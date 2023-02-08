Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++

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|2.12, Аноним (12), 09:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Застримь мне iso образ диска к примеру с дистрибутивом linux.
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|3.16, Аноним (16), 10:08, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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wget (и ко) - стриминг от мира iso =)
а так, да, iso, img (для cbc) и камингауты yandex - по стримингу не получить
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|2.17, th3m3 (ok), 10:11, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Ты нам ещё про облака расскажи, где твои данные тебе не принадлежат и могут заблочить в любой момент.
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|2.37, Анонист (?), 10:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Застримь мне нормальный прон типа глорихола - всё по подпискам и за большие деньги. А так пронлаб и торрентики самое то
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|4.93, Хомяк2 (?), 12:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык он один годный на весь интернет: пронлабточканет, но он с рейтингом. Остальные трекеры ниочём.
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|3.67, . (?), 11:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Застримь мне нормальный прон типа глорихола
Сделай сам
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|3.99, Да ну нахер (?), 12:30, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тока в тюрячку за распространение посадят, если хоть байт раздашь. А так все нормально, всё хорошо!
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|2.52, зонд671 (?), 11:17, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень жаль, что везде стриминг.
На торены начинают переставать выкладывать BD и приходится качать ужастное качество стримингов.
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|2.70, Аноним (70), 11:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, ну да. Онлайн-кинотеатр. Нам правообладатели говорят, что у них нет хорошего качества и "чтобы не париться скачайте с торрента". И это не мешает соседнему отделу с этими же торрентами бороться. И таких историй еще много. Так что пираты могут не переживать - онлайн-кинотеатры никогда не будут лучше торрентов(или их аналогов) и вообще лучше проприетарщиной не пользоваться.
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|1.11, Аноним (16), 09:50, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка использования торрентов в формате BitTorrent v2 и гибридных торрентов
> Web-интерфейс переписан
> Значительно повышена эффективность работы
Кажется, на эти (или следующие) выходные стоит запланировать тест-драйв.
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|1.13, Аноним (13), 10:02, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так и не исправили баг Open folder под windows - https://github.com/transmission/transmission/issues/325. Не открывает папку. Нужно сначала нажимать свойства торрента, только потом откроет.
Еще не исправили глюк с множественными копиями - при добавлении торрента открывается еще одна копия и не качает до полного перезапуска всех копий. Это тоже под win.
А так штука хорошая.
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|2.21, Werwolf (ok), 10:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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это скорее всего потому что всем плевать на win..
ну камон, кому нахрен нужен nas сервер на винде? а трансмиссия в подовляющем большинстве случае это демон на nas сервере, для десктопа есть более финтипёрстовые торрентокачалки
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|3.29, scriptkiddis (?), 10:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот потому всем плевать на ваш трансмисч и используется qbittorrent. Работает с 800 торрентами под вин, полет нормальный
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|6.62, ptr (??), 11:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так приведите пример, на каких бытовых роутерах можно запустить qbittorrent без установки QT, который засунуть в флеш весьма проблематично. Даже оставив только необходимые so мегабайт 10 получим довеска. При том, что transmission-daemon (без cli) - меньше мегабайта. Это при том, что для старых (до 2019 года) версий OpenWRT вполне приемлемы 4МБ флеша и 32МБ RAM. Рекомендованы сейчас 8МБ флеша и 64МБ RAM. Как туда QT впихнуть?
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|2.22, Werwolf (ok), 10:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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aria2 одинаково хорошо работает что на линуксе что на андроиде что на прочих поделках
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|3.39, ptr (??), 10:46, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? STB под Android TV не выключается круглосуточно. Чего не скажешь о многих десктопах.
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|4.49, НяшМяш (ok), 11:10, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут ещё зависит от телевизора. Мой китайский телик при выключении с пульта даже ethernet порт отключает.
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|5.69, ptr (??), 11:44, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я же про STB писал. Мой китайский STB (Transpeed Android TV) спокойно выполняет функции NAS в "выключенном" состоянии.
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|2.85, Аноним (85), 12:12, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Уж очень удобно качать на телефон с lostfilm и смотреть там же.
А потом жалуемся на sudden death syndrome...
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|1.19, Аноним (19), 10:17, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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>Ключевым изменением в новой ветке стал перевод кодовой базы с языка Си (C90) на Си++.
В мусорку. Экспертам никогда не писавшим сложный проект на плюсах, даже объяснять не буду почему.
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|2.20, Аноним (20), 10:22, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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а экспертам, писавшим сложный проект на плюсах, объяснять не будешь, потому что они и так знают?
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|3.84, Аноним (84), 12:12, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не тот аноним, но обычно такое перевод между С и С используется только ради ... большой текст свёрнут, показать
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|2.47, Аноним (47), 10:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Экспертам никогда не писавшим сложный проект на плюсах, даже объяснять не буду почему.
Спасибо что спас нас от своего брюзжания.
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|2.54, iPony129412 (?), 11:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я вообще не представляю, как такое можно сопровождать на C.
Чтобы не долбануться...
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|3.96, Аноним (96), 12:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Код на C проще сопровождать, чем код на современных плюсах.Особенно учитывая поголовный ООП головного мозга у 99% разрабов.
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|4.100, iPony129412 (?), 12:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Код на C проще сопровождать, чем код на современных плюсах.Особенно учитывая поголовный ООП головного мозга у 99% разрабов.
У hello world'a - да. Или там в Embeded.
А так - "добавьте мне разухабистую вот такую штуку на C, чтобы асинхронно и как надо".
