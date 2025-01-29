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Ядро Linux достигло отметки в 40 млн строк

29.01.2025 15:47

Размер ядра Linux достиг рубежа в 40 млн строк исходного кода. Из 40 млн строк 24 млн относятся к коду драйверов (например, код драйверов для GPU AMD занимает около 5 млн строк), а 4.4 миллиона специфичны для различных аппаратных архитектур (для поддержки архитектуры x86 используется примерно 500 тысяч строк).

С июля 2024 года размер ядра увеличился на 5 млн строк. Отметка в 30 млн строк была пройдена летом 2022 года, 20 млн строк - осенью 2015 года, а 10 млн - осенью 2008 года. Для сравнения выпуск ядра 0.0.1 включал всего 10 тыс. строк кода, а 1.0.0 - 176 тысяч строк.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода;
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода;
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода;
  • 5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода;
  • 5.8 - август 2020, 28.4 млн. строк кода;
  • 5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода;
  • 5.19 - август 2022, 30.5 млн. строк кода;
  • 6.4 - июнь 2023, 32.9 млн. строк кода.
  • 6.10 - июль 2024, 35.1 млн. строк кода.
  • 6.13 - январь 2025, 39.8 млн. строк кода.

В качестве одного из вариантов сокращения кодовой базы ядра предлагалось выделить драйверы в отдельный репозиторий, но данное предложение пока не рассматривается всерьёз из-за усложнения процессов тестирования и проверки качества, а также из-за появления дополнительных трудозатрат на синхронизацию программных интерфейсов. При разработке драйверов в основном составе ядра многие регрессии, влияющие на драйверы, сразу выявляются в процессе рецензирования сопровождающими. В случае разделения разработки существует опасность, что коду драйверов будет уделяться меньше внимания.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.heise.de/news/Linu...)
  2. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 33 года
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.19 принято около 500 тысяч строк кода, связанного с графическими драйверами
  4. OpenNews: Ядро 3.3 преодолеет барьер в 15 млн строк
  5. OpenNews: Коллизии в сокращённых идентификаторах коммитов в ядре Linux
  6. OpenNews: Ядро Linux достигло 6 млн git-объектов, что могло бы стать хорошим поводом для выпуска 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62635-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.4, Аноним (4), 16:04, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    А ведь Таненбаум предупреждал Линуса 30 лет назад : "Монолит - это безумие, одумайся пока не поздно"
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не одумался.
     
  • 2.7, Ананимус (?), 16:06, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чем плохо 40 миллионов строк? Это же не одна большая функция на 40 миллионов строк, это модули.
     
     
  • 3.41, Bottle (?), 17:16, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Временем компиляции и попыткой разобраться в коде, например.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ускорения повторной компиляции есть ccache. Еще размер компилируемого зависит от конфигурации ядра, отлаживать можно на маленькой конфигурации, а потом тестировать на большой.
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 17:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для ускорения повторной компиляции есть ccache

    ccache не абсолютен, это просто костыль, который иногда работает. При том же bisect, кеш будет очень быстро расти. Но си, это не про быструю компиляцию. Один из примеров того, как затормозить сборку на си https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56449

     
  • 5.128, Bottle (?), 19:51, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак,компиляция в любом случае не должна занимать даже одну минуту. Потому что ты теряешь кучу рабочего времени, вместо того, чтобы, собственно, работать.
    В ядро присылают патчи. С каждым патчем от каждого человека счёт идёт не на минуты, а на недели потраченного времени, проведённого в компиляции всего этого ужаса. А ведь далеко не всегда можно учесть все крайние случаи при разработке алгоритма, если бы ьак
     
  • 5.130, Bottle (?), 19:54, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Еще размер компилируемого зависит от конфигурации ядра, отлаживать можно на маленькой конфигурации, а потом тестировать на большой.

    Ещё предложи тестировать с флагом -O0 вместо -O2, хуже совета не придумаешь, так как поведение кода ВНЕЗАПНО меняется из-за UB в нём.

     
  • 4.72, Нуину (?), 18:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Временем компиляции и попыткой разобраться в коде, например.

    1. Можно все не собирать.
    2. Наоборот это лучше, т.к. позволяет сразу искать все использования. Не зря крупные конторы весь код запихивают в монорепозитории.

    Тут скорее проблема не в хранении кода, а в использовании.

