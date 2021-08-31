Прекращение разработки планировщика задач MuQSS и набора патчей "-ck" для ядра Linux

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|1.1, Аноним (1), 10:14, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Если Кон Коливас в этот раз не сумеет найти мотивацию для продолжения работы, то выпуск патчей 5.12-ck1 станет последним.
Помогите Кону Коливасу найти мотивацию
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|1.4, Аноним (4), 10:36, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Вся ценность опенсурса в одной новости.
Человеку увожение за труд.
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|2.20, Админ Анонимов (?), 11:42, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вся ценность опенсурса в одной новости.
а если бы это был не опенсурс то было бы всё иначе ?
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|1.5, Аноним (5), 10:40, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Корпорациям надо ядро от Линуса для серверных систем, а на десктоп они чихали. Принимать патчи никто не хочет, мотивации ноль. А я то думаю, чего-то мой Линукс такой тормозной, а оно вот оно, что Михалыч!
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|2.7, Аноним (7), 10:58, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Твой линукс тормозной только потому, что ты свой целерон для 775 сокета считаешь "достаточным" . Дело твоё конечно, можешь ещё лет двадцать не апгрейдится. Linuxу только не предъявляй.
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|3.13, Bod (??), 11:16, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Твой линукс тормозной только потому, что ты свой целерон для 775 сокета считаешь "достаточным" . Дело твоё конечно, можешь ещё лет двадцать не апгрейдится. Linuxу только не предъявляй.
Если зубами цепляться за "остриё прогресса" и внимательно отслеживать выход новой версии какой-нибудь железки - это тебе в секту почитателей надкусанного яблока. Десктопный линукс, ИМХО, это в том числе и возможность организации достаточно полноценной работы на системе с "целероном для 775 сокета".
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|3.15, funny.falcon (?), 11:21, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я сидел на селероне для 775 сокета (лет 15 назад). Специально компилил ядро с частотой прерываний 1000Hz, и всё было плавно.
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|2.14, n00by (ok), 11:20, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А я то думаю, чего-то мой Линукс такой тормозной
На самом деле Микрософт сломала для хоста timeBeginPeriod(1) год назад.
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|2.32, Alucard (??), 13:52, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я собераю ядрышко ручками, вырубая ненужное и плюс с хорошими патчами, тиро pds и частота прерываний в 1000. И все летает. Помню первые знакомства с линем, на 16ый убунте все летало, ну а на венде тормоза за тормозами. Впринципе, ситуацию выровнил ссд, но один фиг, линь более отзывчив и офигенен))
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|1.8, Bod (??), 10:59, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Товарищу Коливасу уважение и благодарность за его работу. Очень, очень жаль.
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|1.9, Аноним (9), 11:06, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какие то "детские" проблемы. Мне иногда очень смешно читать о таких проблемах, как проблемах с V-Sync и утечках памяти в Cinnamon, из за которых приходится прикручивать такие костыли, как тихая его перезагрузка. Просто по моему foreground приложения должны иметь более высокий приоритет. Вот и все. Компьютер создан прежде всего для решения пользовательских задач. А потому всякие Винды, которые считают, что ее обновление в 100500 раз важнее нашей работы, должны по дефолту идти лесом. Пока компьютер находится в простое - делайте, что хотите. Но как только пользователь открыл foreground приложение - все ресурсы должны отдаваться ему, чтобы обеспечить максимальную отзывчивость.
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|2.10, Аноним (9), 11:08, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забыл добавить, что у сервера по дефолту нет foreground задач, так что его это никак не затронет.
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|2.11, Аноним (11), 11:14, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И пожалуйста, предоставьте мне отчет по отзывчивости до обеда на стол в двух экземплярах и что было предпринято для решения данной ситуации и исключения её в будущем если не хотите быть уволены
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|1.12, Zenitur (ok), 11:16, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как жаль. Пользуюсь этими патчами, хоть и не на последних ядрах. Пойду снова задоначу Коливасу. Предыдущий раз был в 2013 году
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|1.22, vitalif (ok), 12:08, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никогда не понимал, что это вообще такое и зачем :) какая-то отзывчивость, какие-то проблемы... УМВР, ЧЯДНТ?
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|2.29, Аноним (29), 12:53, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот в этом все линухоеды. Ничерта не знают но мнение имеют. Это Инго Молнар. Хоть Инго то знаешь?
2007-04-15 Work begun on replacing all interactivity tuning with a fair scheduling design by Con Kolivas.
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|1.31, Bod (??), 13:21, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Комментарии по ссылке из новости:
Edu4rdshl31 August 2021 at 20:08
Пользователь MuQSS с 6/7-летним стажем, мне лично это очень грустно, MuQSS - это чистая магия и был моим основным планировщиком ЦП для всего на всех моих личных машинах, но я полностью понимаю и поддерживаю вашу точку зрения. Все, что я хочу сказать, это: спасибо за все, что вы сделали для поддержки этого набора патчей, и наилучшие пожелания всем вашим другим проектам, вы герой.
С уважением,
Эд
Anonymous31 August 2021 at 21:58
Кон, спасибо за ваши усилия по обеспечению отзывчивости настольных систем! Ваша пользовательская база определенно будет скучать по вам.
Я полностью понимаю ваше решение и надеюсь, что кто-то подберет хотя бы часть наборов патчей для синхронизации.
С наилучшими пожеланиями и удачи в ваших дальнейших начинаниях!
BR,
Эдуардо
HAMAD ALMARRI1 September 2021 at 00:51
Очень грустно это слышать, Кон! Я буду рад помочь, поддержать и, возможно, портировать некоторые факторы интерактивности из CacULE в MuQSS, если хотите. Однако я не буду делать это как отдельную вилку, я хотел бы работать с вами и помочь перенести MuQSS на будущие версии ядра в соответствии с вашими инструкциями и вашими указаниями (в качестве поддержки персонала).
Вы вдохновили меня на взлом планировщика ядра процессора. Я сделал небольшую модификацию CFS, чтобы повысить интерактивность, названную CacULE, которая никогда не может сравниться с превосходством MuQSS. Буду рад помочь.
Хамад Аль Марри
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|1.34, mos87 (ok), 14:19, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>время пантедемии он возглавил проект по разработке новой конструкции аппаратов искусственной вентиляции лёгких и использованию 3D-печати для создания сопутствующих деталей
надо будет кинуть это нашему заводику из банды ворья чемезововского
ну это те которые весело рапортовали о 1000000кратном увеличение выпуска ИВЛов, которые потом еще обогревателями заделались (путём воспламенения).
Да михоил.
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