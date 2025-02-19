Линус Торвальдс намерен включать связанные с Rust изменения в обход мэйнтейнеров

2.16 , Аноним ( - ), 13:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Линуксу, как платформе для энтузиастов и гиков Как раз энтузиасты и гики поддерживают раст.

А всякие законтенелые диды топять за сишечку.

3.47 , Ivan_83 ( ok ), 13:34, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Скорее фрики чем гики На практике все вокруг ходят и рассказывают какой раст ... 4.82 , Аноним ( 82 ), 13:53, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Насчет сырости полностью согласен. Одно из претмуществ Си как языка - стандарт. То что компиляторы не все и не везде его реализуют это другой вопрос. Суть в другом - есть бумага, где язык заморожен и стабилен.

А с растом сама концепция языка неправильная - нет стандарта и сам раст больше похож на очередной софт, который в вечной разработке. Не должно быть у фундаментального инструмента такого версионирования.

5.95 , Фнон (-), 14:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Состоящий на половину из UB ID И на который все клали с высокой колокольни Отл... 6.116 , Ivan_83 ( ok ), 14:22, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Позволяет зафиксировать версию языка. Ну ок.

Можно я всегда буду писать в ядро линукса на версии 0.0.0.0.1 alpha?

Ты уже понял как через 10 лет будет выглядит линукс с таким подходом?

(да, мне плевать что компелятор раста тоже раздувается бесконечно от груза обратной совместимости - растовики сами себе выбрали дорогу в никуда)

7.160 , Фнон (-), 14:43, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Зачем Бери последний Rust 2021 и пиши В ядро ты тоже всегда можешь писать на C... 8.186 , Ivan_83 ( ok ), 15:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать А чем там С89 от С11 отличается Я из старья могу вспомнить только объявления фу... 9.209 , Аноним ( - ), 15:21, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А чем Хруст-2018 отличается от Хруст-2021 теперь с лавандовым запахом Може... 9.210 , Аноним ( - ), 15:21, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Там на самом деле немало отличий Type punning Implicit int return and variable ... 9.211 , Аноним ( 211 ), 15:28, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так продолжай собирать старым уомпилятором, в чем проблема Полная чушь Если... 7.179 , Аноним ( - ), 15:01, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно я всегда буду писать в ядро линукса на версии 0.0.0.0.1 alpha? В смысле "можно я буду"?

Как Линус и прочие ментейнеры решат, так и будет. Если ты придешь в ядро с кодом на С23, то что тебе скажут?

Правильно, пошлют переписывать на версию ядра - С11.

Так же будет и тут. > Ты уже понял как через 10 лет будет выглядит линукс с таким подходом? Если честно - нет)

Раз в 10-20 лет будут просто подымать фикс версию раста, так же как делают сейчас с сишкой.

Возможно тут есть какие-то непреодолимые трудности, про которые я не знаю.

8.198 , Ivan_83 ( ok ), 15:11, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать См выше, я описал что там будет через 10 лет ... 7.182 , Аноним ( 180 ), 15:05, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Можно я всегда буду писать в ядро линукса на версии 0.0.0.0.1 alpha? Конечно можно. Вон, в си старые проекты даже вроде иногда и собираются, и даже не очень сегфолтятся https://habr.com/ru/articles/473228/ конечно, сишный код работать не будет, но когда сишников это останавливало?

8.204 , Ivan_83 ( ok ), 15:16, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас очень короткие мысли Я описал ситуацию с растом в линухе через 10 лет в... 5.121 , Аноним ( 180 ), 14:24, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Одно из претмуществ Си как языка - стандарт. То что компиляторы не все и не везде его реализуют это другой вопрос Не смотря на великий стандарт си, ядро уже можно собрать clang-ом. Это ли не достижение?

4.88 , kamran ( ok ), 13:55, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален В расте нет никакой воды, и миллионов бесполезных реализ... 5.144 , Ivan_83 ( ok ), 14:37, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А вон ваш коллега говорит что у вас миллион бесполезных реализаций прямо внутри ... 6.192 , kamran ( ok ), 15:09, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

>> импорты чисто с помощью линковки

> Как смешно.

> Ещё в начале 2000х и винамп и миранда умели динамически загружать плагины,

> которые были в виде dll, и даже выгружать.

