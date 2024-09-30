Выпуск qBittorrent 5.0

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|1.1, Аноним (1), 12:57, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Отличная новость! Где поставить плюсик или задонатить на кофеек автору? Пойду обновлю PKGBUILD и обновлюсь.
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|1.2, mumu (ok), 13:00, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Лучший торрент-клиент под windows. Команде проекта всяческих благ
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|2.7, alexandr_0503 (ok), 13:03, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Transmission наше всё, у него и интерфейс намного лаконичнее, и поддержка разных тулкитов имеется. А твой qbittorrent умеет в web, нет. А transmission умеет и это
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|3.34, Аноним (1), 13:21, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>А твой qbittorrent умеет в web, нет
Божечки, всегда умел. Откуда вы беретесь-то.
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|4.48, Аноним (49), 13:46, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, только всё равно культи тянуть. Смысл от них на сервере? А у трансмиссии жесткое разделение на демон и гуй.
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|6.57, Аноним (49), 14:01, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага, мимо ПМ тянуть статику и потом самому ее поддерживать и обновлять. Нафига??
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|7.61, Аноним (53), 14:13, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нравится - не ешь. Тебе вариант решения проблемы предложили.
В любом случае, на сидбоксе кроме собственно клиента нахрен больше ничего и быть не должно.
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|8.66, Аноним (69), 14:20, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да забей Чел же сам пишет, что просто запустить и оставить в покое - это не ва... текст свёрнут, показать
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|8.103, Аноним (102), 16:27, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Наша песня хороша - начинай сначала Я не хочу тянуть культи на сервер Это поро... текст свёрнут, показать
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|3.36, th3m3 (ok), 13:24, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Недавно в Transmission, так и не нашёл, как скормить ему не торрент-файл, а просто ссылку или magnet-ссылку. Нет такого пункта в меню. Установил qBittorrent и всё пошло как по маслу.
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|5.100, th3m3 (ok), 16:14, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как можно ухитриться не найти "ФАЙЛ - Открыть URL" ???
Ну, да. Логично, открывать URL через "файл". Юзабилити на уровне)
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|6.104, Аноним (1), 16:28, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а куда его еще втулить? Ну ок, в VLC поступили умнее, назвали пункт меню "Медиа" и там у них все: и файлы, и стримы, и директории. Напиши им в issues, пожалуйся, скажи, мол, не могу терпеть этот бардак, сделайте отдельным пунктом для меня лично.
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|6.110, ryoken (ok), 16:32, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, да. Логично, открывать URL через "файл". Юзабилити на уровне)
А к кнопке "Выключить компьютер" в меню типа "Пуск" вы тоже прикапываетесь? :D
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|3.37, Admino (ok), 13:24, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Transmission даже папок нет.
> А твой qbittorrent умеет в web, нет.
Умеет.
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|3.42, КО (?), 13:37, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, а всякая консольная херня ещё лаконичнее, да?
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|3.45, Аноним (45), 13:38, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Transmission 4+ фактически полумёртв, всё поломали и очень не спешат с исправлениями.
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|3.52, X86 (ok), 13:55, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А прочитать в новости религия не позволяет?
В WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ повышена отзывчивость, добавлена тёмная тема оформления, обеспечено адаптивное отображение боковой панели с фильтрами, добавлена возможность одновременно отправки нескольких поисковых запросов, по умолчанию включены поисковые плагины, улучшена прокрутка.
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|4.56, Аноним (49), 14:00, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ещё один... НЕ НУЖЕН веб интерфейс, если для его сборки и работы надо тянуть культи. Это считай, что нет его. Нужно нормальное разделение на демон и клиентов.
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|5.63, Аноним (69), 14:16, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ещё один... НЕ НУЖЕН веб интерфейс, если для его сборки и работы надо тянуть культи.
Чел, да всем плевать, что он тянет - Qt есть не просит. Господи, по какой вообще логике в твоей голове противоречат Qt и веб-интерфейс?
