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BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++

13.09.2021 12:16

Библиотека libtransmission, лежащая в основе BitTorrent-клиента Transmission, переведена на использование языка C++. В Transmission ещё остаются обвязки с реализацией интерфейсов пользователя (GTK-интерфейс, daemon, CLI), написанные на языке Си, но для сборки теперь требуется наличие компилятора C++. Ранее на С++ был написан только интерфейс на базе Qt (клиент для macOS был на Objective-C, web-интерфейс на JavaScript, а всё остальное на Си).

Портирование выполнил Чарльз Керр (Charles Kerr), лидер проекта и автор варианта интерфейса Transmission на базе Qt. Основной причиной перехода всего проекта на C++ называется ощущение того, что при внесении изменений в libtransmission постоянно приходится изобретать велосипед, при наличии готовых решений подобных задач в стандартной библиотеке C++ (например, потребовалось создание собственных функций tr_quickfindFirstK() и tr_ptrArray () при наличии std::partial_sort() и std::vector()), а также предоставление в С++ более продвинутых средств для проверки типов.

Отмечается, что разработчики не ставят перед собой цель сразу переписать весь libtransmission на C++, а намерены реализовать переход на С++ постепенно, начав с перехода к компиляции проекта с использованием компилятора С++. В текущем виде Си-компилятор теперь не может применяться для сборки, так как в код добавлены некоторые специфичные С++ конструкции, такие как ключевое слово "auto" и преобразования типов при помощи оператора "static_cast". Поддержку старых Си-функций планируется сохранить для обеспечения совместимости, но разработчикам теперь рекомендовано использовать std::sort() вместо qsort() и std::vector вместо tr_ptrArray. constexpr вместо tr_strdup() и std::vector вместо tr_ptrArray.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0
  3. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  4. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  5. OpenNews: В BitTorrent-клиенте Transmission 2.90 выявлено вредоносное ПО для OS X (дополнено)
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры свободных проектов Deluge и qBittorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55792-transmission
Ключевые слова: transmission, bittorrent
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Обсуждение (155) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Почему не rust?
     
     
  • 2.9, Enamel (ok), 12:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Раст идеален для переписывания с нуля
    Они же взяли свою кодовую базу, переименовали c в cc и стали добавлять вкусности плюсов
     
     
  • 3.79, _hide_ (ok), 14:16, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust идеален для переписывания приложений с косяками в многопоточности.
    C++ идеален для БЫСТРОГО написания с нуля.
    Все делают странное, говорят странное...
     
     
  • 4.131, Enamel (ok), 16:51, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Складывается ощущение, будто предполагается, что написание программы на C++ с НУЛЯ быстрее, чем на Rust
    Но ведь нет же
     
     
  • 5.135, _hide_ (ok), 17:12, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Складывается ощущение, будто предполагается, что написание программы на C++ с НУЛЯ быстрее,
    > чем на Rust
    > Но ведь нет же

    Да что-то не видно приложений на Rust-е на десктопе, а C++-ые добавляются регулярно. C++ -- это всё, что написано на C + RTL и много всякой всячины, что же предлагает Rust?
    Hello world-ы в расчёт не берем.

     
     
  • 6.140, анон (?), 17:28, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это потому что всё на электроне клепают
     
  • 3.81, Иван Говнов (?), 14:19, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст идеален для переписывания с нуля
    > Они же взяли свою кодовую базу, переименовали c в cc и стали
    > добавлять вкусности плюсов

    Всё проще. "Вкусности" языка им даже не потребовались. Просто надоело городить на C костыли когда в C++ есть нормальная стандартная библиотека.

     
     
  • 4.114, Урри (ok), 15:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не костыли, а велосипеды.
    Попрошу строже придерживаться терминологии.
     
  • 4.130, Enamel (ok), 16:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под вкусностями и подразумевалась стандартная библиотека
    Хотя они и фичи самого языка уже используют, auto например
     
  • 3.97, xenedai (?), 14:39, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На раст и правда сложновато переписывать код с си. Особенно с c++, пришлось поломать голову чтобы реализовать модули реализующие логику классов с глобальными переменными.
     
     
  • 4.129, Enamel (ok), 16:43, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От глобальных переменных желательно максимально избавляться и в C++

    В Расте можно использовать lazy_static и подобное, но лучше не нужно

     
  • 2.19, Аноннейм (?), 12:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Вошёл только ради того что бы увидеть этот комент
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:41, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему не на Visual Basic?
     
     
  • 3.25, Рева RarogCmex Денис (?), 12:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему не Fortran?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:48, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Почему не на Forth?
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 13:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не на brainfuck?
     
     
  • 6.45, JJ (??), 13:13, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему не на Assembler?
     
     
  • 7.71, Аноним (71), 14:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ada. Тогда точно никаких выходов за границы и разыменований нулевых.
     
     
  • 8.99, kravich (ok), 14:41, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только integer overflow exception и разрушение ракеты... текст свёрнут, показать
     
  • 6.117, Урри (ok), 15:24, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати, кстати!

    Brainfuck ведь очень безопасный язык. Там нету разыменовывания указателей и все того, что так фанатично исправляет раст. Brainfuck безопаснее даже раста!

     
     
  • 7.128, Аноним (-), 16:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кстати, кстати!
    > Brainfuck ведь очень безопасный язык. Там нету разыменовывания указателей и все того,
    > что так фанатично исправляет раст. Brainfuck безопаснее даже раста!




    let x = 5;
    let y = 8;
    let z = &y;

    println!("{}", x + *z);



    Зато много опеннетных Петросянов. Особенно после окончания занятий в школе.


     
  • 2.52, Аноним (52), 13:34, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не 1С?
     
     
  • 3.82, Иван Говнов (?), 14:21, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему не 1С?

    Потому, что 1С - жалкая пародия на Emacs. Операционная система для неосиляторов.

     
  • 3.84, Аноним (22), 14:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И у нас победитель!
     
  • 2.63, Аноним (63), 13:55, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чуваки на стадии "торг" решили поиграться в рефакторинг :)
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.tiobe.com/tiobe-index/
     
  • 2.93, Аноним (93), 14:34, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что с его синтаксисом, на нём невозможно написать что-то стоящее. Причем в обмен на дурацкий синтаксис раст ничего взамен не даёт.
     
     
  • 3.103, xenedai (?), 14:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной коммент из разряда, мне не превычно, значит говно.

    А дает он, как минимум, менеджер зависимостей без геморроя.

    Люди после букв могут иероглифы выучить, а вы все ноете на то что используются другие символы.

     
     
  • 4.123, Андрей (??), 15:33, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы заблуждаетесь местер.
     
  • 4.132, Аноним (93), 16:59, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А дает он, как минимум, менеджер зависимостей без геморроя.

    Менеджер зависимостей и есть ненужный геморрой. Как и весь хруст.

     
  • 3.139, Аноним (22), 17:26, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальный в расте синтаксис
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:21, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Раст сообщество в недоумении.
     
     
  • 2.5, d (??), 12:22, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не вырастло еще сообщество до серьезных проектов.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:24, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    Пребывать в недоумении, почему не раст - это обычное состояние раст сообщества.
     
  • 2.11, Enamel (ok), 12:30, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Думаешь, раст сообщество не может в ссылку из новости?)
     
     
  • 3.35, МарьВанна (?), 12:52, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >Думаешь, раст сообщество не может в ссылку из новости?)

    А теперь своё предложение переведи на нормальный русский язык.

     
     
  • 4.59, Аноним (71), 13:48, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Марь Ванна, а Вы за родителями не пошлёте?
     

  • 1.3, James Bond (?), 12:22, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Скажите им, что на Rust надо переписывать
     
     
  • 2.6, Werwolf (?), 12:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    возьми да перепиши чё, языком то мы все могём.
     
     
  • 3.29, пох. (?), 12:48, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не могете вы языком. Где ваш CoC, спрашивается? Как можно начать что-то переписывать на хрусте если CoC'а нет?!

     
     
  • 4.68, Аноним (71), 13:58, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве растаманы ещё не впилили в свой компилер, чтоб в каждый .o-файл добавлял секцию с CoC?
     
     
  • 5.75, пох. (?), 14:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пока пишут крейт который будет писать этот самый CoC. Поскольку его не с чего переписывать, проект немного буксует, и приходится коки лиз...писать каждый раз самостоятельно.

    (по секрету, обычно это делают ctrl-c/ctrl-v из кока самого хруста - у него какой надо кок, девочки в обморок сразу падают)

     
  • 2.54, Аноним (54), 13:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вы все достали со своими 100500 фреймворками, тулкитами и новыми языками. Как будто прогать и пихать в голову круглосуточно новые велосипеды самоцель и смысл жизни. На деле, с точки зрения пользователя, я лишь вижу увеличенное количество багов, всё так же отмороженное чувство стиля и прочего UI/UX, дефицит новых фич (а не выпеленных в предыдущей версии временно, а потом запиленных, и обязательно с регрессией).
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:22, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слабаки
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Весь Оупеннет в первых трёх комментариях.
     
     
  • 2.15, СеменСеменыч777 (?), 12:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не весь.
     
  • 2.18, anonymous (??), 12:36, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    комменты тоже на Rust переписать надо было
     
     
  • 3.26, Аноним (8), 12:46, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    println!("комменты тоже на {} переписать надо было", lang);
    std::out << "комменты тоже на " << lang << " переписать надо было";
    printf("комменты тоже на %s переписать надо было", lang);
     
     
  • 4.87, Аноним (87), 14:27, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевод строки забыл :)
     

  • 1.10, Санчо (?), 12:30, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашел прочитать, только про "почему не Rust".
    Пока не понятно. Есть знающие люди, которые смогут объяснить?
     
     
  • 2.13, заминированный тапок (ok), 12:33, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну для начала прочитай новость целиком (спойлер: в начале второго абзаца начинается развязка)
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:33, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Возможно потому что они его не переписывают, а просто заменили компилятор и пользуются фишками с++.
    Это существенно проще, быстрее и менее рискованно чем переписывать на любой язык, не важно раст, dlang или хаскель.
     
  • 2.98, Аноним (93), 14:39, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что раст это про троллинг, а не про результат.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:30, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки! Тряпки!
     
  • 1.16, Zenitur (ok), 12:35, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Основной причиной перехода всего проекта на C++ называется ощущение того, что при внесении изменений в libtransmission постоянно приходится изобретать колесо, при наличии готовых решений подобных задач в стандартной библиотеке C++ (например, потребовалось создание собственных функций tr_quickfindFirstK() и tr_ptrArray () при наличии std::partial_sort() и std::vector()), а также предоставление в С++ более продвинутых средств для проверки типов.

    Для меня, с точки зрения пользователя, сишный код лучше. Когда компилируешь KDE и GNOME, первый компилируется страшно долго, а вывод при компиляции громоздкий. Второй компилируется быстро и с простым и понятным выводом. Из-за чего создаётся ощущение, что сишный код - маленький и быстрый, а код C++ - жирный и тормозной

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:47, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пользователь ничего не компиляет, свечение глаз уже не модно.
     
     
  • 3.33, пох. (?), 12:50, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользователь просто пользуется mTorrent, угу.

    Впопенсорсе у пользователей уже не модно, они ведь - пользователи.

     
     
  • 4.74, Аноним (71), 14:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так у вантузпользователей и не было никогда модно. Большинству из них даже простительно не знать, что такое исходный код.
     
     
  • 5.76, пох. (?), 14:12, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так у вантузпользователей и не было никогда модно. Большинству из них даже
    > простительно не знать, что такое исходный код.

    что-то такое, ебилдов чего вы вечно ждете, ага.

     
  • 2.37, Аноним (37), 12:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй - это для которого раст собирать нужно?
     
  • 2.60, Аноним (60), 13:50, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Само название говорит за себя. Гном маленький и ограниченный.
     
  • 2.61, Аноним (71), 13:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А никогда не задумывался, почему? В C++ есть развитые шаблоны (да, compile time), чем Сишка похвастать не может.
     
  • 2.64, Аноним (87), 13:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С++ действительно компиляется медленнее, зато писать на нём быстрее. И гораздо меньше велосипедов надо изобретать. Что в проекте Transmission тоже заметили. А если громоздкий вывод - так это надо ворнинги фиксить, и это зависит от программистов, а не от языка.
     
     
  • 3.118, тоже Аноним (ok), 15:28, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > писать на нём быстрее

    Этим могут похвастаться очень многие модные языки.
    Но на Крестах быстрее еще и исполнять.
    А главное, почему сабж - на Крестах быстрее ЧИТАТЬ.
    Поддержка и развитие низкоуровневого кода - боль, которую Кресты за счет ООП делают куда более терпимой.

     
     
  • 4.147, Аноним (147), 17:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Поддержка и развитие низкоуровневого кода - боль, которую Кресты за счет ООП делают куда более терпимой.

    Берёшь GLib и GObject и кресты нафиг не нужны.

     
     
  • 5.159, тоже Аноним (ok), 19:05, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Берёшь GLib и GObject и кресты нафиг не нужны.

    Transmission любят запихнуть во всякие устройства со странной архитектурой и экономией байтиков.
    Не факт, что на любом из них есть GLib.

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:36, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    μTorrent гораздо лучше
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Hernia твой мюторрент, а еще дикая адаварь.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    То ли дело yблюдочное поделие вроде qbittorrent, ага. С его милыми привычками создавать кучу мусорных файлов при неполной закачке (неполная - значит качается не вся, а только нужное), раскидыванием этих мусорных файлов в непредсказуемых местах при переносе этой закачки в другой каталог или самое забавное - когда каталог в закачке переименовываешь, то получаешь сразу два: со старым именем и с новым.
     
     
  • 4.49, Shshsh (?), 13:21, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только это косяки не qBittorrent, а libtorrent.
     
  • 3.62, Аноним (17), 13:55, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это твой клиент Hernya
     
  • 2.69, Аноним (71), 14:02, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроссплатформ? Где скачать исходники?
     
  • 2.100, Ванёк (?), 14:41, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qBittorent пользуй лучше. Интерфейс такой же
     
  • 2.119, Урри (ok), 15:28, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    был. давно. пока его не превратили в адварь.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:37, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    C#, D, Go, Rust, Dart, TypeScript… что там еще было? Ни один из них не решил тех проблем, для решения которых создавался… быть может это не в языке проблема?))
     
     
  • 2.36, Аноним (30), 12:53, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Шарп, Go, TypeScript, внезапно, решают поставленные перед ними задачи. Просто серебрянной пули не существует и для каждой задачи хорош свой инструмент.
     
  • 2.42, bobr (?), 13:05, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Надо использовать Java or Kotlin они решают проблемы, для которых они создавались и все остальные проблемы тоже решают
     
  • 2.90, Аноним (90), 14:31, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну давай, расскажи нам про задачи, для которых делались C# и Typescript и которые они не решают. Аж попкорна захотелось. C# лучше Java и божественнен по сравнению с С/C++, кодить на нём одно удовольствие. Typescript добавил типизацию там где её небыло и сильно облегчил жизнь выдавая ошибки до сборки. И то и то живёт и процветает.
     
     
  • 3.96, Аноним (96), 14:39, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну C# это просто клон Java, а насчёт типизации... скажем так я уже 2-ой десяток лет программирую на Python/JavaScript и за мою карьеру я не помню ни одной ошибки из-за неверной типизации.
     
     
  • 4.108, Аноним (90), 15:00, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну значит так ты работаешь этот десяток лет. Typescript реально помогает. В частности с ним контекстная информация в редакторе на несколько порядков более информативная, а это очень важно на больших проектах.
     

  • 1.21, Аноним (22), 12:40, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >постоянно приходится изобретать колесо

    Это английская идиома. В России изобретают велосипед.

     
     
  • 2.38, МарьВанна (?), 12:55, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они просто "не умеют в русский".
     
     
  • 3.48, Марь Ванна (?), 13:18, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В русском предпочтительны «ёлочки», например.
     
     
  • 4.121, тоже Аноним (ok), 15:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В русском предпочтительны «ёлочки»

    Ага, и № вместо #.
    Более известные во всем мире, соответственно, как "французские кавычки" и "французский номер".

     
  • 3.95, VladSh (?), 14:38, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь своё предложение переведи на нормальный русский язык)
     

  • 1.23, Хинкус (?), 12:42, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    - Ребзя, наш клиент говорят не робит, все тикают на qBittorent, что делать?

    - Может починим?

    - Да не, бред, лучше перепишем!

     
     
  • 2.34, анон (?), 12:52, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто на него бежит? Первый раз слышу об этом
     
  • 2.39, Аноним (-), 12:58, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >не робит

    Это украинский. А как по-русски будет? Переведите пожалуйста на русский, что означает это слово: "робит".

     
     
  • 3.50, Массоны Рептилоиды (?), 13:21, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Робот
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а переведи еще пожалуйста "тикают" ;)
     
     
  • 5.53, Массоны Рептилоиды (?), 13:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты шо, годынныка николы нэ бачив?
     
     
  • 6.67, Аноним (67), 13:58, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    видзялем тылько зэгарэк
     
     
  • 7.104, Михрютка (ok), 14:50, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вализка, ровер, польска
     
     
  • 8.120, RM (ok), 15:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не по турецки https translate google com sl tr tl ru text valiz op ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.55, Аноним (55), 13:40, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Токают. Очевидно, англицизм, говорят значит.
     
  • 5.78, Аноним (71), 14:15, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего преводить? Тик-так, тик-так, ...
     
  • 3.92, Аноним (90), 14:33, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ro bit = Read only bit.
     
  • 3.112, хинкус (?), 15:12, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это жаргон, а не украинский, но ты ведь хотел пошутить, да Ваня?
     
     
  • 4.136, n00by (ok), 17:15, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаргон -- это "фунциклировать", а "робить" -- Диал. или из укр.

    Словарь русского арго

    робить
        РОБИТЬ, -блю, -бишь; несов., что и без доп. Ирон. Работать, делать.

        Надо диплом робить.
        Диал. или из укр.

    https://russian_argo.academic.ru/10911/робить

     
     
  • 5.151, Aukamo (ok), 18:26, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где на терирории РФ пользуются украинским языком чтобы считать слово "робыть" диалектом русского а не украинским?
     
     
  • 6.156, Ann None (?), 18:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кубаноиды же
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB
     
  • 5.157, Хинкус (?), 18:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Хлопцi, наш клiент кажуть не працює, усi тiкают на qBittorent, що робити?

    - Може полагодимо?

    - Та нi, маячня, краще перепишемо!

    Вот это украинский, но тебе лишь бы поумничать.

     

  • 1.27, пох. (?), 12:46, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    когда коту делать нечего...

    Протокол не меняется десять лет. Надо переписать на c++!

    Потом начнем на хруст переписывать. Работой на годы вперде обеспечены!

     
     
  • 2.153, Aukamo (ok), 18:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не говори, а написать патч на плюсах проще чем на си, особенно если часть функционала есть в std:: но ты его использовать не можешь ибо си - страдай. Полагаю, в проэкте проблема с разработчиками и чтобы не ронять его совсем, решили упростить себе жизнь.
     

  • 1.31, xcode (?), 12:48, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо. Но интереснее переход на torrents v2.
     
  • 1.32, Аноним (32), 12:49, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Растофилы, что с лицами?
     
     
  • 2.154, Aukamo (ok), 18:30, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust не умеет компилировать Си. У Rust с лицом всё хорошо, а вот у С++ скоро начнутся проблемы, когда первые баги полезут.
     

  • 1.40, cc всё (?), 13:00, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dlang не осилили просто.
     
     
  • 2.115, Аноним (115), 15:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У дланга нет гуя, одни биндинги разной степени сломанности и костыльности. У сишки есть родной гтк, у крестов есть родной бомбический Qt.
     
     
  • 3.143, Аноним (71), 17:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D всё более приближаетя к прямому, без ограничений, использованию C++ ABI.
     
     
  • 4.152, Anonnnym (?), 18:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тыкал, new/delete опять сломали. D мог проаллоцировать своим аллокатором класс C++, но не мог нормально разрушить (вернее мог только ldc).

    Что там сейчас с Exception VS GC?

     

  • 1.41, Аноним (41), 13:01, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Чарльз Керр (Charles Kerr), лидер проекта и автор варианта интерфейса Transmission на базе Qt.

    Дальше не читал, с ним всё понятно. Он обычный Си плюс-плюсник.

     
     
  • 2.57, Аноним (71), 13:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да понятно, что не растаман.
     

  • 1.43, FortyTwo (ok), 13:06, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джва года ждал!!!
     
  • 1.47, th3m3 (ok), 13:15, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Радуйтесь, что не электрон.
     
  • 1.56, Аноним (56), 13:42, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лол, разве не было готовых библиотек для Си, которые занимаются этими велосипедами, но при этом оставляют язык простым и понятным? Как бы в этом же и есть вся суть Си, нужна фича — добавь #include и пользуйся, в чём проблема?
     
     
  • 2.73, Аноним (87), 14:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, в С вечно надо "закат солнца вручную" делать, сколько библиотек не подключай. Они конечно помогают, но не до той степени, что С++. А простым и понятным должен быть скорее не язык, а код. И в С есть свои проблемы с поддержанием кода в понятном состоянии. А именно необходимость писать кучу бойлерплейта, который замусоривает код и в результате в нём не видно логики. На С++ надо писать гораздо меньше бойлерплейта, чем новее С++ стандарт - тем меньше. А тот, что нужно писать - удобнее убирать в классы с глаз долой, чем в С. В результате логика в коде становится виднее, код чище и понятней.
     
  • 2.107, ананоша (?), 14:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там явно все проще. Чел пилит клиент на плюсах и ему надоело переключаться на плейн си, ну он и протолкнул идею перехода на плюсы как спасение от всех проблем
     

  • 1.66, BratishkaErik (ok), 13:57, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Жесть я умный, не в ту новость написал
     
  • 1.70, Аноним (70), 14:04, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Расскажите разработчикам про сидвараст.
    https://github.com/immunant/c2rust
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 14:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хоть ссылку читал, которую дал?
    > The translator (or transpiler) produces unsafe Rust code that closely mirrors the input C code.

    И чем это отличается от кода на C?

     
     
  • 3.133, Аноним (93), 17:02, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слово Раст это сразу +100 безопасности же.
     

  • 1.72, Пересолил (?), 14:07, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь μTorrent 1.8.2 на прекрасной семёрочке и никаких трансмиссий не нужно. Да, держу в курсе.
     
     
  • 2.77, пох. (?), 14:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пользуюсь μTorrent 1.8.2 на прекрасной семёрочке и никаких трансмиссий не нужно. Да,
    > держу в курсе.

    что-то херней ты какой-то пользуешься. Правильный mtorrent должен быть 1.0.чтонить или максимум 1.2


     
     
  • 3.80, Пересолил (?), 14:18, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, правильный μTorrent тот, что у меня.
     
  • 2.155, Aukamo (ok), 18:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как там у тебя с патчами безопастности и поддержкой драйверов от разработчиков железа на твоей семёрочке?
     
     
  • 3.158, Аноним (8), 19:00, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем поддержка драйверов от производителя для ноута десятилетней давности.
     

  • 1.83, Skullnet (ok), 14:22, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший торрент клиент. Однако в нем нет всяких очень нужных фич, которые есть в qbittorrent вроде загрузки файла с начала и последовательной загрузки.
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 14:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нарушает протокол где по определению выбираются для загрузки самые редкие чанки.
     
     
  • 3.109, Skullnet (ok), 15:05, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это нарушает протокол где по определению выбираются для загрузки самые редкие чанки.

    Для просмотра кина и сериалов - это обязательная фича, и она есть в libtorrent-rasterbar, где можно выставлять кускам приоритет. Остальные файлы все равно в каком порядке скачивать.


     
     
  • 4.113, Аноним (113), 15:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты фильм раздаешь, чтоб его так смотреть? В самой сути такого просмотра заложено, что после просмотра ты не останешься на раздаче. И ты еще этим гордишься....
     
     
  • 5.124, Аноним (124), 15:48, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из чего следует, что после просмотра загружаемого последовательно кинца ты не останешься на раздаче? Тут только в плюс идет, что не надо дожидаться полной закачки, а уж оставаться или нет - на совести лича.
     
  • 2.94, Аноним (90), 14:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну здрасте, если выставить приоритеты в файлах, то будут качаться по очереди.
     
     
  • 3.110, Skullnet (ok), 15:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну здрасте, если выставить приоритеты в файлах, то будут качаться по очереди.

