Лидер Asahi Linux покинул проект после проблем с продвижением Rust в ядро Linux

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|1.1, Аноним (1), 22:38, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Какие-то они все там обидчивые, чуть что не по ним, сразу бегут. С такими кашу не сваришь, надо что-то делать.
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|2.9, Аноним (9), 22:53, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Необидчивые у меня обычно по выходным и в праздники работают, и неоплачиваемые овертаймы тащат. Потому что по сути терпилы. К тем, кто себя уважает отношение совсем другое.
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|3.14, Ivan_83 (ok), 23:03, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Обидчивость и способность отстоять свои интересы - это как бы сильное разное.
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|4.81, Rev (ok), 02:23, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так если бы за все эти попытки отстаивания интересов платили, был бы какой-то резон их отстаивать. Видимо ему просто похер, ему эта разработка не сильно нужна, и ему проще послать всех нафиг, чем кого-то переубеждать.
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|5.104, Ivan_83 (ok), 03:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не правы.
Он сам заплатил и довольно много за свой код, и теперь это будут деньги и время выброшенные в мусор.
Но с друго стороны шансов что такое примут остальные тоже, надеюсь, нет, ибо слишком чужеродное. Они бы и с плюсов то плевались, хотя с ними сильно проще должно быть в плане совместимости, а тут такая дичь.
|
|3.67, деанон (ok), 01:18, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы просто пользуетесь слабыми и выставляете это как достоинство. Поистине, есть чем гордиться
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|3.82, Аноним (82), 02:25, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Необидчивые у меня обычно по выходным и в праздники работают, и неоплачиваемые овертаймы тащат. Потому что по сути терпилы
Так необидчивые или терпилы. Это разные вещщи.
Может им нравится, ну так сказать за идею, а других обижает.
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|3.84, Аноним (82), 02:27, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что по сути терпилы
А что за контора, расскажу подчиненным какие они все терпилы у начальника.
Вот весело будет.
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|2.18, cheburnator9000 (ok), 23:08, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Грантов не выделяют. Ни ЕС, ни США, ни частные компании. Вот ему и надоело. Вы думаете вся эта затея по доброте душевной? Нет. Смысл в том, чтобы получить грант на условные 100 тысяч долларов и под липовой отчетностью большую часть денег оставить себе лично.
|
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|2.16, Ivan_83 (ok), 23:06, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Пожалейте старика, его вон при пришлом презике адепты ДЕИ натянули так что ему аж пришлось на курсы ходить чтобы стать типа добрее.
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|3.36, Нуину (?), 23:39, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В таком возрасте характер уже не изменить. Он просто притаился, а при новой власти вернется к старому.
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|3.37, Нуину (?), 23:40, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Текущий тоже будет показывать скоро. Руки они уже вскидывают, а пальчик - это так, ерунда.
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|1.5, Перастерос (ok), 22:48, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Асахи пользуюсь. Ну вот прямо сейчас M2 + Asahi bootloader + Debian12 и там всякие Postgres/1C под ARM
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|2.15, cheburnator9000 (ok), 23:05, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Купи уже себе небольшой компьютер на x86. Один хрен ты его используешь как сервер. И не страдай ерундой.
|
|2.32, Выв (?), 23:35, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Так а зачем? Не проще ли в докере все это завести?
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|1.6, Аноним (9), 22:49, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> излишне потребительское отношение пользователей, способных лишь требовать и возмущаться отсутствуем желаемой функциональности
Где-то я это видел. А, точно, как же я мог забыть? Именно здесь и видел, в комментариях под буквально каждой новостью. The tragedy of commons, акт n+1. Сообщество свободных разработчиков сожрало само себя. М я Гектора не виню совершенно. Ввозиться с самоуверенными хамами совершенно не нужно, себя можно применить с пользой и доходом в тысяче других мест. А Линукс вон пусть IBM к себе на баланс возьмёт.
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|2.10, Songo (ok), 22:59, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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IBM ушел в другую лигу, которая не всем доступна.
Потом ещё прогремит IBM, просто не время ещё.
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|2.60, Perlovka (ok), 01:09, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Ввозиться с самоуверенными хамами совершенно не нужно
Так ему так и сказали, - "мы с тобой и твоими тремя драйверами возиться не хотим". А он обиделся.
>А Линукс вон пусть IBM к себе на баланс возьмёт.
