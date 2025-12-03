The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Развитие AlmaLinux для профессиональных видеостудий

03.12.2025 09:38

Разработчики дистрибутива AlmaLinux объявили о создании рабочей группы "Media & Entertainment SIG", которая займётся развитием возможностей для использования AlmaLinux в профессиональных студиях, занимающихся созданием визуальных эффектов и анимации, а также обработкой отснятого видеоматериала (постпроизводство). Целью рабочей группы названо превращение AlmaLinux в Linux-платформу, пригодную для профессионального применения в студиях любого размера.

На базе группы будет организована совместная работа создателей контента, инженеров и разработчиков открытого ПО по обеспечению совместимости AlmaLinux с профессиональными приложениями и формированию решения, учитывающего требования, специфичные для студий. В первом квартале 2026 года внимание будет сосредоточено на документировании конфигурации AlmaLinux для рабочих станций и рендер-ферм. Во второй половине 2026 года планируется опубликовать официальные эталонные спецификации архитектуры и руководства по совместимости.

Среди поставленных задач:

  • Обеспечение беспроблемной и оптимальной работы в AlmaLinux таких пакетов, как Nuke, Houdini, Maya и Blender.
  • Подготовка эталонных сборок и конфигураций для студийных рабочих станций, серверов рендеринга и систем хранения.
  • Документирование рабочих процессов студий, охватывающих хранение информации, сетевое взаимодействие и организацию распределённого рендеринга.
  • Создание рекомендаций по усилению защиты, оптимизации производительности и повышению надёжности рабочих систем.
  • Организация совместной работы по подготовке и тестированию пакетов, а также разбору ошибок и проблем, связанных с работой специализированного студийного ПО.


  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.1
  3. OpenNews: AlmaLinux возобновил поддержку Btrfs, прекращённую в RHEL
  4. OpenNews: В AlmaLinux решено по умолчанию включить репозиторий CRB с дополнительными пакетами
  5. OpenNews: AlmaLinux начал предоставлять пакеты с драйверами NVIDIA
  6. OpenNews: AlmaLinux обновил ELevate, инструментарий для миграции между ветками клонов RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64364-almalinux
Ключевые слова: almalinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 03/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие проблемы есть с этими пакетами в любом другом дистрибутиве, например, арче?
    Блендер ставится одной командой.
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 10:01, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Его поставляют и опакечивают не они.
    - Они не могут выдать для арча платную бумажку "Certified(c) for Maya(tm)" для "правильной" сборки рабочей станции.
    - Эта установка вообще не на их дистро, а значит там могут быть ВИРУСЫ и НЕОПТИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ по-умолчанию
    - _____________ (недостающее вписать)

    Лишнее (можешь ручкой по монитору) вычерки, недостающее впиши

     
  • 2.4, my_name_is_Mud (ok), 10:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, проблемой будет то, что та же maya есть только в виде rpm-пакета. Да и у тех же пискаров всё под rpm-based заточено.
     
  • 2.5, ХорошийМальчик (?), 10:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот как раз сняли Зверополис 2, на Alma Linux).
     

  • 1.3, ryoken (ok), 10:14, 03/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Они ожидают перебега населения с маков?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:29, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они ожидают инвестиций от киностудий и стриминговых платформ. Посидели подумали где ещё есть бабки и вспомнили, что во времена ковида Netflix'ы и Apple TV гребли бабки. Вот и подумали, что во времена застоя и стагнации можно было бы подоить ещё и тех, кто лутает бабки не глядя на проблемы в других секторах. Поэтому готовят коммерческое предложение под видом "Переименовываем Linux в AlmaLinux, а на месте него делаем NewMegaCinemaMovie4DProducerStudio OS" и приносим инвесторам.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:52, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перебега с редхата. Тот же пиксар жёстко сидит на редхате. Куда они убежали с собственной закрытой экосистемы. Это особенно смешно когда понимаешь что пиксар основал Стив Джобс.
     

  • 1.6, Turbid (ok), 10:28, 03/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    И что эти пересборщики CentOS/RedHat сделают? Улучшат драйвера? Оптимизируют ядро? Как их потуги буду согласовываться с заявленной бинарной совместимостью?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:33, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всём этом важна лишь отчётность перед инвесторами, что наше поделие внедрено вот-вот уже в 25% кинокомпаний и скоро будет Мако-капец.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру