Разработчики ядра Linux на пути к удалению поддержки процессоров i486

Инго Молнар (Ingo Molnar), мэйнтейнер архитектуры x86, механизма блокировок и планировщика задач в ядре Linux, выставил на обсуждение набор патчей, удаляющих из ядра поддержку процессоров 486 (M486, M486SX, AMD ELAN) и начальных серий процессоров 586. В ядре предлагается оставить только возможность работы с процессорами x86, поддерживающими инструкцию CX8 (CMPXCHG8B) и регистр TSC (Time Stamp Counter), которые появились в CPU Pentium.

Отмечается, что для поддержки CPU 486 в ядре приходится держать код, эмулирующий операции CX8 (сравнить и обменять 8 байт) и TSC (счётчик циклов CPU, используемый в планировщике задач). Подобный код усложняет ядро, затрудняет сопровождение и временами становится источником проблем, разбор которых отнимает время у разработчиков. Прекращение поддержки 486 позволит удалить из ядра 14104 строк кода, что значительно упростит некоторые функции в ядре за счёт исключения прослоек, эмулирующих CX8 и TSC, и позволит избавиться от библиотеки math-emu, эмулирующей FPU.

За день до публикации патчей вопрос целесообразности удаления поддержки 486 поднял Линус Торвальдс при обсуждении очередной проблемы, проявляющейся при эмуляции CX8. Линус считает, что настало время отказаться от поддержки CPU 486 и не видит причин, чтобы продолжать тратить время разработчиков на решение возникающих из-за них проблем. Поддержка процессоров 386 году была удалена из ядра в 2012 году. По мнению участников дискуссии, сейчас настало время для удаления поддержки CPU 486. В октябре 2022 года Линус уже публиковал подобное предложение, но оно не получило развития.

В остающихся в обиходе системах 486 актуальные ядра Linux практически не используются. Специализированные варианты процессоров 486 для встраиваемых систем, такие как Intel Quark, поддерживают CX8 и TSC, их изменение не коснётся. Старые оригинальные CPU 486, как правило, продолжают использоваться с устаревшими дистрибутивами, поставляющими старые версии ядра Linux. Современные дистрибутивы Linux давно прекратили поддержку 32-разрядных систем x86 или перешли на использование при сборке опции X86_PAE, требующей наличия поддержки CX8.



