The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован музыкальный проигрыватель Nocturne 1.0

10.05.2026 18:08 (MSK)

Представлен выпуск Nocturne 1.0, музыкального проигрывателя с возможностями управления музыкальной библиотекой и подключения к сетевым музыкальным сервисам. Код проекта написан на языке Python с использованием виджетов libadwaita и мультимедийной библиотеки gstreamer, и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате Flatpak.

Основные возможности:

  • Поддержка воспроизведения локальных файлов, а также музыки из потоковых сервисов и интернет-радио.
  • Управление музыкальной библиотекой с использованием музыкального сервера Navidrome и возможностью группировки по альбомам, музыкантам и спискам воспроизведения.
  • Наличие визуализатора звука и эквалайзера.
  • Автоматическая загрузка и отображение текстов песен для проигрываемых композиций. Режим караоке с симуляцией пословного показа лирики.
  • Возможность обращения к внешним музыкальным библиотекам при помощи протоколов OpenSubsonic и Jellyfin.
  • Поддержка протокола MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification) для управления воспроизведением (например, для управления из панельных виджетов).
  • Возможность работы в offline-режиме.



Среди изменений в выпуске Nocturne 1.0:

  • Поддержка изменения максимального битрейта.
  • Поддержка нормализации громкости (ReplayGain).
  • Настройка для отображения плеера в боковой панели.
  • Режим воспроизведения без пауз между треками (Gapless).
  • Возможность группировки песен в альбоме в привязке к дискам.
  • Опция для динамической смены фона основного окна.
  • Возможность динамической загрузки списков воспроизведения и альбомов.
  • Поддержка технологии входа Quick Connect в Jellyfin.


  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.1
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 2.3
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.5
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.3
  6. OpenNews: Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65416-nocturne
Ключевые слова: nocturne, music, player
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:28, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Выглядит свежо, да и баги фиксят активно (в 1.0.1 понизили потребление озу).
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:34, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > libadwaita

    Нет, спасибо. AIMP вот нативный билд под Linux выпустили, даже там кастомный темы работают.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:53, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >AIMP вот нативный билд под Linux

    Шо, внатуре? Де скачать без смс и регистрации?

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 19:11, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://aur.archlinux.org/packages/aimp
     
  • 2.4, Аноним (3), 18:54, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, так то с вайном только. Главное, в .deb и .rpm обернуть, лол, ржу.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 19:09, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас проблемы с восприятием информации?
    https://aimp.ru/blogs/?p=1583
    > AIMP для Linux базируется на GTK3 и Cairo
     
  • 2.5, Аноним (3), 19:00, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нативный билд под Linux

    Сказочник :)

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 19:10, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй прочитать официальный же сайт не задним отверстием.
     

  • 1.6, Аноним (1), 19:03, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Возможность работы в offline-режиме

    Ну это всё таки основная функция, без неё любой плеер будет не нужен т.к. есть ютуб:
    https://music.youtube.com

     
  • 1.7, Аноним (7), 19:09, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Audacious и qmmp лучшие
     
     
  • 2.11, anonimus (?), 19:18, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, а вот сабж - эталонное ненужно. Говностример, питон во флатпаке с кучей либ внагрузку - это кккомбо. Хуже только поделки на электроне.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру