Линус Торвальдс намерен включать связанные с Rust изменения в обход мэйнтейнеров

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|5.92, kamran (ok), 13:59, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не, как раз таки по моему мнению это и делает Раст выгодным, ООП это минус в сторону крестов
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|6.214, fuggy (ok), 15:34, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. На Си без классов пишут. На Rust классов нет, но есть трейты и строгая статическая типизация. Так что это плюс и от С и от C++. ООП не серебряная пуля.
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|4.91, Роман Соколов (-), 13:57, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> По словам Кристофа, в личной беседе Линус Торвальд заявил, что он твёрдо намерен принять в ядро Rust-код, несмотря на возражения мэйнтейнеров.
Как я понял, Линус медленно, но верно превращается в Палпатина. Все чаще действует в серию, все чаще воплощает свои планы, никого не спрашивая.
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|5.194, Барт Синус (?), 15:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В то время как джедай Ричард всё никак не допилит свой хурд-световой меч и, кажется, даже уже не стирает свои джедайские колготки.
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|2.3, Аноним (3), 12:53, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> одни плюсы от внедрения, лудитов за борт
Хипстеры со своей драмой и баззвордами - уже запарили. Воплей много, толку хрен - куча полурабочей дряни за это не считается. Начиная с asahi linux который - какой-то кривой выкидыш по жизни, на правах третьего сорта и заканчивая servo и прочими сбитыми летчиками, у которых уже команду уволили нахрен.
И еще вечное "скачайте ночнушку", чтоб билд был совсем уж рокетсайнсом.
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|3.86, Фнон (-), 13:54, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Хипстеры со своей драмой и баззвордами - уже запарили.
К счастью на твое мнение всем плевать)
> И еще вечное "скачайте ночнушку", чтоб билд был совсем уж рокетсайнсом.
О, опять ты (с)
Откуда такое т№№№е со сказками по ночнушку выползло?
Вот тебе пример из Андроида (это те программисты, которые are doing the work)
https://source.android.com/docs/setup/build/rust/building-rust-modules/android
Четно зафиксирован edition
edition defines the Rust edition to use for compiling this code. This is similar to std versions for C and C++. Valid values are 2015 and 2018 (default).
Для дундуков объясню, что это примерно как зафиксировать версию СИшки на С89 или с11.
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|4.106, Аноним (106), 14:13, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К счастью на твое мнение всем плевать)
Два часа за мной бежали чтобы это сказать? :)
> Откуда такое т№№№е со сказками по ночнушку выползло?
Там хрустиков прямо в этой рассылке в очередной раз ткнули на эту тему. Прикольные фигурные отмазки начались, мол, это другое. Почему-то двойные стандарты из господ лезут. Проблема только в том что работать с господами с двойными стандартами - весьма такой себе опыт.
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|4.115, Аноним (115), 14:22, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пример из Андроида (это те программисты, которые are doing the work)
почему это убожество просто не заменили фуксией где раст из коробки?
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|4.286, Аноним (286), 17:01, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Android - это где гугловские рукожопы написали свою версию libc на плюсах и сломали поведение всех libc функций так, что единмтвенное что там (кое-как) можно использовать - это memcpy? "Очень интересно" послушать мнение людей, которые проблему решили не решать, ага.
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|4.175, Аноним (-), 14:57, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное, ребята, сердцем не стареть (c)
Может Грег тоже просто молод душой)
Открыт к новым идеям и не боится экспериментов.
Не всем же быть занудными закостенелыми дидами, которые как выучили С89 много лет назад, так и пишут.
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|5.181, Ананимус (?), 15:05, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Greg KH писал вот это As someone who has seen almost EVERY kernel bugfix and se... большой текст свёрнут, показать
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|4.237, freehck (ok), 16:07, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Хипстеры со своей драмой
> Greg KH уже за 50+.
Когда kernel-программист изучает Rust -- в сообществе Rust-программистов становится на одного профессионала больше.
Когда Rust-программист приходит коммитить в ядро -- в сообществе kernel-программистов количество профессионалов не меняется.
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|5.245, тоже Аноним (ok), 16:13, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Впору перефразировать известное.
Когда раст-программист уходит из ядра в раст-проекты - повышается средний уровень специалистов в обоих сообществах.
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|6.254, freehck (ok), 16:18, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда раст-программист уходит из ядра в раст-проекты - повышается средний уровень специалистов в обоих сообществах.
Сделал мой день! Спасибо! =)
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|1.4, User (??), 12:53, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Менеджмент уровня "Бох!" - несколько людей потеряли, официально "да" и "нет" не сказали, на всех участников поклали, но неофициально - как ГЛАВНЫЙ решит, так и будет.
Не то, чтобы в этом было что-нибудь нового - но забавно.
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|3.19, User (??), 13:12, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вечная проблема любой иерархии.
Эээээ... да вот вообще "нет" - настолько "нет", что просто НЕТ.
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|3.25, Аноним (-), 13:14, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без иерархии, я думаю, ядро бы уже давно развалилось.
Хотя, да, в СПО очень любят жесткую руку где-то в районе таза.
Всякие диктаторы (великодушные и пожизненные), хамство и мат, показывание разных пальцев, фуppисьюты...
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|4.109, Аноним (106), 14:16, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всякие диктаторы (великодушные и пожизненные), хамство и мат,
> показывание разных пальцев, фуppисьюты...
Как показал пример FreeBSD - без этого еще хреновее получается. Никто ни за что не отвечает, проект в состоянии саботажа, девелоп сводится к освоению гранта методами гангстера пилившего балки, когда на 750 штук грина - копируют из линя (!!) пару дров и пишут отчеты. Интересно, а что бы эти лузеры делали если бы вон тех не существовало?
Да, кстати - им таки - сюрпризов подвалит с дровами на хрусте.
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|5.180, Аноним (180), 15:02, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>либо очень консервативрая среда.
Среды не будет, она рассеется на кучу мелких несовместимых группок.
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|2.72, Аноним (-), 13:47, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Менеджмент уровня "Бох!" - несколько людей потеряли, официально "да" и "нет" не
> сказали, на всех участников поклали,
Ну вообще-то - таки, да. Когда все приходит к тому что надо делать выбор, и оба варианты отстойны, можно сделать финт ушами - и не делать выбор совсем! Это конечно рвет господам шаблоны, но вполне валидно.
С другой стороны - со временем на радаре могут появиться и более удачные решения, тогда не придется жить - с неудачным выбором. И это типа плохо? Потому что что?
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|3.154, User (??), 14:40, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Менеджмент уровня "Бох!" - несколько людей потеряли, официально "да" и "нет" не
>> сказали, на всех участников поклали,
> Ну вообще-то - таки, да. Когда все приходит к тому что надо
> делать выбор, и оба варианты отстойны, можно сделать финт ушами -
> и не делать выбор совсем! Это конечно рвет господам шаблоны, но
> вполне валидно.
> С другой стороны - со временем на радаре могут появиться и более
> удачные решения, тогда не придется жить - с неудачным выбором. И
> это типа плохо? Потому что что?
Ох, и странные же у местных обитателей представления о "менеджменте"... из разряда "Если надо объяснять - то не надо объяснять", да.
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|1.5, Обормот (-), 12:53, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала сделали проброс в массы, прогрели плебсов, а теперь и решение проблемы. Линуксу, как платформе для энтузиастов и гиков, пришёл окончательный и бесповоротный пдец, теперь это очевидно. Счастливо оставаться и жрать с лопаты, гои.
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|2.16, Аноним (-), 13:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Линуксу, как платформе для энтузиастов и гиков
Как раз энтузиасты и гики поддерживают раст.
А всякие законтенелые диды топять за сишечку.
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|3.47, Ivan_83 (ok), 13:34, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скорее фрики чем гики На практике все вокруг ходят и рассказывают какой раст ... большой текст свёрнут, показать
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|4.82, Аноним (82), 13:53, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насчет сырости полностью согласен. Одно из претмуществ Си как языка - стандарт. То что компиляторы не все и не везде его реализуют это другой вопрос. Суть в другом - есть бумага, где язык заморожен и стабилен.
А с растом сама концепция языка неправильная - нет стандарта и сам раст больше похож на очередной софт, который в вечной разработке. Не должно быть у фундаментального инструмента такого версионирования.
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|5.95, Фнон (-), 14:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Состоящий на половину из UB ID И на который все клали с высокой колокольни Отл... большой текст свёрнут, показать
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|6.116, Ivan_83 (ok), 14:22, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Позволяет зафиксировать версию языка.
Ну ок.
Можно я всегда буду писать в ядро линукса на версии 0.0.0.0.1 alpha?
Ты уже понял как через 10 лет будет выглядит линукс с таким подходом?
(да, мне плевать что компелятор раста тоже раздувается бесконечно от груза обратной совместимости - растовики сами себе выбрали дорогу в никуда)
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|7.160, Фнон (-), 14:43, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Зачем Бери последний Rust 2021 и пиши В ядро ты тоже всегда можешь писать на C... большой текст свёрнут, показать
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|8.186, Ivan_83 (ok), 15:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А чем там С89 от С11 отличается Я из старья могу вспомнить только объявления фу... большой текст свёрнут, показать
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|9.209, Аноним (-), 15:21, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А чем Хруст-2018 отличается от Хруст-2021 теперь с лавандовым запахом Може... большой текст свёрнут, показать
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|9.210, Аноним (-), 15:21, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там на самом деле немало отличий Type punning Implicit int return and variable ... большой текст свёрнут, показать
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|7.179, Аноним (-), 15:01, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно я всегда буду писать в ядро линукса на версии 0.0.0.0.1 alpha?
В смысле "можно я буду"?
Как Линус и прочие ментейнеры решат, так и будет.
Если ты придешь в ядро с кодом на С23, то что тебе скажут?
Правильно, пошлют переписывать на версию ядра - С11.
Так же будет и тут.
> Ты уже понял как через 10 лет будет выглядит линукс с таким подходом?
Если честно - нет)
Раз в 10-20 лет будут просто подымать фикс версию раста, так же как делают сейчас с сишкой.
Возможно тут есть какие-то непреодолимые трудности, про которые я не знаю.
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|7.182, Аноним (180), 15:05, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно я всегда буду писать в ядро линукса на версии 0.0.0.0.1 alpha?
Конечно можно. Вон, в си старые проекты даже вроде иногда и собираются, и даже не очень сегфолтятся https://habr.com/ru/articles/473228/ конечно, сишный код работать не будет, но когда сишников это останавливало?
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|5.121, Аноним (180), 14:24, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Одно из претмуществ Си как языка - стандарт. То что компиляторы не все и не везде его реализуют это другой вопрос
Не смотря на великий стандарт си, ядро уже можно собрать clang-ом. Это ли не достижение?
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|4.88, kamran (ok), 13:55, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
gt оверквотинг удален В расте нет никакой воды, и миллионов бесполезных реализ... большой текст свёрнут, показать
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|5.144, Ivan_83 (ok), 14:37, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А вон ваш коллега говорит что у вас миллион бесполезных реализаций прямо внутри ... большой текст свёрнут, показать
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|6.192, kamran (ok), 15:09, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> импорты чисто с помощью линковки
> Как смешно.
> Ещё в начале 2000х и винамп и миранда умели динамически загружать плагины,
> которые были в виде dll, и даже выгружать.
> LoadLibrary() на венде и dload() в линухе/бсд, дальше получаем адрес нужной функции
> по имени или номеру (для венды вроде) и вызываем.
> Ваш раст такое научился делать?
>> остальные фичи раста уже понятны, они намного лучше, и нет смысла упоминать
> Так конечно нет смысла, потому что оно не нужно :)
> Однако если бы оно было такое офигительно крутое, полезное и нужное
Он как проект недавний, так что тут нету смысла говорить о крутости, но можно уже говорить о работоспособности, следует юниксу, полностью ядро написанное на расте, это о чем то уже говорит, пока в то время как линуксы еще очень долго туда сюда вертелись, тут по времени намного быстрее, смотря на этапы развития соответсвенно. Но крутость есть, как слышал он шустрее
> Я уже говорил и ещё раз повторю: в С нет строк.
В том то и дело что их НЕТ)
Я не говорил о встроенных реализациях, с чего вы это взяли?
В плюсах тоже самое только под оберткой генерик класса, с теми же самыми нулл терминаторами
> вот мой новый проект, на чистом С, написал в конце прошлого года.
как же чувствуется что писалось на винде, вообще не серьезный подход, и еще тут какие то аргументы кидаете
Это намного смешнее, учитывая что ни одной звезды так и не набрал, сабмодуль и то 4 звезды, я не давался в подробности вашего кода, но скорее всего велосипед или костыль
> Действительно от безисходности, как с английским - ничего лучше нет :)
Если так говорить, то совсем не так, и правильнее будет раст - английский, Си - романо-германский, но имхо, си - язык для немых, вроде быстро понимаешь, общий стандарт для всех немых, пока не начнешь разговаривать с носителем, к тому же никому кроме немых это не нужно :)))
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|7.225, Ivan_83 (ok), 15:55, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он как проект недавний, так что тут нету смысла говорить о крутости, но можно уже говорить о работоспособности, следует юниксу, полностью ядро написанное на расте, это о чем то уже говорит
Этим можно удивить только человека который ну совсем не интересуется ни чем.
Сейчас свои ОС пишут СТУДЕНТЫ на зачот или диплом.
Просто ничто из этого обычно не выживает за ненадобностью.
> В том то и дело что их НЕТ)
И что!?
> как же чувствуется что писалось на винде, вообще не серьезный подход, и еще тут какие то аргументы кидаете
А каким местом вам это чувствуется?)
Там на венде когда то md5.h писалось, в далёком 2003 году и с тех пор оно много раз рефакторилось.
> Это намного смешнее, учитывая что ни одной звезды так и не набрал
Да, звёзды это так важно.
Эта фигня никому не нужна, и мне она не нужна. Просто по работе пришлось mOTP юзать.
> Если так говорить, то совсем не так, и правильнее будет раст - английский, Си - романо-германский
На С все говорят и понимают, прост в освоении.
А раст как латынь - почувствуй себя ылытой.
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|6.218, Аноним (211), 15:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Как будто новые серьезные проекты начинают писаться на Си
> https://github.com/rozhuk-im/motp
вот мой новый проект, на чистом С, написал в конце прошлого года
Чел, тебе говорят о *серьезных* проектах, а ты приводишь в пример свой хэлллуворлд буквально на 200 строк. 🤦
Ваня, у тебя эффект Даннинга-Крюгера терминальной стадии. Очевидно же, что ты самоучка, осиливший лишь С, и профессионально программистом никогда не работал. Прекрати уже позорится своей экспертизой...
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|4.101, Аноним (101), 14:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это нормальная эволюция из джуна Со временем мы набираем опыт и становимся мудр... большой текст свёрнут, показать
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|4.119, Аноним (180), 14:23, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, мало фрагментации с зоопарком дистрибутивов, оконных окружений и прочего, да... большой текст свёрнут, показать
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|5.159, Ivan_83 (ok), 14:42, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В БСД форки делались потому что авторы форков были категорически не согласны и имели другие видение на развитие.
У каждой БСД системы есть свои фишки, одна фря сплошной GENERIC в который по тихоньку втягивают всё хорошее.
Я тоже не согласен с тем как во фре многое делается и у меня тоже есть свои личные патчи, которые не берут но которые я использую и буду использовать далее.
Так что можно сказать у меня свой форк фри :)
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|6.187, Аноним (180), 15:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В БСД форки делались потому что авторы форков были категорически не согласны и имели другие видение на развитие.
А теперь представьте, что все споры о linux будут решаться аналогичным образом. И как потом из этой мешанины форков собирать что-то рабочее?
>и у меня тоже есть свои личные патчи
Это хорошо
>которые не берут
А вот это - плохо. И одно дело, если это никому не нужно, и другое дело, если это нужно многим. Не хотелось бы выбирать между дровами на графику и файловой системной, например.
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|4.189, Аноним (211), 15:09, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько там вашему расту? Лет 5-8? - хаха, оно даже как язык ещё сырое
А в чем проявляется сырость Раста конкретно как языка?
> придут крестоносцы и будут постоянно всё переписывать со старога вектора на новый и прочие бесполезные изменения ради изменений
Ты вообще о чем? В плюсах был один и тот же std::vector с момента его появления.
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|2.80, slew (ok), 13:52, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Линуксу, как платформе для энтузиастов и гиков
Был таковым первые пару лет. Потом ибм принесла чумадан денег, и вот яфин как заправская путана продвигает повесточку, что ему корпы навязывают.
Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd. И пусть попробует кто туда сунется в растом. Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки.
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|3.97, Аноним (97), 14:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd.
Не... netbsd и openbsd это уже для совсем отбитых маргиналов.
Не нужно их приписывать к гикам.
> И пусть попробует кто туда сунется в растом.
А тут раст есть))
wiki.freebsd.org/Rust
> Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки.
Это поэтому там нифига не работает?))
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|4.174, Ivan_83 (ok), 14:53, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> wiki.freebsd.org/Rust
Три каллеки которые написали два хэлловорлда для ядра аж 4 года назад.
Полагаю все их усилия уходят на поддержку портов с гнилью, я как то в этом тоже учавствовал, пока на libressl сидел.
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|3.98, Ivan_83 (ok), 14:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, но там денег нет, не очень понятно как монетизировать знания и умения базирующиеся на этих платформах.
И DragonFlyBSD забыли, мне лично она ближе чем нет и опен.
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|4.139, KKK (?), 14:34, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>DragonFlyBSD забыли, мне лично она ближе чем нет и опен.
Это потому, что фряшник. Стрекоза по сути та же FreeBSD, только с интересными фичами в ядре и крутой ФС.
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|5.162, Ivan_83 (ok), 14:44, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я с неё же начинал.
Если бы кто платил - можно было бы пересесть на неё и допилить до уровня фря+ на десктопе.
(за исключением дров, увы)
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|6.223, Аноним (-), 15:50, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы кто платил - можно было бы пересесть на неё и допилить до уровня фря+ на десктопе.
Так уровень "фря на дестопе" это уже дно.
> (за исключением дров, увы)
А без дров будет очередной редокс. (но до Хурда все равно не дотянет)
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|4.240, slew (ok), 16:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Увы, но там денег нет, не очень понятно как монетизировать знания и умения базирующиеся на этих платформах.
Оно как раз там точно не для денег.
Тусовка опенка-исследования и реализации для комерческих проектов, в которых трудятся причастные. Плюс идеология, по-своему интересно.
Тусовка netbsd-это веселое ковыряние экзотического хлама, попытка впендюрить туда OS, нетка для этого удобней, чем разжиревший тукс.
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|3.129, Аноним (180), 14:30, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd
И где они работают вне виртуалки, особенно последняя? На ней вообще произвольный софт не запустится, так как там куча сособенностей, вроде системных вызовов.
>Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки.
Поддержка оборудования это повесточка?
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|4.243, slew (ok), 16:12, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И где они работают вне виртуалки, особенно последняя
Опенок у меня на паре ноутов, очень даже стабильная системка, железо все работает. Хожу на интернет ресурсы оттуда. Нетка для экзотического хлама, попдправить на коленке исходники, запустить, словить экстаз. Вот оно для этого
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|3.131, KKK (?), 14:31, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Платформами для гиков ныне являются netbsd и openbsd. И пусть попробует кто туда сунется в растом. Ибо решения там принимаются исходя из техчасти, а не повесточки.
Насколько я знаю, там AI лапшу тоже забанили.
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|1.11, u235 (ok), 13:02, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, а за код, принятый в обход сопровождающих, кто будет отвечать?
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|3.57, u235 (ok), 13:40, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пионер всем ребятам пример! Ещё и дедушку Линуса будет через дорогу переводить.
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|2.14, Аноним (180), 13:07, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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За код, написанный дидами сишниками, с их переполнением и прочими радостями жизни никто итак не отвечает. Хуже уже не будет.
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|1.17, тоже Аноним (ok), 13:09, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Обычный, классический холивар.
Юнцы сучат ножками за супермегановейший крайнеудобный псевдоинтеллектуальный... в общем, это страшно интересно же, ну как вы не понимаете.
Профи, которые прекрасно знают, как без этого добра обойтись и ничего не сломать, отмахиваются той лопатой, на которой им приперли попахивающих коммитов.
Линусу приходится отряхнуть банановые шкурки, летящие в обоих направлениях, и держать линию. Да, развиваться надо. В том числе - и интегрируя новые технологии. Истерички - в сад, пожалуйста. Мантейнер, ты устал, выдохни и убери нож. Все будет хорошо, но попозже. Пока - работаем.
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|2.23, Аноним (23), 13:14, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чувствуется набитая рука военблохера, я аж чаем поперхнулся.
Куда переводить-то?
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|2.28, Аноним (-), 13:15, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл написать "победа будет за нами!" ))
Так тебе денег никто не даст.
Переписывай!
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|3.53, тоже Аноним (ok), 13:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давно гадаю: вот это сугубо свойственное троллям обвинение собеседников в собственных грешках - это методичка подсказала или подсознание предательски подсовывает?