     
  • 3.52, Аноним (59), 17:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что это монолит. Тот же reiserfs взяли и выкинули. В случае модулей, они могут жить какое-то время полностью независимо от ядра.
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 18:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я и не знал, что драйвер обязательно должен быть в ядре чтоб работать. Спс вам, а то я думал что могу у себя на локалхосте  его держать и собирать. Сейчас попробовал написать простейший helloworld.ko - работает, видимо я что-то не так делаю, ведь его обязательно сначала в ядро должны принять.
     
     
  • 5.79, Нуину (?), 18:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работает, видимо я что-то не так делаю, ведь его обязательно сначала в ядро должны принять.

    В ядро же их пихают, чтобы самим не сопровождать, или упросить для себя процесс?

     
  • 5.85, Аноним (59), 18:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Я и не знал

    Вот так и получается, что пишут в основном те, то ничего не знает, и самому узнать что-то, общаясь не получится
    >Спс вам, а то я думал что могу у себя на локалхосте  его держать и собирать

    Ровно до тех пор, пока он собирается. А с учётом "stable api is nonsense", нужен будет человек, который будет постоянно его обновлять. Полагаю, вы с этим не справитесь
    >Сейчас попробовал написать простейший helloworld.ko

    А теперь попробуйте не простейший, и времён какого-нибудь 2.6. Хорошо будет, если он в принципе портируется на современное ядро, и без кучи промежуточных ядер.

     
     
  • 6.86, Ананимус (?), 18:42, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь попробуйте не простейший, и времён какого-нибудь 2.6. Хорошо будет, если
    > он в принципе портируется на современное ядро, и без кучи промежуточных
    > ядер.

    А зачем нам такое безумие?

     
     
  • 7.91, Аноним (59), 18:48, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое безумие? Выйдет когда нибудь версия 7.0, вы думаете, что там весь код из версии 6.6(или какая там последняя версия была) соберётся? А когда выйдет 8.0 и выше?
     
     
  • 8.96, Ананимус (?), 18:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорить о поддержке 2 6 в 2025, конечно же Я знаю что люди как огня боятся что... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.101, Аноним (59), 19:01, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не впечатлили Zfs активно разрабатывается Вот было бы zfs двенадцать лет, посл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.104, Ананимус (?), 19:02, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и не собираюсь тебя впечатлять Я просто рассказываю, как есть, и почему твои ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.111, Аноним (59), 19:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, кто-то уже вынес reiserfs в модуль Или уже всё ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.123, Ананимус (?), 19:24, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это кому-то надо ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.100, Аноним (-), 18:59, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем нам такое безумие?

    А напр. мне хочется обновить свой андроид до нового ядра.
    Но проблемка что блобы прибиты к 4.4, а в 5.х бравые кернелописаки все разломали.
    И усё, приплыли.

     
     
  • 8.102, Ананимус (?), 19:02, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не тот кейс ради которого всем остальным надо страдать с микроядром и инфрас... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.113, Аноним (59), 19:12, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае с микроядром, блобы вполне могут прожить несколько мажорных релизов ядр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.122, Ананимус (?), 19:22, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мажорные релизы не имеют никакого отношения к апдейтам безопасности, потому что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.125, Аноним (59), 19:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеют, если предыдущий мажорный релиз перестали поддерживать Такой нумерации мал... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.140, Ананимус (?), 20:39, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это апгрейд дистрибутива Пересобирается все, включая glibc и прочее днище Проб... текст свёрнут, показать
     
  • 4.83, Ананимус (?), 18:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Тем, что это монолит. Тот же reiserfs взяли и выкинули. В случае модулей, они могут жить какое-то время полностью независимо от ядра.

    zfs, nvidia, virtualbox, scst, какое-то время wireguard, ядерные модули для openvpn... да тысячи их.

     
     
  • 5.90, Аноним (59), 18:47, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >nvidia

    Это та nvidia, после установки дров от которой у людей чёрный экран, или другая?
    >virtualbox

    Если вы не заметили, то у каждой конкретной версии виртуалбокса есть модуль под каждую конкретную версию ядра, и если они вдруг не совпадут, например версия виртуалбокса обновилась, а модуль всё ещё старый, то работать не будет. Перезагрузитесь, и заработает, до следующего обновления.
    >да тысячи их.

    Нет никакой тысячи. Статически скомпилированный бинарник можно скачать/собрать на одной версии ядра, перезагрузится на вторую, и он прекрасно запустится, даже не заметив смены ядра. А вот с модулями такая история не пройдёт.

     
     
  • 6.99, Ананимус (?), 18:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>nvidia
    > Это та nvidia, после установки дров от которой у людей чёрный экран,
    > или другая?

    А есть какая-то другая nvidia? Я просто не знаю.

    >>virtualbox
    > Если вы не заметили, то у каждой конкретной версии виртуалбокса есть модуль
    > под каждую конкретную версию ядра, и если они вдруг не совпадут,
    > например версия виртуалбокса обновилась, а модуль всё ещё старый, то работать
    > не будет. Перезагрузитесь, и заработает, до следующего обновления.

    Ну и так все сторонние модули работают. Обновляется ядро, обновляются модули. Проблема-то где?

    >>да тысячи их.
    > Нет никакой тысячи. Статически скомпилированный бинарник можно скачать/собрать на одной
    > версии ядра, перезагрузится на вторую, и он прекрасно запустится, даже не
    > заметив смены ядра. А вот с модулями такая история не пройдёт.

    А проблема-то в чем?

     
     
  • 7.105, Аноним (59), 19:03, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.108, Ананимус (?), 19:05, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:08, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если у Таненбаума драйверы к микроядру тоже достигнут 40 млн строк, то что?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И скорее всего, при прочих равных возможностях, у Танненбаума миллионов строк будет больше.
     
  • 3.31, rshadow (ok), 16:41, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ в самой новости:

    > В случае разделения разработки существует опасность, что коду драйверов будет уделяться меньше внимания.

     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 16:11, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну и где теперь Таненбаум, а где Линус?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 16:30, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где они, известно. Но известно также, что
    > 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;

    это, видимо, то, что было ... заимствовано ... из Minix. Это то, что сделал упомянутый Вами второй персонаж. И это весь его вклад в проект.

     
     
  • 4.95, Аноним (-), 18:53, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >заимствовано ... из Minix.

    За базаром следи. Когда Майкрософт обвинил сообщество ядра в том, что они якобы своровали кода из MINIX. Таненбаум со своими студентами провёл аудит всего кода ядра. Никакого копипаста они не обнаружили. Более того Таненбаум защищал Линуса. Ядро Линукса это с нуля написанный Свободным Сообществом копилефтный проект.

    Таки да. Майкрософт это подлая и проклятая компания.

     
  • 3.75, Нуину (?), 18:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Таненбаума есть книги и Minix, который используется в intel.
     
  • 2.39, Жироватт (ok), 17:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Предупреждать-то он может быть и предупреждал, но где сейчас поделки Танненбаума, а где - поделки Порвальдса?

    Как там это было-то: если твоя идея со строгим микроядром такая замечательная, то почему на 100% компьютеров установлен или монолит (окна/пингвин), или гибрид (маки)?
    Где те самые микроядра, пришествием которых нас пугают уже десятилетиями?
    Почему свободные микроядра не взлетели, хот казалось бы - бери себе код из пингвина, линкуй динамически и ты в шоколаде

     
     
  • 3.42, Аноним (-), 17:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >  но где сейчас поделки Танненбаума

    В каждом процессоре интел.
    > а где - поделки Порвальдса?

    Аж на 4% дестопов, и на 70% смартфонов.
    Не знаю кто побеждает, но кажется оба потрудились неплохо.


     
     
  • 4.46, Жироватт (ok), 17:24, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В виде МЕ-баттплага от штеуда, да. Плюс ты про сервера забыл, беэсде (тоже монолит) сейчас далеко там уже не хит
    > Не знаю кто побеждает

    Монолит. Даже интересно, если бы штеуд взял не миникс3, а что-то вроде фриртос, где весь образ системы - это фактически одно большое ядро - что бы тогда говорили?

     
     
  • 5.51, Аноним (-), 17:37, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  В виде МЕ-баттплага от штеуда, да.

    А это имеет значение?
    Да, оно может быть баттплагом или зондом для фанатиков из секты детелюбов, но мы же говорим про распространенность, а не "как оно используется".

    > интересно, если бы штеуд взял не миникс3, а что-то вроде фриртос, где весь образ системы - это фактически одно большое ядро - что бы тогда говорили?

    Говорили бы "примеров успешных микроядер нету".
    Но он есть)

     
     
  • 6.68, Жироватт (ok), 18:10, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм...не стал бы называть это успешностью.
    Это как продавать того же Диккенса или Рабле, но в нагрузку к обязательному, оплачиваемому клиентом же томику стихов конъюнктурного рифмоплёта Алаберды Палаберды-Оглы - а потом говорить, что эта макулатура очень популярная, ведь все кто купил классику мировой литературы также купили этот хлам.
    Тупо.
     
     
  • 7.71, Аноним (-), 18:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вообще, в твоем понимании, "успешность"?

    Код работает? Да, он выполняет задачи которые ему поставили его создатели.
    Он распространенный - да, буквально в каждом процессоре фирмы.

    То что это не нравится кому-то - ну так пойдите и купите свободный опенсорсный процессор ;)

     
  • 7.80, Аноним (-), 18:30, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а потом говорить, что эта макулатура очень популярная,
    > ведь все кто купил классику мировой литературы также купили этот хлам.

    Так в интелопроцах оно работает именно так, как нужно заказчику - интелу. Причем там же речь не только про "зонды", которые так любят обсуждать тут, но и все остальное - микрокод, анклавы и так далее.
    А тебе вообще туда лезть не нужно, ты получил готовый программно-аппаратный комплекс.
    Если что-то не нравится, купи у другого производителя.

    Ну и сравнивать ядро с Диккенсом... слишком много чести.
    Скорее какая-то графомания, которая просто по случайности попала в школьную программу и теперь ее используют все.

     
     
  • 8.89, ПарамПамПам (?), 18:46, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро - это не графомания, алё ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Аноним (-), 18:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    40 млн строк кода, алё 1 5 лямя амудешного автогенеренного шлака, поддержка нек... текст свёрнут, показать
     
  • 7.93, Аноним (59), 18:52, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хм...не стал бы называть это успешностью.

    У них была прекрасная возможность взять любой монолитный bsd, но тем не менее.
    >Это как продавать того же Диккенса или Рабле

    Кто это такие?

     
     
  • 8.97, Аноним (-), 18:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не было В тот момент были суды между Berkeley Software и USL И бизнес реш... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.107, Аноним (59), 19:04, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.138, Аноним (138), 20:28, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.103, какая разница (?), 19:02, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.44, _ (??), 17:22, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но где сейчас поделки Танненбаума, а где - поделки Порвальдса?

    Если без Андроида то поделка Танненбаума то более менее сравнимо распостранена. Не знал? :) Англи^W штеуд гадит (С) - провентилируй вопрос.

     
  • 3.49, Аноним (59), 17:36, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таненбаум изначально тормозил развитие minix, чтобы он был достаточно простым дл... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.64, Жироватт (ok), 18:04, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Танненбаум тормозил

    Но как же... сверхмощщщная идея от маститого акадЭмика... которая уже много десятилетий(!) почему-то или сидит в полулюбительских проектах, или используется как прошивка для запуска или 2х (системных) процессов, или запускает монолитное ядро?

    > А где хоть что-то кроме linux?

    Маки на своей экосистеме, бээсд на серверах и у сборщиков прошивок для роутеров (хотя тут уже швах, пингвинёнок подрос)...впрочем, тут речь больше об идее. Ну говорил Танненбаум Торвальсу (в через открытую переписку и всему миру), ну молодец, старик, мощный мысль, без сарказма. Прорывная мысль, но на тот момент, когда все вылизывали код по битикам была нереализуема на любой системе вне лабораторного стенда.

    Я про вообще выхлоп - если это такая крутая идея, то почему до сих пор не реализовано в том же виндузе? Руссинович им вылизал ядро для 7/2008R2 до такой потери совместимости с легаси, что пришлось городить эмулятор WoW64 и еще тучу костылей для софта. Что помешало ему, как классному спецу послушать классного академика, когда у него был полный карт-бланш (время/бабки/люди) на работу с ядром винд? Что помешало сделать виндуз - микроядерным? Железо уже позволяло на тот момент терпеть издержки на постоянные переключения контекстов и общение сервисов/серверов с софтом, дровами и друг-дружкой.

    > Как у вас всё легко и просто.

    Это был сарказм, если что. Ну, если у вас, мол, такая правильная архитектура ядра, то уж и код драйверов перенести смогёте, особенно если реализуете слой для POSIX, который прямо расписывает что должно быть и как должно оно себя вести.

     
     
  • 5.81, Аноним (59), 18:31, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому, что размер ядра никак не влияет на популярность проекта Какое бы не поя... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.87, Аноним (-), 18:43, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или монолит (окна/пингвин)

    А почему вы записываете windows в монолит?
    Это гибрид, как не крути.

    > Где те самые микроядра, пришествием которых нас пугают уже десятилетиями?

    Они скорее исчезли. Тот же Symbian и QNX были микроядрами.
    Но вымерли они по причинам мало связанным с типом ядра))
    Как и с гибридами - OS/2, BeOS, Plan9 были довольно популярны в свое время.
    Но тоже исчезли. А гибридные винда и макось живут вполне неплохо.

    > Почему свободные микроядра не взлетели, хот казалось бы - бери
    > себе код из пингвина, линкуй динамически и ты в шоколаде

    Потому что уже вложились в пингвина.
    А одну работу дважды будут делать только при существенном профите.

     
  • 3.139, maximnik0 (?), 20:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему свободные микроядра не взлетели, хот казалось бы - бери себе код из пингвина, линкуй динамически и ты в шоколаде

    Раньше микроядра не взлитали из за проблем с оборудованием -частое переключения контекста и защиты (уровень кольца защиты) отнюдь не способствовало быстродействию.Сейчас с виртулизацией и быстрым вызовом процедур аппаратная проблема исчезла - но вылезла другая: драйвера видиокарт.Смысл от микроядра когда драйвер занимает 300 мгб ОЗУ ? Т.Е микроядра опять оттесняються в узкую нишу реального времени и спецоборудование.

     
  • 2.115, Аноним (-), 19:15, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ведь Таненбаум предупреждал Линуса 30 лет назад : "Монолит - это безумие,
    > одумайся пока не поздно"

    Ну и как, вы используете операционку Таненбаума? А, погодите, это она - использует вас? :)

     

  • 1.5, Аноним (6), 16:04, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало! Даёшь ещё больше!
     
     
  • 2.18, Аноним (13), 16:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >24 млн относятся к коду драйверов

    Так тон задают производители железок.

     

  • 1.9, Жироватт (ok), 16:09, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даёшь 100 миллионов строк к концу пятилетки!
    Пятилетку за три релиза!
    Количество строк в нашем ядре - счастье для наших программистов!
    Догнать и перегнать Windows по количеству строк - наша общая цель и задача!
     
     
  • 2.26, Alex (??), 16:28, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспорт кода в другие операционные системы!
     

  • 1.10, 12yoexpert (ok), 16:10, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    через 34 года будет 160 млрд LOC
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:11, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько лет понадобится на переписывание на Rust? Си повезло с таким огромным кодом, никогда не уйдёт в прошлое.
    Google вон пытался написать фуксию, 34% проекта на Rust. В итоге не потянули, забросили идею ОС с нуля писать.
     
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 16:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Сколько лет понадобится на переписывание на Rust?

    вопрос не имеет смысла, на раст можно переписывать, но не переписать

     
  • 2.16, Аноним (-), 16:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько лет понадобится на переписывание на Rust?

    А зачем его переписывать?
    Проще сделать микроось под х86 или АРМ64, без тонн легаси и некроплатформ тридцатилетней давности. Но пока не сильно нужно, ядро опухло, но еще не лопнуло.

    > Си повезло с таким огромным кодом, никогда не уйдёт в прошлое.

    Угу, наверное про латынь так же говорили. И про римскую империю.

    > Google вон пытался написать фуксию, 34% проекта на Rust. В итоге не потянули, забросили идею ОС с нуля писать.

    Гугл вообще славится кол-вом закопанных проектов. Но при этом новый код в  андроиде стараются писать на расте.

    Как контрпример - редох который пишут 2,5 калеки и у них уже дум запускается.
    Да, дров нету, но мы помним линукс начала двухтысячных...


     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если проще почему её не сделали и почему редокс не летит?
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 16:34, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ядро еще шевелится)
    Как только затраты превысят профиты - начнут задумываться.

    Ты что никогда не был в ситуации, когда точно знаешь, как переделать лучше, но "это же работать надо" и "оно ж работает -> не трогаю"))?

