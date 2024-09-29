После пятилетнего перерыва выпущен BitTorrent-клиент rTorrent 0.10.0

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|1.1, Аноним (1), 23:22, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Помню, всегда отвратно (не)работал, так и не написали нормального клиента за 20+ лет, хотя казалось бы. Мюторрент хоть и проприетарь, вообще ни разу проблем не создавал (2ка), да и по ресурсам намного лучше был (с протоколом правда тоже были вопросы).
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|3.10, Аноним (1), 23:54, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Полчаса запускается, проблемы с подключением других клиентов, постоянно насилует диски, последней каплей было осознанное обнуление существующих тегов при обновлении. Софт, разрабатываемый низкоуровневыми чертями, не для меня.
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|4.14, Аноним (14), 00:15, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Софт, разрабатываемый низкоуровневыми чертями
А можно подробнее?
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|5.17, Аноним (1), 00:26, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удалять данные пользователей без предупреждения это последнее дело. Ну и видно, что вообще не понимают, что и зачем делают. Такое обычно случается, когда за разработку берутся дилетанты без малейшего опыта.
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|1.2, Аноним (3), 23:28, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Проблему с трекером решили? Ах ну да, кому это нужно? Коллективная ответственность за неизвестных людей небось пугает. Кто ж будет децентрализовать трекер? Да ещё и гарантировать правильную его работу. Только сиды и личи децентрализованы
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|2.5, НяшМяш (ok), 23:45, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если использовать магнет ссылки и DHT - трекер не нужен.
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|3.9, Аноним (1), 23:51, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему-то популярные клиенты так и не догадались добавить список, в который можно поместить всю произвольную тысячу дополнительных ретрекеров (какие-то будут не забанены для одной части пользователей, какие-то для другой).
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|4.11, Аноним (11), 23:57, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В qBittorrent есть возможность поместить все твои трекеры и добавлять к каждой раздаче
В некоторых других(Deluge и пр.) это решается через плагины
Так что поздравляю, гражданин соврамши
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|5.12, Аноним (1), 00:03, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>qBittorrent
Ты имеешь в виду автоматически, или аутист? Не знаю, много не прикасался к этой дряни, так неадекваты разработкой заведуют и кто знает, чего завтра от них ждать. Пару раз они меня уже поимели. С трансмиссией таких проблем не было.
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|6.19, Аноним (16), 00:29, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может ты был настолько увлечен, что не заметил, как сам себя поимел?
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|3.20, BrainFucker (ok), 00:31, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЕМНИП в rtorrent была проблема с тем что он выбирал один из трекеров, прописанных в торрент файле и остальные игнорировал, если выбранный отвечает, не отправляя инфу другим трекерам из этого же торрент-файла Таким образом другие пиры, висящие на других трекерах, тебя могут не увидеть. Из-за этого ушёл на Transmission в своё время.
Сейчас это всё конечно уже не нужно, качать просто нечего. Да и мне IPFS больше нравится, хоть там и ничего нет.
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