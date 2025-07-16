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Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.5

16.07.2025 09:35

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.5, ответвившегося в своё время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для различных дистрибутивов Linux (snap, flatpak, PPA) и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.5:

  • В сборки на базе GTK включён плагин для визуализации громкости (VU Meter).
  • Добавлен плагин для просмотра истории воспроизведения (пока доступен только в версии на базе Qt).
  • В версиях на основе Qt и GTK обеспечен паритет в функциональности диалога "Jump to Song".
  • Добавлена поддержка загрузки тегов с информацией об авторах альбома из метаданных в формате APEv2.
  • Для файлов в формате Opus возвращена поддержка тегов с информацией для нормализации громкости (ReplayGain).
  • Улучшен плагин для вывода через мультимедийный сервер PipeWire.
  • Добавлена поддержка извлечения лирики из сервиса lrclib.net.
  • Обеспечено включение тёмного режима оформления на основе соответствующих настроек GNOME.
  • Для скинов Winamp реализована отрисовка состояния переключателей.
  • В состав включены дополнительные скины Glare и Winamp 2.9.
  • Добавлена настройка действия при клике средней кнопкой мыши на пиктограмме состояния.
  • Удалён неподдерживаемый экспериментальный плагин Moonstone.
  • При импорте списка воспроизведение обеспечено создание нового списка в отдельной вкладке вместо перезаписи текущего.
  • В плагине FFmpeg заявлена поддержка файлов в формате AAC.
  • В плагине MPRIS реализован информационный диалог.
  • На системах с поддержкой PipeWire и PulseAudio по умолчанию задействован плагин PipeWire.
  • В плагине SDL добавлена поддержка вывода через библиотеку SDL3. Прекращена поддержка SDL1.
  • Изменены пиктограммы в конфигураторе.


  1. Главная ссылка к новости (https://audacious-media-player...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.3
  3. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.0
  4. OpenNews: Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3
  5. OpenNews: Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63585-audacious
Ключевые слова: audacious, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:43, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    VLC всё же лучше.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:44, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Неа, VLC для видео.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Вообще, VLC создали для просмотра пор...а! Потому что эта отрась тащит на себе инновации, чтобы вы могли смотреть его удобнее и технологичнее! Без него небыло бы ПК, VR и 8К 360°!
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 12:36, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, VLC изначально создавали как видеовещательную платформу. То нишу, что сейчас занимает OBS. Состоял он тогда из видеосервера с управлением из CLI и клиентскго плейера с GUI. Это позже он остался просто видео плейером.
     
  • 2.4, Аноним (6), 09:50, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, миллионы мух не могут ошибаться!
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "WinAmp" (QMMP, например, под линукс) лучше...
     
     
  • 3.10, Прохожий (??), 09:59, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Winamp как бы уже не совсем тот (надеюсь, Вы качали не совсем давно - проверьте систему на трояны). Если очень хочется, можно скин Winamp-а в сабже поставить.
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аудациос тоже умеет шкуры Винамп.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:02, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    VLC звук искажает, как ни крути ты настройки. Про искажение видео не будем -- это сразу очевидно.
     
     
  • 3.19, Прохожий (??), 10:12, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Про искажение видео не будем -- это сразу очевидно.

    Как раз VLC может исправить ошибки монтажа. Недавно попался клип, в котором примерно на 1,3 с отставало видео от звука. VLC это легко исправляет.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 10:53, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задержку аудио можно задать в абсолютно любом видеоплеере. Ну, возможно, за исключением огрызков из поставки Gnome.
     
  • 3.24, kravich (ok), 10:29, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, VLC чудовищно артефачит, увы
     
  • 2.13, Прохожий (??), 10:03, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC для видео. Сабж для музыки. И всё ОК. Хотя последнее время смотрю/слушаю и скачиваю только клипы - хочется видеть исполнителя и/или визуальный ряд, возможно, с субтитрами (полезно при тренировке восприятия иностранных, особенно восточных языков на слух).
     
  • 2.43, Аноним (43), 12:03, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Neutron MP лучше
     

  • 1.3, Аноним (6), 09:48, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А эти плееры спрашивают разрешения правообладателей, прежде чем воспроизводить музыку? Всё же правообладателям нужно больше прав, чтобы победить пиратство!
    Уже внедряют DRM модуль врямо в процессор, почему этим не пользуются на все 100%? Microsoft должна исправить эту проблему, а линукс всегда подчинится вендорлоку.
     
     
  • 2.7, Прохожий (??), 09:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы, похоже, не разбираетесь в музыке. Если треки и клипы не будут распространять бесплатно для пользователей, авторов/исполнителей никто не будет знать: к ним не придут на концерты, радиостанции не купят треки, а рекламщики не будут вставлять рекламу между клипами.
     
     
  • 3.8, аноним1233 (?), 09:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесплатно? Бедные правообладатели платят миллионы чтобы пустить трек в эфир!
     
     
  • 4.11, Прохожий (??), 10:00, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну гражданин выше предлагает, чтобы платили исключительно пользователи.
     