С одной стороны - конечно, простой и действенный метод: завалить полемику дебилизмом.
С другой - ну уж так палиться... впрочем, божья роса же. Вряд ли стоит подходить к этому крысятнику с общечеловеческими мерками и предполагать хоть какое-то чувство собственного уважения.
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|2.132, Аноним (180), 14:32, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Профи, которые прекрасно знают, как без этого добра обойтись и ничего не сломать, отмахиваются той лопатой
Пока профи в поте лица копают палкой-копалкой, лопаты уже сменяются экскаваторами, а диды говорят - во видите, а я ж говорил, что от лопат скоро откажутся!
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|1.21, freehck (ok), 13:13, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
То есть сопровождение весьма усложнилось Не смотря на то, что ожидалось прямо п... большой текст свёрнут, показать
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|2.56, fuggy (ok), 13:39, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так Кристоф в самом посте пишет, что он знает Rust и писал на нём. И вообще он За - Раст! Он лишь категорически против многоязычной кодовой базе. Но я не понимаю на что все так возбудились. Это всего лишь биндинги к одной C функции, которые будут использовать драйвера на Rust. И это как раз облегчает сопровождение драйверов, потому что биндинг будет находится в едином месте, а не разбросан по всем драйверам. Если есть сложность сопровождения, то ему предложили помощника, так что выходит дело не в этом.
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|3.81, Аноним (-), 13:52, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И это как раз облегчает сопровождение драйверов, потому что биндинг будет
> находится в едином месте, а не разбросан по всем драйверам.
А проблемы сопровождения драйверов - это проблемы сопровождающих драйвер.
Так вообще вроде предлагали копипастить сишную декларацию во все драйвера.
> Если есть сложность сопровождения, то ему предложили
> помощника, так что выходит дело не в этом.
А он не хочет помощника. Он хочет единолично мейнтейнить этот кусок ядра.
Это уже тревожный звоночек.
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|4.215, Аноним (215), 15:37, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, барин, ты задачи ставишь. За десять дён одному не справиться! Тут помощник нужен - homo sapiens.
Вот пришел патч и биндинги сломались, чего помощник делать будет? Метнется и поправит весь код на расте? Запретит принимать патч без патча для раста? Просто заблокирует пока генератор биндингов не поправят?
Тревожный звоночек это два мэнтейнера, один из которых беспокоится за свой "кусок кода", а второй хочет пропихнуть раст любой ценой.
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|5.221, Аноним (221), 15:46, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот пришел патч и биндинги сломались, чего помощник делать будет?
> Метнется и поправит весь код на расте?
Да, он именно это и предложил "если будет ломаться расткод, я буду его исправлять"
> Тревожный звоночек это два мэнтейнера
Пока что мейнтейнер один, который и раст не хочет, и от помощи отказывается.
И именно вот это наводит на плохие мысли.
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|5.222, Аноним (-), 15:46, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тревожный звоночек это два мэнтейнера, один из которых беспокоится за свой "кусок кода", а второй хочет пропихнуть раст любой ценой.
Если ментейнер один, то это уже огромная проблема.
Вдруг его автобус собьет?
Или он женится и забьет на красноглазие?
В нормальной разработке bus-factor учитывается.
Жаль что речь не про ядро.
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|4.230, fuggy (ok), 16:00, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> проблемы сопровождения драйверов - это проблемы сопровождающих драйвер.
А как же заявление, что мы не пишем ядро ради процесса написания ядра. - Мы пишем инфраструктуру.
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|3.85, freehck (ok), 13:54, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Так Кристоф в самом посте пишет, что он знает Rust
Я вроде и не утверждал обратного.
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|4.227, fuggy (ok), 15:57, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в чём тогда сложность сопровождения, если а) он знает Rust, б) ему дадут помощника если попросит, в) это биндинг к одной функции?
Из всего этого остаётся только чистое неприятие видеть Rust код в ядре.
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|5.258, freehck (ok), 16:23, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Так в чём тогда сложность
Очевидно, в том, что товарищ fuggy вместо того, чтобы почитать самого Кристофа или адресовать свои вопросы ему лично -- делает неявные предположения о позиции Кристофа и адресует свои вопросы аудитории опеннета.
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|3.275, bubba (?), 16:45, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он же написал в чём косяк: когда растохлам будет сидеть в ядре как биндинг, то в случае поломки этого растохлама, участок ответственности этого мейнтейнера формально сломан и изменения не могут быть приняты в ядро.
и как знающий человек он пишет, что поломка может проявиться только в растовом биндинге, а не в родительской функциональности на си.
поэтому он просто мягко попросил просто не тащить биндинги в ядро, а оставить их биндингами, чтобы чинили их люди, которые пишут растовые расширения.
это логично - биндинг должен сопровождать тот, кто пишет и пользует биндинг.
и тут у раст-комьюнити пригорело, что кто-то не хочет тратить силы на навязываемый ему биндинг, который ему не интересен.
но раст-комьюнити почему-то стыдливо промолчало и не выставило кандидатуру тех, кто будет отвественный за сопровождение этого биндинга.
отсюда неглупые люди сделали очевидный вывод: раст затаскивается именно в ядро только чтобы парализовать работу мейнтейнеров. а т.к. львиная доля работы - это именно системы и их сопровождение, логично, чтобы разрушить процесс разработки, нужно размазать кое-что ровным слоем везде. чем вобщем-то и заняты корпы. линус и растовки - пешки
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|4.285, Аноним (-), 16:58, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но раст-комьюнити почему-то стыдливо промолчало и не выставило
> кандидатуру тех, кто будет отвественный за сопровождение этого биндинга.
Чел сам предложил себя на эту роль. Но ему ответили "втарой мантейнер нам ненужОн!"
Значит он не так сильно и хотел чтобы кто-то это исправлял, а только искал формальные причины это не делать. Попахивает самоуправством.
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|2.60, Фнон (-), 13:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Разве Как раз спецы старой закалки любят делать на глазок, зато быстро И пиш... большой текст свёрнут, показать
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|3.110, Аноним (106), 14:19, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве?
> Как раз спецы старой закалки любят делать "на глазок, зато быстро".
> И пишут ext4: check if directory block is within i_size
> А потом через 9 лет обнаруживается CVE-2022-1184
> Которую двумя попытками таки фиксят (но это не точно) [1]
Чтобы вас ЭТИМ долбануть - надо УЖЕ иметь полный контроль над вашей системой. БезопасТники такие безопасЬники...
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|3.146, Аноним (180), 14:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Текущие специалисты потихоньку стареют, а уровень теоретической подготовки новых -- существенно просел.
Текущие специалисты мужественно пишут файловые системы с заканчивающимися инодами, это не баг, это фича. А ещё, текущие специалисты постоянно совершают очередную ошибку в работе с памятью.
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|2.213, Anon01010101 (-), 15:32, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Текущие специалисты слишком медленно реализуют фичи языка, и бизнесу надоело ждать, пока вялые комитеты раскачаются... Или Linux собирается без GNU ext?
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|1.22, Аноним (22), 13:14, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>По словам Кристофа, в личной беседе Линус Торвальд заявил, что он твёрдо намерен принять в ядро Rust-код, несмотря на возражения мэйнтейнеров.
Вот интересно, а кто будет рецензировать код на Rust? Торвальдс-то тоже не спец в Расте. Значит, будет просто принимать.
Таким образом, добро пожаловать вливанию бекдоров вместе с растокодом! Проверить-то некому, только те двое оставшишся. Во-первых, зашьются, во-вторых, с ними могут договориться, кто надо.
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|2.32, Аноним (-), 13:22, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Таким образом, добро пожаловать вливанию бекдоров вместе с растокодом!
Вливанию бекдоров вместе с сишечкой никакие ревью матерых сишников не мешали.
Ведь достаточно просто где-то тихонько не правильно посчитать индекс или "забыть" проверить входные данные. И тебя даже подозревать не будут - все же так делают))
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|1.29, Аноним (29), 13:18, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Установка *BSD системы на десктоп уже не кажется таким уж странным решением.
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|2.62, Аноним (62), 13:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вы поставьте для начала и посидите с недельку, попробуйте в работе и быту. Сразу на Linux вернётесь.
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|2.112, Аноним (106), 14:20, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Установка *BSD системы на десктоп уже не кажется таким уж странным решением.
Маленький нюанс состоит в том что их девелоп сейчас состоит - из копипаста дров из линя. Does it rings a bell?
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|1.34, Аноним (34), 13:23, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему никто не задумался о ядре без раста? (форк например)
Были как то недовольные системд-ой - ну организовали свой деб, со своим зоопарком и шлюпками, живут в ус не дуют, а эти чего ждут?
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|2.43, Аноним (-), 13:30, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему никто не задумался о ядре без раста? (форк например)
Уверен что задумывались.
Но это ж "работать надо".
> Были как то недовольные системд-ой - ну организовали свой деб, со своим зоопарком и шлюпками, живут в ус не дуют,
Во-1х, выпилить системмд полностью у ни не вышло
Во-2х, я бы не назвал это жизнью))
> а эти чего ждут?
А вдруг Торвальд передумает и можно будет еще 20 лет писать овнокод под С11 ?
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|3.151, Аноним (180), 14:40, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Почему никто не задумался о ядре без раста? (форк например)
Про балканизацию ничего не слышали?
>Во-1х, выпилить системмд полностью у ни не вышло
Кто бы мог подумать, что для этого оказывается нужно писать код, а не просто нажимать на клавишу Del.
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|2.50, Аноним (-), 13:36, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему никто не задумался о ядре без раста?
Хаха, ну попробуйте))
Во-первых, это сразу же получается tainted kernel, а значит если у вас проблемы - то gfys.
Во-вторых, код будет писаться на расте, значит вам нужно будет портировать его на сишечку, при этом не зная раста. Удачки))
В-третьих, это же что-то делать нужно будет! А кто за это будет платить?
Или ядро будет отставать на годы от мейнлайна?
ПЫСЫ: исксы вы уже форкули)))
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|3.120, Аноним (-), 14:24, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хаха, ну попробуйте))
> Во-первых, это сразу же получается tainted kernel, а значит если у вас проблемы - то gfys.
Абсолютный, фееричный булшит.
1) Сборка хруста вообще не активна по дефолту в билдконфиге ядра.
2) Если даже дистро в своем конфиге зачем-то ее врубил - можно ее так же и отрубить, перестроив кернел.
3) Все это конечно же не ведет к tainted kernel.
4) На rust нет - и на данный момент не планируется - никаких core подсистем. Только посмотреть как на этом писание дров будет.
И почти все это можно - прочитать по ссылке в вон том треде. Ну или сказав make menuconfig или что там. Так что нефиг тут врать.
Хотя *BSD с копипастой дров может стать забавно даже и так. Но зачем им binder - хз.
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|1.36, Аноним (36), 13:25, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если бы все недовольные Линусом разработчики переключились на BSD, через год имели бы вполне готовое к десктопу ядро на исконно православной лицензии.
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|2.59, Цифровой Дед (-), 13:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро там уж точно получше линукса. Единственное, что действительно нужно, так это драйвера и свойZ независимый от freedesktop, графический стек.
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|3.71, Фнон (-), 13:47, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если дрова еще можно выциганить у производителей, или спи.. в смысле переписать (например на другой язык, со сменой лицензии) или на крайняк развернуть ядро линукс внутри фряхи...
То свой "независимый от freedesktop, графический стек" - Нет, сынок, это фантастика!
Даже если разработчиков БЗДи клонировать и увеличить кол-во в 10 раз, все равно не потянут.
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|4.94, Цифровой Дед (-), 14:03, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>развернуть ядро линукс внутри фряхи
Его теперь только в общественном туалете на полу раворачивать можно.
>Даже если разработчиков БЗДи клонировать и увеличить кол-во в 10 раз, все равно не потянут.
Тебе-то откуда это знать, великий гуру разработки? Вон, BeOS в своё время, не обладая большими ресурсами, написали классный графический стек, который уделывал и винду и макось по всем параметрам. Было бы желание.
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|5.99, Фнон (?), 14:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вон, BeOS в своё время, не обладая большими ресурсами, написали классный графический стек
Ты про проприетарную разработку от конторы? Да, они могут, ты сам привел факты.
> Было бы желание.
Были бы деньги, ресурсы и понимание что хотят получить. Ну и возможность влиять на своих пользователе.
Но тогда встречный вопрос - почему в бзде и лине такого до сих пор не сделали?
Во чего им не хватает?
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|6.141, Аноним (36), 14:35, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За бздю не скажу, а в лине тупо заигрались в идеальную архитектуру, забыв про все остальное, да и архитектура со временем перестала выглядеть идеальной, а скорее тупиковой. А смелости это признать не хватает.
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|3.156, Аноним (180), 14:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и свойZ независимый от freedesktop, графический стек.
Тут поддержку wayland ещё не все внедрили, а вы о своём стеке мечтаете. Кто будет патчи с этим стеком во все 100500 проектов рассылать?
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|4.176, KKK (?), 14:58, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тут поддержку wayland ещё не все внедрили
В этом нет ни малейшего смысла.
>Кто будет патчи с этим стеком во все 100500 проектов рассылать?
Apple рассылает патчи со своим стеком во все 100500 проектов? А Microsoft? То-то же.
Необходимо строить свою целостную и независимую ОС от всего этого фридесктопного мусора. Забыть про все xorg, wayland, gtk и прочую нечисть. Предоставить разработчикам удобный и железобетонный API. Только в этом случае можно получить законченную рабочую десктопную ОС. Apple это давно поняла и выбросила на помойку весь этот мусор, написав свою собственную реализацию.
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|2.125, Аноним (-), 14:25, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы все недовольные Линусом разработчики переключились на BSD, через год имели
> бы вполне готовое к десктопу ядро на исконно православной лицензии.
...которое потом растащат в норку корпорации, разодрав 1 большой сильный проект на много мелких чахлых проприетарных форков.
