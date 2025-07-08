Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.3

После шести месяцев разработки опубликован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.3.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии, но в этом году был возрождён и портирован на Qt5/Qt6 и библиотеки KDE Frameworks 5/6. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

В новой версии завершено портирование на Qt 6 и KDE Frameworks 6. Удалена поддержка Qt5. Обновлена схема БД, в которой решены проблемы с кодировками. Реализован звуковой бэкенд на базе GStreamer, поддерживающий дополнительные возможности, отсутствующие в бэкенде phonon-vlc, доступном для Qt6. Улучшен код сканирования содержимого музыкальных коллекций.