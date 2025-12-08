Релиз Tewi 2.0.0, текстового интерфейса для управления torrent-клиентами

|
|
|
|2.27, Андрей (??), 11:50, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
По мне и aria2c огонь, кинул ей торренты, а она качает, только нужная инфа.
|
|
|
|3.52, Аноним (-), 14:53, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> По мне и aria2c огонь, кинул ей торренты, а она качает, только нужная инфа.
И питона не требует - можно на роутере запустить.
|
|2.35, Аноним (-), 12:21, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Программа позволяет подключаться к фоновым процессам Transmission, qBittorrent и Deluge
KTorrent не поддерживает чтоль? Зачем она тогда?
|
|1.7, Аноним (7), 10:36, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
А толку, у меня qbittorrent не работает до сих пор, так и не удалось отладить.
|
|1.8, Аноним (8), 10:40, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> pipx install tewi-transmission
> pip install tewi-transmission
> uv tool install tewi-transmission
Питонцы как обычно в чужой огород со своми граблями.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (8), 10:52, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сделать тарбол с мейкфайлом который не лезет в сторонние репы для установки?
|
|3.25, Аноним (25), 11:46, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не использовать питон, очевидно же. У софта написанного на нем наверно самый короткий срок работоспособности, через полгода-год обновлений системы требует обязательного допиливания, чтобы хотя бы запускался.
|
|2.54, Аноним (54), 15:11, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Питонцы как обычно в чужой огород со своми граблями.
И это блин для текстового интерфейса. И, кстати, нормальный фонт и рендер тот гражданин подобрать так и не смог. Палки в интерфейсе не стыкуются, претензия на гламур полность. профачена с такой подборкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.45, iPony128052 (?), 13:21, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С чем не повторятся? Кому это надо кроме бзикнутых анонимов на OpenNet?
Если бы мне сказали сделать скрин программы, я бы тоже полез бы за мультиком того заица, потому что он около самый известный из того списка.
|
|
|
|6.55, Аноним (55), 15:14, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если бы мне сказали сделать скрин программы, я бы тоже полез бы за
> мультиком того заица, потому что он около самый известный из того списка.
А еще видишь ли не совсем прикольно если твой скрин снесли, а то и вовсе сайт выруьили, DMCA кляузой. Когда тебе пару раз VPS'ку рубанут - ты пожалуй поучишься уважать копирайт и скринить с "безопасным" с этой точки зрения контентом.
|
|2.17, anonymous (??), 11:00, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Было бы странно, если бы автор выставлял скриншоты с нелегальными закачками. Логично, что там будут только легальные загрузки - дистрибутивы да свободные медиафайлы.
|
|
|
|
|
|
|
|5.30, Аноним (10), 11:54, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И их достаточно чтобы не палиться своим любимым в школе дистрибутивом Арч.
|
|1.14, Аноним (14), 10:57, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Tewi 2.0.0 выглядит очень живым примером того, как вокруг классических torrent‑клиентов продолжают развиваться удобные текстовые обёртки, причём сразу с поддержкой Transmission, qBittorrent и Deluge через их веб‑API. Особенно радует, что автор не ограничился простым списком загрузок, а довёл дело до полнофункционального TUI с режимами отображения, фильтрами по статусу, детальной карточкой торрента, категориями, метками и переключением лимитов скорости на лету.
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 11:23, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Что ты можешь сказать на вопрос зачем?
Чтобы чувствовать себя крутым хакиром, очевидно! И плевать, что для всех тех торрент-клиентов есть GUI из коробки...
|
|
|
|4.28, Аноним (10), 11:53, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но зачем чувствовать себя именно крутым и почему именно хакИром, что это даёт и как это связано с консольной мордой для торрентов?
|
|
|
|5.31, Аноним (20), 11:57, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но зачем чувствовать себя именно крутым и почему именно хакИром, что это даёт и как это связано с консольной мордой
А вот это очень неудобные вопросы для любителей Линукса...
|
|
|
|
|
|7.39, Аноним (20), 12:50, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что других способов добавить себе ЧСВ у большинства линуксоидов, к сожалению, нет.
|
|4.44, нах. (?), 13:20, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вот для трансмишшн-то особенно есть "гуй из коробки". Ну такой себе...
(у нее конечно есть нескучный cli, но не только лишь каждый варезокачок сумеет понять как им пользоваться)
|
|
|
|5.48, Rev (ok), 13:44, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для него есть отличный Transmission Remote GUI. Написанный, кстати, на Паскале :)
|
|4.46, iPony128052 (?), 13:30, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> для всех тех торрент-клиентов есть GUI из коробки...
понадобилось тут поставить торрент клиент под macOS
Transmission уже два раза пенетрировали. Просто страшно такое ставить.
Остальные страшные аж жуть.
Использую aria2 именно, чтобы не видеть страшного и кривого гуя торрент клиентов.
|
|
|
|5.49, Аноним (20), 13:46, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Использую aria2 именно, чтобы не видеть страшного и кривого гуя торрент клиентов.
Ну ну. Посмотрел бы я, как ты без "кривого гуя" будешь выбирать лишь необходимые для загрузки файлы/папки в торренте с деревом в тысячу файлов (напр. дискография музыкальной группы). Прямо на своей шкуре прочувствуешь пресловутую консольную эффективность, ага. 😂
|
|
|
|6.50, iPony128052 (?), 13:51, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всего один раз возможность выбора использовал.
Windows ради моей же безопасности удалил активатор к AutoCad.
Пришлось перекачивать с выбором одного активатора (полмегабайта).
|
|1.19, Аноним (20), 11:21, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> TUI
> Программа позволяет подключаться к фоновым процессам Transmission, qBittorrent и Deluge
Мдэ. Для всех этих клиентов идет GUI из коробки, но это не остановит настоящего линуксоида от сношания с консолькой!
|
|1.21, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:25, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Кратко о новости: Истинные ценители открывают новые, всё более экзотические формы и варианты экстремального онанизма
В свете этой новости, их изыскания воистину удивительны и даже невероятны, местами даже поражают воображение. Вот уж до чего безгранична человеческая фантазия!
Додуматься же, ***, текстовый интерфейс для торрентов - там и в норм графическом нередко фиг разберёшь со специфическими нюансами
|
|1.29, Bob (??), 11:54, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
а почему не сделать единобразный интерфейс для терминала и браузера?
смысл душить ужа - велосипедя?
если он настолько кастрирован, для каждого клиента. колхоз
с мобилки управлять качалкой - да, осмысленно. но на linux очередной кривой gui явно не упёрся в hui
|
|
|
|2.41, anonymous (??), 12:55, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а почему не сделать единобразный интерфейс для терминала и браузера?
Потому что браузер жрет слишком много, чтобы использовать его терминал.
|
|1.33, Аноним (10), 12:01, 08/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Нелепая попытка засунуть UX из графического интерфейса в консоль. Консоль может быть только так:
torrent list;
torrent add;
torrent delete;
torrent update;
И к каждой по горстке ключей. Вот этого что в скрине в консоли быть не должно, не может и не нужно. Это противоестественно.
|
|
|
|2.42, anonymous (??), 12:55, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну не знаю. magit офигинен, хотя и является простой надстройкой над консольными командами
|