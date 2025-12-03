Развитие AlmaLinux для профессиональных видеостудий

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:55, 03/12/2025 [ответить] +1 + / – Какие проблемы есть с этими пакетами в любом другом дистрибутиве, например, арче?

Блендер ставится одной командой.

2.2 , Жироватт ( ok ), 10:01, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - Его поставляют и опакечивают не они.

- Они не могут выдать для арча платную бумажку "Certified(c) for Maya(tm)" для "правильной" сборки рабочей станции.

- Эта установка вообще не на их дистро, а значит там могут быть ВИРУСЫ и НЕОПТИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ по-умолчанию

- _____________ (недостающее вписать) Лишнее (можешь ручкой по монитору) вычерки, недостающее впиши 2.4 , my_name_is_Mud ( ok ), 10:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, проблемой будет то, что та же maya есть только в виде rpm-пакета. Да и у тех же пискаров всё под rpm-based заточено.

2.5 , ХорошийМальчик ( ? ), 10:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вот как раз сняли Зверополис 2, на Alma Linux).



1.3 , ryoken ( ok ), 10:14, 03/12/2025 [ответить] +1 + / – Они ожидают перебега населения с маков?

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:29, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они ожидают инвестиций от киностудий и стриминговых платформ. Посидели подумали где ещё есть бабки и вспомнили, что во времена ковида Netflix'ы и Apple TV гребли бабки. Вот и подумали, что во времена застоя и стагнации можно было бы подоить ещё и тех, кто лутает бабки не глядя на проблемы в других секторах. Поэтому готовят коммерческое предложение под видом "Переименовываем Linux в AlmaLinux, а на месте него делаем NewMegaCinemaMovie4DProducerStudio OS" и приносим инвесторам.

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:52, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перебега с редхата. Тот же пиксар жёстко сидит на редхате. Куда они убежали с собственной закрытой экосистемы. Это особенно смешно когда понимаешь что пиксар основал Стив Джобс.



1.6 , Turbid ( ok ), 10:28, 03/12/2025 [ответить] +1 + / – И что эти пересборщики CentOS/RedHat сделают? Улучшат драйвера? Оптимизируют ядро? Как их потуги буду согласовываться с заявленной бинарной совместимостью?

2.8 , Аноним ( 7 ), 10:33, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во всём этом важна лишь отчётность перед инвесторами, что наше поделие внедрено вот-вот уже в 25% кинокомпаний и скоро будет Мако-капец.

