Выпуск qBittorrent 4.3

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|2.40, dikiy_f90 (?), 13:39, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подскажи, как сделать так, чтобы он (буквально) продолжал загружать, если я приостановил загрузку, а потом решил продолжить? Очень часто проходит минут 30 или даже больше (или даже inf, перезапускаю с нуля) перед тем, как до него доходит, что пора. Давно пользовался ut2.2.1, но точно помню, что там такого не было... Настройки всякие менял, но нужной ещё не нашёл.
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|3.43, хуй (??), 13:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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force recheck
force reannonce
А вобще странно, у меня такого не было.
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|4.52, dikiy_f90 (?), 15:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тыкал - не помогало. А во-вторых, это даже не настройка, это ручками надо делать, а если я запаузил 10...
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|3.44, Аноним (44), 13:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Присоединяюсь к вопросу. Такая же проблема, но не настолько плохо, от силы минуту думает (потому не столь критично, но было б неплохо полностью искоренить).
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|3.64, grayich (ok), 16:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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попробуй в Настройках > Дополнительно > Сетевой интерфейс ... указать вручную тот через который инет идёт, как правило большинство затыков связанно с этим пунктом, автоматически почему-то часто фигня получается.
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|2.54, IRASoldier_registered (ok), 15:35, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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uTorrent стал не нужен с тех пор, как в него напихали рекламы, которую надо было отключать с бубном и это не всегда получалось.
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|1.2, Аноним (2), 11:42, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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Нафига оно нужно, если есть FDM, который качает и торренты, и обычные ссылки.
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|3.74, Ю.Т. (?), 17:56, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда уже может и не смочь, из-за сертификатов (--no-check-certificate не всегда помогает).
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|2.6, Аноним (6), 11:49, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Какая-то ноунейм шняга разлитая с шарбордов или опенсорсный qbittorrent? Ну даже не знаю...
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|3.15, Аноним (2), 12:00, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Для меня qbittorrent ноунейм. И что дальше? FDM кстати тоже опенсорсным был.
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|5.35, Тот_Самый_Анонимус (?), 13:24, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Причина чего? Того что полтора фанатика от него откажутся? Ой, как страшно!
ЗЫ пользуюсь и тем и другим. Нормальных открытых менеджеров закачек, к сожалению, нет.
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|6.46, commiethebeastie (ok), 14:23, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>ЗЫ пользуюсь и тем и другим. Нормальных открытых менеджеров закачек, к сожалению, нет.
В 2020 году нормальных менеджеров закачки быть не может. Тысячи причин почему менеджер закачки обосрётся на очередном файле и придется качать браузером.
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|7.51, googler (?), 15:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы могли бы более развернуто объяснить что значит "менеджер закачки обосрётся на очередном файле"?
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|7.70, Тот_Самый_Аннонимус (?), 17:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В 2020 году нормальных менеджеров закачки быть не может. Тысячи причин почему менеджер закачки обосрётся на очередном файле и придется качать браузером.
Под винду есть нормальные менеджеры. А с открытым кодом нормальных нет. Се ля ви.
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|4.32, Annoynymous (ok), 13:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для анонима qbittorrent ноунейм.
И это единственная причина, по которой qbittorrent не нужен.
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|5.49, Аноним (2), 15:06, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да ты хоть весь семейный альбом тут выложи, ты будешь таким же ноунеймом т.к. совершенно не интересен, как и qbittorrent.
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|4.68, Аноним (-), 16:45, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для меня qbittorrent ноунейм.
Для тебя он может каким угодно быть, вероятно ты особенный без всякой меры. А для всех остальных, в меню About, есть вкладка авторы, где собственно авторы и указаны.
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|3.23, Fracta1L (ok), 12:42, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Кубит умеет в последовательную закачку, кторрент - нет
В кторренте это можно обойти, выставив огромный размер куска для предпросмотра.
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|2.9, mos87 (ok), 11:51, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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^^^Гонево
Лучший - nashinkovat_vnutrennosti_fraktala_besplatno_bez_sms.app
Плюс не гони что ты линукс используешь
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|2.73, Timoteo Cirkla (ok), 17:50, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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KTorrent давно сломали. Он не со всех трекеров качает. Например, не качает по-дефолту с рутракера. Чтобы он оттуда качал, нужно шаманить с бубном. Но в итоге можно сломать скачивание с других трекеров.
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|1.8, m.makhno (ok), 11:50, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отличная программа, в том числе с точки зрения функционального интерфейса - пересел на неё с трансмиссии, которая вроде нравилась своей простотой, но некоторых вещей не хватало - их как раз и нашёл в qbt.
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|2.17, Михаил (??), 12:02, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А он может как Transmission работать без графического интерфейса. Например, есть сервак с торрент-качалкой без GUI — чистый CLI. А подключаться к нему с различных устройств и передавать ему файлы или магниты для скачивания.
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|4.22, Михаил (??), 12:28, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне нужно. К тому же, в роутерах и NAS стоят те же трансмиссии без GUI, используя только веб-интерфейс.
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|4.33, Михаил (??), 13:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В терминале я только провожу настройки (через SSH). Для доступа используется программа-клиент или веб-интерфейс для доступа к программе на сервере. Незачем грузить сервер графическим интерфейсом, если большую часть времени работает без монитора, клавиатуры и мыши. Только сам сервер и накопители. Вы когда-нибудь пробовали торрент на NAS или роутере? Здесь тоже самое.
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|3.37, б.б. (?), 13:37, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а qbittorrent-nox разве не это делает? никогда не пользовался, но пакет вижу
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|4.45, Михаил (??), 14:12, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не в курсе, но буду пробовать. Я пока только пробую варианты программ. Почти два месяца экспериментирую трансмиссию на малинке.
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|5.66, НяшМяш (ok), 16:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё можете попробовать deluge - он у меня крутится на NAS, а на десктопе приложение может работать как клиент.
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|4.50, TopSeed (?), 15:26, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делает-то это, да вот только удалённо к нему можно подключиться исключительно через куцый и убогий веб-интерфейс. Вот даже RSS и группировки по трекерам в нём до недавнего не было. Удалённых нативных клиентов нет, API для них тоже. В отличие от.
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|5.60, Дон Ягон (ok), 16:03, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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API есть - https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/wiki/WebUI-API-(qBittorrent-4.1)
Зачем нужны удалённые нативные клиенты - загадка. UI в торрент клиенте вообще нужен разве что посмотреть 1 раз в жизни "сколько оно ещё скачиваться будет", для этого и web сойдёт. А так - натравливаешь qbittorrent следить за директорией, в которую складываешь торрент-файлы и оно автоматически их качает. Вообще без каких либо действий в UI - зачем что-то делать, если можно не делать?
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|6.69, TopSeed (?), 16:56, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ладно, так уж и быть, какое-никакое API есть. Клиентов нет.
Загадка - это зачем нужен веб, если то же самое можно нативно. MIME-ассоциация с .torrent и magnet-ссылками, уведомления о завершённых закачках, быстрая сортировка и фильтрация по разным параметрам, отображение удалённых каталогов на локальные примонтированные, независимость, в конце концов, от браузера и приятный нативный интерфейс без веб-кривоты - не, не слышали? По каталогам это слежение за директорией мне тоже само рассортирует, ненужные файлы с закачки снимет и метки проставит?
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|7.71, Дон Ягон (ok), 17:44, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Клиенты есть - https github com qbittorrent qBittorrent wiki List-of-unnoficia... большой текст свёрнут, показать
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|3.75, Ю.Т. (?), 17:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно можно через aria2c и rtorrent.
А qbittorrent когда-то вроде бы мог собираться в варианте без иксов.
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|2.11, Аноним (11), 11:57, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трансмиссия кстати не теряла раздачи. Но тоже есть какой-то вялотекущий баг связанный с перехешированием -- она думает что файлы на диске побились (на самом деле нет). В qbittorent это решили кардинально: при каждом запуске долбит диск часами.
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|1.12, Аноним (12), 11:58, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь им уже очень и очень давно на винде. Хороший лаконичный клиент.
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|2.16, Аноним (11), 12:00, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лаконичный? Ьуда напихали всё что только можно и 4 по-моему потеряла все файла после обновления с 3, неприятно было тысячи раздач потерять (какие-то были ещё не завершены, там вообще всё плохо).
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|2.25, Zenitur (ok), 12:43, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо пользоваться, "дёргая" вызовы библиотеки напрямую, без "обёрток" :-)
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|1.21, jfdbngh (?), 12:26, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Оригинал:
> Drop ".unwanted folder" feature
Надмозг:
> Прекращена поддержка секции ".unwanted folder".
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|1.31, Аноним (31), 13:18, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда добавят поддержку показа рекламы? Та фича, из-за которой я не могу уйти с µTorrent!
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|1.34, Аноним (34), 13:21, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как в него добавить больше одного блоклиста? Навроде level1, level2, level3, bogon, badpeers... Вручную объединять файлы блоклистов? А как же тогда обновлять их все, тоже вручную?
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|1.36, Аноним (36), 13:26, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Блокирует выключение компа. Нужно закрывать qBittorrent и тогда нормально выключается. Есть и другие проблемы, например, с дисковой подсистемой.
Забил на qBittorrent, пользуюсь KTorrent. У KTorrent не настраиваемый интерфейс, но проблем меньше. Ощущение, что разработчики qBittorrent не тестируют под KDE, только под винду.
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|1.38, Omnomon (?), 13:38, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично на винде пользуюсь только им, на остальных платформах Transmission, так повелось, qt на виде поприятнее смотрится чем gtk.
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|1.53, Аноним (53), 15:32, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я терпел его тормоза Я терпел, что при каждом запуске он чекает заново все мои ... большой текст свёрнут, показать
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|2.59, нонА (?), 16:01, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять "сообщество" неправильное. Хватит это терпеть, пора "анониму" организовать свое.
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|1.58, Аноним (-), 16:00, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он сможет через Tor работать безпалевно? (т.е. чтобы нигде не выдавал реальный айпи при коммуниувциях)
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