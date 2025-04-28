Выпуск qBittorrent 5.1

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Воспроизводить медиа прямо из торрентов, скачивая просматриваемую часть, умеют всякие Медиагеты. Только, это рекламная хренотель, а её установщик предлагает поставить кучу околовирусного мусора

3.13 , НяшМяш ( ok ), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – AceStream?

4.114 , Аноним ( 115 ), 21:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – qBittorrent ставите на последовательную загрузку и смотрите с VLC.

2.30 , Аноним ( 30 ), 14:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Решил на трафике сэкономить? :)

Качни да отреж что надо можно.

2.34 , Аноним ( 112 ), 14:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Для воспроизведения видео и некоторых форматов аудио недостаточно только лишь скачать кусок из середины. Нужны метаданные и начальные кадры до этого фрагмента, а чтобы узнать, где они и какого размера, надо скачать всё. Некоторые клиенты позволяют сначала скачивать данные в начале файлов, чтобы можно было посмотреть начало файла. Но в середине - это не реально.

3.55 , Аноним ( 55 ), 15:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – aria2 скачивает блок заданного размера в начале и конце файла (для видеофайлов необходимы блоки в конце) и остальное в произвольном порядке, очень удобно.

4.65 , Аноним ( 117 ), 16:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этой фиче сто лет в обед, все основные клиенты так умеют (а можно ещё и не в произвольно порядке качать, а подряд, и просто смотреть во время скачивания, если канал позволяет).

5.76 , Аноним ( 55 ), 18:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие? Из тех что вроде поддерживают uTorrent/BitTorrent/Tixati немного с троянами/майнерами поставляются. Вроде в трансмиссии не было, а больше приличных клиентов и нет.

6.85 , Аноним ( 112 ), 18:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KTorrent умеет, хотя сам я не проверял, что оно работает.

6.119 , Аноним ( 117 ), 22:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж

https://i.imgur.com/qDw1dGn.png

2.91 , commiethebeastie ( ok ), 19:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Popcorn Time.

