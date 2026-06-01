Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.6

|1.1, iPony128052 (?), 11:10, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Наверно уже можно убирать принудительную опцию
Exec=env GDK_BACKEND="wayland" audacious %U
А то не устаревшими же технологиями пользоваться
|2.2, q (ok), 11:22, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А можно просто подождать годик-два, когда последний популярный дистр наконец выпинет иксы, оставив только вяленый. (Скриньте.)
|3.8, Аноним (8), 11:42, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А можно просто подождать годик-два, когда последний популярный дистр наконец выпинет иксы, оставив только вяленый. (Скриньте.)
в виде космика и кде?
|3.12, Аноним (12), 12:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
К этому моменту и расширение wlr-screencopy стабилизируют и сделают обязательным, так что Вейланд получит паритет с x11. А то нормальные композиторы реализовали, а отстающие еще нет.
|4.13, q (ok), 12:10, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Держи карман шире. wlr-screencopy никогда не будет обязательным. Это ж шпионский модуль, чтоб любой китаец мог без твоего ведома снимать скриншоты с твоего экрана и отправлять куда надо. Тут тебе не иксы, тут такое не пройдет. (Пройдет только в отстающих васянокомпозиторах)
|5.16, Аноним (12), 12:18, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Это ж шпионский модуль
О ужас, куда смотрит комитет Вейланда?!
>Тут тебе не иксы, тут такое не пройдет.
Не пройдет что? Удобство пользователя?
>wlr-screencopy никогда не будет обязательным
Если будет, то что? Старыми DE пользоваться будешь?
|6.22, q (ok), 13:16, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Не пройдет что? Удобство пользователя?
Удобство реализуется на уровне композитора. Нормальные DE предоставляют готовые вещи, чтоб рекордить экран. Обычным приложениям такую привилегию не дают. Гном - удобно, безопасно. А васянокомпозиторы *встроенных* средств не имеют, поэтому оставляют дырень "для удобства".
Давай такую аналогию приведу. Допустим, у тебя в комнате видео-камера. Снимает всю комнату вместе с тобой. Как думаешь, нужно ли давать всем прогам, имеющим доступ в интернет, официальный апи для снятия кадра с CCTV-камеры, висящей в углу? (И чтоб это было втихаря.) Ответ здорового человека -- "ни в коем случае". Ответ курильщика: "да, это будет удобно [китайцам шпионить за тобой]".
|7.27, Аноним (27), 14:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я тебе маленький секрет открою. Ставить шпионские приложения не обязательно. Они у тебя и без камеры таких дел могут натворить, что слитие твоих голых фоточек покажется невинной забавой.
|8.33, q (ok), 14:32, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я тебе маленький секрет открою Если ставить шпионское ПО в podman flatpak и заи... текст свёрнут, показать
|10.37, q (ok), 15:19, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
К снятию скриншотов чужих окон К навешиванию глобальных кейлоггеров В иксах эт... текст свёрнут, показать
|11.53, Аноним (27), 18:13, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я тебя может удивлю, но для устранения этой проблемы придумали Xephyr и Xpra За... текст свёрнут, показать
|7.56, Аноним83 (?), 18:43, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
CCTV - это кажется устаревшая технология, ещё с аналоговыми камерами.
В остальном - ты поди купи камеру которая бы сама не пробивала нат и на лезла в своё облако, разумеется ради удобства пользователя, чтобы он мог заплатить и смотреть через приложение через облако!
Я вот как то купил одну по распродаже, потом прифигел когда поснифал трафик от неё - такое только в изолированном влане держать, без выхода в инет, а в иделе каждой такой камере по влану.
|4.18, Аноним (18), 12:46, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> wlr-screencopy стабилизируют и сделают обязательным
> Note! This protocol is deprecated and not intended for production use. The ext-image-copy-capture-v1 protocol should be used instead.
|3.17, Аноним (17), 12:45, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А можно просто подождать годик-два, когда последний популярный дистр наконец выпинет иксы,
> оставив только вяленый. (Скриньте.)
Это какой же популярный дистр имеется в виду? ))
|3.45, Аноним (45), 16:35, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
и объявят вяленый устаревшим, и начнут впиливать пяленый?
эта музыка будет вечной
|2.14, Аноним (14), 12:15, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А то не устаревшими же технологиями пользоваться
Вам на "спотик"
|1.3, Аноним (3), 11:32, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Зачем это всё когда спотифай и дизер с кобузом уже сто лет в обед есть?
|2.4, llolik (ok), 11:36, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> спотифай и дизер с кобузом
"Данный трек недоступен к прослушиванию по решению правообладателя ..." или как-то так. С локальной коллекцией это сделать несколько сложнее.
|3.49, Аноним (49), 16:47, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> "Данный трек недоступен к прослушиванию по решению правообладателя ..." или как-то так.
Лол. Да при чем тут правообладатели, когда в РФ повсеместно мобильный интернет блочится?
Персонаж же просто жирно троллит. Хотя раньше да, такие вот индивидуумы искренне недоумевали, зачем нужна офлайн музыка. Теперь даже им дошло, зачем...
|4.48, Аноним (48), 16:46, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Люблю бегать с mp3-плеером, это музык-ютуп вообще не сдался.
|2.6, q (ok), 11:40, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Год назад я бы с тобой дико, бешено согласился. А сегодня реалии таковы, что лучше иметь оффлайн копию всего подряд. Вообще всего подряд: википедия (kiwix), все книги всех жанров, вся музыка всех жанров, парочку LLM-моделей, сериалы, фильмы, карты мира и твоего региона, и т. д. После этого можно сказать, что тотальное отключение интернета уже не страшно. (Будет отключен в течение года или двух лет -- скриньте.)
|3.40, Пыщь (?), 15:49, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там не только чебурнет маячит. Ещё цензура расцветает. Целые куски фильмов вырезают, в советских мультиках (прошедших ОФИЦИАЛЬНУЮ советскую цензуру) что-то ретушируют (видимо кrовавый совок был недостаточно картавый^W богоугодный).
..а потом введут статью за хранение запрещённой кому-то кем-то информации..
|4.44, Аноним (42), 16:20, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Автор Электроника сам признавал, что натыкал идеологических закладок которые никто не найдет. Нашли.
|3.43, Аноним (42), 16:17, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И пехом в магаз, потому что гладиолус. Про голубей забыли, а то курьер не приедет.
|3.19, ы (?), 12:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не, тут контекст другой. чучело тонко намекает нам, неудачникам, шо оно примкнуло к Высокой Цывилизации(tm).
|1.24, Аноним (48), 13:30, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какой-то странный Audacious на внешний вид... Давно они его испортили?
|2.39, Ыыы (??), 15:37, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всегда был таким. А если Вы о винапоподобных скинах, то они на месте.
|3.46, Аноним (48), 16:41, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прокрутил в старой версии все виды интерфейса - такого непотребства, как на скринах, нету.
|4.47, Аноним (48), 16:43, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А, это на скринах видать из-за Qt и вейленда такое, у меня же ни того, ни другого нету.
|2.30, Аноним (27), 14:04, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поддерживает русскую локализацию, очевидно же. И, внезапно, есть возможность отправить патчи вне зависимости от гражданства и национальности. Весьма очевидно, что это киллер-фичи.
|2.31, Аноним (31), 14:29, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да в общем-то несильно чем, если и да. К слову, DeadBeef отлично справляется с файлами балбесов, нагадивших в ID3 вместо правильного их заполнения. (Только зачем-то дописывает свои теги, но это можно и потереть.)
С fooyin ещё можно сравнить, внешний вид вроде удобнее настраивается.
|3.57, Аноним (57), 18:53, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не видел файлов с ID3 лет 20. Но всё равно универсально не будет, там емнип надо cp1252 в cp1251 перегонять, оно ещё и в утф8 бывает закодировано при этом. Ни одна программа это универсально не распознаёт.
|4.65, Аноним (31), 20:03, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Специально не указал версию метаданных, потому что и в ID3v2 быват чего только н... большой текст свёрнут, показать
|2.41, Пыщь (?), 15:54, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пrавообладателю нравится такой потреблятель.. сегодня может слушать это, завтра уже нет (лицензию на размещение в apple music надо продлевать), а вон то можно.. и это на святагом Западе со свободой ывобра.
|3.51, Гражданин США. (?), 17:39, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да я лучше потреблять буду. Чем буду жить в лесу как бомжара лохматый. Даже ядро Linux надо в оборот брать. Деньги правят миром, а такие "анархисты" с максимализмом юношеским уже не в моде.
|3.66, Аноним (31), 20:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лично я не против спартанского интерфейса, по-крайней мере в некоторых случаях, но это выглядит как-то... убогонько...
