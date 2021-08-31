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Прекращение разработки планировщика задач MuQSS и набора патчей "-ck" для ядра Linux

04.09.2021 09:35

Кон Коливас (Con Kolivas) предупредил о намерении прекратить разработку своих проектов для ядра Linux, нацеленных на повышение отзывчивости и интерактивности пользовательских задач. В том числе будет остановлена разработка планировщика планировщика задач MuQSS (Multiple Queue Skiplist Scheduler, ранее развивался под именем BFS) и прекращена адаптация набора патчей "-ck" для новых выпусков ядра.

В качестве причины упоминается потеря интереса к разработке для ядра Linux после 20 лет подобной деятельности и невозможности вернуть былую мотивацию после возвращения к медицинской деятельности в ходе пандемии Covid19 (по образованию Кон анестезиолог и во время пантедемии он возглавил проект по разработке новой конструкции аппаратов искусственной вентиляции лёгких и использованию 3D-печати для создания сопутствующих деталей).

Примечательно, что в 2007 году Кон Коливас уже прекращал разработку патчей "-ck" на фоне невозможности продвижения своих исправлений в основной состав ядра Linux, но затем вернулся к их развитию. Если Кон Коливас в этот раз не сумеет найти мотивацию для продолжения работы, то выпуск патчей 5.12-ck1 станет последним.

Патчи "-ck", помимо планировщика MuQSS, продолжающего развитие проекта BFS, включают различные изменения, влияющие на работу системы управления памятью, обработку приоритетов, генерацию прерываний таймера и настройки ядра. Ключевой задачей патчей является повышение отзывчивости приложений на рабочем столе. Так как предлагаемые изменения могут негативно влиять на производительность серверных систем, компьютеров с большим числом ядер CPU и на работу в условиях одновременного выполнения большого числа процессов, многие изменения Кона Коливаса отказались принимать в основной состав ядра и ему приходилось поддерживать их в форме отдельного набора патчей, адаптируемого к каждому новому выпуску ядра.

Последним обновлением ветки "-ck" стала адаптация для выпуска ядра 5.12. Выпуск патчей "-ck" для ядра 5.13 был пропущен, а после выхода ядра 5.14 объявлено о намерении прекратить портирование для новых версий ядра. Возможно эстафету по сопровождению патчей смогут подхватить проекты Liquorix и Xanmod, уже использующие в своих вариантах ядра Linux наработки из набора "-ck".

Кон Коливас готов передать сопровождение патчей в другие руки, но не верит, что это будет удачным решением, так как все прошлые попытки создания форков приводили к появлению проблем, которых он старался избежать. Для пользователей, которые желают получить максимальный выигрыш от использования основного ядра Linux без портирования на него планировщика MuQSS, Кон Коливас считает, что самым простым и эффективным будет перенос патчей для увеличения частоты генерации прерываний от таймера (HZ) до 1000 Гц.

  1. Главная ссылка к новости (https://ck-hack.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Автор BFS представил новый планировщик задач MuQSS для ядра Linux
  3. OpenNews: Представлен новый вариант планировщика задач BFS
  4. OpenNews: К чему приведет зависимость процесса разработки ядра Linux от одного человека
  5. OpenNews: Для Linux ядра 2.6.33 доступны патчи "-ck", увеличивающие отзывчивость системы
  6. OpenNews: Con Kolivas прекращает поддержку "-ck" ветки Linux ядра
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55737-kernel
Ключевые слова: kernel, patch, muqss, bfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Если Кон Коливас в этот раз не сумеет найти мотивацию для продолжения работы, то выпуск патчей 5.12-ck1 станет последним.

    Помогите Кону Коливасу найти мотивацию

     
     
  • 2.3, Хру (?), 10:36, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сюжет для рогалика :)) Или начинка?
     

  • 1.2, Nikki Next (?), 10:21, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Garuda Linux то есть потеряет фичу?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:35, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто это?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:36, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Вся ценность опенсурса в одной новости.
    Человеку увожение за труд.
     
     
  • 2.20, Админ Анонимов (?), 11:42, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вся ценность опенсурса в одной новости.

    а если бы это был не опенсурс то было бы всё иначе ?

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:40, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Корпорациям надо ядро от Линуса для серверных систем, а на десктоп они чихали. Принимать патчи никто не хочет, мотивации ноль. А я то думаю, чего-то мой Линукс такой тормозной, а оно вот оно, что Михалыч!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твой линукс тормозной только потому, что ты свой целерон для 775 сокета считаешь "достаточным" . Дело твоё конечно, можешь ещё лет двадцать не апгрейдится. Linuxу только не предъявляй.
     
     
  • 3.13, Bod (??), 11:16, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Твой линукс тормозной только потому, что ты свой целерон для 775 сокета считаешь "достаточным" . Дело твоё конечно, можешь ещё лет двадцать не апгрейдится. Linuxу только не предъявляй.

    Если зубами цепляться за "остриё прогресса" и внимательно отслеживать выход новой версии какой-нибудь железки - это тебе в секту почитателей надкусанного яблока. Десктопный линукс, ИМХО, это в том числе и возможность организации достаточно полноценной работы на системе с "целероном для 775 сокета".

     
  • 3.15, funny.falcon (?), 11:21, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я сидел на селероне для 775 сокета (лет 15 назад). Специально компилил ядро с частотой прерываний 1000Hz, и всё было плавно.
     
  • 2.14, n00by (ok), 11:20, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А я то думаю, чего-то мой Линукс такой тормозной

    На самом деле Микрософт сломала для хоста timeBeginPeriod(1) год назад.

     
  • 2.32, Alucard (??), 13:52, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я собераю ядрышко ручками, вырубая ненужное и плюс с хорошими патчами, тиро pds и частота прерываний в 1000. И все летает. Помню первые знакомства с линем, на 16ый убунте все летало, ну а на венде тормоза за тормозами. Впринципе, ситуацию выровнил ссд, но один фиг, линь более отзывчив и офигенен))
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:57, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда нет денег... Энтузиазм не вечен. 🤷
     
  • 1.8, Bod (??), 10:59, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Товарищу Коливасу уважение и благодарность за его работу. Очень, очень жаль.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:06, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какие то "детские" проблемы. Мне иногда очень смешно читать о таких проблемах, как проблемах с V-Sync и утечках памяти в Cinnamon, из за которых приходится прикручивать такие костыли, как тихая его перезагрузка. Просто по моему foreground приложения должны иметь более высокий приоритет. Вот и все. Компьютер создан прежде всего для решения пользовательских задач. А потому всякие Винды, которые считают, что ее обновление в 100500 раз важнее нашей работы, должны по дефолту идти лесом. Пока компьютер находится в простое - делайте, что хотите. Но как только пользователь открыл foreground приложение - все ресурсы должны отдаваться ему, чтобы обеспечить максимальную отзывчивость.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:08, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забыл добавить, что у сервера по дефолту нет foreground задач, так что его это никак не затронет.
     
     
  • 3.28, FFf (?), 12:46, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У сервера есть foreground jobs
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:14, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пожалуйста, предоставьте мне отчет по отзывчивости до обеда на стол в двух экземплярах и что было предпринято для решения данной ситуации и исключения её в будущем если не хотите быть уволены
     
  • 2.25, vitalif (ok), 12:19, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю KDE, не видел никаких утечек и проблем с vsync...
     

  • 1.12, Zenitur (ok), 11:16, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как жаль. Пользуюсь этими патчами, хоть и не на последних ядрах. Пойду снова задоначу Коливасу. Предыдущий раз был в 2013 году
     
  • 1.22, vitalif (ok), 12:08, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не понимал, что это вообще такое и зачем :) какая-то отзывчивость, какие-то проблемы... УМВР, ЧЯДНТ?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:53, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот в этом все линухоеды. Ничерта не знают но мнение имеют. Это Инго Молнар. Хоть Инго то знаешь?

    2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a fair scheduling design by Con Kolivas.

     

  • 1.31, Bod (??), 13:21, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Комментарии по ссылке из новости:

    Edu4rdshl31 August 2021 at 20:08
    Пользователь MuQSS с 6/7-летним стажем, мне лично это очень грустно, MuQSS - это чистая магия и был моим основным планировщиком ЦП для всего на всех моих личных машинах, но я полностью понимаю и поддерживаю вашу точку зрения. Все, что я хочу сказать, это: спасибо за все, что вы сделали для поддержки этого набора патчей, и наилучшие пожелания всем вашим другим проектам, вы герой.
    С уважением,
    Эд

    Anonymous31 August 2021 at 21:58
    Кон, спасибо за ваши усилия по обеспечению отзывчивости настольных систем! Ваша пользовательская база определенно будет скучать по вам.
    Я полностью понимаю ваше решение и надеюсь, что кто-то подберет хотя бы часть наборов патчей для синхронизации.
    С наилучшими пожеланиями и удачи в ваших дальнейших начинаниях!
    BR,
    Эдуардо

    HAMAD ALMARRI1 September 2021 at 00:51
    Очень грустно это слышать, Кон! Я буду рад помочь, поддержать и, возможно, портировать некоторые факторы интерактивности из CacULE в MuQSS, если хотите. Однако я не буду делать это как отдельную вилку, я хотел бы работать с вами и помочь перенести MuQSS на будущие версии ядра в соответствии с вашими инструкциями и вашими указаниями (в качестве поддержки персонала).
    Вы вдохновили меня на взлом планировщика ядра процессора. Я сделал небольшую модификацию CFS, чтобы повысить интерактивность, названную CacULE, которая никогда не может сравниться с превосходством MuQSS. Буду рад помочь.
    Хамад Аль Марри

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  • 1.33, Аноним (33), 14:01, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не нужно!
     
  • 1.34, mos87 (ok), 14:19, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >время пантедемии он возглавил проект по разработке новой конструкции аппаратов искусственной вентиляции лёгких и использованию 3D-печати для создания сопутствующих деталей

    надо будет кинуть это нашему заводику из банды ворья чемезововского
    ну это те которые весело рапортовали о 1000000кратном увеличение выпуска ИВЛов, которые потом еще обогревателями заделались (путём воспламенения).

    Да михоил.

     

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