Выпуск qBittorrent 4.3

4.45 , Михаил ( ?? ), 14:12, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не в курсе, но буду пробовать. Я пока только пробую варианты программ. Почти два месяца экспериментирую трансмиссию на малинке.

5.66 , НяшМяш ( ok ), 16:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ещё можете попробовать deluge - он у меня крутится на NAS, а на десктопе приложение может работать как клиент.

4.50 , TopSeed ( ? ), 15:26, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делает-то это, да вот только удалённо к нему можно подключиться исключительно через куцый и убогий веб-интерфейс. Вот даже RSS и группировки по трекерам в нём до недавнего не было. Удалённых нативных клиентов нет, API для них тоже. В отличие от.

5.60 , Дон Ягон ( ok ), 16:03, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – API есть - https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/wiki/WebUI-API-(qBittorrent-4.1) Зачем нужны удалённые нативные клиенты - загадка. UI в торрент клиенте вообще нужен разве что посмотреть 1 раз в жизни "сколько оно ещё скачиваться будет", для этого и web сойдёт. А так - натравливаешь qbittorrent следить за директорией, в которую складываешь торрент-файлы и оно автоматически их качает. Вообще без каких либо действий в UI - зачем что-то делать, если можно не делать?

6.69 , TopSeed ( ? ), 16:56, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ладно, так уж и быть, какое-никакое API есть. Клиентов нет. Загадка - это зачем нужен веб, если то же самое можно нативно. MIME-ассоциация с .torrent и magnet-ссылками, уведомления о завершённых закачках, быстрая сортировка и фильтрация по разным параметрам, отображение удалённых каталогов на локальные примонтированные, независимость, в конце концов, от браузера и приятный нативный интерфейс без веб-кривоты - не, не слышали? По каталогам это слежение за директорией мне тоже само рассортирует, ненужные файлы с закачки снимет и метки проставит?

7.71 , Дон Ягон ( ok ), 17:44, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Клиенты есть - https github com qbittorrent qBittorrent wiki List-of-unnoficia...