Или ты не в курсе, что Qt в сабже используется не только для гуя, но и для базовых вещей типа работы со строками, файлами и т.п.
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|6.67, Аноним (53), 14:20, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ему просто нравится постоянно долбиться в проблемы с RPC у трансмишена, вот и всё.
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|6.106, Аноним (102), 16:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще никому не плевать, поэтому этот клиент и не используют на серверах.
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|7.126, Аноним (53), 16:55, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, половина релиз-групп и хранителей на рутрекере юзают qbittorrent-nox как основной клиент для работы своих сидбоксов. Не используют, ага.
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|5.65, Аноним (65), 14:17, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты здоров? Интересующая возможность есть? Есть.
Какой инструмент и как использован для реализации - это другой вопрос.
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|6.105, Аноним (102), 16:28, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первостепенный вопрос. У лошади тоже есть возможность ездить по шоссе, но есть нюанс.
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|7.114, ryoken (ok), 16:34, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У лошади тоже есть возможность ездить по шоссе
Именно лошадь именно по шоссе ездить может только в прицепе или ином приспособленном для неё транспортном средстве. Своими методами (копытами) лошадь по шоссе может только СКАКАТЬ :D.
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|3.75, Аноним (69), 14:30, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Transmission наше всё, у него и интерфейс намного лаконичнее
Это поделие до сих пор не умеет показывать содержимое торрента при открытии магнет-ссылки, чтобы выбрать, какие файлы загружать. Вместо этого ты должен ждать, пока наконец не начнется загрузка, чтобы скорее отключить ненужные тебе файлы, прежде чем они загадят тебе папку загрузки 🤦.
И оно до сих пор качает файлы, которые ты явно указал ему не качать - вместо того, чобы скрывать их, как это сделано в том же qBittorrent. Тикет в багтрекере больше десяти лет назат открыли, но авторы - упрямые бараны - сказали, что это фича.
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|2.43, Аноним (43), 13:38, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучший торрент-клиент под windows.
Попытка замазать qbittorrent упоминанием его в одном предложении с кучей мусора не удалась.
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|2.16, timur.davletshin (ok), 13:09, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я в соседней теме писал, что создатели bittorrent не умеют в IPv6. В принципе про большую часть админов можно то же самое сказать.
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|2.18, Аноним (25), 13:10, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем кто-то качает ytdl торрентом? И таких этот сайт выдаёт почти 30k айпишников.
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|2.44, КО (?), 13:38, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пфф, показывает публичный IP из другого города, и фигню которую я даже не качал
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|2.50, ProfessorNavigator (ok), 13:53, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всегда стоит помнить о том, что данные в DHT доступны абсолютно любому...
При условии, что вы знаете, что ищете. Вам нужен SHA1 хэш конкретного торрент файла, и тогда да - вы сможете мониторить пиров через DHT.
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|2.107, Аноним (107), 16:30, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос в том насколько и где это законно? Если законодательство позволяет, то все окей, а если вас приравнивают к кибертеррористу, то вся ваша dht сеть может иметь плохие последствия в реальной жизни. А трекер как организатор всего этого счастья.
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|3.162, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 17:51, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При первом запуске торрент клиента он вас предупреждает что инфа о том что вы качаете/раздаёте будет доступна всем участникам данной сети
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|1.13, Аноним (25), 13:06, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чего вдруг такой всплеск обновление торрент качалок? Сезонное обострение или в сфере торрентов произошло что то знаковое? Кто в курсе? Я уже три миллиона лет не пользуюсь торрентами, но может нужно вернутся в родную гавань?
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|2.21, Аноним (53), 13:12, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пятую версию кубита пилили не один месяц - просто допилили наконец. Никто ни к чему не приурочивал.
А всплеск интереса в рунете в последнюю неделю отчасти связан с потенциальной кончиной Флибусты, у меня трафик суточный на раздачах книжных вырос на 30%.
