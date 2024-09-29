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После пятилетнего перерыва выпущен BitTorrent-клиент rTorrent 0.10.0

29.09.2024 21:53

Спустя пять лет после формирования прошлого выпуска доступен релиз консольного BitTorrent-клиента rTorrent 0.10.0. Интерфейс программы построен с использованием библиотеки ncurses и может использоваться при подключении через SSH в мультиплексорах терминала, таких как tmux и screen. Возможен перевод клиента в фоновый режим, управляемый при помощи XMLRPC (например, для управления может использоваться web-интерфейс ruTorrent или утилиты pyrocore). rTorrent совместим почти со всеми BitTorrent-трекерами, поддерживает Magnet-ссылки, PE (Protocol Encryption), суперсид (Super-seeding), DHT (Distributed Hash Table) и PEX (Peer exchange). Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии добавлены оптимизации, позволившие повысить пропускную способность и снизить нагрузку на CPU. В файл конфигурации .rtorrent.rc добавлена команда trackers.delay_scrape, реализующая возможность мгновенного запуска и решающая проблему с аварийным завершением при обработке тысяч торрентов. Налажена сборка при включении в компиляторе оптимизаций LTO (Link Time Optimizations). Устранена серьёзная утечка памяти при обработке RPC-команд.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rakshasa/rt...)
  2. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  3. OpenNews: Вышла новая версия веб-клиента RTPG для rTorrent
  4. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  5. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++
  6. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61954-rtorrent
Ключевые слова: rtorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:22, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Помню, всегда отвратно (не)работал, так и не написали нормального клиента за 20+ лет, хотя казалось бы. Мюторрент хоть и проприетарь, вообще ни разу проблем не создавал (2ка), да и по ресурсам намного лучше был (с протоколом правда тоже были вопросы).
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:31, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:38, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:50, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qbittorrent?
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 23:54, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полчаса запускается, проблемы с подключением других клиентов, постоянно насилует диски, последней каплей было осознанное обнуление существующих тегов при обновлении. Софт, разрабатываемый низкоуровневыми чертями, не для меня.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 00:15, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Софт, разрабатываемый низкоуровневыми чертями

    А можно подробнее?

     
     
  • 5.17, Аноним (1), 00:26, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалять данные пользователей без предупреждения это последнее дело. Ну и видно, что вообще не понимают, что и зачем делают. Такое обычно случается, когда за разработку берутся дилетанты без малейшего опыта.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:26, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может проблема с Вами, поскольку rtorrent прекрасно работает?
     

  • 1.2, Аноним (3), 23:28, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проблему с трекером решили? Ах ну да, кому это нужно? Коллективная ответственность за неизвестных людей небось пугает. Кто ж будет децентрализовать трекер? Да ещё и гарантировать правильную его работу. Только сиды и личи децентрализованы
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 23:45, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если использовать магнет ссылки и DHT - трекер не нужен.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 00:14, 30/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (-), 00:32, 30/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:46, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Трекеров может быть больше чем один если что.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 23:51, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему-то популярные клиенты так и не догадались добавить список, в который можно поместить всю произвольную тысячу дополнительных ретрекеров (какие-то будут не забанены для одной части пользователей, какие-то для другой).
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 23:57, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В qBittorrent есть возможность поместить все твои трекеры и добавлять к каждой раздаче
    В некоторых других(Deluge и пр.) это решается через плагины
    Так что поздравляю, гражданин соврамши
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 00:03, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >qBittorrent

    Ты имеешь в виду автоматически, или аутист? Не знаю, много не прикасался к этой дряни, так неадекваты разработкой заведуют и кто знает, чего завтра от них ждать. Пару раз они меня уже поимели. С трансмиссией таких проблем не было.

     
     
  • 6.15, Аноним (-), 00:18, 30/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.19, Аноним (16), 00:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может ты был настолько увлечен, что не заметил, как сам себя поимел?
     
  • 3.20, BrainFucker (ok), 00:31, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЕМНИП в rtorrent была проблема с тем что он выбирал один из трекеров, прописанных в торрент файле и остальные игнорировал, если выбранный отвечает, не отправляя инфу другим трекерам из этого же торрент-файла Таким образом другие пиры, висящие на других трекерах, тебя могут не увидеть. Из-за этого ушёл на Transmission в своё время.

    Сейчас это всё конечно уже не нужно, качать просто нечего. Да и мне IPFS больше нравится, хоть там и ничего нет.

     

  • 1.7, Аноним (6), 23:48, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О5 пиратчина на опеннете.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.23, name (??), 00:40, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, он живой! Супергодный клиент с красивым tui, всем советую.
     

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