Ты смотри, как же Linux без Гектора-то. Катастрофа просто.
|
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|3.83, Rev (ok), 02:27, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так значит им не нужны эти драйвера, вот он и забил. И правильно сделал.
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|3.89, Аноним (89), 02:32, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Perlovka
Чeй Kpым, хpюндeль?) Уже на польском унитaзе у пaна или только готовишься цепляться за шасси улетающего самолёта из Борисполя с пeндоссами?)
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|1.7, Шарп (ok), 22:53, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В качестве причины ухода Гектор называет выгорание
Такое ощущение, что woke-программисты только и делают что выгорают.
>стало сопротивление продвижению в ядро Linux наработок "Rust for Linux"
Он наверное рассчитывал, что все будут стелиться и наперегонки запиливать rust в свои подсистемы.
>упадок сообщества разработчиков ядра, в котором не осталось былых энтузиастов
Несколько энтузиастов недавно удалили из мейнтейнеров.
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|2.17, Ivan_83 (ok), 23:08, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Он наверное рассчитывал, что все будут стелиться и наперегонки запиливать rust в свои подсистемы.
Так три же драйвера, на самое пресвятое железо!
Да как они посмели не взять сразу *за обе щёки*!? :)
|
|2.19, Аноним (19), 23:08, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выгорают все, рано или поздно.
Просто снежинки тают быстрее.
P.S. А уж как они ноют от обычного замечания или не дай б-г факта - сразу такие "почему вы такой грубый, фу быть таким".
Снежинки забавные, но дом с ними не построишь а ирл как бы физикой занимаются а не твиттерными мечтами)
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|3.53, 12yoexpert (ok), 00:30, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у нормальных, не залётных, разработчиков в лексиконе в принципе нет слова "выгорание"
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|4.65, Аноним (65), 01:14, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Jonathan Corbet kernel documentation maintainer это получается залетный Ведь ... большой текст свёрнут, показать
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|5.87, 12yoexpert (ok), 02:29, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты отличаешь разработчиков от мейнтейнеров документации, или для тебя все люди из интел - разработчики? "что-то там в компьютерах ковыраются, значит - айтишники"
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|2.21, cheburnator9000 (ok), 23:09, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Несколько энтузиастов недавно удалили
Очень сомнительный вклад этих "энтузиастов" в код ядра линукса. Очень. Как видно и без них все в порядке. Придут новые, куда более скиловее.
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|2.11, Аноним (11), 22:59, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработка свободного ПО под проприетарную железку? Плохая характеристика для патчей в ядро операцинонки из СПО.
Всегда кажется: ну что там может пойти не так, всё ж просто. Но потом оказывается что опыт дедов верный: что всё плохо сложно на самом-то деле.
И вот - мудрые такие патчи не берут. Вангую что.
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|1.12, DeerFriend (?), 23:02, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Также отмечается, что веру в сообщество разработчиков ядра подорвало лицемерие некоторых участников, которые при личном общении поддерживали Гектора, а за его спиной высказывали недовольство.
Это очевидная реакция на кодексы поведения, которые запрещают высказывать критику напрямую.
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|3.54, 12yoexpert (ok), 00:32, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ему популярно объяснили, в чём он не прав, даже перевод есть на русский специально для аутистов, полистай ленту опеннета
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|1.13, Ivan_83 (ok), 23:02, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> На поддержание ветки ядра с собственными изменениями тратится много ресурсов и по мере увеличения не принятого в основной состав ядра кода сопровождение всё больше усложняется.
Ну да написать три драйвера на изоповом языке, а потом обижатся что этот хлам ему одному тянуть.
Тут часто на том же самом языке ПР не берут, изменений видители слишком много, дайте это однострочными коммитами а то мы не понимаем.
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|1.20, Аноним (20), 23:08, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дык не надо быть энтузиастом. Берите за это бабки. Опенсурц придумало правительство СШП, которому понравилось, что они получали софт от AT&T бесплатно. А потом понеслось. Пропаганда опенсурца от чуваков типа Столлмана. А смысл? Сделали труд проггеров непрофессиональным. Сделали проггеров зависимыми от "дяди", который продает свои услуги за счет опенсурц проектов. Как уже много раз говорилось, если бы ядро Линукса пришлось бы разрабатывать за деньги, оно бы стоило бы многие лярды. Почему когда я иду в магаз, с меня требуют бабки? Почему когда я иду в парикмахерскую с меня требуют бабки? А я вдруг почему-то должен быть энтузиастом, ога.