  • 3.30, Аноним (28), 10:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы, похоже, не разбираетесь в музыке. Если треки и клипы не будут распространять бесплатно для пользователей, авторов/исполнителей никто не будет знать

    "Разбирающийся в музыке" может рассказать, откуда люди узнавали и узнают о всякой экстремальной музыке типа условного "Cannibal Corpse"? На радио и телевидение такое не транслируют, а интернета в те времена (80-90е) вообще не было.

    Извини, друг, но нормальные люди вообще-то иногда из дома выходят, общаются, на тусы всякие собираются. А не лупятся всю жизнь в телик и интернет.

     
     
  • 4.36, Прохожий (??), 11:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гражданин предложил вставить DRM в плееры. Я ему привел свои доводы, что он неправ и не разбирается в продвижении современной музыки (предвидя возражение - речь в моем посте именно о продвижении). Ваша тусовка нормальных людей, очевидно, тоже не поддерживает DRM в плеерах (а кто ее поддерживает). Вопрос, за что Вы меня оскорбляете?
     
     
  • 5.39, Аноним (28), 11:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конкретно отвечал на, что без бесплатного распространения "исполнителей никто не будет знать". Во-первых, будут. Во-вторых, за "бесплтаное" заплатил рекламодатель и потребитель (просмотром рекламы). В третьих, DRM не препятствует бесплатному (а не пиратскому) распратранению музыки, а уже спираченное он не запретит проиграть.

    Поэтому и скепсис по поводу вашей компетенции в продвижении современной музыки.

     
     
  • 6.45, Прохожий (??), 12:06, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому и скепсис по поводу вашей компетенции в продвижении современной музыки.

    Тогда ладно. А то я уже подумал, что посетив Вашу альтернативную тусовку, независимо от того, поддерживаешь коллектив, или нет, по морде получишь в любом случае.

     
  • 4.46, Аноним (46), 12:11, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На радио и телевидение такое не транслируют, а интернета в те времена (80-90е) вообще не было.

    Так они делали все, чтобы их по телеку показали :) церкви поджигали

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:59, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как сделать его минималистичнее? Чтобы небольшой прямоугольничек вызывался из трея и все. Возможно такое? Что-то вроде основного окна винампа, но не более.
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 10:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрываешь окно и пользуешься хоткеями. Из трея управлять это тебе к кедам.
     
  • 2.16, Прохожий (??), 10:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вид -> Визуализация... -> Внешний вид -> Интерфейс -> Классическая оболочка Winamp
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:21, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя D-Bus и интеграцию с шеллом. Для минималистичного экспириенса полагается использовать любой плеер (в том числе хром, в том числе наверняка сабж), который оповещает всю систему о том, какой трек сейчас играет - через протокол MPRIS. Далее шелл (например гном-шелл) показывает минималистичную фигню на панели с кнопками play/payse/previous/next.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:04, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем ещё один Amarok?
     
     
  • 2.17, Прохожий (??), 10:06, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так. Зачем Amarok, если есть сабж?
     
  • 2.18, Аноним (12), 10:07, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этого плеера свои декодеры, у них нет проблем с паузой/сиком, в отличие от конкурентов может прочитать теги. С cue, опять же, работает.
     
     
  • 3.26, Аноним (28), 10:49, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У этого плеера свои декодеры, у них нет проблем с паузой/сиком

    Нет, там те же декодеры, что и в абсолютно любом другом опенсорсном аудиоплеере.

    Найди здесь "своюю" реализацию mp3, vorbis, flac и т.п.:

    https://github.com/audacious-media-player/audacious-plugins

     
     
  • 4.29, Аноним (12), 10:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если точнее, он использует реальные либы вместо криво это делающего ffmpeg или phonon-vlc. Какие-то декодеры и целиком собственные были емнип.
     
     
  • 5.31, Аноним (28), 11:01, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, даже ffmpeg использует эти же самые опенсорсные либы (в нем своя реализация декодеров есть только для совсем уж экзотических форматов). И никакой задержки и проблем с паузой он не добавляет.
     
     
  • 6.33, Аноним (12), 11:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Декодеры на базе ffmpeg (помойка ещё та) не могут показать время трека (когда все песни одним файлом весьма актуально) или теги, тот же wavpack с ошибками декодировал. Сейчас для alac нет вариантов помимо ffmpeg и это всё очень заметно. С чем ты споришь?
     
     
  • 7.41, Аноним (28), 11:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас для alac нет вариантов помимо ffmpeg и это всё очень заметно.

    Но в сабже alac декодируется через ffmpeg. Поэтому возвращаемся к вопросу, зачем нужен сабж и к чему ты умничал по поводу его несуществующих "встроенных кодеков".

     
     
  • 8.55, Аноним (12), 12:33, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wavpack не декодируется, возвращаемся к тому, с чего начали Другие плееры целик... текст свёрнут, показать
     

  • 1.20, Аноним (28), 10:19, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, ребятки, время для дежурного коммента о том, что плееры не нужны - уже давно все в стримингах. В моем окружении никто плеерами не пользуется!
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 10:29, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и в чем ты неправ?
     
