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Выпуск qBittorrent 5.1

28.04.2025 13:17

Опубликован выпуск торрент-клиента qBittorrent 5.1, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2+. Сборки формируются для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений:

  • В виджет просмотра содержимого torrent-ов добавлена поддержка интерфейса drag&drop.
  • В строке состояния обеспечено отображение внешнего IP-адреса.
  • Предоставлена возможность настройки интервала времени сохранения статистики.
  • В Linux и Windows задействованы надёжные функции генерации псевдослучайных чисел.
  • Добавлена настройка "eXact Length" для управления размером создаваемой magnet-ссылки.
  • Реализована возможность извлечения списка трекеров по URL.
  • Добавлена настройка announce_port для задания сетевого порта, с которого отправляются анонсы.
  • В интерфейс поиска добавлена поддержка выполнения нескольких одновременных поисковых запросов. Обеспечено запоминание истории поиска и открытых вкладок с результатами поиска. Добавлена кнопка для повторной отправки ранее выполненных поисковых запросов.
  • Внесено более 50 изменений в web-интерфейс.
  • Добавлена поддержка файлового менеджера Thunar.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск qBittorrent 5.0
  3. OpenNews: После пятилетнего перерыва выпущен BitTorrent-клиент rTorrent 0.10.0
  4. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++
  5. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1
  6. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63152-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, torrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (113) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:21, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    qBittorrent и Tixati держу на десктопе. Больше и не надо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А мне transmission-cli достаточно
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cli - хорошо, а tui - еще лучше
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:59, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.46, Аноним (-), 15:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А мне transmission-cli достаточно

    После закачки он начинает сидировать. В терминале не смог его остановить командой Ctrl+C. Пока обрубаю командой kill. Есть какой-либо другой способ завершить работу transmission-cli?

     
     
  • 4.69, Аноним (69), 17:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Глянуть в исходники, почему не останавливает сидирование и поправить самому. Затем сбилдить и пользоваться. Опенсорс же.
     
     
  • 5.78, YetAnotherOnanym (ok), 18:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко. Зачот.
     
     
  • 6.81, Аноним (-), 18:35, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.106, Bottle (?), 20:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взял - поделись с другими. Базовое правило торрентов, из-за которого некоторые раздачи могут жить десяток лет и больше.
    Будь сознательным гражданином - выключай раздачу только когда твой рейтинг превысит единичку.
     
  • 4.117, Аноним (117), 22:19, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.70, Аноним (70), 17:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне rtorrent.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И качать то нечего.
    Или Linux?
    Ну типа как Internet Explorer браузер для скачивания браузеров.
    qBittorrent, приложение для скачивания Linux.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    заходишь в файловый менеджер
    в адресной сроке пишешь ftp://ftp.fau.de
    и у тебя все есть и даже больше.
     
     
  • 4.18, анон (?), 14:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    The FTP service on this host will be retired on March 31, 2025. Please switch to more current protocols, preferably HTTPS (on https://ftp.fau.de).
     
  • 4.68, gesha.turtles (ok), 17:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Не знал о таком.
     
  • 4.71, Аноним (70), 17:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    guix, void, calculate и многого другого все-таки нет.
     
     
  • 5.88, Аноним (8), 18:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ftp://ftp.fau.de/gnu/guix/
     
  • 3.9, AleksK (ok), 13:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зайди на рутрэкер, там всегда есть чего скачать
     
     
  • 4.10, Аноним (8), 13:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или на btdig, bt4gprx
     
  • 4.19, Аноним (3), 14:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу пройти проверку на бота.
     
     
  • 5.20, Аноним (3), 14:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Проверкой на бота, ты помогаешь Американскому GPT, ИИ, распознавать обьекты, это тренировка военного суперкомпьютера ИИ.
     
     
  • 6.62, вау (?), 16:14, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.108, Bottle (?), 20:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М-м-м, сайтик с обязательной регистрацией по почте, который стучит правообладателям! Чую запах свободки!
    Не то что проклятый забугорный Pirate Bay!
     
     
  • 5.112, Аноним (112), 21:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не то что проклятый забугорный Pirate Bay!

    Press F to pay respects.

     
  • 5.118, Аноним (117), 22:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не то что проклятый забугорный Pirate Bay!