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|2.77, slew (ok), 02:00, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только не пытайся утверждать, что каждый байт софта, когда-либо побывавшего на твоем компе, или компе где ты выполнял какие-либо задачи, обязательно оплачен тобой, или твоим работодателем. Начни с того браузера, с которого ты тут карябкаешь буковки. Вот я вовсю испольую бесплатно кучи софта, и мне не впадлу, если какой-то мой труд будет использован кем-то другим бесплатно. Это форма коллективной разрабтки софта. Очень эффектинная и продвинутая форма.
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|2.105, Ivan_83 (ok), 03:57, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не совсем так работает.
Как минимум на бытовом уровне от того что я написал нечто для себя лично и выложил бесплатно в паблик - от меня не убудет. Если так будет делать много людей то будет доступно много полезного.
Да и есть вещи которые как то не монетизируются в принципе.
Потому что в магазе вам отдают физическое и у них оно убывает.
В парикхмахерской вам оказывают услугу и у них тоже много всего убывает.
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|1.23, Аноним (23), 23:17, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>учитывать интересы других людей, находить компромиссные решения, вникать в мотивы чужих поступков и допускать, что его мнение может не быть единственным правильным
Неужели на свете еще существуют идеалисты, которые в это искренне верят? Или все как обычно: морковка для ослов.
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|1.24, Нуину (?), 23:18, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это снежинища. Как все посыпалось после закрытия USAID. А Линус, хоть и фин, но на опыте, выжидал момент без лишней суеты.
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|1.25, Аноним (19), 23:22, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хектор сказал "я устал я ухожу".
Что тут сказать, процитируем классика: "Ну проветришся, заходи".
Вместо перфекционизма и шатаниев устоев под твиттерный образ жизни чуваку стоило бы.. просто делать что он делает. И тогда бы и другие подтягиваться начали.
Но нет, надо сразу мимо Икара на Андромеду замахиваться.
Вспоминается Жванецкий: "Только соединив прошлое с будущей, вычеркнув к чёртовой маьери настоящее...", но физический мир не обманешь и после нытья в твиттере пришло осознание что он не пуп земли и мир под него не перестроится. Растаяла снежинка.
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|1.26, myster (ok), 23:22, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не поленился прочитал оригинал, основные тезисы:
- Чувак занимался взломом игровых консолей, но весь такой правильный и ему не нравится пиратство :).
- Донаты шли хорошо только первые два месяца после объявления проекта, а потом всё хуже и хуже донатили, а работы выполнялось всё больше и больше.
- Хулиганы и сталкеры атакуют его и его семью. Из-за Asahi Linux? или может неблагополучный район.
- Rust является причиной, по которой удалось добиться аппаратного ускорения GPU и NVIDIA и Apple в контейнерах Docker/Podman и Waydroid. Без Rust ускорения можно добиться только во Flatpak и то не полностью.
- Сообщество в целом токсичное, люди в лицо говорят одно, а за спиной другое.
- Блоггеры и журналисты в статьях об Asahi пишут, что это сырой недоделанный альфа продукт и не годен для эжедневного использования и серверов. Подобные обзоры рянят ему душу, это ложь, масса людей успешно используют Asahi и на десктопе и на серверах.
- Поддержка Asahi не даёт заниматься музыкой и проводить время с друзьями и семьёй.
- И ещё раз, донатов стало всё меньше и меньше
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|2.91, Rev (ok), 02:33, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> об Asahi пишут, что это сырой недоделанный альфа продукт
Не понял, а разве это не все линуксы такие? По крайней мере для десктопов.
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|1.28, Аноним (28), 23:25, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пусть свои три драйвера перепишут на си и всего делов. Завтра гуглы выкатят свой карбон или какого-нибудь другого убуйцу, объявят ржавчину устаревшей или не модной и что тогда делать? А мишка пережила уже не один десяток своих убийц и сколько ещё переживет не известно. И что теперь, каждого тащить в ядро, а потом выпиливать или ещё хуже учить, а потом тащить на себе всю это помойку? Сума сойти. Ушел и хорошо, пусть еще всех остальных фанатиков с собой прихватит.
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|2.50, Karl Richter (ok), 00:22, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Си устарел, а Rust укрепляет свои позиции. Если выпустят более новый язык, то его кто-то должен будет лоббировать и этой займет время.
