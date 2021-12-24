Выпуск системного менеджера systemd 250

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|2.29, tty0 (?), 23:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подарок будет тем, у кого в дистрибе с бодуна это выкатят. Радоваться пару дней для нестандартных конфигураций и открывать пакеты 😭
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|2.40, Аноним (-), 00:19, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Отличный подарок будет когда тебе в коментах сотрудники мелкософта будут объяснять почему тебе не следует рутать свой линукс.
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|4.61, Смузихлёб (?), 01:02, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я сижу на лине, но мне абсолютно не интересен пердолинг с системой и я понятия не имею что там под капотом. Мне ОС нужна для работы, а для секса есть бабы 👌
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|2.49, Урри (ok), 00:50, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...
systemd-cdwriter
systemd-image-editor
systemd-movie-recoder
systemd-graphics-library
...
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|1.5, Аноним (5), 22:13, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>чипе TPM2
Имхо, ради этого все и затевалось, засунуть зoнд и в линyпс.
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|1.11, Онаним (?), 22:21, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Такое ощущение, что systemd-networkd не хватает systemd-routed с BGP, OSPF, RIP и BFD.
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|1.12, Шарп (ok), 22:23, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот это портянка. Скипнул. Лёне верим на слово.
Чёт хвалебные комментарии про systemd плюсуют. Конец света наступил что-ли?
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|4.37, Аноним (-), 00:07, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я линуксоид
> хейтеров системд презираю
несовместимое в одной голове. во времена.
линуксоиды всегда отвергали идею проталкивания и навязывания, что с форточками всегда и происходило, но как только мягкие применили тролинг, лобирование и просто булинг по отношению к "инакомыслящим" и "несогласным" - появились "линуксоиды" проталкиватели, троли и хейтеры "нетакдумающих" по их мнению.
Очень интересный вид линуксоида, можно этот экземпляр на стол, бум препарировать и искать причины отсутствия мозга
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|5.42, Аноним (42), 00:23, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читал ваш комментарий 2 раза и не пойму кого надо препарировать на столе? Вас или того кому вы отвечали?...
Вы же оба одинаковые. Каждый "хейтит нетакдумающих".
А вообще, у линукса немного подрос спрос в корпоративном секторе за последнее время, отсюда задачи и решения. Отсюда и люди с другими точками зрения.
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|6.43, Аноним (-), 00:34, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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копроративность в м$ , вот туда и топайте.
> не пойму кого надо препарировать на столе? Вас или того кому вы отвечали?..
синдромом иисуса не страдаю, на копроративную агрессию должна быть адекватная реакция.
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|2.59, АнонимГоним (?), 00:59, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так то Патрег говорил, что он не против системд, но грит сыроват пока. А вообще без системд хватает дистрибутивов.
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|1.18, Михрютка (ok), 22:38, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>>>The static lease DHCP server logic in systemd-networkd may now serve IP addresses outside of the configured IP pool range for the server.
systemd ипем вам моски since 2010
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|1.20, FortyTwo (ok), 22:42, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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особо доставило:
>В состав включён новый unit-файл factory-reset.target, обрабатываемый в systemd-logind по аналогии с операциями reboot, poweroff, suspend и hibernate, и применяемый для создания обработчиков для выполнения сброса к заводским настройкам.
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|2.25, Онаним (?), 22:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, да, во всяких этих ваших ведроидах или просто на тонких клиентах может пригодиться.
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|2.45, Самокатофил (?), 00:39, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Итог не предполагается. Это не законченый продукт с какой-то конкретной целью. Задачи появляются на ходу, депрекейтятся на ходу, фиксятся на ходу. Девелопмент трэйн, тысячи звёзд на гитхабе, заскакивай пока не поздно.
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|2.48, Аноним (56), 00:49, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С корпоратов
Постепенно будет systemd-kernel, потом как с браузерами
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|1.28, Няша (?), 23:24, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Неясно на кой пёс тащить ЭТО во все дистры... Выпустили бы свой дистр и гоняли бы ЭТО там туда-сюда...
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|1.35, Аноним (35), 23:56, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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systemd/Linux ?
Ждём ls.target, такое точно никому не повредит в проге от которой всё что было нужно — это просто запускать сервисы когда надо.
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|1.36, Аноним (36), 23:56, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поздравляю портянщиков что им не придется вчитываться в эту муть. Пользуясь случаем передаю привет всем системдунам из Void musl. Пользуюсь только Void musl на ноутбуках и компах. И вообще выкат это типа рождественский чтобы протолкнуть это нечто иностранцам.
Дорогой Санта, сделай так чтобы системдуны страдали еще больше ведь это поделие разве что на смартфоне годится, ведь надо запускать чем-то Sailfish OS и всем этим никто не станет пользоваться за отсутствием TPM2 чипов и EFI.
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|2.39, Аноним (-), 00:17, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> . Указанная возможность позволяет задействовать верифицируемое неизменное окружение initrd, дополняемое при помощи sysexts и зашифрованных данных для аутентификации.
Инетерсно как скоро увидим вопросы вроде:
- Посоны, как порутать свой комп
на опеннетеке?
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|1.46, Самокатофил (?), 00:44, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понимаю, почему системдофилы так не любят бэш-портянки, когда у них такие ченджлоги?! Это ж всем портянкам портянки.))
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|2.53, Аноним (-), 00:52, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бинарные логи мммм. Сегодня ты отвергаешь юниксвей, завтра ты отрицаеш позикс !
Для справки - портянки используются в армии по сегодняшний день, доказали эффектиность и незаменимость за многолетнюю историю применения. Никакие носочки с микимаусами не спасут твои ноги от натирания берцами и превращением их в пыль в боевых или полубоевых условиях. А портянки спасут. Так что не зашла эта шигоринка про портянки, боты без премии на новый год остались.
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|1.58, Троянец (??), 00:58, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Приходящие на адрес 127.0.0.54 запросы всегда перенаправляются на вышестоящий DNS-сервер и не обрабатываются локально.
Спасибо, Лёня!!!!
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|1.64, Самокатофил (?), 01:18, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена настройка RuntimeRandomizedExtraSec, позволяющая внести случайные отклонения в таймаут RuntimeMaxSec,
Ахах) Выучи стотыщткейвордов, но помни, что есть кейворды, влияющие на кейворды, влияющие на кейворды, влияющие на кейворды. Одинаковость поведения на разных архитектурах не гарантируется.
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|1.66, Аноним (67), 01:31, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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v250-rc3.tar.gz = 11 Mb :)
v250-rc3.tar = 60 Mb :)))
чотаржу :)
PS: портянки рулят
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|2.71, Смузихлёб (?), 02:15, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. CAN разработан компанией Robert Bosch GmbH в середине 1980-х и в настоящее время широко распространён в промышленной автоматизации, технологиях домашней автоматизации («умного дома»), автомобильной промышленности и многих других областях.
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