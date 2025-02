Мнение Грега Кроа-Хартмана и Кейса Кука о продвижении Rust в ядро Linux

2.37 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 10:26, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо набраться смелости и сказать настоящую правду: не АНБ и ЦРУ, а масоны и рептилоиды!

3.71 , Массоны Рептилоиды ( ? ), 10:53, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы тут не причём. Но rust одобряем.

2.47 , Герострат ( ? ), 10:32, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что такое rust runtime?

3.108 , Аноним ( - ), 11:26, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Что такое rust runtime? Очередной наркоманский бред Олежки. Не обращай внимание, проходи мимо.

А то он сейчас начнет рассказывать как суперепупер надежную систему писал...

4.145 , bOOster ( ok ), 12:01, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Что такое rust runtime?

> Очередной наркоманский бред Олежки. Не обращай внимание, проходи мимо.

> А то он сейчас начнет рассказывать как суперепупер надежную систему писал... А как же global_allocator? panic_handler? -"Ну дебилы" (с) Лавров.

4.153 , bOOster ( ok ), 12:08, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Что такое rust runtime?

> Очередной наркоманский бред Олежки. Не обращай внимание, проходи мимо.

> А то он сейчас начнет рассказывать как суперепупер надежную систему писал... А то что расто-маны до сих договориться не могут что можно называть рантаймом а что нельзя, и постоянные отсылки на С шную базу, показывают просто нулевую готовность проекта к серьезным проектам.

2.85 , мяв ( ? ), 11:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – что мешало в рантайм gcc встроить?

или в рантайм llvm'а(хотя, не уверена на 100%, что он есть) ?

3.100 , нах. ( ? ), 11:18, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – может скажем ей? А, зачем... девочка-программист это примерно морская свинка. 3.134 , bOOster ( ok ), 11:49, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что мешало в рантайм gcc встроить?

> или в рантайм llvm'а(хотя, не уверена на 100%, что он есть) ? Потому как runtime gcc это абсолютно другое. Языки низкого уровня не требуют НИКАКОГО runtime. Это не runtime как таковой - это набор дополнительных библиотек.

Языки высокого уровня всегда имеют runtime для реализаций своего синтаксиса для недопрограммистов - чтобы им программировать попроще было в стиле строка = строка1+строка2. JAVA, С Sharp, VB, Rust и т.д. - все имеют рантайм.

Интересно, недопрограммисты на rust не знают что у RUST есть runtime.. Позорище.. 4.161 , Аноним ( 117 ), 12:13, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Какой же бред Свалил все в одну кучу и думал никто не заметит Во-первых, manag... 5.163 , bOOster ( ok ), 12:15, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> Свалил все в одну кучу и думал никто не заметит. Во-первых, managed

> языки типа Java или C# действительно имеют рантайм намного жирнее такового

> в C/C++. И дело тут не в синтаксисе (им занимается компилятор),

> а в том, что там есть Garbage Collector, JIT-компилятор, код для

> обработки исключений (точно так же, как и рантайм С++ для раскрутки

> стэка и деструкторов).

> Rust тут приведен через запятую либо от банальной неграмотности (скорее всего), либо

> как жалкая манипуляция. Его рантайм - минимальный по сравнению с managed

> языками, с которыми ты поставил его вместе. Рантайм раста сравним с

> рантаймом C++, к которому у тебя никаких претензий. Аха, переменными динамического размещения в памяти занимается компилятор.. Ну уровень недопрограммиста понятен..

3.149 , bOOster ( ok ), 12:04, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что мешало в рантайм gcc встроить?

> или в рантайм llvm'а(хотя, не уверена на 100%, что он есть) ? И зачем это все в gcc? llvm? У нас что, компиляторами пользуются бизнесмены, конечные потребители? Которые вообще не знают что вообще такое компилятор, линковщик.. Глупость какая-то.