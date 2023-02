Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++

2.54 , iPony129412 ( ? ), 11:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Я вообще не представляю, как такое можно сопровождать на C.

Чтобы не долбануться...

3.56 , Аноним ( 56 ), 11:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь как будто долбануться это что-то плохое.

4.71 , Аноним ( 63 ), 11:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это что-то другое ;)

3.96 , Аноним ( 96 ), 12:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Код на C проще сопровождать, чем код на современных плюсах.Особенно учитывая поголовный ООП головного мозга у 99% разрабов.

4.100 , iPony129412 ( ? ), 12:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Код на C проще сопровождать, чем код на современных плюсах.Особенно учитывая поголовный ООП головного мозга у 99% разрабов. У hello world'a - да. Или там в Embeded.

А так - "добавьте мне разухабистую вот такую штуку на C, чтобы асинхронно и как надо".

Иго-го...