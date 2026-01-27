Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.1.0

2.5 , Alex154 ( ok ), 08:59, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Никогда, я серьезно. Из-за этого приходится держать Qbittorrent.

2.12 , Гость ( ?? ), 09:17, 27/01/2026 +2 + / – в магнет-ссылке обязателен только хэш, откуда клиенту узнает список файлов до получения метаданных торрента? "dn" - не имена файлов, а произвольная строка.

3.20 , Аноним ( 20 ), 09:45, 27/01/2026 + / – > в магнет-ссылке обязателен только хэш, откуда клиенту узнает список файлов до получения метаданных торрента? А подгрузить метаданные в фоне, пока открыт диалог добавления ссылки - это что, невыполнимая задача? Это умеет ЛЮБОЙ торрент-клиент из тех, что на слуху. Кроме этого Transmission, конечно.

4.23 , Гость ( ?? ), 09:56, 27/01/2026 +2 + / – "подгрузить метаданные" - это уже начало загрузки, нужно найти пиры, подключится к ним и получить эти данные, на непопулярных раздачах это может занять минуты, часы и более, особенно сейчас, когда 90+% пиров за NATом.

5.41 , Аноним ( 41 ), 11:42, 27/01/2026 + / – А ткнуть "ОК" в диалоге отображения метаданных, не дожидаясь когда они загрузятся и сразу отправляя файлы на закачку - нельзя что ли?

3.21 , Аноним ( 2 ), 09:46, 27/01/2026 +2 + / – В других же клиентах как-то реализовали такое поведение. Очень удобное. А транссмишн чем хуже?

4.27 , penetrator ( ? ), 10:39, 27/01/2026 +1 + / – я бы не сказал что такое поведение сильно хуже оно хотя бы поддерживает целостную концепцию - не начинать соединение с пирами пока ты явно не ткнул в Open можно конечно добавить кнопку Preview, которая начнет загрузку и покажет список файлов в окне добавления, а Open переименовать например в Add, и если превью потребует часы и не сможет показать тебе контент, то будет у тебя прелоадер крутится все это время можешь создать тикет, обрисовать автору идею, и вдруг получиться то, что ты хочешь

2.19 , Аноним ( 20 ), 09:41, 27/01/2026 +2 + / – > Когда оно научится показывать список файлов по магнет-ссылке до начала загрузки файлов? Или не загаживать папку загрузки кусками файлов, которые ты явно указал НЕ скачивать. Серьезно, это единственный софт, который у меня поворачивается язык назвать именно что плохим. Не недоделанным, не глючным, ни кривым - а именно плохим by design. Ребята уже два десятка лет пилят эту прогу, а она не в состоянии удовлетворять элементарным сценариям, с которыми у любого без исключения торроент-клиента не было проблем еще в начале нулевых.

3.40 , name ( ?? ), 11:41, 27/01/2026 –2 + / – Торрент нужно качать целиком.

4.45 , Аноним ( 45 ), 11:54, 27/01/2026 + / – Нужно кому? Я вот регулярно не качаю некоторые файлы, которые мне будут не нужны. К примеру, раздачи винды, где в торренте десяток образов различных версий, а мне нужна только одна.

5.46 , name ( ?? ), 11:57, 27/01/2026 +1 + / – Нужно для поддержания раздач, чтобы не быть просто пиявкой.

6.48 , Аноним ( 45 ), 12:02, 27/01/2026 + / – А я поддерживаю раздачу. Конкретно - того, что мне нужно.

3.47 , Аноним ( 45 ), 12:00, 27/01/2026 + / – Справедливости ради, про qBittorrent можно сказать то же самое. И тоже проблема с мусором в директории загрузки, если качаешь не всё. В этом плане я знаю только KTorrent, который этот мусор (частично скачанные чанки) прячет в свою собственную директорию торрента, а в директории загрузки оставляет только то, что выбрал пользователь. Других торрент-клиентов, способных на это, я не знаю.

3.54 , Аноним ( 54 ), 12:30, 27/01/2026 + / – Это особенность торрента, ты не можешь скачать только определённые файлы. Тоя истерика мне непонятна.


