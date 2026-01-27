Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.1.0

|
2.4, Alex154 (ok), 08:58, 27/01/2026
В принципе нет смысла перелезать с чего-либо, если тебя устраивает твоя программа.
3.24, LaunchWiskey (ok), 10:15, 27/01/2026
А какой клиент лучший из тех, что умеют работать на сервере и управляться через web-интерфейс?
2.14, Гость (??), 09:20, 27/01/2026
|
Рано перелезать, ближе к версии 4.9 - 5.1, когда исправят всё что поломали в 4.0 )
2.39, Аноним (-), 11:37, 27/01/2026
|
Для начала нет смысла залезать на него. Ну прям вообще никакого.
2.53, Аноним (53), 12:29, 27/01/2026
|
Не думаю, у transmission открытый исходный код и нет трекеров-майнеров.
1.2, Аноним (2), 08:55, 27/01/2026
|
Когда оно научится показывать список файлов по магнет-ссылке до начала загрузки файлов?
2.5, Alex154 (ok), 08:59, 27/01/2026
|
Никогда, я серьезно. Из-за этого приходится держать Qbittorrent.
2.12, Гость (??), 09:17, 27/01/2026
|
в магнет-ссылке обязателен только хэш, откуда клиенту узнает список файлов до получения метаданных торрента? "dn" - не имена файлов, а произвольная строка.
3.20, Аноним (20), 09:45, 27/01/2026
|
> в магнет-ссылке обязателен только хэш, откуда клиенту узнает список файлов до получения метаданных торрента?
А подгрузить метаданные в фоне, пока открыт диалог добавления ссылки - это что, невыполнимая задача? Это умеет ЛЮБОЙ торрент-клиент из тех, что на слуху. Кроме этого Transmission, конечно.
4.23, Гость (??), 09:56, 27/01/2026
|
"подгрузить метаданные" - это уже начало загрузки, нужно найти пиры, подключится к ним и получить эти данные, на непопулярных раздачах это может занять минуты, часы и более, особенно сейчас, когда 90+% пиров за NATом.
5.41, Аноним (41), 11:42, 27/01/2026
|
А ткнуть "ОК" в диалоге отображения метаданных, не дожидаясь когда они загрузятся и сразу отправляя файлы на закачку - нельзя что ли?
3.21, Аноним (2), 09:46, 27/01/2026
|
В других же клиентах как-то реализовали такое поведение. Очень удобное. А транссмишн чем хуже?
4.27, penetrator (?), 10:39, 27/01/2026
|
я бы не сказал что такое поведение сильно хуже
оно хотя бы поддерживает целостную концепцию - не начинать соединение с пирами пока ты явно не ткнул в Open
можно конечно добавить кнопку Preview, которая начнет загрузку и покажет список файлов в окне добавления, а Open переименовать например в Add, и если превью потребует часы и не сможет показать тебе контент, то будет у тебя прелоадер крутится все это время
можешь создать тикет, обрисовать автору идею, и вдруг получиться то, что ты хочешь
2.19, Аноним (20), 09:41, 27/01/2026
|
> Когда оно научится показывать список файлов по магнет-ссылке до начала загрузки файлов?
Или не загаживать папку загрузки кусками файлов, которые ты явно указал НЕ скачивать.
Серьезно, это единственный софт, который у меня поворачивается язык назвать именно что плохим. Не недоделанным, не глючным, ни кривым - а именно плохим by design. Ребята уже два десятка лет пилят эту прогу, а она не в состоянии удовлетворять элементарным сценариям, с которыми у любого без исключения торроент-клиента не было проблем еще в начале нулевых.
4.45, Аноним (45), 11:54, 27/01/2026
|
Нужно кому? Я вот регулярно не качаю некоторые файлы, которые мне будут не нужны.
К примеру, раздачи винды, где в торренте десяток образов различных версий, а мне нужна только одна.
5.46, name (??), 11:57, 27/01/2026
|
Нужно для поддержания раздач, чтобы не быть просто пиявкой.
3.47, Аноним (45), 12:00, 27/01/2026
|
Справедливости ради, про qBittorrent можно сказать то же самое. И тоже проблема с мусором в директории загрузки, если качаешь не всё. В этом плане я знаю только KTorrent, который этот мусор (частично скачанные чанки) прячет в свою собственную директорию торрента, а в директории загрузки оставляет только то, что выбрал пользователь. Других торрент-клиентов, способных на это, я не знаю.
3.54, Аноним (54), 12:30, 27/01/2026
|
Это особенность торрента, ты не можешь скачать только определённые файлы. Тоя истерика мне непонятна.
1.6, Аноним (7), 09:00, 27/01/2026
|
По способности подключения к пирам, это самый паршивый клиент. Tixati - самый лучший в этом плане.
2.11, Аноним (11), 09:16, 27/01/2026
|
Хаа прикол, я пользуюсь тансмишшен 14 лет, но про этот тиксати не слышал ни разу, ну надо будет погуглить видимо.
3.15, Аноним (11), 09:20, 27/01/2026
|
Погуглил, ну давайдосвидания тиксати - исходников нет, лицензия проприетарная, я не понял как его люди на опеннет не стесняются упоминать.
4.17, Аноним (3), 09:31, 27/01/2026
|
Главный вопрос: тебе шашечки, или ехать?
Если важна лицензия (шашечки), то aria2 на порядок превосходит Transmission.
Если нужно ехать, то Tixati не имеет равных.
5.22, Аноним (22), 09:56, 27/01/2026
|
Ну ты вообще не понял что ли? Здесь про обсуждение открытых систем, ну хотя бы с исходниками. Cравнивать Transmission и проприетарщину малость некорректно.
6.30, Аноним (3), 10:57, 27/01/2026
|
>Здесь про обсуждение открытых систем, ну хотя бы с исходниками
Это ты про новость - NVidia drv 580.94.16, 580.126.09?
Это ты не очень понимаешь, что здесь происходит.
7.43, Аноним (43), 11:43, 27/01/2026
|
Во первых: к чему вообще помянул нвидию?
Во вторых: дров к ней хотя бы частично открыт.
Вывод ты уже сам про себя сказал:
>Это ты не очень понимаешь, что здесь происходит.
2.18, Гость (??), 09:39, 27/01/2026
|
Это мнимая способность Tixati из-за того что он показывает пиры, к которым нет активного подключения и даже не может подключится. Клиенты на rb_libtorrent нисколько не хуже по возможностям связности.
1.8, Аноним (9), 09:05, 27/01/2026
|
>> режим последовательной загрузки
Из-за отсутствия именно этой фичи несколько лет назад перешёл на qbittorrent.
1.25, noname1212124 (?), 10:26, 27/01/2026
|
интересно, увеличились ли системные требования? в общем-то единственный вариант на роутерах. но - намного дольше подключается к пирам и меньше находит, в отличие от того же qbittorrent (который тоже не лучший).
1.29, Аноним (28), 10:43, 27/01/2026
|
> Решена проблема с отправкой излишних анонсов HTTP-трекерам.
Из-за этой фигни 4.1 версию на некоторых трекерах забанили. А в 13 дебиане в репах засунут 4.1.0b2 (очень стабле, прям по-дебиановски), что делает из него хреновую торрентокачалку.
1.34, Аноним (-), 11:10, 27/01/2026
|
самый бестолковый клиент что использовал
на лине вечно не может найти пиры, хотя установленный рядом qbit находит
на оффтопике в добавок текла память так, что умудрялся выжрать 16Гб оперативы за час-полтора
2.50, Аноним (45), 12:09, 27/01/2026
|
На моём опыте, тёк как раз qBittorrent. Причем, проблема древняя и by design (т.е. маловероятно, что исправят).
1.35, НЕТ (?), 11:14, 27/01/2026
|
Отлично, наконец-то масштабный апдейт Transmission после трёхлетнего перерыва — релиз 4.1.0 выглядит очень солидно. Ключевым улучшением для обычных пользователей, безусловно, стал новый режим последовательной загрузки, позволяющий смотреть видео ещё до окончания скачивания. Разработчики серьёзно поработали над производительностью, добавив поддержку UDP-трекеров и оптимизировав протокол µTP для более быстрой загрузки. Также радует внимание к деталям интерфейса: обновлённые иконки под разные ОС, улучшения в веб-клиенте и снижение нагрузки на систему. Этот релиз укрепляет позиции Transmission как одного из самых лёгких, но при этом функциональных и кроссплатформенных BitTorrent-клиентов.
1.36, ДА (?), 11:15, 27/01/2026
|
О, смотрите-ка, Transmission, наконец-то, проснулась и выпустила апдейт — всего-то через три года! Новая версия 4.1.0, а главная «фича» — последовательная загрузка, которую в qBittorrent можно было из коробки лет десять назад включать. Подумаешь, достижение: наконец-то догадались, что люди фильмы смотреть любят, а не ждать полной загрузки. Оптимизировали µTP скорость — ну, может, теперь хоть догонит по раздачам нормальные клиенты. И целый список «улучшений» вроде поддержки каких-то устаревших BEP-7 и смены иконок, в то время как в qBittorrent уже давно есть и встроенный поиск по трекерам, и удобный RSS-загрузчик, и нормальный встроенный торрент-файл с раздач без лишних телодвижений. Да, похвально, что на CPU нагрузку снизили, но похоже, что Transmission просто медленно-медленно пытается доползти до того функционала, который у других уже стал стандартом де-факто. Для самых неприхотливых пользователей, которым только бы интерфейс не грузил систему, — самое то. А для тех, кто реально пользуется торрентами, всё равно нет альтернативы qBittorrent.
2.44, Аноним (41), 11:45, 27/01/2026
|
В наше время адекватные люди ищут альтернативы телеге. Удивительно видеть, что кто-то спрашивает как на нее поплотнее присесть.
3.58, Аноним (56), 12:57, 27/01/2026
|
А раньше зачем не писали альтернативы? Ведь Телеграм изначально был под ФСБ РФ. Наверно потому-что правительство Франции обязало Дурова раскрыть все ключи Телеграмма.
2.49, Аноним (49), 12:02, 27/01/2026
|
Зачем такие сложности, если есть отличный клиент (ПК и Android) - Tremotesf.