     
  • 3.32, Аноним (28), 11:02, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всем прав!
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:17, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще коммент будет вот о чем. У меня на телефоне есть плеер neutron. Пилит его, если я не ошибаюсь, один человек. Вот что плеер может: всевозможные форматы, хайрез, цепочки эффектов, до 60 полос параметрического эквалайзера высокого качества, плейлисты, режимы воспроизведения, http, 64-битная обработка, короче там полный фарш. И вот эта вот новость - обновление в amarok, добавили vu-метр. Вопрос такой - почему до сих пор амарок не наворочен, а разработка просто хуже унылой черепахи? Он же древний как мамонт и выглядит сам по себе древним как мамонт! В нём кроме проигрывания ничего нет! Такое в 2003 году уже было. 20 лет и ничего нового. Эта новость это позор.
     
     
  • 3.50, Аноним (28), 12:23, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос такой - почему до сих пор амарок не наворочен, а разработка просто хуже унылой черепахи?

    Ответ простой: как и у подавляющего количества опенсорса, суть существования сабжа не в какой-то конкретной цели для конечного пользователя, а непосредственно ради самого процесса разработки. А спешить в этом незачем.

     
  • 3.53, Аноним (53), 12:30, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось бы сказать, что это потому, что музыку на десктопе сейчас мало кто слушает (и это действительно так), но ведь есть Foobar2000.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:19, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у кого-нибудь есть плейлист *.m3u на всю яндекс музыку?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:46, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто используй нормальный сервис:
    https://music.youtube.com
     

  • 1.22, iPony128052 (?), 10:20, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот ставил.
    Wayland багов нахлебался...
     
  • 1.34, Аноним (34), 11:17, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несмотря на свой богатый функционал, потребляет при этом ОЗУ меньше всех.
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:25, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >дистрибутивов Linux (snap, flatpak

    И в обоих форматах неофициальный. Впрочем, неважно.

     
  • 1.38, Аноним (38), 11:50, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >плееры не нужны - уже давно все в стримингах

    вообще-то в России 80% деревни и села, где не только интернета, даже зарплаты/пенсии не всегда бывают... так что бродите мимо, и не надо решать за 80% населения страны.

     
     
  • 2.40, Аноним (12), 11:54, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше не понимал, чем руководствуются авторы подобных заявлений. Ведь в России интернет всегда был одним из самых быстрых и наиболее доступных в мире. Недавно вон и до Чукотки оптоволокно протянули. Теперь, понимаю.
     
     
  • 3.44, anonymous (??), 12:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В России все тоже самое, только хуже.
     
  • 3.54, Аноним (53), 12:31, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всегда был
    > недавно

    И дотянули до каждой деревни, конечно?

     
     
  • 4.57, Аноним (12), 12:40, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это решается направленной вайфай антенной, насколько я знаю. По сравнению со спутниковым интернетом, не так и плохо. Там всё население меньше чем у меня во дворе людей живёт, а оптоволокно есть.
     
  • 2.47, пох. (?), 12:12, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вообще-то в России 80% деревни и села, где не только интернета, даже зарплаты/пенсии не
    > всегда бывают...

    а плейер-то в ТОЙ роиссе зачем? Там и компьютеров-то нет, его запускать. А если б и был какой в библиотеке - "вся музыка на одном компакт-диске" уже давно не читается, а новых взять неоткуда, нет больше той "горбушки".

    "Васька-Хромой, когда пьян - бог баяна, богиня гармони - доярка Татьяна", каких еще нахрен плейеров тебе ТАМ не хватает?!

     
  • 2.49, Аноним (28), 12:18, 16/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.42, Аноним (38), 12:02, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Я раньше не понимал, чем руководствуются авторы подобных заявлений

    надо просто в реальности пребывать, - поживите, где-нибудь в сибирской деревни, где даже дорог нет, тогда более человеколюбнее станете.

     
     
  • 2.52, Аноним (28), 12:30, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо просто в реальности пребывать, - поживите, где-нибудь в сибирской деревни

    Та не, спасибо - живи сам в такой реальности.

     

  • 1.51, Аноним (38), 12:26, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а плейер-то в ТОЙ роиссе зачем? Там и компьютеров-то нет, его запускать

    где и что, и как, и зачем оставим местным обывателям, которые, кстати, бывают весьма изобретательны... просто не надо смотреть из своего микромирка на всех однозначно; и по-больше человеколюбия. Если как-то и чем-то можете облегчить участь других людей, - сделайте, и порадуйтесь с теми, кому помогли. Простите.

     
     
  • 2.58, Прохожий (??), 12:42, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бывают весьма изобретательны

    Когда на CD-приводах была кнопка проигрывания, можно было изолентой примотать его к блоку питания и включить в любой усилитель. Так что и компьютер-то никакой

     

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