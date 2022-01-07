Выпуск qBittorrent 4.4 с поддержкой протокола BitTorrent v2

Спустя больше года с момента публикации прошлой значительной ветки представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.4.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. В новой версии: Добавлена поддержка протокола BitTorrent v2, в котором осуществлён уход от использования алгоритма SHA-1, имеющего проблемы с подбором коллизий, в пользу SHA2-256 для контроля целостности блоков данных и для записей в индексах. Для работы с новой версией torrеnt-ов задействована библиотека libtorrent 2.0.x.

Добавлена поддержка фреймворка Qt6.

Добавлены новые настройки, такие как ограничение пропускной способности соединений, таймаут для уведомлений и опции hashing_threads для libtorrent.

Обеспечена отправка анонсов для всех трекеров при смене IP-адреса.

Для разных колонок в интерфейсе добавлены всплывающие подсказки.

Добавлено контекстное меню для переключения столбцов вкладок.

В боковую панель добавлен фильтр состояния "Checking".

В настройках обеспечено запоминание последней просматриваемой страницы.

Для отслеживаемых каталогов предоставлена возможность пропуска проверки хэшей (опция "Skip hash check").

При двойном клике реализован просмотр опций торрента.

Добавлена возможность привязки разных каталогов с временными файлами для отдельных торрентов и категорий.

Добавлена поддержка тем оформления, разнесённых по разным каталогам.

В виджете поиска реализовано контекстное меню и увеличено число режимов загрузки.

В web-интерфейсе предоставлена возможность навигации по таблицам и каталогам при помощи клавиш управления курсором. В основной вкладке реализован индикатор прогресса выполнения операций.

Для Linux обеспечена установка векторных пиктограмм.

В сборочном скрипте реализовано определения ОС OpenBSD и Haiku.

Добавлена экспериментальная настройка для хранения файлов fastresume и torrent в СУБД SQLite.



