Обсуждение увеличения частоты таймера в ядре Linux до 1000 Гц по умолчанию

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|2.17, Аноним (17), 19:27, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глянул специально ядро. Есть варианты: 100, 250, 300, 1000. Но как я понял, можно и пропатчить, если сильно надо.
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|2.19, Oe (?), 19:28, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Закончиться динамической частотой таймера. Я её даже на ардуинке делал, пока есть задачи 1000 Гц, когда задач нет можно дропать до 100 Гц чтобы проц не пробуждался часто.
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|3.25, Аноним (25), 19:41, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Все уже давно придумано до вас В dynticks ядрах типовые дистровые ядра обычно ... большой текст свёрнут, показать
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|3.76, Аноним (76), 01:56, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в винде так сделано из коробки :) т.е. по дефолту 64 или 100гц, а если софтине нужно больше, то она сама выставляет нужный таймер.
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|2.21, Аноним (-), 19:35, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Закончится тем, что 1000 это много, а 500 в самый раз. :)
Смотря для чего. На обычном десктопе - вы точно хотите 1000Гц, для уменьшения латенси и уменьшения всяких нездоровых дергов. Ибо чем быстрее шедулинг задач - тем ниже латенси каждой задачи. Быстрее очередь доходит до энного желающего пожрать ресурсы проца.
Это разумеется ведет к некоему оверхеду. Однако в "full dynticks" ядрах эффект не такой уж и большой - ибо если известно что в энный момент делать нечего, то и прерывания от таймера скипаются, что частично аннулирует аргументы второго инженера из гугля.
Как видно из бенчей - результат разный и всяко плюс-минус считанные проценты. На десктопе и лаптопе более приятный десктоп от более низкой латенси - явно перевешивает экрномию на спичках.
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|1.3, Аноним (3), 18:51, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Теперь понятно почему люди с высокими герцами у моника топили за то, что оно не хуже и даже лучше обычных 60. Оно работало на тех же 60.)
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|2.10, Шарп (ok), 19:08, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Там написано про джиттер. Ты не понял и полез комментировать.
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|2.16, Oe (?), 19:26, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Лучше бы сделали синхронизацию таймера с частотой монитора, непонятно почему это до сих пор не сделано, а сейчас уже не нужно ибо freesync. Интересно, сколько еще времени пройдет пока компьютер начнет работать с временем нормально? Видео только на аппаратных плеерах нормально можно смотреть, на компьютерах сплошной джиттер кадров.
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|3.26, Аноним (25), 19:49, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Потому что изначально это вообще совсем разные, независимые подсистемы, внезапно... большой текст свёрнут, показать
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|4.34, Аноним (34), 20:17, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего что сие - не делится нацело?
Ничего. Не хочет делиться — будем умножать :)
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|2.52, Аноним (52), 21:16, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Передрались.
"Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера."
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|1.7, Совершенно другой аноним (?), 19:02, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Странно, что никто не сказал, что увеличение частоты повысит накладные расходы, т.к. прерывание предполагает переход из режима пользователя в режим ядра, сохранение регистров, вызов обработчика прерывания, восстановление регистров, а затем возвращение в режим пользователя.
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|2.8, Аноним (8), 19:04, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "так повышение частот генерации прерываний таймера может привести к повышению энергопотребления"
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|3.14, Совершенно другой аноним (?), 19:20, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> "так повышение частот генерации прерываний таймера может привести к повышению энергопотребления"
это немного не то. Вопрос не про увеличение потребления энергии, а про потерю производительности. В то время, пока процессор бегает по прерыванию он, очевидно, не выполняет какую-либо полезную работу.
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|3.51, Аноним (51), 21:12, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фороникс говорит, что не всё так однозначно!
Фороникс говрит, судя по опыту, что неоднозначность там спичечная и для адекватных людей очевидно, что движняка такого не стоит.
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|1.9, Шарп (ok), 19:06, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предлагаю компромисс: динамическое изменение частоты таймера в зависимости от нагрузки и всего такого.
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|3.59, Ivan_83 (ok), 22:01, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не совсем оно.
Частота о которой идёт речь она про переключение потоков планировщиком, особенно когда потоков больше чем ядер (те почти всегда и особенно под нагрузкой).
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|3.75, Аноним (75), 01:48, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>cat /boot/config-6.12.13-amd64 | grep CONFIG_NO_HZ_FULL
>CONFIG_NO_HZ_FULL=y
В общем - не понятно, о чём буря в стакане.
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|1.11, Аноним (11), 19:17, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А они замеряли потерю производительности на коде, который не спамит потоками потому что по другому никто и не пытался программировать?
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|1.12, анон (?), 19:17, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В убунтовском ядре уже стоит HZ_1000. Раньше было только в lowlatency, но теперь и в generic
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|2.61, Ivan_83 (ok), 22:06, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чо?
