Прекращение разработки планировщика задач MuQSS и набора патчей "-ck" для ядра Linux

Кон Коливас (Con Kolivas) предупредил о намерении прекратить разработку своих проектов для ядра Linux, нацеленных на повышение отзывчивости и интерактивности пользовательских задач. В том числе будет остановлена разработка планировщика планировщика задач MuQSS (Multiple Queue Skiplist Scheduler, ранее развивался под именем BFS) и прекращена адаптация набора патчей "-ck" для новых выпусков ядра.

В качестве причины упоминается потеря интереса к разработке для ядра Linux после 20 лет подобной деятельности и невозможности вернуть былую мотивацию после возвращения к медицинской деятельности в ходе пандемии Covid19 (по образованию Кон анестезиолог и во время пантедемии он возглавил проект по разработке новой конструкции аппаратов искусственной вентиляции лёгких и использованию 3D-печати для создания сопутствующих деталей).

Примечательно, что в 2007 году Кон Коливас уже прекращал разработку патчей "-ck" на фоне невозможности продвижения своих исправлений в основной состав ядра Linux, но затем вернулся к их развитию. Если Кон Коливас в этот раз не сумеет найти мотивацию для продолжения работы, то выпуск патчей 5.12-ck1 станет последним.

Патчи "-ck", помимо планировщика MuQSS, продолжающего развитие проекта BFS, включают различные изменения, влияющие на работу системы управления памятью, обработку приоритетов, генерацию прерываний таймера и настройки ядра. Ключевой задачей патчей является повышение отзывчивости приложений на рабочем столе. Так как предлагаемые изменения могут негативно влиять на производительность серверных систем, компьютеров с большим числом ядер CPU и на работу в условиях одновременного выполнения большого числа процессов, многие изменения Кона Коливаса отказались принимать в основной состав ядра и ему приходилось поддерживать их в форме отдельного набора патчей, адаптируемого к каждому новому выпуску ядра.

Последним обновлением ветки "-ck" стала адаптация для выпуска ядра 5.12. Выпуск патчей "-ck" для ядра 5.13 был пропущен, а после выхода ядра 5.14 объявлено о намерении прекратить портирование для новых версий ядра. Возможно эстафету по сопровождению патчей смогут подхватить проекты Liquorix и Xanmod, уже использующие в своих вариантах ядра Linux наработки из набора "-ck".

Кон Коливас готов передать сопровождение патчей в другие руки, но не верит, что это будет удачным решением, так как все прошлые попытки создания форков приводили к появлению проблем, которых он старался избежать. Для пользователей, которые желают получить максимальный выигрыш от использования основного ядра Linux без портирования на него планировщика MuQSS, Кон Коливас считает, что самым простым и эффективным будет перенос патчей для увеличения частоты генерации прерываний от таймера (HZ) до 1000 Гц.



