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Выпуск qBittorrent 4.5

28.11.2022 09:32

Вышла версия торрент-клиента qBittorrent 4.5, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Среди изменений и новшеств:

  • Добавлена возможность автоматического изменения размера колонок.
  • Разрешено использование путей категорий в ручном режиме.
  • По умолчанию разрешено отключение автоматического режима при изменении пути "temp".
  • Добавлены настройки, связанные с предупреждениями о производительности.
  • Для фильтров состояния реализовано контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.
  • Стало возможным настроить количество максимально активных проверяемых торрентов.
  • Добавлена возможность сокрытия/показа боковой панели фильтров
  • Стало возможным установить лимит "working set" (рабочий набор памяти) в ОС, отличных от Windows.
  • Добавлен обработчик для экспорта файлов ".torrent".
  • Добавлена поддержка клавиш навигации.
  • Разрешено использование POSIX-совместимого типа дискового ввода-вывода.
  • В диалоге открытия торрента реализована область фильтрации файлов.
  • Добавлены новые темы иконок и цветов.
  • Добавлен фильтр файлов.
  • Предоставлена возможность указания нестандартного порта для SMTP.
  • Настройки кэша ОС разделены на режимы чтения и записи для дискового ввода-вывода.
  • При добавлении дубликата торрента обеспечено копирование метаданных существующего.
  • Значительно сокращено время запуска при большом количестве торрентов.
  • Добавлена комбинация клавиш для вызова диалога "Загрузить URL".
  • Добавлена возможность запуска внешней программы при добавлении торрента.
  • Добавлены столбцы infohash и путь загрузки.
  • Стало возможным установить условие остановки торрента.
  • Добавлен фильтр для состояния перемещения.
  • Изменены цветовые палитры для темной и светлой тем.
  • Стало возможным менять слушающий порт из командной строки.
  • Добавлена возможность переадресации порта (port forwarding) для встроенного трекера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.4 с поддержкой протокола BitTorrent v2
  4. OpenNews: BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++
  5. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
  6. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58207-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, bittorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше не обнуляет теги и категории или в этой версии опять?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:12, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я правильно понимаю, что ты против обнуления?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:12, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну проверь и отпиши
    лично меня с недавних версий стала смущать загрузка ЦПУ
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я терпел, что сабж полчаса запускался, но когда он вайпнул весь мой многолетний труд по разбору (не всегда очевидно что и куда отправляется) у меня не оставалось причин терпеть это стрёмную прогу. Та же трансмиссия куда круче всем. В итоге, то, что практически все раздачи тут же сдохли, тоже на совести сабжа.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:56, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Я терпел, что сабж полчаса запускался, но когда он вайпнул весь мой
    > многолетний труд по разбору (не всегда очевидно что и куда отправляется)
    > у меня не оставалось причин терпеть это стрёмную прогу. Та же
    > трансмиссия куда круче всем. В итоге, то, что практически все раздачи
    > тут же сдохли, тоже на совести сабжа.

    Трансмиссия именно что качалка торрентов, а сабж - качалка-раздавалка.

    Хреновую вы выбрали альтернативу, сменить фичастый вариант на убогий.
    Лучше бы тогда уж рторрент рассматривать, он с огромными пачками торрентов справляется.

     
     
  • 5.34, Аноним (1), 11:12, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7000 активных раздач и 3000 неактивных -- это не справляется? Конкуренты загибались уже на 1 тысяче (с футпринтом памяти в гигабайты) и жрали процессор, а тут вообще никаких нареканий. Понадобилось кому-то, успешно скачивают.
     
     
  • 6.36, Аноним (1), 11:16, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я знаю, потому что на одном файле был единственным сидом на петабайты трафика с трансмиссией, файлы терабайтами вообще можно не считать. И этот файл был скачан много лет назад. Поэтому вообще не понимаю, в чём проблема может быть.
     
  • 6.37, Аноним (-), 11:19, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    меньше слушай местных кукуреков
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:42, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где поиск по DHT?
     
     
  • 2.9, Аноним (11), 10:10, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DHT надо отключать, как и PEX, как и раздачу, иначе навсегда попадешь в https://iknowwhatyoudownload.com/
     
     
  • 3.20, iiiypuk (?), 10:23, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут забивал IP своего выделенного VDS, где на минутояку, нет torrent клиентов, а ресурс мне показал, что в данный момент с моего адреса качается видео с тематическим содержанием для взрослых.

    А на другой VDS, где установлей SeedBox вообще ничего не показал.

     
  • 3.22, Аноним (22), 10:28, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот сервис - только демка. На практике копирасты давно платят за отслеживание интересующих их раздач, и отключение dht и pex тут не поможет. Если стать совсем невидимым, то пользоваться пиринговой сетью ты не сможешь. Если не стать - то тебя при желании найдут. А на неуловимых Джо всем как всегда.
     
     
  • 4.23, Аноним (1), 10:45, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот сервис фуфло, а не демка Можешь порезать на файрволе известные подсети кор... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.27, Аноним (11), 10:59, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > порезать на файрволе известные подсети корпорастов

    а откуда ты его возьмешь в актуальном виде?

    > в ней есть качественные пиры без трекеров

    а откуда в сети возьмутся пиры в отрыве от трекера? откуда для торрента из рутрекера возьмется пир из DHT, которого не оказалось в списках, присланного из рутрекера?

    > Сеть настолько велика и фейковых данных в ней так много

    в сети вообще нет фейковых данных, любой копираст по IP пиров может через провайдеров (и хостеров) достучаться до конкретного ФИО (в том числе до владельца сидбокса).

     
     
  • 6.35, Аноним (35), 11:13, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашёл андерграунд группу на торренте.
    Пацанам в вк пишу, мол дайте за доначу, на торренте вас нашел.. они и о**ели
     
  • 6.39, Аноним (1), 11:25, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вообще нет

    В сети очень много фейковых клиентов создающих видимость активности и наличия интересных данных, хомяки такое любят ставить не разбираясь.

    >откуда для торрента из рутрекера возьмется пир из DHT, которого не оказалось в списках, присланного из рутрекера

    Ну вот рутрекер уже много лет ничего не присылает, но находятся же. Откуда, действительно?

    >в актуальном виде

    define актуальный, подсети главных копирайтеров вполне известны и не шифруются. Ну, в хуис подсмотреть можно, наверное. Зато они не смогут проверить, что данные у твоего адреса действительно были в наличии, хоть так.

     
     
  • 7.40, Аноним (1), 11:27, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё прикол, что находятся и удалённые с трекера данные, когда сид подключается к сети и его тебе кто-то сливает. Главное, чтобы он был. Так что DHT норм и без трекеров, сама концепция BT немного ущербна.
     
  • 7.47, Аноним (11), 12:06, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только фактическое скачивание и фактическая раздача -- вполне нефейковые До... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.51, Аноним (1), 12:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос ещё и в том, насколько вообще легальны полученные таким образом, с левых ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.30, Аноним (35), 11:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зайди на ThePiratebay
    взгляни как они отслеживают. Т.е. никак.
    Ни один сервис не даст такого изобилия контента: люди делятся... ещё бы систему донатов автору продумать и все яндекс музыки пойдут лесом
     

  • 1.3, КО (?), 09:46, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    С тех пор как 4 версия стала обрастать свистоперделками и насиловать мой хард, решил вернутся на троечку.
    Почти как с uTorrent, осталось только рекламу с майнером встроить.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 09:52, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всегда можешь установить rtorrent
    А вообще даже на древнем Intel Atom qbittorrent работает быстрее чем любой высокотехнологичный браузер
     
     
  • 3.14, Аноним (12), 10:13, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вообще даже на древнем Intel Atom qbittorrent работает быстрее чем любой высокотехнологичный браузер

    невелика заслуга)

     
  • 3.55, Аноним (55), 12:47, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >rtorrent

    Он мёртв.

     
  • 2.17, Аноним (17), 10:20, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вернутся на

    Неподдерживаемую устаревшую версию с потенциальными неисправленными уязвимостями.

     

  • 1.4, mumu (ok), 09:47, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это правильный ченжлог, видно что проект живёт и развивается.
    Долгих лет лучшему торрент клиенту под все платформы!
     
