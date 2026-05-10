Опубликован музыкальный проигрыватель Nocturne 1.0

|1.1, Аноним (1), 18:28, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выглядит свежо, да и баги фиксят активно (в 1.0.1 понизили потребление озу).
|1.2, Аноним (2), 18:34, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> libadwaita
Нет, спасибо. AIMP вот нативный билд под Linux выпустили, даже там кастомный темы работают.
|2.3, Аноним (3), 18:53, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>AIMP вот нативный билд под Linux
Шо, внатуре? Де скачать без смс и регистрации?
|2.4, Аноним (3), 18:54, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тю, так то с вайном только. Главное, в .deb и .rpm обернуть, лол, ржу.
|3.9, Аноним (2), 19:10, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Попробуй прочитать официальный же сайт не задним отверстием.
|2.11, anonimus (?), 19:18, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Согласен, а вот сабж - эталонное ненужно. Говностример, питон во флатпаке с кучей либ внагрузку - это кккомбо. Хуже только поделки на электроне.
