Опубликован музыкальный проигрыватель Nocturne 1.0

Представлен выпуск Nocturne 1.0, музыкального проигрывателя с возможностями управления музыкальной библиотекой и подключения к сетевым музыкальным сервисам. Код проекта написан на языке Python с использованием виджетов libadwaita и мультимедийной библиотеки gstreamer, и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате Flatpak. Основные возможности: Поддержка воспроизведения локальных файлов, а также музыки из потоковых сервисов и интернет-радио.

Управление музыкальной библиотекой с использованием музыкального сервера Navidrome и возможностью группировки по альбомам, музыкантам и спискам воспроизведения.

Наличие визуализатора звука и эквалайзера.

Автоматическая загрузка и отображение текстов песен для проигрываемых композиций. Режим караоке с симуляцией пословного показа лирики.

Возможность обращения к внешним музыкальным библиотекам при помощи протоколов OpenSubsonic и Jellyfin.

Поддержка протокола MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification) для управления воспроизведением (например, для управления из панельных виджетов).

Возможность работы в offline-режиме.





Среди изменений в выпуске Nocturne 1.0: Поддержка изменения максимального битрейта.

Поддержка нормализации громкости (ReplayGain).

Настройка для отображения плеера в боковой панели.

Режим воспроизведения без пауз между треками (Gapless).

Возможность группировки песен в альбоме в привязке к дискам.

Опция для динамической смены фона основного окна.

Возможность динамической загрузки списков воспроизведения и альбомов.

Поддержка технологии входа Quick Connect в Jellyfin.



