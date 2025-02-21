Линус Торвальдс пояснил свою позицию в отношении приёма изменений на Rust

К обсуждению сопротивления мэйнтейнеров внедрению Rust в ядро подключился Линус Торвальдс, который пояснил, что никто не заставляет мэйнтейнеров изучать язык Rust, использовать код на Rust или принимать во внимание наличие в ядре кода на Rust. Мэйнтейнеры могут спокойно продолжать работать только с кодом на Си и никак не пересекаться с Rust. Но подобные сопровождающие не могут и влиять на то, как развивается Rust в ядре, например, не могут вмешиваться в организацию внешнего взаимодействия Rust-кода с кодом их подистемы. Мэйнтейнеры, которые заинтересованы в продвижении Rust, могут быть вовлечены в разработку и тогда они получают возможность влиять на построение обвязок на Rust и могут принимать участие в сопровождении интерфейсов на Rust. Мэйнтейнеры, которые не хотят иметь дела с Rust, могут не беспокоиться о работе обвязок на Rust, но они не смогут и влиять на их разработку. Таким образом, вокруг разработчиков, использующих только язык Си, формируется своеобразная защитная стена, ограждающая их от проблем, связанных с Rust и позволяющая не соприкасаться с Rust. Но эта стена работает в обе стороны, поэтому если разработчик не хочет иметь дело с Rust, он не получает возможность влиять на продвижение Rust. Иными словами: "никто не обязан иметь дело с Rust" не обозначает, что "каждый мэйнтейнер может наложить вето на любой код на Rust". Предполагается, что на деле деление мэйнтейнеров не будет столь радикальным и некоторые сопровождающие станут учитывать обвязки на Rust и сотрудничать с их разработчиками, но не слишком активно погружаясь в этот процесс. Что касается ситуации с подтверждением Rust-обвязок над подсистемой DMA в обход мэйнтейнра, пытающегося заблокировать приём подобных обвязок, Линус раскритиковалдействия Кристофа Хелвига. По мнению Линуса, Кристоф превысил свои полномочия и попытался повлиять на код, который не затрагивал код подсистемы DMA, был реализован в отдельном подкаталоге и не влиял на код, за который отвечает Кристоф. Кристоф попытался контролировать то, для чего используется подсистема DMA и его действия можно сравнить с попыткой запрета использования DMA в каком-то драйвере, лишь потому, что ему не понравился этот драйвер. Итог: несмотря на то, что сопровождающие отвечают за свой код, они не отвечают за то, как и кем используется результат работы этого кода.



