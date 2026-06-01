Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.6

01.06.2026 11:00 (MSK)

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.6, ответвившегося в своё время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для различных дистрибутивов Linux (snap, flatpak, PPA) и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.6:

  • Добавлен плагин для навигации по файловой системе.
  • Реализован порт плагина Playback History, предоставляющего интерфейс для просмотра истории воспроизведения, использующий библиотеку GTK.
  • Добавлена настройка для принудительного включения работы через Xwayland в окружениях на базе Wayland. Данная настройка активируется по умолчанию на системах со старыми версиями Qt и при включении интерфейса в стиле Winamp, не поддерживающего Wayland.
  • Добавлена возможность сортировки элементов списка воспроизведения по битрейту.
  • В утилиту командной строки audtool добавлена опция для экспорта списков воспроизведения.
  • Реализована поддержка проигрывания файлов в формате Musepack SV8.
  • Добавлена поддержка всех MIME-типов и расширений формата AIFF (Audio Interchange File Format).
  • Реализована возможность сортировки файлов по времени создания или модификации.
  • Добавлена поддержка чтения тегов с лирикой из файлов Opus, Ogg Vorbis и FLAC. Расширены типы файлов, для которых читаются теги с информацией о нормализации громкости (ReplayGain).
  • В интерфейсе на базе Qt появилась поддержка перемещения мышью файлов в основное окно из других приложений.
  • Для платформы macOS реализован плагин "Now Playing", позволяющий отображать сведения о воспроизводимой в данным момент композиции.
  • Прекращена поддержка инструментария autotools, вместо которого задействована сборочная система Meson.


  • 1.1, iPony128052 (?), 11:10, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Наверно уже можно убирать принудительную опцию

    Exec=env GDK_BACKEND="wayland" audacious %U

    А то не устаревшими же технологиями пользоваться

     
     
  • 2.2, q (ok), 11:22, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А можно просто подождать годик-два, когда последний популярный дистр наконец выпинет иксы, оставив только вяленый. (Скриньте.)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:42, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А можно просто подождать годик-два, когда последний популярный дистр наконец выпинет иксы, оставив только вяленый. (Скриньте.)

    в виде космика и кде?

     
     
  • 4.11, q (ok), 12:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В виде гномика. Сущность.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К этому моменту и расширение wlr-screencopy стабилизируют и сделают обязательным, так что Вейланд получит паритет с x11. А то нормальные композиторы реализовали, а отстающие еще нет.
     
     
  • 4.13, q (ok), 12:10, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Держи карман шире. wlr-screencopy никогда не будет обязательным. Это ж шпионский модуль, чтоб любой китаец мог без твоего ведома снимать скриншоты с твоего экрана и отправлять куда надо. Тут тебе не иксы, тут такое не пройдет. (Пройдет только в отстающих васянокомпозиторах)
     
     
  • 5.16, Аноним (12), 12:18, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Это ж шпионский модуль

    О ужас, куда смотрит комитет Вейланда?!

    >Тут тебе не иксы, тут такое не пройдет.

    Не пройдет что? Удобство пользователя?

    >wlr-screencopy никогда не будет обязательным

    Если будет, то что? Старыми DE пользоваться будешь?

     
     
  • 6.22, q (ok), 13:16, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не пройдет что? Удобство пользователя?

    Удобство реализуется на уровне композитора. Нормальные DE предоставляют готовые вещи, чтоб рекордить экран. Обычным приложениям такую привилегию не дают. Гном - удобно, безопасно. А васянокомпозиторы *встроенных* средств не имеют, поэтому оставляют дырень "для удобства".

    Давай такую аналогию приведу. Допустим, у тебя в комнате видео-камера. Снимает всю комнату вместе с тобой. Как думаешь, нужно ли давать всем прогам, имеющим доступ в интернет, официальный апи для снятия кадра с CCTV-камеры, висящей в углу? (И чтоб это было втихаря.) Ответ здорового человека -- "ни в коем случае". Ответ курильщика: "да, это будет удобно [китайцам шпионить за тобой]".

