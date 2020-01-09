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Обновление Firefox 72.0.1 и 68.4.1 с устранением критической 0-day уязвимости

09.01.2020 08:01

Опубликованы экстренные корректирующие выпуски Firefox 72.0.1 и 68.4.1, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2019-17026), позволяющая организовать выполнение кода при открытии определённым образом оформленных страниц. Опасность усугубляется тем, что ещё до внесения исправления зафиксированы факты совершения атак с использованием данной уязвимости и в руках злоумышленников находится рабочий эксплоит. Всем пользователям Firefox рекомендуется срочно обновить браузер, а пользователям Tor Browser необходимо дождаться выхода обновления 9.0.4, которое будет опубликовано в течение нескольких часов.

Следы совершении атак с использование 0-day уязвимости были обнаружены китайским производителям антивирусного ПО Qihoo 360. Проблема вызвана некорректным определением типа элементов массива при выполнении операций StoreElementHole и FallibleStoreElement в объектном коде, скомпилированном JIT-движком IonMonkey. Подробности пока не раскрываются, но для анализа доступен код патча.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 67.0.4 и 60.7.2 устранена ещё одна 0-day уязвимость
  3. OpenNews: Обновление Firefox 66.0.1 и Tor Browser 8.0.8 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление Firefox 62.0.3 с устранением критических уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз Firefox 72
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 08:08, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пацаны, где можно эксплоит взять?
    Друг-исследователь интересуется в исключительно академических целях.
     
  • 1.2, просто юзермимоход (?), 08:12, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понял, что у кого отключен javascript, уязвимость не страшна?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, 0,1% защищены.
     
     
  • 3.5, Fyjy (?), 08:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты хотел сказать 0.000001%
     
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 08:41, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь сказать что без ЯваСкрипта сидят лишь около 80 человек?
     
     
  • 5.15, Fyjy (?), 08:56, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты хочешь сказать что без ЯваСкрипта сидят лишь около 80 человек?

    Может и 40. Я хочу верить, что совсем уж клинических дебилов на планете минимум

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Меня за все время ни разу никто не уязвил. Обновления в системе вообще отключены как класс. АВ не использую. Что такое вирусы знаю только по рассказам (и сказкам) У кого-то по другому? Или это все тольео у параноиков бывает? :-)
     
     
  • 2.6, Дихлофос (?), 08:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже не пользуюсь антивирусами и обновлениями на Windos 7/XP. Вирусы ушли в прошлое после установки AdBlock
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня за все время ни разу никто не уязвил.

    Не порадуете методикой, как определили?

     
     
  • 3.11, cool29 (?), 08:45, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может у него arch?
    Я слышал, что те кто им пользуется, очень не любят обновляться, почему-то.
    А так, если у него linux, то вполне может и прокатывать.
    Да и я когда виндоАдмином работал, винду так настраивал, что вирусы просто не запускались.
    Может у него srp на винде включена, так там вирусня просто не запуститься, вне зависимости от того есть уязвимости или нет.
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 08:53, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перефразирую вопрос. Как из скомпрометированной системы гарантировано определить, что она скомпрометирована?
     
  • 3.17, Аноним (3), 09:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ооо! А тут определять еще надо?! Ну раз я не замечаю, мне это все равно. Банковские счета у меня никто не воровал, деньги с карт не уводил. На компах вирусов и изменений в материалах нет. Что-то еще надо? :-)
     
     
  • 4.18, Аноним (3), 09:16, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или сидеть и постоянно бздеть, что тебя трекают?! Так и до мигрени не далеко. :-)
     
     
  • 5.19, Аноним (3), 09:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, у меня на компах нет ничего ценного, что может представлять интерес для... разведки, спецслужб, фуфлохакеров, маргиналов и прочих слоупоков. Оружием не торгую, наркоту не распространяю, теракты не готовлю, на резидента не работаю. :-)
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:37, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что такое 0 day уязвимость? Это как то связано с обработкой времени?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:40, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://google.gik-team.com/?q=0+day+%D1%83%D1%8F%D0&
     
     
  • 3.12, cool29 (?), 08:48, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну забанили человека в гугле, а вы его подкалываете...
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 08:58, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, бывает. У меня знакомого постоянно гугл банит. То ли провпадер такой то ли из-за прона (тут сомневаюсь).
     

  • 1.13, Аноним (13), 08:52, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > были обнаружены китайским производителям антивирусного ПО Qihoo 360.

    Его теперь накажут/уволят и понизят социальный рейтинг?

     
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