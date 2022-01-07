Выпуск qBittorrent 4.4 с поддержкой протокола BitTorrent v2

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|1.2, Ilya Indigo (ok), 10:04, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> SHA-1, имеющего проблемы с подбором коллизий, в пользу SHA2-256
Тут BLAKE2 подошёл бы идеально!
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|1.3, Ilya Indigo (ok), 10:11, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не хватает глобальной опции "Загружать последовательно", приходится каждый раз самому выставлять для каждого торрента.
Раньше в отдаче/получении в случайном порядке был смысл, но сейчас и смысла нет, и излишняя нагрузка на HDD, и, возможно, фрагментация.
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|2.9, flexagoon (ok), 10:34, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он запоминает же вроде, если для одного выставить, то у всех она будет стоять по умолчанию
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|2.11, Аноним (-), 10:35, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая фрагментация?
Вроде же при начале закачки полноразмерный файл создаётся.
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|1.5, Аноним (5), 10:12, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Добавлена экспериментальная настройка для хранения файлов fastresume и torrent в СУБД SQLite."
Очень надеюсь, что эта дичь в итоге не будет внедрена и захардкожена
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|1.6, MazikOttogi (ok), 10:20, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему все так любят Qt? Тяжёлый монстр с намеренной ориентацией на "лишь бы работало"(особенно с закосом под шарп), игнорирующий и плюсы, и корлуп приложения\бэкенда.
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|2.8, Аноним (7), 10:26, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тяжёлый монстр
А в чём он тяжёлый? Пользуюсь многими программами на Qt, никогда не замечал никакой тяжести, интерфейс работает шустро.
> игнорирующий плюсы
Эээ, что? Qt же написан на С++.
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