Иго-го...
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|1.31, Аноним (31), 10:37, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В сжатом виде Web-интерфейс теперь занимает всего 68 КБ.
Что значит примерно ничего, потому что выполняется код/обрабатываются данные не в сжатом виде (поэтому это число ничего не значит). Но в целом хорошо, конечно.
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|1.33, Шарп (ok), 10:42, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Правильное решение с переходом на C++. Без ООП писать софт невозможно.
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|2.57, Аноним (56), 11:35, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да куда уж там без наследования 8 уровня. Так же ничего не напишешь толком. Да.
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|2.64, Аноним (64), 11:39, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не все сразу, убрали безальтернативную полную проверку хешей при добавлении, уже очень хорошо!
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|1.35, Аноним (35), 10:44, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Недостаток в прошлых сишных версиях был огромный - очень долгое подключение к пирам, целая вечность. Как с этим обстоят дела в данной версии?
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|3.59, Аноним (35), 11:35, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие ещё замеры? Это общеизвестный факт, qbt и deluge юзаются для автоснатчинга в сидбокс-гонках на буржуйских трекерах, transmission вообще никогда.
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|4.76, Аноним (64), 11:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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qbt и deluge это лишь оболочка rb-libtorrent, разжиревшей и зашедшей в тупик на второй версии
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|5.79, Аноним (35), 11:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не rb-libtorrent (ты путаешь оригинальный libtorrent и libtorrent-rasterbar, к-й юзается только в одном клиенте rTorrent), а qbt и deluge - оболочки оригинального libtorrent.
https://github.com/arvidn/libtorrent
Значит libtorrent намного быстрее коннектится, чем transmission (в transmission свои алгоритмы без сторонних либ). И libtorrent на плюсах написан, не на сишечке.
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|6.91, Аноним (64), 12:19, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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libtorrent-rasterbar - "оригинальный" libtorrent он же rb-libtorrent, libtorrent-rakshasa - rtorrent!
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|7.95, Аноним (35), 12:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну да, я перепутал названия. Но он разжирел, да. Но почему он тогда быстрее конектится чем transmission, я сравнивал много раз, qbt мгновенно подключает пиры, transmission - видит пира, и потом секунд 20 ждет прежде чем подключить его. Почему transmission - такой тугодум? Он же написан на сишечке, а libtorrent - на плюсах. В логике transmission - недостатки?
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|2.42, mos87 (ok), 10:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну хоть гибридные, а то у них и они на тройке не робили, хотя как раз сделаны чтобы клиент не знающий про v2 мог их спокойно скушать.
а вообще это лол конечно если v2 только в след. версии, учитывая что они их делают раз в хз сколько лет. там уже v3 появится.
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|3.74, Аноним (64), 11:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кто "они"? сопровождающий поменялся, команда разработчиков обновилась, благодаря этому вышла 4 версия, возможно, теперь все будет гораздо быстрей
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|1.51, Аноним (51), 11:15, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость. Единственный торрент-клиент который у меня без проблем работал с десятками тысяч торрентов.
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|2.60, Аноним (56), 11:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так больше и не будет плюсы сожрут все ресурсы, которые раньше не доедал обычный Си.
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|2.61, Zenitur (ok), 11:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробую через полтора года. Как в Ubuntu прилетит.
PPA? apt-get -b source transmission?
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|3.66, iPony129412 (?), 11:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> PPA? apt-get -b source transmission?
Аудит со сборкой кода?
Так-то их уже два раза ломали сайт с подделкой бинарников.
Поэтому я уж лучше из отстоявшихся репозиториев 😀
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|4.73, Zenitur (ok), 11:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> PPA? apt-get -b source transmission?
> Аудит со сборкой кода?
> Так-то их уже два раза ломали сайт с подделкой бинарников.
> Поэтому я уж лучше из отстоявшихся репозиториев 😀
Можно из сида взять и пересобрать DEB-SRC пакет. А зависимости поставить при помощи apt-get build-dep transmission.
Я правда не из сида беру, а с лаунчпада. Там те же самые файлы
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|1.58, Аноним (58), 11:35, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Забавно, особенно без указания на какой C++ стандарт переводится код. Смешение разного рода для каши в голове?
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|1.82, Анонн (?), 12:06, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> снижение нагрузки на CPU на 50% и уменьшение потребление памяти на 70%
Это ж какой должен был прекрасный код, чтобы можно было провести такую оптимизацию...
Обычно улучшение на 50-10% уже праздник, а тут такое
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|2.88, Аноним (56), 12:15, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой замечательный коньпилятор что он так хорошо оптимизирует код. Си то ясное дело ничего не оптимизирует он прямой как железная дорога.
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|3.90, Анонн (?), 12:19, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, в gcc для си есть тоже куча оптимизаций.
Не могло оно одними оптимизациями дать такой прирост. Они скорее всего что-то архитектурное меняли.
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|1.87, Аноним (85), 12:15, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>показало снижение нагрузки на CPU на 50% и уменьшение потребление памяти на 70%,
Вто что животворящие высокоуровневые абстракции for humans делают!
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|2.89, Аноним (56), 12:17, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда человеку всё понятно и коньпилтору понятно куда тут коней запрягать. А вот когда нейросети заработают в полную силу, вот у нас и появится супер оптимизированный код.
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|3.98, Аноним (96), 12:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нейросети надо обучать. А обучают их неучи. Поэтому и код будет как сейчас плохой, но его станет больше.
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