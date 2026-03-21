В AlmaLinux появилась поддержка архитектуры RISC-V

Разработчики проекта AlmaLinux, развивающего редакцию дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL), объявили о добавлении в дистрибутив AlmaLinux Kitten 10 поддержки архитектуры RISC-V (RV64GC). Редакция AlmaLinux Kitten 10 основана на пакетной базе CentOS Stream 10, развивается с использованием непрерывной модели обновления пакетов и используется в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10. Cборки AlmaLinux Kitten 10 для RISC-V доступны в форме официального docker-образа и типовых образов виртуальных машин. В ближайшее время обещают опубликовать системные образы для плат StarFive VisionFive 2 (JH7110) и SiFive HiFive Premier P550 (ESWIN EIC7700).



