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Оценка числа примечаний TODO и FIXME в коде ядра Linux

30.12.2019 09:17

В исходных текстах ядра Linux присутствует около 4 тысяч комментариев с описанием требующих исправления недоделок, планов и отложенных на будущее задач, идентифицированных по наличию в тексте выражения "TODO". Большинство комментариев с "TODO" присутствуют в коде драйверов (2380). В криптоподсистеме таких комментариев - 23, специфичном для архитектуры x86 коде - 43, ARM - 73, коде для других архитектур - 114, в коде блочных устройств, файловых систем и сетевой подсистеме - 606.

Выражение FIXME, обычно идентифицирующее код, который требует улучшения или вызывает сомнение, встречается в комментариях 1860 раз. Интересно, что в ядре 4.2 отмечен значительный скачок TODO-комментариев, число которых увеличилось сразу примерно на 1000 (вероятно, это связано с интеграцией в состав ядра драйвера AMDGPU, который включает около 400 тысяч строк кода). Также от версии к версии продолжает увеличиваться число комментариев со словом "workaround", но наблюдается уменьшение комментариев "fixme" и "hack".

После инициативы по избавлению ядра от нецензурных выражений в комментариях было отмечено сокращение использования некоторых нецензурных слов. Тем не менее, спад длился недолго и теперь опять наблюдается рост числа подобных комментариев.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Инициатива по замене нецензурных комментариев в исходных текстах ядра Linux
  3. OpenNews: В коде ядра Linux зафиксировано 90 смайликов
  4. OpenNews: График использования нецензурных выражений в Linux ядре
  5. OpenNews: Анализ странных вещей в исходном коде FreeBSD и Linux.
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты Sourcegraph
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, R (?), 09:20, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    И это без матерных слов, и без "Popravit later nah!"
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:48, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там теперь только толерантный What the heck.
     

  • 1.2, б.б. (?), 09:23, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Гадание по комментариям лучше всего удаётся в ночь перед Рождеством.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:31, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что то мне рождественские духи подсказывают, что код с обилием //todo - не очень.


     
     
  • 3.51, Нонон (?), 14:56, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не так. Обычно помечают todo какие-то совсем не особо нужные вещи. Которые на столько не особо полезные что их делать лень. Поэтому оставляют пометку что когда-нибудь желательно бы, неплохо было бы...
     

  • 1.3, svsd_val (ok), 09:41, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Знающие проясните: А чем же им пингвин то не понравился ? как оно с матом то связано ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное это как и в случае с GIMP останется загадкой для всех нормальных людей. Но одна десятая людей всё ещё будет форкать софт, чтобы убирать комментарии, которые им кажутся неуместными.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:26, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если это то линуксоненавистники в MIT драйверах отметились.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:49, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чего сразу пингвин? Вот например разработчик исправил проблему, проявляющуюся из-за кривого железа, и ласково упомянул производителя в коментарии. После мелтдауна и Ко многие бы хотели оставить пару записей
     
  • 2.9, Аноним (5), 09:58, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это так же жестко как назвать негра негром. Или фемку программиста программистКОЙ. Так и пингвина называть пингвином этож жесть. Правильнее: "не очень сильно летающая птица".
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот щас про программистКу не понял
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:33, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эх, отстал ты, брат, от жизни. Сейчас же указывать на пол живого существа стало оскорбительным. Хотя это, конечено, троллинг. Но факт, что нами всё больше правят люди, для которых это, и многое другое природное и естественное, стало оскорбительно. Совсем ушли в матрицу. И деревья у них уже все 3D нарисованные... Ходят по парку и думают: какая графика!
     
     
  • 5.19, Аноним (16), 10:39, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это веяние новее или старее желания блоггероК называться блогерКами?
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 10:56, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это по идее равенство и братство. Самое допустимой девушка(женщина)-блогер. Даже инстамодель применяется как для женщин так и для мужчин.
     
  • 5.30, Аноним (30), 12:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С профессиями, кроме традиционно женских, и раньше при указании пола акцент смещался в сторону от профессиональных качеств:

    Врач - врачиха.
    Учитель - училка.
    Токарь - ???

