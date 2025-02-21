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Линус Торвальдс пояснил свою позицию в отношении приёма изменений на Rust

21.02.2025 07:55

К обсуждению сопротивления мэйнтейнеров внедрению Rust в ядро подключился Линус Торвальдс, который пояснил, что никто не заставляет мэйнтейнеров изучать язык Rust, использовать код на Rust или принимать во внимание наличие в ядре кода на Rust. Мэйнтейнеры могут спокойно продолжать работать только с кодом на Си и никак не пересекаться с Rust. Но подобные сопровождающие не могут и влиять на то, как развивается Rust в ядре, например, не могут вмешиваться в организацию внешнего взаимодействия Rust-кода с кодом их подистемы.

Мэйнтейнеры, которые заинтересованы в продвижении Rust, могут быть вовлечены в разработку и тогда они получают возможность влиять на построение обвязок на Rust и могут принимать участие в сопровождении интерфейсов на Rust. Мэйнтейнеры, которые не хотят иметь дела с Rust, могут не беспокоиться о работе обвязок на Rust, но они не смогут и влиять на их разработку.

Таким образом, вокруг разработчиков, использующих только язык Си, формируется своеобразная защитная стена, ограждающая их от проблем, связанных с Rust и позволяющая не соприкасаться с Rust. Но эта стена работает в обе стороны, поэтому если разработчик не хочет иметь дело с Rust, он не получает возможность влиять на продвижение Rust. Иными словами: "никто не обязан иметь дело с Rust" не обозначает, что "каждый мэйнтейнер может наложить вето на любой код на Rust". Предполагается, что на деле деление мэйнтейнеров не будет столь радикальным и некоторые сопровождающие станут учитывать обвязки на Rust и сотрудничать с их разработчиками, но не слишком активно погружаясь в этот процесс.

Что касается ситуации с подтверждением Rust-обвязок над подсистемой DMA в обход мэйнтейнра, пытающегося заблокировать приём подобных обвязок, Линус раскритиковалдействия Кристофа Хелвига. По мнению Линуса, Кристоф превысил свои полномочия и попытался повлиять на код, который не затрагивал код подсистемы DMA, был реализован в отдельном подкаталоге и не влиял на код, за который отвечает Кристоф. Кристоф попытался контролировать то, для чего используется подсистема DMA и его действия можно сравнить с попыткой запрета использования DMA в каком-то драйвере, лишь потому, что ему не понравился этот драйвер. Итог: несмотря на то, что сопровождающие отвечают за свой код, они не отвечают за то, как и кем используется результат работы этого кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Мнение Грега Кроа-Хартмана и Кейса Кука о продвижении Rust в ядро Linux
  3. OpenNews: Линус Торвальдс намерен включать связанные с Rust изменения в обход мэйнтейнеров
  4. OpenNews: Мэйнтейнер драйвера Nouveau сложил полномочия из-за проблем с инклюзивностью в сообществе
  5. OpenNews: Кризис в продвижении Rust в ядро из-за опасений усложнения сопровождения
  6. OpenNews: Лидер Asahi Linux покинул проект после проблем с продвижением Rust в ядро Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62764-rust
Ключевые слова: rust, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И хочется, и колется, и Линус не даёт
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:14, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Rust перепишут медленно но верно.
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:13, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.4, Аноним (3), 08:17, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну не нравится Раст в ядре - делайте форк.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:31, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так. Смысл не в создании форка ядра Linux, а в ниспровержении моральных устоев цивилизации. Им говорили: есть же гражданский договор на совместное ведение хозяйства, но они предпочли разрушить институт брака.
     
  • 2.23, Анонимчик (?), 08:44, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не нравится отсутствие Раст в ядре - делайте форк.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:23, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно себя обеспечивать работой на будущее, разгребая то, что наломают Rust-ом. Вся суть опенсоуса.
     
  • 1.9, Уууууъъъ (?), 08:27, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Линус раскритиковал действия мэйнтейнра

    Раньше было гораздо лучше! 😔 В последние годы Линус стал довольно токсичным. Что же на него так повлияло? 🤔

     

  • 1.10, Смузихлеб забывший пароль (?), 08:27, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Предполагается, что на деле деление мэйнтейнеров не будет столь
    > радикальным и некоторые сопровождающие станут учитывать обвязки
    > на Rust и сотрудничать с их разработчиками,
    > но не слишком активно погружаясь в этот процесс.

    В общем, всех добровольно-принудительно тянут на раст

    > Итог: несмотря на то, что сопровождающие отвечают за свой код,
    > они не отвечают за то, как и кем используется результат работы
    > этого кода.

    И теперь никто ни за что не отвечает. Хз что хз как работает и никто не виноват по сути - "но пуговицы ведь к пиджаку норм пришиты, хотя рукава разные, но это не моя зона ответственности"

     
     
  • 2.17, eugene_martein (ok), 08:34, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это "Не просто автомобиль, а GNU/Автомобиль".jpeg
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:28, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    разлад в команде и репрессии - серьезный звоночек
    похоже ядро скоро рип
     
  • 1.13, Аноним (13), 08:29, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто-нибудь объяснить необходимость этих "обвязок". Неужели в Rust нет доступа из коробки к функциям и структурам C?
     
     
  • 2.22, Аноним (15), 08:41, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу пояснить. Нужен был вызов на C функций из DLL. Было давно, много не знал. Купил книгу страниц на 700 по данной теме, кстати, одобренную MS. Обнаружил полный бред, о котором даже стыдно вспоминать, а всей теории оказалось на 0,5 страницы. Книгой растопил печку на даче. Вывод - они просто не знают, как это делать.
     

  • 1.14, Шарп (ok), 08:29, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позиция так себе. Ни нашим ни вашим. Патчи на си могут ломать rust привязки. Иногда, чтобы сделать правильную абстракцию на rust, нужно внести изменения в код на си. И в этих случаях полезут конфликты между сишниками и растоманами.
     
  • 1.16, eugene_martein (ok), 08:32, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линус построил гетто для раковой опухоли, чтобы она не проникла в ядро и не перемешалась с расово верным единым языком всего Computer Science.
     
  • 1.19, мяв (?), 08:38, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что за бред?
    были случаи, когда не принимали фиксы по причине файла сборки со включенным растом.
    это и был аргумент сопровождающего dma.
     
     
  • 2.21, мяв (?), 08:40, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фейла*
     

  • 1.20, Уууууъъъ (?), 08:39, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это ( https://github.com/lox-space/lox ) всё, что смогли создать разработчики на Rust с нуля? 😕 Похоже, они только и умеют, что переписывать. Жаль их, конечно. 😔

     

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