Выпуск qBittorrent 5.0

4.56 , Аноним ( 49 ), 14:00, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ещё один... НЕ НУЖЕН веб интерфейс, если для его сборки и работы надо тянуть культи. Это считай, что нет его. Нужно нормальное разделение на демон и клиентов.

5.63 , Аноним ( 69 ), 14:16, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ещё один... НЕ НУЖЕН веб интерфейс, если для его сборки и работы надо тянуть культи. Чел, да всем плевать, что он тянет - Qt есть не просит. Господи, по какой вообще логике в твоей голове противоречат Qt и веб-интерфейс? Или ты не в курсе, что Qt в сабже используется не только для гуя, но и для базовых вещей типа работы со строками, файлами и т.п.

6.67 , Аноним ( 53 ), 14:20, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ему просто нравится постоянно долбиться в проблемы с RPC у трансмишена, вот и всё.

6.106 , Аноним ( 102 ), 16:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще никому не плевать, поэтому этот клиент и не используют на серверах.

7.126 , Аноним ( 53 ), 16:55, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, половина релиз-групп и хранителей на рутрекере юзают qbittorrent-nox как основной клиент для работы своих сидбоксов. Не используют, ага.

8.138 , Аноним ( 135 ), 17:12, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать С чего ты это взял ХD У кубита даже мультиюзера нет Ну врать то зачем ... 9.143 , Аноним ( 53 ), 17:14, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С того, что я сижу в хранительской тусовке и знаю кто и чем из коллег пользуется... 5.65 , Аноним ( 65 ), 14:17, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты здоров? Интересующая возможность есть? Есть.

Какой инструмент и как использован для реализации - это другой вопрос.

6.105 , Аноним ( 102 ), 16:28, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первостепенный вопрос. У лошади тоже есть возможность ездить по шоссе, но есть нюанс.

7.114 , ryoken ( ok ), 16:34, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У лошади тоже есть возможность ездить по шоссе Именно лошадь именно по шоссе ездить может только в прицепе или ином приспособленном для неё транспортном средстве. Своими методами (копытами) лошадь по шоссе может только СКАКАТЬ :D.

5.82 , Аноним ( 80 ), 14:45, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RTFM, про безиксовый вариант прямым текстом написано: https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/wiki/Installing-qBittorrent#linux

6.108 , Аноним ( 102 ), 16:30, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Выше всё было сказано про qt. Это не подходит.

