Релиз Tewi 2.0.0, текстового интерфейса для управления torrent-клиентами

2.16 , Аноним ( 10 ), 11:00, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Хорошая нейросеть. Что ты можешь сказать на вопрос зачем?

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:23, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Что ты можешь сказать на вопрос зачем? Чтобы чувствовать себя крутым хакиром, очевидно! И плевать, что для всех тех торрент-клиентов есть GUI из коробки...

4.28 , Аноним ( 10 ), 11:53, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но зачем чувствовать себя именно крутым и почему именно хакИром, что это даёт и как это связано с консольной мордой для торрентов?

5.31 , Аноним ( 20 ), 11:57, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но зачем чувствовать себя именно крутым и почему именно хакИром, что это даёт и как это связано с консольной мордой А вот это очень неудобные вопросы для любителей Линукса...

5.32 , Аноним ( 32 ), 11:59, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прибавку к ЧСВ это даёт.

6.37 , Аноним ( 10 ), 12:32, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем добавлять ЧСВ именно этим?

7.39 , Аноним ( 20 ), 12:50, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что других способов добавить себе ЧСВ у большинства линуксоидов, к сожалению, нет.

4.44 , нах. ( ? ), 13:20, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот для трансмишшн-то особенно есть "гуй из коробки". Ну такой себе... (у нее конечно есть нескучный cli, но не только лишь каждый варезокачок сумеет понять как им пользоваться) 5.48 , Rev ( ok ), 13:44, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для него есть отличный Transmission Remote GUI. Написанный, кстати, на Паскале :)

4.46 , iPony128052 ( ? ), 13:30, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > для всех тех торрент-клиентов есть GUI из коробки... понадобилось тут поставить торрент клиент под macOS Transmission уже два раза пенетрировали. Просто страшно такое ставить. Остальные страшные аж жуть.

Использую aria2 именно, чтобы не видеть страшного и кривого гуя торрент клиентов.

5.49 , Аноним ( 20 ), 13:46, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Использую aria2 именно, чтобы не видеть страшного и кривого гуя торрент клиентов. Ну ну. Посмотрел бы я, как ты без "кривого гуя" будешь выбирать лишь необходимые для загрузки файлы/папки в торренте с деревом в тысячу файлов (напр. дискография музыкальной группы). Прямо на своей шкуре прочувствуешь пресловутую консольную эффективность, ага. 😂

6.50 , iPony128052 ( ? ), 13:51, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всего один раз возможность выбора использовал.

Windows ради моей же безопасности удалил активатор к AutoCad. Пришлось перекачивать с выбором одного активатора (полмегабайта).