    Программисточка - и сразу понятно, какой код она пишет интересно только джуну, которого лид запряг доделывать за своей фифой.

     
     
  • 6.31, Аноним (15), 13:09, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доктор-докторка, программист-программистка, депутат-депутатка, щахтёр-шахтёрка, токарь-токарка.
     
     
  • 7.37, Аноним (15), 13:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я требую равных прав для мужчин. Доярка-дояр, проститутка-проститут, и так далее. Почему нет движения за равные права у мужчин? Как погляжу, их только и делают, что ущемляют.
     
     
  • 8.41, Аноним (30), 13:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    8212 Поручик, а как же деньги 8212 Hу что Вы, мадам, гусары денег не беру... текст свёрнут, показать
     
  • 8.42, Аноним (21), 14:03, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь но уже https ru wiktionary org wiki D0 B4 D0 BE D1 8F D1 80 h... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, Аноним (15), 14:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По второму это нелитаратурное слово Но вообще, я так пытался вспомнить женские... текст свёрнут, показать
     
  • 6.38, Аноним (36), 13:37, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Учитель - училка.
    >Токарь

    - точилка?

     
  • 5.40, Анонима (?), 13:54, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто правят сильно оторвались от народа, подслушано вчера в маршрутке: "он ее с ребенком взял"
     
  • 4.20, Аноним (21), 10:53, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. половину топ менеджеров (не у нас а у них) выгнали за сексизм и всякий другой -изм даже Столлмана, а ты только проснулся?
     
     
  • 5.39, Аноним (36), 13:48, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Т.е. половину топ менеджеров (не у нас а у них)

    Как они выгнали пол-менеджера?

     
     
  • 6.43, Аноним (21), 14:05, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    МенеджерОВ. Эх школа, школа вот закончишь её и ты сразу все начнешь понимать.
     
     
  • 7.49, Аноним (36), 14:44, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    50% что топ менеждеров было нечетное число.
    Хотя возможно было как с Битлз:
    выступают Ленон, Харисон, Стар и пол-Маккартни.
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:44, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >вот щас про программистКу не понял

    Программистка-феминистка

     
  • 4.63, macfaq (?), 20:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Феминитивы.
    В некоторых местах npc рвутся, если их не использовать.
     
  • 3.26, Аноним (25), 11:51, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так и пингвина называть пингвином этож жесть.

    SJW: Придётся проектам, в названии которых имеется это слово, менять названия.

     
  • 3.27, Sluggard (ok), 11:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильнее: "не очень сильно летающая птица".

    Точно. Курица и страус — тоже пингвины. И для них нужна будет Outreachy Program, как для плохо представленных в пингвиньем сообществе.

     
  • 3.28, qetuo (?), 12:33, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тут не надо, "программистка" есть, например, в словаре Ожегова. Это более чем устоявшееся выражение.
     
     
  • 4.44, Аноним (21), 14:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ожегов тоже был сексистом?
     
  • 2.11, заминированный тапок (?), 10:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное это проявление расизма, как чёрного назвать чёрным. так пингвина пингвином (да, логику особо ранимых понять иногда трудно)
     
  • 2.13, proninyaroslav (ok), 10:21, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оскорбляет чувства маскота Tux.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Знающие проясните: А чем же им пингвин то не понравился ? как оно с матом то связано ?

    Никак не связано. Для контраста. У мата на графиках есть динамика, у пингвина — нет.

     
     
  • 3.35, Аноним (36), 13:29, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У ... на графиках есть динамика, у пингвина — нет.

    вы хотите сказать что у Линукса нет будущего?

     
     
  • 4.45, Аноним (21), 14:07, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У пингвина нет будущего.
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 09:50, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  AMDGPU, который включает около 400 тысяч строк кода

    Это же жесть!

     
     
  • 2.8, анонимус_потерял_свой_логин (?), 09:54, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это восторг, я правильно понял?
     
  • 2.14, Аноним (15), 10:25, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно его удалить и ничего не потерять - почистить код так сказать. :3
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кажется из них 90% - это константы всяких регистров разных моделей GPU
     
     
  • 3.33, Аноним (36), 13:23, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >разных моделей GPU

    Это у АМД? Которая пере выпускала RX 480 под разными именами пять раз?