    Речь шла о последовательном скачивании одного файла.


     

  • 1.85, Аноним (88), 14:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в стандартной библиотеке C++

    Она не всегда оптимально реализована, хотя конечно это не 3D игра, для torrent клиента подойдёт наверное.

     
  • 1.86, Иваня (?), 14:25, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я уже три года юзаю qBittorent, доволен как слон, всем его рекомендую!
     
     
  • 2.89, Аноним (88), 14:30, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда что ты делаешь в новости про Transmission?
     
     
  • 3.102, Ванёк (?), 14:42, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментарии пишет
     

  • 1.106, acroobat (??), 14:53, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Из одного штаба Ноклы в другой. Растаманы негодуэ.
     
  • 1.111, Аноним (111), 15:09, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё одни прозрели.
     
  • 1.116, lockywolf (ok), 15:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чём смысл новости? Где есть С, есть С++ с вероятностью 95%.

    Трансмиссия не ядро, взаимодействия с устройствами там минимум, проблем с исключениями или какой-нибудь такой гадостью не будет.

    Единственно что, можно надеяться, что он перестанет переписывать конфиг _внезапно_, или начнёт понимать магнитные ссылки с рутрекера. Так ведь врядли.

     
     
  • 2.125, tmplsr (?), 15:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Где есть С, есть С++ с вероятностью 95%

    Забавно, что наоборот это наблюдение отрабатывает не всегда. Скормил интеловскому компилятору крестов исходник на си и обломился: меня далеко послали вместо сборки.

     

  • 1.122, Аноним (122), 15:32, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что впринципе логично, особенно учитывая стагнацию Си
     
  • 1.126, Аноним (126), 16:17, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается, что не нашлось ни одной достойной внимания bittorrent-библиотеки на Rust.
     
     
  • 2.149, Аноним (122), 18:12, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust R.I.P.
     

  • 1.127, Аноним (127), 16:21, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот, есть ещё адекватные люди.
     
     
  • 2.142, Аноним (147), 17:30, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну вот, есть ещё адекватные люди.

    Не страдать ерундой, а остаться на Си было бы куда адекватнее. Тем более для библиотеки.

     
     
  • 3.145, Аноним (127), 17:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вполне адекватное решение не изобретать велосипеды а использовать стандартную библиотеку.
     
     
  • 4.148, Аноним (147), 17:46, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает использовать glib?
     

  • 1.134, Аноним (122), 17:05, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У расофанатиков траур.... на дворе 2021, а проектов на Rust нет... короче уже смело можно говорить, что Rust ждет судьба D
     
     
  • 2.137, Аноним (127), 17:17, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не смогли осилить не один из уже развитых языков и свято верят что вот теперь то у них получиться называться кул программерами.

    Собствено кок и всякие javascript, свято верят что они пишут программы а не сайты верстают.

     

  • 1.138, Аноним (147), 17:23, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приходится изобретать велосипед, при наличии готовых решений подобных задач в стандартной библиотеке C++ (например, потребовалось создание собственных функций tr_quickfindFirstK() и tr_ptrArray () при наличии std::partial_sort() и std::vector())

    tr_ptrArray этот таки структура, а не ф-ция. И почему было не использовать тот же glib и GArray?

     
  • 1.141, Аноним (141), 17:29, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неожиданно.
     
  • 1.144, Kuromi (ok), 17:33, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно одно то что Трансмиссия вообще жив. Клиент отличный, но последние годы почти не развивается, жаль.
     
     
  • 2.146, Аноним (127), 17:36, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что развивать? Работает и работает. Весь функционал необходимый для такого софта в нём уже 100 лет в обед.

    Проект достиг стадии когда уже всё готово и разве что мелочи остались.

     

  • 1.150, Зз (?), 18:21, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что разработчики не ставят перед собой цель сразу переписать весь libtransmission на C++, а намерены реализовать переход на С++ постепенно, начав с перехода к компиляции проекта с использованием компилятора С++.

    Короче Чарли захреначил туда свой любимый вектор, и собственно портирование выполнено. Ну не хочется с glib линковаться, ну бывает. Может там ГТК-интерфейс был компайл-тайм опцией.

     

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