Во фре сколько себя помню HZ=1000.
Помню игрался давно уже на арме с этим и уменьшение до 250 давало хороший буст, ниже уже разницы не было так заметно.
Но и терминал начинал немного подлагивать.
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|3.74, Аноним (74), 00:54, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати во фре оно при загрузке может задаваться (в loader.conf).. на ванильном ядре. Если не нравится настройка по умолчанию.
Не ясно что мешает в Линуксе сделать так же. Если вдруг кому дефолтные тики "жмут", grub.conf поправил и перегрузился. но нет. нельзя. только пересборка.
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|2.29, Аноним (-), 19:54, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Юзаю 100Hz уже 7+ лет и комп не парится.
Комп то не парится. А вот его владельца будет ожидать отстойный и дерганый experience, ибо решение о том какую задачу вообще пускать - принимается раз в 10 мс. Что довольно дофига, учитывая многопотосночть и вообще число программ и результирующее число претендентов на квант времени. Учитывая что при этом заранее неизвестно что претендент поработает не 10 мс а например 5 и отвалит, шедулинг получается весьма компромиссный.
В общем 100Гц ядра - только для махровых вебсерверов, замурованных в стену. Где никто не заметит +/- 100 мс.
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|3.62, Аноним (15), 22:12, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем больше ядер - тем менее актуален планировщик.
Для игорей можно выделить ядра, которые будут сидеть на процессе. Если процессу хватает ядер, то таймер не нужен (tickless), а увеличение его частоты даст обратный эффект по производительности.
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|4.69, Аноним (69), 23:50, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чем больше ядер - тем менее актуален планировщик.
Скажи это сейчас интелу)
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|1.20, KKK (?), 19:34, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Google уже давно мог бы написать собстенную ОС под свои задачи.
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|2.27, Аноним (27), 19:50, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А можно адаптировать готовую ОС под свои задачи, тогда писать ОС не придётся - вот такой вот поворот.
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|2.28, Скрудж (?), 19:53, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ОС да, а все драйвера мира (существующие и будущие) - нет. Но толку с ОС, если она не работает с железом?
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|2.31, Аноним (-), 20:01, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Уже попробвали Man Fucshia Было полкило воплей о захвате мира, линукскапце, ... большой текст свёрнут, показать
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|2.32, Аноним (32), 20:01, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл уже давно не смог написать свою ос Фуксию. Теперь портит ядро.
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|2.49, Аноним (-), 20:52, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мог бы.
Но зачем? Проще использовать готовый труд сообщества.
Главное направлять его, аки пастух стадо баранов, в нужном направлении.
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|2.66, Шарп (ok), 22:47, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Google уже давно мог бы написать собстенную ОС под свои задачи.
А он не может. С чего ты решил, что гугл всемогущий. Например это гугловские бойцы придумали архитектуру трансформер, на которой сейчас всякие чат-гпт работают, но они не лидеры в нейросетках.
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|1.36, Аноним (36), 20:27, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос на опережение: возможно ли это будет как-то отключить и вернуть назад? (да, кора дуба и квадратный монитор из 2004, но это не ваше дело)
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|2.54, Аноним (54), 21:21, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там нечего возвращать, буквально лишь поменяли 1 число в конфиге по-умолчанию. Это ни на ком вообще не отразится, так как дистрибутивы в любом случае свои конфиги используют. И да, многие уже давным-давно 1000 HZ используют.
А Core2Duo кстати достаточно современный процессор. Для него таймер этот капля в море, увеличение частоты только приведет к улучшению отзывчивости системы.
Разницу в нагрузке цпу между разными значениями таймера могут увидеть разве что владельцы каких-нибудь совсем музейных 386-ых или embedded кофеварок.
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|4.70, Аноним (69), 23:54, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не сравниваешь, вот что ты не делаешь.
Поставь 1000 и сравни сам.
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|2.57, Аноним (57), 21:54, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас ты можешь поставить HZ_1000, просто в дефолтном конфиге стоит HZ_250
И в мэйнстримных дистрибах мэйнтейнеры ставят HZ_1000
Если ты не на Генту или ЛФС, то скорее всего у тебя и так стоит уже 1000
Если же ты собираешь ядро сам(судя по вопросу нет), то просто сможешь переключить и все
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|1.37, Аноним (37), 20:28, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При использовании дисплеев с частотой обновления 120Hz, типичных для современных [...] мобильных устройств
Уоу, с каких это пор 120 герц типичны для мобил? Сейчас даже 90 герц далеко не на всех, да и то оно по умолчанию выключено, ибо выжирает и без того немощные батареи.
