Мнение Грега Кроа-Хартмана и Кейса Кука о продвижении Rust в ядро Linux

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|4.4, u235 (ok), 09:51, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Строго говоря, доказательств нет, есть мнение сопровождающего.
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|5.9, n00by (ok), 09:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Мнение (то есть думки из области мнимого) у местных экспертов, не сделавших ни одного коммита в ядро. Иначе они бы видели письмо от Грег Кроа-Хартман с анкетой и имели представление о его роли.
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|6.22, u235 (ok), 10:09, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>имели представление о его роли.
Я где-то ставил под сомнение его роль?
>не сделавших ни одного коммита в ядро.
К чему этот высер?
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|7.116, Аноним (116), 11:33, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Правда глаза колет? Научились конфиги системы и ядра редактировать и пошли на оппенет писать какой rust плохой, а из опыта кодинга только лабы на си в универе или школе.
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|5.14, тоже Аноним (ok), 10:01, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем мнение сильно однобокое, с кучей граничных условий.
Например, предполагается, что писать на Расте будут столь же квалифицированные специалисты, что для языка, имеющего более низкий порог входа, очевидно неверно.
Соответственно, не учитывается усложнение сопровождения кода не из-за языка, а именно из-за квалификации пишущих на нем.
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|6.73, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:54, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скорость разработки возрастает благодаря снижению трудозатрат на отладку
> и наличию в языке строгих гарантий, позволяющих выявлять ошибки
> на ранней стадии написания кода, ещё до начала тестирования продукта
По сути, всё ускорение разработки будет основано на вере в непогрешимость и невероятную стабильность раста и на экономии времени на тестирование по той же причине
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|7.124, Аноним (116), 11:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит вере? Раст на уровне своего дизайна исключает много возможностей совершить ошибки, как ты не пиши код ( за исключением нескольких мест) вера тут не причем.
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|6.95, Аноним (95), 11:15, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, это у Rust более низкий порог входа? Просто хочу убедиться, что всё правильно понял.
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|6.103, Аноним (103), 11:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, предполагается, что писать на Расте будут столь же квалифицированные специалисты, что для языка, имеющего более низкий порог входа, очевидно неверно.
Но ведь раст не является языком с более низким порогом входа: вон даже многие сишники не одолели (в том числе среди комментаторов здесь). )))
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|6.166, Карлос Сношайтилис (ok), 12:17, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Квалификация? Я вас умоляю!
Куча дров написано ребятами, которые С увидели вчера, а код должен быть завтра, иначе ЗП не будет. И на качество им глубоко наплевать.
Вот для таких, в первую очередь, и нужен Раст.
|
|5.51, Аноним (51), 10:36, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>есть мнение сопровождающего
Формально правдивая, скромная такая фраза, которая одним махом принижает авторитет человека, "через которого последние 15 лет проходит вся информация об ошибках и уязвимостях в ядре Linux"
ЗЫ это один из действенныз приемов газлайтинга.
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|6.56, тоже Аноним (ok), 10:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это - логика.
В срачах она редко встречается, поэтому с непривычки ее легко спутать с демагогией.
Но это - логика.
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|6.69, u235 (ok), 10:52, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Газлайтинг — это одна из форм психологического насилия. Один человек, манипулируя другим, запугивает его, заставляет сомневаться в собственных силах, адекватности суждений и даже в воспоминаниях.
Я так понимаю, ты решил ввернуть модное словечко, но вспомнил только это.
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|1.5, n00by (ok), 09:52, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> переосмыслить и привести в порядок API
Любопытный эксперимент. :)
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|2.24, u235 (ok), 10:11, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно любопытный. Выкинут из ядра все goto и что ты будешь делать?
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|1.8, Ян (?), 09:54, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Все, капец ядру, если правда то, что пишут. Корпы его подмяли под себя. Все эти разговоры о якобы более безопасном коде не имеют ничего общего с реальностью.
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|2.12, Рональд Дамп (?), 09:59, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Корпы его подмяли под себя
Разморозился!
А кто его будет сопровождать? Неужто т.н. "сообщество"?
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|2.23, Аноним (23), 10:10, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это скорее хорошо. Можно будет агитировать людей переходить на BSD, Plan9, Hurd.
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|3.38, Аноним (38), 10:26, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно будет агитировать людей переходить
Агетируй не агетируй, а все равно все останутся на Линукс. Отвалится только 2-3% пользователей, считай статистическая погрешность. В свое время бухтели по поводу системД, много недовольных было, дебаты целые проходили, и чем все закончилось? Все мейнстримныне дистры используют системД или его компоненты. Те же artix или devuan они не свободные от системД как себя позиционируют, они используют компоненты. Есть всякие kiss, obarun, joborun, но это васянские поделки с пустыми репозиториями. Единственное что более менее так это antiX, все остальные прогнулись или маргинальщина.
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|4.50, тоже Аноним (ok), 10:35, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В свое время бухтели по поводу системД, много недовольных было, дебаты целые проходили, и чем все закончилось?
Есть в отсталых странах такое неверное понимание демократии.
Борьба между разными течениями нужна не для того, чтобы у руля оказались не те, а вот эти, "более правильные".
Она - для того, чтобы рулящие видели края и не отрывались от действительности.
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|5.67, Karl Richter (ok), 10:52, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В общем, демократия тормозит развитие, потому что нужно идти на компромисся с архаичными элементами.
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|6.82, тоже Аноним (ok), 10:58, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если имеет место развитие - да, тормозит... по сравнению с прямолинейной диктатурой.
Но гораздо лучше демократия тормозит - деградацию. За это мы ее и любили.
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|5.155, Аноним (155), 12:09, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Она - для того, чтобы рулящие видели края и не отрывались от действительности
Она - про делёж кормушки. Поскольку даже начинаются политические игры, не имеющие к реальному вопросу никакого отношения
>Борьба между разными течениями нужна не для того, чтобы у руля оказались не те, а вот эти, "более правильные".
А я думал, вы будете про опасность монокультуры рассуждать. А нет, вы просто хотите получить доступ к кормушке
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|4.57, MS DOS 6.22 (?), 10:43, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> все равно все останутся на Линукс
Что значит _ВСЕ_???
Я останусь на Windows и Android.
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|5.76, Аноним (38), 10:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я останусь на Windows и Android ВСЕ значит то, что ВСЕ те, кто сейчас пользуетс... большой текст свёрнут, показать
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|5.102, Аноним (92), 11:19, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Помните, как NSA кинула кличь "Всем на Rust!" Не о простых же пользователях они так пекутся, а о своём удобстве. Значит, в непрозразночности Rust-кода они усмотрели таки для себя удобные возможности сокрытия.
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|4.113, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:31, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Контроль чего ? у них и так линус на побегушках, только и успевает что принимать под козырёк новые хотелки, скоро уже мозоли подмышками появятся как у иной перелётной птицы
Да и права все на код и логотипы принадлежат тому надо кому, ещё и в правовом поле той страны надо какой, суды которой, по случаю чего, "правильно" решат спор между корпами и какими-то голодранцами от абстрактного сообщества
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|2.117, Аноним (117), 11:35, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Корпы его подмяли под себя
С разморозкой! Корпы подмяли его под себя в конце 90х-начале 2000х, начиная с IBM, а следом SGI и многие-многие другие. И если бы не они, то никакого разительного преимущества у Линукс бы не было, и совершенно не факт, что эту нишу не заняла какая-нибудь FreeBSD, например. Именно корпы превратили средненькую в техническом плане поделку в мощную современную ОС, влив туда миллионы строк кода и миллиарды долларов.
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|4.106, Аноним (92), 11:25, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и ктому же, FreeBSD давно и глубоко под Шлангом (читай, под Apple) ходит.
Пока ещё есть DragonFly BSD, которая собирается GCC.
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|1.11, Аноним (38), 09:59, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все правильно говорят, Раст в ядре нужен. Ещё обязательно нужно добавить интерпретатор питона и писать модули ядра на питоне. Это даст кучу плюсов: быстрое прототипирование, кучу новых мейнтейнеров умеющих в питон, а ещё это своременно и молодежно. А всех недовольных дедов сишников под сраку и на пенсию.
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|2.17, Карлос Сношайтилис (ok), 10:04, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты хотел пошутить, а прототипы дров вполне себе пишут на питоне.
Только зачем в ядро, если это для прототипирования?
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|2.19, Аноним (19), 10:06, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В энтих ваших BSD уже есть Lua в ядре и позволяет писать модули. Или это _другое_?
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|1.13, Карлос Сношайтилис (ok), 09:59, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Судя по последним новостям, внедрение раста в ядро находится не "в процессе", а на "нулевом" шаге – большинство народа, вообще не понимает что такое Раст и зачем он нужен. Приходится вещать базу.
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|1.15, Шарп (ok), 10:03, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Какой удар по местным луддитам. Одно дело полоскать rust-активистов с анимешными аватарами, но тут целый Грег. Лидеры проекта твёрдо и чётко решили, что rust'у быть в ядре.
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|3.77, 123456 (??), 10:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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но при написании кода на Ц ты обязан позаботиться, чтобы код на ржавом не сломался
иронично
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|3.120, Аноним (92), 11:36, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На данный момент отключен, а если примут решение новые подсистемы ядра писать на Rust? Даже не просто модули для оборудования, которое, в случае чего, можно и не покупать, а важные внутренности ядра.
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|4.122, Аноним (92), 11:38, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Личное мнение : Хр. бы с ним, с кодом в ядре на Rust, главное, чтобы этот код успешно компилировался компилером gccrs. Чтобы бинарный код производился _единым_ кодогенератом для обоих фронтендов: C и Rust.
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|2.104, Аноним (-), 11:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И чем его компилировать? Раст в gcc уже доделали?
Проблема курицы и яйца. Зачем добавлять раст в gcc, если его нет в ядре.
А сейчас у них появится стимул.
Тем более, не одним же gcc. Есть прекрасный свободный clang, который и раст собирает, и ядро отлично компиляет (2+ млрд разношерстных андроид устройст тому доказательство)
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|3.119, name (??), 11:36, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он не свободный, а пермиссивный. Поэтому корпы везде его и суют.
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|4.139, Аноним (-), 11:52, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он не свободный, а пермиссивный.
Он свободный. Потому что свобода это отсутствие ограничений.
Вы же пытаетесь навязать понятие "свободы" от бородатоо комми.
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|5.146, Аноним (92), 12:02, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да знаем мы, что тебя Столман покусал, а ты никак не оправишся от такой психологической травмы.
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|6.162, Аноним (-), 12:13, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да знаем мы, что тебя Столман покусал
Если бы меня покусал Столлман, то я бы превратился в гнутика (и скорее всего подцепил какую-то неприятную болячку). Хотя, возможно гнурак передается еще каким-то способами, это вам видней)))
Но, к счатью, восстанавливается изначальное, не изгаженное сектантами, понятие Свободы и мир постепенно излечивается от этой заразы. Чего и вам желаю))
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|5.159, name (??), 12:12, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я выбрал свободу кода, защиту его от закрытия, ты выбрал свободу закрывать код, делать киллерфичи в закрытом виде, либо вообще пустить всю разработку на закрытый вариант, если основные силы разработчиков находятся под твоим контролем, как у крупных компаний. Мне, как простому пользователю, очевидно, не выгодна пермиссивщина.
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|6.165, Аноним (-), 12:16, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я выбрал свободу кода, защиту его от закрытия, ты выбрал свободу закрывать код
Ты променял свою свободу на свободу кода. Это твой выбор, не буду его осуждать.
Но свобода кода никак не гарантирует то, что ты как "простой пользователь" получишь то, что хочешь. И эта тема прекрасный тому пример.
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|3.132, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:45, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там и не только, вроде были какие-то проблемы с ловлей боровов, полные алгоритмы которых исходной конторой не особо раскрывались как и некоторые нюансы
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|1.21, Ян (?), 10:08, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто мне - человеку, который пишет на Си, объяснит, как язык Си имеет отношение к тому, что прогаммист обратился к памяти, которую сам ранее освободил? Или вот это вот "некорректное освобождение ресурсов при обработке ошибок"? Детский лепет. Корпы подмяли ядро под себя. И майки это все возглавляют, так что нет иллюзий о том, что там кто-то думает о безопасности. Надежда на то, что будет как минимум одна версия ядра, а которой будет только Си.
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|2.25, Аноним (25), 10:12, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто мне - человеку, который пишет на Си, объяснит, как язык Си имеет отношение к тому, что прогаммист обратился к памяти, которую сам ранее освободил?
Непосредственное отношение имеет. Он разрешает это делать.
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|3.30, Ян (?), 10:19, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Голову включать надо в любом языке программирования.
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|4.35, Аноним (25), 10:24, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, пишите без ошибок, а также будьте здоровыми и богатыми.
Даже гениальная голова от подобного рода ошибок не спасёт.
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|5.44, Ян (?), 10:30, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ладно. Проследить за тем, чтобы не возникало упомянутых ошибок, не надо сверхспособностей.
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|6.61, Аноним (25), 10:46, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сверхспособностей не надо. Нужна 100% внимательность и память. А человеческий мозг на них не способен.
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|7.75, Ян (?), 10:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ладно... То есть вот ракеты человек может строить, а проследить за тем, чтобы в коде не было ошибок по невнимательности, мозг не тянет?
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|8.90, Аноним (25), 11:11, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ракету не один человек строит И не при помощи сишечки И бюджеты совсем другие ... текст свёрнут, показать
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|4.148, Аноним (155), 12:04, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Голову включать надо в любом языке программирования.
Только одни компиляторы не дают безголовым программировать, а другие с радостью компилируют любую чушь. Си относится к последним
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|2.26, Аноним (38), 10:14, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Надежда на то, что будет
Не будет! Точнее будет как в свое время у дебиан голосование по инитам, до тех пор, пока не проголосуют правильно. А всех особо недовольных отменят или выгонят.
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|3.33, Ян (?), 10:23, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Время покажет. Есть же версия ядра без раста. Так что я лично думаю, что старые программисты ядра очень даже могут захотеть на нее переключиться. Им собственно ничего другого и не остаётся по большому счету.
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|6.81, Аноним (81), 10:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. Это ядро, освобождённое от проприетарщины. Rust под открытой лицензией, его из ядра не удалят.
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|7.87, Ян (?), 11:06, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ядро, которое освобождено от раста в том числе. Его вычистили от проприетаргого кода и раста.
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|8.91, Аноним (81), 11:12, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хм, возможно я ошибался Но в примечаниях к выпуску видел только добавлены прим... текст свёрнут, показать
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|9.109, ТоЯн (?), 11:28, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кстати, да, я тоже этого не увидел Возможно они его оставили Возможно я ошибся... текст свёрнут, показать
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|6.110, Аноним (-), 11:29, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стремная фигня от каких-то латиноамериканских комми которые умеют только удалять?
И у которых каждый релиз "удалена поддержка" очередных ноутбуков?
Отличный вариант для тех, кто готов ради щво60дки жрать помои.
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|3.142, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:58, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так и работает "тихая бюрократия". Причём, далеко не только там. Есть куча разных движений и контор, занятых анализом своей профильной сферы и тех кто и что там делает, как и на какие темы высказывается итд итп. Если по ним что-то не так - сообщают наверх.
Сверху - "спускают" директиву ответственным выпилить конкретного сотрудника.
В итоге, вроде бы "сообщество за цветной код( написанный исключительно не белыми )" никак не связано с разработкой какого-нить линукса, а по сути - "совершенно случайно" во второй конторе выпиливаются те кого не одобрили в первой. И это в лучшем случае, ведь может появиться какой-то пьяный неадекват и просто сбить чувака или ещё чего. Случайность, бывает. А то, что именно он предлагал революционные идеи, которые многих отодвинут от кормушки и ограничат коррупцию и был точкой притяжения остальных - так это слухи и случайности.
Там ещё следующий уровень - это всякая регулярная сертификация и аттестация, организованна частными конторами тех кого надо. В итоге, неугодные выпиливаются вообще по косвенному формальному признаку и это полностью скрывает цели и планы вышестоящей структуры, а неугодные - выкидываются из ключевых направлений. Разработка ПО, Образование, Медицина итд итп
Собсно, недавние разоблачения ЮСАИД примерно это и обрисовали в общем и целом
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|2.32, Аноним (32), 10:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты либо не пишешь на Си, либо пишешь helloword-ы, либо накидываешь на вентилятор
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|2.48, Аноним (48), 10:33, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В том же, мной любимом Free Pascal, компилятор следит за многими вещами и банально не даст скомпилировать. В С компиляторы более "Либеральны" и позволяют делать многое, что в Free Pascal не дозволено. Походу ребят из Раста осенило и они сделали что-то подобное
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|1.27, bOOster (ok), 10:17, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Шикарно, шикарно. Теперь достаточно встроить бэкдор, вирус или что-то там еще в rust runtime и дело в шляпе. Линус молодец, очень не хочет чтобы и дальше АНБ, ЦРУ и т.д. тыкали его палкой в задний проход..
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|3.108, Аноним (-), 11:26, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что такое rust runtime?
