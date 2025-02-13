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Обсуждение увеличения частоты таймера в ядре Linux до 1000 Гц по умолчанию

13.02.2025 18:47

Инженер из компании Google предложил повысить частоту генерации прерываний от таймера в ядре Linux до 1000 Гц по умолчанию, что приведёт к увеличению частоты переключения задач и уменьшению кванта времени в планировщике задач. В данный момент по умолчанию используется 250 Гц, как некий компромисс между производительностью, задержками и энергопотреблением.

При использовании дисплеев с частотой обновления 120 Гц, типичных для современных ПК и мобильных устройств, при частоте таймера 250 Гц неточность квантования времени составляет примерно половину времени кадра, что снижает эффективность распределения ресурсов и не позволяет добиться оптимального соотношения производительности к потреблению энергии. Энергопотребление систем при низкой частоте таймера может оказаться выше, поскольку механизм DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) использует более агрессивную стратегию выбора частоты, чтобы не замедлять выполнение задач.

Возникают ситуации, когда задача уже отработала желаемые операции, требовавшие активных вычислений, но процессор продолжает работу на повышенной частоте из-за конечности кванта времени, который ещё не закончился. Повышение частоты переключения задач может привести к снижению потребления энергии из-за повышения эффективности динамического управления частотой (DVFS), более точного распределения интервалов планировщиком задач, более частого обновления статистики загрузки CPU и уменьшения времени нахождения задач в состоянии ожидания.

Другой инженер из Google предложил оставить частоту таймера как есть (250 Гц), так как повышение частоты генерации прерываний таймера может привести к повышению энергопотребления на маломощных устройствах, таких как платы для интернета вещей. По его оценке при выставлении частоты в 1000 Гц даже на устройствах под управлением Android в некоторых ситуациях зафиксировано повышение потребления энергии процессором на 7%. При увеличении частоты таймера также наблюдается более частое пробуждение CPU, так как при частоте 250 Гц таймеры, установленные на интервалы t + 1 мс, t + 2 мс, t + 3 мс и t + 4 мс, будут сгруппированы и приведут к одному пробуждению, а в случае 1000 Гц произойдёт четыре отдельных пробуждения.

Ресурс Phoronix провёл сравнение производительности ПК на базе CPU AMD Ryzen 9 9950X. Конфигурация с 1000 Гц оказалась быстрее в тестах Llama.cpp, nginx, SuperTuxKart, Selenium и при измерении времени сборки ядра. В тестах Darktable, PostgreSQL, Unvanquished, Xonotic, Blender, SVT-AV1, RawTherapee производительность была выше при установке 250 Гц. При 1000 Гц среднее потребление энергии составило 144.2 Вт, минимальное - 0.18 Вт, максимальное - 202.13 Вт, а при 250 Гц: среднее 144.37 Вт, минимальное 0.07 Вт, максимальное - 202 Вт.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.13
  3. OpenNews: Заметки Теодора Тс'о о ядре Linux, кодексе поведения, ext4, btrfs и ZFS
  4. OpenNews: Ядро Linux достигло отметки в 40 млн строк
  5. OpenNews: Началось продвижение в ядро Linux драйвера Nova для GPU NVIDIA
  6. OpenNews: Прекращение разработки планировщика задач MuQSS и набора патчей "-ck" для ядра Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62713-kernel
Ключевые слова: kernel, timer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:50, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что, дистрибутивы уже собирают ядра с defconfig?
     
  • 1.2, opennetuser (ok), 18:51, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Закончится тем, что 1000 это много, а 500 в самый раз. :)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:27, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глянул специально ядро. Есть варианты: 100, 250, 300, 1000. Но как я понял, можно и пропатчить, если сильно надо.
     
  • 2.19, Oe (?), 19:28, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закончиться динамической частотой таймера. Я её даже на ардуинке делал, пока есть задачи 1000 Гц, когда задач нет можно дропать до 100 Гц чтобы проц не пробуждался часто.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 19:41, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уже давно придумано до вас В dynticks ядрах типовые дистровые ядра обычно ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.76, Аноним (76), 01:56, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в винде так сделано из коробки :) т.е. по дефолту 64 или 100гц, а если софтине нужно больше, то она сама выставляет нужный таймер.
     
  • 2.21, Аноним (-), 19:35, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Закончится тем, что 1000 это много, а 500 в самый раз. :)

    Смотря для чего. На обычном десктопе - вы точно хотите 1000Гц, для уменьшения латенси и уменьшения всяких нездоровых дергов. Ибо чем быстрее шедулинг задач - тем ниже латенси каждой задачи. Быстрее очередь доходит до энного желающего пожрать ресурсы проца.

    Это разумеется ведет к некоему оверхеду. Однако в "full dynticks" ядрах эффект не такой уж и большой - ибо если известно что в энный момент делать нечего, то и прерывания от таймера скипаются, что частично аннулирует аргументы второго инженера из гугля.

    Как видно из бенчей - результат разный и всяко плюс-минус считанные проценты. На десктопе и лаптопе более приятный десктоп от более низкой латенси - явно перевешивает экрномию на спичках.

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:51, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Теперь понятно почему люди с высокими герцами у моника топили за то, что оно не хуже и даже лучше обычных 60. Оно работало на тех же 60.)
     
     
  • 2.10, Шарп (ok), 19:08, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там написано про джиттер. Ты не понял и полез комментировать.
     
  • 2.16, Oe (?), 19:26, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Лучше бы сделали синхронизацию таймера с частотой монитора, непонятно почему это до сих пор не сделано, а сейчас уже не нужно ибо freesync. Интересно, сколько еще времени пройдет пока компьютер начнет работать с временем нормально? Видео только на аппаратных плеерах нормально можно смотреть, на компьютерах сплошной джиттер кадров.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 19:49, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что изначально это вообще совсем разные, независимые подсистемы, внезапно... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 20:17, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего что сие - не делится нацело?

    Ничего. Не хочет делиться — будем умножать :)

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:52, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Что бы инженеры из Гугла делали без этого чувака с Фороникса.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 21:16, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Передрались.
    "Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера."
     

  • 1.5, Ося Бендер (?), 18:54, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот так переставив кроватки, достигаем увеличения потока клиентов. Ловко!
     
  • 1.7, Совершенно другой аноним (?), 19:02, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что никто не сказал, что увеличение частоты повысит накладные расходы, т.к. прерывание предполагает переход из режима пользователя в режим ядра, сохранение регистров, вызов обработчика прерывания, восстановление регистров, а затем возвращение в режим пользователя.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:04, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "так повышение частот генерации прерываний таймера может привести к повышению энергопотребления"
     
     
  • 3.14, Совершенно другой аноним (?), 19:20, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> "так повышение частот генерации прерываний таймера может привести к повышению энергопотребления"

    это немного не то. Вопрос не про увеличение потребления энергии, а про потерю производительности. В то время, пока процессор бегает по прерыванию он, очевидно, не выполняет какую-либо полезную работу.

     
  • 2.18, Аноним (17), 19:28, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фороникс говорит, что не всё так однозначно!
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 21:12, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фороникс говорит, что не всё так однозначно!

    Фороникс говрит, судя по опыту, что неоднозначность там спичечная и для адекватных людей очевидно, что движняка такого не стоит.

     

  • 1.9, Шарп (ok), 19:06, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю компромисс: динамическое изменение частоты таймера в зависимости от нагрузки и всего такого.
     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 19:19, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно уже так работает, гуглить tickless kernel.
     
     
  • 3.59, Ivan_83 (ok), 22:01, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не совсем оно.
    Частота о которой идёт речь она про переключение потоков планировщиком, особенно когда потоков больше чем ядер (те почти всегда и особенно под нагрузкой).
     
  • 3.75, Аноним (75), 01:48, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >cat /boot/config-6.12.13-amd64 | grep CONFIG_NO_HZ_FULL
    >CONFIG_NO_HZ_FULL=y

    В общем - не понятно, о чём буря в стакане.

     

  • 1.11, Аноним (11), 19:17, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А они замеряли потерю производительности на коде, который не спамит потоками потому что по другому никто и не пытался программировать?
     
  • 1.12, анон (?), 19:17, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В убунтовском ядре уже стоит HZ_1000. Раньше было только в lowlatency, но теперь и в generic
     
     
  • 2.23, turbo2001 (ok), 19:40, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В божественной федорке тоже 1000
     
  • 2.61, Ivan_83 (ok), 22:06, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо?
    Во фре сколько себя помню HZ=1000.
    Помню игрался давно уже на арме с этим и уменьшение до 250 давало хороший буст, ниже уже разницы не было так заметно.
    Но и терминал начинал немного подлагивать.
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 00:54, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати во фре оно при загрузке может задаваться (в loader.conf).. на ванильном ядре. Если не нравится настройка по умолчанию.
    Не ясно что мешает в Линуксе сделать так же. Если вдруг кому дефолтные тики "жмут", grub.conf поправил и перегрузился. но нет. нельзя. только пересборка.
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:26, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю 100Hz уже 7+ лет и комп не парится.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:35, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Лоурайдер...

    Попробуй выставить 50Гц как в розетке

     
  • 2.29, Аноним (-), 19:54, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзаю 100Hz уже 7+ лет и комп не парится.

    Комп то не парится. А вот его владельца будет ожидать отстойный и дерганый experience, ибо решение о том какую задачу вообще пускать - принимается раз в 10 мс. Что довольно дофига, учитывая многопотосночть и вообще число программ и результирующее число претендентов на квант времени. Учитывая что при этом заранее неизвестно что претендент поработает не 10 мс а например 5 и отвалит, шедулинг получается весьма компромиссный.

    В общем 100Гц ядра - только для махровых вебсерверов, замурованных в стену. Где никто не заметит +/- 100 мс.

     
     
  • 3.62, Аноним (15), 22:12, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем больше ядер - тем менее актуален планировщик.
    Для игорей можно выделить ядра,  которые будут сидеть на процессе. Если процессу хватает ядер, то таймер не нужен (tickless), а увеличение его частоты даст обратный эффект по производительности.
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 23:50, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чем больше ядер - тем менее актуален планировщик.

    Скажи это сейчас интелу)

     

  • 1.20, KKK (?), 19:34, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Google уже давно мог бы написать собстенную ОС под свои задачи.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:50, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А можно адаптировать готовую ОС под свои задачи, тогда писать ОС не придётся - вот такой вот поворот.
     
  • 2.28, Скрудж (?), 19:53, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС да, а все драйвера мира (существующие и будущие) - нет. Но толку с ОС, если она не работает с железом?
     
  • 2.31, Аноним (-), 20:01, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже попробвали Man Fucshia Было полкило воплей о захвате мира, линукскапце, ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.32, Аноним (32), 20:01, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл уже давно не смог написать свою ос Фуксию. Теперь портит ядро.
     
  • 2.49, Аноним (-), 20:52, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мог бы.
    Но зачем? Проще использовать готовый труд сообщества.
    Главное направлять его, аки пастух стадо баранов, в нужном направлении.
     
  • 2.66, Шарп (ok), 22:47, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Google уже давно мог бы написать собстенную ОС под свои задачи.

    А он не может. С чего ты решил, что гугл всемогущий. Например это гугловские бойцы придумали архитектуру трансформер, на которой сейчас всякие чат-гпт работают, но они не лидеры в нейросетках.

     

  • 1.30, Аноним (32), 20:01, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то визжал в комментах про 500 герцовые Моники вот. Для них и надо.
     
  • 1.36, Аноним (36), 20:27, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос на опережение: возможно ли это будет как-то отключить и вернуть назад? (да, кора дуба и квадратный монитор из 2004, но это не ваше дело)
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 21:21, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нечего возвращать, буквально лишь поменяли 1 число в конфиге по-умолчанию. Это ни на ком вообще не отразится, так как дистрибутивы в любом случае свои конфиги используют. И да, многие уже давным-давно 1000 HZ используют.

    А Core2Duo кстати достаточно современный процессор. Для него таймер этот капля в море, увеличение частоты только приведет к улучшению отзывчивости системы.
    Разницу в нагрузке цпу между разными значениями таймера могут увидеть разве что владельцы каких-нибудь совсем музейных 386-ых или embedded кофеварок.

     
     
  • 3.56, scriptkiddis (?), 21:23, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на 300 и никаких жутчайших лагов и проблем о которых тут пишут нету. ЧЯДНТ?
     
     
  • 4.70, Аноним (69), 23:54, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не сравниваешь, вот что ты не делаешь.
    Поставь 1000 и сравни сам.
     
  • 2.55, scriptkiddis (?), 21:21, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и не наше дело как это отключить и вернуть.
     
  • 2.57, Аноним (57), 21:54, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ты можешь поставить HZ_1000, просто в дефолтном конфиге стоит HZ_250
    И в мэйнстримных дистрибах мэйнтейнеры ставят HZ_1000
    Если ты не на Генту или ЛФС, то скорее всего у тебя и так стоит уже 1000
    Если же ты собираешь ядро сам(судя по вопросу нет), то просто сможешь переключить и все
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 22:46, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел только что в дебиане CONFIG_HZ_250=y.
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:28, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При использовании дисплеев с частотой обновления 120Hz, типичных для современных [...] мобильных устройств

    Уоу, с каких это пор 120 герц типичны для мобил? Сейчас даже 90 герц далеко не на всех, да и то оно по умолчанию выключено, ибо выжирает и без того немощные батареи.

     
     
  • 2.41, Аноним (36), 20:32, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сейчас даже 90 герц далеко не на всех, да и то оно по умолчанию выключено, ибо выжирает и без того немощные батареи.

    Даже на тех где есть стоит динамическая частота обновления. Но в целом да, 60 это стандарт и будет им ещё не один десяток лет. Даже в айфонах не спешат с этим.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 21:16, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 60 это стандарт и будет им ещё не один десяток лет

    Откройте для себя хотя бы среднебюджетные телефоны. Хотя уже и на самом дешмане часто 90 Гц бывает.

    > Даже в айфонах не спешат с этим

    «Даже»… в айфонах много с чем не спешат.

     
  • 2.43, Аноним (43), 20:39, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я покупал свой хонор в 2022. Уже в то время большинство телефонов от 150 денег имели минимум 90 герц
     
  • 2.44, Аноним (-), 20:41, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Уоу, с каких это пор 120 герц типичны для мобил? Сейчас даже
    > 90 герц далеко не на всех, да и то оно по
    > умолчанию выключено, ибо выжирает и без того немощные батареи.

    Немощные батаереи нынче так то - во всю крышку, если вы не заметили. И емкостью под 6 амперчасов. От этого скоро авто можно будет прикуривать! Выжирает их - таки - блевота на электроне, когда кирпич норовит сварить яйца лежа в кармане. Или просто кач гигазов рекламы этим барахлом.

     
  • 2.71, Аноним (69), 23:56, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С разморозкой. В смартах уже пару лет как 120 есть, даже в мидле.
    И, ты только не падай!, есть экраны с динамической герцовкой 1-144.
     
  • 2.73, Xo (?), 00:08, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь ифон детектед)
     

  • 1.39, Аноним (39), 20:30, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Конфигурация с 1000Hz оказалась быстрее в тестах Llama.cpp, nginx, SuperTuxKart

    Что? Опенсорс копирка марио карт теперь является тестом?

     
     
  • 2.72, Аноним (69), 23:57, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    линукс гейминг во всей красе)
     

  • 1.40, Аноним (40), 20:31, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кто гуглу запрещает у себя в гугле 1000Hz поставить?
     
     
  • 2.46, Омнонном (?), 20:46, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А предлагатор сборку ядра не осилил пока ещё, только изменение кода.
     

  • 1.42, Аноним (42), 20:38, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А че не 1024? Там жеж, насколько я знаю, еще во времена каменного века на PC AT (на XT RTC был не обязательной железкой), RTC генерил IRQ 8 1024 раза в секунду и ниче. Все работало. Не тормозило.
     
     
  • 2.48, Аноним (-), 20:51, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А че не 1024? Там жеж, насколько я знаю, еще во времена
    > каменного века на PC AT (на XT RTC был не обязательной
    > железкой), RTC генерил IRQ 8 1024 раза в секунду и ниче.
    > Все работало. Не тормозило.

    А сейчас это делается чем-то другим, типа HPET или TSC (на x86-64). Они намного более шустрые и потому точные. У других платформ тоже - как правило скоростные, перепрограммируемые таймеры есть.

     
     
  • 3.60, Ivan_83 (ok), 22:04, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HPET как раз не оч любят, типа оно на PCI шине и оверхэд большой, вот TSC типа где то прямо в проце без лишних шин посредине.
     

  • 1.45, Омнонном (?), 20:45, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередной хре с горы ниасилив решение своих задач, пытается решить их за счёт всех остальных.
     
  • 1.58, Ivan_83 (ok), 21:59, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фиговые инженегры у гугла, всякую чушь пишут.

    Никто не написал что при частом переключении контекстов повышается отзывчивость всяких десктопов/интерактивов но при этом же увеличивается вымывание кешей из за более меньшего кванта времени работы одной задачи на одном ядре - те жручие задачи начинают медленее работать.

    Частота влияет на планировщик задач, поэтому per process оно не полуится сделать, по крайней мере без переделок шедуллера и прочих соседних внутренностей ядра.

     
  • 1.63, Аноним (15), 22:28, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сомневаюсь что патч будет принят.
    Скорее Линус поржёт и закроет Юсуфу доступ.
     
  • 1.64, Аноним (64), 22:32, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь это всё из-за Gnome, который лагает как какой нибудь смартфон Lenovo со вторым андроидом, не нужны нам эти "улучшения" на Openbox, тут и так всё работает отлично.
     
  • 1.67, th3m3 (ok), 23:20, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по тестам, лучше оставить как есть. Работает - не трогай!
     
  • 1.68, Кроносквад128 (?), 23:30, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё уже продумано в 5.6.0 эти только на этапе дао пути
     
  • 1.77, Балагур (?), 03:06, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инженеров linux у нас не осталось, судя по комментариям и самому посту. У нас уже тысячу лет в ядре вытесняющая многозадачность, а не кооперативная, да ещё и умная. Если процесс в течении своего тика делает sched_yield, а чаще всего он это делает, потому что 1/250 или даже 1/100 процессорного времени какого-нибудь i5 13500 - это слишком много тактов, то скидулер пускает следующий процесс.
     
  • 1.78, Балагур (?), 03:07, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инженеров linux у нас не осталось, судя по комментариям и самому посту. У нас уже тысячу лет в ядре вытесняющая многозадачность, а не кооперативная, да ещё и умная. Если процесс в течении своего тика делает sched_yield, а чаще всего он это делает, потому что 1/250 или даже 1/100 процессорного времени какого-нибудь i5 13500 - это слишком много тактов, то скидулер пускает следующий процесс.
     

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