  • 1.6, YM2608 (?), 10:00, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    а я до сих пор использую для скачивания драйверов µTorrent 2.0.4
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 10:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мнение ботнета никого не интересует на самом деле.
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 10:14, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как и твоё
     
     
  • 4.18, Аноним (1), 10:20, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > как и твоё

    Спасибо, кэп. А ты тоже ботнет? Использовать некрософт с доступом к сети не норм так-то, тебе стоило бы повысить свою квалификацию.

     
     
  • 5.24, YM2608 (?), 10:48, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использовать старые проги это не гуд, а играть в старые игры это гуд - какие-то у тебя двойные стандарты... Зачем мне новая версия с рекламой, когда у меня отлично работает старая версия без рекламы???
     
     
  • 6.25, Аноним (1), 10:56, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые игры, которые ходят в сеть, это очень не хорошо. В лучших представителях там ещё ещё и флэш где-то рядом используется total war shogun 2 точно знаю. В данном случае новая версия необходима затем, чтобы был выбор не быть ботнетом принудительно и стать ботнетом добровольно.
     
     
  • 7.28, YM2608 (?), 11:00, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то старым софтом ходить в интернеты гораздо безопасней, потому-что у многих старых прог нет телеметрии и прочей гадости для слежки за пользователем!!!
     
     
  • 8.33, Аноним (1), 11:09, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего ты решил, что угроза исходит со стороны разработчика проприетарной прог... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:12, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Значительно сокращено время запуска при большом количестве торрентов.

    это благодаря переходу на хранение в SQLite?

     
  • 1.19, iPony129412 (?), 10:23, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит страшно 😦
     
     
  • 2.21, iiiypuk (?), 10:28, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это потому что Ubuntu, под ней всё страшно выглядит
     
  • 2.29, user32.dll (?), 11:01, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А однорогие это красиво? Стиль и грифты убунты там, не KDE.
     

  • 1.31, user32.dll (?), 11:06, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10 лет им пользуюсь на обеих платформах, во времена Gnome 2 разве что Transmission ещё, но там функций мало. KTorrent похуже будет, иногда не качал без перезапуска проги, даже остановка и старт не помогала.
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:09, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучший торрент-клиент для линукса.

    не в последнюю очередь потому, что для переезжающих с мюТоррента на винде, есть перенос базы
    https://github.com/rumanzo/bt2qbt

     
     
  • 2.38, Аноним (-), 11:20, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на самом деле, жтк альтернативы лучше, трансмиссия и делуже
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:53, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на самом деле, трансмиссия и делуже хуже кубитторента причём решительно во всём.
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:05, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть что-нибудь для миграции с KTorrent?
     

  • 1.41, iPony129412 (?), 11:41, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > WINDOWS: Only 64-bit builds will offered from now on.

    Не побоюсь этого слова, наконец-то.
    Удар по луддитам.

     
     
  • 2.43, DESKTOP3HBS8ID (?), 11:53, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если честно, очень зря. Довольно распространены старые машинки для архива и торрентов, которые годами живут под Win32, всех устраивают, а Win64 туда хрен поставишь. Теперь это прикрыли. Зачем?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:06, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, рано.
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:36, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Довольно распространены старые машинки для архива и торрентов

    Это владельцы этих машинок считают, что раз у них есть, то у многих есть. Что там последнее без x64 было? Pentium 4? Щас бы эту печку под архивы использовать.

     
  • 2.44, Аноним (42), 11:53, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На твой мак собрали и ладно.
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:09, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На 1/6 нет луддитов.
     
  • 2.49, deusbase (ok), 12:09, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я давно остался на 4.3.9 В версиях выше появились неадекватные тормоза с жестким диском. (win7 32bit)
     

  • 1.50, Аноним (50), 12:15, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новые значки в интерфейсе ужасны. Откатился на 4.4.5, отключил проверку обнов, держу в курсе.
     
     
  • 2.53, Аноним (52), 12:39, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята в тренде дизайна.
    Даже не значки ужасны, а сама палитра. У меня список «красных» раздач, так аж глаза выедает.
     

  • 1.54, НяшМяш (ok), 12:42, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть подозрение, что глюки последних версий могут быть связаны с переходом на Qt6. Я собираю себе с -DQT6=OFF и работает пока что нормально.
     

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