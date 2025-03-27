В ядро Linux добавлена поддержка работы в качестве хост-системы для Hyper-V

В состав кодовой базы ядра Linux, на основе которой формируется выпуск 6.15, принято изменение, добавляющее возможность использования Linux в качестве корневого окружения (Dom0. root partition) для гипервизора Hyper-V (Microsoft Hypervisor). Хост-окружение отвечает за управление гипервизором, организацию запуска гостевых систем, выделение ресурсов и обеспечение взаимодействия виртуальных машин с оборудованием. Управления гипервизором в Linux осуществляется через устройство /dev/mshv. Кроме того, в том же наборе патчей для виртуальных машин, использующих Hyper-V, добавлена возможность отключения на лету отдельных процессорных ядер (CPU offlining).

Изначально возможность использования Linux в роли хост-окружения для системы виртуализации Hyper-V была представлена в 2020 году. Linux для управления Hyper-V уже применяется в дистрибутиве Azure Linux и инфраструктуре Microsoft, но для сторонних проектов подобная возможность была доступна только в форме отдельных патчей. Теперь данные патчи включены в основной состав ядра. Драйверы Hyper-V для гостевых систем были добавлены в ядро Linux в 2009 году и поставляются начиная с выпуска 2.6.32.

Необходимость использования Linux для управления гипервизором Hyper-V обусловлена желанием упростить сопровождение и повысить производительность серверов, обслуживающих облачные системы Microsoft, в условиях того, что с 2018 года число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превышает число окружений с Windows.

Отдельно компания Microsoft опубликовала обновление открытого проекта Hyperlight, развивающего гипервизор для встраивания в приложения. Гипервизор оформлен в виде разделяемой библиотеки, обеспечивающей выполнение отдельных функций в легковесных виртуальных машинах (micro-VM) и организующей обмен данными с этими функциями. Hyperlight может потребоваться, например, при необходимости изоляции части кода, не заслуживающего доверия или требующего особой защиты.

Из изменений отмечается реализация надстройки hyperlight-wasm, позволяющей запускать в отдельных виртуальных машинах Wasm-модули и компоненты, скомпилированные в промежуточный код WebAssembly. Предполагается, что использование виртуальной машины обеспечит более надёжную изоляцию при необходимости запуска стороннего WebAssembly-кода. Hyperlight-Wasm может использоваться в Windows (WHP - Windows Hypervisor Platform) и в Linux (KVM или Hyper-V через /dev/mshv).

Для выполнения WebAssembly-кода применяется специальный урезанный образ гостевой системы, применяющий runtime Wasmtime для запуска WebAssembly-компонентов, скомпилированных из кода на различных языках программирования. В виртуальной машине используется единый линейный фрагмент памяти. Работа осуществляется без виртуальных устройств, без операционной системы и без разделения на процессы. Запуск виртуальной машины производится с минимальными задержками и накладными расходами - создание легковесной виртуальной машины hyperlight занимает всего 1-2 миллисекунды, что в 100 раз меньше, чем при запуске обычной виртуальной машины.

Дополнительно можно отметить принятие в ветку ядра Linux 6.15 патча с поддержкой блочных устройств, у которых размер блока превышает страницу памяти. Например, Linux теперь сможет работать с устройствами с размером сектора 64Кб на системах со страницами памяти, размером 4Кб.



