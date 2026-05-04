Выпуск qBittorrent 5.2.0

|1.1, A.Stahl (ok), 11:12, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Добавлена опция для перезагрузки системы после окончания загрузки торрентов.
А зачем такое может понадобиться?
|4.36, Bob (??), 12:54, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Фича, нужная 2 калекам, которая уже имплементирована в их случаях, очевидно - отклика не вызовет.
"Ларису Ивановну хачу", кто помнит)
|3.44, aname (ok), 13:20, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Instead of leaving the VPN connected all day
Здесь спасать нечего
|1.4, iPony128052 (?), 11:23, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выглядит страшновато.
Под macOS использую aria2c, потому что все торрент клиенты сделаны по принципу "дизайн делал программист".
Но хоть вовремя выкидывает устаревшие технрлогии
> Прекращена поддержка сборки с Qt 6.5.
|4.22, Аноним (22), 12:27, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это хорошо. Вот если бы тоже умел недокаченный торрент понимать как родной для возобновления, а не воспринимал как новый. Вот это было бы здраво.
|5.72, Sm0ke85 (ok), 15:01, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Так это хорошо. Вот если бы тоже умел недокаченный торрент понимать как родной для возобновления, а не воспринимал как новый. Вот это было бы здраво.
Не так хорошо если ты на кде допустим сидишь, ибо зачем гтк качать, когда qt уже стоит, соответственно трансмишен как-то уже не хочется ставить, а вот под гномом - транмишен самое то получается.
|4.41, Аноним (39), 13:13, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нетолько:
net-p2p/transmission-4.0.6-r6::gentoo USE="nls qt6 -appindicator -cli -debug -gtk (-systemd) -test" 9432 KiB
|4.69, Аноним (69), 14:52, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С каких пор, куте всегда же было? Можно jquery или вообще без интерфейса.
|5.74, Sm0ke85 (ok), 15:06, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> С каких пор, куте всегда же было? Можно jquery или вообще без
> интерфейса.
Мне вот помнилось что он на гтк, но:
https://github.com/transmission/transmission
'''
Transmission is a fast, easy, and free BitTorrent client. It comes in several flavors:
A native macOS GUI application
GTK+ and Qt GUI applications for Linux, BSD, etc.
A Qt-based Windows-compatible GUI application
A headless daemon for servers and routers
A web UI for remote controlling any of the above
'''
Вот так правильнее будет:
'''
Transmission изначально и по-прежнему сделан на GTK для основной Linux-версии приложения. GTK (GIMP Toolkit) — это именно фреймворк, на котором базируется стандартный GUI клиента Transmission.
Однако стоит уточнить:
Transmission GTK — основная версия для Linux с GTK-интерфейсом
Transmission Qt — существует альтернативная версия с Qt, но она менее популярна и развивается медленнее
Transmission Web — веб-интерфейс, работающий в браузере
Transmission для macOS — использует собственный Cocoa-интерфейс
Если говорить о классическом Transmission, который большинство знают на Linux, то ответ однозначный: GTK.
'''
|3.79, iPony128052 (?), 15:39, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Transmission два раза пенетрировали. На сайте поменяли билд под macOS на зловредный.
Я бы понял, если один раз - это не считается. Но два - уже как-то...
|5.81, Аноним (69), 15:48, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
попробуй
{
"jsonrpc":"2.0",
"id":"1",
"method":"aria2.addUri",
"params":[
["magnet:?xt=urn:btih:…"],
{"bt-tracker":"http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"}
]
}
ну или глобально
{
"jsonrpc":"2.0",
"method":"aria2.changeGlobalOption",
"id":"1",
"params":[
"token:TOKEN",
{"bt-tracker":"http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"}
]
}
|2.21, Аноним (32), 12:23, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Но хоть вовремя выкидывает устаревшие технрлогии
А почему это плюс? К примеру 7-zip работает даже на Windows 2000. Буквально.
|3.49, Аноним (39), 13:25, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что, это у него такой бзик про выкидывание "устаревших технологий".
|2.58, Аноним (58), 13:43, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Посмотрела я на эту твою aria2, поняшка, это ведь просто утилита для терминала, ну, плюс с веб интерфейсом, но, это извращение, а не полноценный клиент, qBittorrent куда лучше
|3.60, Аноним (32), 13:53, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В самой первой версии Арии (примерно 2000 год, тогда ещё цифры 2 в названии не было) был GUI! Но потом его выкинули.
|3.70, Аноним (69), 14:55, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Точно такой же клиент как сабж или трансмиссия. Но в режиме демона не закрывается по таймауту неактивности, я считаю, это недоработка.
|2.73, Аноним (73), 15:04, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это на скринах тут, а если выбрать системные иконки + монохром тему + отключить лишние элементы в настройках, то выглядит очень даже ничего.
Имхо, это лучший и стабильнейший торрент клиент.
|1.5, Аноним (5), 11:25, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Tixati намного стабильнее чем это жрущее нечто, там где tixati цепляется к пирам, qbt тупит
|3.8, Аноним (5), 11:32, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну и что, продукт то качественный, намного лучше чем эти ваши qt deluge transmission вместе взятые
Кстати что тебе дает открытая лицензия?
|5.66, Аноним (5), 14:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну и где в tixati трояны? Есть доказанные случаи или же это всё фантазии как всегда у опенсорсников?
|6.67, Аноним (67), 14:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
есть множество примеров, да какбы вся индустрия огромный пример того, как продукты набравшие популярность обростают трекерами и подписками, в опенсорсе просто делают форк, и продолжают развивать ПО уже с другими мантейнерами и другими названиями, обычная практика, очень странно видеть подобные комментарии на этом сайте.
|3.28, Аноним (28), 12:44, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Версию не выше 3.5.5 просто нужно использовать. Это знают все посетители рутрекера вроде бы.
|2.11, Аноним (9), 11:41, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, он полностью зашкварился распространением майнеров и вирусов.
|2.15, Аноним (15), 12:04, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня были случаи когда актуальные версии utorrent не могли начать скачивание для нескольких разные torrent файлов, а qbittorrent спокойно с ними справлялся
|3.87, Аноним (-), 17:08, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я отправил utorrent в топку, когда он начал сыпать сообщением, что не хватает места на диске. Торрент гигабайт пять, свободно пятьдесят. Выбираю не по принципу свободности, а как нормальный человек — по признаку качества.
|2.31, Аноним (31), 12:46, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Иногда загружает файлы битыми из-за чего приходится перепроверять все загрузки, - вот уж кто ненужен даже под виндовс.
|2.51, Bob (??), 13:26, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
От которого даже рутрекер отказался? Ибо дырявое кривое поделие? - Ну, удачи, блин. Так и просрочку хавать можно. А чё ему будет?)
|1.17, Аноним (17), 12:11, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
О, какие QT красивые, прямо ааа как хорошо, как красиво, прямо цифры версии от такого удовольствия поднимаются.
|2.33, Аноним (28), 12:47, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> спотик, нетфликс это топ
Вот ты троллишь, а я на полном серьёзе так жил до 2022.
|2.35, Аноним (32), 12:48, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пиратство не воровство. Особенно когда вы не владеете, а берете "в аренду".
|
|3.50, Аноним (9), 13:25, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Пиратство не воровство
Не выдумывайте, вы так пишите потому что это не ваш труд, а если бы ваше "спиратили", то сразу бы вспомнили Статью 146 УК РФ.
Только вот торренты это не только распространение пиратских файлов.
|4.54, Аноним (32), 13:34, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Буквально не воровство.
Я украду у вас машину - её у вас больше нет.
Пиратство - распространение копий, оригинал не исчезает.
> ваше
Всё моё под открытыми лицензиями. Sharing is caring.
|5.59, Аноним (9), 13:52, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Буквально не воровство.
>Я украду у вас машину - её у вас больше нет.
>Пиратство - распространение копий, оригинал не исчезает.
Это какой-то инфантилизм.
ВОПРОС:
Если вы на создание программы/игры потратили $
- на зарплаты сотрудникам
- на аренду
- на рекламу
И у вас спиратили ваш продукт, КАК вы собираетесь отбивать затраты ?
Из-за таких как вы релизы игр на пк выпускают на год или больше позднее, чтобы хоть затраты и кредиты отбить.
|2.53, Bob (??), 13:33, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть очень много годноты у "хранителей" рутрекера, которой уже или нет нигде или там уже цензура / перерисовали / заменили и т.п.
|1.43, Аноним (43), 13:16, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Иконки школьник что-ли рисовал? В темной теме просто гирлянда какая-то получается, отвратительно.
|2.88, Аноним (-), 17:12, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В светлой, можно подумать, лучше. Кислотные цвета, благо торрент-клиент не то приложение, на которое любоваться надо постоянно.