> LoadLibrary() на венде и dload() в линухе/бсд, дальше получаем адрес нужной функции

> по имени или номеру (для венды вроде) и вызываем.

> Ваш раст такое научился делать?

>> остальные фичи раста уже понятны, они намного лучше, и нет смысла упоминать

> Так конечно нет смысла, потому что оно не нужно :)

> Однако если бы оно было такое офигительно крутое, полезное и нужное Он как проект недавний, так что тут нету смысла говорить о крутости, но можно уже говорить о работоспособности, следует юниксу, полностью ядро написанное на расте, это о чем то уже говорит, пока в то время как линуксы еще очень долго туда сюда вертелись, тут по времени намного быстрее, смотря на этапы развития соответсвенно. Но крутость есть, как слышал он шустрее > Я уже говорил и ещё раз повторю: в С нет строк. В том то и дело что их НЕТ)

Я не говорил о встроенных реализациях, с чего вы это взяли?

В плюсах тоже самое только под оберткой генерик класса, с теми же самыми нулл терминаторами > вот мой новый проект, на чистом С, написал в конце прошлого года. как же чувствуется что писалось на винде, вообще не серьезный подход, и еще тут какие то аргументы кидаете

Это намного смешнее, учитывая что ни одной звезды так и не набрал, сабмодуль и то 4 звезды, я не давался в подробности вашего кода, но скорее всего велосипед или костыль > Действительно от безисходности, как с английским - ничего лучше нет :) Если так говорить, то совсем не так, и правильнее будет раст - английский, Си - романо-германский, но имхо, си - язык для немых, вроде быстро понимаешь, общий стандарт для всех немых, пока не начнешь разговаривать с носителем, к тому же никому кроме немых это не нужно :)))

7.225 , Ivan_83 ( ok ), 15:55, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Он как проект недавний, так что тут нету смысла говорить о крутости, но можно уже говорить о работоспособности, следует юниксу, полностью ядро написанное на расте, это о чем то уже говорит Этим можно удивить только человека который ну совсем не интересуется ни чем.

Сейчас свои ОС пишут СТУДЕНТЫ на зачот или диплом.

Просто ничто из этого обычно не выживает за ненадобностью.

> В том то и дело что их НЕТ) И что!?

> как же чувствуется что писалось на винде, вообще не серьезный подход, и еще тут какие то аргументы кидаете А каким местом вам это чувствуется?)

Там на венде когда то md5.h писалось, в далёком 2003 году и с тех пор оно много раз рефакторилось.

> Это намного смешнее, учитывая что ни одной звезды так и не набрал Да, звёзды это так важно.

Эта фигня никому не нужна, и мне она не нужна. Просто по работе пришлось mOTP юзать.

> Если так говорить, то совсем не так, и правильнее будет раст - английский, Си - романо-германский На С все говорят и понимают, прост в освоении.

А раст как латынь - почувствуй себя ылытой.

6.218 , Аноним ( 211 ), 15:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Как будто новые серьезные проекты начинают писаться на Си

> https://github.com/rozhuk-im/motp вот мой новый проект, на чистом С, написал в конце прошлого года Чел, тебе говорят о *серьезных* проектах, а ты приводишь в пример свой хэлллуворлд буквально на 200 строк. 🤦 Ваня, у тебя эффект Даннинга-Крюгера терминальной стадии. Очевидно же, что ты самоучка, осиливший лишь С, и профессионально программистом никогда не работал. Прекрати уже позорится своей экспертизой...

4.101 , Аноним ( 101 ), 14:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это нормальная эволюция из джуна Со временем мы набираем опыт и становимся мудр... 4.119 , Аноним ( 180 ), 14:23, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да, мало фрагментации с зоопарком дистрибутивов, оконных окружений и прочего, да... 5.159 , Ivan_83 ( ok ), 14:42, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В БСД форки делались потому что авторы форков были категорически не согласны и имели другие видение на развитие.

У каждой БСД системы есть свои фишки, одна фря сплошной GENERIC в который по тихоньку втягивают всё хорошее. Я тоже не согласен с тем как во фре многое делается и у меня тоже есть свои личные патчи, которые не берут но которые я использую и буду использовать далее.

Так что можно сказать у меня свой форк фри :)

6.187 , Аноним ( 180 ), 15:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В БСД форки делались потому что авторы форков были категорически не согласны и имели другие видение на развитие. А теперь представьте, что все споры о linux будут решаться аналогичным образом. И как потом из этой мешанины форков собирать что-то рабочее?

>и у меня тоже есть свои личные патчи Это хорошо

>которые не берут А вот это - плохо. И одно дело, если это никому не нужно, и другое дело, если это нужно многим. Не хотелось бы выбирать между дровами на графику и файловой системной, например.

4.189 , Аноним ( 211 ), 15:09, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сколько там вашему расту? Лет 5-8? - хаха, оно даже как язык ещё сырое А в чем проявляется сырость Раста конкретно как языка? > придут крестоносцы и будут постоянно всё переписывать со старога вектора на новый и прочие бесполезные изменения ради изменений Ты вообще о чем? В плюсах был один и тот же std::vector с момента его появления.

2.80 , slew ( ok ), 13:52, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Линуксу, как платформе для энтузиастов и гиков Был таковым первые пару лет. Потом ибм принесла чумадан денег, и вот яфин как заправская путана продвигает повесточку, что ему корпы навязывают. Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd. И пусть попробует кто туда сунется в растом. Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки.

3.97 , Аноним ( 97 ), 14:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd. Не... netbsd и openbsd это уже для совсем отбитых маргиналов.

Не нужно их приписывать к гикам. > И пусть попробует кто туда сунется в растом. А тут раст есть))

wiki.freebsd.org/Rust > Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки. Это поэтому там нифига не работает?))

4.174 , Ivan_83 ( ok ), 14:53, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > wiki.freebsd.org/Rust Три каллеки которые написали два хэлловорлда для ядра аж 4 года назад.

Полагаю все их усилия уходят на поддержку портов с гнилью, я как то в этом тоже учавствовал, пока на libressl сидел.

3.98 , Ivan_83 ( ok ), 14:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы, но там денег нет, не очень понятно как монетизировать знания и умения базирующиеся на этих платформах.

И DragonFlyBSD забыли, мне лично она ближе чем нет и опен.

4.139 , KKK ( ? ), 14:34, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >DragonFlyBSD забыли, мне лично она ближе чем нет и опен. Это потому, что фряшник. Стрекоза по сути та же FreeBSD, только с интересными фичами в ядре и крутой ФС.

5.162 , Ivan_83 ( ok ), 14:44, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я с неё же начинал.

Если бы кто платил - можно было бы пересесть на неё и допилить до уровня фря+ на десктопе.

(за исключением дров, увы)

6.223 , Аноним ( - ), 15:50, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если бы кто платил - можно было бы пересесть на неё и допилить до уровня фря+ на десктопе. Так уровень "фря на дестопе" это уже дно. > (за исключением дров, увы) А без дров будет очередной редокс. (но до Хурда все равно не дотянет)

4.240 , slew ( ok ), 16:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Увы, но там денег нет, не очень понятно как монетизировать знания и умения базирующиеся на этих платформах. Оно как раз там точно не для денег.

Тусовка опенка-исследования и реализации для комерческих проектов, в которых трудятся причастные. Плюс идеология, по-своему интересно.

Тусовка netbsd-это веселое ковыряние экзотического хлама, попытка впендюрить туда OS, нетка для этого удобней, чем разжиревший тукс.

3.129 , Аноним ( 180 ), 14:30, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd И где они работают вне виртуалки, особенно последняя? На ней вообще произвольный софт не запустится, так как там куча сособенностей, вроде системных вызовов.

>Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки. Поддержка оборудования это повесточка?

4.243 , slew ( ok ), 16:12, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И где они работают вне виртуалки, особенно последняя Опенок у меня на паре ноутов, очень даже стабильная системка, железо все работает. Хожу на интернет ресурсы оттуда. Нетка для экзотического хлама, попдправить на коленке исходники, запустить, словить экстаз. Вот оно для этого

3.131 , KKK ( ? ), 14:31, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd. И пусть попробует кто туда сунется в растом. Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки. Насколько я знаю, там AI лапшу тоже забанили.

4.249 , slew ( ok ), 16:15, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Позабавило однажды как какой-то AI выскочка нарисовался: https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=171810103406609&w=2

2.193 , Аноним ( - ), 15:09, 19/02/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –