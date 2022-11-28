Выпуск qBittorrent 4.5

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|2.12, Аноним (12), 10:12, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну проверь и отпиши
лично меня с недавних версий стала смущать загрузка ЦПУ
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|3.16, Аноним (1), 10:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я терпел, что сабж полчаса запускался, но когда он вайпнул весь мой многолетний труд по разбору (не всегда очевидно что и куда отправляется) у меня не оставалось причин терпеть это стрёмную прогу. Та же трансмиссия куда круче всем. В итоге, то, что практически все раздачи тут же сдохли, тоже на совести сабжа.
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|4.26, Аноним (26), 10:56, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Я терпел, что сабж полчаса запускался, но когда он вайпнул весь мой
> многолетний труд по разбору (не всегда очевидно что и куда отправляется)
> у меня не оставалось причин терпеть это стрёмную прогу. Та же
> трансмиссия куда круче всем. В итоге, то, что практически все раздачи
> тут же сдохли, тоже на совести сабжа.
Трансмиссия именно что качалка торрентов, а сабж - качалка-раздавалка.
Хреновую вы выбрали альтернативу, сменить фичастый вариант на убогий.
Лучше бы тогда уж рторрент рассматривать, он с огромными пачками торрентов справляется.
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|5.34, Аноним (1), 11:12, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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7000 активных раздач и 3000 неактивных -- это не справляется? Конкуренты загибались уже на 1 тысяче (с футпринтом памяти в гигабайты) и жрали процессор, а тут вообще никаких нареканий. Понадобилось кому-то, успешно скачивают.
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|6.36, Аноним (1), 11:16, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я знаю, потому что на одном файле был единственным сидом на петабайты трафика с трансмиссией, файлы терабайтами вообще можно не считать. И этот файл был скачан много лет назад. Поэтому вообще не понимаю, в чём проблема может быть.
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|3.20, iiiypuk (?), 10:23, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут забивал IP своего выделенного VDS, где на минутояку, нет torrent клиентов, а ресурс мне показал, что в данный момент с моего адреса качается видео с тематическим содержанием для взрослых.
А на другой VDS, где установлей SeedBox вообще ничего не показал.
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|3.22, Аноним (22), 10:28, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот сервис - только демка. На практике копирасты давно платят за отслеживание интересующих их раздач, и отключение dht и pex тут не поможет. Если стать совсем невидимым, то пользоваться пиринговой сетью ты не сможешь. Если не стать - то тебя при желании найдут. А на неуловимых Джо всем как всегда.
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|4.23, Аноним (1), 10:45, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот сервис фуфло, а не демка Можешь порезать на файрволе известные подсети кор... большой текст свёрнут, показать
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|5.27, Аноним (11), 10:59, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> порезать на файрволе известные подсети корпорастов
а откуда ты его возьмешь в актуальном виде?
> в ней есть качественные пиры без трекеров
а откуда в сети возьмутся пиры в отрыве от трекера? откуда для торрента из рутрекера возьмется пир из DHT, которого не оказалось в списках, присланного из рутрекера?
> Сеть настолько велика и фейковых данных в ней так много
в сети вообще нет фейковых данных, любой копираст по IP пиров может через провайдеров (и хостеров) достучаться до конкретного ФИО (в том числе до владельца сидбокса).
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|6.35, Аноним (35), 11:13, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нашёл андерграунд группу на торренте.
Пацанам в вк пишу, мол дайте за доначу, на торренте вас нашел.. они и о**ели
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|6.39, Аноним (1), 11:25, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вообще нет
В сети очень много фейковых клиентов создающих видимость активности и наличия интересных данных, хомяки такое любят ставить не разбираясь.
>откуда для торрента из рутрекера возьмется пир из DHT, которого не оказалось в списках, присланного из рутрекера
Ну вот рутрекер уже много лет ничего не присылает, но находятся же. Откуда, действительно?
>в актуальном виде
define актуальный, подсети главных копирайтеров вполне известны и не шифруются. Ну, в хуис подсмотреть можно, наверное. Зато они не смогут проверить, что данные у твоего адреса действительно были в наличии, хоть так.
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|7.40, Аноним (1), 11:27, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ещё прикол, что находятся и удалённые с трекера данные, когда сид подключается к сети и его тебе кто-то сливает. Главное, чтобы он был. Так что DHT норм и без трекеров, сама концепция BT немного ущербна.