Очередной наркоманский бред Олежки. Не обращай внимание, проходи мимо.
А то он сейчас начнет рассказывать как суперепупер надежную систему писал...
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|4.145, bOOster (ok), 12:01, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Что такое rust runtime?
> Очередной наркоманский бред Олежки. Не обращай внимание, проходи мимо.
> А то он сейчас начнет рассказывать как суперепупер надежную систему писал...
А как же global_allocator? panic_handler?
-"Ну дебилы" (с) Лавров.
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|4.153, bOOster (ok), 12:08, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Что такое rust runtime?
> Очередной наркоманский бред Олежки. Не обращай внимание, проходи мимо.
> А то он сейчас начнет рассказывать как суперепупер надежную систему писал...
А то что расто-маны до сих договориться не могут что можно называть рантаймом а что нельзя, и постоянные отсылки на С шную базу, показывают просто нулевую готовность проекта к серьезным проектам.
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|2.85, мяв (?), 11:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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что мешало в рантайм gcc встроить?
или в рантайм llvm'а(хотя, не уверена на 100%, что он есть) ?
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|3.100, нах. (?), 11:18, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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может скажем ей? А, зачем... девочка-программист это примерно морская свинка.
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|3.134, bOOster (ok), 11:49, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что мешало в рантайм gcc встроить?
> или в рантайм llvm'а(хотя, не уверена на 100%, что он есть) ?
Потому как runtime gcc это абсолютно другое. Языки низкого уровня не требуют НИКАКОГО runtime. Это не runtime как таковой - это набор дополнительных библиотек.
Языки высокого уровня всегда имеют runtime для реализаций своего синтаксиса для недопрограммистов - чтобы им программировать попроще было в стиле строка = строка1+строка2. JAVA, С Sharp, VB, Rust и т.д. - все имеют рантайм.
Интересно, недопрограммисты на rust не знают что у RUST есть runtime.. Позорище..
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|4.161, Аноним (117), 12:13, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой же бред Свалил все в одну кучу и думал никто не заметит Во-первых, manag... большой текст свёрнут, показать
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|5.163, bOOster (ok), 12:15, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> Свалил все в одну кучу и думал никто не заметит. Во-первых, managed
> языки типа Java или C# действительно имеют рантайм намного жирнее такового
> в C/C++. И дело тут не в синтаксисе (им занимается компилятор),
> а в том, что там есть Garbage Collector, JIT-компилятор, код для
> обработки исключений (точно так же, как и рантайм С++ для раскрутки
> стэка и деструкторов).
> Rust тут приведен через запятую либо от банальной неграмотности (скорее всего), либо
> как жалкая манипуляция. Его рантайм - минимальный по сравнению с managed
> языками, с которыми ты поставил его вместе. Рантайм раста сравним с
> рантаймом C++, к которому у тебя никаких претензий.
Аха, переменными динамического размещения в памяти занимается компилятор.. Ну уровень недопрограммиста понятен..
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|3.149, bOOster (ok), 12:04, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что мешало в рантайм gcc встроить?
> или в рантайм llvm'а(хотя, не уверена на 100%, что он есть) ?
И зачем это все в gcc? llvm? У нас что, компиляторами пользуются бизнесмены, конечные потребители? Которые вообще не знают что вообще такое компилятор, линковщик.. Глупость какая-то.
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|1.28, Аноним (28), 10:18, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Откройте этот код на Раст о котором все говорят, там на каждый блок камент SAFETY потому что код вызывает unsafe, где там безопасность непонятно.
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|1.46, pic (??), 10:31, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот и всё.
Ядро, лет через десять, будет полностью переписано.
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|2.49, pic (??), 10:34, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>позволит не только снизить число ошибок при работе с памятью, но и сократить время разработки. Скорость разработки возрастает благодаря снижению трудозатрат на отладку и наличию в языке строгих гарантий, позволяющих выявлять ошибки на ранней стадии написания кода, ещё до начала тестирования продукта.
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|3.112, Аноним (107), 11:31, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позволяющих выявлять ошибки на ранней стадии, ещё до написания кода.
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|1.53, Аноним (53), 10:38, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Что примечательно, за раст в ядре топят те кто код не пишет - торвалдсы, хартманы всякие. Ну посмотрим - им сверху видней, может и правда там уже очередь желающих на раст бесплатно писать.
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|2.62, Ян (?), 10:48, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего на них надавили как следует. Не, ну если бы к тому, что нужно в ядро продвинуть Раст, пришли сами торвалдсы и ко, тогда ещё все понятно, но тут все это дело возглавляют клопы. Торвалдс сам написал не мало кода на Си в ядре, да и как он теперь будет проверять код на расте? Короче скорее всего Линус теряет контроль над детищем ещё больше.
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|3.64, Аноним (25), 10:49, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Торвалдс сам написал не мало кода на Си в ядре, да и как он теперь будет проверять код на расте?
Думаете, Си — единственный язык, на котором Торвальдс способен писать?
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|4.98, нах. (?), 11:18, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мы думаем что он и на си уже не способен ("концепции" и хеловроты на три строки не в счет). А раньше еще вроде в перл мог, но это неточно.
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|2.63, Аноним (25), 10:48, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда, судя по здешним комментам, каждый второй опеннетовец усиленно коммитит в ядро.
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|3.88, Аноним (53), 11:10, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Выпрашивать чтобы мой код приняли в майнстрим у меня нет нужды, после недавних публикаций по санкиям и подавно. Есть колаборы всякие кто этим занимается.
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|2.111, Аноним (-), 11:29, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что примечательно, за раст в ядре топят те кто код не пишет - торвалдсы, хартманы всякие
Топят ревьюверы. Те, кто годами читали и исправляли разны омнокод с практически одинаковыми ошибками. Вообще удивительно как они это выдержали!
> Ну посмотрим - им сверху видней, может и правда там уже очередь
> желающих на раст бесплатно писать.
Так писать будут драйверы.
И их уже начали, просто в мейнлайне этого нет, как раз из-за копротивления.
Асаши, nova, что-то еще было, но забыл.
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|3.137, Аноним (53), 11:50, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Топят ревьюверы. Те, кто годами читали и исправляли разны омнокод с практически одинаковыми ошибками.
торвалдс сам этого одежду или как там главаря у этих кличут - несколько лет заставлял переделывать, как же так - на раст же без ошибок должно получаться?
> Так писать будут драйверы.
так кто писать будет? вот представь - дописал я драйвер аппаратного кодека для кодирования видео а базовый весь на С и вся подсистема v4l2 на нём - это сколько лет мне надо было бы на раст трахаться с ним? причём проблема с безопасностью меня волнуют меньше всего - проблема в том что инфы по аппаратуре нет.
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|4.152, Аноним (155), 12:07, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>причём проблема с безопасностью меня волнуют меньше всего
Так и живём. Напишут код, лишь бы работало, а он и не работает, и дыряв
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|2.140, Аноним (117), 11:54, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>может и правда там уже очередь желающих на раст бесплатно писать.
Большую часть нового кода ядра пишут люди на зарплате.
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|3.160, Аноним (53), 12:13, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Большую часть нового кода ядра пишут люди на зарплате.
поэтому там нифига и нет, а есть в разных сторонних проектах типа armbian, libreelec, в ядре сейчас только то что интересует корпорации а с растом будет ещё хуже
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|1.58, IdeaFix (ok), 10:44, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну тут типичное словоблудие уровня "Мы подаём вам идею как решение".
Если тезисно, то:
1. Никто не собирается переписывать старый код (не ну вы что, мы вам идею как решение, а вы про работу)
2. Раст позволит решить множество проблем (старый код? ой не душните... в старом коде проблемы никуда не денутся, говорите нового не будет? не уходите от темы)
3. Дайте нам почет, славу, права, желательно с поражением в правах других, признайте нашу победу и мы пойдём. Плодами нашей победы воспользуются другие... может быть. Напишут там, перепишут... проблемы решат. Чертовы нахлебники
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|2.74, нах. (?), 10:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чего ты ждал от человека, занимающегося мелким пакостничеством и не написавшим ни строчки полезного кода за последние лет 20?
Он занят своей жоп секьюрити, и более ничем.
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|2.126, Аноним (-), 11:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну тут типичное словоблудие уровня "Мы подаём вам идею как решение".
Неа, это не "идея как решение".
Это скорее "мы описываем вам будущее, чтобы вы к нему готовились вот прям сейчас.
Потому что вы мало на что не влияете, а мы протолкнем это решение хотите вы этого или... хотя какая разница, все равно спрашивать не будем."