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|3.273, Аноним (36), 16:45, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не вижу логики. Код можно скопировать к себе в чахлую проприетарщину, но не переместить. Если количество разработчиков BSD перешагнет определенную границу, то и развивать такое ядро будет себе дороже для корпорастов - станет проще деньги в апстрим заносить.
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|1.37, Даа уж... (?), 13:27, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Напишите уже своё ядро на расте и клепайте на нем свои расто-дистры, вот тогда будет ясно, имеет оно смысл или нет. Зачем портить то, что прекрасно работает и без раста?
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|2.134, Аноним (134), 14:32, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напишите уже своё ядро на расте и клепайте на нем свои расто-дистры, вот тогда будет ясно, имеет оно смысл или нет.
В смысле?
Мы в свое ядро (ну то что kernel.org) просто добавялем то, что считаем нужным.
Надо только слегка попустить вредных дидов.
> Зачем портить то, что прекрасно работает и без раста?
"Портить"? Откуда столько негатива?
Да и "прекрасно работает" это не про ведро - там то код некомилирующейся закоммитят, то вагон CVE найдут, то бекдоры внедрят.
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|1.41, fuggy (ok), 13:29, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> указана некорректная информация относительно того, что мэйнтейнеры могут самостоятельно принимать решения о включении в их подсистемы кода, связанного с Rust
Где неверная? Разве сейчас не так, что он как мейнтейнер мог принять код, как и любой другой мейнтейнер подсистемы, которому делегированы полномочия, а потом она уже попадает в финальный патч для Линуса. Иначе как так уже 2 года принимают Rust патчи.
> сопровождающие болезненно реагируют даже на тривиальные вещи, такие как проверки на целочисленное переполнение, не принимающей даже простые правила по обеспечению безопасности
Это он про себя? Чёт попахивает биполяркой, я говорит за Rust и безопасность в коде, но писать ядро нужно на чистом C.
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|1.52, Аноним (211), 13:37, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> По словам Кристофа, в личной беседе Линус Торвальд заявил, что он твёрдо намерен принять в ядро Rust-код, несмотря на возражения мэйнтейнеров.
А чего он не заявил это в момент драмы с Asahi Linux? Зачем было было тянуть, пока лидер Asahi не покинет проект?
Видимо, тот самый Rust-код планируется принимать от платиновых спонсоров, а на какой-то там Asahi, который не копейки не заплатил, можно наплевать.
И вот у Линуса в неловкое положение: закулисно о Расте уже все договорено, а тут этот Кристоф со своими воплями "РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ!!!".
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|3.140, Аноним (134), 14:35, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто же его посадит, он же памятник! (с)
Пока действия Линуса устраивает крупных игроков (корпорации спонсоры ЛФ) то он будет у руля.
В последнем ядре от корпов 88% кода.
Так что вопли индивидуалов мало кого волнуют.
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|1.64, Шарп (ok), 13:42, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Rust только расширит число участников, просто нужно переждать пока старые мейнтейнеры перебесятся. Разработка ядра сложная только из-за сишной лапши. Стройные абстракции на rust облегчат разработку. Проще разобраться в коде, когда у тебя всё статически типизировано. А сишка пихает тебе void* и поди разберись что это за зверь и какое у него время жизни.
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|2.73, Аноним (73), 13:48, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Порог вхождения в код ядра не должен быть ниже прикладных приложений.
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|2.103, Аноним (103), 14:12, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты пробовал разобраться в 100+ тысяч абстракций или умеешь только языком чесать?
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|3.158, Шарп (ok), 14:42, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты пробовал разобраться в 100+ тысяч абстракций или умеешь только языком чесать?
Сложность представляют только взаимосвязанные абстракции. Если они независимые, то их можно изучать отдельно по мере необходимости. В ядре нет 100+ тысяч взаимосвязанных абстракций. И какие бы не были страшными абстракции на расте, на си они будут на порядок сложнее. Так что если с сишными сейчас кое-как справляются, то с растовскими тем более справятся.
|
|2.219, Аноним (115), 15:45, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Разработка ядра сложная только из-за сишной лапши.
на С писать драйверы очень просто, очевидно ты никога не писал
> А сишка пихает тебе void* и поди разберись что это за зверь и какое у него время жизни.
ткни на пример в коде а то сейчас это пустословие ничего кроме улыбки не вызывает, я уверен что и на раст ты ничего не напишешь
|
|2.234, Аноним (-), 16:04, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А сишка пихает тебе void* и поди разберись что это за зверь и какое у него время жизни.
mov eax, [ebx]
Какой тип в ebx и какое у него время жизни?
|
|1.66, Аноним (73), 13:43, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Линус доминирует и унижает.
Надеюсь будет форк - либо раст и либо сишный, но разрабатываемый отдельно.
|
|1.69, Анонимусс (-), 13:46, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Меня восхищает биполярочка опеннета:
- в прошлой теме Товальдс был "бог, который поставил зазнавшихся растовиков на место"
- в этой - предатель, поправший все идеалы дидов, попенсора, и вообще всего хорошего (при этом это все пересках слов какого-то чела)
И я бы понял, если бы это писали разные люди. Но ведь нет!
ЗЫ: хотя что-то такое же было в новостях про показывание пальца невидии и выкидывания мусора из ядра.
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|2.77, Аноним (73), 13:50, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём биполярность? В прошлой теме линус поддержал сишку, а в этой слил - значит предатель.
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|3.153, Аноним (211), 14:40, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В прошлой теме линус поддержал сишку, а в этой слил - значит предатель
На момент прошлой темы Линус уже давно благословил Раст в ядре.
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|4.238, Аноним (-), 16:07, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Врёшь Линукс Раст никогда не благословлял. Он к расту относится снисходительно.
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|1.75, beck (??), 13:49, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Как там Redox поживает? Уже готова для промышленного использования?
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|3.137, нейм (?), 14:34, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не язвил бы, а просто бы сказал "не готово и готово не будет еще лет дцать"
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|2.161, Аноним (180), 14:43, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно так же, как hurd, и куча вариаций bsd, написанных на чистейшем си.
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|3.226, Совершенно другой аноним (?), 15:55, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Точно так же, как hurd, и куча вариаций bsd, написанных на чистейшем си.
Всё-таки у любой из BSD функциональности на порядок больше, чем у Redox.
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|1.76, Аноним (76), 13:49, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Из единого целого ядро превращается в проект, написанный на нескольких языках
Не думал, что доживу до момента, когда это станет для программистов проблемой. В былые времена это было само собой разумеющейся реальностью. А как иначе? Для одной задачи хорош один ЯП, для другой - второй. Это называется область применимости. Если ваш большой проект написан вот прям на одном ЯП, то это повод задуматься, что вы что-то делаете не так эффективно. Да и откройте любой даже современный большой проект - там обычно штук 5 ЯП. И ничего, никто не умер.
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|2.90, Зазнайка (?), 13:57, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы невнимательны: в тексте прямо указывается на то, что получится так, что переписывать будут с одного языка на другой ПОСТОЯННО. А не так, чтобы просто использовать 2 языка в проекте - один для одних целей, другой для других. Всё перепутается.
