Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 2.3

2.4 , Соль земли2 ( ? ), 14:29, 16/10/2025 Open Source пилят, когда хотя бы одному это надо. Но я бы отметил отсутствие PipeWire.

3.5 , Аноним ( 5 ), 14:32, 16/10/2025 Уже года 4 как поддерживается, ты о чём вообще?

3.6 , llolik ( ok ), 14:33, 16/10/2025 > Но я бы отметил отсутствие PipeWire. qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire. Есть он ещё с предыдущего релиза.

4.15 , Аноним ( 15 ), 15:02, 16/10/2025 >qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire

>Есть он ещё с предыдущего релиза Так с предыдущего релиза или все таки едва ли не первый? А то я не распарсил твой посыл.

5.19 , llolik ( ok ), 15:28, 16/10/2025 >>qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire

>>Есть он ещё с предыдущего релиза

> Так с предыдущего релиза или все таки едва ли не первый? А

> то я не распарсил твой посыл. Насколько я помню, модуль pipewire в экспериментальном формате сделали ещё в 1.5 (в 2021г.). Потом он перестал быть экспериментальным, но в каком релизе, честно не помню, в прошлом 2.2.0 или ещё раньше.

3.9 , Аноним ( 1 ), 14:38, 16/10/2025 Если плеер даже мп3 нормально воспроизводит, какой смысл пилить ему эвристики для тегов мп3? Не говоря о том, что это безумие какое-то. Угадывать кодировку ещё как-то можно, вон у кед получается в большинстве случаев.


