Выпуск системного менеджера systemd 248

|
|
|
|2.11, Аноним (11), 16:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
> Основная ветка в Git переименована из 'master' в 'main'.
куда уж шикарней...
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 16:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Уверен еще у многих возникнут скорее всего небольшие, но все же проблемы из-за этой прихоти. Некоторые git команды например по дефолту применяются именно к master и вместо запуска submodule add придется еще и ветку указывать, а перед этим выяснить перевели ли уже репозиторий под sjwрастию или нет, тк где-то будет мастер, где-то будет мейн, у меня например 800+(более восьмиста, это не опечатка) репозиториев в поддержке (и свои личные среди них я не собираюсь переводить на мейн, думаю также поступит и многие другие, но для новых проектов вряд ли кто-то будет заморачиваться).
|
|
|
|
|
|3.22, псевдонимус (?), 16:17, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Особенно Леонид Горшочников забагованным получился. Пришлось даже название проекта поменять на "Леннарт Поттеринг". Чтобы никто не догадался.
|
|
|
|4.41, Dzen Python (ok), 17:11, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неправильно. Горшочников - злой рюсский ласковый беар, а Pottering - сой, собственный, доместифицированный Ivanofffff
|
|2.36, имятакое (?), 16:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
и тут foo такой врывается и показывает нам helloworld без багов с лозунгами "вот как надо"
|
|
|
|
|
|
|
|4.51, тотяПотя (?), 18:03, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ты опредил по собачьи? Ну, понюхал там, где надо или метод какой попроще есть есть?
|
|1.10, Аноним (10), 16:01, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Только B.A.T.M.A.N. в сыстемд и не хватало -- я о нём не слышал уже лет 10. Вообще, оно не очень хорошо работало, мешсети вообще что-то не очень хорошо работают. Но на роутеры придётся потратиться в любом случае, потому что IP over Avian Carriers обеспечивает куда более надёжное соединение, если сравнивать.
|
|1.12, Аноним (11), 16:05, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> ... шифрование разделов ... чипы ... токены ...
Когда уж как на эпплах сделают - шифрованное соединение с винтом, чтобы юзверь не мог ничего сделать?
|
|
|
|2.19, Аноним (31), 16:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так там шифруют недоброжелатели от пользователя, а тут пользователь от недоброжелателей
|
|
|
|3.26, Аноним (11), 16:21, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
готовят ситуацию к внезапному перевороту... и ты становишься недоброжелателем на своём компе... твой комп уже не твой.
|
|2.40, Аноним (40), 17:06, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я уже вижу в этом возможность повышения своей приватности. А луддиты как всегда только ноют.
|
|1.14, user90 (?), 16:12, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> системного менеджера
Я вот думаю, а как раньше-то жили, бедняжки, без подобной сущности??
Хоть почему "раньше"? У многих этого дерьма нет и сейчас..
|
|1.18, Fracta1L (ok), 16:16, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я правильно понял, с помощью расширений иерархии можно динамически создавать свои иерархии ФС для отдельных программ?
|
|1.25, Аноним (25), 16:21, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Линух раньше был прост и понятен. Мне кажется я стал понимать, каким образом корподрянь поимеет весь этот опенсорц.
|
|
|
|2.33, Аноним (11), 16:27, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Именно поэтому всю системду толкают в pid-0, чтобы юзверь не мог ничего вырезать.
|
|2.39, user90 (?), 17:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мне кажется я стал понимать, каким образом корподрянь поимеет весь этот опенсорц.
Сама по себе корподрянь мало чего может сделать, к ней еще требуется приложение вроде масс 80% которых безмозглы) или Анонимов опеннета (65-70%) ;)
|
|2.45, IRASoldier_registered (ok), 17:29, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Люди с недостаточными когнитивными способностями всегда испытывают баттхерт, когда выясняется, что нечто устроено сложнее, чем они способны понять.
И да, делом должны заниматься профессионалы, а не любители из народной самодеятельности. Иначе и конечный продукт будет так, васяноподелкой для васянов, которые будут радостно гыкать и одобрительно хлопать васяна по плечу: "смотри, чо васян-то умеет!".
|
|
|
|3.47, myhand (ok), 17:49, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> когда выясняется, что нечто устроено сложнее
Да тут как валенок...
> И да, делом должны заниматься профессионалы
Ну, нонешним прохвессионалам и PhD не надо. У прошлого, писавшего PID1 - хоть была...
|
|3.48, user90 (?), 17:50, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот сразу и обсерся!
Как оно устроено на деле, тут никого не волнует, а половина фоннатов системды даже не смогут им рулить при необходимости. А обсуждают скорее "концептуальную сущность", ну а с этим все давно уже все ясно..
|