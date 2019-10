В ядре Linux прекращается поддержка 32-разрядных гостевых систем Xen в режиме паравиртуализации

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:05, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто запустил еджлорд тинейджеров (или как их там) на опеннет? Может ещё что из ядра то выкинуть, подскажи?

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:06, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KISS

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:39, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MY

5.10 , Аноним ( 5 ), 09:54, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OSS

4.11 , Аноним ( 4 ), 10:06, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – kiss != выкинуть из ядра все по совету эксперта с опеннета и вернуть линукс в эпоху, когда он работал только на 486

3.16 , Zenitur ( ok ), 10:27, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может ещё что из ядра то выкинуть, подскажи? Я помню как переходили с kbd & mouse на evdev в Feodra Core 6. Поддержку комовских мышей выкинули. Вернее, мышь приходилось прописывать вручную. Наверное, когда переходили на libinput, ещё что-нибудь выкинули.

2.7 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 09:37, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Линух можно запускать где угодно, говорили они. И старые программы запускать когда угодно, говорили они.

А на деле линух не отличается в этом вопросе от венды.

3.12 , Аноним ( 4 ), 10:07, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К счастью, пока еще нет

3.14 , iPony129412 ( ? ), 10:18, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > предупреждающие о скором прекращении поддержки 32-разрядных гостевых систем, работающих в режиме паравиртуализации под управлением гипервизора Xen Это как-то слабо с твоим комментарием бьётся.

Уж очень странный юзеркейс.

3.17 , Адекват ( ok ), 10:41, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы, сэр, не правы, сейчас винда по сути более толерантна и дружелюбна по сравнению с линуксом, увы но это так.

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:16, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тэг "сарказм" в Вашем посте плохо различим под толстым слоем жыра.

2.19 , user ( ?? ), 10:53, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это не совсем бред. На платформах типа RISC-V меня интересуют POSIX, инструменты типа gcc и в меньшей степени пакетный менеджер. Мне не обязательно, чтобы система была именно Linux. Но какие альтернативы?

3.21 , user ( ?? ), 11:12, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё один момент - переносимость ФС.