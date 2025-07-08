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Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.3

08.07.2025 23:03

После шести месяцев разработки опубликован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.3.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии, но в этом году был возрождён и портирован на Qt5/Qt6 и библиотеки KDE Frameworks 5/6. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

В новой версии завершено портирование на Qt 6 и KDE Frameworks 6. Удалена поддержка Qt5. Обновлена схема БД, в которой решены проблемы с кодировками. Реализован звуковой бэкенд на базе GStreamer, поддерживающий дополнительные возможности, отсутствующие в бэкенде phonon-vlc, доступном для Qt6. Улучшен код сканирования содержимого музыкальных коллекций.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KDE/amarok/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0 с поддержкой Qt6
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0
  4. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.3, продолжающий развитие Amarok 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63553-amarok
Ключевые слова: amarok
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анёним (?), 23:21, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Круто! Для тех кто устал от безликих современных интерфейсов с одной большой плоской кнопкой по середине на Electron или чём-то подобном. На скриншоте выглядит очень даже годно.
     
  • 1.3, Брус Ю (?), 23:23, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, что опять взялись за дело, хотя лучше Amarok эпохи KDE3 уже вряд ли получится. Спасибо TDE.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:39, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Clementine же вроде, и еще там какой-то форк был.
     
     
  • 3.7, НяшМяш (ok), 23:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Strawberry - сейчас им пользуюсь, вполне годный проигрыватель.
     

  • 1.5, Аноним (4), 23:39, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ему все еще полноценная реляционная СУБД нужна?
     
  • 1.6, Alex (??), 23:42, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В старом амароке была единственная киллер фича - он умел скроблить прослушанные треки в Lastfs и получать оттуда рекомендации чтобы еще послушать в тему из того что есть в либе. И дописывал их в плейлист. Больше нигде такого нет сейчас. Да и в lastfm нету раздела больше со схожестью треков....жаль.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:53, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >рекомендации чтобы еще послушать в тему

    https://music.youtube.com

     
     
  • 3.9, Alex (??), 23:56, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы не услышали меня. Он мог добавлять треки из моей либы ПО схожести на основе фидда от юзеров. В плейлист, в плеер. Это позволяло включить 3-4 трека и дальше он делал дискотеку со схожими по звучанию треками исходя из того что у меня в файлах. Отлично работало для псайтранса и электроники. А труба, во первых там нихрена нет, вообще из того что мне инетересно..... так что мимо
     
     
  • 4.15, Аноним (8), 00:32, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написал в поиске "psytrance" и полно всего
     
  • 3.10, Alex (??), 23:59, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже попробовал посмотреть - в трубе совершенно не адекватные рекомендации по электронике, потому что там ничего нет
     
     
  • 4.20, внезапно (?), 03:21, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккаунты стран откуда не уходили правообладатели пробовали? Всё там есть. Всё то же самое, что у яблока или споти. Более полных каталогов чем у них не существует.
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:14, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что лучше, сабж или Elisa?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:20, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба лучше чем вы.
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:21, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Audacious.
     

  • 1.12, Аноним (13), 00:18, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стабильность,- принцип чего-то там в этом беспринципном мире
     
  • 1.16, Аноним (16), 01:23, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я конечно дико извиняюсь, но я слушаю музыку на ютубе, а нужды в локальных хренях не испытываю.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:48, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжайте держать нас в курсе.
     
  • 2.19, mos (??), 03:18, 09/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 02:36, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Clementine?
     

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