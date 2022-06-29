Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1

|
Спустя три года с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.1, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пользователя (GTK, web-интерфейс, консольный вариант). Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL.
Deluge работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удалённом компьютере. Среди особенностей приложений можно отметить поддержку DHT (распределённая хэш таблица), UPnP, NAT-PMP, PEX (Peer Exchange), LSD (Local Peer Discovery), возможность применения шифрования для протокола и работы через прокси, совместимость с WebTorrent, возможность выборочного ограничения скорости для определённых torrent-ов, режим последовательной загрузки.
Среди изменений в новом выпуске:
- Прекращена поддержка Python 2. Оставлена возможность работы только при наличии Python 3.
- Повышены требования к библиотеке libtorrent, для сборки теперь требуется как минимум версия 1.2. Проведена чистка кодовой базы от использования устаревших функций libtorrent.
- Добавлена поддержка пиктограмм трекеров в формате SVG.
- Обеспечено скрытие паролей в логах.
- Реализована опциональная поддержка модуля pygeoip для привязки IP-адреса к местоположению.
- Добавлена возможность использования IPv6 в списках хостов.
- Добавлен сервис для systemd.
- В GTK-интерфейсе в меню реализована опция для копирования magnet-ссылки.
- На платформе Windows по умолчанию отключено декорирование окон на стороне клиента (CSD).