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В ядро Linux добавлена поддержка работы в качестве хост-системы для Hyper-V

27.03.2025 12:35

В состав кодовой базы ядра Linux, на основе которой формируется выпуск 6.15, принято изменение, добавляющее возможность использования Linux в качестве корневого окружения (Dom0. root partition) для гипервизора Hyper-V (Microsoft Hypervisor). Хост-окружение отвечает за управление гипервизором, организацию запуска гостевых систем, выделение ресурсов и обеспечение взаимодействия виртуальных машин с оборудованием. Управления гипервизором в Linux осуществляется через устройство /dev/mshv. Кроме того, в том же наборе патчей для виртуальных машин, использующих Hyper-V, добавлена возможность отключения на лету отдельных процессорных ядер (CPU offlining).

Изначально возможность использования Linux в роли хост-окружения для системы виртуализации Hyper-V была представлена в 2020 году. Linux для управления Hyper-V уже применяется в дистрибутиве Azure Linux и инфраструктуре Microsoft, но для сторонних проектов подобная возможность была доступна только в форме отдельных патчей. Теперь данные патчи включены в основной состав ядра. Драйверы Hyper-V для гостевых систем были добавлены в ядро Linux в 2009 году и поставляются начиная с выпуска 2.6.32.

Необходимость использования Linux для управления гипервизором Hyper-V обусловлена желанием упростить сопровождение и повысить производительность серверов, обслуживающих облачные системы Microsoft, в условиях того, что с 2018 года число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превышает число окружений с Windows.

Отдельно компания Microsoft опубликовала обновление открытого проекта Hyperlight, развивающего гипервизор для встраивания в приложения. Гипервизор оформлен в виде разделяемой библиотеки, обеспечивающей выполнение отдельных функций в легковесных виртуальных машинах (micro-VM) и организующей обмен данными с этими функциями. Hyperlight может потребоваться, например, при необходимости изоляции части кода, не заслуживающего доверия или требующего особой защиты.

Из изменений отмечается реализация надстройки hyperlight-wasm, позволяющей запускать в отдельных виртуальных машинах Wasm-модули и компоненты, скомпилированные в промежуточный код WebAssembly. Предполагается, что использование виртуальной машины обеспечит более надёжную изоляцию при необходимости запуска стороннего WebAssembly-кода. Hyperlight-Wasm может использоваться в Windows (WHP - Windows Hypervisor Platform) и в Linux (KVM или Hyper-V через /dev/mshv).

Для выполнения WebAssembly-кода применяется специальный урезанный образ гостевой системы, применяющий runtime Wasmtime для запуска WebAssembly-компонентов, скомпилированных из кода на различных языках программирования. В виртуальной машине используется единый линейный фрагмент памяти. Работа осуществляется без виртуальных устройств, без операционной системы и без разделения на процессы. Запуск виртуальной машины производится с минимальными задержками и накладными расходами - создание легковесной виртуальной машины hyperlight занимает всего 1-2 миллисекунды, что в 100 раз меньше, чем при запуске обычной виртуальной машины.

Дополнительно можно отметить принятие в ветку ядра Linux 6.15 патча с поддержкой блочных устройств, у которых размер блока превышает страницу памяти. Например, Linux теперь сможет работать с устройствами с размером сектора 64Кб на системах со страницами памяти, размером 4Кб.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Первый выпуск платформы виртуализации SEAPATH
  3. OpenNews: Microsoft открыл Hyperlight, гипервизор для изоляции отдельных функций в приложениях
  4. OpenNews: Microsoft открыл код гипервизора OpenVMM и платформы паравиртуализации OpenHCL
  5. OpenNews: Microsoft реализовал поддержку корневого окружения для Hyper-V на базе Linux
  6. OpenNews: Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62959-linux
Ключевые слова: linux, hypervisor, kvm, hyperlight
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:47, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Отдельно компания Microsoft опубликовала обновление открытого проекта Hyperlight

    Раз автор не написал,  ̶в̶б̶р̶о̶ш̶у̶ добавлю я.

    hyperlight Rust 95.9% (github.com/hyperlight-dev/hyperlight)
    hyperlight-wasm Rust 88.5% (github.com/hyperlight-dev/hyperlight-wasm)
    wasmtime Rust 69.9% (github.com/bytecodealliance/wasmtime)

     
     
  • 2.7, blkkid (?), 13:01, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    сейчас соберётся местная кунсткамера и будет ныть, что код этот не код, и вообще он там где-то дёргает libc в глубинах пару раз, и вообще раз это майкрософт, а не любитель межпальцевой гнили, то это зло априори
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:06, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А еще что там llvm.
    И что он не может теперь это сбилдить под свой любимый M68k
    И что на расте вообще ничего не пишут.
    А то что пишут - то им не нинужна)))

    Но это все писанина васянов.
    Потому что у остальных оно уже работает в проде и денежки зарабатывает.

