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Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.2

29.04.2025 09:36

После почти трёх лет разработки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.2, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пользователя (GTK, web-интерфейс, консольный вариант). Код проекта распространяется под лицензией GPL.

Deluge работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удалённом компьютере. Среди особенностей приложения: поддержка DHT (распределённая хэш таблица), UPnP, NAT-PMP, PEX (Peer Exchange), LSD (Local Peer Discovery), возможность шифрования протокола (BitTorrent Protocol Encryption), поддержка работы через прокси, совместимость с WebTorrent, возможность выборочного ограничения скорости для определённых torrent-ов, режим последовательной загрузки.

Среди заметных изменений:

  • Добавлена поддержка создания торрентов в формате BitTorrent v2, в котором хэш может вычисляться для каждого файла, а не для всей раздачи, осуществлён уход от использования алгоритма SHA-1 в пользу SHA2-256, индексы переведены на использование хеш-дерева Меркла, повышена эффективность кодирования структуры каталогов в торренте, добавлены оптимизации для обработки большого числа мелких файлов.
  • В интерфейсе на базе GTK реализована возможность переключения между светлой и тёмной темами оформления. Обеспечен вывод индикатора в системный лоток.
  • В web-интерфейс добавлена поддержка смены тем оформления.
  • Удалена поддержка Python 3.6. В качестве минимально поддерживаемой версии заявлена ветка Python 3.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/deluge-torr...)
  2. OpenNews: Выпуск qBittorrent 5.1
  3. OpenNews: После пятилетнего перерыва выпущен BitTorrent-клиент rTorrent 0.10.0
  4. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++
  5. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1
  6. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63156-deluge
Ключевые слова: deluge, torrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Без сервера?

    Это не серьёзно.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:57, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >> Релиз [...] клиента
    > Без сервера?

    Комментаторы уже и заголовки не осиливают 🤦

     
  • 2.6, Вася (??), 10:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без сервера?
    > Это не серьёзно.

    тебе еще сервер должны дать, что бы гонять там демон делюги?

     
  • 2.9, Аноним (9), 10:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Без сервера?

    Какой к черту сервер в P2P протоколе? Господи...

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:24, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всех приучают, что без сервера нельзя.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Winamp, winamp winamp.
    It really wheep's that Lama's ass.
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:32, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.15, Аноним (1), 11:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    /usr/bin/transmission-daemon
     
     
  • 4.16, Аноним (13), 11:32, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демон, программы которые выполняют функции в фоновом режиме.
     
  • 2.17, User (??), 11:49, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ваще. Ещё и гуй зачем-то приделали, не ъ. Дизлайк-отписка!
     

  • 1.5, dim4k (ok), 09:59, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крутяк! Пользуюсь! Долгой жизни проекту! Лучший клиент без лишних свистоперделок!!!
     
  • 1.7, Первая буква (?), 10:17, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделя торрент-клиентов?
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 10:32, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плоскогубцы или пассатижы.
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 12:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После двух взломов transmission как-то пошёл искать альтернативу для macOS
    Вот какие они все страшные...
    Пришлось иcпользовать aria2
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:17, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько ни пытался пользоваться и оно либо плохо скачивкло либо падало время от времени либо сильно грузило комп. Или всё вместе.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:49, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,единственный трабл был это когда без гуя собрал,там принудительно включать надо как оказалось.
     

  • 1.18, Аноним (-), 12:24, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, mos87 (ok), 12:48, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одновременное существование KTorrent, qBittorrent, Transmission, и Deluge (из более-менее популярных) ничем не оправдано.
     

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