    Оно ещё живое, что ли? Как сайт. Как трекер-то понятно, уже лет пятнадцать минимум мёртв.

     
  • 2.47, zionist (ok), 15:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за Tixati и зачем он нужен, при наличии у вас qBittorrent?
     
     
  • 3.67, Аноним (1), 17:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много фич и лучше ищет сиды, имхо, там, где кубит не находит почему-то.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:30, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лучший инструмент для скачивания с магазина со 100% скидкой. Параллельный импорт работает!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает, работает... как говорится и смех и грех.
    Лето 2024:
    https://cnews.ru/link/n604826
    Весна 2025:
    https://cnews.ru/link/n636114
     
     
  • 3.24, Аноним (3), 14:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Качать с торрентов, это грех.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 15:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Уходить с раздачи - это грех. А качать норм.
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "полный перехох на российское ПО" - точняк.
     
  • 3.35, Аноним (3), 14:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиратство в России узаконенно, позорище.
    Я покупал WindowsXp, в 2004, CD. Наверное это тоже пиратский.
     
     
  • 4.52, BeLord (ok), 15:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прокурор не в курсе, так что за пиратство получить по рогам не сложно, в лучшем случае отделаешься конским штрафом, в худшем лесоповал.
     
  • 4.79, YetAnotherOnanym (ok), 18:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > позорище

    Ху ар ю ту лекчур ас?
    Когда "правообладатели" научатся не борзеть по беспределу, пользуясь монопольным положением, установленным для них продажнымии законодателями - тогда пусть приходят.

     
  • 4.110, Аноним (110), 20:59, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вообще-то это параллельный импорт!
     
  • 4.111, Аноним (110), 21:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вы нагло врёте!
    >"УК РФ Статья 227. Пиратство  1. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет."
     
     
  • 5.115, Аноним (115), 21:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то он ничего не отвечает, наверное за ним уже выехали за публичное распространение заведомо ложной информации...
     
  • 4.113, Аноним (115), 21:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наше мудрое и справедливое Правительство ввела параллельный импорт - ибо санкции против нашей Великой России незаконны!

    Завязывайте с вашей оппозиционной деятельностью - это не кому добра не принесло.

     
  • 3.37, Karl Richter (ok), 14:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и не надо узаконивать, чтобы ленивые жопы занимались импортозамещением, а не пиратством.
     
     
  • 4.43, Аноним (7), 15:04, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:32, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-нибудь торрент-клиент умеет скачивать лишь часть медиа-файла? То есть чтобы можно было например качнуть лишь отрезок 1:20:00-1:27:00 из одного аудио файла, или видео.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспроизводить медиа прямо из торрентов, скачивая просматриваемую часть, умеют всякие Медиагеты. Только, это рекламная хренотель, а её установщик предлагает поставить кучу околовирусного мусора
     
     
  • 3.13, НяшМяш (ok), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AceStream?
     
     
  • 4.114, Аноним (115), 21:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qBittorrent ставите на последовательную загрузку и смотрите с VLC.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решил на трафике сэкономить? :)
    Качни да отреж что надо можно.
     
  • 2.34, Аноним (112), 14:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для воспроизведения видео и некоторых форматов аудио недостаточно только лишь скачать кусок из середины. Нужны метаданные и начальные кадры до этого фрагмента, а чтобы узнать, где они и какого размера, надо скачать всё.

    Некоторые клиенты позволяют сначала скачивать данные в начале файлов, чтобы можно было посмотреть начало файла. Но в середине - это не реально.

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 15:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    aria2 скачивает блок заданного размера в начале и конце файла (для видеофайлов необходимы блоки в конце) и остальное в произвольном порядке, очень удобно.
     
     
  • 4.65, Аноним (117), 16:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этой фиче сто лет в обед, все основные клиенты так умеют (а можно ещё и не в произвольно порядке качать, а подряд, и просто смотреть во время скачивания, если канал позволяет).
     
     
  • 5.76, Аноним (55), 18:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие? Из тех что вроде поддерживают uTorrent/BitTorrent/Tixati немного с троянами/майнерами поставляются. Вроде в трансмиссии не было, а больше приличных клиентов и нет.
     
