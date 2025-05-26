Релиз ядра Linux 6.15

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|1.1, Аноним (1), 11:59, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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зачем в ядре дрова, ну вот зачем? неужто непонятно, что монолит для зоопарка ЭВМ это абсолютно неправильный путь?
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|3.10, Аноним (7), 12:15, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или вы желаете драйвера в userspace загружать? Это ж ерунда получается
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|2.15, Аноним (15), 12:27, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например: сломался компьютер. Переставил жесткий диск в другой. Продолжил работу. 100%. Благодаря драйверам в ядре. У Windows и BSD такое не прокатит.
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|3.18, Ф (?), 12:32, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>У Windows такое не прокатит
Не гони. Не будет активирована лицензия и только.
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|4.23, 789 (?), 12:41, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да бугага, в винде нет дров на виртуализацию из коробки, например надо сервер перенести с железки, делаем копию с диска, неделю сношаем образ чтобы запустить, а чтобы официальный образ поставить - вставьте дискету с драйверами диска, дискету Карл, 2025 год.
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|5.32, 1 (??), 12:51, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вставляй USB - делов-то. А неделю образ сношать, вместо того, чтоб virtio поставить, это уметь надо.
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|6.40, 789 (?), 12:57, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо уметь, поставить vitrio чтобы оно не падало в синий экран, на оригинальном железе и виртуалке
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|5.48, penetrator (?), 13:07, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VMWare
сделал копию с железного диска запустил виртуалкой Windows 11
конечно могло не завестись, но завелось
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|3.31, 1 (??), 12:49, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёй-та в BSD такое не прокатит ? Ещё как прокатит.
С Windows - там чуть (именно чуть) хуже - но та же фигня.
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|3.34, 1 (??), 12:51, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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c freebsd такое прокатит. раньше точно прокатывало. думаю ничего на эту тему там не изменилось.
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|3.44, Pahanivo (ok), 13:03, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С BSD усе норм - fstab поправить и вперед.
А вот с виндами дааа - особенно на старых компах бывало, когда, скажем, с чипсета nvidia на intel перенос - где то в реестре осталась ссыла на старый драйвер и вечный bsod, с учетом всех дров сброшенных в дефолт пол дня ищешь этот баг.
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|3.50, Аноним (50), 13:10, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прокатит. Если SSD с Windows 10, установленный на условном i5 2500k, переставить на новую платформу с AMD на AM5 сокете, система стартанёт без бсодов.
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|1.2, Аноним (2), 12:04, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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люблю латиноамериканский Фонд свободного ПО! нужную работу делает!
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|2.13, Аноним (13), 12:21, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они по сути выпускают свободное ядро. Ванильное ядро нельзя считать свободным.
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|3.16, Аноним (-), 12:29, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Они по сути выпускают свободное ядро. Ванильное ядро нельзя считать свободным.
Не, они выпускают "ненужное" ведро.
А "свободное" оно только для поехавших комми, которые код сами писать не могут, только удалять.
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|4.25, 789 (?), 12:43, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а хирурги тоже только удалять умеют, а поди ж ты, им платят, и хорошие на дороге не валяются
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|5.30, Аноним (30), 12:47, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а хирурги тоже только удалять умеют, а поди ж ты, им платят,
> и хорошие на дороге не валяются
Хирургам платят за то, чтобы после операции организм продолжал работать.
А если нет, то это может и на халатность потянуть (а может и не потянуть, но это не точно)))
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|6.35, 789 (?), 12:51, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливо. Но железо под это "свободное", где найти никто не знает, да и само железо судя по спискам не то, функциональность чего стоило бы обеспечивать, так что как оно там никто не знает, но пусть будет че бы нет, есть не просят
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|6.41, Афроним (?), 12:58, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хреновый у вас организм попался если после выпила ненужно он перестает работать.
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|2.28, 789 (?), 12:46, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с размозкой, друг, линус уж лет 15 как забил на привязку смены нумерации к какимто особым нововедениям, 6.15 или 6.14.100500 или 6.13.500600, без разницы
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|1.8, Аноним (13), 12:14, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я хоть и уволился с работы на которой виртуальные машины и их резервное копирование были в моей зоне ответственности, но все равно интересно, это что хайпер-ви теперь можно будет в Линукс перенести? Кто-нибудь нибудь понимает как это работает?
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|1.12, Аноним (12), 12:20, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На следующем этапе в ядро планируют включить DRM-драйвер nova-drm (Direct Rendering Manager) для взаимодействия с GPU из пространства пользователя, а также VFIO-драйвер с менеджером vGPU, позволяющим использовать виртуальные GPU NVIDIA в системах виртуализации.
Это можно будет использовать с консумерскими картами или редхат в такое не умеет и нужна нвидия? Вроде новости есть, что нвидия на базе старых дров представила возможность vGPU. Полноценное ускорение для виртуалок это топ.
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|1.17, Аноним (-), 12:29, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В выпуске 6.15 нейтрализована загрузка блобов в драйверах nova
Но ведь это карты с GSP и без прошивки они даже работать не будут! Какой смы...
А, это же латиноамериканский Фонд свободного ПО!
Им главное чтобы швo6oдно, а не чтобы работало)))
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|2.22, Аноним (22), 12:41, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им главное - показать, что современный Linux - это имитация свободы, потому что как только вендоры сказали "мы сами реализуем тивоизированные дрова с закрытым исходником, но вам дадим возможность сохранить лицо, путём неукоснительного соблюдения GPL нами в вашей интерпретации (не в Столлмановской!)" - так сразу все открытые драйвера накрылись. Поматросили временно - и выкинули как ненужных. Идите разрабы драйверов, устрайвайтесь в корпу, и фигачьте проприетарный код.
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|3.27, Аноним (30), 12:46, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> соблюдения GPL нами в вашей интерпретации (не в Столлмановской!)
А почему это не в Столлмановской? И причем тут интерпретации? Как борода написал лицензию - так они и исполняют. Иначе было бы нарушение.
> тивоизированные
А разве в GPLv2 есть что-то про тивоизацию?))
Тогда какие могут быть претензии к кому-то кроме Столлмана?
> все открытые драйвера накрылись.
А когда они были? Именно нормальные полнофункциональные дрова, а не полуработающий огрызок.
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|3.47, Аноним (30), 13:06, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Амуде при тех же равных годами визжало про открытоcть.
Ну а кто им запретит.
> Что не так?
Что амд тоже не будет работать)))
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|1.26, Аноним (22), 12:45, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прекращена чистка драйвера Spider 1Gb ethernet, который был удалён из состава ядра.
Вся суть.
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|2.51, Аноним (51), 13:12, 26/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старые ядра удаляют что ли? В чем проблема взять относительно старое?
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|1.38, penetrator (?), 12:55, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что мне это потенциально дает как владельцу Raptor Lake со встройкой?
Продолжена работа над drm-драйвером (Direct Rendering Manager) Xe для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. Добавлена поддержка SVM (Shared Virtual Memory), компонента фреймворка DRM, управляющего разделяемой памятью, совместно используемой в CPU и GPU.
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|1.43, Ilya Indigo (ok), 13:02, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В состав яда принята начальная реализация драйвера Nova ...
Превосходная опечатка!
NVK с Nova уже может работать или ещё нет?
Без включенной коррозии в ядре Nova вообще работать не сможет?
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|1.45, Аноним (30), 13:04, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализованы модули dma и hrtimer с Rust-обвязками для DMA
> (добавлены Линусом в обход мэйнтейнера, который после этого
> ушёл со своего поста) и высокоточных таймеров.
Ну вот и славненько))
Кто там писал "никогда не примут!", "мейнтейнер не позволит!"?
А в итоге мейнтейнеру указали его место.
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|1.46, Аноним (22), 13:05, 26/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>There are many things this interface must not allow user space to do (without a Taint or CAP), broadly derived from the principles of kernel lockdown. Some examples:
>DMA to/from arbitrary memory, hang the system, compromise FW integrity with untrusted code, or otherwise compromise device or system security and integrity.
Подстилки копирастов.
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