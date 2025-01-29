Ядро Linux достигло отметки в 40 млн строк

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|1.4, Аноним (4), 16:04, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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А ведь Таненбаум предупреждал Линуса 30 лет назад : "Монолит - это безумие, одумайся пока не поздно"
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|2.7, Ананимус (?), 16:06, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А чем плохо 40 миллионов строк? Это же не одна большая функция на 40 миллионов строк, это модули.
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|4.48, Аноним (48), 17:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для ускорения повторной компиляции есть ccache. Еще размер компилируемого зависит от конфигурации ядра, отлаживать можно на маленькой конфигурации, а потом тестировать на большой.
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|5.128, Bottle (?), 19:51, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак,компиляция в любом случае не должна занимать даже одну минуту. Потому что ты теряешь кучу рабочего времени, вместо того, чтобы, собственно, работать.
В ядро присылают патчи. С каждым патчем от каждого человека счёт идёт не на минуты, а на недели потраченного времени, проведённого в компиляции всего этого ужаса. А ведь далеко не всегда можно учесть все крайние случаи при разработке алгоритма, если бы ьак
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|5.130, Bottle (?), 19:54, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Еще размер компилируемого зависит от конфигурации ядра, отлаживать можно на маленькой конфигурации, а потом тестировать на большой.
Ещё предложи тестировать с флагом -O0 вместо -O2, хуже совета не придумаешь, так как поведение кода ВНЕЗАПНО меняется из-за UB в нём.
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|4.72, Нуину (?), 18:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Временем компиляции и попыткой разобраться в коде, например.
1. Можно все не собирать.
2. Наоборот это лучше, т.к. позволяет сразу искать все использования. Не зря крупные конторы весь код запихивают в монорепозитории.
Тут скорее проблема не в хранении кода, а в использовании.
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|3.52, Аноним (59), 17:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что это монолит. Тот же reiserfs взяли и выкинули. В случае модулей, они могут жить какое-то время полностью независимо от ядра.
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|4.73, Аноним (73), 18:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я и не знал, что драйвер обязательно должен быть в ядре чтоб работать. Спс вам, а то я думал что могу у себя на локалхосте его держать и собирать. Сейчас попробовал написать простейший helloworld.ko - работает, видимо я что-то не так делаю, ведь его обязательно сначала в ядро должны принять.
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|5.79, Нуину (?), 18:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> работает, видимо я что-то не так делаю, ведь его обязательно сначала в ядро должны принять.
В ядро же их пихают, чтобы самим не сопровождать, или упросить для себя процесс?
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|5.85, Аноним (59), 18:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Я и не знал
Вот так и получается, что пишут в основном те, то ничего не знает, и самому узнать что-то, общаясь не получится
>Спс вам, а то я думал что могу у себя на локалхосте его держать и собирать
Ровно до тех пор, пока он собирается. А с учётом "stable api is nonsense", нужен будет человек, который будет постоянно его обновлять. Полагаю, вы с этим не справитесь
>Сейчас попробовал написать простейший helloworld.ko
А теперь попробуйте не простейший, и времён какого-нибудь 2.6. Хорошо будет, если он в принципе портируется на современное ядро, и без кучи промежуточных ядер.
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|6.86, Ананимус (?), 18:42, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь попробуйте не простейший, и времён какого-нибудь 2.6. Хорошо будет, если
> он в принципе портируется на современное ядро, и без кучи промежуточных
> ядер.
А зачем нам такое безумие?
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|7.91, Аноним (59), 18:48, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое безумие? Выйдет когда нибудь версия 7.0, вы думаете, что там весь код из версии 6.6(или какая там последняя версия была) соберётся? А когда выйдет 8.0 и выше?
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|7.100, Аноним (-), 18:59, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем нам такое безумие?
А напр. мне хочется обновить свой андроид до нового ядра.
Но проблемка что блобы прибиты к 4.4, а в 5.х бравые кернелописаки все разломали.
