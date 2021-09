BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++

3.79 , _hide_ ( ok ), 14:16, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rust идеален для переписывания приложений с косяками в многопоточности.

C++ идеален для БЫСТРОГО написания с нуля.

Все делают странное, говорят странное...

Enamel, 16:51, 13/09/2021
Складывается ощущение, будто предполагается, что написание программы на C++ с НУЛЯ быстрее, чем на Rust

Но ведь нет же

_hide_, 17:12, 13/09/2021
> Складывается ощущение, будто предполагается, что написание программы на C++ с НУЛЯ быстрее,

> чем на Rust

> чем на Rust
> Но ведь нет же Да что-то не видно приложений на Rust-е на десктопе, а C++-ые добавляются регулярно. C++ -- это всё, что написано на C + RTL и много всякой всячины, что же предлагает Rust?

Hello world-ы в расчёт не берем.

анон, 17:28, 13/09/2021
это потому что всё на электроне клепают

Иван Говнов, 14:19, 13/09/2021
> Раст идеален для переписывания с нуля

> Они же взяли свою кодовую базу, переименовали c в cc и стали

> добавлять вкусности плюсов Всё проще. "Вкусности" языка им даже не потребовались. Просто надоело городить на C костыли когда в C++ есть нормальная стандартная библиотека.

Урри, 15:23, 13/09/2021
Не костыли, а велосипеды.

Попрошу строже придерживаться терминологии.

Enamel, 16:45, 13/09/2021
Под вкусностями и подразумевалась стандартная библиотека

Хотя они и фичи самого языка уже используют, auto например

xenedai, 14:39, 13/09/2021
На раст и правда сложновато переписывать код с си. Особенно с c++, пришлось поломать голову чтобы реализовать модули реализующие логику классов с глобальными переменными.

Enamel, 16:43, 13/09/2021
От глобальных переменных желательно максимально избавляться и в C++ В Расте можно использовать lazy_static и подобное, но лучше не нужно