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|3.32, timur.davletshin (ok), 13:20, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня сканирования портов в 50 раз подскочили за последние пару-тройку месяцев. Обычно ~2000 пакетов за сутки из сетей-сканеров, а сейчас до 100.000 доходит. Списки сетей-сканеров на 50% разбухли за это время.
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|4.83, Аноним (-), 14:47, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, при этом никто не говорит о том что в той же Германии незаконно даже сканировать без разрешения.
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|4.95, noname2 (?), 15:49, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"сканирования портов в 50 раз подскочили за последние пару-тройку месяцев"
какой программой можно посмотреть "такое"?
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|5.130, timur.davletshin (ok), 17:01, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> какой программой можно посмотреть "такое"?
opkg install banip; смотреть /etc/init.d/banip report, ну или в GUI (luci-app-banip).
Но вообще много чего умеет такое.
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|5.134, Аноним (128), 17:08, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам напиши, там нечего писать особо. Тисипидамп и немного питона чтобы врукопашную формат pcap не разбирать. Уж по словарю-то сможешь построить график кто, куда, как и сколько?
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|1.31, Аноним (31), 13:20, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена метрика "Популярность".
Этическая телеметрия о том, что качают пользователи?
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|2.35, timur.davletshin (ok), 13:22, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что качают пользователи можно узнать напрямую из DHT. Тот же btdig именно так и работает, как и тот, ресурс, ссылку на который я выше давал.
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|4.46, Аноним (53), 13:41, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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btdig отлично работает как по основному btdig.com, так и по .onion-адресу. Не нужно вводить людей в заблуждение.
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|3.71, ProfessorNavigator (ok), 14:23, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что качают пользователи можно узнать напрямую из DHT.
Что качают - нельзя. Можно лишь узнать - кто качает. При условии, что известен SHA1 хеш торрент файла.
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|1.54, Аноним (49), 13:58, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Deluge никому не переплюнуть - у него и веб есть, и тонкий клиент, и мультиюзерность, и апи, и плагины. Такого ни у кого больше нет.
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|2.160, GG (ok), 17:45, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё бы он не вылетал и не зависал при большом количестве активных торрентов — так бы им и пользовался до сих пор
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|1.59, Аноним (58), 14:11, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучший клиент. Перешёл на него давным-давно, когда uTorrent начал показывать рекламу и весить больше 3 МБ.
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|1.73, Аноним (73), 14:27, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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FEATURE: Add separate filter item for tracker errors (glassez)
два года ждал
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|1.78, Аноним (78), 14:38, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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$ ./qbittorrent-5.0.0_x86_64.AppImage
Вылетает партянка not found
На условно старых системах не запускается.
AppImage собран видимо на новой системе. Разработчику неплохо бы знать, что нужно собирать на как можно старых системах. Тогда не будет столько проблем с библиотеками и glibc
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|2.84, Аноним (53), 14:49, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно собрано на условно старой бубунте 20.04, если говорить про стабильную версию. Куда старее-то уже? Она с поддержки в апреле следующем слетит уже.
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|6.127, Аноним (53), 16:59, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, сильно старый. Три года (релиз в 2021-м) на полностью замороженной пакетной базе с мелкими бэкпортами.
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|7.141, Аноним (141), 17:13, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, сильно старый.
да ладно )) 3 года
я на него перешел только летом..
ну да не суть. appimage пользую часто, иногда сам делаю
и вот есть ребята, которые собирают свои приложения,
умудряются сделать так чтобы они работали и на более ранних ОС
какой там глибс в 20-й убунте я не в курсе, но всяк новее чем в
11 дебе
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|5.139, Аноним (25), 17:12, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем тогда делать аппимадж? Просто бы Статик версию выложил. У разраба головой ссора.
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|6.150, Аноним (53), 17:19, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Повторюсь, это задача мейнтейнеров дистрибутива - собирать софт под их детище.
Если в Debian политика такая, что пакеты после релиза сидят на замороженной версии с бэкпортами, и вас это не устраивает - найдите другой дистр или собирайте пакеты сами.
