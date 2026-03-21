The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В AlmaLinux появилась поддержка архитектуры RISC-V

21.03.2026 09:06 (MSK)

Разработчики проекта AlmaLinux, развивающего редакцию дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL), объявили о добавлении в дистрибутив AlmaLinux Kitten 10 поддержки архитектуры RISC-V (RV64GC). Редакция AlmaLinux Kitten 10 основана на пакетной базе CentOS Stream 10, развивается с использованием непрерывной модели обновления пакетов и используется в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10. Cборки AlmaLinux Kitten 10 для RISC-V доступны в форме официального docker-образа и типовых образов виртуальных машин. В ближайшее время обещают опубликовать системные образы для плат StarFive VisionFive 2 (JH7110) и SiFive HiFive Premier P550 (ESWIN EIC7700).

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65036-almalinux
Ключевые слова: almalinux, risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:13, 21/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Давайте, рассказывайте мне, есть ли у риск в будущее на десктопах и серверах.
     
     
  • 2.2, онанист (?), 09:26, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    есть риск, что есть
     
  • 2.7, Аноним324 (ok), 11:12, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    будущее уже наступило, риск-5 есть в видеокартах, а видеокарты основа современных датацентров.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:10, 21/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, cheburnator9000 (ok), 12:15, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сейчас они очень медленные. Проще купить на свалке Xeon E5 v4 и тот будет куда мощнее.
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 09:55, 21/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    для каждой платы по образу, не архитектура - мечта (и арм туда же)

    пока есть dts, все эти потуги - пустая трата времени

     
     
  • 2.5, Tron is Whistling (?), 10:05, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И у той, и у другой рахитектуры одна из основных проблем - чрезмерная фрагментация.
    Из-за этого взлетает только в рамках махровой проприетари на 3-5 летний цикл.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:49, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > взлетает только в рамках махровой проприетари на 3-5 летний цикл.

    Скорее 3-5 партий.

     
  • 3.10, Аноним (10), 12:09, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    RVA-23 - это такая же версионизация, как и вот эти вот x86_64-v2, x86_64-v3.
     
     
  • 4.13, 12yoexpert (ok), 12:12, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты знал, что ЦПУ состоит не только из ядер, а компьютер состоит не только из ЦПУ?
     
     
  • 5.15, Аноним (10), 12:16, 21/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, НовыеРептилоиды (?), 11:38, 21/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (11), 12:08, 21/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >StarFive VisionFive 2

    Посмотрел в инете, неплохие такие мини-платы. 8 Гб RAM, 4-х ядерный CPU. Надеюсь RISC-V станет тем что заменит современный IBM-совместимый PC. У маеня такое впечатление, что технологии от Intel и AMD совершенно не развиваются. Может их процессоры уже достигли порога миниатюризации?

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 12:11, 21/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну гонка частот точно достигла ограничений.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру