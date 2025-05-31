Опубликованы репозитории CentOS и тестовые сборки RHEL 10 для RISC-V

Проект CentOS объявил о подготовке git-репозиториев с изменениями, необходимыми для сборки и выполнения дистрибутива на системах с процессорами RISC-V. Специфичные для RISC-V изменения доступны в git-репозиториях проекта в ветках "c10s-rv". В ближайшее время подготовленные изменения будут перенесены из отдельных репозиториев в основной состав CentOS Stream, что позволит сформировать штатные сборки CentOS Stream для RISC-V.

Тем временем, компания Red Hat открыла доступ к готовой для тестирования сборке Red Hat Enterprise Linux 10 для RISC-V-платформы SiFive HiFive Premier P550. Кроме того опубликован архив (12.3 ГБ) исходных текстов пакетов, задействованных в данной сборке. Данные доступны для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal.



