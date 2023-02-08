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Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++

08.02.2023 09:19

После почти трёх лет разработки опубликован релиз Transmission 4.0.0, относительно лёгкого и нетребовательного к ресурсам BitTorrent-клиента, написанного на языке Cи и поддерживающего разнообразные интерфейсы пользователя: GTK, Qt, native Mac, Web-интерфейс, daemon, CLI. Код распространяется под лицензиями GPLv2 и GPLv3.

Ключевым изменением в новой ветке стал перевод кодовой базы с языка Си (C90) на Си++. Ранее на С++ был написан только интерфейс на базе Qt. Основной причиной перехода всего проекта на C++ называется желание задействовать дополнительные возможности, предоставляемые в стандартной библиотеке C++, и наличие в С++ более продвинутых средств для проверки типов. GTK-интерфейс переведён на использование gtkmm, обвязки над GTK для языка C++.

Попутно проведён значительный рефакторинг кодовой базы, позволивший сократить размер кода на 18%, улучшить охват тестами и упростить сопровождение. Модернизирован процесс взаимодействия с сообществом, реализовано более активное реагирование на сообщения об ошибках и передачу изменений через pull-запросы. Осуществлён переход на семантическое версионирование при назначении номеров версий, подразумевающее использование нотации X.Y.Z (вместо ранее используемой X.NN), в которой X меняется при внесении изменений, нарушающих обратную совместимость, Y меняется при расширении функциональности и Z при исправлении ошибок.

Другие изменения:

  • Добавлена поддержка использования торрентов в формате BitTorrent v2 и гибридных торрентов (пока только использование готовых торрентов, возможность создания торрентов на базе BitTorrent 2 появится в одном из следующих выпусков). В BitTorrent v2, осуществлён уход от использования алгоритма SHA-1 в пользу SHA2-256, который применяется как для контроля целостности блоков данных, так и для записей в индексах (info-dictionary), что нарушает совместимость с DHT и трекерами. Для сокращения размера torrent-файлов и проверки загруженных данных на уровне блоков индексы переведены на использование хеш-дерева Меркла. Добавлена возможность привязки отдельных хэш-деревьев к каждому файлу и выравнивания файлов по частям (без добавления добавочного заполнения после каждого файла), что позволило избавиться от дублирования данных при наличии одинаковых файлов и упростило выявления разных источников для файлов. Повышена эффективность кодирования структуры каталогов в торренте и добавлены оптимизации для обработки большого числа мелких файлов.
  • Web-интерфейс переписан с использованием более современных методов разработки на JavaScript и адаптирован для использования на мобильных устройствах. Код избавлен от применения библиотеки jQuery. В сжатом виде Web-интерфейс теперь занимает всего 68 КБ.
  • Значительно повышена эффективность работы - тестирование запуска transmission-daemon с 25 тысячами торрентов показало снижение нагрузки на CPU на 50% и уменьшение потребление памяти на 70%, по сравнению с Transmission 3.00.
  • Взаимодействие фонового процесса с GUI-фронтэндами (transmission-qt и transmission-web) переведено на RPC, работающий в табличном режиме, что позволило уменьшить размер передаваемых данных и снизить требования к пропускной способности. Для сжатия данных, передаваемых через RPC, вместо zlib задействована более оптимизированная библиотека libdeflate.
  • Пользователю предоставлена возможность выставления трекеров по умолчанию, которые могут использоваться для анонсирования всех публичных торрентов.
  • Обеспечен мгновенный запуск только что добавленных сидов с выполнением операций проверки по мере необходимости (без выполнения полной проверки перед запуском).
  • Добавлена опция для исключения при создании новых торрентов информации, которая потенциально может использоваться для косвенной идентификации пользователя (например, дата создания и User-Agent).
  • Добавлена поддержка чёрного списка для IPv6.
  • Система unit-тестирования переведена на использование Google Test. Обеспечен запуск в системе непрерывной интеграции сборок на базе Clang Выполнено fuzzing-тестирование базовой библиотеки. Реализован процесс проверки нового кода в статических анализаторах Sonarcloud, Coverity, LGTM и clang-tidy.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/transmissio...)
  2. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.5
  3. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1
  4. OpenNews: BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++
  5. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  6. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58617-transmission
Ключевые слова: transmission, torrent, bittorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 09:39, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    ща же стриминг везде
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Застримь мне iso образ диска к примеру с дистрибутивом linux.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:08, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wget (и ко) - стриминг от мира iso =)

    а так, да, iso, img (для cbc) и камингауты yandex - по стримингу не получить

     
  • 2.17, th3m3 (ok), 10:11, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Ты нам ещё про облака расскажи, где твои данные тебе не принадлежат и могут заблочить в любой момент.
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как за него платить?
     
  • 2.37, Анонист (?), 10:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Застримь мне нормальный прон типа глорихола - всё по подпискам и за большие деньги. А так пронлаб и торрентики самое то
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 11:39, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подскажи годный трекер с проном.
     
     
  • 4.93, Хомяк2 (?), 12:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык он один годный на весь интернет: пронлабточканет, но он с рейтингом. Остальные трекеры ниочём.
     
  • 3.67, . (?), 11:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Застримь мне нормальный прон типа глорихола

    Сделай сам

     
  • 3.99, Да ну нахер (?), 12:30, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тока в тюрячку за распространение посадят, если хоть байт раздашь. А так все нормально, всё хорошо!
     
  • 2.40, Аноним (40), 10:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    иди смотри телевизер.. там тоже стриминг
     
     
  • 3.45, mos87 (ok), 10:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сюр-стрёмминг!
     
  • 2.41, mos87 (ok), 10:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жырные аноны вездеЕ
     
  • 2.52, зонд671 (?), 11:17, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень жаль, что везде стриминг.
    На торены начинают переставать выкладывать BD и приходится качать ужастное качество стримингов.
     
  • 2.70, Аноним (70), 11:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да. Онлайн-кинотеатр. Нам правообладатели говорят, что у них нет хорошего качества и "чтобы не париться скачайте с торрента". И это не мешает соседнему отделу с этими же торрентами бороться. И таких историй еще много. Так что пираты могут не переживать - онлайн-кинотеатры никогда не будут лучше торрентов(или их аналогов) и вообще лучше проприетарщиной не пользоваться.
     
  • 2.81, pic (?), 12:06, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очнись, люди давно уже используют TorrServe.
     

  • 1.11, Аноним (16), 09:50, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка использования торрентов в формате BitTorrent v2 и гибридных торрентов
    > Web-интерфейс переписан
    > Значительно повышена эффективность работы

    Кажется, на эти (или следующие) выходные стоит запланировать тест-драйв.

     
  • 1.13, Аноним (13), 10:02, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не исправили баг Open folder под windows - https://github.com/transmission/transmission/issues/325. Не открывает папку. Нужно сначала нажимать свойства торрента, только потом откроет.
    Еще не исправили глюк с множественными копиями - при добавлении торрента открывается еще одна копия и не качает до полного перезапуска всех копий. Это тоже под win.
    А так штука хорошая.

     
     
  • 2.21, Werwolf (ok), 10:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    это скорее всего потому что всем плевать на win..
    ну камон, кому нахрен нужен nas сервер на винде? а трансмиссия в подовляющем большинстве случае это демон на nas сервере, для десктопа есть более финтипёрстовые торрентокачалки
     
     
  • 3.29, scriptkiddis (?), 10:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот потому всем плевать на ваш трансмисч и используется qbittorrent. Работает с 800 торрентами под вин, полет нормальный
     
     
  • 4.36, ptr (??), 10:44, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с каких пор его можно запустить на роутере?
     
     
  • 5.43, мимо (?), 10:52, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с каких пор нельзя?
     
     
  • 6.62, ptr (??), 11:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так приведите пример, на каких бытовых роутерах можно запустить qbittorrent без установки QT, который засунуть в флеш весьма проблематично. Даже оставив только необходимые so мегабайт 10 получим довеска. При том, что transmission-daemon (без cli) - меньше мегабайта. Это при том, что для старых (до 2019 года) версий OpenWRT вполне приемлемы 4МБ флеша и 32МБ RAM. Рекомендованы сейчас 8МБ флеша и 64МБ RAM. Как туда QT впихнуть?
     
  • 2.68, penetrator (?), 11:44, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глюков там дофига, хуже и хуже, 4-ая вообще крашится
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:12, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль,что адаптация по Android перестала проявлять активность еще в 2021 году. В ней есть ряд неприятных вещей. Кто-нибудь может посоветовать замену? Уж очень удобно качать на телефон с lostfilm и смотреть там же.

    https://github.com/AndreyPavlenko/transmissionbtc/

     
     
  • 2.22, Werwolf (ok), 10:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    aria2 одинаково хорошо работает что на линуксе что на андроиде что на прочих поделках
     
  • 2.32, scriptkiddis (?), 10:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хмм, нужно таких андройдиков банить автоматом. От вас раздачи ноль.
     
     
  • 3.39, ptr (??), 10:46, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? STB под Android TV не выключается круглосуточно. Чего не скажешь о многих десктопах.
     
     
  • 4.49, НяшМяш (ok), 11:10, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ещё зависит от телевизора. Мой китайский телик при выключении с пульта даже ethernet порт отключает.
     
     
  • 5.69, ptr (??), 11:44, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же про STB писал. Мой китайский STB (Transpeed Android TV) спокойно выполняет функции NAS в "выключенном" состоянии.
     
  • 2.83, pic (?), 12:11, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TorrServe, есть версии и под Windows
     
  • 2.85, Аноним (85), 12:12, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уж очень удобно качать на телефон с lostfilm и смотреть там же.

    А потом жалуемся на sudden death syndrome...

     

  • 1.19, Аноним (19), 10:17, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    >Ключевым изменением в новой ветке стал перевод кодовой базы с языка Си (C90) на Си++.

    В мусорку. Экспертам никогда не писавшим сложный проект на плюсах, даже объяснять не буду почему.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:22, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    а экспертам, писавшим сложный проект на плюсах, объяснять не будешь, потому что они и так знают?
     
     
  • 3.27, _hide_ (ok), 10:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что за такое переписывание никто не заплатит :-)
     
  • 3.84, Аноним (84), 12:12, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не тот аноним, но обычно такое перевод между С и С используется только ради ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.92, Анонимусс (?), 12:21, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Transmission отказывается от GTK-бекенда

    Плохо что ли? Хорошо!

     
  • 2.47, Аноним (47), 10:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Экспертам никогда не писавшим сложный проект на плюсах, даже объяснять не буду почему.

    Спасибо что спас нас от своего брюзжания.

     

  • 1.23, Аноним12345 (?), 10:27, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно
     
  • 1.24, Минона (ok), 10:27, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И какие плюсы от перехода на С++?
     
     
  • 2.54, iPony129412 (?), 11:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я вообще не представляю, как такое можно сопровождать на C.
    Чтобы не долбануться...
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 11:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как будто долбануться это что-то плохое.  
     
     
  • 4.71, Аноним (63), 11:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это что-то другое ;)
     
  • 3.96, Аноним (96), 12:25, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код на C проще сопровождать, чем код на современных плюсах.Особенно учитывая поголовный ООП головного мозга у 99% разрабов.
     
     
  • 4.100, iPony129412 (?), 12:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Код на C проще сопровождать, чем код на современных плюсах.Особенно учитывая поголовный ООП головного мозга у 99% разрабов.

    У hello world'a - да. Или там в Embeded.
    А так - "добавьте мне разухабистую вот такую штуку на C, чтобы асинхронно и как надо".
    Иго-го...

     

  • 1.31, Аноним (31), 10:37, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В сжатом виде Web-интерфейс теперь занимает всего 68 КБ.

    Что значит примерно ничего, потому что выполняется код/обрабатываются данные не в сжатом виде (поэтому это число ничего не значит). Но в целом хорошо, конечно.

     
  • 1.33, Шарп (ok), 10:42, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильное решение с переходом на C++. Без ООП писать софт невозможно.
     
     
  • 2.57, Аноним (56), 11:35, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да куда уж там без наследования 8 уровня. Так же ничего не напишешь толком. Да.  
     
     
  • 3.75, Аноним (63), 11:48, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До 8-го уровня это ещё нужно сильно постараться.
     
  • 3.86, Проходил мимо (?), 12:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ООП главное далеко не наследование.
     
     
  • 4.94, 1 (??), 12:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что классы кто-то напишет за тебя ?
     
     
  • 5.101, Аноним (63), 12:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно также, как и сишные функции кто-то напишет за тебя.
     

  • 1.34, Аноним (40), 10:44, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как добавить ip:port?
    В данной версии есть такая возможность?
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 11:39, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не все сразу, убрали безальтернативную полную проверку хешей при добавлении, уже очень хорошо!
     

  • 1.35, Аноним (35), 10:44, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Недостаток в прошлых сишных версиях был огромный - очень долгое подключение к пирам, целая вечность. Как с этим обстоят дела в данной версии?
     
     
  • 2.44, mos87 (ok), 10:52, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    замеры в студию.
     
     
  • 3.59, Аноним (35), 11:35, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ещё замеры? Это общеизвестный факт, qbt и deluge юзаются для автоснатчинга в сидбокс-гонках на буржуйских трекерах, transmission вообще никогда.
     
     
  • 4.76, Аноним (64), 11:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qbt и deluge это лишь оболочка rb-libtorrent, разжиревшей и зашедшей в тупик на второй версии
     
     
  • 5.79, Аноним (35), 11:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не rb-libtorrent (ты путаешь оригинальный libtorrent и libtorrent-rasterbar, к-й юзается только в одном клиенте rTorrent), а qbt и deluge - оболочки оригинального libtorrent.
    https://github.com/arvidn/libtorrent
    Значит libtorrent намного быстрее коннектится, чем transmission (в transmission свои алгоритмы без сторонних либ). И libtorrent на плюсах написан, не на сишечке.
     
     
  • 6.91, Аноним (64), 12:19, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libtorrent-rasterbar - "оригинальный" libtorrent он же rb-libtorrent, libtorrent-rakshasa - rtorrent!
     