     
  • 6.85, Аноним (112), 18:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KTorrent умеет, хотя сам я не проверял, что оно работает.
     
  • 6.119, Аноним (117), 22:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж
    https://i.imgur.com/qDw1dGn.png
     
  • 2.91, commiethebeastie (ok), 19:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Popcorn Time.
     

  • 1.6, Аноним (8), 13:35, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    еще бы добавили общий индексатор, так сказать, общая помойка магнеток.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Поздравляем, вы изобрели торрент-трекер.

    Онанимы не перестают изумлять.

     
     
  • 3.16, Аноним (8), 13:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где он локально хранит все индексированные торренты всей сети DHT в виде базы данных? Удиви!
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кем индексированные? Тот и хранит
     
  • 3.107, Аноним (107), 20:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет торрент-трекером он станет, если прибить гвоздями к вебу, обмазать толстым слоем рекламы и огородить регистрациями и капчами.
     
  • 2.38, наме (?), 14:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плагин давно есть для этого
     

  • 1.14, Аноним (117), 13:48, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Темы сломались (на венде, по крайней мере).
     
  • 1.15, Минона (ok), 13:49, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что может быть лучше Трансмиссии.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трансмиссиия померла на 4 версии, начали переписывать, всё переломали, забуксовали. rTorrent по функционалу стабильности получше, но сейчас, начиная с 0.15 версий тоже настали смутные времена.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 15:28, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.60, Аноним (3), 16:11, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.72, Аноним (70), 18:02, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rTorrent использую несколько лет. Что с ним не так?
     
     
  • 4.93, Аноним (41), 19:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор, насобирав донатов и избавившись от уз семейной жизни, спустя более 10 лет, начал по новой пилить код, естественно, забыв что там как работало, ломая всё подряд, попутно принимая не менее разрушающие коммиты от форкеров.
     
     
  • 5.120, Аноним (117), 22:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего не понял, но торренты-то качаются?
     
     
  • 6.123, Аноним (41), 22:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если релиз удается скомпилить, иногда, между падениями, ддосеньем аннонсеров и ожиданием ответа от rpc )
     
  • 2.64, Аноним (-), 16:38, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.66, Аноним (66), 17:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что угодно, кроме блоатварного прозондированного софта, который навязывается ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.87, Аноним (87), 18:53, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что может быть лучше Трансмиссии.

    Абсолютно любой клиент, который не скачивает файлы, которые ты ему, блждад, велел не скачивать.

    Или который умеет подгрузить список файлов по magnet-ссылке ДО начала загрузки.

     

  • 1.22, Аноним (22), 14:09, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в нём можно массово переименовывать файлы (по одному то можно)? А то качаешь сериал, а потом надо 50 серий по одной переименовывать, что бы KODI из распарсил правильно, а если еще и файлы субтитров есть, то x2 работы.
     
     
  • 2.36, Аноним (117), 14:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем это делать именно в нём?
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 18:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы оставаться на раздаче после переименования
     
     
  • 4.102, Вася Пупкин (?), 19:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сделай симлинки по маске
     
  • 4.122, Аноним (117), 22:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не сможете оставаться на раздаче после переименования. Чисто. Физически.
     
  • 2.50, Аноним (-), 15:32, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (51), 15:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наверное любой файловый менеджер это умеет, например "Double Commander". Ctrl+M с поддержкой regex
     
     
  • 3.59, Аноним (3), 16:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто, у нас был преродаватель.
    У нено Total Commander, на компе. И 3 файла.
    Я думаю, зачем ему Total Commamder.
     
  • 2.73, Аноним (70), 18:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    bash-сценарий.
     
     
  • 3.80, YetAnotherOnanym (ok), 18:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > bash-сценарий.

    Это ж надо команды bash знать, утилиты всякие с аргументами командной строки, и всякое такое. А нужно, чтобы была кнопка "Сделать красиво".

     
     
  • 4.82, Аноним (-), 18:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это ж надо команды bash знать, утилиты всякие с аргументами командной строки, и всякое такое. А нужно, чтобы была кнопка "Сделать красиво".

    А ты за него не высказывайся. Со временем выучит и GNU bash, и GNU sed.

     
  • 2.74, Аноним (75), 18:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebUI умеет и весьма удобно: и названо оно на диске «как надо», и сидирование продолжается. Здесь есть описание: https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/pull/18287
     

  • 1.40, Аноним (40), 15:01, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня на Debian Sid вот уже более 1.5 лет не работает qbittorrent. Просто не соединяется ни с трекерами, ни с DHT. Спасибо libtorrent-rasterbar.
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо с настройками что-то. Либо Debian кривой. Попробуй flatpak вариант, или подожди пару месяцев, у дебиановцев релиз будет, к нему допилят.
     
  • 2.56, Аноним (3), 16:06, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.57, Гром (?), 16:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Debian Sid - глючное поделие. У меня с ним тоже были проблемы.
     
  • 2.58, Аноним (58), 16:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня на Debian Sid вот уже более 1.5 лет не работает
    > qbittorrent. Просто не соединяется ни с трекерами, ни с DHT. Спасибо
    > libtorrent-rasterbar.

    Не знаю что там у вас, но у меня на Debian Stable, уже как минимум третий релиз подряд qbittorent работает без каких-либо проблем.

     
  • 2.89, name (??), 18:58, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уверен, что это не провайдер?
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 19:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь вам не там. Тут за торренты не штрафуют. Он наверное по в6 качает.)
     
     
  • 4.103, name (??), 19:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в штрафах, а в dpi. Зачем в6 приплён, не понятно.
     
     
  • 5.104, Аноним (97), 20:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так штрафы за трофейный контент на хомячков накладывают при помощи слежки. а про в6 упомянул так как по-моему это мы с тобой обсуждали НАТ.)
     
     
  • 6.105, name (??), 20:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в слежке, а в блокировке трекеров и dht. Тот самый НАТ, который мешает нормально пользоваться p2p протоколами, в том числе и bittorrent? Это уже совсем глупый троллинг.
     

  • 1.45, Аноним (45), 15:16, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AIMP тоже обновился сегодня. Написали бы...
     
     
  • 2.53, Аноним (51), 15:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У него код уже открыли?
     
  • 2.54, Аноним (3), 15:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Win Rar сначала, купи.
     
     
  • 3.124, Krtek (?), 22:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно такой софт и нужно поддерживать денежкой.
     
  • 2.77, Bob (??), 18:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и кому он нужен? даже тебе самому впадло настрогать про него заметку. в век GPT)
    минимализм в xmplay, аудиофильство в foobar2000, универсальность в potplayer.
    aimp имеет разве что "особый путь" развития и детские баги.
     
     
  • 3.83, Аноним (-), 18:41, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.95, Аноним (97), 19:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирный стал слишком,уже не торт.
     

  • 1.63, Аноним (63), 16:25, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все так же не видит сиды по magnet когда запущенный в соседнем окне tixati или utorrent за пару минут десяток находит? При переносе закачки в другое место запросто может забыть удалить их на старом и сам перенос очень медленный? Качать и проверять лень.
     

  • 1.86, Krtek (?), 18:53, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    До сих пор использую µTorrent 1.8.2 и он идеален.
     
     
  • 2.90, name (??), 19:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, майнит замечательно.
     
     
  • 3.99, Krtek (?), 19:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал звон, да не знаешь где он. Лишь бы что-нибудь ляпнуть.
     
  • 2.96, Аноним (97), 19:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который без реклвмы и без надувалова до версии про? Одобряю.
     
     
  • 3.98, Krtek (?), 19:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, самая лучшая версия за всю историю.
     
  • 2.109, Аноним (109), 20:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда удалила как-то, больше не селился.
     
     
  • 3.121, Krtek (?), 22:28, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключи надзирателя виндовс.
     

  • 1.94, Аноним (97), 19:19, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Винда о нем ничего не знает,приходится разрешать в Дефендере, а так отлично работает,сегодня скачал.
     
     
  • 2.100, Аноним (44), 19:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должна?

    Да и при установке он должен добавлять исключение.

     
     
  • 3.101, Аноним (97), 19:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и должен,но нет. Качал по второй ссылке сначала где про Куте 6, а потом по первой и обои требовали разрешения. Установил который по первой ссылке.
     

  • 1.116, th3m3 (ok), 21:41, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился, смотрю, а версия 4.6.7. А где 5.1? Она нестабильная что ли?
     

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