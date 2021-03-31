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Выпуск системного менеджера systemd 248

31.03.2021 15:41

После четырёх месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 248. В новом выпуске обеспечена поддержка образов для расширения системных каталогов, файла конфигурации /etc/veritytab, утилиты systemd-cryptenroll, разблокирования LUKS2 при помощи чипов TPM2 и токенов FIDO2, запуска unit-ов в изолированном пространстве идентификаторов IPC, протокола B.A.T.M.A.N. для mesh-сетей, бэкенда nftables для systemd-nspawn. Стабилизирован systemd-oomd.

Основные изменения:

  • Реализована концепция образов расширения системы (System Extension), которые можно использовать для расширения иерархии каталогов /usr/ и /opt/, и добавления дополнительных файлов во время работы, даже если указанные каталоги примонтированы в режиме только для чтения. При подключении образа расширения системы его содержимое накладывается на иерархию /usr/ и /opt/ при помощи OverlayFS.

    Для подключения, отключения, просмотра и обновления образов системных расширений предложена новая утилита systemd-sysext. Для автоматического подключения уже установленных образов во время загрузки добавлен сервис systemd-sysext.service. В файл os-release добавлен параметр "SYSEXT_LEVEL=" для определения уровня поддерживаемых расширений системы.

  • Для unit-ов реализована настройка ExtensionImages, которую можно использовать для привязки образов расширения системы к иерархии пространства имён ФС отдельных изолированных сервисов.
  • Добавлен файл конфигурации /etc/veritytab для настройки верификации данных на блочном уровне при помощи модуля dm-verity. Формат файла аналогичен /etc/crypttab - "имя_раздела устройство_для_данных устройство_для_хэшей хэш_проверки_корня опции". Для настройки поведения dm-verity для корневого устройства добавлен параметр командной строки ядра systemd.verity.root_options.
  • В systemd-cryptsetup добавлена возможность извлечения URI токена PKCS#11 и зашифрованного ключа из заголовка метаданных LUKS2 в формате JSON, что позволяет интегрировать сведения об открытии зашифрованного устройства в само устройство без привлечения внешних файлов.
  • В systemd-cryptsetup предоставлена поддержка разблокирования шифрованных разделов LUKS2 при помощи чипов TPM2 и токенов FIDO2, помимо ранее поддерживаемых токенов PKCS#11. Загрузка libfido2 осуществляется через dlopen(), т.е. наличие проверяется на лету, а не в форме жёстко привязанной зависимости.
  • В /etc/crypttab для systemd-cryptsetup добавлены новые опции "no-write-workqueue" и "no-read-workqueue" для включения синхронной обработки ввода/вывода, связанного с шифрованием и расшифровкой.
  • В утилиту systemd-repart добавлена возможность активации шифрованных разделов при помощи чипов TPM2, например, для создания шифрованного раздела /var при первой загрузке.
  • Добавлена утилита systemd-cryptenroll для привязки токенов TPM2, FIDO2 и PKCS#11 к разделам LUKS, а также для открепления и просмотра токенов, привязки запасных ключкй и задания пароля для доступа.
  • Добавлен параметр PrivateIPC, позволяющий в unit-файле настроить запуск процессов в изолированном пространстве IPC со своими отдельными идентификаторами и очередью сообщений. Для подключения unit-а к уже созданному пространству идентификаторов IPC предложена опция IPCNamespacePath.
  • Добавлены настройки ExecPaths и NoExecPaths, позволяющие применить флаг noexec к отдельным частям файловой системы.
  • В systemd-networkd добавлена поддержка mesh-протокола B.A.T.M.A.N. ("Better Approach To Mobile Adhoc Networking), позволяющего создавать децентрализованные сети, каждый узел в которых связан через соседние узлы. Для настройки предложены секция [BatmanAdvanced] в .netdev , параметр BatmanAdvanced в файлах .network и новый тип устройства "batadv".
  • Стабилизирована реализация механизма раннего реагирования на нехватку памяти в системе systemd-oomd. Добавлена опция DefaultMemoryPressureDurationSec для настройки времени ожидания освобождения ресурса перед воздействием на unit. Systemd-oomd использует подсистему ядра PSI (Pressure Stall Information) и позволяет выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки.


  • Добавлен параметр командной строки ядра - "root=tmpfs", позволяющий примонтировать корневой раздел во временном хранилище, размещённом в оперативной памяти при помощи Tmpfs.
  • Параметр в /etc/crypttab, определяющий файл с ключом, теперь может указывать на сокеты с типом AF_UNIX и SOCK_STREAM. Ключ в этом случае должен отдаваться при подсоединении к сокету, что, например, может применяться для создания сервисов, динамически отдающих ключи.
  • Запасное имя хоста (fallback) для использования системным менеджером и systemd-hostnamed теперь может быть задано двумя путями: через параметр DEFAULT_HOSTNAME в os-release и через переменную окружения $SYSTEMD_DEFAULT_HOSTNAME. В systemd-hostnamed также реализована обработка указания "localhost" в имени хоста и добавлена возможность экспорта имени хоста, а также свойств "HardwareVendor" и "HardwareModel" через DBus.
  • Блок с выставляемыми переменными окружения теперь может быть настроен через новую опцию ManagerEnvironment в system.conf или user.conf, а не только через командную строку ядра и настройки unit-файлов.
  • На стадии компиляции предоставлена возможность использования для запуска процессов системного вызова fexecve() вместо execve() для сокращения задержки между проверкой контекста безопасности и его применением.
  • Для unit-файлов добавлены новые условные операции ConditionSecurity=tpm2 и ConditionCPUFeature для проверки наличия устройств TPM2 и отдельных возможностей CPU (например, ConditionCPUFeature=rdrand можно использовать для проверки поддержки процессором операции RDRAND).
  • Для доступных ядер реализована автоматическая генерация таблиц системных вызовов для фильтров seccomp.
  • Добавлена возможность подстановки новых привязок монтирования (bind mounts) в существующие пространства точек монтирования (mount namespace) сервисов, без перезапуска сервисов. Подстановка выполняется командами 'systemctl bind <unit> <path>…' и 'systemctl mount-image <unit> <image>…'.
  • В настройки StandardOutput и StandardError добавлена поддержка указания путей в форме "truncate:<path>" для очистки перед использованием.
  • В sd-bus добавлена возможность установки соединения с сеансом заданного пользователя внутри локального контейнера. Например "systemctl --user -M lennart@ start quux".
  • В файлах systemd.link в секции [Link] реализованы параметры:
    • Promiscuous - позволяет перевести устройство в режим "promiscuous" для обработки всех сетевых пакетов, включая не адресованные текущей системе;
    • TransmitQueues и ReceiveQueues для настройки числа очередей TX и RX;
    • TransmitQueueLength для настройки размера очереди TX; GenericSegmentOffloadMaxBytes и GenericSegmentOffloadMaxSegment для задания лимитов применения технологии GRO (Generic Receive Оffload).
  • В файлы systemd.network добавлены новые настройки:
    • [Network] RouteTable для выбора таблицы маршрутизации;
    • [RoutingPolicyRule] Type для типа маршрутизации ("blackhole, "unreachable", "prohibit");
    • [IPv6AcceptRA] RouteDenyList и RouteAllowList для списков разрешённых и запрещённых анонсов маршрутов;
    • [DHCPv6] UseAddres для игнорирования выдаваемого DHCP адреса;
    • [DHCPv6PrefixDelegation] ManageTemporaryAddress;
    • ActivationPolicy для определения политики в отношении активности интерфейса (всегда поддерживать в состоянии UP или DOWN или разрешить пользователю менять состояния командой "ip link set dev").
  • В файлы systemd.netdev добавлены опции [VLAN] Protocol, IngressQOSMaps, EgressQOSMaps и [MACVLAN] BroadcastMulticastQueueLength для настройки обработки пакетов VLAN.
  • Прекращено монтирование каталога /dev/ в режиме noexec, так как это приводит к конфликту при использовании исполняемого флага с файлами /dev/sgx. Для возвращения старого поведения можно использовать настройку NoExecPaths=/dev.
  • Права доступа к файлу /dev/vsock изменены на 0o666, а файлы /dev/vhost-vsock и /dev/vhost-net перемещены в группу kvm.
  • База идентификаторов оборудования расширена USB-устройствами для чтения отпечатков пальцев, корректно поддерживающих переход в спящий режим.
  • systemd-resolved добавлена поддержка выдачи ответов на DNSSEC-запросы через stub-резолвер. Локальные клиенты могут проводить DNSSEC-валидацию самих себя, а внешние проксируются в неизменном виде к родительскому DNS-серверу.
  • В resolved.conf добавлена опция CacheFromLocalhost, при установке которой systemd-resolved будет использовать кэшировние даже для обращений к DNS-серверу по адресу 127.0.0.1 (по умолчанию кэширование подобных запросов отключено для исключения двойного кэширования).
  • В systemd-resolved добавлена поддержка RFC-5001 NSID в локальном DNS-резолвере, позволяющая клиентам отличить взаимодействие с локальным резолвером и другим сервером DNS.
  • В утилите resolvectl реализована возможность вывода сведений об источнике поступления данных (локальный кэш, запрос по сети, ответ локального обработчика) и применении шифрования при передаче данных. Для управления процессом определения имени предложены опции --cache, --synthesize, --network, --zone, --trust-anchor и --validate.
  • В systemd-nspawn добавлена поддержка настройки межсетевого экрана при помощи nftables в дополнение к существующей поддержке iptables. В настройке IPMasquerade в systemd-networkd добавлена возможность использования бэкенда на основе nftables.
  • В systemd-localed добавлена поддержка вызова locale-gen для генерации недостающих локалей.
  • В различные утилиты добавлены опции --pager/--no-pager/--json= для включения/выключения режима постраничного просмотра и вывода в формате JSON. Добавлена возможность установки числа используемых в терминале цветов через переменную окружения SYSTEMD_COLORS ("16" или "256").
  • Объявлены устаревшими сборка с раздельными иерархиями каталогов (разделение / и /usr) и поддержка cgroup v1.
  • Основная ветка в Git переименована из 'master' в 'main'.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 247
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  4. OpenNews: Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd
  5. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 246
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54871-systemd
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 15:57, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как всегда шикарно
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Основная ветка в Git переименована из 'master' в 'main'.

    куда уж шикарней...

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:07, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это самое важное в новости.
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уверен еще у многих возникнут скорее всего небольшие, но все же проблемы из-за этой прихоти. Некоторые git команды например по дефолту применяются именно к master и вместо запуска submodule add придется еще и ветку указывать, а перед этим выяснить перевели ли уже репозиторий под sjwрастию или нет, тк где-то будет мастер, где-то будет мейн, у меня например 800+(более восьмиста, это не опечатка) репозиториев в поддержке (и свои личные среди них я не собираюсь переводить на мейн, думаю также поступит и многие другие, но для новых проектов вряд ли кто-то будет заморачиваться).
     
  • 2.24, псевдонимус (?), 16:19, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, этот порнотриллер в каждой серии радует.
     
  • 2.52, VINRARUS (ok), 18:09, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда сапёра и косынку добавят?
     

  • 1.4, foo (?), 15:57, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    [oomd] CPU usage 1.3% is somewhat to high
    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1944646

    systemd-oomd kills the whole session if it's started from console https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1933494

    systemd-oomd kills wrong application https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1941340

    Systemd-oomd very aggressive in killing apps https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1941170

    оправдывайтесь, шляпные

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 15:58, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что оправдываться, баги у всех без исключения есть
     
     
  • 3.8, foo (?), 16:00, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Оправдание принято!
     
  • 3.22, псевдонимус (?), 16:17, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Особенно Леонид Горшочников забагованным получился. Пришлось даже название проекта поменять на "Леннарт Поттеринг". Чтобы никто не догадался.
     
     
  • 4.41, Dzen Python (ok), 17:11, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильно. Горшочников - злой рюсский ласковый беар, а Pottering - сой, собственный, доместифицированный Ivanofffff
     
  • 2.30, Gopnik (??), 16:23, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hakavlad ты ли это?
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:32, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    It's not a bug (c) Lennart
     
  • 2.36, имятакое (?), 16:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и тут foo такой врывается и показывает нам helloworld без багов с лозунгами "вот как надо"
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:58, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Интересно, куда они будут развиваться после мержа emacs
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:59, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Остановитесь!
     
