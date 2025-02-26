Кристоф Хелвиг ушёл с поста мэйнтейнера DMA Mapping и ConfigFS после форсирования Rust

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|1.1, Аноним (1), 08:47, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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В очередной раз видим, что пропихивание Rust приводит лишь к тому, что разбегаются профессионалы, проверенные временем.
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|3.15, Аноним (15), 09:06, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Звучит наивно. Верных ветеранов мало кто может заменить, но можно, вопрос в качестве замены.
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|4.43, Аноним (43), 09:57, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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История Линукс - это история молодых и смелых. Старперы только и умеют что ныть и жаловаться на изменения погоды. Ценность ваших "ветеранов" придумана самими ветеранами, чтобы сидеть на попе ровно и ничего не делать.
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|4.44, Аноним (43), 09:59, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вон "ветеран" Это пилит свой опенок, но что-то не поспевает за требованиями времени. Старый уже, а все туда же
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|3.31, Аноним (31), 09:30, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, будешь ждать, что кто-то придёт и продолжишь лежать на диване, лениво требуя новых фич.
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|3.38, Аноним (38), 09:49, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если не придут тоже ничего страшного? В редокс же они не пришли.
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|3.65, iCat (ok), 10:28, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Эти ушли, придут другие. Ничего страшного.
Это при смене анонимов на других анонимов ничего не происходит...
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|2.53, Константавр (ok), 10:06, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Профессионалы проверенные временем имеют тенденцию стареть, выгорать, черстветь и из революционеров и визионеров становиться консерваторами.
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|1.2, Аноним (2), 08:49, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если все нормальные пацаны мейнтейнеры ядра уйдут в знак протеста пропихивания Rust, так победим.
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|1.3, Аноним (3), 08:52, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> Christoph Hellwig: No rust code in kernel/dma, please.
> Miguel Ojeda: What do you suggest?
> Christoph Hellwig: Keep the wrappers in your code instead of making life painful for others.
Хелвиг всё правильно сказал.
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|1.7, Аноним (7), 08:58, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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rust сомнителен в плане ИБ - т.е. той самой безопасности,только не из-за каких-то там переполнений буфера (да, тут можно потоптаться троллям) а именно из-за бэкдоров, которых влегкую пропихнуть и в сам компилятор и в результирующие скомпилированные исполняемые.
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|2.25, Минона (ok), 09:19, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> rust сомнителен в плане ИБ - т.е. той самой безопасности,только не из-за
> каких-то там переполнений буфера (да, тут можно потоптаться троллям) а именно
> из-за бэкдоров, которых влегкую пропихнуть и в сам компилятор и в
> результирующие скомпилированные исполняемые.
В плане ИБ любой софт сомнительный.
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|2.26, Аноним (26), 09:22, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>а именно из-за бэкдоров, которых влегкую пропихнуть и в сам компилятор
В каждой теме про раст одно и тоже безпочвенное обвинение. То что в си уязвимость пропихивается в апстрим и живёт там годами никого не волнует, а вот компилятор раста видите ли страшный.
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|2.52, laindono (ok), 10:06, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты про атаку Кена Томсона, то во первых этой атаке подвержены все компиляторы, которые способны собрать сами себя, во вторых эта атака исключительно теоретическая. Вообще говоря изначально эта атака на компиляторы Си. И опасность этой атаки заключалась именно в вездесущности Си.
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|3.67, iCat (ok), 10:32, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в OpenSource _можно_ протолкнуть бэкдор, а в проприетарном софте без бэкдоров просто не бывает.
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|2.70, Аноним (59), 10:41, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То ли дело дыряшечка, в которой количество обнаруживаемых CVE скоро сравнится с количеством строк в исходниках. И каждая CVE случайная, конечно же, а не пропихнутый бэкдор, верим-верим.
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|1.8, Аноним (8), 08:59, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Просто берешь и учишь раст. Что сложного? Мир меняется. Раст -- это метеорит, который уничтожает си-динозавров в пользу прогрессивных млекопитающих. Проигнорировать такой метеорит ну никак не получится, особенно в опенсорс-проекте номер один.
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|2.11, Tron is Whistling (?), 09:01, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Попытки солнце вручную закатывать - это ещё не изменение мира. Все проблемы будут чуть попозже, когда изменения в базовых подсистемах сломают мелочёвку на хрустишке, а впихнувшие её снежинки уже того. Оставшиеся же в этих портянках из закорючек не разберутся. В итоге будет как обычно - всё это со слезами вырежут, и всё вернется на круги своя.
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|3.17, Аноним (8), 09:10, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда и везде все ломается, когда где-то что-то меняешь. Чинить ломающееся -- прямая обязанность разработчика. Это нудная работа, которую компенсируют большим бабосиком. Твоя фраза, что "проблемы будут чуть попозже", выдает в тебе человека, который с разработкой не сталкивался вообще. В правильном виде фраза звучит так: "проблемы есть всегда".
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|4.19, Tron is Whistling (?), 09:11, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно. Вот только проблема - вместо того, чтобы чинить своё, хрустики хотят, чтобы за них чинили уже другие. Поэтому это всё налетит на небесную ось инвариантно, и будет выпилено.
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|5.24, Tron is Whistling (?), 09:17, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это кстати проблема целого поколения. Они и в жизни такие же - "Ой, у нас тут крюююютая идея, толкаем". "А делать кто будет, самостоятельно справитесь?". "Нуууу, не знаю..."
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|5.29, Аноним (8), 09:25, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Тот, чье изменение ведет к несобирающемуся проекту -- тот и должен чинить Пришл... большой текст свёрнут, показать
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|6.55, Tron is Whistling (?), 10:10, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно этот подход и есть то, почему вообще не стоило начинать хруст тянуть в ядро, и Кристоф тут прав абсолютно. Никто не обязан за вас чинить то, что вы вкинули.
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|7.56, Tron is Whistling (?), 10:15, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня кстати (не девелопмент, инженерия) иногда случается.
"Я буду менять xyz, пригляди за своей частью, чтобы не отломалась".
"Блин, а я там не знаю половину, это уже год как легаси, zyx делал".
"Хорошо, тогда перед изменениями эту часть вообще выпиливаем и меняем на свою, только давай быстро".
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|7.64, Tron is Whistling (?), 10:26, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я обычно это рублю ещё на подлёте.
"Ой, а давайте вот это."
"Так, а что там в плане поддержки?"
"Ну, коммюнити".
"Окей, какие депенденси".
"Ну ему там нужно редис, монго, питон и го".
"На@#$", ищите более монолитную.
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|4.22, Аноним (22), 09:14, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>компенсируют большим бабосиком
Выходит, что не компенсировали. Обязанности возросли, а ЗП осталась прежней. Вот народ и бежит.
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|2.14, Новое поколение forever (?), 09:05, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Раст -- это метеорит, который уничтожает си-динозавров вмести с их ядрами и через миллионы лет появятся новые ядра в пользу прогрессивных млекопитающих."
Вот так надо писать!
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|2.50, Аноним (50), 10:04, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раст -- это метеорит, который уничтожает си-динозавров в пользу прогрессивных млекопитающих.
Волков, что-ли?
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|2.54, Прохожий (??), 10:07, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто берешь и учишь раст.
Не уловил, как его изучение может спасти ядро Linux от мощной скоординированной атаки?
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|1.9, Tron is Whistling (?), 08:59, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну вообще всё правильно сделал. Трахаться непонятно с чем, встроенным в базовую подсистему, и потом искать тех, у кого это непонятно что сломалось из-за других изменений - так себе работка. Причём ключевое тут - "непонятно что", мейнтейнер базовой подсистемы это даже проанализировать не сможет, откуда ноги, потому что оно написано на странненьком и слегка нечитабельном.
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|1.16, Шарп (ok), 09:08, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проект-менеджерские качества финна под вопросом. Посмотрим закусит ли он удила или даст заднюю.
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|2.23, Аноним (22), 09:17, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После выкидывания 10 человеком с почтой в ru-домене уход 2-3 из-за хруста сущая мелочёвка.
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|1.28, Алконим (?), 09:23, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и правильно что ушёл. Нафиг детским садом заниматься. Пусть себе песочные замки стоят. Через 5 лет такими темпом линукса в проде не будет.
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|1.30, Аноним (26), 09:28, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Кристоф Хелвиг считает недопустимым использование нескольких языков программирования в таких сложных проектах как ядро Linux. По мнению Кристофа, смешанные кодовые базы усложняют работу мэйнтейнеров, так как ставят мэйнтейнеров в зависимость от кода на другом языке.
Сишники совсем обнаглели. Мало того, что за полвека они до сих пор ничего не сделали не просто в системе типов, даже надстройки типа liquid haskell, которая бы работала отдельно от основного компилятора, так ещё и когда им дают уже готовый инструмент, который нужно только внедрить, так они ещё и отказываются его внедрять. Сишникам принципиально писать дырявый софт, иначе сишник перестанет быть сишником
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|1.32, ng (ok), 09:31, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Из практики реального мира.
Главный риск корозии в том, что под внешним налетом скрываются скрытые повреждения, уходящие очень глубоко в структуру стали.
Когда ржавчина завелась, от неё избавиться уже нельзя.
Можно притормозить распространение корозии, однако, разрушение ржавой конструкции - это всего лишь вопрос времени и не более.
P.S>
Хорошее дело "ржавчиной" не назовут.
