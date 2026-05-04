Выпуск qBittorrent 5.2.0

04.05.2026 11:01 (MSK)

Опубликован выпуск торрент-клиента qBittorrent 5.2.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2+. Сборки формируются для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений:

  • Предоставлена возможность настройки цветов панелей с прогрессом загрузки и картой загрузки. Добавлена опция для использования в строке с прогрессом загрузки цвета, соответствующего состоянию торрента.
  • В панель инструментов добавлена кнопка (пиктограмма палитры) для вызова интерфейса создания торрентов (Torrent Creator).
  • Для всех платформ реализован интерфейс для настройки стиля и цветовой схемы.
  • Добавлена опция для перезагрузки системы после окончания загрузки торрентов.
  • Добавлена опция для отключения цветовой индикации состояния торрента.
  • Добавлена настройка для управления временем жизни записей в кэше резолвинга имён хостов в DNS.
  • В строку статуса добавлена информации о свободном месте на накопителе.
  • Добавлена возможность передачи внешним программам комментария к торренту.
  • В панели инструментов поменяли местами кнопки добавления файла с торрентом и ссылки на торрент.
  • Добавлена опция для копирования путей к содержимому выбранных торрентов.
  • Добавлен отдельный расширенный фильтр состояния трекеров.
  • Убраны ограничения по использованию подкатегорий. Добавлена поддержка выставления отдельных лимитов отдачи торрентов в привязке к подкатегориям. При удалении категории обеспечено перемещение из неё торрентов в родительскую категорию.
  • Обеспечен расчёт блоков торрента в асинхронном режиме.
  • Сокращено время возобновления приостановленной загрузки.
  • Добавлена возможность настройки времени обновления выбранных RSS-лент. Реализована опция для фильтрации RSS по маске.
  • В поисковый движок добавлена поддержка работы через прокси SOCKS4/SOCKS4a. Расширены возможности фильтрации поискового вывода.
  • В версии для Windows в интерфейсе создания торрентов разрешено использование символических ссылок.
  • В версии для Linux удаления опция для ограничения потребления ОЗУ.
  • В web-интерфейсе добавлена функциональность для создания новых торрентов, фильтрации трекеров по состоянию, добавления и удаления трекеров для отдельных торрентов, горизонтальной прокрутки вкладок и аутентификации по ключам к API. Предложен новый интерфейс добавления торрентов. Пиктограммы в формате GIF заменены на векторные изображения SVG.
  • Прекращена поддержка сборки с Qt 6.5.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65355-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, torrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (84) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:12, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Добавлена опция для перезагрузки системы после окончания загрузки торрентов.

    А зачем такое может понадобиться?

     
     
  • 2.2, iPony128052 (?), 11:15, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    тут обсуждение

    https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/10774

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:37, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они это 6 лет обсуждали? С ними всё ясно.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:47, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А так всегда.
     
  • 4.36, Bob (??), 12:54, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фича, нужная 2 калекам, которая уже имплементирована в их случаях, очевидно - отклика не вызовет.

    "Ларису Ивановну хачу", кто помнит)

     
  • 3.44, aname (ok), 13:20, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Instead of leaving the VPN connected all day

    Здесь спасать нечего

     
  • 2.39, Аноним (39), 13:10, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для Windows.
     

  • 1.4, iPony128052 (?), 11:23, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Выглядит страшновато.
    Под macOS использую aria2c, потому что все торрент клиенты сделаны по принципу "дизайн делал программист".

    Но хоть вовремя выкидывает устаревшие технрлогии

    > Прекращена поддержка сборки с Qt 6.5.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:34, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Transmission ?
    https://github.com/transmission/transmission
     
     
  • 3.16, Sm0ke85 (ok), 12:08, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А как же Transmission ?

    Это ГТК

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:27, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это хорошо. Вот если бы тоже умел недокаченный торрент понимать как родной для возобновления, а не воспринимал как новый. Вот это было бы здраво.
     
     
  • 5.46, aname (ok), 13:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уж лучше без интерфейса, чем ГТК
     
  • 5.72, Sm0ke85 (ok), 15:01, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так это хорошо. Вот если бы тоже умел недокаченный торрент понимать как родной для возобновления, а не воспринимал как новый. Вот это было бы здраво.

    Не так хорошо если ты на кде допустим сидишь, ибо зачем гтк качать, когда qt уже стоит, соответственно трансмишен как-то уже не хочется ставить, а вот под гномом - транмишен самое то получается.

     
  • 4.41, Аноним (39), 13:13, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нетолько:
    net-p2p/transmission-4.0.6-r6::gentoo  USE="nls qt6 -appindicator -cli -debug -gtk (-systemd) -test" 9432 KiB
     
  • 4.69, Аноним (69), 14:52, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С каких пор, куте всегда же было? Можно jquery или вообще без интерфейса.
     
     
  • 5.74, Sm0ke85 (ok), 15:06, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С каких пор, куте всегда же было? Можно jquery или вообще без
    > интерфейса.

    Мне вот помнилось что он на гтк, но:

    https://github.com/transmission/transmission

    '''
    Transmission is a fast, easy, and free BitTorrent client. It comes in several flavors:

        A native macOS GUI application
        GTK+ and Qt GUI applications for Linux, BSD, etc.
        A Qt-based Windows-compatible GUI application
        A headless daemon for servers and routers
        A web UI for remote controlling any of the above
    '''
    Вот так правильнее будет:

    '''
    Transmission изначально и по-прежнему сделан на GTK для основной Linux-версии приложения. GTK (GIMP Toolkit) — это именно фреймворк, на котором базируется стандартный GUI клиента Transmission.

    Однако стоит уточнить:

        Transmission GTK — основная версия для Linux с GTK-интерфейсом
        Transmission Qt — существует альтернативная версия с Qt, но она менее популярна и развивается медленнее
        Transmission Web — веб-интерфейс, работающий в браузере
        Transmission для macOS — использует собственный Cocoa-интерфейс

    Если говорить о классическом Transmission, который большинство знают на Linux, то ответ однозначный: GTK.
    '''

     
  • 3.79, iPony128052 (?), 15:39, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Transmission два раза пенетрировали. На сайте поменяли билд под macOS на зловредный.

    Я бы понял, если один раз - это не считается. Но два - уже как-то...

     
  • 2.19, Аноним (32), 12:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в Арию добавить другие торрент-трекеры к раздаче?
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 15:26, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускать в tmux/screen в новом окне для каждой раздачи.
     
  • 3.78, Аноним (69), 15:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --bt-tracker работает так-то
     
     
  • 4.80, Аноним (32), 15:41, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда она уже работает, к существующей
     
     
  • 5.81, Аноним (69), 15:48, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    попробуй

    {
    "jsonrpc":"2.0",
    "id":"1",
    "method":"aria2.addUri",
    "params":[
    ["magnet:?xt=urn:btih:…"],
    {"bt-tracker":"http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"}
    ]
    }

    ну или глобально

    {
    "jsonrpc":"2.0",
    "method":"aria2.changeGlobalOption",
    "id":"1",
    "params":[
    "token:TOKEN",
    {"bt-tracker":"http://tracker1/announce,http://tracker2/announce"}
    ]
    }

     
     
  • 6.83, Аноним (32), 15:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 5.82, Аноним (32), 15:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ясно. Веб-интерфейс или json-rpc.
     
  • 2.21, Аноним (32), 12:23, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но хоть вовремя выкидывает устаревшие технрлогии

    А почему это плюс? К примеру 7-zip работает даже на Windows 2000. Буквально.

     
     
  • 3.49, Аноним (39), 13:25, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что, это у него такой бзик про выкидывание "устаревших технологий".
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:43, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрела я на эту твою aria2, поняшка, это ведь просто утилита для терминала, ну, плюс с веб интерфейсом, но, это извращение, а не полноценный клиент, qBittorrent куда лучше
     
     
  • 3.60, Аноним (32), 13:53, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самой первой версии Арии (примерно 2000 год, тогда ещё цифры 2 в названии не было) был GUI! Но потом его выкинули.
     
     
  • 4.61, Аноним (32), 13:58, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруф https://web.archive.org/web/20010331045256/http://aria.rednoah.com/
     
  • 3.70, Аноним (69), 14:55, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно такой же клиент как сабж или трансмиссия. Но в режиме демона не закрывается по таймауту неактивности, я считаю, это недоработка.
     
  • 2.73, Аноним (73), 15:04, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на скринах тут, а если выбрать системные иконки + монохром тему + отключить лишние элементы в настройках, то выглядит очень даже ничего.
    Имхо, это лучший и стабильнейший торрент клиент.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:25, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Tixati намного стабильнее чем это жрущее нечто, там где tixati цепляется к пирам, qbt тупит
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    License - Proprietary

    ненужно

     
     
  • 3.8, Аноним (5), 11:32, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    ну и что, продукт то качественный, намного лучше чем эти ваши qt deluge transmission вместе взятые
    Кстати что тебе дает открытая лицензия?
     
     
  • 4.13, Аноним (25), 11:47, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Открыты исходники и нет скрытых Троянов и телеметрии.
     
  • 4.23, dim4k (ok), 12:29, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь deluge последние 6 лет - лучшая качалка!
     
  • 4.48, Bob (??), 13:24, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в случае софта на android и магаза f-droid - пересборка пакетов без закладок. Привет nekogram) https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=65130

    На Linux всё зависит от самих репозиториев и как их держат.

     
  • 4.65, Аноним (39), 14:24, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С качествеными троянами.
     
     
  • 5.66, Аноним (5), 14:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и где в tixati трояны? Есть доказанные случаи или же это всё фантазии как всегда у опенсорсников?
     
     
  • 6.67, Аноним (67), 14:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть множество примеров, да какбы вся индустрия огромный пример того, как продукты набравшие популярность обростают трекерами и подписками, в опенсорсе просто делают форк, и продолжают развивать ПО уже с другими мантейнерами и другими названиями, обычная практика, очень странно видеть подобные комментарии на этом сайте.
     
     
  • 7.68, Аноним (5), 14:50, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где примеры троянов в tixati?
     
  • 3.85, Аноним (-), 16:57, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Photoshop — проприетарь
    Не нужно
    Есть Gimp
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:32, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    На виндовс эти жирные кути ненужны. Тут юторрент есть.
     
     
  • 2.10, ryoken (ok), 11:41, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >>юторрент

    Это который прославился разной фигней?

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:44, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версию не выше 3.5.5 просто нужно использовать. Это знают все посетители рутрекера вроде бы.
     
  • 3.30, Mixael (?), 12:45, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Используешь версию 1.8.2 и ничем не обременён
     
     
  • 4.37, kravich (ok), 12:59, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая версия
     
     
  • 5.84, s1nka (?), 16:53, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чанки не поддерживает больших размеров
     
  • 2.11, Аноним (9), 11:41, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не, он полностью зашкварился распространением майнеров и вирусов.
     
     
  • 3.47, aname (ok), 13:23, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не качайте майнеры и вирусы
     
     
  • 4.52, Аноним (9), 13:28, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле ? Это сам uTorrent был с ними!
     
  • 2.12, Аноним (25), 11:47, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже Transmission лучше юторрент
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 12:45, 04/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, name (??), 11:52, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медиагет лучше!
     
     
  • 3.57, Аноним (58), 13:39, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вирусогет, имеешь ввиду?
     
     
  • 4.86, name (??), 17:04, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://openvk.org/club4764
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:04, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня были случаи когда актуальные версии utorrent не могли начать скачивание для нескольких разные torrent файлов, а qbittorrent спокойно с ними справлялся
     
     
  • 3.87, Аноним (-), 17:08, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отправил utorrent в топку, когда он начал сыпать сообщением, что не хватает места на диске. Торрент гигабайт пять, свободно пятьдесят. Выбираю не по принципу свободности, а как нормальный человек — по признаку качества.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:46, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда загружает файлы битыми из-за чего приходится перепроверять все загрузки, - вот уж кто ненужен даже под виндовс.
     
  • 2.51, Bob (??), 13:26, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От которого даже рутрекер отказался? Ибо дырявое кривое поделие? - Ну, удачи, блин. Так и просрочку хавать можно. А чё ему будет?)
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:11, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, какие QT красивые, прямо ааа как хорошо, как красиво, прямо цифры версии от такого удовольствия поднимаются.
     
  • 1.18, Аноним (32), 12:20, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший.
     
  • 1.20, Аноним (22), 12:22, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное из-за чего кути имеют право на жизнь.
     
     
  • 2.24, Аноним (32), 12:37, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И KDE)
     
  • 2.62, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:12, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ultimaker Cura, XnView, Shotcut...
    Кути доказали что нужны.
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:43, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Торрент - это пираЦтво
    вот спотик, нетфликс это топ
     
     
  • 2.33, Аноним (28), 12:47, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > спотик, нетфликс это топ

    Вот ты троллишь, а я на полном серьёзе так жил до 2022.

     
  • 2.35, Аноним (32), 12:48, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пиратство не воровство. Особенно когда вы не владеете, а берете "в аренду".
     
     
  • 3.40, 2 (?), 13:12, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кому ты платишь за аренду?
     
     
  • 4.42, Аноним (32), 13:16, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спотику и Нетфликсу, очевидно. За подписку.
     
  • 3.50, Аноним (9), 13:25, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пиратство не воровство

    Не выдумывайте, вы так пишите потому что это не ваш труд, а если бы ваше "спиратили", то сразу бы вспомнили Статью 146 УК РФ.

    Только вот торренты это не только распространение пиратских файлов.

     
     
  • 4.54, Аноним (32), 13:34, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально не воровство.
    Я украду у вас машину - её у вас больше нет.
    Пиратство - распространение копий, оригинал не исчезает.

    > ваше

    Всё моё под открытыми лицензиями. Sharing is caring.

     
     
  • 5.55, Аноним (32), 13:36, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "недополученная прибыль" - это вообще без комментариев.
     
  • 5.59, Аноним (9), 13:52, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Буквально не воровство.
    >Я украду у вас машину - её у вас больше нет.
    >Пиратство - распространение копий, оригинал не исчезает.

    Это какой-то инфантилизм.
    ВОПРОС:
    Если вы на создание программы/игры потратили $
    - на зарплаты сотрудникам
    - на аренду
    - на рекламу
    И у вас спиратили ваш продукт, КАК вы собираетесь отбивать затраты ?
    Из-за таких как вы релизы игр на пк выпускают на год или больше позднее, чтобы хоть затраты и кредиты отбить.  

     
     
  • 6.63, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:17, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тут некоторые дикие страны воруют президентов и нефть, а вы про какие-то программы, фильмы и музыку.
     
     
  • 7.89, Аноним (9), 17:18, 04/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.38, Аноним (9), 13:07, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я дистрибутивы скачиваю через торренты:
    https://www.debian.org/distrib/
     
     
  • 3.56, Аноним (32), 13:36, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все мы так говорим. :)
     
  • 2.45, Аноним (39), 13:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну пирацтво и пирацтво, кого это щекочет?
     
  • 2.53, Bob (??), 13:33, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть очень много годноты у "хранителей" рутрекера, которой уже или нет нигде или там уже цензура / перерисовали / заменили и т.п.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:16, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Иконки школьник что-ли рисовал? В темной теме просто гирлянда какая-то получается, отвратительно.
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 14:56, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-то пользуется темными темами днем? Зачем?
     
     
  • 3.75, Аноним (32), 15:06, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стильно, модно, молодёжно.
     
  • 2.88, Аноним (-), 17:12, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В светлой, можно подумать, лучше. Кислотные цвета, благо торрент-клиент не то приложение, на которое любоваться надо постоянно.
     