  • 1.9, Леонид Потренко (?), 16:00, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Собаки лают, караван идёт
     
     
  • 2.16, псевдонимус (?), 16:15, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и не лай, Беляш.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:26, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он не собака, в отличие от тебя
     
     
  • 4.51, тотяПотя (?), 18:03, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты опредил по собачьи? Ну, понюхал там, где надо или метод какой попроще есть есть?
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:01, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только B.A.T.M.A.N. в сыстемд и не хватало -- я о нём не слышал уже лет 10. Вообще, оно не очень хорошо работало, мешсети вообще что-то не очень хорошо работают. Но на роутеры придётся потратиться в любом случае, потому что IP over Avian Carriers обеспечивает куда более надёжное соединение, если сравнивать.
     
  • 1.12, Аноним (11), 16:05, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ... шифрование разделов ... чипы ... токены ...

    Когда уж как на эпплах сделают - шифрованное соединение с винтом, чтобы юзверь не мог ничего сделать?

     
     
  • 2.19, Аноним (31), 16:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там шифруют недоброжелатели от пользователя, а тут пользователь от недоброжелателей
     
     
  • 3.26, Аноним (11), 16:21, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    готовят ситуацию к внезапному перевороту... и ты становишься недоброжелателем на своём компе... твой комп уже не твой.
     
     
  • 4.35, Последний из могикан (?), 16:34, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...а тебе дали им попользоватся как спутниковое оборудование на Украине)
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:06, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже вижу в этом возможность повышения своей приватности. А луддиты как всегда только ноют.
     

  • 1.14, user90 (?), 16:12, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > системного менеджера

    Я вот думаю, а как раньше-то жили, бедняжки, без подобной сущности??

    Хоть почему "раньше"? У многих этого дерьма нет и сейчас..

     
  • 1.18, Fracta1L (ok), 16:16, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понял, с помощью расширений иерархии можно динамически создавать свои иерархии ФС для отдельных программ?
     
     
  • 2.32, Аноним (11), 16:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это и без системды делали уже давно.
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:21, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линух раньше был прост и понятен. Мне кажется я стал понимать, каким образом корподрянь поимеет весь этот опенсорц.
     
     
  • 2.33, Аноним (11), 16:27, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно поэтому всю системду толкают в pid-0, чтобы юзверь не мог ничего вырезать.
     
  • 2.39, user90 (?), 17:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне кажется я стал понимать, каким образом корподрянь поимеет весь этот опенсорц.

    Сама по себе корподрянь мало чего может сделать, к ней еще требуется приложение вроде масс 80% которых безмозглы) или Анонимов опеннета (65-70%) ;)

     
  • 2.45, IRASoldier_registered (ok), 17:29, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люди с недостаточными когнитивными способностями всегда испытывают баттхерт, когда выясняется, что нечто устроено сложнее, чем они способны понять.

    И да, делом должны заниматься профессионалы, а не любители из народной самодеятельности. Иначе и конечный продукт будет так, васяноподелкой для васянов, которые будут радостно гыкать и одобрительно хлопать васяна по плечу: "смотри, чо васян-то умеет!".

     
     
  • 3.47, myhand (ok), 17:49, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда выясняется, что нечто устроено сложнее

    Да тут как валенок...

    > И да, делом должны заниматься профессионалы

    Ну, нонешним прохвессионалам и PhD не надо.  У прошлого, писавшего PID1 - хоть была...

     
  • 3.48, user90 (?), 17:50, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот сразу и обсерся!
    Как оно устроено на деле, тут никого не волнует, а половина фоннатов системды даже не смогут им рулить при необходимости. А обсуждают скорее "концептуальную сущность", ну а с этим все давно уже все ясно..
     

  • 1.28, Какаянахренразница (ok), 16:23, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Это уже было в Симпсонах" -> "Это уже было в СистемД"
     
  • 1.37, Аноним (37), 16:53, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вроде бы не плохо, но всё это превратиться в монстра неподвижного.
     
  • 1.46, Xo (?), 17:37, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять .pacnew править? Вот жеж
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:52, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось избавиться от линукса и получится норм операционка.
     

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