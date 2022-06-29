The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1

29.06.2022 08:06

Спустя три года с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.1, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пользователя (GTK, web-интерфейс, консольный вариант). Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL.

Deluge работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удалённом компьютере. Среди особенностей приложений можно отметить поддержку DHT (распределённая хэш таблица), UPnP, NAT-PMP, PEX (Peer Exchange), LSD (Local Peer Discovery), возможность применения шифрования для протокола и работы через прокси, совместимость с WebTorrent, возможность выборочного ограничения скорости для определённых torrent-ов, режим последовательной загрузки.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Прекращена поддержка Python 2. Оставлена возможность работы только при наличии Python 3.
  • Повышены требования к библиотеке libtorrent, для сборки теперь требуется как минимум версия 1.2. Проведена чистка кодовой базы от использования устаревших функций libtorrent.
  • Добавлена поддержка пиктограмм трекеров в формате SVG.
  • Обеспечено скрытие паролей в логах.
  • Реализована опциональная поддержка модуля pygeoip для привязки IP-адреса к местоположению.
  • Добавлена возможность использования IPv6 в списках хостов.
  • Добавлен сервис для systemd.
  • В GTK-интерфейсе в меню реализована опция для копирования magnet-ссылки.
  • На платформе Windows по умолчанию отключено декорирование окон на стороне клиента (CSD).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/deluge-torr...)
  2. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.4 с поддержкой протокола BitTorrent v2
  3. OpenNews: BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++
  4. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  5. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0
  6. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57421-deluge
Ключевые слова: deluge, bittorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 08:17, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Среди особенностей..."
    Вот только они самые в каждом торрент-клиенте есть.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:03, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у каждого.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:18, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный список трекеров в UI так и не сделали?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:19, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен сервис для systemd.

    Ну, все, пропал дом!

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:22, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие преимущества перед трансмиссий? Я вот знаю, что 10000 живых раздач сабж не тянет, как и qbittorent. Он тоже теряет метки и расположение файлов на диске при обновлении версии, как qbittorent?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:14, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трансмиссия так и не научилась работать с торрентами с очень длинным названием.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:23, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда поиск торрентов по DHT?
     
  • 1.6, Annno (?), 08:24, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > LSD (Local Peer Discovery)

    Интересное применение, а инструкция для трипа есть ?)

     
     
  • 2.7, Annno (?), 08:24, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *друг спрашивает
     
  • 2.8, Аноним (4), 08:28, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть ещё retracker.local, поинтересуйся у провайдера, если нет, и почему.
     
     
  • 3.9, Annno (?), 08:35, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть ещё retracker.local, поинтересуйся у провайдера, если нет, и почему.

    я и есть провайдер ман )

     
  • 2.12, пох. (?), 09:11, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глядя на этот модный современный интерфейс серым-на-сером - мне кажется, с него bad trip только может получиться.

    Посоветуй "другу" обращаться лучше к проверенным филателистам.

     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 08:46, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот кошмар ещё жив, лол
     
     
  • 2.13, QwertyReg (ok), 09:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё так же любит не качать торренты.
    Я проверил. Нормально работает только qBittorrent.
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:23, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше qBittorrent?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру