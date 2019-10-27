В ядре Linux прекращается поддержка 32-разрядных гостевых систем Xen в режиме паравиртуализации

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|1.1, Аноним (1), 08:40, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Да когда уже все архитектуры не x86_64 и ARM дропнут? Вопрос давно назрел, его еще пару лет назад Леннарт Поттеринг поднимал.
И сопровождать меньше, и сложность ядра снизится, и можно от всякого легаси типа OSS и PATA под шумок избавиться.
Одни плюсы же.
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|2.4, Аноним (4), 09:05, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто запустил еджлорд тинейджеров (или как их там) на опеннет? Может ещё что из ядра то выкинуть, подскажи?
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|4.11, Аноним (4), 10:06, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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kiss != выкинуть из ядра все по совету эксперта с опеннета и вернуть линукс в эпоху, когда он работал только на 486
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|3.16, Zenitur (ok), 10:27, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может ещё что из ядра то выкинуть, подскажи?
Я помню как переходили с kbd & mouse на evdev в Feodra Core 6. Поддержку комовских мышей выкинули. Вернее, мышь приходилось прописывать вручную. Наверное, когда переходили на libinput, ещё что-нибудь выкинули.
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|2.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:37, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Линух можно запускать где угодно, говорили они. И старые программы запускать когда угодно, говорили они.
А на деле линух не отличается в этом вопросе от венды.
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|3.14, iPony129412 (?), 10:18, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> предупреждающие о скором прекращении поддержки 32-разрядных гостевых систем, работающих в режиме паравиртуализации под управлением гипервизора Xen
Это как-то слабо с твоим комментарием бьётся.
Уж очень странный юзеркейс.
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|3.17, Адекват (ok), 10:41, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы, сэр, не правы, сейчас винда по сути более толерантна и дружелюбна по сравнению с линуксом, увы но это так.
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|2.13, Аноним (13), 10:16, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тэг "сарказм" в Вашем посте плохо различим под толстым слоем жыра.
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|2.19, user (??), 10:53, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это не совсем бред. На платформах типа RISC-V меня интересуют POSIX, инструменты типа gcc и в меньшей степени пакетный менеджер. Мне не обязательно, чтобы система была именно Linux. Но какие альтернативы?
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|1.2, Аноним (2), 08:51, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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2019 год на дворе, а ещё где-то упоминания о 32 бит. Давно пора всем отказаться от этого мусора в пользу 32.
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|2.18, Адекват (ok), 10:45, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это должно быть делом добровольным, а не принудительным.
Я уже представил, как побреются люди, которые работают в прямо скажем не богатых организациях, где в их виртуалках на линуксе крутиться windows98, в которой работает 32x приложение, и только там. Ведь если поддержку 32bit дропнут в ядре для гостевых систем в виртуальных машинах - им придется очень не сладко.
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|2.6, A.Stahl (ok), 09:16, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже что это прекращение поддержки затронет только очень редкие конфигурации. Не факт что вообще существующие на практике.
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|1.9, Аноним (9), 09:50, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1) Поныть про сбор телеметрии
2) Поотключать телеметрию
3) Удивиться дропнутой поддержке (вставить нужное) в ядре ОС
4) Помянуть не чокаясь (вставить нужное)
Повторять по необходимости
ПРОФИТ
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|2.20, Аноним (20), 10:54, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как будто дропают legacy из-за телеметрии. Дропают leegacy из-за того, что не нашлось никого, кто за поддержку этого legacy предложил достаточно денег. Рыночек порешал, то есть.
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