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|7.154, Аноним (141), 17:26, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так и разраб может без всяких мейтейнеров
сделал бы скрипт, который скачивал бы в ос
билд и собирал локально аппимадж (для тех кто не умеет)
но тут он выкладывает не везде работающий пакет
смысл в чем?
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|4.118, Аноним (119), 16:45, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вот см tmp mount_qbittoyXrr5A AppRun wrapped lib x86_64-linux-gnu libstdc... большой текст свёрнут, показать
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|5.129, Аноним (53), 17:01, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так логично блин - в Debian 11 GLIBC версии максимум 2.31, а в Ubuntu 22.04 под которую собирался ночник который ты запускаешь - 2.35.
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|6.136, Аноним (141), 17:10, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в Ubuntu 22.04 под которую
стабильная 5 сделана на 20-й убунте,
но результат тот же.
с чего я и начал, если собирать на старой ОС,
то проблем с глибс и библиотеками не будет.
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|7.140, Аноним (53), 17:13, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это проблемы вашего дистрибутива, строго говоря, а не поставщиков портабл-версии.
Хотите bleeding edge - у вас всегда есть Arch или сборка из исходников.
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|7.142, Аноним (25), 17:14, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аппимадж делают чтобы он работал везде, а не под убунтой 20 и выше пойми это.
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|3.151, Аноним (141), 17:20, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на условно старой бубунте 20.04
имхо, нужно собирать на 10 дебиане..
тогда много будет где пахать
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|2.116, ryoken (ok), 16:36, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> $ ./qbittorrent-5.0.0_x86_64.AppImage
В ваш дистр нормальных пакетов не завозят?
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|3.120, Аноним (119), 16:48, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В ваш дистр нормальных пакетов не завозят?
qbittorrent/oldstable 4.2.5-0.1 amd64
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|3.121, Аноним (119), 16:51, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и собственно, как разница что там врепах
разраб выкладывает appimage и он должен работать
ну не на совсем древних ос
или это черезчур требование? ))
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|1.89, barbarella (?), 15:15, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Добавьте возможность отображения некоторых торрентов только после ввода пароля (сосед просит)
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|3.91, barbarella (?), 15:21, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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разумеется. но всписках скаченных торрентов оно все равно отображается. Хочется и раздавать уже скаченное, и особо не светить.
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|4.93, Аноним (93), 15:33, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Актуальный вопрос.
Но если пошло поехало... то ещё нужна кнопка, которая убивает жёсткий диск без восстановления. (бэкапы "проверенные бэкапы" в несколько копиях, хранятся в надёжном месте, причём разделённые на 3-4 части)
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|5.115, Bottle of ROM (?), 16:35, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И капсула с ядом, которая убивает пользователя, знающего пароли от надежных мест, чтобы не выдал под пытками.
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|6.157, Аноним (93), 17:33, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"И капсула..."
Идёте к знакомогу стоматологу... Только в боксе и ММА не участвуйте.
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|1.97, Аноним (97), 16:00, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Полезная программка. Надо будет испытать новинку на каком-нибудь сериальчике.
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|1.109, Аноним (93), 16:31, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Спасибо за коллекции (здесь должно быть слово, которое зависит от мировоззрения читателя)!
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|1.113, Аноним (107), 16:33, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я от думал - если робот создаст трекер с DHT, то должен ли он отвечать за свой поступок? А вот нет оказывается - виноват будет хозяин. Даже если этого робота программировала и обновляла совсем другая компания, к вам ничего не имеющая.
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|2.155, Аноним (93), 17:31, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "то должен ли он отвечать за свой поступок?"
Смотрите на юридическую практику: будет отвечать тот, от которого шли это пакеты - владелец IP (скорее всегда, даже если был взлом и были вирусы на ПК).
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|1.123, Аноним (123), 16:53, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поглядел, что качаю. До настройки nordvpn торрент-прокси видать, что, после вроде не видать.
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|1.161, Аноним (161), 17:47, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственная нормальная прога на кутях, правда её нужность под сомнением, последний раз торренты качал лет 15 назад.
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