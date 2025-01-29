Ядро Linux достигло отметки в 40 млн строк

2.14 , 12yoexpert ( ok ), 16:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Сколько лет понадобится на переписывание на Rust? вопрос не имеет смысла, на раст можно переписывать, но не переписать

2.16 , Аноним ( - ), 16:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сколько лет понадобится на переписывание на Rust? А зачем его переписывать?

Проще сделать микроось под х86 или АРМ64, без тонн легаси и некроплатформ тридцатилетней давности. Но пока не сильно нужно, ядро опухло, но еще не лопнуло. > Си повезло с таким огромным кодом, никогда не уйдёт в прошлое. Угу, наверное про латынь так же говорили. И про римскую империю. > Google вон пытался написать фуксию, 34% проекта на Rust. В итоге не потянули, забросили идею ОС с нуля писать. Гугл вообще славится кол-вом закопанных проектов. Но при этом новый код в андроиде стараются писать на расте. Как контрпример - редох который пишут 2,5 калеки и у них уже дум запускается.

Да, дров нету, но мы помним линукс начала двухтысячных...

3.20 , Аноним ( 20 ), 16:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если проще почему её не сделали и почему редокс не летит?

4.28 , Аноним ( - ), 16:34, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что ядро еще шевелится)

Как только затраты превысят профиты - начнут задумываться. Ты что никогда не был в ситуации, когда точно знаешь, как переделать лучше, но "это же работать надо" и "оно ж работает -> не трогаю"))?

3.36 , Жироватт ( ok ), 16:54, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Латынь?

Это которая до сих пор используется как lingua franca для медиков?

Или та, на которой зиждется 2/3 вокобуляра западных языков?

4.40 , Аноним ( - ), 17:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, именно она.

Используется только для обозначения болезней, названий костей и сухожилий...

Никто сейчас не преподает медицина на латыне.

Т.е язык бывший языком науки, на котором научные работы писались даже в российской империи, стал просто языком для списка научных терминов.

Сколько людей в мире могут говорить и писать на нем? Вот то то и оно. > зиждется 2/3 вокобуляра западных языков? Зиждется не значит живет

Так и СИ останется в будущих языках как "СИ подобный синтаксис". ps я уже молчу про то, что самой латыни было дофига и больше, и и по времени, и по диалектам.

5.43 , Жироватт ( ok ), 17:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До сих пор в программу классического обучения в частных школах - не для плебса и "новых денег" - входит латынь. Хм...

Куча классического культурного наследия в первозданном виде, типа пословиц и поговорок вида "Quod licet Jovi, non licet bovi", хм...

В девизах и речёвках до сих пор сидит латынь, даже у очень молодых организаций, типа "Semper fidelis" у штатовких КМП, хм...

При формировании новых терминов идут или греческие корни, или корни из латыни, хм...

Католические богослужения состоят на 100%, а оффициальные католические тексты пишутся на латыни, а только потом переводятся, хмм...

6.50 , Аноним ( 50 ), 17:37, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ничего, учитывая что 2 из четырёх Евангелий изначально написаны на греческом и все Деяния, а самая изначальная версия Ветхого завета в католичестве была целиком инкорпорировани из Септуагинты, а, кстати, новые практикуемые переводы были сделаны и с оглядкой на предыдущие, потому Ветхий завет это вам не перевод мосаретского извода с иврита, там видно греческое начало (тобишь С))

7.70 , Аноним ( 59 ), 18:13, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >потому Ветхий завет это вам не перевод мосаретского извода с иврита А теперь сравниваем даты

Вот что говорит википедия про септуагинту

>выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии И массоретские тексты

>Окончательный зафиксированный вид МТ приобрёл к X веку н. э.

>К началу XXI века самой древней полностью сохранившейся масоретской рукописью Танаха является манускрипт, созданный около 1008 года и называемый Ленинградским кодексом

>там видно греческое начало То ли дело текст на иврите, написанный спустя ~1000 лет

6.53 , Аноним ( - ), 17:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, все именно так.

Но не смотря на все вышеперечисленное - на ней практически никто не говорит, она не является официальным языком ни одной страны, кроме Ватикана. Она достигла своего пика и умерла. И живет только ее наследие.

Плюс нынешний язык науки - это английский, который является языком германской группы, а не романской (а вот 200 лет назад, когда французский язык был везде и всюду... но не фартануло)

7.58 , Аноним ( 50 ), 17:45, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюс к этому это не была стандартная литературная латынь, это вульгата,- народное поделие близкое, но не идентичное литературной латыни, греческое среднее койне тоже не блистало изысками, но было чуть витьеватее вульгарной латыни, на этом не только Библию писали и не только внутри Греции общались. Латынь мощна падежными конструкциями, но её вульгарность всё теряет.

6.54 , Аноним ( 54 ), 17:40, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И разговаривает на ней 0 человек, хмм…

6.62 , Аноним ( - ), 18:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А еще фехтование и верховая езда Нужно же как-то объяснить толстосумам-старпера... 6.67 , Аноним ( 59 ), 18:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать И что на латыни можно почитать Мануал по языку программирования, мангу, книгу п... 5.47 , Аноним ( 50 ), 17:28, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И сама она на не менее чем 50% состояла из греческого, местами прям из афинско-ионийского койне, местами из дорийских варварских говоров (самый культурный из них из них римляне вырезали/уничтожили совсем)

6.63 , Аноним ( 63 ), 18:04, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – словно две нейросети зарубилисьв комментариях

7.69 , Аноним ( - ), 18:12, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > словно две нейросети зарубилисьв комментариях А вот и нет))

Хотя даже немного забавно видеть такой диалог.

Как будто на форум языковедов попал, а не на "канал про аниме"))

5.131 , Bottle ( ? ), 20:00, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём Си-подобный синтаксис изобретён не сишкой, а её предшественниками B & BCPL.

2.19 , Аноним ( 20 ), 16:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 900 лет.

2.24 , Аноним ( 13 ), 16:22, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.34 , chdlb ( ? ), 16:45, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – все? померла? хм вот так нате ))

2.37 , Аноним ( 37 ), 16:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сколько лет понадобится на переписывание на Rust? Чем больше, тем лучше.