И что смешно, они абсолютно правы))
Так что все растохейтеры могут дружно готовиться идти на Хурд.
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|1.70, Аноним (70), 10:53, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Показано, что основным источником проблем с безопасностью является новый код и повышению его качества следует уделять основное внимание.
Иными словами проблема в новых программистах. Может DEI не работает и попытки опустить уровень системного программирования обречены на провал?
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|2.83, Аноним (70), 10:59, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На второй. Embrace уже был в виде щедрых платиновых спонсоров. Теперь идёт Extend.
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|2.96, нах. (?), 11:16, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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последней. Тот линукс что был у нас раньше - уже успешно extinguished.
Удивительно, но это сделала не корпорация Зла.
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|1.99, beck (??), 11:18, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня неудобный вопрос.
С 1979 года существует Ада, который специально создавался для написания архинадежных программ, где всяческие ошибки отлавливаются на этапе компиляции. Практически всё нормально работающее ПО для авиации, космонавтики, АЭС и подобных областей пишется именно на Ада.
Ошибки в ядре были и раньше, язык, позволяющий их порешать появился ещё до линукса. Но это было не нужно.
И только когда появился раст, вдруг стало прямо дофига в ядре ошибок и именно только раст позволяет их решить.
Вам не кажется это странным, ув. друзья?
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|2.125, Аноним (-), 11:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, и это великолепный пример того как нужно проектировать ЯП Потому что 1 ст... большой текст свёрнут, показать
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|2.129, Аноним (84), 11:43, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ада как и паскаль относится к языкам академического типа, т.е. появившимся не столько эволюционно, сколько системно разработанным для решения определённого комплекса задач с каким-то уровнем гарантий. Отсюда определённые сложности.
Для вчерашнего скрипткидди, с трудом осилившего базу сей любой язык, требующий планирования архитектуры перед разработкой уже является препятствием. А ада, внезапно, сложнее и жёстче паскаля. Для низкоквалифицированных программистов, пишущих ядро (увы, гениев там нет и не будет) всё это не нужно.
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|2.150, Аноним (150), 12:06, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За поддержку безошибочно работающего кода никто не будет платить. Ада облегчает доказательство корректности кода и, следовательно, облегчает выявление логических ошибок. Бэкдор в такой код уже не внедришь. А у раста даже формальной спецификации нет, там ошибки можно в сам язык добавлять.
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|2.151, Аноним (155), 12:06, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С 1979 года существует Ада
Вы пишите на этом языке? Что там с динамическим выделением памяти? Что там с афинными типами? С алгебраическими типами данных? Зависимыми типами? Что ещё там есть из интересного?
>Практически всё нормально работающее ПО для авиации, космонавтики, АЭС и подобных областей пишется именно на Ада.
Там потребности гораздо скромнее, чем в примитивном ядре.
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|2.157, Аноним (-), 12:10, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е ты предлагаешь добавить в ядро ЯП разработанный по заказу Министерства обороны США?
Который стандартизованный под MIL-STD.
Имя которого - зарегистрированная торговая марка, и даже сделать форк может быть проблематично.
Так же не все компиляторы отрытые и одобренные FSF.
Отличная идея! Просто генитальная!
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|1.101, Аноним (107), 11:19, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем они всё это наболтали? Это всё уже было сказано не раз, чуть ли не дословно (или вообще копипастой балуются?).
Проблема возникла с добавлением ещё одной абстракции - почему бы не поискать решение вместо шума? Какой-то инфантильный абсурд...
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|1.127, trolleybus (?), 11:41, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Показано, что основным источником проблем с безопасностью является новый код и повышению его качества следует уделять основное внимание.
Открыли Америку. Конечно, чем "старше" код, тем больше вероятность, что за время его использования кто-то нарвется на корнеркейс и отловит на нем ошибку.
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|1.141, Аноним (141), 11:57, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможно всё это подозрительно похоже на то, что Rust внедряют для того, чтобы потом в будущем LLM-агенты писали код на нём вместо всяких людишек. Причём в итоге перепроверять код будет как будто бы легче, так как всякие проблемы типа UB, use after free исключены.
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|1.143, Аноним (155), 11:58, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У сишников было пятьдесят лет, на то, чтобы в языке появились афинные типы, алгебраические типы данных, желательно ещё и зависимые типы(для абстракций нулевой цены), ещё куча всего из теории типов. Но нет, сишники продолжают притворятся шлангом.
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