The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск qBittorrent 4.4 с поддержкой протокола BitTorrent v2

07.01.2022 09:59

Спустя больше года с момента публикации прошлой значительной ветки представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.4.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка протокола BitTorrent v2, в котором осуществлён уход от использования алгоритма SHA-1, имеющего проблемы с подбором коллизий, в пользу SHA2-256 для контроля целостности блоков данных и для записей в индексах. Для работы с новой версией torrеnt-ов задействована библиотека libtorrent 2.0.x.
  • Добавлена поддержка фреймворка Qt6.
  • Добавлены новые настройки, такие как ограничение пропускной способности соединений, таймаут для уведомлений и опции hashing_threads для libtorrent.
  • Обеспечена отправка анонсов для всех трекеров при смене IP-адреса.
  • Для разных колонок в интерфейсе добавлены всплывающие подсказки.
  • Добавлено контекстное меню для переключения столбцов вкладок.
  • В боковую панель добавлен фильтр состояния "Checking".
  • В настройках обеспечено запоминание последней просматриваемой страницы.
  • Для отслеживаемых каталогов предоставлена возможность пропуска проверки хэшей (опция "Skip hash check").
  • При двойном клике реализован просмотр опций торрента.
  • Добавлена возможность привязки разных каталогов с временными файлами для отдельных торрентов и категорий.
  • Добавлена поддержка тем оформления, разнесённых по разным каталогам.
  • В виджете поиска реализовано контекстное меню и увеличено число режимов загрузки.
  • В web-интерфейсе предоставлена возможность навигации по таблицам и каталогам при помощи клавиш управления курсором. В основной вкладке реализован индикатор прогресса выполнения операций.
  • Для Linux обеспечена установка векторных пиктограмм.
  • В сборочном скрипте реализовано определения ОС OpenBSD и Haiku.
  • Добавлена экспериментальная настройка для хранения файлов fastresume и torrent в СУБД SQLite.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++
  3. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
  4. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.3
  5. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  6. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56466-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, bittorrent
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, null (??), 10:01, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так они перешли на Qt6 или только обеспечили совместимость?
     
     
  • 2.4, Ilya Indigo (ok), 10:11, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написали же русским языком.
    Добавлена поддержка фреймворка Qt6.
     

  • 1.2, Ilya Indigo (ok), 10:04, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > SHA-1, имеющего проблемы с подбором коллизий, в пользу SHA2-256

    Тут BLAKE2 подошёл бы идеально!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:21, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё лучше BLAKE3
     

  • 1.3, Ilya Indigo (ok), 10:11, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не хватает глобальной опции "Загружать последовательно", приходится каждый раз самому выставлять для каждого торрента.
    Раньше в отдаче/получении в случайном порядке был смысл, но сейчас и смысла нет, и излишняя нагрузка на HDD, и, возможно, фрагментация.
     
     
  • 2.9, flexagoon (ok), 10:34, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он запоминает же вроде, если для одного выставить, то у всех она будет стоять по умолчанию
     
  • 2.10, timur.davletshin (ok), 10:34, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том, что место для файла выделяется заранее и кол-во SSD куда больше, чем раньше?
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:35, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая фрагментация?
    Вроде же при начале закачки полноразмерный файл создаётся.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:12, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Добавлена экспериментальная настройка для хранения файлов fastresume и torrent в СУБД SQLite."

    Очень надеюсь, что эта дичь в итоге не будет внедрена и захардкожена

     
  • 1.6, MazikOttogi (ok), 10:20, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему все так любят Qt? Тяжёлый монстр с намеренной ориентацией на "лишь бы работало"(особенно с закосом под шарп), игнорирующий и плюсы, и корлуп приложения\бэкенда.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:26, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тяжёлый монстр

    А в чём он тяжёлый? Пользуюсь многими программами на Qt, никогда не замечал никакой тяжести, интерфейс работает шустро.

    > игнорирующий плюсы

    Эээ, что? Qt же написан на С++.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру