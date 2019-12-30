Оценка числа примечаний TODO и FIXME в коде ядра Linux

|
|1.1, R (?), 09:20, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
И это без матерных слов, и без "Popravit later nah!"
|
|1.2, б.б. (?), 09:23, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
|
Гадание по комментариям лучше всего удаётся в ночь перед Рождеством.
|
|
|
|2.36, Аноним (36), 13:31, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Что то мне рождественские духи подсказывают, что код с обилием //todo - не очень.
|
|
|
|3.51, Нонон (?), 14:56, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Это не так. Обычно помечают todo какие-то совсем не особо нужные вещи. Которые на столько не особо полезные что их делать лень. Поэтому оставляют пометку что когда-нибудь желательно бы, неплохо было бы...
|
|1.3, svsd_val (ok), 09:41, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Знающие проясните: А чем же им пингвин то не понравился ? как оно с матом то связано ?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 09:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Наверное это как и в случае с GIMP останется загадкой для всех нормальных людей. Но одна десятая людей всё ещё будет форкать софт, чтобы убирать комментарии, которые им кажутся неуместными.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 10:26, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не удивлюсь, если это то линуксоненавистники в MIT драйверах отметились.
|
|2.6, Аноним (6), 09:49, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а чего сразу пингвин? Вот например разработчик исправил проблему, проявляющуюся из-за кривого железа, и ласково упомянул производителя в коментарии. После мелтдауна и Ко многие бы хотели оставить пару записей
|
|2.9, Аноним (5), 09:58, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Это так же жестко как назвать негра негром. Или фемку программиста программистКОЙ. Так и пингвина называть пингвином этож жесть. Правильнее: "не очень сильно летающая птица".
|
|
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 10:33, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Эх, отстал ты, брат, от жизни. Сейчас же указывать на пол живого существа стало оскорбительным. Хотя это, конечено, троллинг. Но факт, что нами всё больше правят люди, для которых это, и многое другое природное и естественное, стало оскорбительно. Совсем ушли в матрицу. И деревья у них уже все 3D нарисованные... Ходят по парку и думают: какая графика!
|
|
|
|5.19, Аноним (16), 10:39, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а это веяние новее или старее желания блоггероК называться блогерКами?
|
|
|
|6.21, Аноним (21), 10:56, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет это по идее равенство и братство. Самое допустимой девушка(женщина)-блогер. Даже инстамодель применяется как для женщин так и для мужчин.
|
|5.30, Аноним (30), 12:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С профессиями, кроме традиционно женских, и раньше при указании пола акцент смещался в сторону от профессиональных качеств:
Врач - врачиха.
Учитель - училка.
Токарь - ???
Программисточка - и сразу понятно, какой код она пишет интересно только джуну, которого лид запряг доделывать за своей фифой.
|
|
|
|6.31, Аноним (15), 13:09, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Доктор-докторка, программист-программистка, депутат-депутатка, щахтёр-шахтёрка, токарь-токарка.
|
|
|
|7.37, Аноним (15), 13:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я требую равных прав для мужчин. Доярка-дояр, проститутка-проститут, и так далее. Почему нет движения за равные права у мужчин? Как погляжу, их только и делают, что ущемляют.
|
|
|
|8.41, Аноним (30), 13:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
8212 Поручик, а как же деньги 8212 Hу что Вы, мадам, гусары денег не беру... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.48, Аноним (15), 14:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
По второму это нелитаратурное слово Но вообще, я так пытался вспомнить женские... текст свёрнут, показать
|
|5.40, Анонима (?), 13:54, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Те кто правят сильно оторвались от народа, подслушано вчера в маршрутке: "он ее с ребенком взял"
|
|4.20, Аноним (21), 10:53, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Т.е. половину топ менеджеров (не у нас а у них) выгнали за сексизм и всякий другой -изм даже Столлмана, а ты только проснулся?
|
|
|
|5.39, Аноним (36), 13:48, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Т.е. половину топ менеджеров (не у нас а у них)
Как они выгнали пол-менеджера?
|
|
|
|6.43, Аноним (21), 14:05, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
МенеджерОВ. Эх школа, школа вот закончишь её и ты сразу все начнешь понимать.
|
|
|
|7.49, Аноним (36), 14:44, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
50% что топ менеждеров было нечетное число.
