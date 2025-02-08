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Проект TuxTape для развёртывания инфраструктуры live-патчей к ядру Linux

08.02.2025 21:49

Страховая компания GEICO опубликовала предварительный выпуск инструментария TuxTape, позволяющего развернуть собственную инфраструктуру для создания, сборки и доставки live-патчей для ядра Linux. Live-патчи позволяет применять исправления к ядру Linux на лету, без перезагрузки и остановки системы. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Live-патчи с устранением уязвимостей предоставляют для своих дистрибутивов такие компании, как Red Hat, Oracle, Canonical и SUSE, но открытым у них является лишь низкоуровневый инструментарий для работы с патчами, а сами патчи формируются за закрытыми дверями. Дистрибутивы Gentoo и Debian пытались развивать открытые проекты elivepatch и linux-livepatching, но первый уже 6 лет находится в заброшенном состоянии, а второй затормозил на стадии создания тестового прототипа.

TuxTape нацелен на организацию работы собственной системы для создания и доставки live-патчей, не зависящей от сторонних поставщиков и адаптируемой для любых ядер Linux, а не только для пакетов с ядром конкретных дистрибутивов. TuxTape может формировать live-патчи, совместимые с инструментарием kpatch, разработанным компанией Red Hat (помимо kpatch существуют похожие инструменты: kGraft от SUSE, Ksplice от Oracle и универсальный livepatch). Патчи формируются в виде загружаемых модулей ядра, которые заменяют функции в ядре, используя подсистему ftrace для перенаправления на новые функции, включённые в модуль.

TuxTape может отслеживать информацию об исправлении уязвимостей в ядре Linux, публикуемую в списке рассылки linux-cve-announce и в Git-репозитории, ранжировать уязвимости по степени опасности, определять применимость к обслуживаемым ядрам Linux и генерировать live-патчи на основе обычных патчей к LTS-веткам ядра. Применимость исходных патчей оценивается через профилирование сборок ядра. Патчи с не затрагивающими целевое ядро уязвимостями игнорируются.

TuxTape включает в себя систему для отслеживания новых уязвимостей в ядре, построитель БД патчей и уязвимостей, сервер для хранения метаданных, систему диспетчеризации сборки ядра, сборщик ядра, генератор патчей, архив патчей, клиент для получения патчей для конечных хостов и интерактивный интерфейс для управления формированием live-патчей.

Разработка находится на стадии экспериментального прототипа. Для начального тестирована предложены: tuxtape-cve-parser для разбора информации об уязвимостях и построения БД с патчами; tuxtape-server c реализацией интерфейса gRPC для сервисов генерирующих патчи; tuxtape-kernel-builder для сборки ядра в заданной конфигурации и формирования профиля сборки; tuxtape-dashboard - консольный интерфейс для рецензирования и создания live-патчей на основе исходных патчей, полученных из tuxtape-server.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/geico/tuxta...)
  2. OpenNews: Компания Red Hat открыла код kpatch для организации обновления на лету ядра Linux
  3. OpenNews: Компания SUSE открыла код kGraft, системы для обновления ядра Linux без перезагрузки
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен livepatch, механизм обновления без перезагрузки
  5. OpenNews: Red Hat и SUSE объединили усилия в продвижении механизмов обновления ядра без перезагрузки
  6. OpenNews: Oracle поглотил компанию Ksplice, развивающую технологию обновления Linux-ядра без перезагрузки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62694-tuxtape
Ключевые слова: tuxtape, kernel, kpatch, ksplice, kgraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:21, 08/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    SUSE красафчики, знал, что их ещё рано хоронить.
     
  • 1.2, Скрудж (?), 23:34, 08/02/2025 [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно будет в ядро бэкдор встроить без перезагрузки. Удобно
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 00:14, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не бэкдоры, а ПАК'и (программно-аппаратные комплексы) по противодействию преступлениям против %баззворд_десятилетия% воооон от того красивого капитана из ЦРУ, от той бабы с кольцом в носу из АНБ и от того грузного человечка-в-штатском я даже сам не знаю откуда.
    Не путай!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:34, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже на бэкдор, крякает как бэкдор, распространяется как бэкдор - значит это точно бэкдор.
     

  • 1.4, cheburnator9000 (ok), 23:48, 08/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда еще не было так просто спецслужбам внедрять свои бекдоры "онлайн".
     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 00:15, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а вы против, ГРАЖДАНИН? Может быть с вами поговорить в комнате номер 17 с глазу на глаз?
     

  • 1.8, Аноним (8), 02:31, 09/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мошенническая, потому что страховая, компания, да ещё и из США, где их используют чтобы гору денег вынуть из населения.

    Так ещё и сам продукт сомнителен.

     
  • 1.9, Ivan_83 (ok), 02:52, 09/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Тема прикольная, но не взлетает оно потому что мало нужно: большинству проще ребутнуть тазик чем молится на аптайм.
    Всё важное давно зарезервированно.
     

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