     
     
  • 4.55, Nemton (?), 15:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nvidia это скажи с их stock, super, ti, super ti etc...
     
     
  • 5.62, Аноним (15), 19:34, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у нвидии это вроде всё разные карты с разницей производительности на порядки, да и никого не волнует как оно называется, главное чипсет и его ревизия. И не стоит ещё забывать, что есть такая вещь как FE - дно и оверпрайс на пустом месте. Вот за них действительно можно предъявить - они не дают выпускать нормальные карты партнёрам пока не соберут барышей с самых наивных лошков.
     

  • 1.10, soarin (ok), 10:03, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У TODO должен быть ещё срок жизни
     
     
  • 2.34, Аноним (36), 13:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть примеры.
    Виталик внедрил в код крипто валюты Etherium логическую бомбу.
    Если он не будет успевать выпускать новые версии, то бомба взорвется и Эфир нельзя будет добывать.
    И Виталика поймают и кастрируют.


    https://themerkle.com/what-is-the-ethereum-difficulty-bomb/

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:17, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > penguin

    Это матерное слово? o_O

     
     
  • 2.18, Молодёжь (?), 10:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > arch/sparc/include/asm/obio.h:#define BB_STAT2_TMP_INTR 0x10    /* My Penguins are burning. Are you able to smell it? */
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 10:59, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [CODE]
    /* Sun OS's puke from bad traps, Linux survives! */
    printk("Unimplemented Sparc TRAP, type = lx\n", type);
    die_if_kernel("Whee... Hello Mr. Penguin", regs);
    [/CODE]
     
  • 2.32, Аноним (15), 13:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >m68k sparc

    Судя по комментариям, это недошутки от поехавших хейтеров, 20+ летней давности. Сейчас бы их с таким кодом послали куда подальше.

     

  • 1.24, Грусть (?), 11:33, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Живут в кредит.
     
     
  • 2.46, Анонимный Анонимус (?), 14:10, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ипотеку
     

  • 1.47, DerRoteBaron (ok), 14:12, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В e1000e пофиксили один TODO. Теперь NetworkManager в некоторых режимах не работает с e1000e. Уже с 5.3, т.е. 2 версии подряд
     
  • 1.50, Нонон (?), 14:53, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что делает слово "penguin" среди матерных слов?
     
  • 1.53, Нонон (?), 15:07, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно пример workaround?
     
     
  • 2.54, kravich (ok), 15:32, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А можно пример workaround?

    Пожалуйста: drivers/gpu/drm/nouveau

     

  • 1.56, ыы (?), 16:56, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чисто коты...которым нечем заняться...
     
  • 1.57, Аноним (15), 17:03, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    $   grep -R -i retard /usr/src/linux  | wc -l
    18
    $   grep -R -i bastard /usr/src/linux  | wc -l
    27
    $   grep -R -i fuck /usr/src/linux  | wc -l
    30
    $   grep -R -i shit /usr/src/linux  | wc -l
    136
    $   grep -R -i crap /usr/src/linux  | wc -l
    191
    $   grep -R -i gay /usr/src/linux  | wc -l
    199
    $   grep -R -i hate /usr/src/linux  | wc -l
    908
    $   grep -R -i love /usr/src/linux  | wc -l
    2002
    $   grep -R -i war /usr/src/linux  | wc -l
    254169
    $   grep -R -i bug /usr/src/linux  | wc -l
    261233


    >/* gcc is a turd */

    это так мило

     
     
  • 2.59, Ordu (ok), 17:19, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Над методикой исследования стоит поработать grep -Ri war usr src linux 124... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.60, Аноним (15), 17:38, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понятно, что то была шутка, но можно и так примерно

    $   egrep -R -i '\s+war\W+' /usr/src/linux | wc -l
    54

    >War is peace

     

  • 1.58, Аноним (58), 17:18, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KURWA
     
  • 1.61, iPony129412 (?), 17:53, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Emoji есть в примечаниях в коде линукса? 😟
     

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