И усё, приплыли.
|
|4.83, Ананимус (?), 18:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Тем, что это монолит. Тот же reiserfs взяли и выкинули. В случае модулей, они могут жить какое-то время полностью независимо от ядра.
zfs, nvidia, virtualbox, scst, какое-то время wireguard, ядерные модули для openvpn... да тысячи их.
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|5.90, Аноним (59), 18:47, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>nvidia
Это та nvidia, после установки дров от которой у людей чёрный экран, или другая?
>virtualbox
Если вы не заметили, то у каждой конкретной версии виртуалбокса есть модуль под каждую конкретную версию ядра, и если они вдруг не совпадут, например версия виртуалбокса обновилась, а модуль всё ещё старый, то работать не будет. Перезагрузитесь, и заработает, до следующего обновления.
>да тысячи их.
Нет никакой тысячи. Статически скомпилированный бинарник можно скачать/собрать на одной версии ядра, перезагрузится на вторую, и он прекрасно запустится, даже не заметив смены ядра. А вот с модулями такая история не пройдёт.
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|6.99, Ананимус (?), 18:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>nvidia
> Это та nvidia, после установки дров от которой у людей чёрный экран,
> или другая?
А есть какая-то другая nvidia? Я просто не знаю.
>>virtualbox
> Если вы не заметили, то у каждой конкретной версии виртуалбокса есть модуль
> под каждую конкретную версию ядра, и если они вдруг не совпадут,
> например версия виртуалбокса обновилась, а модуль всё ещё старый, то работать
> не будет. Перезагрузитесь, и заработает, до следующего обновления.
Ну и так все сторонние модули работают. Обновляется ядро, обновляются модули. Проблема-то где?
>>да тысячи их.
> Нет никакой тысячи. Статически скомпилированный бинарник можно скачать/собрать на одной
> версии ядра, перезагрузится на вторую, и он прекрасно запустится, даже не
> заметив смены ядра. А вот с модулями такая история не пройдёт.
А проблема-то в чем?
|
|2.8, Аноним (8), 16:08, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если у Таненбаума драйверы к микроядру тоже достигнут 40 млн строк, то что?
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|3.13, Аноним (13), 16:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И скорее всего, при прочих равных возможностях, у Танненбаума миллионов строк будет больше.
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|3.31, rshadow (ok), 16:41, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответ в самой новости:
> В случае разделения разработки существует опасность, что коду драйверов будет уделяться меньше внимания.
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|3.27, Аноним (27), 16:30, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где они, известно. Но известно также, что
> 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
это, видимо, то, что было ... заимствовано ... из Minix. Это то, что сделал упомянутый Вами второй персонаж. И это весь его вклад в проект.
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|4.95, Аноним (-), 18:53, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>заимствовано ... из Minix.
За базаром следи. Когда Майкрософт обвинил сообщество ядра в том, что они якобы своровали кода из MINIX. Таненбаум со своими студентами провёл аудит всего кода ядра. Никакого копипаста они не обнаружили. Более того Таненбаум защищал Линуса. Ядро Линукса это с нуля написанный Свободным Сообществом копилефтный проект.
Таки да. Майкрософт это подлая и проклятая компания.
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|3.75, Нуину (?), 18:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Таненбаума есть книги и Minix, который используется в intel.
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|2.39, Жироватт (ok), 17:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Предупреждать-то он может быть и предупреждал, но где сейчас поделки Танненбаума, а где - поделки Порвальдса?
Как там это было-то: если твоя идея со строгим микроядром такая замечательная, то почему на 100% компьютеров установлен или монолит (окна/пингвин), или гибрид (маки)?
Где те самые микроядра, пришествием которых нас пугают уже десятилетиями?
Почему свободные микроядра не взлетели, хот казалось бы - бери себе код из пингвина, линкуй динамически и ты в шоколаде
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|3.42, Аноним (-), 17:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> но где сейчас поделки Танненбаума
В каждом процессоре интел.
> а где - поделки Порвальдса?
Аж на 4% дестопов, и на 70% смартфонов.
Не знаю кто побеждает, но кажется оба потрудились неплохо.
