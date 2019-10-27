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В ядре Linux прекращается поддержка 32-разрядных гостевых систем Xen в режиме паравиртуализации

27.10.2019 08:19

В состав экспериментальной ветки ядра Linux, в рамках которой формируется выпуск 5.4, внесены изменения, предупреждающие о скором прекращении поддержки 32-разрядных гостевых систем, работающих в режиме паравиртуализации под управлением гипервизора Xen. Пользователям подобных систем рекомендуется перейти на использование 64-разрядных ядер в гостевых окружениях или использовать для запуска окружений вместо паравиртуализации (PV) режимы полной (HVM) или комбинированной (PVH) виртуализации.

Режим PV рассматривается как устаревший и ему на смену пришёл PVH, в котором элементы паравиртуализации (PV) ограничены применением для ввода/вывода, обработки прерываний, организации загрузки и взаимодействия с оборудованием, а для ограничения привилегированных инструкций, изоляции системных вызовов и виртуализации таблиц страниц памяти используется полная виртуализация (HVM). В качестве довода против поддержки режима PV для 32-разрядных гостевых систем также отмечается отсутствие защиты от уязвимости Meltdown.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/10/...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  3. OpenNews: LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux
  4. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
  5. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  6. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kernel, xen, guest
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  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Да когда уже все архитектуры не x86_64 и ARM дропнут? Вопрос давно назрел, его еще пару лет назад Леннарт Поттеринг поднимал.

    И сопровождать меньше, и сложность ядра снизится, и можно от всякого легаси типа OSS и PATA под шумок избавиться.

    Одни плюсы же.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:05, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто запустил еджлорд тинейджеров (или как их там) на опеннет? Может ещё что из ядра то выкинуть, подскажи?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:06, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KISS
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:39, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MY
     
     
  • 5.10, Аноним (5), 09:54, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OSS
     
  • 4.11, Аноним (4), 10:06, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    kiss != выкинуть из ядра все по совету эксперта с опеннета и вернуть линукс в эпоху, когда он работал только на 486
     
  • 3.16, Zenitur (ok), 10:27, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может ещё что из ядра то выкинуть, подскажи?

    Я помню как переходили с kbd & mouse на evdev в Feodra Core 6. Поддержку комовских мышей выкинули. Вернее, мышь приходилось прописывать вручную. Наверное, когда переходили на libinput, ещё что-нибудь выкинули.

     
  • 2.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:37, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Линух можно запускать где угодно, говорили они. И старые программы запускать когда угодно, говорили они.
    А на деле линух не отличается в этом вопросе от венды.
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 10:07, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью, пока еще нет
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 10:18, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > предупреждающие о скором прекращении поддержки 32-разрядных гостевых систем, работающих в режиме паравиртуализации под управлением гипервизора Xen

    Это как-то слабо с твоим комментарием бьётся.
    Уж очень странный юзеркейс.

     
  • 3.17, Адекват (ok), 10:41, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, сэр, не правы, сейчас винда по сути более толерантна и дружелюбна по сравнению с линуксом, увы но это так.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:16, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тэг "сарказм" в Вашем посте плохо различим под толстым слоем жыра.
     
  • 2.19, user (??), 10:53, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не совсем бред. На платформах типа RISC-V меня интересуют POSIX, инструменты типа gcc и в меньшей степени пакетный менеджер. Мне не обязательно, чтобы система была именно Linux. Но какие альтернативы?
     
     
  • 3.21, user (??), 11:12, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один момент - переносимость ФС.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:51, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    2019 год на дворе, а ещё где-то упоминания о 32 бит. Давно пора всем отказаться от этого мусора в пользу 32.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 10:19, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отказаться от этого мусора в пользу 32

    Верно говоришь!

     
  • 2.18, Адекват (ok), 10:45, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это должно быть делом добровольным, а не принудительным.

    Я уже представил, как побреются люди, которые работают в прямо скажем не богатых организациях, где в их виртуалках на линуксе крутиться windows98, в которой работает 32x приложение, и только там. Ведь если поддержку 32bit дропнут в ядре для гостевых систем в виртуальных машинах - им придется очень не сладко.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:52, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну значит Хен станет еще менее популярен
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 09:16, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже что это прекращение поддержки затронет только очень редкие конфигурации. Не факт что вообще существующие на практике.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:50, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1) Поныть про сбор телеметрии
    2) Поотключать телеметрию
    3) Удивиться дропнутой поддержке (вставить нужное) в ядре ОС
    4) Помянуть не чокаясь (вставить нужное)
    Повторять по необходимости
    ПРОФИТ
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:54, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как будто дропают legacy из-за телеметрии. Дропают leegacy из-за того, что не нашлось никого, кто за поддержку этого legacy предложил достаточно денег. Рыночек порешал, то есть.
     
     
  • 3.22, Аноним (9), 11:13, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может не нашлось никого кто этим пользовался - как вариант
     
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