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|3.55, 12yoexpert (ok), 00:37, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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его уже лоббируют, только вот никаких позиций он не укрепляет
а на место си есть более адекватные, чем раст, варианты, те же плюсы, zig, nim (последние по популярности такие же ноунеймы, как и раст, с таким же качеством доков, стабильностью api, поддержкой в IDE, инструментами отладки и т.д.)
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|1.30, Имя1 (?), 23:33, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>>по словам Гектора, успех в разработке драйвера drm-asahi обусловлен выбором для него языка Rust
Бред. Если drm реверснули и задокументировали, хоть на Haskell его можно разрабатывать.
У чела чисто личная симпатия к языку на котором привык писать
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|1.35, НяшМяш (ok), 23:39, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ты пишешь драйвер на языке, который сам божественный Линус "продвигает" в ядро.
Тебя за это хейтят и сталкерят, твой язык называют раковой опухолью.
Ты покидаешь этот цирк, тебя называют обиженкой.
Диды из попенсорса не перестают развлекать ¯\_(ツ)_/¯
Ему надо в майкрософт идти, где будет на зарплате счастливо драйвера на раст переписывать.
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|2.39, Нуину (?), 23:44, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> который сам божественный Линус "продвигает" в ядро
Где он его продвигал? Он вроде просто наблюдал со стороны.
> Тебя за это хейтят и сталкерят, твой язык называют раковой опухолью.
Кто его сталкрил или хейтил? А язык да, очень агрессивно рекламируется.
> Ты покидаешь этот цирк, тебя называют обиженкой.
Ну можно нормально уйти, а можно расплакаться на весь интернет, что собственно он и сделал.
> Ему надо в майкрософт идти,
Сейчас бы пиарить проприетарщину на этом ресурсе. Что вообще вы тут деалете, в таком случае?
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|3.41, KKK (?), 23:51, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Сейчас бы пиарить проприетарщину на этом ресурсе.
Платиновый спонсор, как никак. Ты на linux foundation давно не заходил? А на kernel.org?
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|4.48, Нуину (?), 00:19, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Сейчас бы пиарить проприетарщину на этом ресурсе.
> Платиновый спонсор, как никак. Ты на linux foundation давно не заходил? А
> на kernel.org?
Не нужно так возбуждаться) Предыдущий комментатор явно сказал об написании драйверов под windows или другие проприетарные задачи.
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|5.61, Аноним (61), 01:10, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не нужно так возбуждаться) Предыдущий комментатор явно сказал об написании драйверов под
> windows или другие проприетарные задачи.
Э-э, с разморозкой - два разраба системды (один из них рыженький такой) на зарплате у этого платинового, причем уже не первый год.
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|2.94, Rev (ok), 02:35, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ему надо в майкрософт идти, где будет на зарплате счастливо драйвера на раст переписывать.
Отличный вариант, кстати. Сдались кому-то драйвера для линукса под маковское железо?
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|1.38, KKK (?), 23:41, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лично я тоже больше даже баг репорты бесплатно слать не собираюсь. Пусть IBM катится куда подальше со своим линуксом. Тупо беру RHEL пересборку и закатываю на сервак. А их "десктоп" я уже давно выкинул.
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|2.100, Ёжег (?), 03:08, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будь мужиком - раз десктоп выкинул, то и сервер отправь на мороз)
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|1.40, Аноним (40), 23:48, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Судя по всему, Гектор излишне эмоционально реагирует на возникающие трудности и принимает близко к сердцу то, что ему кажется несправедливостью, и при этом не готов учитывать интересы других людей, находить компромиссные решения, вникать в мотивы чужих поступков и допускать, что его мнение может не быть единственным правильным.
В общем типичный растолюб
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|1.44, anonymous (??), 00:14, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скатертью дорога. Лично мне и сопровождаемых мной компаниям Linux на яблочных девайсах не нужен. Ставка на AMD оказалась правильной.
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|1.51, 12yoexpert (ok), 00:24, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> На поддержание ветки ядра с собственными изменениями тратится много ресурсов и по мере увеличения не принятого в основной состав ядра кода сопровождение всё больше усложняется.
это потому что после изменения любой закорючки в си нужно переписывать весь проект на раст, чтобы ублажить компилятор. а они хотят переложить проблемы с больной головы на здоровую, т.е. на разрабов ядра, чтобы те не могли менять эти самые закорючки, если^Wкогда после этого на расте ничего не собирается
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|1.59, HDFGB (?), 01:07, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И правильно сделал. Текущий linux это помойка корпаратов и секта Линуса. Есть BSD где атмосфера куда приятней.
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|2.68, Anonimous (?), 01:24, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, в BSD его послали бы и куда раньше, и заметно подальше. Хочешь чего доказать - пиши сам, а не заставляй людей, которые во всём этом just for fun, прогибаться под твоё видение.
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|1.63, Аноним (-), 01:11, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильная позиция.
Корпы (например шапка с ИБМ, или гугл с мелкомягкими) должны понять что диды копротивляются, и что будет такое же твердолобое упорство по отношению к, на пример, внедрению драйвера для нвидии. А это - уже хамство против пишущих ядро корпораций!
Тогда можно будет применить весь арсенал методов. Например урезать Линуса зарплату, пусть ставит в стойло своих обнаглевших подчиненных.
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|1.70, Аноним (70), 01:31, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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да и иух с ним! тоже мне, снежинка...
имхо - не хочешь, ну и не надо.
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|1.72, Аноним (-), 01:38, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ха, теперь Торвальдсу придется выкинуть свой любимый мак?
А ведь он целое благодарственное письмо писал.
Как же он без дров теперь будет.
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|1.73, Аноним (73), 01:44, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>излишне потребительское отношение пользователей
Он ожидал от пользователей яббло-устройств какого-то иного отношения? Для Apple лютейший консьюмризм по-Хаксли - это официальная идеология, а все остальные - GTFO. Если для истерички это ВНЕЗАПНО стало новостью - это означает что руководство проекта было "немного" нехило так оторвано от реальности.
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|1.75, Аноним (78), 01:53, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> создание враждебной атмосферы
Диды наносят ответный удар.
Фанатики, гадящие на форумах, оказали медвежью услугу своему главному кумиру.
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|1.76, поле Name (?), 01:59, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Внизу письма он пишет что ищет работу по удалёнке. Причиной "перегорания" может стать хотя бы тот факт что за его работу
он мог бы получать приличные бабки а не тратить время на опенсорс и получать хейт от Торвальдса.
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|1.80, Аноним (82), 02:23, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Судя по всему, Гектор излишне эмоционально реагирует на возникающие трудности
Эмоции это составляющие человека, а что ему быть рептилоидом с выжженой психикой.
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|1.85, Golangdev (?), 02:27, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Лидер Asahi Linux покинул проект после проблем с продвижением Rust в ядро Linux
вот так, лёгким движением пальцев по клавиатуре, Финский ломает судьбы языков-в-ядре и отдельных людей
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|2.90, 12yoexpert (ok), 02:33, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там по ссылке список адекватных людей, у которых всё прекрасно. а знаешь, почему? потому что они адекватные. а значешь, почему у этого неадеквата всё плохо? угадай
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|1.92, Аноним (96), 02:34, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В своём сообщении Гектор упоминает излишне потребительское отношение пользователей, способных лишь требовать и возмущаться отсутствуем желаемой функциональности, при том, что развитием проекта занимаются энтузиасты, а пожертвования на разработку со временем постоянно уменьшаются.
Нормальное типичное опенсорсие. Большая часть разрабов занимается этим делом за зарплату и прочие бонусы корпораций, почти все остальные - неадекватные пассажиры, неспособные писать код, зато активно генерящие визги и прочие признаки своего недовольства тем, что и как делают первые. По-хорошему их бы надо к ветеринару на усыпление с последующей продажей на органы, ибо никакой иной пользы человечеству они не способны принести в принципе.
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|1.93, Аноним (89), 02:34, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мeгатоннами нужно этих пeндосских райдужных инклюзивных заднеприводных бeздельников в ядeрный пeпел. Только хлеб в дepьмо переводят.
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|1.97, Аноним (89), 02:38, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 12yoexpert
Почему этого хахла ещё не зaблокирoвали или aдмин сaм тоже хахол?
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|1.99, Ёжег (?), 03:03, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>излишне потребительское отношение пользователей, способных лишь требовать и возмущаться отсутствуем желаемой функциональности, при том, что развитием проекта занимаются энтузиасты
Вот самые важные слова, остальное неважно.
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|1.102, Аноним (102), 03:19, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> привлечении социальных сетей для раздувания внутренних разбирательств
Почему такое делают, это же нечестно?
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