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|4.46, Жироватт (ok), 17:24, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В виде МЕ-баттплага от штеуда, да. Плюс ты про сервера забыл, беэсде (тоже монолит) сейчас далеко там уже не хит
> Не знаю кто побеждает
Монолит. Даже интересно, если бы штеуд взял не миникс3, а что-то вроде фриртос, где весь образ системы - это фактически одно большое ядро - что бы тогда говорили?
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|5.51, Аноним (-), 17:37, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В виде МЕ-баттплага от штеуда, да.
А это имеет значение?
Да, оно может быть баттплагом или зондом для фанатиков из секты детелюбов, но мы же говорим про распространенность, а не "как оно используется".
> интересно, если бы штеуд взял не миникс3, а что-то вроде фриртос, где весь образ системы - это фактически одно большое ядро - что бы тогда говорили?
Говорили бы "примеров успешных микроядер нету".
Но он есть)
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|6.68, Жироватт (ok), 18:10, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм...не стал бы называть это успешностью.
Это как продавать того же Диккенса или Рабле, но в нагрузку к обязательному, оплачиваемому клиентом же томику стихов конъюнктурного рифмоплёта Алаберды Палаберды-Оглы - а потом говорить, что эта макулатура очень популярная, ведь все кто купил классику мировой литературы также купили этот хлам.
Тупо.
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|7.71, Аноним (-), 18:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вообще, в твоем понимании, "успешность"?
Код работает? Да, он выполняет задачи которые ему поставили его создатели.
Он распространенный - да, буквально в каждом процессоре фирмы.
То что это не нравится кому-то - ну так пойдите и купите свободный опенсорсный процессор ;)
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|7.80, Аноним (-), 18:30, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а потом говорить, что эта макулатура очень популярная,
> ведь все кто купил классику мировой литературы также купили этот хлам.
Так в интелопроцах оно работает именно так, как нужно заказчику - интелу. Причем там же речь не только про "зонды", которые так любят обсуждать тут, но и все остальное - микрокод, анклавы и так далее.
А тебе вообще туда лезть не нужно, ты получил готовый программно-аппаратный комплекс.
Если что-то не нравится, купи у другого производителя.
Ну и сравнивать ядро с Диккенсом... слишком много чести.
Скорее какая-то графомания, которая просто по случайности попала в школьную программу и теперь ее используют все.
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|9.94, Аноним (-), 18:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
40 млн строк кода, алё 1 5 лямя амудешного автогенеренного шлака, поддержка нек... текст свёрнут, показать
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|7.93, Аноним (59), 18:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Хм...не стал бы называть это успешностью.
У них была прекрасная возможность взять любой монолитный bsd, но тем не менее.
>Это как продавать того же Диккенса или Рабле
Кто это такие?
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|8.97, Аноним (-), 18:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, не было В тот момент были суды между Berkeley Software и USL И бизнес реш... текст свёрнут, показать
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|3.44, _ (??), 17:22, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>но где сейчас поделки Танненбаума, а где - поделки Порвальдса?
Если без Андроида то поделка Танненбаума то более менее сравнимо распостранена. Не знал? :) Англи^W штеуд гадит (С) - провентилируй вопрос.
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|3.49, Аноним (59), 17:36, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Таненбаум изначально тормозил развитие minix, чтобы он был достаточно простым дл... большой текст свёрнут, показать
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|4.64, Жироватт (ok), 18:04, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Танненбаум тормозил
Но как же... сверхмощщщная идея от маститого акадЭмика... которая уже много десятилетий(!) почему-то или сидит в полулюбительских проектах, или используется как прошивка для запуска или 2х (системных) процессов, или запускает монолитное ядро?
> А где хоть что-то кроме linux?
Маки на своей экосистеме, бээсд на серверах и у сборщиков прошивок для роутеров (хотя тут уже швах, пингвинёнок подрос)...впрочем, тут речь больше об идее. Ну говорил Танненбаум Торвальсу (в через открытую переписку и всему миру), ну молодец, старик, мощный мысль, без сарказма. Прорывная мысль, но на тот момент, когда все вылизывали код по битикам была нереализуема на любой системе вне лабораторного стенда.
