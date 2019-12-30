Оценка числа примечаний TODO и FIXME в коде ядра Linux

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот щас про программистКу не понял

4.17 , Аноним ( 17 ), 10:33, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Эх, отстал ты, брат, от жизни. Сейчас же указывать на пол живого существа стало оскорбительным. Хотя это, конечено, троллинг. Но факт, что нами всё больше правят люди, для которых это, и многое другое природное и естественное, стало оскорбительно. Совсем ушли в матрицу. И деревья у них уже все 3D нарисованные... Ходят по парку и думают: какая графика!

5.19 , Аноним ( 16 ), 10:39, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а это веяние новее или старее желания блоггероК называться блогерКами?

6.21 , Аноним ( 21 ), 10:56, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет это по идее равенство и братство. Самое допустимой девушка(женщина)-блогер. Даже инстамодель применяется как для женщин так и для мужчин.

5.30 , Аноним ( 30 ), 12:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С профессиями, кроме традиционно женских, и раньше при указании пола акцент смещался в сторону от профессиональных качеств: Врач - врачиха.

Учитель - училка.

Токарь - ??? Программисточка - и сразу понятно, какой код она пишет интересно только джуну, которого лид запряг доделывать за своей фифой.

6.31 , Аноним ( 15 ), 13:09, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Доктор-докторка, программист-программистка, депутат-депутатка, щахтёр-шахтёрка, токарь-токарка.

7.37 , Аноним ( 15 ), 13:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я требую равных прав для мужчин. Доярка-дояр, проститутка-проститут, и так далее. Почему нет движения за равные права у мужчин? Как погляжу, их только и делают, что ущемляют.

8.41 , Аноним ( 30 ), 13:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать 8212 Поручик, а как же деньги 8212 Hу что Вы, мадам, гусары денег не беру... 8.42 , Аноним ( 21 ), 14:03, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты не поверишь но уже https ru wiktionary org wiki D0 B4 D0 BE D1 8F D1 80 h... 9.48 , Аноним ( 15 ), 14:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать По второму это нелитаратурное слово Но вообще, я так пытался вспомнить женские... 6.38 , Аноним ( 36 ), 13:37, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Учитель - училка.

>Токарь - точилка?

5.40 , Анонима ( ? ), 13:54, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те кто правят сильно оторвались от народа, подслушано вчера в маршрутке: "он ее с ребенком взял"

4.20 , Аноним ( 21 ), 10:53, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Т.е. половину топ менеджеров (не у нас а у них) выгнали за сексизм и всякий другой -изм даже Столлмана, а ты только проснулся?

5.39 , Аноним ( 36 ), 13:48, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Т.е. половину топ менеджеров (не у нас а у них) Как они выгнали пол-менеджера?

6.43 , Аноним ( 21 ), 14:05, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – МенеджерОВ. Эх школа, школа вот закончишь её и ты сразу все начнешь понимать.

7.49 , Аноним ( 36 ), 14:44, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 50% что топ менеждеров было нечетное число.

Хотя возможно было как с Битлз:

выступают Ленон, Харисон, Стар и пол-Маккартни.

4.25 , Аноним ( 25 ), 11:44, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >вот щас про программистКу не понял Программистка-феминистка

4.63 , macfaq ( ? ), 20:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Феминитивы.

В некоторых местах npc рвутся, если их не использовать.

3.26 , Аноним ( 25 ), 11:51, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так и пингвина называть пингвином этож жесть. SJW: Придётся проектам, в названии которых имеется это слово, менять названия.

3.27 , Sluggard ( ok ), 11:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Правильнее: "не очень сильно летающая птица". Точно. Курица и страус — тоже пингвины. И для них нужна будет Outreachy Program, как для плохо представленных в пингвиньем сообществе.

3.28 , qetuo ( ? ), 12:33, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот тут не надо, "программистка" есть, например, в словаре Ожегова. Это более чем устоявшееся выражение.

4.44 , Аноним ( 21 ), 14:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ожегов тоже был сексистом?

