Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.2

После почти трёх лет разработки опубликован релиз многоплатформенного BitTorrent-клиента Deluge 2.2, написанного на языке Python (используется фреймворк Twisted), базирующегося на libtorrent и поддерживающего несколько видов интерфейса пользователя (GTK, web-интерфейс, консольный вариант). Код проекта распространяется под лицензией GPL. Deluge работает в клиент-серверном режиме, при котором пользовательская оболочка выполняется в виде отдельного процесса, а всеми BitTorrent-операциями управляет отдельный демон, который может быть запущен на удалённом компьютере. Среди особенностей приложения: поддержка DHT (распределённая хэш таблица), UPnP, NAT-PMP, PEX (Peer Exchange), LSD (Local Peer Discovery), возможность шифрования протокола (BitTorrent Protocol Encryption), поддержка работы через прокси, совместимость с WebTorrent, возможность выборочного ограничения скорости для определённых torrent-ов, режим последовательной загрузки. Среди заметных изменений: Добавлена поддержка создания торрентов в формате BitTorrent v2, в котором хэш может вычисляться для каждого файла, а не для всей раздачи, осуществлён уход от использования алгоритма SHA-1 в пользу SHA2-256, индексы переведены на использование хеш-дерева Меркла, повышена эффективность кодирования структуры каталогов в торренте, добавлены оптимизации для обработки большого числа мелких файлов.

В интерфейсе на базе GTK реализована возможность переключения между светлой и тёмной темами оформления. Обеспечен вывод индикатора в системный лоток.

В web-интерфейс добавлена поддержка смены тем оформления.

Удалена поддержка Python 3.6. В качестве минимально поддерживаемой версии заявлена ветка Python 3.7.