     
  • 2.31, ИмяХ (ok), 15:40, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл написать ещё пару десятков абзацев про безопасность.
     

  • 1.2, dt (??), 12:50, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Необходимость использования Linux для управления гипервизором Hyper-V обусловлена желанием упростить сопровождение и повысить производительность серверов, обслуживающих облачные системы Microsoft, в условиях того, что с 2018 года число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превышает число окружений с Windows.

    А Guest разве не одно кто у него в Dom0?
    Или это так завуалировано что Win в качестве сервака плохо справляется со своейже виртуализацией?

     
  • 1.8, SergeyWegner (ok), 13:04, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь ждем VMWare ESX в ядре линукс =)
     
  • 1.10, ubuntufag (?), 13:10, 27/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:16, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Майки на что угодно пойдут лишь бы сами себе за шинду не платить.
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 13:25, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у них есть возможность взять что-то на халяву, то почему бы и нет?
    Особенно - написанное сообществом которое этих самых майков ненавидит
    Ситуация просто win-win.
     
     
  • 3.21, Аноним (12), 14:16, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чего они сами у себя нахаляву не могут взять шинду?
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:43, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берём CL
    https://www.clearlinux.org/downloads.html
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 14:17, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её делает Intel.
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:08, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сам гипервизор Hyper-V будет открыт? Как я понимаю, он в этом плане работает как Xen, то есть отдельный гипервизор со специальным доменом (Dom0) для драйверов и подобного.

    Забавно выходит, что в Linux есть специальная поддержка софта, который никто кроме одной корпорации использовать не может нормально. Чисто отдали код из своей внутренней кухни, чтобы самим не заморачиваться с поддержкой.

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 14:11, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сам гипервизор Hyper-V будет открыт?

    Не думаю. Зачем им его открывать?

    > Забавно выходит, что в Linux есть специальная поддержка софта, который никто кроме одной корпорации использовать не может нормально. Чисто отдали код из своей внутренней кухни, чтобы самим не заморачиваться с поддержкой.

    Ну так поэтому корпы и вкладываются в линукс.
    Если бы там был, например, полный запрет блобов, то ядро просто бросили и перешли на более свободное ядро.


     
     
  • 3.23, Аноним (19), 14:19, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если бы там был, например, полный запрет блобов, то ядро просто бросили и перешли на более свободное ядро.

    Блобы блобам рознь. Одно дело firmware, которая исполняется целиком на железке, и где от ядра требуется только загрузить этот блоб в память железки. И совсем другое, когда Linux является лишь придатком к какой-то наглухо пропритарной штуке.

    ИМХО этому не место в мейнлайне.

     
     
  • 4.27, Аноним (-), 14:34, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блобы блобам рознь. Одно дело firmware, которая исполняется целиком на железке, и где от ядра требуется только загрузить этот блоб в память железки.
    > И совсем другое, когда Linux является лишь придатком к какой-то наглухо пропритарной штуке.

    Как показала практика со сломом видях нвидии - для фанатов GPL отличий почти нету.

    > ИМХО этому не место в мейнлайне.

    Но тогда ты остаешься без дров и прочих нужных вещей.
    И тогда твоя система становится никому не нужной.
    А это уже проблема.

    Ныняшняя ситуация это некий баланс интересов.


     
  • 2.26, Аноним (26), 14:25, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Забавно выходит, что в Linux есть специальная поддержка софта, который никто кроме одной корпорации использовать не может нормально.

    А драйвера это не "софт, который никто, кроме одной корпорации использовать не может"?

    Драйвера для видеокарт не взаимо заменяемы.

     

  • 1.24, Аноним (24), 14:21, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть как поддерживать Xen, так сразу и pv, и 32 бита выпиливаем, а как на нужды платинового спонсора метастазы внедрять - так сразу. Что и следовало ожидать - местные любители платинового спонсора отметилтсь первыми.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 14:37, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть как поддерживать Xen, так сразу и pv,
    > и 32 бита выпиливаем, а как на нужды платинового спонсора

    Не, ну ты сравнил каких-то непонятных васянов и реально платящую контору.
    А разве оно могло быть иначе?

    > местные любители платинового спонсора отметилтсь первыми.

    Это были местные любители самого лучшего языка в мире.

     

  • 1.25, Аноним (25), 14:24, 27/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:19, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём отличие от KVM, есть какое-нибудь сравнение?
     
  • 1.30, myster (ok), 15:35, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто.
    Теперь у компаний использующих HyperV будет меньше причин строить архитектуру на Hyper-V Server (это такой урезенный вариант Windows Server).  

    Теперь HyperV VM-ки можно будет на Linux серверах хостить без винды, думаю будет быстрее и меньше всяких телеметрий отправляться в Microsoft.

     

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