     
  • 3.36, Жироватт (ok), 16:54, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Латынь?
    Это которая до сих пор используется как lingua franca для медиков?
    Или та, на которой зиждется 2/3 вокобуляра западных языков?
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 17:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, именно она.
    Используется только для обозначения болезней, названий костей и сухожилий...
    Никто сейчас не преподает медицина на латыне.
    Т.е язык бывший языком науки, на котором научные работы писались даже в российской империи, стал просто языком для списка научных терминов.
    Сколько людей в мире могут говорить и писать на нем? Вот то то и оно.

    > зиждется 2/3 вокобуляра западных языков?

    Зиждется не значит живет
    Так и СИ останется в будущих языках как "СИ подобный синтаксис".

    ps я уже молчу про то, что самой латыни было дофига и больше, и и по времени, и по диалектам.

     
     
  • 5.43, Жироватт (ok), 17:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор в программу классического обучения в частных школах - не для плебса и "новых денег" - входит латынь. Хм...
    Куча классического культурного наследия в первозданном виде, типа пословиц и поговорок вида "Quod licet Jovi, non licet bovi", хм...
    В девизах и речёвках до сих пор сидит латынь, даже у очень молодых организаций, типа "Semper fidelis" у штатовких КМП, хм...
    При формировании новых терминов идут или греческие корни, или корни из латыни, хм...
    Католические богослужения состоят на 100%, а оффициальные католические тексты пишутся на латыни, а только потом переводятся, хмм...
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 17:37, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего, учитывая что 2 из четырёх Евангелий изначально написаны на греческом и все Деяния, а самая изначальная версия Ветхого завета в католичестве была целиком инкорпорировани из Септуагинты, а, кстати, новые практикуемые переводы были сделаны и с оглядкой на предыдущие, потому Ветхий завет это вам не перевод мосаретского извода с иврита, там видно греческое начало (тобишь С))
     
     
  • 7.70, Аноним (59), 18:13, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >потому Ветхий завет это вам не перевод мосаретского извода с иврита

    А теперь сравниваем даты
    Вот что говорит википедия про септуагинту
    >выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии

    И массоретские тексты
    >Окончательный зафиксированный вид МТ приобрёл к X веку н. э.
    >К началу XXI века самой древней полностью сохранившейся масоретской рукописью Танаха является манускрипт, созданный около 1008 года и называемый Ленинградским кодексом
    >там видно греческое начало

    То ли дело текст на иврите, написанный спустя ~1000 лет

     
  • 6.53, Аноним (-), 17:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все именно так.
    Но не смотря на все вышеперечисленное - на ней практически никто не говорит, она не является официальным языком ни одной страны, кроме Ватикана.

    Она достигла своего пика и умерла. И живет только ее наследие.
    Плюс нынешний язык науки - это английский, который является языком германской группы, а не романской (а вот 200 лет назад, когда французский язык был везде и всюду... но не фартануло)

     
     
  • 7.58, Аноним (50), 17:45, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс к этому это не была стандартная литературная латынь, это вульгата,- народное поделие близкое, но не идентичное литературной латыни, греческое среднее койне тоже не блистало изысками, но было чуть витьеватее вульгарной латыни, на этом не только Библию писали и не только внутри Греции общались. Латынь мощна падежными конструкциями, но её вульгарность всё теряет.
     
  • 6.54, Аноним (54), 17:40, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И разговаривает на ней 0 человек, хмм…
     
  • 6.62, Аноним (-), 18:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще фехтование и верховая езда Нужно же как-то объяснить толстосумам-старпера... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.67, Аноним (59), 18:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что на латыни можно почитать Мануал по языку программирования, мангу, книгу п... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.47, Аноним (50), 17:28, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сама она на не менее чем 50% состояла из греческого, местами прям из афинско-ионийского койне, местами из дорийских варварских говоров (самый культурный из них из них римляне вырезали/уничтожили совсем)
     
     
  • 6.63, Аноним (63), 18:04, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    словно две нейросети зарубилисьв комментариях
     
     
  • 7.69, Аноним (-), 18:12, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > словно две нейросети зарубилисьв комментариях

    А вот и нет))
    Хотя даже немного забавно видеть такой диалог.
    Как будто на форум языковедов попал, а не на "канал про аниме"))

     
  • 5.131, Bottle (?), 20:00, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём Си-подобный синтаксис изобретён не сишкой, а её предшественниками B & BCPL.
     
  • 2.19, Аноним (20), 16:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    900 лет.
     
  • 2.24, Аноним (13), 16:22, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, chdlb (?), 16:45, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все? померла? хм вот так нате ))
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:56, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сколько лет понадобится на переписывание на Rust?

    Чем больше, тем лучше.

     

  • 1.15, Аноним (20), 16:16, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В книжке "О, дивный мир" хорошо описано зачем публикуют эту бессмысленную информацию про количество строк.
     
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 16:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скинь ссылку, куда заплатить денег, чтобы понять, о чём ты говоришь, очень хочется
     
  • 2.22, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 16:20, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно краткую выжимку?
     
     
  • 3.32, rshadow (ok), 16:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо пойти посмотреть что скажет DeepSeek
     

  • 1.23, Аноним (23), 16:21, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот вам и монолитное ядро.
     
     
  • 2.25, Аноним (8), 16:27, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот вам и монолитное ядро.

    Думаешь такое же многообразие драйверов в микроядерной ОС вмещалось бы в меньшее количество строк код, клоун?

     
     
  • 3.56, Аноним (59), 17:41, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, по определени. Поскольку драйвера были бы отдельно.
     

  • 1.29, Аноним (29), 16:35, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прогресс. Линус с 386го начинал в 1991 году сейчас вроде на AMD Threadripper. Одно ядро которого в сотню раз быстрее чем 386 процессор.
     
  • 1.30, Аноним (27), 16:39, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IBM молодцы. Но что их связывает с Линусом? Общее прошлое?
     
     
  • 2.61, _ (??), 18:00, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > IBM молодцы. Но что их связывает с Линусом? Общее прошлое?

    Самое теплоё и святое - БАБЛО! ;-)

    PS: ... погоди ... а ты ЧТО думал? >:-\

     
  • 2.65, Аноним (-), 18:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С ядром их связывает то, что они по факту его написали.
    Превратили из студенческой поделки в нечто рабочее.
    Проинвестировав туда кучу денег и больше 1к инженеров.

    А с Линусом... думаю он был не против))

     
     
  • 3.98, Аноним (-), 18:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С ядром их связывает то, что они по факту его написали.

    Наглая ложь. IBM не учавствовала в написании ядра Линукса. Ядро написали программситы со всего мира. На первых порах ядро Линукса "духовно" поддержал AT&T. Что очень символично.

     
     
  • 4.117, Аноним (-), 19:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На первых порах ядро Линукса "духовно" поддержал AT&T. Что очень символично.

    Это вы так про суд над BSDшниками? Такая себе моральная поддержка :). Хотя пример как делать не надо конечно - хороший и эффективный.

     
     
  • 5.137, Аноним (-), 20:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это вы так про суд над BSDшниками?

    Нет. At&T тепло отзывалась не только про ядро и про Линукс в целом. Сначала духовная поддержка. Деньги потекли потом.

     
  • 2.112, Аноним (112), 19:09, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ваш линус должен Столлману пятки целовать, без него так бы и был заурядный экспертом оупеннет
     
     
  • 3.127, Аноним (-), 19:51, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ваш линус должен Столлману пятки целовать, без него так бы и был заурядный экспертом оупеннет

    Думаю Столлман будет против - тк Линус уже не молод, а борода больше по детишкам.
    Но может он сможет уговорить какую-то лøлю порадовать старичка.


     
  • 2.116, Аноним (-), 19:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > IBM молодцы. Но что их связывает с Линусом? Общее прошлое?

    То что оно на этом их S390 работает, например! И потому у них шкурный интерес чтобы ядро работало - и работало хорошо :)

     

  • 1.45, Аноним (45), 17:22, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > например, код драйверов для GPU AMD занимает около 5 млн строк

    Как так вообще?

     
     
  • 2.132, Bottle (?), 20:02, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодогенерация. Вот что бывает, когда в язычок не завезли шаблоны.
     

  • 1.60, Аноним (63), 17:57, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    растет как долг омерики. скоро лопнет
     
     
  • 2.76, Нуину (?), 18:23, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое лопнет к 30 году ближе по моей аналитике. Второе - хз.
     
     
  • 3.84, Аноним (-), 18:36, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом того кто пишет ядро, то первое сильно отразится на втором.
    Так что "шо так фигово, шо эдак".
     
     
  • 4.129, Аноним (129), 19:54, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.133, Аноним (-), 20:05, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.77, Нуину (?), 18:25, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > например, код драйверов для GPU AMD занимает около 5 млн строк

    Там же сгенерированного кода много. Зачем его считать?

