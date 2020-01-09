Обновление Firefox 72.0.1 и 68.4.1 с устранением критической 0-day уязвимости

2.6 , Дихлофос ( ? ), 08:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я тоже не пользуюсь антивирусами и обновлениями на Windos 7/XP. Вирусы ушли в прошлое после установки AdBlock

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меня за все время ни разу никто не уязвил. Не порадуете методикой, как определили?

3.11 , cool29 ( ? ), 08:45, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может у него arch?

Я слышал, что те кто им пользуется, очень не любят обновляться, почему-то.

А так, если у него linux, то вполне может и прокатывать.

Да и я когда виндоАдмином работал, винду так настраивал, что вирусы просто не запускались.

Может у него srp на винде включена, так там вирусня просто не запуститься, вне зависимости от того есть уязвимости или нет.

4.14 , Аноним ( 7 ), 08:53, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перефразирую вопрос. Как из скомпрометированной системы гарантировано определить, что она скомпрометирована?

3.17 , Аноним ( 3 ), 09:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ооо! А тут определять еще надо?! Ну раз я не замечаю, мне это все равно. Банковские счета у меня никто не воровал, деньги с карт не уводил. На компах вирусов и изменений в материалах нет. Что-то еще надо? :-)

4.18 , Аноним ( 3 ), 09:16, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Или сидеть и постоянно бздеть, что тебя трекают?! Так и до мигрени не далеко. :-)

5.19 , Аноним ( 3 ), 09:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, у меня на компах нет ничего ценного, что может представлять интерес для... разведки, спецслужб, фуфлохакеров, маргиналов и прочих слоупоков. Оружием не торгую, наркоту не распространяю, теракты не готовлю, на резидента не работаю. :-)

