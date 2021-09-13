BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++

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|2.9, Enamel (ok), 12:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Раст идеален для переписывания с нуля
Они же взяли свою кодовую базу, переименовали c в cc и стали добавлять вкусности плюсов
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|3.79, _hide_ (ok), 14:16, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust идеален для переписывания приложений с косяками в многопоточности.
C++ идеален для БЫСТРОГО написания с нуля.
Все делают странное, говорят странное...
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|4.131, Enamel (ok), 16:51, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Складывается ощущение, будто предполагается, что написание программы на C++ с НУЛЯ быстрее, чем на Rust
Но ведь нет же
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|5.135, _hide_ (ok), 17:12, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Складывается ощущение, будто предполагается, что написание программы на C++ с НУЛЯ быстрее,
> чем на Rust
> Но ведь нет же
Да что-то не видно приложений на Rust-е на десктопе, а C++-ые добавляются регулярно. C++ -- это всё, что написано на C + RTL и много всякой всячины, что же предлагает Rust?
Hello world-ы в расчёт не берем.
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|3.81, Иван Говнов (?), 14:19, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раст идеален для переписывания с нуля
> Они же взяли свою кодовую базу, переименовали c в cc и стали
> добавлять вкусности плюсов
Всё проще. "Вкусности" языка им даже не потребовались. Просто надоело городить на C костыли когда в C++ есть нормальная стандартная библиотека.
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|4.114, Урри (ok), 15:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не костыли, а велосипеды.
Попрошу строже придерживаться терминологии.
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|4.130, Enamel (ok), 16:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под вкусностями и подразумевалась стандартная библиотека
Хотя они и фичи самого языка уже используют, auto например
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|3.97, xenedai (?), 14:39, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На раст и правда сложновато переписывать код с си. Особенно с c++, пришлось поломать голову чтобы реализовать модули реализующие логику классов с глобальными переменными.
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|4.129, Enamel (ok), 16:43, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От глобальных переменных желательно максимально избавляться и в C++
В Расте можно использовать lazy_static и подобное, но лучше не нужно
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|7.71, Аноним (71), 14:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ada. Тогда точно никаких выходов за границы и разыменований нулевых.
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|6.117, Урри (ok), 15:24, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кстати, кстати!
Brainfuck ведь очень безопасный язык. Там нету разыменовывания указателей и все того, что так фанатично исправляет раст. Brainfuck безопаснее даже раста!
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|7.128, Аноним (-), 16:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кстати, кстати!
> Brainfuck ведь очень безопасный язык. Там нету разыменовывания указателей и все того,
> что так фанатично исправляет раст. Brainfuck безопаснее даже раста!
let x = 5;
let y = 8;
let z = &y;
println!("{}", x + *z);
Зато много опеннетных Петросянов. Особенно после окончания занятий в школе.
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|3.82, Иван Говнов (?), 14:21, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему не 1С?
Потому, что 1С - жалкая пародия на Emacs. Операционная система для неосиляторов.
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|2.93, Аноним (93), 14:34, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что с его синтаксисом, на нём невозможно написать что-то стоящее. Причем в обмен на дурацкий синтаксис раст ничего взамен не даёт.
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|3.103, xenedai (?), 14:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередной коммент из разряда, мне не превычно, значит говно.
А дает он, как минимум, менеджер зависимостей без геморроя.
Люди после букв могут иероглифы выучить, а вы все ноете на то что используются другие символы.
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|4.132, Аноним (93), 16:59, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А дает он, как минимум, менеджер зависимостей без геморроя.
Менеджер зависимостей и есть ненужный геморрой. Как и весь хруст.
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|2.5, d (??), 12:22, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Не вырастло еще сообщество до серьезных проектов.
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|2.8, Аноним (8), 12:24, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+24 +/–
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Пребывать в недоумении, почему не раст - это обычное состояние раст сообщества.
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|3.35, МарьВанна (?), 12:52, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>Думаешь, раст сообщество не может в ссылку из новости?)
А теперь своё предложение переведи на нормальный русский язык.
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|3.29, пох. (?), 12:48, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не могете вы языком. Где ваш CoC, спрашивается? Как можно начать что-то переписывать на хрусте если CoC'а нет?!
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|4.68, Аноним (71), 13:58, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А разве растаманы ещё не впилили в свой компилер, чтоб в каждый .o-файл добавлял секцию с CoC?
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|5.75, пох. (?), 14:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пока пишут крейт который будет писать этот самый CoC. Поскольку его не с чего переписывать, проект немного буксует, и приходится коки лиз...писать каждый раз самостоятельно.
(по секрету, обычно это делают ctrl-c/ctrl-v из кока самого хруста - у него какой надо кок, девочки в обморок сразу падают)
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|2.54, Аноним (54), 13:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как вы все достали со своими 100500 фреймворками, тулкитами и новыми языками. Как будто прогать и пихать в голову круглосуточно новые велосипеды самоцель и смысл жизни. На деле, с точки зрения пользователя, я лишь вижу увеличенное количество багов, всё так же отмороженное чувство стиля и прочего UI/UX, дефицит новых фич (а не выпеленных в предыдущей версии временно, а потом запиленных, и обязательно с регрессией).
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|3.26, Аноним (8), 12:46, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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println!("комменты тоже на {} переписать надо было", lang);
std::out << "комменты тоже на " << lang << " переписать надо было";
printf("комменты тоже на %s переписать надо было", lang);
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|1.10, Санчо (?), 12:30, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зашел прочитать, только про "почему не Rust".
Пока не понятно. Есть знающие люди, которые смогут объяснить?
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|2.14, Аноним (14), 12:33, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Возможно потому что они его не переписывают, а просто заменили компилятор и пользуются фишками с++.
Это существенно проще, быстрее и менее рискованно чем переписывать на любой язык, не важно раст, dlang или хаскель.
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|1.16, Zenitur (ok), 12:35, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Основной причиной перехода всего проекта на C++ называется ощущение того, что при внесении изменений в libtransmission постоянно приходится изобретать колесо, при наличии готовых решений подобных задач в стандартной библиотеке C++ (например, потребовалось создание собственных функций tr_quickfindFirstK() и tr_ptrArray () при наличии std::partial_sort() и std::vector()), а также предоставление в С++ более продвинутых средств для проверки типов.
Для меня, с точки зрения пользователя, сишный код лучше. Когда компилируешь KDE и GNOME, первый компилируется страшно долго, а вывод при компиляции громоздкий. Второй компилируется быстро и с простым и понятным выводом. Из-за чего создаётся ощущение, что сишный код - маленький и быстрый, а код C++ - жирный и тормозной
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|2.28, Аноним (28), 12:47, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пользователь ничего не компиляет, свечение глаз уже не модно.
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|3.33, пох. (?), 12:50, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Пользователь просто пользуется mTorrent, угу.
Впопенсорсе у пользователей уже не модно, они ведь - пользователи.
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|4.74, Аноним (71), 14:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так у вантузпользователей и не было никогда модно. Большинству из них даже простительно не знать, что такое исходный код.
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|5.76, пох. (?), 14:12, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Так у вантузпользователей и не было никогда модно. Большинству из них даже
> простительно не знать, что такое исходный код.
что-то такое, ебилдов чего вы вечно ждете, ага.
|
|2.61, Аноним (71), 13:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А никогда не задумывался, почему? В C++ есть развитые шаблоны (да, compile time), чем Сишка похвастать не может.
|
|2.64, Аноним (87), 13:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С++ действительно компиляется медленнее, зато писать на нём быстрее. И гораздо меньше велосипедов надо изобретать. Что в проекте Transmission тоже заметили. А если громоздкий вывод - так это надо ворнинги фиксить, и это зависит от программистов, а не от языка.
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|3.118, тоже Аноним (ok), 15:28, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> писать на нём быстрее
Этим могут похвастаться очень многие модные языки.
Но на Крестах быстрее еще и исполнять.
А главное, почему сабж - на Крестах быстрее ЧИТАТЬ.
