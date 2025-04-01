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В ядро Linux 6.15 приняты значительные оптимизации сетевой подсистемы и exFAT

01.04.2025 14:45

В состав кодовой базы ядра Linux, на основе которой формируется выпуск 6.15, принят набор изменений с оптимизациями, в ряде ситуаций значительно повышающих производительность сетевых операций:

  • Оптимизация GRO (Generic Receive Offload), объединяющая нескольких мелких пакетов в один большой, теперь задействована при переключении обработки пакета на другой CPU (для балансировки нагрузки) при использовании подсистемы XDP (eXpress Data Path), позволяющей обрабатывать пакеты на уровне сетевого драйвера на стадии до их передачи сетевому стеку. Прирост производительности обработки TCP-потоков от применения оптимизации может достигать двух раз.
  • В условиях сильной нагрузки производительность функции connect() повышена до двух раз за счёт замены spin-блокировки на механизм синхронизации RCU (Read-Copy-Update) при поиске записей с информацией о сторонах соединения (исходные и целевые IP-адреса и порты). Дополнительно проведена оптимизация хэширования, обеспечившая прирост производительности ещё на 229%.
  • Ускорена реализация MPTCP (Multipath TCP), расширения протокола TCP для организации доставки пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. MPTCP в режиме с одним потоком ускорен на 29%.
  • В netfilter при наличии сокета прекращено выполнение операций поиска маршрутов в FIB (Forwarding Information Base). Благодаря данной оптимизации производительность возросла на 20%.
  • Производительность UDP в условиях флуда (flood) увеличена на 10%, за счет исключения лишних операций со структурой sk_tsflags при получении пакетов.

Кроме того, в находящееся в разработке ядро Linux 6.15 принято изменение для драйвера файловой системы exFAT, ускоряющее операции удаление файлов. Ранее драйвер exFAT по отдельности посылал накопителям запросы "discard" на каждый освобождаемый кластер удаляемого файла. Оптимизированная версия группирует запросы, в результате чего время удаления тестового файла, размером 80Гб, сократилось с 286 секунд до 1.6 секунды.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В ядро Linux добавлена поддержка работы в качестве хост-системы для Hyper-V
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.14
  4. OpenNews: Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на Rust
  5. OpenNews: Обсуждение увеличения частоты таймера в ядре Linux до 1000 Гц по умолчанию
  6. OpenNews: Проект TuxTape для развёртывания инфраструктуры live-патчей к ядру Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62995-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, optimization, exfat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анониматор (?), 14:53, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А про то что Линус снова грязно ругался на код ядра ничего не сказано
     
  • 1.2, Ося Бендер (?), 14:53, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > принято изменение для драйвера файловой системы exFAT

    Конечно-же изменение написано на Расте! Отсюда и профит!

    Glory to Rust!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:55, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно же фантазии далеки от реальности. Патч на Си. Такая слепая вера в раст уже раздражает.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 15:03, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:56, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в каком месте тут раст?

    https://web.git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=a36e0ab44cb344728f7c0fdc34edcbae64739c16

     
  • 2.9, Аноним (-), 15:02, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:57, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сократилось с 286 секунд до 1.6 секунды

    Мда, насколько же linux был кривым и тормознутым все эти годы...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:01, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то что ос которой не существует.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:02, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полно те. Это exfat. Корпам, заинтересованным в этом драйвере, не интересно, ну а всем остальным так и тем более. На той памяти, которая с ним юзается, никогда никакого дискарда и не было.
     
  • 2.10, Аноним (3), 15:03, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:23, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Моя Вареса хорошо кушает (?), 15:04, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это лишь кубик льда с верхушки айсберга в моём бокале лулзов.
     
  • 2.18, Rev (ok), 15:21, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у меня те же мысли. Насколько ВСЁ неоптимизировано в этом линуксе.
     

  • 1.6, Аноним (7), 15:00, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс достал превращать exfat карточки в кашу или не читать по середине флешки.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 15:05, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Моя Вареса хорошо кушает (?), 15:10, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ждём когда станет нинужно (с). Вот мне exfat был актуален ещё несколько лет назад и я запорол не одну флешку под финским поделием. Потом правда работоспособность флешки можно было восстановить простым форматированием под виндой. Но не данные. А вот теперь мне окончательно этот exfat нинужно (с). То есть, мы вместе с Линуксом победили эту проблему стандартным линукс-методом: больше нинужно (с)
     

  • 1.12, Ося Бендер (-), 15:04, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.17, test (??), 15:14, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с 1 апреля !
     
  • 1.19, Krtek (?), 15:21, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Netflix, используя FreeBSD, выжимает 400Gb/s с тачки. Интересно сможет ли Linux, наконец, приблизиться к этой планке.
     
  • 1.20, С праздником (-), 15:21, 01/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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