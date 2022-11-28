Выпуск qBittorrent 4.5

2.9 , Аноним ( 11 ), 10:10, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – DHT надо отключать, как и PEX, как и раздачу, иначе навсегда попадешь в https://iknowwhatyoudownload.com/

3.20 , iiiypuk ( ? ), 10:23, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тут забивал IP своего выделенного VDS, где на минутояку, нет torrent клиентов, а ресурс мне показал, что в данный момент с моего адреса качается видео с тематическим содержанием для взрослых. А на другой VDS, где установлей SeedBox вообще ничего не показал.

3.22 , Аноним ( 22 ), 10:28, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот сервис - только демка. На практике копирасты давно платят за отслеживание интересующих их раздач, и отключение dht и pex тут не поможет. Если стать совсем невидимым, то пользоваться пиринговой сетью ты не сможешь. Если не стать - то тебя при желании найдут. А на неуловимых Джо всем как всегда.

4.23 , Аноним ( 1 ), 10:45, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Этот сервис фуфло, а не демка Можешь порезать на файрволе известные подсети кор... 5.27 , Аноним ( 11 ), 10:59, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > порезать на файрволе известные подсети корпорастов а откуда ты его возьмешь в актуальном виде? > в ней есть качественные пиры без трекеров а откуда в сети возьмутся пиры в отрыве от трекера? откуда для торрента из рутрекера возьмется пир из DHT, которого не оказалось в списках, присланного из рутрекера? > Сеть настолько велика и фейковых данных в ней так много в сети вообще нет фейковых данных, любой копираст по IP пиров может через провайдеров (и хостеров) достучаться до конкретного ФИО (в том числе до владельца сидбокса).

6.35 , Аноним ( 35 ), 11:13, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нашёл андерграунд группу на торренте.

Пацанам в вк пишу, мол дайте за доначу, на торренте вас нашел.. они и о**ели

6.39 , Аноним ( 1 ), 11:25, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вообще нет В сети очень много фейковых клиентов создающих видимость активности и наличия интересных данных, хомяки такое любят ставить не разбираясь. >откуда для торрента из рутрекера возьмется пир из DHT, которого не оказалось в списках, присланного из рутрекера Ну вот рутрекер уже много лет ничего не присылает, но находятся же. Откуда, действительно? >в актуальном виде define актуальный, подсети главных копирайтеров вполне известны и не шифруются. Ну, в хуис подсмотреть можно, наверное. Зато они не смогут проверить, что данные у твоего адреса действительно были в наличии, хоть так.

7.40 , Аноним ( 1 ), 11:27, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть ещё прикол, что находятся и удалённые с трекера данные, когда сид подключается к сети и его тебе кто-то сливает. Главное, чтобы он был. Так что DHT норм и без трекеров, сама концепция BT немного ущербна.

7.47 , Аноним ( 11 ), 12:06, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вот только фактическое скачивание и фактическая раздача -- вполне нефейковые До... 8.51 , Аноним ( 1 ), 12:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вопрос ещё и в том, насколько вообще легальны полученные таким образом, с левых ... 4.30 , Аноним ( 35 ), 11:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зайди на ThePiratebay

взгляни как они отслеживают. Т.е. никак.

Ни один сервис не даст такого изобилия контента: люди делятся... ещё бы систему донатов автору продумать и все яндекс музыки пойдут лесом

