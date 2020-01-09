Обновление Firefox 72.0.1 и 68.4.1 с устранением критической 0-day уязвимости

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|1.1, Аноним (1), 08:08, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пацаны, где можно эксплоит взять?
Друг-исследователь интересуется в исключительно академических целях.
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|5.15, Fyjy (?), 08:56, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты хочешь сказать что без ЯваСкрипта сидят лишь около 80 человек?
Может и 40. Я хочу верить, что совсем уж клинических дебилов на планете минимум
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|1.3, Аноним (3), 08:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Меня за все время ни разу никто не уязвил. Обновления в системе вообще отключены как класс. АВ не использую. Что такое вирусы знаю только по рассказам (и сказкам) У кого-то по другому? Или это все тольео у параноиков бывает? :-)
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|2.6, Дихлофос (?), 08:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тоже не пользуюсь антивирусами и обновлениями на Windos 7/XP. Вирусы ушли в прошлое после установки AdBlock
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|2.7, Аноним (7), 08:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меня за все время ни разу никто не уязвил.
Не порадуете методикой, как определили?
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|3.11, cool29 (?), 08:45, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может у него arch?
Я слышал, что те кто им пользуется, очень не любят обновляться, почему-то.
А так, если у него linux, то вполне может и прокатывать.
Да и я когда виндоАдмином работал, винду так настраивал, что вирусы просто не запускались.
Может у него srp на винде включена, так там вирусня просто не запуститься, вне зависимости от того есть уязвимости или нет.
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|4.14, Аноним (7), 08:53, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перефразирую вопрос. Как из скомпрометированной системы гарантировано определить, что она скомпрометирована?
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|3.17, Аноним (3), 09:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ооо! А тут определять еще надо?! Ну раз я не замечаю, мне это все равно. Банковские счета у меня никто не воровал, деньги с карт не уводил. На компах вирусов и изменений в материалах нет. Что-то еще надо? :-)
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|4.18, Аноним (3), 09:16, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или сидеть и постоянно бздеть, что тебя трекают?! Так и до мигрени не далеко. :-)
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|5.19, Аноним (3), 09:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, у меня на компах нет ничего ценного, что может представлять интерес для... разведки, спецслужб, фуфлохакеров, маргиналов и прочих слоупоков. Оружием не торгую, наркоту не распространяю, теракты не готовлю, на резидента не работаю. :-)
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|1.8, Аноним (8), 08:37, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что такое 0 day уязвимость? Это как то связано с обработкой времени?
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|4.16, Аноним (16), 08:58, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, бывает. У меня знакомого постоянно гугл банит. То ли провпадер такой то ли из-за прона (тут сомневаюсь).
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|1.13, Аноним (13), 08:52, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> были обнаружены китайским производителям антивирусного ПО Qihoo 360.
Его теперь накажут/уволят и понизят социальный рейтинг?
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