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Выпуск системного менеджера systemd 250

24.12.2021 21:43

После пяти месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 250. В новом выпуске появилась возможность хранения учётных данных в шифрованном виде, реализована верификация автоматически определяемых GPT-разделов по цифровой подписи, улучшено информирование о причинах возникновения задержек при запуске сервисов, добавлены опции для ограничения доступа сервиса к определённым файловым системам и сетевым интерфейсам, обеспечена поддержка контроля целостности разделов при помощи модуля dm-integrity, добавлена поддержка автообновления sd-boot.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка шифрованных и аутентифицированных учётных данных, что может быть полезным для безопасного хранения конфиденциальных материалов, таких как SSL-ключи и пароли доступа. Расшифровка учётных данных производится только при необходимости и в привязке к локальной установке или оборудованию. Данные шифруются автоматически с использованием симметричных алгоритмов шифрования, ключ для которых может размещаться в файловой системе, в чипе TPM2 или с использованием комбинированной схемы. При запуске сервиса учётные данные автоматически расшифровываются и становятся доступны сервису в обычном виде. Для работы с зашифрованными учётными данными добавлена утилита 'systemd-creds', а для сервисов предложены настройки LoadCredentialEncrypted и SetCredentialEncrypted.
  • В sd-stub, исполняемый файл для EFI, при помощи которого прошивка EFI загружает ядро Linux, добавлена поддержка загрузки ядра с использованием протокола LINUX_EFI_INITRD_MEDIA_GUID EFI. Также в sd-stub добавлена возможность упаковки учётных данных и файлов sysext в архив cpio и передачи этого архива ядру вместе с initrd (дополнительные файлы размещаются в каталоге /.extra/). Указанная возможность позволяет задействовать верифицируемое неизменное окружение initrd, дополняемое при помощи sysexts и зашифрованных данных для аутентификации.
  • Существенно расширена спецификация Discoverable Partitions, предоставляющая средства для определения, монтирования и активации системных разделов, использующих GPT (GUID Partition Tables). По сравнению с прошлыми выпусками для большинства архитектур в спецификации реализована поддержка корневого раздела и раздела /usr, в том числе для платформ не использующих UEFI.

    В Discoverable Partitions также добавлена поддержка разделов, целостность которых верифицируется модулем dm-verity с использованием цифровых подписей PKCS#7, что упрощает создание полностью аутентифицированных дисковых образов. Поддержка верификации интегрирована в различные утилиты, манипулирующие дисковыми образами, включая systemd-nspawn, systemd-sysext, systemd-dissect, сервисы с RootImage, systemd-tmpfiles и systemd-sysusers.

  • Для долго запускаемых или останавливаемых unit-ов в дополнение к показу анимированного индикатора выполнения операции предоставлена возможность вывода сведений о состоянии, позволяющих понять, что именно происходит с сервисом в данный момент и завершения выполнения какого сервиса ожидает в данный момент системный менеджер.
  • В /etc/systemd/system.conf и /etc/systemd/user.conf добавлен параметр DefaultOOMScoreAdjust, позволяющий откорректировать порог срабатывания OOM-killer при нехватке памяти, применимый к процессам, которые запускает systemd для системы и пользователей. По умолчанию вес системных сервисов выше, чем пользовательских, т.е. при нехватке памяти вероятность завершения пользовательских сервисов выше, чем системных.
  • Добавлена настройка RestrictFileSystems, позволяющая ограничить доступ сервисов к определённым типам файловых систем. Для просмотра доступных типов ФС можно использовать команду "systemd-analyze filesystems". По аналогии реализована опция RestrictNetworkInterfaces, позволяющая ограничить доступ к определённым сетевым интерфейсам. Реализация основана на BPF-модуле LSM, ограничивающем доступ группы процессов к объектам ядра.
  • Добавлен новый файл конфигурации /etc/integritytab и утилита systemd-integritysetup, настраивающие модуль dm-integrity для контроля целостности данных на уровне отдельных секторов, например, для гарантирования неизменности зашифрованных данных (Authenticated Encryption, гарантирует, что блок данных не был модифицирован обходным путём). Формат файла /etc/integritytab аналогичен файлам /etc/crypttab и /etc/veritytab, за тем исключением, что вместо dm-crypt и dm-verity применяется dm-integrity.
  • Добавлен новый unit-файл systemd-boot-update.service, при активации которого и наличии установленного загрузчика sd-boot, systemd автоматически будет обновлять версию загрузчика sd-boot, поддерживая код загрузчика всегда в актуальном состоянии. Сам sd-boot теперь по умолчанию собирается с поддержкой механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов для UEFI Secure Boot. Кроме того, в sd-boot обеспечена возможность разбора загрузочных настроек Microsoft Windows для корректного формирования названий загрузочных разделов с Windows и показа версии Windows.

