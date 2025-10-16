The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 2.3

16.10.2025 13:59

После года разработки опубликован выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 2.3. В состав плеера входит два интерфейса: "простой", с использованием стандартных элементов, и "классический", который копирует интерфейс Xmms/Winamp/Audacious. Для вывода звука могут использоваться OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32). Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu. Параллельно выпущен набор дополнительных модулей Qmmp Plugin Pack 2.3, в который добавлена экспериментальная поддержка mpv.

Среди изменений:

  • Разработка проекта полностью переведена на Qt6 (поддержка Qt5 остаётся в ветке 1.7.x, для которой планируется только исправление ошибок);
  • Реализована плавная прокрутка списков воспроизведения;
  • Добавлены горячие клавиши для быстрой перемотки на 10/30/60 секунд;
  • В простом интерфейсе пользователя появилась возможность редактировать строку состояния;
  • В "классическом" интерфейсе реализована опция выбора случайной обложки при каждом запуске программы и возможность изменить путь для установки обложек;
  • По умолчанию задействован декодер MPG123 (поддержка MAD сохранена);
  • Для тегов ID3v1 добавлен авто-выбор кодировки в зависимости от системной локали;
  • Обеспеченна поддержка тегов ID3v2 для файлов PCM WAVE;
  • В Qmmp Plugin Pack перенесены устаревшие модули mplayer и mms;
  • Доработана группировка в плейлисте, благодаря чему появилась возможность отображения продолжительности воспроизведения всей группы;
  • При остановке воспроизведения обеспечен сброс названия потока в исходное состояние;
  • Изменён интерфейс некоторых модулей;
  • Обновлён перевод интерфейса на русский язык;
  • Подготовлены пакеты для Ubuntu.


  1. Главная ссылка к новости (https://qmmp.ylsoftware.com/...)
  2. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2
  3. OpenNews: Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3
  4. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.3
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.5
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64064-qmmp
Ключевые слова: qmmp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:25, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >По умолчанию задействован декодер MPG123 (поддержка MAD сохранена);

    2025 год, это всё, что необходимо знать о сабже

     
     
  • 2.4, Соль земли2 (?), 14:29, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open Source пилят, когда хотя бы одному это надо. Но я бы отметил отсутствие PipeWire.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:32, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже года 4 как поддерживается, ты о чём вообще?
     
  • 3.6, llolik (ok), 14:33, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но я бы отметил отсутствие PipeWire.

    qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire. Есть он ещё с предыдущего релиза.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:02, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire
    >Есть он ещё с предыдущего релиза

    Так с предыдущего релиза или все таки едва ли не первый? А то я не распарсил твой посыл.

     
     
  • 5.19, llolik (ok), 15:28, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>qmmp едва-ли не первый, кто запилили pipewire
    >>Есть он ещё с предыдущего релиза
    > Так с предыдущего релиза или все таки едва ли не первый? А
    > то я не распарсил твой посыл.

    Насколько я помню, модуль pipewire в экспериментальном формате сделали ещё в 1.5 (в 2021г.). Потом он перестал быть экспериментальным, но в каком релизе, честно не помню, в прошлом 2.2.0 или ещё раньше.


     
  • 3.9, Аноним (1), 14:38, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если плеер даже мп3 нормально воспроизводит, какой смысл пилить ему эвристики для тегов мп3? Не говоря о том, что это безумие какое-то. Угадывать кодировку ещё как-то можно, вон у кед получается в большинстве случаев.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:25, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:29, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шикарный проигрыватель.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:36, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что проигрывает всем аналогам?
     
  • 2.11, Аноним (2), 14:44, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:36, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Разработка проекта полностью переведена на Qt6

    Какое-то неосиляторство поддерживать две версии фреймворка, хотя проект небольшой.

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:42, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерфейс страшен как моя жизнь.
     
     
  • 2.13, Lyrix (ok), 14:58, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RadioBOSS ещё страшнее ;)
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 15:05, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так RadioBOSS для радиостанций. Там довольно фичастая и прикольная штука. Да, интерфейс так себе, но иногда не это главное, а управление эфиром на радио.
     
  • 2.14, Аноним (15), 15:01, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть скины. В чем проблема?
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:58, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В состав плеера входит два интерфейса: "простой", с использованием стандартных элементов, и "классический", который копирует интерфейс Xmms/Winamp/Audacious.

    WinPlay3 вот это был плеер, без всех этих свестелок и перделок хипстерских новомодных. https://en.wikipedia.org/wiki/WinPlay3

     
     
  • 2.17, Аноним (5), 15:05, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему был? Ставишь и пользуешься.
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:04, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший плеер -- это браузер. Заодно он реализует MPRIS, чтобы DE могла сунуть кнопки воспроизведения куда угодно, и сделать действия доступными по хоткеям. Лучший плеер -- это такой плеер, у которого тупо нет собственного окна. Он тупо... везде, как полотно пространства-времени. В данном случае -- плеер и в браузере, и на панельке гнома/кед, и на клавиатуре. Лучший интерфейс -- это отсутствующий, незаметный интерфейс.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру