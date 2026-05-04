Выпуск qBittorrent 5.2.0

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:34, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же Transmission ?

https://github.com/transmission/transmission

3.16 , Sm0ke85 ( ok ), 12:08, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А как же Transmission ? Это ГТК

4.22 , Аноним ( 22 ), 12:27, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это хорошо. Вот если бы тоже умел недокаченный торрент понимать как родной для возобновления, а не воспринимал как новый. Вот это было бы здраво.

5.46 , aname ( ok ), 13:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Уж лучше без интерфейса, чем ГТК

5.72 , Sm0ke85 ( ok ), 15:01, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так это хорошо. Вот если бы тоже умел недокаченный торрент понимать как родной для возобновления, а не воспринимал как новый. Вот это было бы здраво. Не так хорошо если ты на кде допустим сидишь, ибо зачем гтк качать, когда qt уже стоит, соответственно трансмишен как-то уже не хочется ставить, а вот под гномом - транмишен самое то получается.

4.41 , Аноним ( 39 ), 13:13, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нетолько:

net-p2p/transmission-4.0.6-r6::gentoo USE="nls qt6 -appindicator -cli -debug -gtk (-systemd) -test" 9432 KiB

4.69 , Аноним ( 69 ), 14:52, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С каких пор, куте всегда же было? Можно jquery или вообще без интерфейса.

5.74 , Sm0ke85 ( ok ), 15:06, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С каких пор, куте всегда же было? Можно jquery или вообще без

> интерфейса. Мне вот помнилось что он на гтк, но: https://github.com/transmission/transmission '''

Transmission is a fast, easy, and free BitTorrent client. It comes in several flavors: A native macOS GUI application

GTK+ and Qt GUI applications for Linux, BSD, etc.

A Qt-based Windows-compatible GUI application

A headless daemon for servers and routers

A web UI for remote controlling any of the above

'''

Вот так правильнее будет: '''

Transmission изначально и по-прежнему сделан на GTK для основной Linux-версии приложения. GTK (GIMP Toolkit) — это именно фреймворк, на котором базируется стандартный GUI клиента Transmission. Однако стоит уточнить: Transmission GTK — основная версия для Linux с GTK-интерфейсом

Transmission Qt — существует альтернативная версия с Qt, но она менее популярна и развивается медленнее

Transmission Web — веб-интерфейс, работающий в браузере

Transmission для macOS — использует собственный Cocoa-интерфейс Если говорить о классическом Transmission, который большинство знают на Linux, то ответ однозначный: GTK.

'''

3.79 , iPony128052 ( ? ), 15:39, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Transmission два раза пенетрировали. На сайте поменяли билд под macOS на зловредный. Я бы понял, если один раз - это не считается. Но два - уже как-то...

2.19 , Аноним ( 32 ), 12:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как в Арию добавить другие торрент-трекеры к раздаче?

3.77 , Аноним ( 77 ), 15:26, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускать в tmux/screen в новом окне для каждой раздачи.

3.78 , Аноним ( 69 ), 15:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – --bt-tracker работает так-то

4.80 , Аноним ( 32 ), 15:41, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда она уже работает, к существующей

5.81 , Аноним ( 69 ), 15:48, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – попробуй {

"jsonrpc":"2.0",

"id":"1",

"method":"aria2.addUri",

"params":[

["magnet:?xt=urn:btih:…"],

{"bt-tracker":"http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"}

]

} ну или глобально {

"jsonrpc":"2.0",

"method":"aria2.changeGlobalOption",

"id":"1",

"params":[

"token:TOKEN",

{"bt-tracker":"http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"}

]

}

6.83 , Аноним ( 32 ), 15:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо.

5.82 , Аноним ( 32 ), 15:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ясно. Веб-интерфейс или json-rpc.

2.21 , Аноним ( 32 ), 12:23, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но хоть вовремя выкидывает устаревшие технрлогии А почему это плюс? К примеру 7-zip работает даже на Windows 2000. Буквально.

3.49 , Аноним ( 39 ), 13:25, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что, это у него такой бзик про выкидывание "устаревших технологий".

2.58 , Аноним ( 58 ), 13:43, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотрела я на эту твою aria2, поняшка, это ведь просто утилита для терминала, ну, плюс с веб интерфейсом, но, это извращение, а не полноценный клиент, qBittorrent куда лучше

3.60 , Аноним ( 32 ), 13:53, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В самой первой версии Арии (примерно 2000 год, тогда ещё цифры 2 в названии не было) был GUI! Но потом его выкинули.

4.61 , Аноним ( 32 ), 13:58, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пруф https://web.archive.org/web/20010331045256/http://aria.rednoah.com/

3.70 , Аноним ( 69 ), 14:55, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно такой же клиент как сабж или трансмиссия. Но в режиме демона не закрывается по таймауту неактивности, я считаю, это недоработка.

2.73 , Аноним ( 73 ), 15:04, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это на скринах тут, а если выбрать системные иконки + монохром тему + отключить лишние элементы в настройках, то выглядит очень даже ничего.

Имхо, это лучший и стабильнейший торрент клиент.

