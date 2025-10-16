Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 2.3

|
1.1, Аноним (1), 14:25, 16/10/2025
>По умолчанию задействован декодер MPG123 (поддержка MAD сохранена);
2025 год, это всё, что необходимо знать о сабже
2.4, Соль земли2 (?), 14:29, 16/10/2025
Open Source пилят, когда хотя бы одному это надо. Но я бы отметил отсутствие PipeWire.
3.6, llolik (ok), 14:33, 16/10/2025
> Но я бы отметил отсутствие PipeWire.
qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire. Есть он ещё с предыдущего релиза.
4.15, Аноним (15), 15:02, 16/10/2025
>qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire
>Есть он ещё с предыдущего релиза
Так с предыдущего релиза или все таки едва ли не первый? А то я не распарсил твой посыл.
5.19, llolik (ok), 15:28, 16/10/2025
>>qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire
>>Есть он ещё с предыдущего релиза
> Так с предыдущего релиза или все таки едва ли не первый? А
> то я не распарсил твой посыл.
Насколько я помню, модуль pipewire в экспериментальном формате сделали ещё в 1.5 (в 2021г.). Потом он перестал быть экспериментальным, но в каком релизе, честно не помню, в прошлом 2.2.0 или ещё раньше.
3.9, Аноним (1), 14:38, 16/10/2025
Если плеер даже мп3 нормально воспроизводит, какой смысл пилить ему эвристики для тегов мп3? Не говоря о том, что это безумие какое-то. Угадывать кодировку ещё как-то можно, вон у кед получается в большинстве случаев.
1.7, Аноним (7), 14:36, 16/10/2025
> Разработка проекта полностью переведена на Qt6
Какое-то неосиляторство поддерживать две версии фреймворка, хотя проект небольшой.
3.18, Аноним (15), 15:05, 16/10/2025
Так RadioBOSS для радиостанций. Там довольно фичастая и прикольная штука. Да, интерфейс так себе, но иногда не это главное, а управление эфиром на радио.
1.12, Аноним (12), 14:58, 16/10/2025
>В состав плеера входит два интерфейса: "простой", с использованием стандартных элементов, и "классический", который копирует интерфейс Xmms/Winamp/Audacious.
WinPlay3 вот это был плеер, без всех этих свестелок и перделок хипстерских новомодных. https://en.wikipedia.org/wiki/WinPlay3
1.16, Аноним (16), 15:04, 16/10/2025
Лучший плеер -- это браузер. Заодно он реализует MPRIS, чтобы DE могла сунуть кнопки воспроизведения куда угодно, и сделать действия доступными по хоткеям. Лучший плеер -- это такой плеер, у которого тупо нет собственного окна. Он тупо... везде, как полотно пространства-времени. В данном случае -- плеер и в браузере, и на панельке гнома/кед, и на клавиатуре. Лучший интерфейс -- это отсутствующий, незаметный интерфейс.
