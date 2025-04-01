В ядро Linux 6.15 приняты значительные оптимизации сетевой подсистемы и exFAT

|
|1.2, Ося Бендер (?), 14:53, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> принято изменение для драйвера файловой системы exFAT
Конечно-же изменение написано на Расте! Отсюда и профит!
Glory to Rust!
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 14:55, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Конечно же фантазии далеки от реальности. Патч на Си. Такая слепая вера в раст уже раздражает.
|
|1.5, Аноним (5), 14:57, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> сократилось с 286 секунд до 1.6 секунды
Мда, насколько же linux был кривым и тормознутым все эти годы...
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 15:02, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Полно те. Это exfat. Корпам, заинтересованным в этом драйвере, не интересно, ну а всем остальным так и тем более. На той памяти, которая с ним юзается, никогда никакого дискарда и не было.
|
|2.18, Rev (ok), 15:21, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, у меня те же мысли. Насколько ВСЁ неоптимизировано в этом линуксе.
|
|1.6, Аноним (7), 15:00, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Линукс достал превращать exfat карточки в кашу или не читать по середине флешки.
|
|
|
|2.16, Моя Вареса хорошо кушает (?), 15:10, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто ждём когда станет нинужно (с). Вот мне exfat был актуален ещё несколько лет назад и я запорол не одну флешку под финским поделием. Потом правда работоспособность флешки можно было восстановить простым форматированием под виндой. Но не данные. А вот теперь мне окончательно этот exfat нинужно (с). То есть, мы вместе с Линуксом победили эту проблему стандартным линукс-методом: больше нинужно (с)
|
|1.19, Krtek (?), 15:21, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Netflix, используя FreeBSD, выжимает 400Gb/s с тачки. Интересно сможет ли Linux, наконец, приблизиться к этой планке.
|