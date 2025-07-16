Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.5

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|3.6, Аноним (6), 09:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Вообще, VLC создали для просмотра пор...а! Потому что эта отрась тащит на себе инновации, чтобы вы могли смотреть его удобнее и технологичнее! Без него небыло бы ПК, VR и 8К 360°!
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|4.56, Аноним (56), 12:36, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще, VLC изначально создавали как видеовещательную платформу. То нишу, что сейчас занимает OBS. Состоял он тогда из видеосервера с управлением из CLI и клиентскго плейера с GUI. Это позже он остался просто видео плейером.
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|3.10, Прохожий (??), 09:59, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Winamp как бы уже не совсем тот (надеюсь, Вы качали не совсем давно - проверьте систему на трояны). Если очень хочется, можно скин Winamp-а в сабже поставить.
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|2.12, Аноним (12), 10:02, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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VLC звук искажает, как ни крути ты настройки. Про искажение видео не будем -- это сразу очевидно.
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|3.19, Прохожий (??), 10:12, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Про искажение видео не будем -- это сразу очевидно.
Как раз VLC может исправить ошибки монтажа. Недавно попался клип, в котором примерно на 1,3 с отставало видео от звука. VLC это легко исправляет.
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|4.28, Аноним (28), 10:53, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Задержку аудио можно задать в абсолютно любом видеоплеере. Ну, возможно, за исключением огрызков из поставки Gnome.
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|2.13, Прохожий (??), 10:03, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VLC для видео. Сабж для музыки. И всё ОК. Хотя последнее время смотрю/слушаю и скачиваю только клипы - хочется видеть исполнителя и/или визуальный ряд, возможно, с субтитрами (полезно при тренировке восприятия иностранных, особенно восточных языков на слух).
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|1.3, Аноним (6), 09:48, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А эти плееры спрашивают разрешения правообладателей, прежде чем воспроизводить музыку? Всё же правообладателям нужно больше прав, чтобы победить пиратство!
Уже внедряют DRM модуль врямо в процессор, почему этим не пользуются на все 100%? Microsoft должна исправить эту проблему, а линукс всегда подчинится вендорлоку.
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|2.7, Прохожий (??), 09:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы, похоже, не разбираетесь в музыке. Если треки и клипы не будут распространять бесплатно для пользователей, авторов/исполнителей никто не будет знать: к ним не придут на концерты, радиостанции не купят треки, а рекламщики не будут вставлять рекламу между клипами.
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|3.8, аноним1233 (?), 09:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бесплатно? Бедные правообладатели платят миллионы чтобы пустить трек в эфир!
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|4.11, Прохожий (??), 10:00, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну гражданин выше предлагает, чтобы платили исключительно пользователи.
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|3.30, Аноним (28), 10:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы, похоже, не разбираетесь в музыке. Если треки и клипы не будут распространять бесплатно для пользователей, авторов/исполнителей никто не будет знать
"Разбирающийся в музыке" может рассказать, откуда люди узнавали и узнают о всякой экстремальной музыке типа условного "Cannibal Corpse"? На радио и телевидение такое не транслируют, а интернета в те времена (80-90е) вообще не было.
Извини, друг, но нормальные люди вообще-то иногда из дома выходят, общаются, на тусы всякие собираются. А не лупятся всю жизнь в телик и интернет.
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|4.36, Прохожий (??), 11:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гражданин предложил вставить DRM в плееры. Я ему привел свои доводы, что он неправ и не разбирается в продвижении современной музыки (предвидя возражение - речь в моем посте именно о продвижении). Ваша тусовка нормальных людей, очевидно, тоже не поддерживает DRM в плеерах (а кто ее поддерживает). Вопрос, за что Вы меня оскорбляете?
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|5.39, Аноним (28), 11:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конкретно отвечал на, что без бесплатного распространения "исполнителей никто не будет знать". Во-первых, будут. Во-вторых, за "бесплтаное" заплатил рекламодатель и потребитель (просмотром рекламы). В третьих, DRM не препятствует бесплатному (а не пиратскому) распратранению музыки, а уже спираченное он не запретит проиграть.
Поэтому и скепсис по поводу вашей компетенции в продвижении современной музыки.
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|6.45, Прохожий (??), 12:06, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поэтому и скепсис по поводу вашей компетенции в продвижении современной музыки.
Тогда ладно. А то я уже подумал, что посетив Вашу альтернативную тусовку, независимо от того, поддерживаешь коллектив, или нет, по морде получишь в любом случае.
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|4.46, Аноним (46), 12:11, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На радио и телевидение такое не транслируют, а интернета в те времена (80-90е) вообще не было.
Так они делали все, чтобы их по телеку показали :) церкви поджигали
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|1.9, Аноним (9), 09:59, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как сделать его минималистичнее? Чтобы небольшой прямоугольничек вызывался из трея и все. Возможно такое? Что-то вроде основного окна винампа, но не более.
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|2.15, Аноним (12), 10:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скрываешь окно и пользуешься хоткеями. Из трея управлять это тебе к кедам.
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|2.16, Прохожий (??), 10:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вид -> Визуализация... -> Внешний вид -> Интерфейс -> Классическая оболочка Winamp
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|2.23, Аноним (23), 10:21, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой для себя D-Bus и интеграцию с шеллом. Для минималистичного экспириенса полагается использовать любой плеер (в том числе хром, в том числе наверняка сабж), который оповещает всю систему о том, какой трек сейчас играет - через протокол MPRIS. Далее шелл (например гном-шелл) показывает минималистичную фигню на панели с кнопками play/payse/previous/next.
