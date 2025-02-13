Лидер Asahi Linux покинул проект после проблем с продвижением Rust в ядро Linux

Гектор Мартин (Hector Martin), основатель проекта Asahi Linux, занимающегося портированием Linux для работы на компьютерах Mac с ARM-чипами Apple Silicon, объявил о снятии с себя полномочий лидера и прекращению разработки. Участники Asahi Linux сформировали управляющий совет, в который вошли 7 разработчиков. Совет будет коллегиально принимать решения и совместно координировать работу проекта.

В качестве причины ухода Гектор называет выгорание и потерю интереса к дальнейшей разработке в условиях недооценки выполняемой работы и проблем с продвижением наработок проекта в основной состав ядра. В своём сообщении Гектор упоминает излишне потребительское отношение пользователей, способных лишь требовать и возмущаться отсутствуем желаемой функциональности, при том, что развитием проекта занимаются энтузиасты, а пожертвования на разработку со временем постоянно уменьшаются.

Переломным моментом, после которого исчезла мотивация продолжать работу, стало сопротивление продвижению в ядро Linux наработок "Rust for Linux" и создание враждебной атмосферы для участников данного проекта. Для Asahi Linux включение поддержки языка Rust в ядро Linux является важным, так как данный язык использован для разработки трёх драйверов (по словам Гектора, успех в разработке драйвера drm-asahi обусловлен выбором для него языка Rust). На поддержание ветки ядра с собственными изменениями тратится много ресурсов и по мере увеличения не принятого в основной состав ядра кода сопровождение всё больше усложняется.

Гектор считает, что следовало форсировать продвижение Rust в состав ядра и оказать его участникам активную поддержку, но Линус Торвальдс занял позицию бездействующего наблюдателя, не вмешивающегося в злоупотребления некоторых мэйнтейнеров, тормозящих интеграцию компонентов для поддержки Rust. Также отмечается, что веру в сообщество разработчиков ядра подорвало лицемерие некоторых участников, которые при личном общении поддерживали Гектора, а за его спиной высказывали недовольство. Кроме того упоминается общий упадок сообщества разработчиков ядра, в котором не осталось былых энтузиастов, а всем заправляют работники корпораций.

На прошлой неделе Гектор ушёл с поста мэйнтейнера платформы ARM/Apple в ядре Linux после замечания Линуса Торвальдса о его излишней самоуверенности в желании реформировать процесс разработки ядра и привлечении социальных сетей для раздувания внутренних разбирательств. Судя по всему, Гектор излишне эмоционально реагирует на возникающие трудности и принимает близко к сердцу то, что ему кажется несправедливостью, и при этом не готов учитывать интересы других людей, находить компромиссные решения, вникать в мотивы чужих поступков и допускать, что его мнение может не быть единственным правильным.



