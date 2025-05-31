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Опубликованы репозитории CentOS и тестовые сборки RHEL 10 для RISC-V

31.05.2025 09:08

Проект CentOS объявил о подготовке git-репозиториев с изменениями, необходимыми для сборки и выполнения дистрибутива на системах с процессорами RISC-V. Специфичные для RISC-V изменения доступны в git-репозиториях проекта в ветках "c10s-rv". В ближайшее время подготовленные изменения будут перенесены из отдельных репозиториев в основной состав CentOS Stream, что позволит сформировать штатные сборки CentOS Stream для RISC-V.

Тем временем, компания Red Hat открыла доступ к готовой для тестирования сборке Red Hat Enterprise Linux 10 для RISC-V-платформы SiFive HiFive Premier P550. Кроме того опубликован архив (12.3 ГБ) исходных текстов пакетов, задействованных в данной сборке. Данные доступны для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 9.6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.0
  6. OpenNews: CentOS и Rocky Linux объявили о поддержке архитектуры RISC-V
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63331-centos
Ключевые слова: centos, redhat, rhel
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:48, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что вообще доступно для подкроватного сервера
    из risc-v и arm64 сегодня ?
    Ничего достойного несколько лет как
    после solid-run не встречал.
    Тем временем есть intel n100 мини-серваки,
    не нужно собирать свой u-boot и искать device trees.
     
     
  • 2.6, name (??), 10:09, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В u-boot и dtb нет никаких проблем, если девайс в мейнлайне.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:23, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то нет проблем, что как ARM дошел до реальных серверов, быстренько UEFI поддержку склепали https://uefi.org/sites/default/files/resources/S4_BldgARMServers_UEFILinuxCon_ и все серьезные ARM серваки с UEFI сейчас. Потому что любой дистрибутив просто "ставится и работает", универсальная ARM64 сборка.

    Просто до бюджетных это не дошло. И, действительно, ничего в сегменте альтернативном N100 (где железки в корпусе от $100 идут)

     
  • 3.9, Аноним (2), 10:25, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно, если я хочу грузиться с u-boot по сети, то
    нужно kernel+ramfs+dtb пихать в отдельный flatten device tree
    файл. Не говоря о поиске опций чтобы включить другой tcp/ip
    стэк в u-boot для поддержки wget+https. Ну и вишинка на торте
    отдельная сборка op-tee, чтобы uefi переменные хранить.
    Никаких проблем (с)
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:19, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про risc-v не в курсе, а на ARM64 есть Odroid M1, M2 ну и Mac Mini конечно же.

    У всего недорогого будет uboot и куча возни с device trees.

    В теории у Orion O6 UEFI но ценник конечно... И доступность неясная.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:47, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не уж. Умерла - так умерла!
     

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