    В sd-boot также предоставлена возможность определения цветовой схемы на этапе сборки. В процессе загрузки добавлена поддержка смены разрешения экрана нажатием клавиши "r". Добавлена горячая клавиша "f" для перехода в интерфейс настройки прошивки. Добавлен режим автоматической загрузки системы, соответствующей элементу меню, выбранному при прошлой загрузке. Добавлена возможность автоматической загрузки EFI-драйверов, размещённых в каталоге /EFI/systemd/drivers/ в разделе ESP (EFI System Partition).

  • В состав включён новый unit-файл factory-reset.target, обрабатываемый в systemd-logind по аналогии с операциями reboot, poweroff, suspend и hibernate, и применяемый для создания обработчиков для выполнения сброса к заводским настройкам.
  • Процесс systemd-resolved теперь создаёт дополнительный слушающий сокет на адресе 127.0.0.54 в дополнение к 127.0.0.53. Приходящие на адрес 127.0.0.54 запросы всегда перенаправляются на вышестоящий DNS-сервер и не обрабатываются локально.
  • Предоставлена возможность сборки systemd-importd и systemd-resolved с библиотекой OpenSSL вместо libgcrypt.
  • Добавлена начальная поддержка архитектуры LoongArch, применяемой в процессорах Loongson.


  • В systemd-gpt-auto-generator реализована возможность автоматической настройки определяемых системой разделов подкачки, зашифрованных подсистемой LUKS2.
  • В коде разбора GPT-образов, используемом в systemd-nspawn, systemd-dissect и подобных утилитах, реализована возможность декодирования образов для других архитектур, что позволяет использовать systemd-nspawn для запуска образов в эмуляторах других архитектур.
  • При инспектировании дисковых образов в systemd-dissect теперь выводятся сведения о назначении раздела, например, пригодности загрузки через UEFI или запуске в контейнере.
  • В файлы system-extension.d/ добавлено поле "SYSEXT_SCOPE", позволяющее обозначить область применения системного образа - "initrd", "system" или "portable".
  • В файл os-release добавлено поле "PORTABLE_PREFIXES", которое можно использовать в переносимых образах для определения поддерживаемых префиксов unit-файлов.
  • В systemd-logind реализованы новые настройки HandlePowerKeyLongPress, HandleRebootKeyLongPress, HandleSuspendKeyLongPress и HandleHibernateKeyLongPress, которые можно использовать для определения действий при удержании определённых клавиш дольше 5 секунд (например, при быстром нажатии клавиши Suspend можно настроить переход в ждущий режим, а при удержании - в спящий).
  • Для unit-ов реализованы настройки StartupAllowedCPUs и StartupAllowedMemoryNodes, которые отличаются от аналогичных настроек без префикса Startup тем, что применяются только на этапе загрузки и завершения работы, что позволяет выставить иные ограничения ресурсов при загрузке.
  • Добавлены проверки [Condition|Assert][Memory|CPU|IO]Pressure, позволяющие пропустить или завершить ошибкой активацию unit-а в случае определения через механизм PSI большой нагрузки на память, CPU и ввод/вывод в системе.
  • Устанавливаемое по умолчанию ограничение на максимальное число inode увеличено для раздела /dev с 64k до 1M, а для /tmp с 400k до 1M.
  • Для сервисов предложена настройка ExecSearchPath, дающая возможность изменить путь для поиска исполняемых файлов, запускаемых через настройки, подобные ExecStart.
  • Добавлена настройка RuntimeRandomizedExtraSec, позволяющая внести случайные отклонения в таймаут RuntimeMaxSec, ограничивающий время выполнения юнита.
  • Расширен синтаксис настроек RuntimeDirectory, StateDirectory, CacheDirectory и LogsDirectory, в которых через указание дополнительного значения, разделённого двоеточием, теперь можно организовать создание символической ссылки на заданный каталог для организации доступа по нескольким путям.
  • Для сервисов предложены настройки TTYRows и TTYColumns для задания числа строк и столбцов в устройстве TTY.
  • Добавлена настройка ExitType, позволяющая изменить логику определения завершения сервиса. По умолчанию systemd отслеживает завершение только основного процесса, но при выставлении ExitType=cgroup системный менеджер будет ждать завершения последнего процесса в cgroup.
  • Реализация поддержки TPM2/FIDO2/PKCS11 в systemd-cryptsetup теперь также собирается в виде плагина к cryptsetup, что позволяет использовать обычную команду cryptsetup для разблокирования шифрованного раздела.
  • В обработчике TPM2 в systemd-cryptsetup/systemd-cryptsetup добавлена поддержка первичных ключей RSA, помимо ключей ECC, для улучшения совместимости с чипами, не поддерживающими ECC.
  • В /etc/crypttab добавлена опция token-timeout, позволяющая определить максимальное время ожидания подключения токена PKCS#11/FIDO2, после истечения которого будет выведен запрос ввода пароля или ключа восстановления.
  • В systemd-timesyncd реализована настройка SaveIntervalSec, позволяющая периодически сохранять значение текущего системного времени на диск, например, для реализации монотонных часов на системах без RTC.
  • В утилиту systemd-analyze добавлены опции: "--image" и "--root" для проверки unit-файлов внутри заданного образа или корневого каталога, "--recursive-errors" для учёта зависимых юнитов при выявлении ошибки, "--offline" для проверки отдельно сохранённых на диск unit-файлов, "--json" для вывода в формате JSON, "--quiet" для отключения неважных сообщений, "--profile" для привязки к переносимому профилю. Также добавлена команда inspect-elf для разбора core-файлов в формате ELF и возможность проверки unit-файлов с заданным именем юнита, независимо от того совпадает ли это имя с именем файла.


  • В systemd-networkd расширена поддержка шины CAN (Controller Area Network). Добавлены настройки для управления режимами CAN: Loopback, OneShot, PresumeAck и ClassicDataLengthCode. В секцию [CAN] файлов .network добавлены опции TimeQuantaNSec, PropagationSegment, PhaseBufferSegment1, PhaseBufferSegment2, SyncJumpWidth, DataTimeQuantaNSec, DataPropagationSegment, DataPhaseBufferSegment1, DataPhaseBufferSegment2 и DataSyncJumpWidth для управления битовой синхронизацией интерфейса CAN.
  • В systemd-networkd для клиента DHCPv4 добавлена опция Label, позволяющая настроить метку адресов, применяемую при конфигурации адресов IPv4.
  • В systemd-udevd для "ethtool" реализована поддержка специальных значений "max", выставляющих размер буфера в максимальное значение, поддерживаемое оборудованием.
  • В .link-файлах для systemd-udevd теперь можно настроить различные параметры объединения сетевых адаптеров и подключения аппаратных обработчиков (offload).
  • В systemd-networkd по умолчанию предложены новые .network-файлы: 80-container-vb.network для определения сетевых мостов, созданных при запуске systemd-nspawn с опциями "--network-bridge" или "--network-zone"; 80-6rd-tunnel.network для определения туннелей, автоматически созданных при получении DHCP-ответа с опцией 6RD.
  • В systemd-networkd и systemd-udevd добавлена поддержка проброса IP поверх интерфейсов InfiniBand, для которой в файлы systemd.netdev добавлена секция "[IPoIB]", а в настройке Kind реализована обработка значения "ipoib".
  • В systemd-networkd обеспечена автоматическая настройка маршрутов для адресов, указанных в параметре AllowedIPs, которая может быть настроена через параметры RouteTable и RouteMetric в секциях [WireGuard] и [WireGuardPeer].
  • В systemd-networkd обеспечена автоматическая генерация не меняющихся MAC-адресов для интерфейсов batadv и bridge. Для отключения данного поведения можно указать значение MACAddress=none в файлах .netdev.
  • В файлы .link в секцию "[Link]" добавлена настройка WakeOnLanPassword, для определения пароля при работе WoL в режиме "SecureOn".
  • В секцию "[CAKE]" файлов .network добавлены настройки AutoRateIngress, CompensationMode, FlowIsolationMode, NAT, MPUBytes, PriorityQueueingPreset, FirewallMark, Wash, SplitGSO и UseRawPacketSize для определения параметров механизма управления сетевыми очередями CAKE (Common Applications Kept Enhanced).
  • В секцию "[Network]" файлов .network добавлена настройка IgnoreCarrierLoss, позволяющая определить как долго ждать перед тем как реагировать на потерю несущего сигнала.
  • В systemd-nspawn, homectl, machinectl и systemd-run расширен синтаксис параметра "--setenv" - если указано только имя переменной (без "="), значение будет взято из соответствующей переменной окружения (например, при указании "--setenv=FOO" будет взято значение из переменной окружения $FOO и использовано в выставляемой в контейнере одноимённой переменной окружения).
  • В systemd-nspawn добавлена опция "--suppress-sync" для отключения выполнения системных вызовов sync()/fsync()/fdatasync() при создании контейнера (полезно, когда скорость имеет первоочередное значение, а сохранение сборочных артефактов в случае сбоя не важно, так как они могут быть повторно созданы в любой момент).
  • Добавлена новая база данных hwdb, в которую включены различные типы анализаторов сигналов (мультиметры, анализаторы протоколов, осциллографы и т.п.). Информация о камерах в hwdb расширена полем с информацией о типе камеры (обычная или инфракрасная) и размещения объектива (спереди или сзади).
  • Обеспечена генерация не меняющихся имён сетевых интерфейсов для устройств netfront, применяемых в Xen.
  • Анализ core-файлов утилитой systemd-coredump на базе библиотек libdw/libelf теперь производится в отдельном процессе, изолированном в sandbox-окружении.
  • В systemd-importd добавлена поддержка переменных окружения $SYSTEMD_IMPORT_BTRFS_SUBVOL, $SYSTEMD_IMPORT_BTRFS_QUOTA, $SYSTEMD_IMPORT_SYNC, при помощи которых можно отключить генерацию подразделов Btrfs, а также настроить квоты и синхронизацию дисков.
  • В systemd-journald на файловых системах с поддержкой режима copy-on-write обеспечено повторное включение режима COW для архивных журналов, что позволяет обеспечить их сжатие силами Btrfs.
  • В systemd-journald реализована дедупликация одинаковых полей в одном сообщении, которая выполняется на этапе перед помещением сообщения в журнал.
  • В команду shutdown добавлена опция "--show" для отображения запланированного завершения работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 249
  3. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг попытался развенчать типичные мифы о systemd
  5. OpenNews: Сравнение систем инициализации systemd, upstart и SysVinit
  6. Наиболее частые заблуждения про Systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56364-systemd
Ключевые слова: systemd
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Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Лобковый Голос (?), 22:04, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Отличный подарок всем линуксоидам на новый год
     
     
  • 2.29, tty0 (?), 23:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подарок будет тем, у кого в дистрибе с бодуна это выкатят. Радоваться пару дней для нестандартных конфигураций и открывать пакеты 😭
     
  • 2.40, Аноним (-), 00:19, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Отличный подарок будет когда тебе в коментах сотрудники мелкософта будут объяснять почему тебе не следует рутать свой линукс.
     
  • 2.52, Смузихлёб (?), 00:52, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    99.9% пользователей знать не знают что там под капотом.
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 00:55, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    m$ пользователей. За весь 1% линуксоидов не надо говорить
     
     
  • 4.61, Смузихлёб (?), 01:02, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я сижу на лине, но мне абсолютно не интересен пердолинг с системой и я понятия не имею что там под капотом. Мне ОС нужна для работы, а для секса есть бабы 👌
     
     
  • 5.62, Самокатофил (?), 01:10, 25/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.70, Смузихлёб (?), 02:12, 25/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.3, Аноним (3), 22:10, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Включено ядро
     
  • 1.4, AnonymPatient (?), 22:12, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    где:
    -systemd-market
    -systemd-store
    ??
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:31, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала нужен systemd-kernel.
     
  • 2.49, Урри (ok), 00:50, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...
    systemd-cdwriter
    systemd-image-editor
    systemd-movie-recoder
    systemd-graphics-library
    ...
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:13, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >чипе TPM2

    Имхо, ради этого все и затевалось, засунуть зoнд и в линyпс.

     
     
  • 2.56, Аноним (56), 00:56, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не зонд, это возжи
     

  • 1.7, Аноним (-), 22:14, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    The best!
    Никакие s6-rc не сравнятся с systemd и через 10 лет!
     
  • 1.8, Зинаида Михайловна (?), 22:16, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Страшно! Очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это грех! Это грех!
     

  • 1.9, Онаним (?), 22:16, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Перепись *sh-портянщиков объявляется открытой.
     
  • 1.11, Онаним (?), 22:21, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Такое ощущение, что systemd-networkd не хватает systemd-routed с BGP, OSPF, RIP и BFD.
     
     
  • 2.69, Аноним (69), 01:39, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает настройки netns для интерфейса.
     

  • 1.12, Шарп (ok), 22:23, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот это портянка. Скипнул. Лёне верим на слово.

    Чёт хвалебные комментарии про systemd плюсуют. Конец света наступил что-ли?

     
     
  • 2.30, tty0 (?), 23:35, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, тут с вантуза много гостей
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:40, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я линуксоид и плюсую, хейтеров системд презираю
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 00:07, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я линуксоид
    > хейтеров системд презираю

    несовместимое в одной голове. во времена.
    линуксоиды всегда отвергали идею проталкивания и навязывания, что с форточками всегда и происходило, но как только мягкие применили тролинг, лобирование и просто булинг по отношению к "инакомыслящим" и "несогласным" - появились "линуксоиды" проталкиватели, троли и хейтеры "нетакдумающих" по их мнению.

    Очень интересный вид линуксоида, можно этот экземпляр на стол, бум препарировать и искать причины отсутствия мозга

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 00:23, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читал ваш комментарий 2 раза и не пойму кого надо препарировать на столе? Вас или того кому вы отвечали?...
    Вы же оба одинаковые. Каждый "хейтит нетакдумающих".

    А вообще, у линукса немного подрос спрос в корпоративном секторе за последнее время, отсюда задачи и решения. Отсюда и люди с другими точками зрения.

     
     
  • 6.43, Аноним (-), 00:34, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    копроративность в м$ , вот туда и топайте.

    > не пойму кого надо препарировать на столе? Вас или того кому вы отвечали?..

    синдромом иисуса не страдаю, на копроративную агрессию должна быть адекватная реакция.

     
  • 2.51, Урри (ok), 00:51, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще нет, но мир таки сдвинулся с места.
     

  • 1.17, Иннокентий Рудольфович (?), 22:35, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Скоро Slackware 15 выйдет, так что мы спасены!
     
     
  • 2.59, АнонимГоним (?), 00:59, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так то Патрег говорил, что он не против системд, но грит сыроват пока. А вообще без системд хватает дистрибутивов.
     
     
  • 3.63, Самокатофил (?), 01:11, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патрег не против с 1993. Но слака как была торт, так и осталась, плюс/минус.
     
  • 2.60, Смузихлёб (?), 01:01, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Повторяй себе это почаще, авось полегчает. В общем надейся и жди.
     

  • 1.18, Михрютка (ok), 22:38, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >>>The static lease DHCP server logic in systemd-networkd may now serve IP addresses outside of the configured IP pool range for the server.

    systemd ипем вам моски since 2010

     
  • 1.19, Специалист (?), 22:41, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люблю systemd за лаконичность!
     
  • 1.20, FortyTwo (ok), 22:42, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    особо доставило:

    >В состав включён новый unit-файл factory-reset.target, обрабатываемый в systemd-logind по аналогии с операциями reboot, poweroff, suspend и hibernate, и применяемый для создания обработчиков для выполнения сброса к заводским настройкам.

     
     
  • 2.25, Онаним (?), 22:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, да, во всяких этих ваших ведроидах или просто на тонких клиентах может пригодиться.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 01:33, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  ведроидах или просто на тонких клиентах

    дураков нет

     

  • 1.21, Аноним (21), 22:42, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередной выпуск лучшей системы инициализации! Отпразднуем же это!
     
  • 1.22, user90 (?), 22:50, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже сколько.. с десяток лет? прекрасно живу, не пачкая своих рук.
     
     
  • 2.44, Самокатофил (?), 00:36, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично. :)
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:56, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с кого они берут пример? просто интересно что получится в итоге.
     
     
  • 2.45, Самокатофил (?), 00:39, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итог не предполагается. Это не законченый продукт с какой-то конкретной целью. Задачи появляются на ходу, депрекейтятся на ходу, фиксятся на ходу. Девелопмент трэйн, тысячи звёзд на гитхабе, заскакивай пока не поздно.
     
  • 2.48, Аноним (56), 00:49, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С корпоратов
    Постепенно будет systemd-kernel, потом как с браузерами
     

  • 1.27, Анончик (?), 23:23, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там ruby 3.1 вышел, кто хочет запилить новость дерзайте
     
  • 1.28, Няша (?), 23:24, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Неясно на кой пёс тащить ЭТО во все дистры... Выпустили бы свой дистр и гоняли бы ЭТО там туда-сюда...
     
     
  • 2.50, Аноним (56), 00:51, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кольцо всевластия
     

  • 1.35, Аноним (35), 23:56, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd/Linux ?
    Ждём ls.target, такое точно никому не повредит в проге от которой всё что было нужно — это просто запускать сервисы когда надо.
     
  • 1.36, Аноним (36), 23:56, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю портянщиков что им не придется вчитываться в эту муть. Пользуясь случаем передаю привет всем системдунам из Void musl. Пользуюсь только Void musl на ноутбуках и компах. И вообще выкат это типа рождественский чтобы протолкнуть это нечто иностранцам.
    Дорогой Санта, сделай так чтобы системдуны страдали еще больше ведь это поделие разве что на смартфоне годится, ведь надо запускать чем-то Sailfish OS и всем этим никто не станет пользоваться за отсутствием TPM2 чипов и EFI.
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 00:17, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > . Указанная возможность позволяет задействовать верифицируемое неизменное окружение initrd, дополняемое при помощи sysexts и зашифрованных данных для аутентификации.

    Инетерсно как скоро увидим вопросы вроде:

    - Посоны, как порутать свой комп

    на опеннетеке?

     

  • 1.46, Самокатофил (?), 00:44, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, почему системдофилы так не любят бэш-портянки, когда у них такие ченджлоги?! Это ж всем портянкам портянки.))
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 00:52, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бинарные логи мммм. Сегодня ты отвергаешь юниксвей, завтра ты отрицаеш позикс !

    Для справки - портянки используются в армии по сегодняшний день, доказали эффектиность и незаменимость за многолетнюю историю применения. Никакие носочки с микимаусами не спасут твои ноги от натирания берцами и превращением их в пыль в боевых или полубоевых условиях. А портянки спасут. Так что не зашла эта шигоринка про портянки, боты без премии на новый год остались.

     

  • 1.47, anonnn (?), 00:47, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколко же наворотили всего..
     
     
  • 2.54, Аноним (-), 00:54, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эээ нэ гавары, вапше граныц выдеть попуталы
     

  • 1.57, Смузихлёб (?), 00:56, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    init=/bin/bash наше всё
     
  • 1.58, Троянец (??), 00:58, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Приходящие на адрес 127.0.0.54 запросы всегда перенаправляются на вышестоящий DNS-сервер и не обрабатываются локально.

    Спасибо, Лёня!!!!

     
  • 1.64, Самокатофил (?), 01:18, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена настройка RuntimeRandomizedExtraSec, позволяющая внести случайные отклонения в таймаут RuntimeMaxSec,

    Ахах) Выучи стотыщткейвордов, но помни, что есть кейворды, влияющие на кейворды, влияющие на кейворды, влияющие на кейворды. Одинаковость поведения на разных архитектурах не гарантируется.

     
  • 1.65, Lennart Poettering (?), 01:18, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное... systemd!
     
  • 1.66, Аноним (67), 01:31, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    v250-rc3.tar.gz = 11 Mb :)

    v250-rc3.tar = 60 Mb :)))

    чотаржу :)


    PS: портянки рулят

     
  • 1.68, Аноним (67), 01:39, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В systemd-networkd расширена поддержка шины CAN

    o_O

     
     
  • 2.71, Смузихлёб (?), 02:15, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. CAN разработан компанией Robert Bosch GmbH в середине 1980-х и в настоящее время широко распространён в промышленной автоматизации, технологиях домашней автоматизации («умного дома»), автомобильной промышленности и многих других областях.
     

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