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В ядро Linux 5.19 принято около 500 тысяч строк кода, связанного с графическими драйверами

27.05.2022 10:38

В репозиторий, в котором формируется выпуск ядра Linux 5.19, принят очередной набор изменений, связанных с подсистемой DRM (Direct Rendering Manager) и графическими драйверами. Принятый набор патчей интересен тем, что включает 495 тысяч строк кода, что сопоставимо с общим размером изменений в каждой ветке ядра (например, в ядре 5.17 было добавлено 506 тысяч строк кода).

Около 400 тысяч добавленных строк приходится на автоматически сгенерированные заголовочные файлы с данными для регистров ASIC в драйвере для GPU AMD. Ещё 22.5 тысяч строк обеспечивают начальную реализацию поддержки AMD SoC21. Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода (для сравнения, всё ядро Linux 1.0 включало 176 тысяч строк кода, 2.0 - 778 тысяч, 2.4 - 3.4 млн., 5.13 - 29.2 млн). Кроме SoC21 в драйвере AMD включена поддержка SMU 13.x (System Management Unit), обновлена поддержка USB-C и GPUVM, проведена подготовка к поддержке следующих поколений платформ RDNA3 (RX 7000) и CDNA (AMD Instinct).

В драйвере Intel наибольшее число изменений (5.6 тысяч) присутствует в коде для управления эногопотреблением. Также в драйвер Intel добавлены идентификаторы GPU Intel DG2 (Arc Alchemist), используемых на ноутбуках, обеспечена начальная поддержка платформы Intel Raptor Lake-P (RPL-P), добавлена информация о графических картах Arctic Sound-M, реализован ABI для вычислительных движков, для карт DG2 добавлена поддержка формата Tile4, для систем на базе микроархитектуры Haswell реализована поддержка DisplayPort HDR.

В драйвере Nouveau в сумме изменения затронули около сотни строк кода (осуществлён переход на использование обработчика drm_gem_plane_helper_prepare_fb, для некоторых структур и переменных применено статическое выделение памяти). Что качается использования в Nouveau открытых компанией NVIDIA исходных текстов модулей ядра, то работа пока сводится к выявлению и устранению ошибок. В дальнейшем опубликованную прошивку планируется использовать для повышения производительности драйвера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Оценка числа примечаний TODO и FIXME в коде ядра Linux
  3. OpenNews: Ядро Linux 5.8 станет самым крупным по числу изменений
  4. OpenNews: Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux (дополнено)
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.18
  6. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57260-kernel
Ключевые слова: kernel, amd, driver, drm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NVIDIA нет, расходимся.
     
     
  • 2.16, keydon (ok), 11:18, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет и не нужно
     

  • 1.2, васёк (?), 10:51, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    разрастается так сильно, что станет невозможно поддерживать

    надо было слушать Таненбаума и делать микроядро!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:58, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так сделай. Покажи всем, как надо!
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 11:14, 27/05/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:02, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У смузихлёпов всё что больше 10к строк монолит и невозможно поддерживать)
    У нормальных же людей десятки миллионов вообще без проблем поддерживаются, с грамотной архитектурой без помойного ООП и недоязычков для школоты.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 11:34, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ух, как у тебя подгорает, ковбой, пожарных вызвать?)
     
  • 2.11, anon1m (?), 11:06, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    seL4
     

  • 1.3, Мимино (?), 10:51, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что будет лет через 10 сколько будет весить ядро? Монолит тупиковая ветвь.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:57, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора валить на хурд. Ах да, он же не работает на реальном железе...
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 11:11, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на Fuchsia или Haiku)
     
  • 2.7, anonimous (?), 11:00, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это же драйвер,  берёшь и не включаешь его.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:01, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно добавить поддержку модулей в ядро и выделить самые тяжёлые вещи (типо этих графических драйверов) в эти самые модули. Чтобы по умолчанию был какой-нибудь простенький базовый драйвер, выводящий графику в стандартном расширении без ускорения на все устройства, а пользователь потом мог установить нужный именно для его видеокарты модуль, не тратя место на остальные
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:06, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы изобрели DKMS
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 11:08, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема в том, что тут миллионы строк всё равно включены в базовое ядро, про что и написано в новости, а нужно всё это полностью в эти DKMS вынести тогда
     
  • 3.18, keydon (ok), 11:29, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Можно добавить поддержку модулей в ядро и выделить самые тяжёлые вещи (типо этих графических драйверов) в эти самые модули

    Изобрели config

    > простенький базовый драйвер, выводящий графику в стандартном расширении без ускорения на все устройства

    Изобрели консоль

    > а пользователь потом мог установить нужный именно для его видеокарты модуль, не тратя место на остальные

    Изобрели пакетный менеджер

     
  • 3.20, Аноним (20), 11:35, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая и так есть? При компиляции ядра не критичные вещи можно вынести в виде отдельных файлов модулей, что и делают все дистры. В /usr/lib/modules заходили? Никто не запрещает поудалять неиспользуемые. А о том что можно собрать ядро самостоятельно только с нужными модулями вообще молчу.
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 10:59, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно будет переходить с 2.4?
     
  • 1.15, Fracta1L (ok), 11:15, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/

    > Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода

    Неудивительно, что работает через пень-колоду

     
     
  • 2.21, Аноним (1), 11:36, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФРАКТАЛ! Смотрю, из треда в тред кочуешь... А Родину пойдешь защищать?
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:19, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода

    Это ужасно.

     
  • 1.22, iPony129412 (?), 11:41, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жирно конечно, но что делать...
     

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