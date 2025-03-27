В ядро Linux добавлена поддержка работы в качестве хост-системы для Hyper-V

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|1.1, Аноним (1), 12:47, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Отдельно компания Microsoft опубликовала обновление открытого проекта Hyperlight
Раз автор не написал, ̶в̶б̶р̶о̶ш̶у̶ добавлю я.
hyperlight Rust 95.9% (github.com/hyperlight-dev/hyperlight)
hyperlight-wasm Rust 88.5% (github.com/hyperlight-dev/hyperlight-wasm)
wasmtime Rust 69.9% (github.com/bytecodealliance/wasmtime)
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|2.7, blkkid (?), 13:01, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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сейчас соберётся местная кунсткамера и будет ныть, что код этот не код, и вообще он там где-то дёргает libc в глубинах пару раз, и вообще раз это майкрософт, а не любитель межпальцевой гнили, то это зло априори
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|3.9, Аноним (9), 13:06, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А еще что там llvm.
И что он не может теперь это сбилдить под свой любимый M68k
И что на расте вообще ничего не пишут.
А то что пишут - то им не нинужна)))
Но это все писанина васянов.
Потому что у остальных оно уже работает в проде и денежки зарабатывает.
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|2.31, ИмяХ (ok), 15:40, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл написать ещё пару десятков абзацев про безопасность.
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|1.2, dt (??), 12:50, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Необходимость использования Linux для управления гипервизором Hyper-V обусловлена желанием упростить сопровождение и повысить производительность серверов, обслуживающих облачные системы Microsoft, в условиях того, что с 2018 года число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превышает число окружений с Windows.
А Guest разве не одно кто у него в Dom0?
Или это так завуалировано что Win в качестве сервака плохо справляется со своейже виртуализацией?
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|2.14, Аноним (11), 13:25, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у них есть возможность взять что-то на халяву, то почему бы и нет?
Особенно - написанное сообществом которое этих самых майков ненавидит
Ситуация просто win-win.
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|1.19, Аноним (19), 14:08, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сам гипервизор Hyper-V будет открыт? Как я понимаю, он в этом плане работает как Xen, то есть отдельный гипервизор со специальным доменом (Dom0) для драйверов и подобного.
Забавно выходит, что в Linux есть специальная поддержка софта, который никто кроме одной корпорации использовать не может нормально. Чисто отдали код из своей внутренней кухни, чтобы самим не заморачиваться с поддержкой.
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|2.20, Аноним (-), 14:11, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сам гипервизор Hyper-V будет открыт?
Не думаю. Зачем им его открывать?
> Забавно выходит, что в Linux есть специальная поддержка софта, который никто кроме одной корпорации использовать не может нормально. Чисто отдали код из своей внутренней кухни, чтобы самим не заморачиваться с поддержкой.
Ну так поэтому корпы и вкладываются в линукс.
Если бы там был, например, полный запрет блобов, то ядро просто бросили и перешли на более свободное ядро.
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|3.23, Аноним (19), 14:19, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если бы там был, например, полный запрет блобов, то ядро просто бросили и перешли на более свободное ядро.
Блобы блобам рознь. Одно дело firmware, которая исполняется целиком на железке, и где от ядра требуется только загрузить этот блоб в память железки. И совсем другое, когда Linux является лишь придатком к какой-то наглухо пропритарной штуке.
ИМХО этому не место в мейнлайне.
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|4.27, Аноним (-), 14:34, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Блобы блобам рознь. Одно дело firmware, которая исполняется целиком на железке, и где от ядра требуется только загрузить этот блоб в память железки.
> И совсем другое, когда Linux является лишь придатком к какой-то наглухо пропритарной штуке.
Как показала практика со сломом видях нвидии - для фанатов GPL отличий почти нету.
> ИМХО этому не место в мейнлайне.
Но тогда ты остаешься без дров и прочих нужных вещей.
И тогда твоя система становится никому не нужной.
А это уже проблема.
Ныняшняя ситуация это некий баланс интересов.
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|2.26, Аноним (26), 14:25, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Забавно выходит, что в Linux есть специальная поддержка софта, который никто кроме одной корпорации использовать не может нормально.
А драйвера это не "софт, который никто, кроме одной корпорации использовать не может"?
Драйвера для видеокарт не взаимо заменяемы.
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|1.24, Аноним (24), 14:21, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То есть как поддерживать Xen, так сразу и pv, и 32 бита выпиливаем, а как на нужды платинового спонсора метастазы внедрять - так сразу. Что и следовало ожидать - местные любители платинового спонсора отметилтсь первыми.
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|2.28, Аноним (-), 14:37, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть как поддерживать Xen, так сразу и pv,
> и 32 бита выпиливаем, а как на нужды платинового спонсора
Не, ну ты сравнил каких-то непонятных васянов и реально платящую контору.
А разве оно могло быть иначе?
> местные любители платинового спонсора отметилтсь первыми.
Это были местные любители самого лучшего языка в мире.
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|1.30, myster (ok), 15:35, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто.
Теперь у компаний использующих HyperV будет меньше причин строить архитектуру на Hyper-V Server (это такой урезенный вариант Windows Server).
Теперь HyperV VM-ки можно будет на Linux серверах хостить без винды, думаю будет быстрее и меньше всяких телеметрий отправляться в Microsoft.
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