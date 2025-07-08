Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.3

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|1.2, Анёним (?), 23:21, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Круто! Для тех кто устал от безликих современных интерфейсов с одной большой плоской кнопкой по середине на Electron или чём-то подобном. На скриншоте выглядит очень даже годно.
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|1.3, Брус Ю (?), 23:23, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Молодцы, что опять взялись за дело, хотя лучше Amarok эпохи KDE3 уже вряд ли получится. Спасибо TDE.
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|3.7, НяшМяш (ok), 23:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Strawberry - сейчас им пользуюсь, вполне годный проигрыватель.
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|1.6, Alex (??), 23:42, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В старом амароке была единственная киллер фича - он умел скроблить прослушанные треки в Lastfs и получать оттуда рекомендации чтобы еще послушать в тему из того что есть в либе. И дописывал их в плейлист. Больше нигде такого нет сейчас. Да и в lastfm нету раздела больше со схожестью треков....жаль.
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|3.9, Alex (??), 23:56, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вы не услышали меня. Он мог добавлять треки из моей либы ПО схожести на основе фидда от юзеров. В плейлист, в плеер. Это позволяло включить 3-4 трека и дальше он делал дискотеку со схожими по звучанию треками исходя из того что у меня в файлах. Отлично работало для псайтранса и электроники. А труба, во первых там нихрена нет, вообще из того что мне инетересно..... так что мимо
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|3.10, Alex (??), 23:59, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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даже попробовал посмотреть - в трубе совершенно не адекватные рекомендации по электронике, потому что там ничего нет
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|4.20, внезапно (?), 03:21, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аккаунты стран откуда не уходили правообладатели пробовали? Всё там есть. Всё то же самое, что у яблока или споти. Более полных каталогов чем у них не существует.
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|1.16, Аноним (16), 01:23, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я конечно дико извиняюсь, но я слушаю музыку на ютубе, а нужды в локальных хренях не испытываю.
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