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|3.163, Аноним (180), 14:45, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что переписывать будут с одного языка на другой ПОСТОЯННО
Есть альтернатива - полностью остановить разработку, и не возобновлять, до тех пор, пока не будет переписано всё. Но вам этот вариант не понравится
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|2.108, Ivan_83 (ok), 14:16, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы почему то не понимаете в упор о чём речь Нет проблемы совмещать С, кресты, д... большой текст свёрнут, показать
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|3.128, Аноним (134), 14:28, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И я что то не припомню больших проектов где куча разных языков.
AOSP это достаточно большой проект?
По кол-ву кода, пользовательской базе и тд
А у них минимум 3 низкоуровневых языка СИ, плюы и раст.
security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.html
И что-то я не слышал "мы все умрем, тут больше 1 языка"
А сверху есть еще java и котлин, но думаю они больше для бизнеса.
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|4.169, Ivan_83 (ok), 14:48, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кресты и раст не являются низкоуровневыми языками.
А сам андройд - помойка, которая жива только благодаря куче бабла.
GCC, LLVM, webkit, либреофис, cromium, firefox - вот большие проекты.
Кажется гниль есть только в последних двух и только их и тянут чисто бигкорпы, остальные банально на крестах.
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|5.185, Аноним (-), 15:06, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кресты и раст не являются низкоуровневыми языками.
Это твое субъективное мнение.
А в реальности что на одном, что на другом пишут ОС (хоббийного уровня) с нуля.
В том числе для КМ и baremetal.
> А сам андройд - помойка, которая жива только благодаря куче бабла.
Еще одна субъективная оценка.
> только их и тянут чисто бигкорпы
А ядро кто тянет? Какиры из свободного сообщества™?
И если полторы калеки из FF смогли, то ядро тоже сможет.
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|5.206, Аноним (211), 15:19, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кресты и раст не являются низкоуровневыми языками.
Приведи пример хоть чего-нибудь, что можно сделать в C, но нельзя в C++.
> Кажется гниль есть только в последних двух и только их и тянут чисто бигкорпы
Linux тоже тянут чисто бигкорпы, так что с Растом там никаких проблем не будет.
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|3.171, Аноним (211), 14:50, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> правки С кода будут влечь за собой правки кода на раст и вероятно наоборот.
В итоге сложность работы с кодом вырастет более чем в два раза и сложность сопровождения (собрать-погонять тесты) раза в три.
Лол. Правки С кода, внезапно, влекут правки зависящего С кода. А это, на минуточку, десятки миллионов строк дров от корпораций, в которых кроме тех самых корпораций никто не разбирается.
Но это не является проблемой по той банальной причине, что сопровождение зависящего кода лежит на плечах того, кто его залил. Так и ребята из Asahi Linux брали на себя ответственность за сопровождение Растовых привязок (которые к тому же вообще можно автоматом генерить), но Кристоф начал вопить "Мне не нужен еще один споровождающий!".
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|4.188, Аноним (-), 15:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правки С кода, внезапно, влекут правки зависящего С кода.
Но не всегда. Вот там был void* и тут теперь void*.
И ничего исправлять не нужну - все успешно скомпиляется)))
> Кристоф
Потому что Кристоф забеспокоился за свое насиженное местечко.
Так же удобно единолично контролировать целую подсистему.
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|2.136, Аноним (136), 14:33, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это если АПИ стабильный работает. Все обёртки написали один раз и всё. А в ядре "стабле апи ис нонсенсе", следовательно будет постоянное переписывание одного и того же и топтание на месте. Или по вашему это такой ход по стабилизации, но чтобы не признавать своих ошибок?
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|1.93, Аноним (93), 14:01, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> происходит переписывание кода с одного языка на другой, а затем обратно
Вся суть Rust.
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|2.239, Аноним (239), 16:07, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, возвращаемся на COBOL, а то эти хипстеры со своей сишкой задолбали!
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|1.100, Аноним (103), 14:10, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Торвальдс а что же с зависимостью от cargo? Вдруг, сайт отвалится на неделю из-за ддос-атак или забудут оплатить?
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|2.111, Аноним (134), 14:20, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Торвальдс а что же с зависимостью от cargo?
А что с ней не так?
> Вдруг, сайт отвалится на неделю из-за ддос-атак или забудут оплатить?
То же самое можно сказать про репу ядра.
Для не знающих:
1. карго опционально и можно собирать без него
2. его можно развернуть локально, на своем сайте и тд
doc.rust-lang.org/cargo/reference/specifying-dependencies.html
Your crates can depend on other libraries from crates.io or other registries, git repositories, or subdirectories on your local file system
Так что будет просто официальные крейты например на kernel.org
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|3.122, Аноним (122), 14:24, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно зачем разработчикам ядра поддерживать ещё альтернативную инфраструктуру для раста? Чтобы все кто мог перешли на эту инфраструктуру, а официальной больше никто не пользовася, так чтоли?
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|4.148, Аноним (-), 14:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле?
В карго пакете будет просто ссылка на гит репозиторий.
Который будет там же, где и все остальное ядро.
Я не очень понимаю какая тут проблема.
Если тебе не лениво - поясни пожалуйста.
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|2.190, Соль земли (?), 15:09, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ядро превратится в кучу Cargo пакетов, так даже лучше, чем одна огромная монорепа. Разделяй и властвуй.
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|3.284, Аноним (280), 16:58, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да там каждый отдельный пакет фактически монорепо, растащенное по архивам.
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|2.283, Аноним (280), 16:56, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Штатный бэкдор. Но ради зарплаты Линуса и красивой жизни его дочерей можно и потерпеть, не так ли?
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|1.113, Nochi (?), 14:20, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие преимущества будут, если ядро windows и linux перепишут на rust?
И если Firefox тоже на rust, и почему firefox mozilla не захотела на rust переписать?
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|2.241, Аноним (239), 16:10, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В windows и в android уже потихоньку добавляют новый код на расте, смысл старое переписывать просто так?
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|1.114, KKK (?), 14:20, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Его психическое здоровье вызывает всё больше вопросов. Если он намеревается бесконтрольно вливать в кодовую базу весь раст-булщит в обход мэйнтейнеров, то кто будет всё это поддерживать и обеспечивать стабильность работы?
Видимо, придётся переводить сервера на FreeBSD, ибо лично мне такой цирк в проде точно не нужен. Печально, но ничего не поделаешь.
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|2.124, Аноним (62), 14:25, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Видимо, придётся переводить сервера на FreeBSD
Так фряха тащит дрова из лина. Раст и до неё доберётся.
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|3.150, KKK (?), 14:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только DRM и прочую десктопную шелуху. Для серверного оборудования там свои драйвера.
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|2.165, Аноним (-), 14:46, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Видимо, придётся переводить сервера на FreeBSD, ибо лично мне такой цирк в проде точно не нужен.
Отлично! Без шуток желаю удачи. Она тебе понадобится.
> Печально, но ничего не поделаешь.
Великолепно.
Если ты после этого еще перестанешь ходить комментировать новости ядра (ну там же раст, фу-фу-фу) будет вообще зашибись.