Я про вообще выхлоп - если это такая крутая идея, то почему до сих пор не реализовано в том же виндузе? Руссинович им вылизал ядро для 7/2008R2 до такой потери совместимости с легаси, что пришлось городить эмулятор WoW64 и еще тучу костылей для софта. Что помешало ему, как классному спецу послушать классного академика, когда у него был полный карт-бланш (время/бабки/люди) на работу с ядром винд? Что помешало сделать виндуз - микроядерным? Железо уже позволяло на тот момент терпеть издержки на постоянные переключения контекстов и общение сервисов/серверов с софтом, дровами и друг-дружкой.
> Как у вас всё легко и просто.
Это был сарказм, если что. Ну, если у вас, мол, такая правильная архитектура ядра, то уж и код драйверов перенести смогёте, особенно если реализуете слой для POSIX, который прямо расписывает что должно быть и как должно оно себя вести.
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|5.81, Аноним (59), 18:31, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Потому, что размер ядра никак не влияет на популярность проекта Какое бы не поя... большой текст свёрнут, показать
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|3.87, Аноним (-), 18:43, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> или монолит (окна/пингвин)
А почему вы записываете windows в монолит?
Это гибрид, как не крути.
> Где те самые микроядра, пришествием которых нас пугают уже десятилетиями?
Они скорее исчезли. Тот же Symbian и QNX были микроядрами.
Но вымерли они по причинам мало связанным с типом ядра))
Как и с гибридами - OS/2, BeOS, Plan9 были довольно популярны в свое время.
Но тоже исчезли. А гибридные винда и макось живут вполне неплохо.
> Почему свободные микроядра не взлетели, хот казалось бы - бери
> себе код из пингвина, линкуй динамически и ты в шоколаде
Потому что уже вложились в пингвина.
А одну работу дважды будут делать только при существенном профите.
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|3.139, maximnik0 (?), 20:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Почему свободные микроядра не взлетели, хот казалось бы - бери себе код из пингвина, линкуй динамически и ты в шоколаде
Раньше микроядра не взлитали из за проблем с оборудованием -частое переключения контекста и защиты (уровень кольца защиты) отнюдь не способствовало быстродействию.Сейчас с виртулизацией и быстрым вызовом процедур аппаратная проблема исчезла - но вылезла другая: драйвера видиокарт.Смысл от микроядра когда драйвер занимает 300 мгб ОЗУ ? Т.Е микроядра опять оттесняються в узкую нишу реального времени и спецоборудование.
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|2.115, Аноним (-), 19:15, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ведь Таненбаум предупреждал Линуса 30 лет назад : "Монолит - это безумие,
> одумайся пока не поздно"
Ну и как, вы используете операционку Таненбаума? А, погодите, это она - использует вас? :)
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|2.18, Аноним (13), 16:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>24 млн относятся к коду драйверов
Так тон задают производители железок.
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|1.9, Жироватт (ok), 16:09, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даёшь 100 миллионов строк к концу пятилетки!
Пятилетку за три релиза!
Количество строк в нашем ядре - счастье для наших программистов!
Догнать и перегнать Windows по количеству строк - наша общая цель и задача!
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|1.12, Аноним (12), 16:11, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько лет понадобится на переписывание на Rust? Си повезло с таким огромным кодом, никогда не уйдёт в прошлое.
Google вон пытался написать фуксию, 34% проекта на Rust. В итоге не потянули, забросили идею ОС с нуля писать.
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|2.14, 12yoexpert (ok), 16:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Сколько лет понадобится на переписывание на Rust?
вопрос не имеет смысла, на раст можно переписывать, но не переписать
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|2.16, Аноним (-), 16:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько лет понадобится на переписывание на Rust?
А зачем его переписывать?
Проще сделать микроось под х86 или АРМ64, без тонн легаси и некроплатформ тридцатилетней давности. Но пока не сильно нужно, ядро опухло, но еще не лопнуло.
> Си повезло с таким огромным кодом, никогда не уйдёт в прошлое.
Угу, наверное про латынь так же говорили. И про римскую империю.
> Google вон пытался написать фуксию, 34% проекта на Rust. В итоге не потянули, забросили идею ОС с нуля писать.
Гугл вообще славится кол-вом закопанных проектов. Но при этом новый код в андроиде стараются писать на расте.
Как контрпример - редох который пишут 2,5 калеки и у них уже дум запускается.
Да, дров нету, но мы помним линукс начала двухтысячных...
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|4.28, Аноним (-), 16:34, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что ядро еще шевелится)
Как только затраты превысят профиты - начнут задумываться.
Ты что никогда не был в ситуации, когда точно знаешь, как переделать лучше, но "это же работать надо" и "оно ж работает -> не трогаю"))?
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|3.36, Жироватт (ok), 16:54, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Латынь?
Это которая до сих пор используется как lingua franca для медиков?
Или та, на которой зиждется 2/3 вокобуляра западных языков?
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|4.40, Аноним (-), 17:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, именно она.
Используется только для обозначения болезней, названий костей и сухожилий...
Никто сейчас не преподает медицина на латыне.
Т.е язык бывший языком науки, на котором научные работы писались даже в российской империи, стал просто языком для списка научных терминов.
Сколько людей в мире могут говорить и писать на нем? Вот то то и оно.
> зиждется 2/3 вокобуляра западных языков?
Зиждется не значит живет
Так и СИ останется в будущих языках как "СИ подобный синтаксис".
ps я уже молчу про то, что самой латыни было дофига и больше, и и по времени, и по диалектам.
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|5.43, Жироватт (ok), 17:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До сих пор в программу классического обучения в частных школах - не для плебса и "новых денег" - входит латынь. Хм...
Куча классического культурного наследия в первозданном виде, типа пословиц и поговорок вида "Quod licet Jovi, non licet bovi", хм...
В девизах и речёвках до сих пор сидит латынь, даже у очень молодых организаций, типа "Semper fidelis" у штатовких КМП, хм...
При формировании новых терминов идут или греческие корни, или корни из латыни, хм...
Католические богослужения состоят на 100%, а оффициальные католические тексты пишутся на латыни, а только потом переводятся, хмм...
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|6.50, Аноним (50), 17:37, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ничего, учитывая что 2 из четырёх Евангелий изначально написаны на греческом и все Деяния, а самая изначальная версия Ветхого завета в католичестве была целиком инкорпорировани из Септуагинты, а, кстати, новые практикуемые переводы были сделаны и с оглядкой на предыдущие, потому Ветхий завет это вам не перевод мосаретского извода с иврита, там видно греческое начало (тобишь С))
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|7.70, Аноним (59), 18:13, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>потому Ветхий завет это вам не перевод мосаретского извода с иврита
А теперь сравниваем даты
Вот что говорит википедия про септуагинту
>выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии
И массоретские тексты
>Окончательный зафиксированный вид МТ приобрёл к X веку н. э.
>К началу XXI века самой древней полностью сохранившейся масоретской рукописью Танаха является манускрипт, созданный около 1008 года и называемый Ленинградским кодексом
>там видно греческое начало
То ли дело текст на иврите, написанный спустя ~1000 лет
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|6.53, Аноним (-), 17:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, все именно так.
Но не смотря на все вышеперечисленное - на ней практически никто не говорит, она не является официальным языком ни одной страны, кроме Ватикана.
Она достигла своего пика и умерла. И живет только ее наследие.
Плюс нынешний язык науки - это английский, который является языком германской группы, а не романской (а вот 200 лет назад, когда французский язык был везде и всюду... но не фартануло)
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|7.58, Аноним (50), 17:45, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюс к этому это не была стандартная литературная латынь, это вульгата,- народное поделие близкое, но не идентичное литературной латыни, греческое среднее койне тоже не блистало изысками, но было чуть витьеватее вульгарной латыни, на этом не только Библию писали и не только внутри Греции общались. Латынь мощна падежными конструкциями, но её вульгарность всё теряет.
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|6.62, Аноним (-), 18:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще фехтование и верховая езда Нужно же как-то объяснить толстосумам-старпера... большой текст свёрнут, показать
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|6.67, Аноним (59), 18:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что на латыни можно почитать Мануал по языку программирования, мангу, книгу п... большой текст свёрнут, показать
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|5.47, Аноним (50), 17:28, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И сама она на не менее чем 50% состояла из греческого, местами прям из афинско-ионийского койне, местами из дорийских варварских говоров (самый культурный из них из них римляне вырезали/уничтожили совсем)
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|7.69, Аноним (-), 18:12, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> словно две нейросети зарубилисьв комментариях
А вот и нет))
Хотя даже немного забавно видеть такой диалог.
Как будто на форум языковедов попал, а не на "канал про аниме"))
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|5.131, Bottle (?), 20:00, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём Си-подобный синтаксис изобретён не сишкой, а её предшественниками B & BCPL.
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|2.37, Аноним (37), 16:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сколько лет понадобится на переписывание на Rust?
Чем больше, тем лучше.
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|1.15, Аноним (20), 16:16, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В книжке "О, дивный мир" хорошо описано зачем публикуют эту бессмысленную информацию про количество строк.
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|2.21, 12yoexpert (ok), 16:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скинь ссылку, куда заплатить денег, чтобы понять, о чём ты говоришь, очень хочется
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|2.25, Аноним (8), 16:27, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот вам и монолитное ядро.
Думаешь такое же многообразие драйверов в микроядерной ОС вмещалось бы в меньшее количество строк код, клоун?
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|1.29, Аноним (29), 16:35, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прогресс. Линус с 386го начинал в 1991 году сейчас вроде на AMD Threadripper. Одно ядро которого в сотню раз быстрее чем 386 процессор.
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|2.61, _ (??), 18:00, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> IBM молодцы. Но что их связывает с Линусом? Общее прошлое?
Самое теплоё и святое - БАБЛО! ;-)
PS: ... погоди ... а ты ЧТО думал? >:-\
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|2.65, Аноним (-), 18:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С ядром их связывает то, что они по факту его написали.
Превратили из студенческой поделки в нечто рабочее.
Проинвестировав туда кучу денег и больше 1к инженеров.
А с Линусом... думаю он был не против))
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|3.98, Аноним (-), 18:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С ядром их связывает то, что они по факту его написали.
Наглая ложь. IBM не учавствовала в написании ядра Линукса. Ядро написали программситы со всего мира. На первых порах ядро Линукса "духовно" поддержал AT&T. Что очень символично.
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|4.117, Аноним (-), 19:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На первых порах ядро Линукса "духовно" поддержал AT&T. Что очень символично.
Это вы так про суд над BSDшниками? Такая себе моральная поддержка :). Хотя пример как делать не надо конечно - хороший и эффективный.
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|5.137, Аноним (-), 20:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это вы так про суд над BSDшниками?
Нет. At&T тепло отзывалась не только про ядро и про Линукс в целом. Сначала духовная поддержка. Деньги потекли потом.
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|2.112, Аноним (112), 19:09, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ваш линус должен Столлману пятки целовать, без него так бы и был заурядный экспертом оупеннет
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|3.127, Аноним (-), 19:51, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ваш линус должен Столлману пятки целовать, без него так бы и был заурядный экспертом оупеннет
Думаю Столлман будет против - тк Линус уже не молод, а борода больше по детишкам.
Но может он сможет уговорить какую-то лøлю порадовать старичка.
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|2.116, Аноним (-), 19:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> IBM молодцы. Но что их связывает с Линусом? Общее прошлое?
То что оно на этом их S390 работает, например! И потому у них шкурный интерес чтобы ядро работало - и работало хорошо :)
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|1.45, Аноним (45), 17:22, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> например, код драйверов для GPU AMD занимает около 5 млн строк
Как так вообще?
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|2.76, Нуину (?), 18:23, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первое лопнет к 30 году ближе по моей аналитике. Второе - хз.
