Лидер Asahi Linux покинул проект после проблем с продвижением Rust в ядро Linux

3.14 , Ivan_83 ( ok ), 23:03, 13/02/2025 Обидчивость и способность отстоять свои интересы - это как бы сильное разное.

4.81 , Rev ( ok ), 02:23, 14/02/2025 Так если бы за все эти попытки отстаивания интересов платили, был бы какой-то резон их отстаивать. Видимо ему просто похер, ему эта разработка не сильно нужна, и ему проще послать всех нафиг, чем кого-то переубеждать.

5.104 , Ivan_83 ( ok ), 03:53, 14/02/2025 Вы не правы.

Он сам заплатил и довольно много за свой код, и теперь это будут деньги и время выброшенные в мусор.

Но с друго стороны шансов что такое примут остальные тоже, надеюсь, нет, ибо слишком чужеродное. Они бы и с плюсов то плевались, хотя с ними сильно проще должно быть в плане совместимости, а тут такая дичь.

3.67 , деанон ( ok ), 01:18, 14/02/2025 Вы просто пользуетесь слабыми и выставляете это как достоинство. Поистине, есть чем гордиться

3.82 , Аноним ( 82 ), 02:25, 14/02/2025 > Необидчивые у меня обычно по выходным и в праздники работают, и неоплачиваемые овертаймы тащат. Потому что по сути терпилы Так необидчивые или терпилы. Это разные вещщи. Может им нравится, ну так сказать за идею, а других обижает.

3.84 , Аноним ( 82 ), 02:27, 14/02/2025 > Потому что по сути терпилы А что за контора, расскажу подчиненным какие они все терпилы у начальника.

Вот весело будет.