Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС

Доступен второй выпуск torrent-клиента distribyted, позволяющего обращаться к содержимому торрентов как к части файловой системы с загрузкой данных по мере необходимости. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3. Для привязки к ФС используется подсистема FUSE. Сборки подготовлены для Linux (x86_64 и ARM7) и Windows. При помощи distribyted можно организовать доступ локальных мультимедийных проигрывателей к определённым торрентам с видео и музыкой, предварительно не загружая содержимое торрентов - загрузка будет производиться по мере обращения к файлам из программ и только тех частей, что запрошены. Другим примером является работа с торрентами, включающими очень большие наборы данных, distribyted позволяет обрабатывать и анализировать необходимые части в Jupyter Notebook, без полной загрузки всей коллекции. Поддерживается преобразование некоторых форматов в форму файлов и каталогов. На текущем этапе разработки поддерживается трансляция содержимого архивов zip - пользователь может загрузить отдельный файл из zip-архива из торрента. В ближайшее время также обещают добавить поддержку форматов tar, 7zip и xz. Если для файлового формата не поддерживается загрузка частями, то distribyted может передавать содержимое в потоковом режиме, в том числе с возможностью смены позиции в файле (например, для просмотра видео и прослушивания музыки в любом мультимедийном проигрывателе напрямую из торрентов). Подключаемые к файловой системе торренты определяются в файле конфигурации. После монтирования торрентов предоставляется встроенный web-интерфейс для навигации и мониторинга (можно отслеживать скорость загрузки и статистику). Похожие проекты для монтирования torrent-файлов или magnet-ссылок в форме каталогов в ФС: btfs - FUSE-модуль на базе libtorrent, написанный на C++;

torrent-mount - FUSE-модуль на базе torrent-stream Код на JavaScript (используется платформа node.js);

fuse-torrent - вариант torrent-mount, позволяющий монтировать сразу несколько торрентов.

torrentfs - FUSE-модуль для монтирования отдельных торрентов, написанный на языке Go;

TorrentFuse - FUSE-модуль на языке Haskell.