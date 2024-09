Выпуск qBittorrent 5.0

4.47 , ryoken ( ok ), 13:44, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Как можно ухитриться не найти "ФАЙЛ - Открыть URL" ???

5.100 , th3m3 ( ok ), 16:14, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Как можно ухитриться не найти "ФАЙЛ - Открыть URL" ??? Ну, да. Логично, открывать URL через "файл". Юзабилити на уровне)

6.104 , Аноним ( 1 ), 16:28, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а куда его еще втулить? Ну ок, в VLC поступили умнее, назвали пункт меню "Медиа" и там у них все: и файлы, и стримы, и директории. Напиши им в issues, пожалуйся, скажи, мол, не могу терпеть этот бардак, сделайте отдельным пунктом для меня лично.

6.110 , ryoken ( ok ), 16:32, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, да. Логично, открывать URL через "файл". Юзабилити на уровне) А к кнопке "Выключить компьютер" в меню типа "Пуск" вы тоже прикапываетесь? :D