Поддержка и развитие низкоуровневого кода - боль, которую Кресты за счет ООП делают куда более терпимой.
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|4.147, Аноним (147), 17:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Поддержка и развитие низкоуровневого кода - боль, которую Кресты за счет ООП делают куда более терпимой.
Берёшь GLib и GObject и кресты нафиг не нужны.
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|5.159, тоже Аноним (ok), 19:05, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Берёшь GLib и GObject и кресты нафиг не нужны.
Transmission любят запихнуть во всякие устройства со странной архитектурой и экономией байтиков.
Не факт, что на любом из них есть GLib.
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|3.46, Аноним (46), 13:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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То ли дело yблюдочное поделие вроде qbittorrent, ага. С его милыми привычками создавать кучу мусорных файлов при неполной закачке (неполная - значит качается не вся, а только нужное), раскидыванием этих мусорных файлов в непредсказуемых местах при переносе этой закачки в другой каталог или самое забавное - когда каталог в закачке переименовываешь, то получаешь сразу два: со старым именем и с новым.
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|1.20, Аноним (20), 12:37, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
C#, D, Go, Rust, Dart, TypeScript… что там еще было? Ни один из них не решил тех проблем, для решения которых создавался… быть может это не в языке проблема?))
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|2.36, Аноним (30), 12:53, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Шарп, Go, TypeScript, внезапно, решают поставленные перед ними задачи. Просто серебрянной пули не существует и для каждой задачи хорош свой инструмент.
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|2.42, bobr (?), 13:05, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Надо использовать Java or Kotlin они решают проблемы, для которых они создавались и все остальные проблемы тоже решают
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|2.90, Аноним (90), 14:31, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну давай, расскажи нам про задачи, для которых делались C# и Typescript и которые они не решают. Аж попкорна захотелось. C# лучше Java и божественнен по сравнению с С/C++, кодить на нём одно удовольствие. Typescript добавил типизацию там где её небыло и сильно облегчил жизнь выдавая ошибки до сборки. И то и то живёт и процветает.
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|3.96, Аноним (96), 14:39, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну C# это просто клон Java, а насчёт типизации... скажем так я уже 2-ой десяток лет программирую на Python/JavaScript и за мою карьеру я не помню ни одной ошибки из-за неверной типизации.
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|4.108, Аноним (90), 15:00, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну значит так ты работаешь этот десяток лет. Typescript реально помогает. В частности с ним контекстная информация в редакторе на несколько порядков более информативная, а это очень важно на больших проектах.
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|1.21, Аноним (22), 12:40, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>постоянно приходится изобретать колесо
Это английская идиома. В России изобретают велосипед.
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|4.121, тоже Аноним (ok), 15:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В русском предпочтительны «ёлочки»
Ага, и № вместо #.
Более известные во всем мире, соответственно, как "французские кавычки" и "французский номер".
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|3.95, VladSh (?), 14:38, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь своё предложение переведи на нормальный русский язык)
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|1.23, Хинкус (?), 12:42, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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- Ребзя, наш клиент говорят не робит, все тикают на qBittorent, что делать?
- Может починим?
- Да не, бред, лучше перепишем!
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|2.39, Аноним (-), 12:58, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>не робит
Это украинский. А как по-русски будет? Переведите пожалуйста на русский, что означает это слово: "робит".
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|8.120, RM (ok), 15:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А почему не по турецки https translate google com sl tr tl ru text valiz op ... текст свёрнут, показать
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|5.151, Aukamo (ok), 18:26, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где на терирории РФ пользуются украинским языком чтобы считать слово "робыть" диалектом русского а не украинским?
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|5.157, Хинкус (?), 18:44, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Хлопцi, наш клiент кажуть не працює, усi тiкают на qBittorent, що робити?
- Може полагодимо?
- Та нi, маячня, краще перепишемо!
Вот это украинский, но тебе лишь бы поумничать.
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|1.27, пох. (?), 12:46, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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когда коту делать нечего...
Протокол не меняется десять лет. Надо переписать на c++!
Потом начнем на хруст переписывать. Работой на годы вперде обеспечены!
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|2.153, Aukamo (ok), 18:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что не говори, а написать патч на плюсах проще чем на си, особенно если часть функционала есть в std:: но ты его использовать не можешь ибо си - страдай. Полагаю, в проэкте проблема с разработчиками и чтобы не ронять его совсем, решили упростить себе жизнь.
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|2.154, Aukamo (ok), 18:30, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust не умеет компилировать Си. У Rust с лицом всё хорошо, а вот у С++ скоро начнутся проблемы, когда первые баги полезут.
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|2.115, Аноним (115), 15:23, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У дланга нет гуя, одни биндинги разной степени сломанности и костыльности. У сишки есть родной гтк, у крестов есть родной бомбический Qt.
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|3.143, Аноним (71), 17:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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D всё более приближаетя к прямому, без ограничений, использованию C++ ABI.
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|4.152, Anonnnym (?), 18:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда тыкал, new/delete опять сломали. D мог проаллоцировать своим аллокатором класс C++, но не мог нормально разрушить (вернее мог только ldc).
Что там сейчас с Exception VS GC?
|
|1.41, Аноним (41), 13:01, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Чарльз Керр (Charles Kerr), лидер проекта и автор варианта интерфейса Transmission на базе Qt.
Дальше не читал, с ним всё понятно. Он обычный Си плюс-плюсник.
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|1.56, Аноним (56), 13:42, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Лол, разве не было готовых библиотек для Си, которые занимаются этими велосипедами, но при этом оставляют язык простым и понятным? Как бы в этом же и есть вся суть Си, нужна фича — добавь #include и пользуйся, в чём проблема?
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|2.73, Аноним (87), 14:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не, в С вечно надо "закат солнца вручную" делать, сколько библиотек не подключай. Они конечно помогают, но не до той степени, что С++. А простым и понятным должен быть скорее не язык, а код. И в С есть свои проблемы с поддержанием кода в понятном состоянии. А именно необходимость писать кучу бойлерплейта, который замусоривает код и в результате в нём не видно логики. На С++ надо писать гораздо меньше бойлерплейта, чем новее С++ стандарт - тем меньше. А тот, что нужно писать - удобнее убирать в классы с глаз долой, чем в С. В результате логика в коде становится виднее, код чище и понятней.
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|2.107, ананоша (?), 14:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там явно все проще. Чел пилит клиент на плюсах и ему надоело переключаться на плейн си, ну он и протолкнул идею перехода на плюсы как спасение от всех проблем
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|2.91, Аноним (91), 14:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты хоть ссылку читал, которую дал?
> The translator (or transpiler) produces unsafe Rust code that closely mirrors the input C code.
И чем это отличается от кода на C?
|
|1.72, Пересолил (?), 14:07, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пользуюсь μTorrent 1.8.2 на прекрасной семёрочке и никаких трансмиссий не нужно. Да, держу в курсе.
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|2.77, пох. (?), 14:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Пользуюсь μTorrent 1.8.2 на прекрасной семёрочке и никаких трансмиссий не нужно. Да,
> держу в курсе.
что-то херней ты какой-то пользуешься. Правильный mtorrent должен быть 1.0.чтонить или максимум 1.2
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|2.155, Aukamo (ok), 18:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как там у тебя с патчами безопастности и поддержкой драйверов от разработчиков железа на твоей семёрочке?
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|3.158, Аноним (8), 19:00, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем поддержка драйверов от производителя для ноута десятилетней давности.
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|1.83, Skullnet (ok), 14:22, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хороший торрент клиент. Однако в нем нет всяких очень нужных фич, которые есть в qbittorrent вроде загрузки файла с начала и последовательной загрузки.
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|
|2.88, Аноним (88), 14:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это нарушает протокол где по определению выбираются для загрузки самые редкие чанки.
|
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|3.109, Skullnet (ok), 15:05, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это нарушает протокол где по определению выбираются для загрузки самые редкие чанки.
Для просмотра кина и сериалов - это обязательная фича, и она есть в libtorrent-rasterbar, где можно выставлять кускам приоритет. Остальные файлы все равно в каком порядке скачивать.
|
|
|
|4.113, Аноним (113), 15:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты фильм раздаешь, чтоб его так смотреть? В самой сути такого просмотра заложено, что после просмотра ты не останешься на раздаче. И ты еще этим гордишься....
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|5.124, Аноним (124), 15:48, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из чего следует, что после просмотра загружаемого последовательно кинца ты не останешься на раздаче? Тут только в плюс идет, что не надо дожидаться полной закачки, а уж оставаться или нет - на совести лича.
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|2.94, Аноним (90), 14:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну здрасте, если выставить приоритеты в файлах, то будут качаться по очереди.
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|3.110, Skullnet (ok), 15:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну здрасте, если выставить приоритеты в файлах, то будут качаться по очереди.
Речь шла о последовательном скачивании одного файла.
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|1.85, Аноним (88), 14:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в стандартной библиотеке C++
Она не всегда оптимально реализована, хотя конечно это не 3D игра, для torrent клиента подойдёт наверное.
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|1.86, Иваня (?), 14:25, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я уже три года юзаю qBittorent, доволен как слон, всем его рекомендую!
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|1.116, lockywolf (ok), 15:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В чём смысл новости? Где есть С, есть С++ с вероятностью 95%.
Трансмиссия не ядро, взаимодействия с устройствами там минимум, проблем с исключениями или какой-нибудь такой гадостью не будет.
Единственно что, можно надеяться, что он перестанет переписывать конфиг _внезапно_, или начнёт понимать магнитные ссылки с рутрекера. Так ведь врядли.
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|2.125, tmplsr (?), 15:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Где есть С, есть С++ с вероятностью 95%
Забавно, что наоборот это наблюдение отрабатывает не всегда. Скормил интеловскому компилятору крестов исходник на си и обломился: меня далеко послали вместо сборки.
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|1.126, Аноним (126), 16:17, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Получается, что не нашлось ни одной достойной внимания bittorrent-библиотеки на Rust.
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|2.142, Аноним (147), 17:30, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну вот, есть ещё адекватные люди.
Не страдать ерундой, а остаться на Си было бы куда адекватнее. Тем более для библиотеки.
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|3.145, Аноним (127), 17:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне адекватное решение не изобретать велосипеды а использовать стандартную библиотеку.
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|1.134, Аноним (122), 17:05, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У расофанатиков траур.... на дворе 2021, а проектов на Rust нет... короче уже смело можно говорить, что Rust ждет судьба D
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|2.137, Аноним (127), 17:17, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не смогли осилить не один из уже развитых языков и свято верят что вот теперь то у них получиться называться кул программерами.
Собствено кок и всякие javascript, свято верят что они пишут программы а не сайты верстают.
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|1.138, Аноним (147), 17:23, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> приходится изобретать велосипед, при наличии готовых решений подобных задач в стандартной библиотеке C++ (например, потребовалось создание собственных функций tr_quickfindFirstK() и tr_ptrArray () при наличии std::partial_sort() и std::vector())
tr_ptrArray этот таки структура, а не ф-ция. И почему было не использовать тот же glib и GArray?
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|1.144, Kuromi (ok), 17:33, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительно одно то что Трансмиссия вообще жив. Клиент отличный, но последние годы почти не развивается, жаль.
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|2.146, Аноним (127), 17:36, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что развивать? Работает и работает. Весь функционал необходимый для такого софта в нём уже 100 лет в обед.
Проект достиг стадии когда уже всё готово и разве что мелочи остались.
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|1.150, Зз (?), 18:21, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отмечается, что разработчики не ставят перед собой цель сразу переписать весь libtransmission на C++, а намерены реализовать переход на С++ постепенно, начав с перехода к компиляции проекта с использованием компилятора С++.
Короче Чарли захреначил туда свой любимый вектор, и собственно портирование выполнено. Ну не хочется с glib линковаться, ну бывает. Может там ГТК-интерфейс был компайл-тайм опцией.
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