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|2.41, Аноним (36), 20:32, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас даже 90 герц далеко не на всех, да и то оно по умолчанию выключено, ибо выжирает и без того немощные батареи.
Даже на тех где есть стоит динамическая частота обновления. Но в целом да, 60 это стандарт и будет им ещё не один десяток лет. Даже в айфонах не спешат с этим.
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|3.53, Аноним (53), 21:16, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 60 это стандарт и будет им ещё не один десяток лет
Откройте для себя хотя бы среднебюджетные телефоны. Хотя уже и на самом дешмане часто 90 Гц бывает.
> Даже в айфонах не спешат с этим
«Даже»… в айфонах много с чем не спешат.
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|2.43, Аноним (43), 20:39, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я покупал свой хонор в 2022. Уже в то время большинство телефонов от 150 денег имели минимум 90 герц
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|2.44, Аноним (-), 20:41, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Уоу, с каких это пор 120 герц типичны для мобил? Сейчас даже
> 90 герц далеко не на всех, да и то оно по
> умолчанию выключено, ибо выжирает и без того немощные батареи.
Немощные батаереи нынче так то - во всю крышку, если вы не заметили. И емкостью под 6 амперчасов. От этого скоро авто можно будет прикуривать! Выжирает их - таки - блевота на электроне, когда кирпич норовит сварить яйца лежа в кармане. Или просто кач гигазов рекламы этим барахлом.
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|2.71, Аноним (69), 23:56, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С разморозкой. В смартах уже пару лет как 120 есть, даже в мидле.
И, ты только не падай!, есть экраны с динамической герцовкой 1-144.
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|1.39, Аноним (39), 20:30, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Конфигурация с 1000Hz оказалась быстрее в тестах Llama.cpp, nginx, SuperTuxKart
Что? Опенсорс копирка марио карт теперь является тестом?
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|1.42, Аноним (42), 20:38, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А че не 1024? Там жеж, насколько я знаю, еще во времена каменного века на PC AT (на XT RTC был не обязательной железкой), RTC генерил IRQ 8 1024 раза в секунду и ниче. Все работало. Не тормозило.
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|2.48, Аноним (-), 20:51, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А че не 1024? Там жеж, насколько я знаю, еще во времена
> каменного века на PC AT (на XT RTC был не обязательной
> железкой), RTC генерил IRQ 8 1024 раза в секунду и ниче.
> Все работало. Не тормозило.
А сейчас это делается чем-то другим, типа HPET или TSC (на x86-64). Они намного более шустрые и потому точные. У других платформ тоже - как правило скоростные, перепрограммируемые таймеры есть.
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|3.60, Ivan_83 (ok), 22:04, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HPET как раз не оч любят, типа оно на PCI шине и оверхэд большой, вот TSC типа где то прямо в проце без лишних шин посредине.
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|1.45, Омнонном (?), 20:45, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очередной хре с горы ниасилив решение своих задач, пытается решить их за счёт всех остальных.
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|1.58, Ivan_83 (ok), 21:59, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фиговые инженегры у гугла, всякую чушь пишут.
Никто не написал что при частом переключении контекстов повышается отзывчивость всяких десктопов/интерактивов но при этом же увеличивается вымывание кешей из за более меньшего кванта времени работы одной задачи на одном ядре - те жручие задачи начинают медленее работать.
Частота влияет на планировщик задач, поэтому per process оно не полуится сделать, по крайней мере без переделок шедуллера и прочих соседних внутренностей ядра.
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|1.63, Аноним (15), 22:28, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сомневаюсь что патч будет принят.
Скорее Линус поржёт и закроет Юсуфу доступ.
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|1.64, Аноним (64), 22:32, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь это всё из-за Gnome, который лагает как какой нибудь смартфон Lenovo со вторым андроидом, не нужны нам эти "улучшения" на Openbox, тут и так всё работает отлично.
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|1.77, Балагур (?), 03:06, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Инженеров linux у нас не осталось, судя по комментариям и самому посту. У нас уже тысячу лет в ядре вытесняющая многозадачность, а не кооперативная, да ещё и умная. Если процесс в течении своего тика делает sched_yield, а чаще всего он это делает, потому что 1/250 или даже 1/100 процессорного времени какого-нибудь i5 13500 - это слишком много тактов, то скидулер пускает следующий процесс.
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|1.78, Балагур (?), 03:07, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Инженеров linux у нас не осталось, судя по комментариям и самому посту. У нас уже тысячу лет в ядре вытесняющая многозадачность, а не кооперативная, да ещё и умная. Если процесс в течении своего тика делает sched_yield, а чаще всего он это делает, потому что 1/250 или даже 1/100 процессорного времени какого-нибудь i5 13500 - это слишком много тактов, то скидулер пускает следующий процесс.
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