     
     
  • 2.110, Аноним (-), 19:05, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его не надо качать когда делаешь git pull ?
    Или его не придется компилять, даже если у меня видяха от зеленых?
    Даже если бы в репу запихали огромнейший бинарный блоб - это тоже раздувает ропозиторий.
     
     
  • 3.120, Аноним (-), 19:21, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или его не придется компилять, даже если у меня видяха от зеленых?

    Вообще-то да. Если ты кернел для себя делаешь - то можешь и не компилять ненужный драйвер. Но, видимо, ядро ты компилять не умеешь и поэтому не в курсе.

    Правда если ядро и для других раздавать предполагается - вот тут конечно облом.

     
     
  • 4.126, Аноним (-), 19:49, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то да. Если ты кернел для себя делаешь

    А если нет? Каждый раз пилить ядро "под себя" это к гентушникам и нерациональной трате эл-ва.

    > Правда если ядро и для других раздавать предполагается - вот тут конечно облом.

    Вот именно! Я про это и говорю.
    У нас есть мегаблотварь куда запихано все что угодно от дравера для видяхи, до микроволновки.
    Я не удивлюсь что там где-то лежат фотки из личного архива Торвальдса.


     
  • 2.118, Аноним (-), 19:19, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там же сгенерированного кода много. Зачем его считать?

    Так это ж код. При компиляции все 100500 регистров - каждой железки - будут таки парситься компилером. Даже если к половине нет доступа и нет кода сгенеренного этим - парсер то пахал.

     
     
  • 3.135, Нуину (?), 20:08, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Там же сгенерированного кода много. Зачем его считать?
    > Так это ж код. При компиляции все 100500 регистров - каждой железки
    > - будут таки парситься компилером. Даже если к половине нет доступа
    > и нет кода сгенеренного этим - парсер то пахал.

    Да, но вникать в него не надо при нормальных обстоятельствах.

     

  • 1.78, Нуину (?), 18:26, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой процент кода составляют драйверы?
     
     
  • 2.88, чатжпт (?), 18:44, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во втором предложении написано 🤦
     
     
  • 3.136, Нуину (?), 20:09, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не увидел, честно)
     

  • 1.82, Аноним (82), 18:32, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очевидно, что объём кода драйверов будет расти. И размер пакета linux-firmware
     

  • 1.92, Аноним (92), 18:51, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фу таким быть
     
  • 1.106, Аноним (-), 19:04, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда нибудь сообщество ядра задумается над дизайном ядра. Ещё давно драйвера принтеров и сканеров были выведены из состава ядра в отдельные проекты (CUPS, SANE). Задумываться о микроядерном дизайне ядра нужно. Будет это в ближайшем будущем или далёком, неважно. Но задумываться об этом уже надо сейчас.
     
     
  • 2.114, Аноним (-), 19:14, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не задумаются.
    Пока не начнется совсем задница. А потом будут бегать в мыле и кричать "как же так произошло?!!!"))
    Ну т.е будут себя вести как типичные программеры, или лучше сказать как обычные люди.
     

  • 1.119, Анонем (?), 19:20, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    40Mloc. Офигеть. А драйверов под оффтопик все равно больше :D
     
     
  • 2.121, Аноним (-), 19:22, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 40Mloc. Офигеть. А драйверов под оффтопик все равно больше :D

    Ну запусти свой масдай на каком-нибудь Banana PI - посмотрим как там у тебя с драйверами.

     
     
  • 3.124, Анонем (?), 19:38, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > It is now possible (officially) to run Windows 10 IoT Core on the newer Banana Pi (Allwinner Technology Banana Pi BPI-M64, Allwinner Technology Pine64) Boards
     
  • 2.134, Аноним (-), 20:07, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От вантуза отошёл ещё в конце нулевых. Год-два назад с приятелем встретился. У него такой нескучный набор Ventoy + Windows 10 + драйвера, утилиты, MS Office, и всё это на твердотельном диске размером ок 100 Гб. Оказалось, что давно уже образы вантуза с офисом не помещаются на обычные флешки. Я был реально ошарашен. Чисто драйверы, незнаю как их собирают и кучкуют, весят примерно 20 Гб.

    P.S.
    В контексте сабжа, драйвера ядра это не вантузные бинари. Это исходники. Размеры исходников и бинарей нельзя сравнивать.

     

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