Хотя возможно было как с Битлз:
выступают Ленон, Харисон, Стар и пол-Маккартни.
|
|4.25, Аноним (25), 11:44, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>вот щас про программистКу не понял
Программистка-феминистка
|
|4.63, macfaq (?), 20:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Феминитивы.
В некоторых местах npc рвутся, если их не использовать.
|
|3.26, Аноним (25), 11:51, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Так и пингвина называть пингвином этож жесть.
SJW: Придётся проектам, в названии которых имеется это слово, менять названия.
|
|3.27, Sluggard (ok), 11:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Правильнее: "не очень сильно летающая птица".
Точно. Курица и страус — тоже пингвины. И для них нужна будет Outreachy Program, как для плохо представленных в пингвиньем сообществе.
|
|3.28, qetuo (?), 12:33, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вот тут не надо, "программистка" есть, например, в словаре Ожегова. Это более чем устоявшееся выражение.
|
|2.11, заминированный тапок (?), 10:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
наверное это проявление расизма, как чёрного назвать чёрным. так пингвина пингвином (да, логику особо ранимых понять иногда трудно)
|
|2.29, Аноним (29), 12:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Знающие проясните: А чем же им пингвин то не понравился ? как оно с матом то связано ?
Никак не связано. Для контраста. У мата на графиках есть динамика, у пингвина — нет.
|
|
|
|3.35, Аноним (36), 13:29, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>У ... на графиках есть динамика, у пингвина — нет.
вы хотите сказать что у Линукса нет будущего?
|
|
|
|2.14, Аноним (15), 10:25, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно его удалить и ничего не потерять - почистить код так сказать. :3
|
|2.23, Аноним (23), 11:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
кажется из них 90% - это константы всяких регистров разных моделей GPU
|
|
|
|3.33, Аноним (36), 13:23, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>разных моделей GPU
Это у АМД? Которая пере выпускала RX 480 под разными именами пять раз?
|
|
|
|
|
|5.62, Аноним (15), 19:34, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так у нвидии это вроде всё разные карты с разницей производительности на порядки, да и никого не волнует как оно называется, главное чипсет и его ревизия. И не стоит ещё забывать, что есть такая вещь как FE - дно и оверпрайс на пустом месте. Вот за них действительно можно предъявить - они не дают выпускать нормальные карты партнёрам пока не соберут барышей с самых наивных лошков.
|
|
|
|2.18, Молодёжь (?), 10:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> arch/sparc/include/asm/obio.h:#define BB_STAT2_TMP_INTR 0x10 /* My Penguins are burning. Are you able to smell it? */
|
|
|
|3.22, Аноним (21), 10:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
[CODE]
/* Sun OS's puke from bad traps, Linux survives! */
printk("Unimplemented Sparc TRAP, type = �lx\n", type);
die_if_kernel("Whee... Hello Mr. Penguin", regs);
[/CODE]
|
|2.32, Аноним (15), 13:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>m68k sparc
Судя по комментариям, это недошутки от поехавших хейтеров, 20+ летней давности. Сейчас бы их с таким кодом послали куда подальше.
|
|1.47, DerRoteBaron (ok), 14:12, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В e1000e пофиксили один TODO. Теперь NetworkManager в некоторых режимах не работает с e1000e. Уже с 5.3, т.е. 2 версии подряд
|
|
|
|2.54, kravich (ok), 15:32, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А можно пример workaround?
Пожалуйста: drivers/gpu/drm/nouveau
|
|1.57, Аноним (15), 17:03, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
$ grep -R -i retard /usr/src/linux | wc -l
18
$ grep -R -i bastard /usr/src/linux | wc -l
27
$ grep -R -i fuck /usr/src/linux | wc -l
30
$ grep -R -i shit /usr/src/linux | wc -l
136
$ grep -R -i crap /usr/src/linux | wc -l
191
$ grep -R -i gay /usr/src/linux | wc -l
199
$ grep -R -i hate /usr/src/linux | wc -l
908
$ grep -R -i love /usr/src/linux | wc -l
2002
$ grep -R -i war /usr/src/linux | wc -l
254169
$ grep -R -i bug /usr/src/linux | wc -l
261233
>/* gcc is a turd */
это так мило
|
|
|
|2.59, Ordu (ok), 17:19, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Над методикой исследования стоит поработать grep -Ri war usr src linux 124... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.60, Аноним (15), 17:38, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Понятно, что то была шутка, но можно и так примерно
$ egrep -R -i '\s+war\W+' /usr/src/linux | wc -l
54
>War is peace
|