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Ядру Linux исполнилось 33 года

25.08.2024 18:34

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 35 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам - более 3 миллиардов.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода;
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода;
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода;
  • 5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода;
  • 5.8 - август 2020, 28.4 млн. строк кода;
  • 5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода;
  • 5.19 - август 2022, 30.5 млн. строк кода;
  • 6.4 - июнь 2023, 32.9 млн. строк кода.
  • 6.10 - июль 2024, 35.1 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;
  • В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.
  • В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.
  • Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.
  • В ядре 5.13 был поставлен рекорд по числу разработчиков (2150), изменения от которых вошли в состав ядра.
  • В августе 2022 года сформирована ветка ядра Linux 6.0, так как в ветке 5.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии.
  • В ядро 6.1, выпущенное в декабре 2022 года, добавлена возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра.

Около 65% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями. Например, при разработке ядра 6.10 из всех изменений 15.3% (в ядре 6.9 было 12.9%) подготовлено компанией Intel, 7.4% (7.1%) - Google, 6.9% (5.6%) - Red Hat, 6.3% (6.4%) - Linaro, 4.6% (5.7%) - AMD, 3.3% (2.2%) - Oracle, 3.2% (2.9%) - Meta, 2.5% (3.2%) - SUSE, 2.4% (2.1%) - IBM, 2.3% (2.4%) - Huawei, 1.9% (2.1%) - Qualcomm, 1.5% (1.7%) - NVIDIA, 1.2% (1.2%) - ARM. 11.9% (в ядре 6.9 - 14.2%) изменений подготовлены независимым участниками или разработчиками, явно не заявившим о своей работе на определённые компании. По числу добавленных в ядро 6.10 строк кода лидируют компании Intel, Linaro и Red Hat, доля которых составила 13.6%, 13.3% и 7.2% (в ядре 6.9 лидировали AMD, Red Hat и Intel с долями 21.7%, 11.5% и 8.9%).

  1. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.10
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала первый выпуск ядра UEK-next, основанный на ядре Linux 6.9
  3. OpenNews: Lunatik - инструментарий для создания в ядре Linux обработчиков на языке Lua
  4. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 32 года
  5. OpenNews: 32 года с момента первого релиза ядра Linux 0.01
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61762-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 18:44, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    С Днём рождения
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:17, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Время пересмотреть Revolution OS:
    https://www.youtube.com/watch?v=n1F_MfLRlX0
     
  • 2.25, Wed (??), 19:41, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Огромная благодарность Линусу Торвальдсу.


     
  • 2.43, Швондик (?), 20:58, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Украине на днях тоже 33 исполнилось!
     

  • 1.4, Полиглот (?), 18:48, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По фану 10к только строк.Это на каком курсе программист такое способен запилить?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:28, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    100% тыбзил код из миникса.
    Сам по себе объём не очень и большой, профи такое пишет за полгода работы. Но в то время, без хелпов и гуглей, без SO и даже без полного образования, это нереально.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 20:21, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потомки будут говорить — как же диды без нейронок, с одним только интернетом, программировали? Нее, что-то тут не так, это нереально.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 20:34, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, они будут говорить: "Как деды программировали? Это же думать надо!"
     
  • 4.44, Ногоед (?), 21:02, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как же диды без нейронок, с одним только интернетом, программировали

    На голом vi без подсветки синтаксиса и мониторе 80х25.

     
  • 2.18, Аноним (18), 19:29, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему то все молчат в тряпочку, но книжку про операционные системы таненбаума он прочитал служа в армии. И это по официальной легенде. Но мы то понимаем что там в армии у него был бесконечный доступ к бесплатным программистам.

    И да если он поступил в 1988 году Линукс релиз 1991 год 1 год службы. Итого релиз был на 2 курсе.  

     

  • 1.8, Dzen Python (ok), 18:59, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чем принципиальный смысл мерить что-то в количестве строк кода / количестве объектов в гите?

    Все время, как ни зайду в новость по линуксу - везде идет меряние количеством строк и гитовых объектов. Зачем, а главное, нахрена?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:13, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем еще мерится? Гусары молчать!

    Это универсальные попугаи для оценки сложности проекта...


    ЗЫ:
    у системд уже 2 лимона строк кода, а все говорят, что это ядро жирнота...

     
  • 2.10, Аноним (10), 19:16, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С тех пор, как в него добавили гигабайты автосгенерированных файлов амд -- никакого.
     
  • 2.14, Аноним (17), 19:20, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысла - никакого, ДАЖЕ если взять только рабочий код (без пробелов и комментов). Просто это единственная доступная мера: скажем, если есть программа на 1000 строк и на 10,000 строк - вторая конечно же "больше и круче" :) Плюс-минус пару порядков :)
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 20:26, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так первая же круче.
    Чем меньше кода тем производительные, безопаснее и специализировано.
     

  • 1.27, Аноним (27), 19:46, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Занятная хронология. В конце будет "поглощён корпорациями". Судя по доле корпорацию в изменениях это уже во многом так.
     
  • 1.28, error33 (?), 19:49, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эмм) эмм) с днем рожденья ядро)
     
  • 1.32, Konqi (ok), 19:58, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Около 65% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями.

    Среди которых нет Canonical.

     
     
  • 2.33, Аноним (35), 20:03, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А должна быть? Они вроде ядром никогда не занимались.
     
  • 2.41, чатжпт (?), 20:38, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, при чём здесь Лужков?
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:25, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А про то что в 2008 в ядро (2.6.24) зашли cgroups нет ни слова, хотя эта технология перевернула современный IT сектор
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 20:27, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради её еще долго допиливали прежде чем что-то перевернуть
     

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