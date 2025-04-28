Выпуск qBittorrent 5.1

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|3.46, Аноним (-), 15:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А мне transmission-cli достаточно
После закачки он начинает сидировать. В терминале не смог его остановить командой Ctrl+C. Пока обрубаю командой kill. Есть какой-либо другой способ завершить работу transmission-cli?
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|4.69, Аноним (69), 17:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Глянуть в исходники, почему не останавливает сидирование и поправить самому. Затем сбилдить и пользоваться. Опенсорс же.
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|4.106, Bottle (?), 20:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взял - поделись с другими. Базовое правило торрентов, из-за которого некоторые раздачи могут жить десяток лет и больше.
Будь сознательным гражданином - выключай раздачу только когда твой рейтинг превысит единичку.
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|2.3, Аноним (3), 13:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И качать то нечего.
Или Linux?
Ну типа как Internet Explorer браузер для скачивания браузеров.
qBittorrent, приложение для скачивания Linux.
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|4.18, анон (?), 14:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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The FTP service on this host will be retired on March 31, 2025. Please switch to more current protocols, preferably HTTPS (on https://ftp.fau.de).
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|5.20, Аноним (3), 14:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проверкой на бота, ты помогаешь Американскому GPT, ИИ, распознавать обьекты, это тренировка военного суперкомпьютера ИИ.
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|4.108, Bottle (?), 20:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М-м-м, сайтик с обязательной регистрацией по почте, который стучит правообладателям! Чую запах свободки!
Не то что проклятый забугорный Pirate Bay!
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|5.112, Аноним (112), 21:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не то что проклятый забугорный Pirate Bay!
Press F to pay respects.
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|5.118, Аноним (117), 22:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не то что проклятый забугорный Pirate Bay!
Оно ещё живое, что ли? Как сайт. Как трекер-то понятно, уже лет пятнадцать минимум мёртв.
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|3.67, Аноним (1), 17:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много фич и лучше ищет сиды, имхо, там, где кубит не находит почему-то.
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|1.4, Аноним (4), 13:30, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Лучший инструмент для скачивания с магазина со 100% скидкой. Параллельный импорт работает!
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|3.35, Аноним (3), 14:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пиратство в России узаконенно, позорище.
Я покупал WindowsXp, в 2004, CD. Наверное это тоже пиратский.
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|4.52, BeLord (ok), 15:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прокурор не в курсе, так что за пиратство получить по рогам не сложно, в лучшем случае отделаешься конским штрафом, в худшем лесоповал.
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|4.79, YetAnotherOnanym (ok), 18:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> позорище
Ху ар ю ту лекчур ас?
Когда "правообладатели" научатся не борзеть по беспределу, пользуясь монопольным положением, установленным для них продажнымии законодателями - тогда пусть приходят.
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|4.111, Аноним (110), 21:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вы нагло врёте!
>"УК РФ Статья 227. Пиратство 1. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет."
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|5.115, Аноним (115), 21:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то он ничего не отвечает, наверное за ним уже выехали за публичное распространение заведомо ложной информации...
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|4.113, Аноним (115), 21:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наше мудрое и справедливое Правительство ввела параллельный импорт - ибо санкции против нашей Великой России незаконны!
Завязывайте с вашей оппозиционной деятельностью - это не кому добра не принесло.
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|3.37, Karl Richter (ok), 14:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и не надо узаконивать, чтобы ленивые жопы занимались импортозамещением, а не пиратством.
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|1.5, Аноним (5), 13:32, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-нибудь торрент-клиент умеет скачивать лишь часть медиа-файла? То есть чтобы можно было например качнуть лишь отрезок 1:20:00-1:27:00 из одного аудио файла, или видео.
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|2.11, Аноним (11), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспроизводить медиа прямо из торрентов, скачивая просматриваемую часть, умеют всякие Медиагеты. Только, это рекламная хренотель, а её установщик предлагает поставить кучу околовирусного мусора
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|4.114, Аноним (115), 21:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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qBittorrent ставите на последовательную загрузку и смотрите с VLC.
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|2.34, Аноним (112), 14:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для воспроизведения видео и некоторых форматов аудио недостаточно только лишь скачать кусок из середины. Нужны метаданные и начальные кадры до этого фрагмента, а чтобы узнать, где они и какого размера, надо скачать всё.
Некоторые клиенты позволяют сначала скачивать данные в начале файлов, чтобы можно было посмотреть начало файла. Но в середине - это не реально.
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|3.55, Аноним (55), 15:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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aria2 скачивает блок заданного размера в начале и конце файла (для видеофайлов необходимы блоки в конце) и остальное в произвольном порядке, очень удобно.
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|4.65, Аноним (117), 16:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этой фиче сто лет в обед, все основные клиенты так умеют (а можно ещё и не в произвольно порядке качать, а подряд, и просто смотреть во время скачивания, если канал позволяет).
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|5.76, Аноним (55), 18:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие? Из тех что вроде поддерживают uTorrent/BitTorrent/Tixati немного с троянами/майнерами поставляются. Вроде в трансмиссии не было, а больше приличных клиентов и нет.
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|1.6, Аноним (8), 13:35, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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еще бы добавили общий индексатор, так сказать, общая помойка магнеток.
