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Коллизии в сокращённых идентификаторах коммитов в ядре Linux

31.12.2024 10:48

Кейс Кук (Kees Cook), бывший главный системный администратор kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, продемонстрировал возможность создания коммита, сокращённый идентификатор которого совпадает с коммитом, ранее добавленным в ядро Linux. Эксперимент проведён в качестве подтверждения целесообразности перехода на 16-символьные сокращённые идентификаторы коммитов в ядре Linux, ранее обсуждавшегося в списке рассылки разработчиков ядра, но не одобренного Линусом Торвальдсом.

Сокращённые идентификаторы коммитов формируются через оставление первых 12 символов от хэша SHA-1 (48 бит из 160 бит). Так как число объектов в ядре, идентифицируемых через хэш SHA-1, превысило 13 миллионов, возникновение коллизий при использовании 12-символьного префикса стало делом времени. В качестве примера показаны уже добавленные в ядро объекты, пересекающиеся по своим 11-символьным идентификаторам. Кроме того, в упомянуто, что пересечение 12-символьных идентификаторов уже фиксировалось в октябре, но до отправки патча было выявлено утилитой checkpatch.

Сокращённые идентификаторы применяются при публикации коротких ссылок на коммиты, а также указываются при отправке изменений в теге "Fixes", в качестве ссылки на коммит, проблема в котором устранена в отправленном патче (например, "Fixes: e21d2170f366"). Возникновение коллизий, при которых несколько разных изменений оказываются связаны с одним сокращённым идентификатором, могут привести к нарушению работы инструментов для анализа и проверки изменений, учитывающих содержимое тегов "Fixes". Например, данные теги учитываются в обработчике check_fixes, применяемом в ветке linux-next, а также в скриптах анализа исправления уязвимостей и отслеживания жизненного цикла патчей.

Линус Торвальдс скептически отнёсся к предложению увеличить минимальный размер сокращённых идентификаторов, так как фактически число коммитов в репозитории заметно меньше, чем объектов (примерно 1/8). Скорее всего, если случайные пересечения и возникнут, то они будут между коммитом и объектом какого-то другого типа (например, блобом или веткой). По его мнению сокращённые идентификаторы на то и сокращённые, чтобы быть наглядными, читаемыми и легко цитируемыми, и для увеличения их размера пока нет объективных предпосылок.

Один из разработчиков предложил добиться сокращения размера при увеличении числа значимых бит, используя новый формат на базе кодировки Base36 (символы 0-9a-z) вместо шестнадцатеричных цифр. По мнению Линуса подобное изменение создаст больше проблем, чем решит. Например, потребуется добавить поддержку нового формата в имеющиеся утилиты и ввести идентификатор формата для того, чтобы различать старый и новый формат.

Для демонстрации, что проблема с сокращёнными идентификаторами не является умозрительной и её решение не стоит откладывать, Кейс Кук сформировал изменение документации ядра, сокращённый идентификатор которого (1da177e4c3f4) совпал с идентификатором коммита по созданию ветки ядра 2.6.12-rc2. Коллизию удалось подобрать за 6 часов вычислений на системе с GPU NVIDIA GeForce RTX 3080.

Подбор был выполнен с использованием инструментария lucky-commit - в текст целевого патча добавлялись случайные пробелы до тех пор, пока 12-символьный префикс SHA-1 не совпал с уже имевшимися в ядре префиксами коммитов. По мнению Кейса проблему представляют не столько случайные пересечения, сколько возможность манипуляции с сокращёнными идентификаторами в вредоносных целях, например, для обхода каких-то проверок.

  1. Главная ссылка к новости (https://fosstodon.org/@kees/11...)
  2. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
  3. OpenNews: Представлен более эффективный метод определения коллизий для SHA-1
  4. OpenNews: До конца года ожидается появление практических атак по подбору коллизий для SHA-1
  5. OpenNews: Опубликованы исходные тексты программы для поиска коллизий в MD5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62495-sha
Ключевые слова: sha, kernel, collision
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как этим можно злоупотребить? Я пример понял но вот реальный обход нет. Да и Торвальдс и так все сам читает.
     
     
  • 2.24, 12yoexpert (ok), 14:04, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто подпишись на "телеграм-канал" этого чувака и не *** мозги
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:16, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Финн всегда стоит на пути чужих инноваций, то ему версии процессоров не понравились, теперь расширение ширины комита. Пора менять власть в линуксе, иначе нас обгонят те, кто не чуждается нового, например, раста.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:32, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обгонят куда? В переписывание того, что и так работает?
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:42, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так механизм смены власти встроен в опенсурс с самого начала - называется форк. Го, уверен у тебя получится))
     
  • 2.23, 12yoexpert (ok), 14:03, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие гарнэ кремлеботы пошли, даже слово "линукс" без ошибок печатают
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:17, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но до отправки патча было выявлено утилитой checkpatch.

    Выглядит как майнинг коллизий.

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:19, 31/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.12, Илья (??), 13:19, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть люди, которые никогда не поймут отличие гуида от хеша, и которые на серьёзных щах будут утверждать что нужно просто использовать хорошую хеш функцию

    Это не лечится

     
     
  • 2.14, Аноним (16), 13:35, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как не лечится... Создание мотивации, после чего учёба желанному и полезному по своему желанию. И люмпен становится способным человеком.

    Но это делают в семье, в детстве. Кто умеет и у кого есть время/желание/средства. А для взрослых это очень трудоёмко/дорого. Причём невозможно, да, без профильных специалистов ака преподаватели ВУЗ и сотрудники науки. Коллектив которых создаётся несколькими поколениями, не на пустом месте, а из опыта планеты и прошедших тысяч лет.

    Поэтому, лечится. Но есть нюанс.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:00, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю тех, которые раз за разом на те же грабли, с жизненной позицией "пусть лучше меня 100 раз обокрадут, чем жить каждого угла боясь". В их reasoningе есть смысл. После того, как меня вот взяли и тривиальнейшим образом назвали моё имя в анонимном чате, фактически аналог опускания - но для анонимов, стало понятно, что тут вообще все поголовно - с опущенной анонимностью, и рыпаться особо смысла нет. Вернее есть смысл просто сходить в магаз за верёвкой. Но я, к сожалению, почему-то до сих пор этого не сделал. Я - эталонное дерьмо.
     

  • 1.15, lizard (??), 13:35, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуйтесь SVN: 1,2,... 100000 цифирьки увеличиваются и никогда никаких коллизий.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:40, 31/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в подмене смысла этих цифр с буквами. Глупость - она такая: хоть алфавит смени, но не помогает.
     

  • 1.19, xsignal (ok), 13:52, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибся Линус, стареет финский студент...
     
  • 1.20, 12yoexpert (ok), 13:53, 31/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > продемонстрировал возможность

    пусть хакер в столовой возьмёт с полки пирожок и идёт дальше играть с коллегами в песочнице

     
  • 1.25, ijuij (?), 14:06, 31/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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