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|2.51, Анонем (?), 10:05, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> под внешним налетом скрываются скрытые повреждения
О них еще Таненбаум говорил.
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|1.33, Аноним (33), 09:32, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже на то что FreeBSD скоро станет вполне пригодна для десктопа )))
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|2.35, Аноним (35), 09:36, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно вновь сделать Solaris опенсорсным и будет вам счастье.
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|3.45, Аноним (50), 09:59, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этого никогда не будет. Поэтому предлагаю GhostBSD как пригодный для десктопа вариант. Просто берем и легко ставим.
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|4.60, Аноним (33), 10:24, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дело не в оболочках а в поддержке современного оборудования на всяких ноутах и т.п.
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|1.34, Аноним (31), 09:34, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вся надежда на Эндрю, что он соберётся с духом и назигует нам новое posix-совместимое ядро.
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|1.61, Ося Бендер (?), 10:25, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Молодец Кристоф! Полностью поддерживаю. Только так можно остудить горячие головы. Еще пару таких мантайнеров сделают аналогичный шаг и ядру точно кирдык.
Снежинки, ваш ход! Вот пжлста, покажите класс, на что вы способны.
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|2.79, Прохожий (??), 10:58, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Еще пару таких мантайнеров сделают аналогичный шаг и ядру точно кирдык.
Всем в мире известно, что ядро написал гениальный программист Бильбо Бэггинс ... ой ... Линус Торвальдс. Поэтому ничего ядру не грозит. Как работало, так и будет работать. Just for fun.
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|1.68, iCat (ok), 10:34, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Здрасьте!
- Перепиши на расте!
Как-то вся эта история с растами, вейландами и системдами напоминает всемирную инклюзивность...
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|1.69, Аноним (26), 10:39, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Кристоф Хелвиг считает недопустимым использование нескольких языков программирования в таких сложных проектах как ядро Linux
От мейкфайлов и прочих рудиментов из 70-ых уже избавились? Или опять этодругин?
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|1.71, User (??), 10:42, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем историй о "хрупких снежинках" которые чуть что убегают в кусты и о гениальном менеджменте, ведущем в светлое будущее - или концепция чуть-чуть поменялась уже?
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|1.72, Аноним (-), 10:45, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Хелвиг не имеет полномочий блокировать приём в ядро Rust-обвязок для
> подсистемы DMA, так как код данных обвязок не затрагивает код
> подсистемы DMA Mapping и реализован в отдельном подкаталоге,
> сопровождением которого занимается отдельный мэйнтейнер.
От снежинка! Ему за дело напихали в панамку - ибо нефиг было превышать полномочия - а он абидился и хлопнул дверью))
Ну пусть катится, незаменимых нет.
Зато станет меньше вот таких вахтеров, которые как собака на сене - и сами не хотят делать лучше, и других не пускают.
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|1.75, Аноним (75), 10:52, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже эпоха линукс завершается. Програмисты побьются на фракции и будут пилить свои ядра на основе линукса.
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|1.76, Аноним (-), 10:53, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е если подытожить историю то:
1. Кристоф включил режим турбо-вахтера и полез решать то, что не должен
2. при этом хамил и сравнивал новый язык с раком
3. распиз... выложил в соцсети (через почтовую рассылку) содержание приватного разговора с Линусом, с целью общественного резонанса и давления
4. когда его поставили на место обиделся
5. свалил хлопнув дверью (ну хотя бы без пафосных last word'ов, но это пока не точно)
.....
Думаю абсолютно правильное решение.
В ядре не место психически нестабильным снежинкам. Тут люди должны быть прочнее.
А учитывая его крысячную натуру (пункт 3) то предположу, что он еще тот 32рас, если не по ориентации, то по сути.
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|1.77, Пушистый Мастер (?), 10:54, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, допустим, добавили всё что хотели и скомпилировали "раст ядро". Оно тогда будет какого примерно размера? Просто у меня опасения, что не все роутеры и маленькие одноплатники смогут обновиться на ядро ~50Mb и вы будете вынуждены покупать новое железо.
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|1.78, Аноним (-), 10:55, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха! "Кисо обидилась"
А ведь прав был анон:
> > Если Линус согласится на подобное нарушение субординации и сложившейся практики, это может привести к кризису управления разработкой ядра, а если откажется - остановит продвижение Rust в ядро.
> Нарушение субординации - это именно Крис. Укусил руку, его содержащую. Линус не укусит.
> > And I also do not want another maintainer
> Просто у системы будет один сопровождающий. Просто это будет не Крис. Вот и всё.
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/135976.html#304
И таки да. Крис уже не сопровождающий :)
Вроде мелочь, а приятно.
ЗЫ: жду когда Тцо пошлют н...р. Или он сам свалит.
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