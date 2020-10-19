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Выпуск qBittorrent 4.3

19.10.2020 11:38

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.3.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP.

В новой версии:

  • Модернизирована система тем оформления - появилась возможность настройки цвета многих элементов интерфейса и поддержка замены пиктограмм. Новый формат не совместим с темами, выпущенными для прошлых выпусков.
  • Задействованы предлагаемые в libtorrent настройки peer_turnover, max_concurrent_http_announces и no_connect_privileged_ports. При необходимости ускорить интенсивность анонсов или при замедлении выхода рекомендуется увеличить максимальное значение параллельных анонсов (Max concurrent HTTP announce) в расширенных настройках.
  • Добавлено уведомление о завершении перемещения торрента.
  • Добавлена горячая клавиша CTRL + I для вызова окна со статистикой
  • В web-интерфейс встроена поддержка RSS. В боковую панель встроен раздел с трекерами.
  • Прекращена поддержка секции ".unwanted folder".
  • Улучшена поддержка сборки с использованием CMake.
  • Прекращена поддержка libtorrent 1.1.x.
  • В сборках задействован Qt 5.15.1, что значительно улучшило работу на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  3. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
  4. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  5. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0
  6. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53916-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, torrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, snoweee (ok), 11:41, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Пересел на него с utorrent 2.2.1. qBt - отличный клиент.
     
     
  • 2.40, dikiy_f90 (?), 13:39, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подскажи, как сделать так, чтобы он (буквально) продолжал загружать, если я приостановил загрузку, а потом решил продолжить? Очень часто проходит минут 30 или даже больше (или даже inf, перезапускаю с нуля) перед тем, как до него доходит, что пора. Давно пользовался ut2.2.1, но точно помню, что там такого не было... Настройки всякие менял, но нужной ещё не нашёл.
     
     
  • 3.43, хуй (??), 13:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    force recheck
    force reannonce

    А вобще странно, у меня такого не было.

     
     
  • 4.52, dikiy_f90 (?), 15:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тыкал - не помогало. А во-вторых, это даже не настройка, это ручками надо делать, а если я запаузил 10...
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу. Такая же проблема, но не настолько плохо, от силы минуту думает (потому не столь критично, но было б неплохо полностью искоренить).
     
  • 3.64, grayich (ok), 16:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй в Настройках > Дополнительно > Сетевой интерфейс ... указать вручную тот через который инет идёт, как правило большинство затыков связанно с этим пунктом, автоматически почему-то часто фигня получается.
     
  • 2.54, IRASoldier_registered (ok), 15:35, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    uTorrent стал не нужен с тех пор, как в него напихали рекламы, которую надо было отключать с бубном и это не всегда получалось.
     
     
  • 3.62, zzz (??), 16:06, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто кто-то заставляет обновляться.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:42, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    Нафига оно нужно, если есть FDM, который качает и торренты, и обычные ссылки.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:47, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обычные ссылки качает wget
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 11:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даёшь на каждую ссылку по программе!!!
     
     
  • 4.65, asdf (?), 16:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по три - иначе это навязывание конкретной проги...
     
  • 3.74, Ю.Т. (?), 17:56, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда уже может и не смочь, из-за сертификатов (--no-check-certificate не всегда помогает).
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:49, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Какая-то ноунейм шняга разлитая с шарбордов или опенсорсный qbittorrent? Ну даже не знаю...
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 12:00, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Для меня qbittorrent ноунейм. И что дальше? FDM кстати тоже опенсорсным был.
     
     
  • 4.19, КО (?), 12:10, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Был, да закрыли
    Вот и вся причина
     
     
  • 5.35, Тот_Самый_Анонимус (?), 13:24, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Причина чего? Того что полтора фанатика от него откажутся? Ой, как страшно!

    ЗЫ пользуюсь и тем и другим. Нормальных открытых менеджеров закачек, к сожалению, нет.

     
     
  • 6.46, commiethebeastie (ok), 14:23, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >ЗЫ пользуюсь и тем и другим. Нормальных открытых менеджеров закачек, к сожалению, нет.

    В 2020 году нормальных менеджеров закачки быть не может. Тысячи причин почему менеджер закачки обосрётся на очередном файле и придется качать браузером.

     
     
  • 7.51, googler (?), 15:27, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы могли бы более развернуто объяснить что значит "менеджер закачки обосрётся на очередном файле"?
     
     
  • 8.57, Аноним (57), 15:57, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры mega nz, amd com чтобы скачать драйвер, нужен http referer ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.70, Тот_Самый_Аннонимус (?), 17:22, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 2020 году нормальных менеджеров закачки быть не может. Тысячи причин почему менеджер закачки обосрётся на очередном файле и придется качать браузером.