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|7.47, Аноним (11), 12:06, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только фактическое скачивание и фактическая раздача -- вполне нефейковые До... большой текст свёрнут, показать
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|8.51, Аноним (1), 12:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос ещё и в том, насколько вообще легальны полученные таким образом, с левых ... текст свёрнут, показать
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|4.30, Аноним (35), 11:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зайди на ThePiratebay
взгляни как они отслеживают. Т.е. никак.
Ни один сервис не даст такого изобилия контента: люди делятся... ещё бы систему донатов автору продумать и все яндекс музыки пойдут лесом
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|1.3, КО (?), 09:46, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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С тех пор как 4 версия стала обрастать свистоперделками и насиловать мой хард, решил вернутся на троечку.
Почти как с uTorrent, осталось только рекламу с майнером встроить.
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|2.5, Аноним (2), 09:52, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всегда можешь установить rtorrent
А вообще даже на древнем Intel Atom qbittorrent работает быстрее чем любой высокотехнологичный браузер
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|3.14, Аноним (12), 10:13, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вообще даже на древнем Intel Atom qbittorrent работает быстрее чем любой высокотехнологичный браузер
невелика заслуга)
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|2.17, Аноним (17), 10:20, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вернутся на
Неподдерживаемую устаревшую версию с потенциальными неисправленными уязвимостями.
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|1.4, mumu (ok), 09:47, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это правильный ченжлог, видно что проект живёт и развивается.
Долгих лет лучшему торрент клиенту под все платформы!
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|4.18, Аноним (1), 10:20, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> как и твоё
Спасибо, кэп. А ты тоже ботнет? Использовать некрософт с доступом к сети не норм так-то, тебе стоило бы повысить свою квалификацию.
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|5.24, YM2608 (?), 10:48, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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использовать старые проги это не гуд, а играть в старые игры это гуд - какие-то у тебя двойные стандарты... Зачем мне новая версия с рекламой, когда у меня отлично работает старая версия без рекламы???
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|6.25, Аноним (1), 10:56, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старые игры, которые ходят в сеть, это очень не хорошо. В лучших представителях там ещё ещё и флэш где-то рядом используется total war shogun 2 точно знаю. В данном случае новая версия необходима затем, чтобы был выбор не быть ботнетом принудительно и стать ботнетом добровольно.
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|7.28, YM2608 (?), 11:00, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вообще-то старым софтом ходить в интернеты гораздо безопасней, потому-что у многих старых прог нет телеметрии и прочей гадости для слежки за пользователем!!!
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|8.33, Аноним (1), 11:09, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с чего ты решил, что угроза исходит со стороны разработчика проприетарной прог... текст свёрнут, показать
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|1.13, Аноним (13), 10:12, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Значительно сокращено время запуска при большом количестве торрентов.
это благодаря переходу на хранение в SQLite?
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|1.31, user32.dll (?), 11:06, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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10 лет им пользуюсь на обеих платформах, во времена Gnome 2 разве что Transmission ещё, но там функций мало. KTorrent похуже будет, иногда не качал без перезапуска проги, даже остановка и старт не помогала.
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|3.42, Аноним (42), 11:53, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на самом деле, трансмиссия и делуже хуже кубитторента причём решительно во всём.
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|1.41, iPony129412 (?), 11:41, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> WINDOWS: Only 64-bit builds will offered from now on.
Не побоюсь этого слова, наконец-то.
Удар по луддитам.
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|2.43, DESKTOP3HBS8ID (?), 11:53, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если честно, очень зря. Довольно распространены старые машинки для архива и торрентов, которые годами живут под Win32, всех устраивают, а Win64 туда хрен поставишь. Теперь это прикрыли. Зачем?
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|3.52, Аноним (52), 12:36, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Довольно распространены старые машинки для архива и торрентов
Это владельцы этих машинок считают, что раз у них есть, то у многих есть. Что там последнее без x64 было? Pentium 4? Щас бы эту печку под архивы использовать.
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|2.49, deusbase (ok), 12:09, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я давно остался на 4.3.9 В версиях выше появились неадекватные тормоза с жестким диском. (win7 32bit)
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|1.50, Аноним (50), 12:15, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новые значки в интерфейсе ужасны. Откатился на 4.4.5, отключил проверку обнов, держу в курсе.
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|2.53, Аноним (52), 12:39, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ребята в тренде дизайна.
Даже не значки ужасны, а сама палитра. У меня список «красных» раздач, так аж глаза выедает.
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|1.54, НяшМяш (ok), 12:42, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть подозрение, что глюки последних версий могут быть связаны с переходом на Qt6. Я собираю себе с -DQT6=OFF и работает пока что нормально.
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