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|3.84, Аноним (-), 18:36, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учетом того кто пишет ядро, то первое сильно отразится на втором.
Так что "шо так фигово, шо эдак".
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|1.77, Нуину (?), 18:25, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> например, код драйверов для GPU AMD занимает около 5 млн строк
Там же сгенерированного кода много. Зачем его считать?
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|2.110, Аноним (-), 19:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А его не надо качать когда делаешь git pull ?
Или его не придется компилять, даже если у меня видяха от зеленых?
Даже если бы в репу запихали огромнейший бинарный блоб - это тоже раздувает ропозиторий.
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|3.120, Аноним (-), 19:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или его не придется компилять, даже если у меня видяха от зеленых?
Вообще-то да. Если ты кернел для себя делаешь - то можешь и не компилять ненужный драйвер. Но, видимо, ядро ты компилять не умеешь и поэтому не в курсе.
Правда если ядро и для других раздавать предполагается - вот тут конечно облом.
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|4.126, Аноним (-), 19:49, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще-то да. Если ты кернел для себя делаешь
А если нет? Каждый раз пилить ядро "под себя" это к гентушникам и нерациональной трате эл-ва.
> Правда если ядро и для других раздавать предполагается - вот тут конечно облом.
Вот именно! Я про это и говорю.
У нас есть мегаблотварь куда запихано все что угодно от дравера для видяхи, до микроволновки.
Я не удивлюсь что там где-то лежат фотки из личного архива Торвальдса.
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|2.118, Аноним (-), 19:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там же сгенерированного кода много. Зачем его считать?
Так это ж код. При компиляции все 100500 регистров - каждой железки - будут таки парситься компилером. Даже если к половине нет доступа и нет кода сгенеренного этим - парсер то пахал.
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|3.135, Нуину (?), 20:08, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Там же сгенерированного кода много. Зачем его считать?
> Так это ж код. При компиляции все 100500 регистров - каждой железки
> - будут таки парситься компилером. Даже если к половине нет доступа
> и нет кода сгенеренного этим - парсер то пахал.
Да, но вникать в него не надо при нормальных обстоятельствах.
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|1.82, Аноним (82), 18:32, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очевидно, что объём кода драйверов будет расти. И размер пакета linux-firmware
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|1.106, Аноним (-), 19:04, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда нибудь сообщество ядра задумается над дизайном ядра. Ещё давно драйвера принтеров и сканеров были выведены из состава ядра в отдельные проекты (CUPS, SANE). Задумываться о микроядерном дизайне ядра нужно. Будет это в ближайшем будущем или далёком, неважно. Но задумываться об этом уже надо сейчас.
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|2.114, Аноним (-), 19:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не задумаются.
Пока не начнется совсем задница. А потом будут бегать в мыле и кричать "как же так произошло?!!!"))
Ну т.е будут себя вести как типичные программеры, или лучше сказать как обычные люди.
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|2.121, Аноним (-), 19:22, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 40Mloc. Офигеть. А драйверов под оффтопик все равно больше :D
Ну запусти свой масдай на каком-нибудь Banana PI - посмотрим как там у тебя с драйверами.
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|3.124, Анонем (?), 19:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> It is now possible (officially) to run Windows 10 IoT Core on the newer Banana Pi (Allwinner Technology Banana Pi BPI-M64, Allwinner Technology Pine64) Boards
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|2.134, Аноним (-), 20:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От вантуза отошёл ещё в конце нулевых. Год-два назад с приятелем встретился. У него такой нескучный набор Ventoy + Windows 10 + драйвера, утилиты, MS Office, и всё это на твердотельном диске размером ок 100 Гб. Оказалось, что давно уже образы вантуза с офисом не помещаются на обычные флешки. Я был реально ошарашен. Чисто драйверы, незнаю как их собирают и кучкуют, весят примерно 20 Гб.
P.S.
В контексте сабжа, драйвера ядра это не вантузные бинари. Это исходники. Размеры исходников и бинарей нельзя сравнивать.
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