Развитие AlmaLinux для профессиональных видеостудий

Разработчики дистрибутива AlmaLinux объявили о создании рабочей группы "Media & Entertainment SIG", которая займётся развитием возможностей для использования AlmaLinux в профессиональных студиях, занимающихся созданием визуальных эффектов и анимации, а также обработкой отснятого видеоматериала (постпроизводство). Целью рабочей группы названо превращение AlmaLinux в Linux-платформу, пригодную для профессионального применения в студиях любого размера.
На базе группы будет организована совместная работа создателей контента, инженеров и разработчиков открытого ПО по обеспечению совместимости AlmaLinux с профессиональными приложениями и формированию решения, учитывающего требования, специфичные для студий. В первом квартале 2026 года внимание будет сосредоточено на документировании конфигурации AlmaLinux для рабочих станций и рендер-ферм. Во второй половине 2026 года планируется опубликовать официальные эталонные спецификации архитектуры и руководства по совместимости.
Среди поставленных задач:
- Обеспечение беспроблемной и оптимальной работы в AlmaLinux таких пакетов, как Nuke, Houdini, Maya и Blender.
- Подготовка эталонных сборок и конфигураций для студийных рабочих станций, серверов рендеринга и систем хранения.
- Документирование рабочих процессов студий, охватывающих хранение информации, сетевое взаимодействие и организацию распределённого рендеринга.
- Создание рекомендаций по усилению защиты, оптимизации производительности и повышению надёжности рабочих систем.
- Организация совместной работы по подготовке и тестированию пакетов, а также разбору ошибок и проблем, связанных с работой специализированного студийного ПО.