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|2.12, НяшМяш (ok), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Поздравляем, вы изобрели торрент-трекер.
Онанимы не перестают изумлять.
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|3.16, Аноним (8), 13:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где он локально хранит все индексированные торренты всей сети DHT в виде базы данных? Удиви!
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|3.107, Аноним (107), 20:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет торрент-трекером он станет, если прибить гвоздями к вебу, обмазать толстым слоем рекламы и огородить регистрациями и капчами.
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|2.41, Аноним (41), 15:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трансмиссиия померла на 4 версии, начали переписывать, всё переломали, забуксовали. rTorrent по функционалу стабильности получше, но сейчас, начиная с 0.15 версий тоже настали смутные времена.
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|4.93, Аноним (41), 19:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор, насобирав донатов и избавившись от уз семейной жизни, спустя более 10 лет, начал по новой пилить код, естественно, забыв что там как работало, ломая всё подряд, попутно принимая не менее разрушающие коммиты от форкеров.
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|6.123, Аноним (41), 22:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если релиз удается скомпилить, иногда, между падениями, ддосеньем аннонсеров и ожиданием ответа от rpc )
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|2.66, Аноним (66), 17:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да что угодно, кроме блоатварного прозондированного софта, который навязывается ... большой текст свёрнут, показать
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|2.87, Аноним (87), 18:53, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что может быть лучше Трансмиссии.
Абсолютно любой клиент, который не скачивает файлы, которые ты ему, блждад, велел не скачивать.
Или который умеет подгрузить список файлов по magnet-ссылке ДО начала загрузки.
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|1.22, Аноним (22), 14:09, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в нём можно массово переименовывать файлы (по одному то можно)? А то качаешь сериал, а потом надо 50 серий по одной переименовывать, что бы KODI из распарсил правильно, а если еще и файлы субтитров есть, то x2 работы.
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|4.122, Аноним (117), 22:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не сможете оставаться на раздаче после переименования. Чисто. Физически.
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|2.51, Аноним (51), 15:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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наверное любой файловый менеджер это умеет, например "Double Commander". Ctrl+M с поддержкой regex
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|3.59, Аноним (3), 16:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круто, у нас был преродаватель.
У нено Total Commander, на компе. И 3 файла.
Я думаю, зачем ему Total Commamder.
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|3.80, YetAnotherOnanym (ok), 18:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> bash-сценарий.
Это ж надо команды bash знать, утилиты всякие с аргументами командной строки, и всякое такое. А нужно, чтобы была кнопка "Сделать красиво".
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|4.82, Аноним (-), 18:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это ж надо команды bash знать, утилиты всякие с аргументами командной строки, и всякое такое. А нужно, чтобы была кнопка "Сделать красиво".
А ты за него не высказывайся. Со временем выучит и GNU bash, и GNU sed.
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|1.40, Аноним (40), 15:01, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня на Debian Sid вот уже более 1.5 лет не работает qbittorrent. Просто не соединяется ни с трекерами, ни с DHT. Спасибо libtorrent-rasterbar.
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|2.44, Аноним (44), 15:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо с настройками что-то. Либо Debian кривой. Попробуй flatpak вариант, или подожди пару месяцев, у дебиановцев релиз будет, к нему допилят.
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|2.57, Гром (?), 16:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Debian Sid - глючное поделие. У меня с ним тоже были проблемы.
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|2.58, Аноним (58), 16:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня на Debian Sid вот уже более 1.5 лет не работает
> qbittorrent. Просто не соединяется ни с трекерами, ни с DHT. Спасибо
> libtorrent-rasterbar.
Не знаю что там у вас, но у меня на Debian Stable, уже как минимум третий релиз подряд qbittorent работает без каких-либо проблем.
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|3.97, Аноним (97), 19:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь вам не там. Тут за торренты не штрафуют. Он наверное по в6 качает.)
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|5.104, Аноним (97), 20:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так штрафы за трофейный контент на хомячков накладывают при помощи слежки. а про в6 упомянул так как по-моему это мы с тобой обсуждали НАТ.)
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|6.105, name (??), 20:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в слежке, а в блокировке трекеров и dht. Тот самый НАТ, который мешает нормально пользоваться p2p протоколами, в том числе и bittorrent? Это уже совсем глупый троллинг.
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|2.77, Bob (??), 18:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну и кому он нужен? даже тебе самому впадло настрогать про него заметку. в век GPT)
минимализм в xmplay, аудиофильство в foobar2000, универсальность в potplayer.
aimp имеет разве что "особый путь" развития и детские баги.
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|1.63, Аноним (63), 16:25, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все так же не видит сиды по magnet когда запущенный в соседнем окне tixati или utorrent за пару минут десяток находит? При переносе закачки в другое место запросто может забыть удалить их на старом и сам перенос очень медленный? Качать и проверять лень.
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|3.99, Krtek (?), 19:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слышал звон, да не знаешь где он. Лишь бы что-нибудь ляпнуть.
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|1.94, Аноним (97), 19:19, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Винда о нем ничего не знает,приходится разрешать в Дефендере, а так отлично работает,сегодня скачал.
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|3.101, Аноним (97), 19:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и должен,но нет. Качал по второй ссылке сначала где про Куте 6, а потом по первой и обои требовали разрешения. Установил который по первой ссылке.
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