     
  • 7.95, Аноним (35), 12:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну да, я перепутал названия. Но он разжирел, да. Но почему он тогда быстрее конектится чем transmission, я сравнивал много раз, qbt мгновенно подключает пиры, transmission - видит пира, и потом секунд 20 ждет прежде чем подключить его. Почему transmission - такой тугодум? Он же написан на сишечке, а libtorrent - на плюсах. В логике transmission - недостатки?
     

  • 1.38, Аноним (38), 10:46, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка использования торрентов в формате BitTorrent v2 и гибридных торрентов

    Действительно именно v2, а не только гибридных?
    Здесь написано, что v2-only планируется только в пятой версии, а в четвертой только гибридные
    https://github.com/transmission/transmission/issues/458

     
     
  • 2.42, mos87 (ok), 10:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну хоть гибридные, а то у них и они на тройке не робили, хотя как раз сделаны чтобы клиент не знающий про v2 мог их спокойно скушать.

    а вообще это лол конечно если v2 только в след. версии, учитывая что они их делают раз в хз сколько лет. там уже v3 появится.

     
     
  • 3.74, Аноним (64), 11:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто "они"? сопровождающий поменялся, команда разработчиков обновилась, благодаря этому вышла 4 версия, возможно, теперь все будет гораздо быстрей
     

  • 1.46, Аноним (46), 10:59, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот умеют люди выбирать нормальные языки
     
     
  • 2.97, Аноним (96), 12:27, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко!
     

  • 1.50, Попандопала (?), 11:12, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть не сегфолтися как Rtorrent
     
  • 1.51, Аноним (51), 11:15, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость. Единственный торрент-клиент который у меня без проблем работал с десятками тысяч торрентов.
     
     
  • 2.60, Аноним (56), 11:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так больше и не будет плюсы сожрут все ресурсы, которые раньше не доедал обычный Си.
     
     
  • 3.78, Аноним (63), 11:52, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Байки. Демон без Qt, если что.
     

  • 1.53, iPony129412 (?), 11:19, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробую через полтора года. Как в Ubuntu прилетит.
     
     
  • 2.61, Zenitur (ok), 11:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробую через полтора года. Как в Ubuntu прилетит.

    PPA? apt-get -b source transmission?

     
     
  • 3.66, iPony129412 (?), 11:41, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PPA? apt-get -b source transmission?

    Аудит со сборкой кода?
    Так-то их уже два раза ломали сайт с подделкой бинарников.
    Поэтому я уж лучше из отстоявшихся репозиториев  😀

     
     
  • 4.73, Zenitur (ok), 11:47, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> PPA? apt-get -b source transmission?
    > Аудит со сборкой кода?
    > Так-то их уже два раза ломали сайт с подделкой бинарников.
    > Поэтому я уж лучше из отстоявшихся репозиториев  😀

    Можно из сида взять и пересобрать DEB-SRC пакет. А зависимости поставить при помощи apt-get build-dep transmission.

    Я правда не из сида беру, а с лаунчпада. Там те же самые файлы

     

  • 1.58, Аноним (58), 11:35, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Забавно, особенно без указания на какой C++ стандарт переводится код. Смешение разного рода для каши в голове?
     
     
  • 2.72, iPony129412 (?), 11:46, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну написано "moder"

    просмотреть несложно. Это C++17

     

  • 1.82, Анонн (?), 12:06, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > снижение нагрузки на CPU на 50% и уменьшение потребление памяти на 70%

    Это ж какой должен был прекрасный код, чтобы можно было провести такую оптимизацию...
    Обычно улучшение на 50-10% уже праздник, а тут такое

     
     
  • 2.88, Аноним (56), 12:15, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой замечательный коньпилятор что он так хорошо оптимизирует код. Си то ясное дело ничего не оптимизирует он прямой как железная дорога.  
     
     
  • 3.90, Анонн (?), 12:19, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, в gcc для си есть тоже куча оптимизаций.
    Не могло оно одними оптимизациями дать такой прирост. Они скорее всего что-то архитектурное меняли.
     

  • 1.87, Аноним (85), 12:15, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >показало снижение нагрузки на CPU на 50% и уменьшение потребление памяти на 70%,

    Вто что животворящие высокоуровневые абстракции for humans делают!

     
     
  • 2.89, Аноним (56), 12:17, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда человеку всё понятно и коньпилтору понятно куда тут коней запрягать.  А вот когда нейросети заработают в полную силу, вот у нас и появится супер оптимизированный код.  
     
     
  • 3.98, Аноним (96), 12:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросети надо обучать. А обучают их неучи. Поэтому и код будет как сейчас плохой, но его станет больше.
     

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