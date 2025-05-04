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Разработчики ядра Linux на пути к удалению поддержки процессоров i486

04.05.2025 09:38

Инго Молнар (Ingo Molnar), мэйнтейнер архитектуры x86, механизма блокировок и планировщика задач в ядре Linux, выставил на обсуждение набор патчей, удаляющих из ядра поддержку процессоров 486 (M486, M486SX, AMD ELAN) и начальных серий процессоров 586. В ядре предлагается оставить только возможность работы с процессорами x86, поддерживающими инструкцию CX8 (CMPXCHG8B) и регистр TSC (Time Stamp Counter), которые появились в CPU Pentium.

Отмечается, что для поддержки CPU 486 в ядре приходится держать код, эмулирующий операции CX8 (сравнить и обменять 8 байт) и TSC (счётчик циклов CPU, используемый в планировщике задач). Подобный код усложняет ядро, затрудняет сопровождение и временами становится источником проблем, разбор которых отнимает время у разработчиков. Прекращение поддержки 486 позволит удалить из ядра 14104 строк кода, что значительно упростит некоторые функции в ядре за счёт исключения прослоек, эмулирующих CX8 и TSC, и позволит избавиться от библиотеки math-emu, эмулирующей FPU.

За день до публикации патчей вопрос целесообразности удаления поддержки 486 поднял Линус Торвальдс при обсуждении очередной проблемы, проявляющейся при эмуляции CX8. Линус считает, что настало время отказаться от поддержки CPU 486 и не видит причин, чтобы продолжать тратить время разработчиков на решение возникающих из-за них проблем. Поддержка процессоров 386 году была удалена из ядра в 2012 году. По мнению участников дискуссии, сейчас настало время для удаления поддержки CPU 486. В октябре 2022 года Линус уже публиковал подобное предложение, но оно не получило развития.

В остающихся в обиходе системах 486 актуальные ядра Linux практически не используются. Специализированные варианты процессоров 486 для встраиваемых систем, такие как Intel Quark, поддерживают CX8 и TSC, их изменение не коснётся. Старые оригинальные CPU 486, как правило, продолжают использоваться с устаревшими дистрибутивами, поставляющими старые версии ядра Linux. Современные дистрибутивы Linux давно прекратили поддержку 32-разрядных систем x86 или перешли на использование при сборке опции X86_PAE, требующей наличия поддержки CX8.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux
  3. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
  4. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  5. OpenNews: В ядре Linux прекращается поддержка 32-разрядных гостевых систем Xen в режиме паравиртуализации
  6. OpenNews: План прекращения поддержки старых процессоров ARM в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63184-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, 486
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 09:45, 04/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Так, до появления юзеров даже не первопне, а на 486 - 3... 2... 1...

    И у которых на них крутится mission critical.
    И котором кровь из носу нужно bleeding edge ядро.
    Ну, давайте, анонимные юзеры 486, расскажите свою историю: в детстве была психологическая травма... дядя как-то странно смотрел на ваш системный блок... а потом, когда родители уехали  он установил вам на него линукс...

     
     
  • 2.4, безразницы (?), 10:01, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так и было. С одним моим другом. 30 лет назад. С тех пор уже проапгрейдился раз 10.
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:45, 04/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Intel Pentium Gold и Silver до сих пор в продаже. Более того они вроде в тех же самолётах Boing использовались вроде (Intel Pentium). Если я правильно помню передачу про их самолёты.
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 09:47, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Intel Pentium Gold и Silver до сих пор в продаже.
    > Процессор Intel Pentium Gold G6400 BOX готов к эксплуатации: в комплектацию устройства входит кулер. Предназначение модели – работа в составе системных блоков офисного класса. Такой компьютер может использоваться не только для решения рабочих задач, но и в качестве универсальной домашней системы начального уровня. Процессор Intel Pentium Gold G6400 BOX принадлежит к 10-му поколению. Используемый сокет – LGA 1200. Частота процессора высока: величина данного показателя составляет 4000 МГц. Множитель – фиксированный (40). Главной особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра. Модель видеопроцессора – Intel UHD Graphics 610. Совместимая с устройством память – DDR4. Объем памяти может достигать 128 ГБ. TDP процессора – 58 Вт. Температура устройства в процессе работы может достигать 100 °C.
     

  • 1.5, Tron is Whistling (?), 10:01, 04/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть смысл вообще ia-32 выпилить полностью уже. Да, они ещё остаются, но на них не нужно распоследнее ядро.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:28, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стим 32-х битный
     
     
  • 3.12, Tron is Whistling (?), 10:39, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка ia-32 приложений в aa-64 ядре имеется.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:28, 04/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.11, Аноним10084 и 1008465039 (?), 10:30, 04/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чему вы радуетесь? Если допустить, то будет только начало. Сначала они пришли за 486, но я молчал, у меня не настолько старый. Потом придут за Pentium. А потом? Вообще Интеловские процы снесут, и уже некому будет за вас заступиться!
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:42, 04/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На дворе 2025 год! У всех сенсорные мнонблоки с 4К HDR 12bit в 360 Гц... Apple уже давным давно 32 бита дропнула!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:50, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше плевать что там эппл делает.
     

  • 1.14, WE (?), 10:49, 04/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужное.
     

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