Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.5

2.7 , Прохожий ( ?? ), 09:55, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы, похоже, не разбираетесь в музыке. Если треки и клипы не будут распространять бесплатно для пользователей, авторов/исполнителей никто не будет знать: к ним не придут на концерты, радиостанции не купят треки, а рекламщики не будут вставлять рекламу между клипами.

3.8 , аноним1233 ( ? ), 09:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Бесплатно? Бедные правообладатели платят миллионы чтобы пустить трек в эфир!

4.11 , Прохожий ( ?? ), 10:00, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну гражданин выше предлагает, чтобы платили исключительно пользователи.

3.30 , Аноним ( 28 ), 10:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы, похоже, не разбираетесь в музыке. Если треки и клипы не будут распространять бесплатно для пользователей, авторов/исполнителей никто не будет знать "Разбирающийся в музыке" может рассказать, откуда люди узнавали и узнают о всякой экстремальной музыке типа условного "Cannibal Corpse"? На радио и телевидение такое не транслируют, а интернета в те времена (80-90е) вообще не было. Извини, друг, но нормальные люди вообще-то иногда из дома выходят, общаются, на тусы всякие собираются. А не лупятся всю жизнь в телик и интернет.

4.36 , Прохожий ( ?? ), 11:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гражданин предложил вставить DRM в плееры. Я ему привел свои доводы, что он неправ и не разбирается в продвижении современной музыки (предвидя возражение - речь в моем посте именно о продвижении). Ваша тусовка нормальных людей, очевидно, тоже не поддерживает DRM в плеерах (а кто ее поддерживает). Вопрос, за что Вы меня оскорбляете?

5.39 , Аноним ( 28 ), 11:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я конкретно отвечал на, что без бесплатного распространения "исполнителей никто не будет знать". Во-первых, будут. Во-вторых, за "бесплтаное" заплатил рекламодатель и потребитель (просмотром рекламы). В третьих, DRM не препятствует бесплатному (а не пиратскому) распратранению музыки, а уже спираченное он не запретит проиграть. Поэтому и скепсис по поводу вашей компетенции в продвижении современной музыки.

6.45 , Прохожий ( ?? ), 12:06, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поэтому и скепсис по поводу вашей компетенции в продвижении современной музыки. Тогда ладно. А то я уже подумал, что посетив Вашу альтернативную тусовку, независимо от того, поддерживаешь коллектив, или нет, по морде получишь в любом случае.

4.46 , Аноним ( 46 ), 12:11, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На радио и телевидение такое не транслируют, а интернета в те времена (80-90е) вообще не было. Так они делали все, чтобы их по телеку показали :) церкви поджигали