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|2.168, Аноним (180), 14:48, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Видимо, придётся переводить сервера на FreeBSD
Удивительно, но вы не делитесь своей историей успеха, как успешно перевели на бсд. Вы даже на готовое ядро не факт, что переведёте
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|3.173, An (??), 14:53, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дак он еще не перевел.
А в чем вы видите проблему с переездом(при условии, что нужный софт под BSD присутствует)?
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|2.290, Аноним (280), 17:06, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У него всё в порядке с психичесским здоровьем: нормис, семья, трое детей, умеет принимать "трудные решения". Раз ради зарплаты надо сказать "I'm <подставить любую нацию, воевавшую с княжествами/РИ/СССР/РФ>", после принятия клятвы на верность США ("I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen") - значит надо. Надо публично прогнуться (как лидер проекта) - значит надо. Всё-таки ядро давно уже для него не pet-проект, а дойная корова. Коровка стала старой и пришла пора на мясо - ну значит пришла. Это всё как должностное лицо - лидер проекта, а не о личных самазашкварах - для нормисов они вообще в порядке вещей.
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|1.138, Уууууъъъ (?), 14:34, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Торвальд заявил, что он твёрдо намерен принять в ядро Rust-код, несмотря на возражения мэйнтейнеров. Таким образом разработчикам и мэйнтейнерам ядра теперь придётся иметь дело с Rust, независимо от того, хотят они этого или нет.
Всё понятно, Торвальдс испортился. Press F.
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|2.143, Аноним (134), 14:36, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А жаль.
Когда он выкинул уззкий мусор из мейнтенеров, я подумал "а он в общем-то неплохой дядька".
А тут такая подстава((
Жаль разочаровываться в людях, но боюсь не первый раз.
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|3.265, Аноним (265), 16:37, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, что nginx вы тоже не используете? А то как-то неудобно получится.
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|3.266, Аноним (265), 16:38, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, что nginx вы тоже не используете? А то как-то неудобно получится.
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|2.145, pic (??), 14:37, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто корпоративные подстилки поссорились.
Нет иллюзий относительно Linux, Windows, Mac, BSD-систем.
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|3.268, Аноним (268), 16:40, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто корпоративные подстилки поссорились.
Воу воу. Какой слог. Да без корпоративных подстилок линукс был бы сегодняшним GNU Hard, ну или Redox.
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|1.207, xsignal (ok), 15:21, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, ну это капец... Зазвездился чел, уже и мэйнтейнеры ему не указ. Ну ок, пили своё ржавое ведро в одиночку.
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|2.267, Аноним (268), 16:39, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие такие мэйнтейнеры? Будто бы это всё энтузиасты пишут ядро попивая пивасик. Это же не так. Мэйнтейнеры в линуксе на зарплате у корпораций, а Линус - лишь менеджер.
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|1.242, Аноним (242), 16:10, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Самое смешное, конкретно сам Раст НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМ С ПАМЯТЬЮ! Он их просто перекладывает НА ПЛЕЧИ ПРОГРАММИСТОВ. Язык, решающий проблемы с памятью - это C#! Вот он сам освобождает неиспользуемые ссылки, локальные переменные и т.п. По факту, всё, что требуется от шарповода - это var f = new File() - ВСЁ! Можешь кидать этот f по всей программе и ничего ему не будет, а "исчезнет" он только с выходом из последнего блока видимости. ВОТ ТАК нужно помогать программисту с памятью.
Понятно, что в ядре всё строже, но затем и нужен УМНЫЙ компилятор (или хотя бы средство проверки), чтобы освободить программиста от танцев на льду и дать ему уже поработать над собственно задачей.
Так что проталкиватели раста - не более, чем глупые лемминги, которые даже не понимают сути "работы с памятью".
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|2.248, Аноним (73), 16:14, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даешь ядро на Java! Ну, может микроядро на Cи с Java модулями и юзерспейс АПИ.
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|2.250, Аноним (239), 16:15, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты сейчас серьезно предлагаешь Garbage Collector в ядро пропихнуть? Я много видел в комментах опенка, но чтобы такое...
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|2.252, xsignal (ok), 16:16, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Точно! Кстати, C# реально классный язык, и никто его не раскручивал и не пиарил, как руст, а он сам органично вошёл в мир программирования, потому что нравится программистам.
|
|2.255, тоже Аноним (ok), 16:20, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю аккуратно завернуть это и отнести создателям Шарпа - вот пусть они на него свою ОСь и перепишут. Решат, так сказать, проблему.
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|2.260, чатжпт (?), 16:27, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и ничего ему не будет, а "исчезнет" он только с выходом из последнего блока видимости
Вот это да! Прямо как умные указатели Rc/Arc в раст, только без сборщика мусора
|
|2.271, Аноним (271), 16:42, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В левом углу у нас Аноним
> конкретно сам Раст НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМ С ПАМЯТЬЮ!
В правом углу у нас Greg K-H:
The majority of bugs (quantity, not quality/severity) we have are due to the stupid little corner cases in C that are totally gone in Rust.
Things like simple overwrites of memory (not that rust can catch all of these by far), error path cleanups, forgetting to check error values and use-after-free mistakes.
Кому же я буду верить больше 🤔
|
|1.259, Энон (?), 16:25, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Язык для системного программирования должен быть максимально простым" - так завещал великий Вирт.
|
|1.263, Аноним (268), 16:37, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Столько комментов, будто бы каждый второй опеннетовец - важный комиттер ядра линукс, и Линус якобы обязан учитывать мнения опеннета. На самом же деле - только корпорации с лярдами делают погоду в ядре, и Линус у них на зарплате.
|
|1.264, Энон (?), 16:37, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Не могу понять, почему сейчас такие проблемы с написанием драйверов для Linux на C ? Драйверы ведь просто принимают данные, буферизируют их и выдают по запросу. Там ошибок наделать просто негде.
|
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|2.269, Аноним (62), 16:41, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Драйверы ведь просто
Нет, не просто. Драйверы работают асинхронно и в обе стороны (в сторону ос и железа). Обрабатывают сразу множество событий. Если бы драйверы были бы простыми и последовательными, работали бы с черепашьей скоростью.
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|3.272, Энон (?), 16:45, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это понятно. Я и говорю, что ничего сложного в программировании драйверов нет. Синхронизацию делаешь через спинлоки, обработку засовываешь в тасклеты.
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|1.270, Аноним (270), 16:42, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы слышите это? Салют? Мусоровоз гремит под окнами быть может? Нет, это серия неуправляемых самоподрывов кресел по всей планете.
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|1.276, ИмяХ (ok), 16:48, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>сопровождающие болезненно реагируют даже на тривиальные вещи, такие как проверки на целочисленное переполнение, непонятно как можно преодолеть разрыв между одной частью ядра, не принимающей даже простые правила по обеспечению безопасности,
Вот таких "сопровождающих" шпионов в первую очередь надо выкидывать из разработки. Внедрение нового языка с концепциями, которые противоречат их желанию понаписать ещё бекдоров - хороший способ!
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|1.288, xsignal (ok), 17:04, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что ядро достаточно обновлять раз в 5 лет, и до 2030 года можно быть застрахованым от ржавчины на своём компе, а там глядишь и rust-free форк созреет.
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