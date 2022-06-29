Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1

Спустя три года с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.1, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пользователя (GTK, web-интерфейс, консольный вариант). Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Deluge работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удалённом компьютере. Среди особенностей приложений можно отметить поддержку DHT (распределённая хэш таблица), UPnP, NAT-PMP, PEX (Peer Exchange), LSD (Local Peer Discovery), возможность применения шифрования для протокола и работы через прокси, совместимость с WebTorrent, возможность выборочного ограничения скорости для определённых torrent-ов, режим последовательной загрузки. Среди изменений в новом выпуске: Прекращена поддержка Python 2. Оставлена возможность работы только при наличии Python 3.

Повышены требования к библиотеке libtorrent, для сборки теперь требуется как минимум версия 1.2. Проведена чистка кодовой базы от использования устаревших функций libtorrent.

Добавлена поддержка пиктограмм трекеров в формате SVG.

Обеспечено скрытие паролей в логах.

Реализована опциональная поддержка модуля pygeoip для привязки IP-адреса к местоположению.

Добавлена возможность использования IPv6 в списках хостов.

Добавлен сервис для systemd.

В GTK-интерфейсе в меню реализована опция для копирования magnet-ссылки.

На платформе Windows по умолчанию отключено декорирование окон на стороне клиента (CSD).



