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Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС

26.10.2020 23:29

Доступен второй выпуск torrent-клиента distribyted, позволяющего обращаться к содержимому торрентов как к части файловой системы с загрузкой данных по мере необходимости. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3. Для привязки к ФС используется подсистема FUSE. Сборки подготовлены для Linux (x86_64 и ARM7) и Windows.

При помощи distribyted можно организовать доступ локальных мультимедийных проигрывателей к определённым торрентам с видео и музыкой, предварительно не загружая содержимое торрентов - загрузка будет производиться по мере обращения к файлам из программ и только тех частей, что запрошены. Другим примером является работа с торрентами, включающими очень большие наборы данных, distribyted позволяет обрабатывать и анализировать необходимые части в Jupyter Notebook, без полной загрузки всей коллекции.

Поддерживается преобразование некоторых форматов в форму файлов и каталогов. На текущем этапе разработки поддерживается трансляция содержимого архивов zip - пользователь может загрузить отдельный файл из zip-архива из торрента. В ближайшее время также обещают добавить поддержку форматов tar, 7zip и xz. Если для файлового формата не поддерживается загрузка частями, то distribyted может передавать содержимое в потоковом режиме, в том числе с возможностью смены позиции в файле (например, для просмотра видео и прослушивания музыки в любом мультимедийном проигрывателе напрямую из торрентов).

Подключаемые к файловой системе торренты определяются в файле конфигурации. После монтирования торрентов предоставляется встроенный web-интерфейс для навигации и мониторинга (можно отслеживать скорость загрузки и статистику).

Похожие проекты для монтирования torrent-файлов или magnet-ссылок в форме каталогов в ФС:

  • btfs - FUSE-модуль на базе libtorrent, написанный на C++;
  • torrent-mount - FUSE-модуль на базе torrent-stream Код на JavaScript (используется платформа node.js);
  • fuse-torrent - вариант torrent-mount, позволяющий монтировать сразу несколько торрентов.
  • torrentfs - FUSE-модуль для монтирования отдельных торрентов, написанный на языке Go;
  • TorrentFuse - FUSE-модуль на языке Haskell.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/distribyted...)
  2. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  3. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
  4. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  5. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0
  6. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53968-distribyted
Ключевые слова: distribyted, torrent, fuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, uis (ok), 23:41, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был дрист, теперь жо.
    Быстрый поиск по github и вот: https://github.com/johang/btfs
    Вот заметка на opennet'е: https://www.opennet.ru/tips/info/2943.shtml
    Синдром поттеринга?
     
     
  • 2.2, Far (ok), 23:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Пусть будет, вам жалко что ли? Вдруг народ изобретет какую нить TorrentCEPH
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:59, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У сабжа я вижу собранные пакеты. У btfs только исходники, хотя проекту уже 5 лет. Для пощупать технологию выбор очевиден.
     
     
  • 3.6, uis (ok), 00:08, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В генте есть давно ебилды, а пощупать технологию можно вот уже как пять лет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:56, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем вообще это нужно? Какую такую проблему это решает?
     
     
  • 2.5, анонимус (??), 00:01, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем тебе пример с Jupyter Notebook и набором данных не понравился ?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:36, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно, в новости слишком много текста для него.
     
  • 2.7, uis (ok), 00:09, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Использование данных до их полного скачивания
     
  • 2.10, Рейка Сметанова (ok), 00:57, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аниме смотреть не скачивая полностью ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     

  • 1.9, user90 (?), 00:45, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничерта не понял))

    > загрузка будет производиться по мере обращения к файлам из программ и только тех частей, что запрошены

    Клик на послушать_посмотреть - а тебе йух в ответ?

    > встроенный web-интерфейс

    Модно-молодежно, т. е. в консоль не умеет?

    Короче, муть кокая-то. Юзаю aria2c, мне хватает.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:43, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты ведь просто не очень умный
     
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