    Под винду есть нормальные менеджеры. А с открытым кодом нормальных нет. Се ля ви.

     
  • 4.32, Annoynymous (ok), 13:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для анонима qbittorrent ноунейм.

    И это единственная причина, по которой qbittorrent не нужен.

     
     
  • 5.49, Аноним (2), 15:06, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да ты хоть весь семейный альбом тут выложи, ты будешь таким же ноунеймом т.к. совершенно не интересен, как и qbittorrent.
     
     
  • 6.72, Timoteo Cirkla (ok), 17:48, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держите нас в курсе (нет).
     
  • 4.68, Аноним (-), 16:45, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для меня qbittorrent ноунейм.

    Для тебя он может каким угодно быть, вероятно ты особенный без всякой меры. А для всех остальных, в меню About, есть вкладка авторы, где собственно авторы и указаны.

     
  • 2.41, Omnomon (?), 13:40, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    уйди отсюда со своим скамом
     
  • 2.55, IRASoldier_registered (ok), 15:35, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты б ещё MediaGet предложил, ага.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 11:45, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Лучший торрент-клиент для Винды. На Линуксах лучший - KTorrent.
     
     
  • 2.7, Анонимчик (?), 11:49, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кубит умеет в последовательную закачку, кторрент - нет
     
     
  • 3.23, Fracta1L (ok), 12:42, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кубит умеет в последовательную закачку, кторрент - нет

    В кторренте это можно обойти, выставив огромный размер куска для предпросмотра.

     
  • 2.9, mos87 (ok), 11:51, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ^^^Гонево
    Лучший - nashinkovat_vnutrennosti_fraktala_besplatno_bez_sms.app

    Плюс не гони что ты линукс используешь

     
     
  • 3.24, Fracta1L (ok), 12:42, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мань, я скорее всего пользуюсь Линуксом больше, чем тебе лет.
     
     
  • 4.28, НяшМяш (ok), 12:50, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    там же сишные дырени
     
     
  • 5.39, Fracta1L (ok), 13:39, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они повсюду
     
  • 2.56, IRASoldier_registered (ok), 15:36, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если что-то разработано специально под KDE - это ещё не означает, что оно лучшее.
     
  • 2.73, Timoteo Cirkla (ok), 17:50, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KTorrent давно сломали. Он не со всех трекеров качает. Например, не качает по-дефолту с рутракера. Чтобы он оттуда качал, нужно шаманить с бубном. Но в итоге можно сломать скачивание с других трекеров.
     

  • 1.5, mos87 (ok), 11:48, 19/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.8, m.makhno (ok), 11:50, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличная программа, в том числе с точки зрения функционального интерфейса - пересел на неё с трансмиссии, которая вроде нравилась своей простотой, но некоторых вещей не хватало - их как раз и нашёл в qbt.
     
     
  • 2.17, Михаил (??), 12:02, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А он может как Transmission работать без графического интерфейса. Например, есть сервак с торрент-качалкой без GUI — чистый CLI. А подключаться к нему с различных устройств и передавать ему файлы или магниты для скачивания.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:08, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + ещё есть веб-клиент
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Большинству людей это просто ненужно.
     
     
  • 4.22, Михаил (??), 12:28, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нужно. К тому же, в роутерах и NAS стоят те же трансмиссии без GUI, используя только веб-интерфейс.
     
     
  • 5.27, Sluggard (ok), 12:48, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть у него и веб-интерфейс, и CLI-версия (qbittorrent-nox).
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:44, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы качаете торрентом в терминале?
     
     
  • 4.33, Михаил (??), 13:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В терминале я только провожу настройки (через SSH). Для доступа используется программа-клиент или веб-интерфейс для доступа к программе на сервере. Незачем грузить сервер графическим интерфейсом, если большую часть времени работает без монитора, клавиатуры и мыши. Только сам сервер и накопители. Вы когда-нибудь пробовали торрент на NAS или роутере? Здесь тоже самое.
     
  • 3.37, б.б. (?), 13:37, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а qbittorrent-nox разве не это делает? никогда не пользовался, но пакет вижу
     
     
  • 4.45, Михаил (??), 14:12, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в курсе, но буду пробовать. Я пока только пробую варианты программ. Почти два месяца экспериментирую трансмиссию на малинке.
     
     
  • 5.66, НяшМяш (ok), 16:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё можете попробовать deluge - он у меня крутится на NAS, а на десктопе приложение может работать как клиент.
     
  • 4.50, TopSeed (?), 15:26, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делает-то это, да вот только удалённо к нему можно подключиться исключительно через куцый и убогий веб-интерфейс. Вот даже RSS и группировки по трекерам в нём до недавнего не было. Удалённых нативных клиентов нет, API для них тоже. В отличие от.
     
     
  • 5.60, Дон Ягон (ok), 16:03, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API есть - https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/wiki/WebUI-API-(qBittorrent-4.1)

    Зачем нужны удалённые нативные клиенты - загадка. UI в торрент клиенте вообще нужен разве что посмотреть 1 раз в жизни "сколько оно ещё скачиваться будет", для этого и web сойдёт. А так - натравливаешь qbittorrent следить за директорией, в которую складываешь торрент-файлы и оно автоматически их качает. Вообще без каких либо действий в UI - зачем что-то делать, если можно не делать?

     
     
  • 6.69, TopSeed (?), 16:56, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ладно, так уж и быть, какое-никакое API есть. Клиентов нет.

    Загадка - это зачем нужен веб, если то же самое можно нативно. MIME-ассоциация с .torrent и magnet-ссылками, уведомления о завершённых закачках, быстрая сортировка и фильтрация по разным параметрам, отображение удалённых каталогов на локальные примонтированные, независимость, в конце концов, от браузера и приятный нативный интерфейс без веб-кривоты - не, не слышали? По каталогам это слежение за директорией мне тоже само рассортирует, ненужные файлы с закачки снимет и метки проставит?

     
     
  • 7.71, Дон Ягон (ok), 17:44, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клиенты есть - https github com qbittorrent qBittorrent wiki List-of-unnoficia... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.75, Ю.Т. (?), 17:58, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно можно через aria2c и rtorrent.
    А qbittorrent когда-то вроде бы мог собираться в варианте без иксов.
     

  • 1.10, DEF (?), 11:52, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Козлобомбомовский клиент. Но Transmission - получше.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:57, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Трансмиссия кстати не теряла раздачи. Но тоже есть какой-то вялотекущий баг связанный с перехешированием -- она думает что файлы на диске побились (на самом деле нет). В qbittorent это решили кардинально: при каждом запуске долбит диск часами.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:58, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь им уже очень и очень давно на винде. Хороший лаконичный клиент.
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 12:00, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лаконичный? Ьуда напихали всё что только можно и 4 по-моему потеряла все файла после обновления с 3, неприятно было тысячи раздач потерять (какие-то были ещё не завершены, там вообще всё плохо).
     

  • 1.14, нонА (?), 11:58, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    libtorrent 2.0 пока еще не завезли.
     
     
  • 2.25, Zenitur (ok), 12:43, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо пользоваться, "дёргая" вызовы библиотеки напрямую, без "обёрток" :-)
     

  • 1.21, jfdbngh (?), 12:26, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оригинал:
    > Drop ".unwanted folder" feature

    Надмозг:
    > Прекращена поддержка секции ".unwanted folder".

     
  • 1.29, Deanon (ok), 13:02, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший клиент с гибкими настройками.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:08, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Годнота. Умеет SOCKS5. Вот бы еще на GTK3+ переписали
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:18, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда добавят поддержку показа рекламы? Та фича, из-за которой я не могу уйти с µTorrent!
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 16:05, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fork off!
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:21, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как в него добавить больше одного блоклиста? Навроде level1, level2, level3, bogon, badpeers... Вручную объединять файлы блоклистов? А как же тогда обновлять их все, тоже вручную?
     
     
  • 2.47, Объеденялкин (?), 14:28, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cat file1 file2 file3 file4 > superfile
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:26, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Блокирует выключение компа. Нужно закрывать qBittorrent и тогда нормально выключается. Есть и другие проблемы, например, с дисковой подсистемой.
    Забил на  qBittorrent, пользуюсь KTorrent. У KTorrent не настраиваемый интерфейс, но проблем меньше. Ощущение, что разработчики qBittorrent не тестируют под KDE, только под винду.
     
     
  • 2.67, НяшМяш (ok), 16:32, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь qBittorrent на KDE, полёт нормальный.
     

  • 1.38, Omnomon (?), 13:38, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично на винде пользуюсь только им, на остальных платформах Transmission, так повелось, qt на виде поприятнее смотрится чем gtk.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:53, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FlashGet уже немодный?
     

  • 1.42, Иваня (?), 13:52, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, надо обновиться, спасибо.
     
  • 1.53, Аноним (53), 15:32, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я терпел его тормоза Я терпел, что при каждом запуске он чекает заново все мои ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.59, нонА (?), 16:01, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять "сообщество" неправильное. Хватит это терпеть, пора "анониму" организовать свое.
     

  • 1.58, Аноним (-), 16:00, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он сможет через Tor работать безпалевно? (т.е. чтобы нигде не выдавал реальный айпи при коммуниувциях)
     
  • 1.63, Cyber100 (ok), 16:17, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сижу на ламповом deluge и никуда не дую...
     

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