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|2.18, Аноним (12), 10:07, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У этого плеера свои декодеры, у них нет проблем с паузой/сиком, в отличие от конкурентов может прочитать теги. С cue, опять же, работает.
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|4.29, Аноним (12), 10:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если точнее, он использует реальные либы вместо криво это делающего ffmpeg или phonon-vlc. Какие-то декодеры и целиком собственные были емнип.
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|5.31, Аноним (28), 11:01, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, даже ffmpeg использует эти же самые опенсорсные либы (в нем своя реализация декодеров есть только для совсем уж экзотических форматов). И никакой задержки и проблем с паузой он не добавляет.
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|6.33, Аноним (12), 11:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Декодеры на базе ffmpeg (помойка ещё та) не могут показать время трека (когда все песни одним файлом весьма актуально) или теги, тот же wavpack с ошибками декодировал. Сейчас для alac нет вариантов помимо ffmpeg и это всё очень заметно. С чем ты споришь?
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|7.41, Аноним (28), 11:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас для alac нет вариантов помимо ffmpeg и это всё очень заметно.
Но в сабже alac декодируется через ffmpeg. Поэтому возвращаемся к вопросу, зачем нужен сабж и к чему ты умничал по поводу его несуществующих "встроенных кодеков".
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|8.55, Аноним (12), 12:33, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wavpack не декодируется, возвращаемся к тому, с чего начали Другие плееры целик... текст свёрнут, показать
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|1.20, Аноним (28), 10:19, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что, ребятки, время для дежурного коммента о том, что плееры не нужны - уже давно все в стримингах. В моем окружении никто плеерами не пользуется!
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|2.48, Аноним (48), 12:17, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще коммент будет вот о чем. У меня на телефоне есть плеер neutron. Пилит его, если я не ошибаюсь, один человек. Вот что плеер может: всевозможные форматы, хайрез, цепочки эффектов, до 60 полос параметрического эквалайзера высокого качества, плейлисты, режимы воспроизведения, http, 64-битная обработка, короче там полный фарш. И вот эта вот новость - обновление в amarok, добавили vu-метр. Вопрос такой - почему до сих пор амарок не наворочен, а разработка просто хуже унылой черепахи? Он же древний как мамонт и выглядит сам по себе древним как мамонт! В нём кроме проигрывания ничего нет! Такое в 2003 году уже было. 20 лет и ничего нового. Эта новость это позор.
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|3.50, Аноним (28), 12:23, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос такой - почему до сих пор амарок не наворочен, а разработка просто хуже унылой черепахи?
Ответ простой: как и у подавляющего количества опенсорса, суть существования сабжа не в какой-то конкретной цели для конечного пользователя, а непосредственно ради самого процесса разработки. А спешить в этом незачем.
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|3.53, Аноним (53), 12:30, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотелось бы сказать, что это потому, что музыку на десктопе сейчас мало кто слушает (и это действительно так), но ведь есть Foobar2000.
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|1.34, Аноним (34), 11:17, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Несмотря на свой богатый функционал, потребляет при этом ОЗУ меньше всех.
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|1.35, Аноним (35), 11:25, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>дистрибутивов Linux (snap, flatpak
И в обоих форматах неофициальный. Впрочем, неважно.
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|1.38, Аноним (38), 11:50, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>плееры не нужны - уже давно все в стримингах
вообще-то в России 80% деревни и села, где не только интернета, даже зарплаты/пенсии не всегда бывают... так что бродите мимо, и не надо решать за 80% населения страны.
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|2.40, Аноним (12), 11:54, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я раньше не понимал, чем руководствуются авторы подобных заявлений. Ведь в России интернет всегда был одним из самых быстрых и наиболее доступных в мире. Недавно вон и до Чукотки оптоволокно протянули. Теперь, понимаю.
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|4.57, Аноним (12), 12:40, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это решается направленной вайфай антенной, насколько я знаю. По сравнению со спутниковым интернетом, не так и плохо. Там всё население меньше чем у меня во дворе людей живёт, а оптоволокно есть.
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|2.47, пох. (?), 12:12, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вообще-то в России 80% деревни и села, где не только интернета, даже зарплаты/пенсии не
> всегда бывают...
а плейер-то в ТОЙ роиссе зачем? Там и компьютеров-то нет, его запускать. А если б и был какой в библиотеке - "вся музыка на одном компакт-диске" уже давно не читается, а новых взять неоткуда, нет больше той "горбушки".
"Васька-Хромой, когда пьян - бог баяна, богиня гармони - доярка Татьяна", каких еще нахрен плейеров тебе ТАМ не хватает?!
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|1.42, Аноним (38), 12:02, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Я раньше не понимал, чем руководствуются авторы подобных заявлений
надо просто в реальности пребывать, - поживите, где-нибудь в сибирской деревни, где даже дорог нет, тогда более человеколюбнее станете.
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|2.52, Аноним (28), 12:30, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надо просто в реальности пребывать, - поживите, где-нибудь в сибирской деревни
Та не, спасибо - живи сам в такой реальности.
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|1.51, Аноним (38), 12:26, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а плейер-то в ТОЙ роиссе зачем? Там и компьютеров-то нет, его запускать
где и что, и как, и зачем оставим местным обывателям, которые, кстати, бывают весьма изобретательны... просто не надо смотреть из своего микромирка на всех однозначно; и по-больше человеколюбия. Если как-то и чем-то можете облегчить участь других людей, - сделайте, и порадуйтесь с теми, кому помогли. Простите.
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|2.58, Прохожий (??), 12:42, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бывают весьма изобретательны
Когда на CD-приводах была кнопка проигрывания, можно было изолентой примотать его к блоку питания и включить в любой усилитель. Так что и компьютер-то никакой
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