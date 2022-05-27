В ядро Linux 5.19 принято около 500 тысяч строк кода, связанного с графическими драйверами

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|1.2, васёк (?), 10:51, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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разрастается так сильно, что станет невозможно поддерживать
надо было слушать Таненбаума и делать микроядро!
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|2.9, Аноним (9), 11:02, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У смузихлёпов всё что больше 10к строк монолит и невозможно поддерживать)
У нормальных же людей десятки миллионов вообще без проблем поддерживаются, с грамотной архитектурой без помойного ООП и недоязычков для школоты.
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|1.3, Мимино (?), 10:51, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что будет лет через 10 сколько будет весить ядро? Монолит тупиковая ветвь.
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|2.4, Аноним (4), 10:57, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пора валить на хурд. Ах да, он же не работает на реальном железе...
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|2.8, Аноним (8), 11:01, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно добавить поддержку модулей в ядро и выделить самые тяжёлые вещи (типо этих графических драйверов) в эти самые модули. Чтобы по умолчанию был какой-нибудь простенький базовый драйвер, выводящий графику в стандартном расширении без ускорения на все устройства, а пользователь потом мог установить нужный именно для его видеокарты модуль, не тратя место на остальные
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|4.12, Аноним (8), 11:08, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема в том, что тут миллионы строк всё равно включены в базовое ядро, про что и написано в новости, а нужно всё это полностью в эти DKMS вынести тогда
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|3.18, keydon (ok), 11:29, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно добавить поддержку модулей в ядро и выделить самые тяжёлые вещи (типо этих графических драйверов) в эти самые модули
Изобрели config
> простенький базовый драйвер, выводящий графику в стандартном расширении без ускорения на все устройства
Изобрели консоль
> а пользователь потом мог установить нужный именно для его видеокарты модуль, не тратя место на остальные
Изобрели пакетный менеджер
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|3.20, Аноним (20), 11:35, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Которая и так есть? При компиляции ядра не критичные вещи можно вынести в виде отдельных файлов модулей, что и делают все дистры. В /usr/lib/modules заходили? Никто не запрещает поудалять неиспользуемые. А о том что можно собрать ядро самостоятельно только с нужными модулями вообще молчу.
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|1.15, Fracta1L (ok), 11:15, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода
Неудивительно, что работает через пень-колоду
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|2.21, Аноним (1), 11:36, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ФРАКТАЛ! Смотрю, из треда в тред кочуешь... А Родину пойдешь защищать?
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|1.17, Аноним (17), 11:19, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода
Это ужасно.
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