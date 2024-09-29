После пятилетнего перерыва выпущен BitTorrent-клиент rTorrent 0.10.0

3.9 , Аноним ( 1 ), 23:51, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему-то популярные клиенты так и не догадались добавить список, в который можно поместить всю произвольную тысячу дополнительных ретрекеров (какие-то будут не забанены для одной части пользователей, какие-то для другой).

4.11 , Аноним ( 11 ), 23:57, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В qBittorrent есть возможность поместить все твои трекеры и добавлять к каждой раздаче

В некоторых других(Deluge и пр.) это решается через плагины

Так что поздравляю, гражданин соврамши

5.12 , Аноним ( 1 ), 00:03, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >qBittorrent Ты имеешь в виду автоматически, или аутист? Не знаю, много не прикасался к этой дряни, так неадекваты разработкой заведуют и кто знает, чего завтра от них ждать. Пару раз они меня уже поимели. С трансмиссией таких проблем не было.

6.15 , Аноним ( - ), 00:18, 30/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 6.19 , Аноним ( 16 ), 00:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Может ты был настолько увлечен, что не заметил, как сам себя поимел?

3.20 , BrainFucker ( ok ), 00:31, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ЕМНИП в rtorrent была проблема с тем что он выбирал один из трекеров, прописанных в торрент файле и остальные игнорировал, если выбранный отвечает, не отправляя инфу другим трекерам из этого же торрент-файла Таким образом другие пиры, висящие на других трекерах, тебя могут не увидеть. Из-за этого ушёл на Transmission в своё время. Сейчас это всё конечно уже не нужно, качать просто нечего. Да и мне IPFS больше нравится, хоть там и ничего нет.