     
     
  • 7.27, Аноним (27), 14:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я тебе маленький секрет открою. Ставить шпионские приложения не обязательно. Они у тебя и без камеры таких дел могут натворить, что слитие твоих голых фоточек покажется невинной забавой.
     
     
  • 8.33, q (ok), 14:32, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я тебе маленький секрет открою Если ставить шпионское ПО в podman flatpak и заи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, Аноним (27), 15:05, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что у тебя не получится Закрыть доступ к dev video0 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.37, q (ok), 15:19, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К снятию скриншотов чужих окон К навешиванию глобальных кейлоггеров В иксах эт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.42, Аноним (42), 16:14, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А для британцев не подходит ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.53, Аноним (27), 18:13, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я тебя может удивлю, но для устранения этой проблемы придумали Xephyr и Xpra За... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.58, q (ok), 19:01, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 7.56, Аноним83 (?), 18:43, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    CCTV - это кажется устаревшая технология, ещё с аналоговыми камерами.

    В остальном - ты поди купи камеру которая бы сама не пробивала нат и на лезла в своё облако, разумеется ради удобства пользователя, чтобы он мог заплатить и смотреть через приложение через облако!
    Я вот как то купил одну по распродаже, потом прифигел когда поснифал трафик от неё - такое только в изолированном влане держать, без выхода в инет, а в иделе каждой такой камере по влану.

     
  • 5.55, Аноним83 (?), 18:40, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но ведь я не сиавил никаких китайцев из портов, откуда им взятся?
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:46, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > wlr-screencopy стабилизируют и сделают обязательным
    > Note! This protocol is deprecated and not intended for production use. The ext-image-copy-capture-v1 protocol should be used instead.
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:45, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А можно просто подождать годик-два, когда последний популярный дистр наконец выпинет иксы,
    > оставив только вяленый. (Скриньте.)

    Это какой же популярный дистр имеется в виду? ))

     
  • 3.45, Аноним (45), 16:35, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    и объявят вяленый устаревшим, и начнут впиливать пяленый?
    эта музыка будет вечной
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:15, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А то не устаревшими же технологиями пользоваться

    Вам на "спотик"

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:32, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Зачем это всё когда спотифай и дизер с кобузом уже сто лет в обед есть?
     
     
  • 2.4, llolik (ok), 11:36, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > спотифай и дизер с кобузом

    "Данный трек недоступен к прослушиванию по решению правообладателя ..." или как-то так. С локальной коллекцией это сделать несколько сложнее.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:47, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > "Данный трек недоступен к прослушиванию по решению правообладателя ..." или как-то так.

    Лол. Да при чем тут правообладатели, когда в РФ повсеместно мобильный интернет блочится?

    Персонаж же просто жирно троллит. Хотя раньше да, такие вот индивидуумы искренне недоумевали, зачем нужна офлайн музыка. Теперь даже им дошло, зачем...

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:37, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Затем, что оффлайн бесплатная музыка.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:05, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так это тоже бесплатно:
    https://music.youtube.com
     
     
  • 4.28, Аноним (5), 14:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ситуция белые списки, что делать будешь?
     
     
  • 5.32, Аноним (21), 14:30, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уже не до музыки будет.
     
  • 4.48, Аноним (48), 16:46, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Люблю бегать с mp3-плеером, это музык-ютуп вообще не сдался.
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 19:03, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.6, q (ok), 11:40, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Год назад я бы с тобой дико, бешено согласился. А сегодня реалии таковы, что лучше иметь оффлайн копию всего подряд. Вообще всего подряд: википедия (kiwix), все книги всех жанров, вся музыка всех жанров, парочку LLM-моделей, сериалы, фильмы, карты мира и твоего региона, и т. д. После этого можно сказать, что тотальное отключение интернета уже не страшно. (Будет отключен в течение года или двух лет -- скриньте.)
     
     
  • 3.40, Пыщь (?), 15:49, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там не только чебурнет маячит. Ещё цензура расцветает. Целые куски фильмов вырезают, в советских мультиках (прошедших ОФИЦИАЛЬНУЮ советскую цензуру) что-то ретушируют (видимо кrовавый совок был недостаточно картавый^W богоугодный).
    ..а потом введут статью за хранение запрещённой кому-то кем-то информации..
     
     
  • 4.44, Аноним (42), 16:20, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Автор Электроника сам признавал, что натыкал идеологических закладок которые никто не найдет. Нашли.
     
  • 3.43, Аноним (42), 16:17, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И пехом в магаз, потому что гладиолус. Про голубей забыли, а то курьер не приедет.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:41, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > спотифай и дизер с кобузом

    кто все эти люди?

     
     
  • 3.9, Аноним (5), 11:54, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дизер, так догадываюсь, больной дизентерией.
     
  • 2.15, FSA (ok), 12:18, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А они у вас таже как к мах работают без интернета?
     
     
  • 3.19, ы (?), 12:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не, тут контекст другой. чучело тонко намекает нам, неудачникам, шо оно примкнуло к Высокой Цывилизации(tm).
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну так оно же ей не стало.
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Audacious, лучший плеер.
     

  • 1.24, Аноним (48), 13:30, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какой-то странный Audacious на внешний вид... Давно они его испортили?
     
     
  • 2.39, Ыыы (??), 15:37, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всегда был таким. А если Вы о винапоподобных скинах, то они на месте.
     
     
  • 3.46, Аноним (48), 16:41, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прокрутил в старой версии все виды интерфейса - такого непотребства, как на скринах, нету.
     
     
  • 4.47, Аноним (48), 16:43, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А, это на скринах видать из-за Qt и вейленда такое, у меня же ни того, ни другого нету.
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:51, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чем это лучше Deadbeef?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:03, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всем. Всё лучше чем deadbeef.
     
  • 2.30, Аноним (27), 14:04, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поддерживает русскую локализацию, очевидно же. И, внезапно, есть возможность отправить патчи вне зависимости от гражданства и национальности. Весьма очевидно, что это киллер-фичи.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:29, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да в общем-то несильно чем, если и да. К слову, DeadBeef отлично справляется с файлами балбесов, нагадивших в ID3 вместо правильного их заполнения. (Только зачем-то дописывает свои теги, но это можно и потереть.)
    С fooyin ещё можно сравнить, внешний вид вроде удобнее настраивается.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 18:53, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не видел файлов с ID3 лет 20. Но всё равно универсально не будет, там емнип надо cp1252 в cp1251 перегонять, оно ещё и в утф8 бывает закодировано при этом. Ни одна программа это универсально не распознаёт.
     
     
  • 4.65, Аноним (31), 20:03, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Специально не указал версию метаданных, потому что и в ID3v2 быват чего только н... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.36, Гражданин США. (?), 15:15, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Зачем оно вообще надо? В эпоху стриминга. Есть Spotify и другие сервисы.
     
     
  • 2.38, вопрос кому (?), 15:26, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем вообще думать? В эпоху, когда ИИ за всех думает.
     
     
  • 3.50, Гражданин США. (?), 17:37, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сравнил дерьмо, с удобными сервисами потребления контента хД
     
  • 2.41, Пыщь (?), 15:54, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пrавообладателю нравится такой потреблятель.. сегодня может слушать это, завтра уже нет (лицензию на размещение в apple music надо продлевать), а вон то можно.. и это на святагом Западе со свободой ывобра.
     
     
  • 3.51, Гражданин США. (?), 17:39, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да я лучше потреблять буду. Чем буду жить в лесу как бомжара лохматый. Даже ядро Linux надо в оборот брать. Деньги правят миром, а такие "анархисты" с максимализмом юношеским уже не в моде.
     
  • 2.52, Аноним (52), 17:47, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем нужен ты
     
  • 2.59, Аноним (60), 19:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Audacious, выбор проффесионалов.
     

  • 1.54, Аноним (54), 18:39, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучший плеер.
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 19:12, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    был когда-то давно.
     

  • 1.62, Аноним (61), 19:13, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интерфейс как .... мамонта.
     
     
  • 2.64, Аноним (21), 19:53, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    - https://github.com/elementary/music
    - https://apps.gnome.org/ru/Music/
     
     
  • 3.66, Аноним (31), 20:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лично я не против спартанского интерфейса, по-крайней мере в некоторых случаях, но это выглядит как-то... убогонько...
     

