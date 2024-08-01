План прекращения поддержки старых процессоров ARM в ядре Linux

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|2.4, iPony129412 (?), 11:23, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как будто-то Intel или AMD как-то по поддержке выделяются. Так же Pentium 1 не в почёте. Кому оно надо.
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|4.54, Аноним (54), 13:12, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пентиум 1 поддерживается это 486 свернули.
Ну, э, тот же дебиан вроде таки i686 требует на x86-32, не? И потому на именно пентиуме - уже таки не взлетит, вроде. И даже если кернел живой, ну, ок, а актуальный юзермод где брать?
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|4.55, Аноним (-), 13:12, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пентиум 1 поддерживается это 486 свернули.
Ну, э, тот же дебиан вроде таки i686 требует на x86-32, не? И потому на именно пентиуме - уже таки не взлетит, вроде. И даже если кернел живой, ок, а актуальный юзермод где брать? Или что делать с кернелом без нифига?
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|2.5, Аноним (5), 11:24, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не уверен, что на 40 мегагерцовых армах нынешний линукс будет хорошо работать. Если i486 дропнули, то чем арм лучше? А если тебе нужны виновные, посмотри лучше на тех, кто ржавчину и зависимость от шланга пропихивает.
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|3.8, Аноним (2), 11:42, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но древне процессоре в роутере отлично работает. Я конечно понимаю что настоящая причина что надо больше золота. Но в этом нет ничего хорошего для пользователя.
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|4.21, Аноним (21), 12:05, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но древне процессоре в роутере отлично работает.
Древний линукс, да, отлично работает.
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|4.51, Аноним (-), 13:06, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но древне процессоре в роутере отлично работает.
А нафига тебе на нем распоследнее ядро? Заплатки ты будешь получать в slts ядро еще лет 10.
> Я конечно понимаю что настоящая причина что надо больше золота.
Настоящая причина что в ядре код, который даже проверить не на чем.
И ты при очередном изменении не можешь узнать что сломал какую-то древнюю железку.
> Но в этом нет ничего хорошего для пользователя.
Это прекрасно! Старый хлам должен замещаться, иначе развитие остановится.
Вас послушать, так все бы сидели за пузатыми текстовыми мониками и говорили "да намально всё, зачем что-то менять???"
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|4.62, Аноним (-), 13:24, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С 40МГц Да блин, он даже 10 Мбит поток поди не прожует Настоящая причина что к... большой текст свёрнут, показать
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|2.53, Аноним (54), 13:10, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И в чем профит интел и амд от дропа поддержки окаменелого ABI Справедливости ра... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, Аноним (3), 11:21, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Старое должно уходить, ядро -- не append-only база дров. У компаний была куча времени на обновление своей допотопной рухляди.
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|2.7, Аноним (2), 11:40, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сегодня старое это арм, а завтра старое это твой трехлетний амд. Окно овертона почитай что такое. Таким способом можно обманывать совершенно любых немамонтов.
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|3.14, Хурдит (?), 11:54, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему тут так много людей, которые рассуждают с помощью патернов протухших клише?
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|4.18, Аноним (2), 11:57, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему так много людей которые не могут в историю и живут в мире розовых пони где все всегда хорошо? Хоть даже им золотой дождь по 2 раза в день выдают.
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|4.19, Аноним (19), 11:58, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что они разумны и обладают интеллектом? История циклична... А ты пренебрежительно называешь это словом "клише".
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|4.22, Аноним (21), 12:07, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне более интересно, почему так много людей пихают «окно Овертона» абсолютно абы куда.
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|5.25, Аноним (25), 12:14, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мне вот интересно как ты определил что являешь экспертом по тому куда можно пихать окно Овертона. И не является ли это синдромом даннинга-крюгера?
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|5.37, Аноним (37), 12:39, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что думают, что будут выглядеть умнее, если бросаться терминами, смысла которых не понимают,
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|1.9, nc (ok), 11:43, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну не знаю) Неужели эта поддержка такая сложная? Скорее всего в 99% случаев там должно быть просто "работает - не трогай"
Жалко же, мало ли всякого старого железа, на котором что-то работает или под которое энтузиасты могут что-то запилить.
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|2.12, Bob (??), 11:50, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тащить весь хлам в мейнстрим? Пусть собирают и компилят на чуть более старом lts ядре.
Оно 10 лет актуальненьким по софту будет, бекпортят.
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|3.16, Аноним (2), 11:56, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем тогда обновлять ядро если у него только деградация функциональности?
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|4.56, Аноним (-), 13:13, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если у него только деградация функциональности
А где собственно деградация? То что хлам выкинули?
Так это не деградация, это наоборот - генеральная уборка и чистка кодовой базы.
Функциональности в ядро добавляют по самое не балуй. В каждой новости про новую версию ядро пару экранов новшеств. В том числе поддержка новых, актуальных железок.
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|3.20, nc (ok), 12:02, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему хлам? Есть железо с такими процессорами, оно работает. Зачем трогать?
Так и поддержку 32-битных систем однажды выпилят, а это огромный сегмент. Для многих задач 4 гига памяти более чем достаточно.
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|4.31, Tron is Whistling (?), 12:21, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А 640кб вообще хватит всем.
Для многих задач, которым достаточно 4 гига, разницы между x86 и x86-64 не ощутить.
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|5.38, Аноним (5), 12:40, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если бы ещё дело было в памяти (и для каких таких задач интересно)
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|2.23, Аноним (21), 12:07, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скорее всего в 99% случаев там должно быть просто "работает - не трогай"
А как удостовериться, что оно работает?
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|3.26, Аноним (25), 12:15, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну конечно же по помощи выпиливания из ядра. Других способов наука на придумала.
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|4.32, Аноним (21), 12:22, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же, придумала. Тестировать. Только найти, кто будет тестировать, на чём и — главное — для кого.
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|5.48, Аноним (2), 12:58, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно, объявляешь что ты никого не нашел и выпиливаешь. А то что все есть и даже в проде твоё же дело выпилить. В новости ни слова нет что не нашли тестировщиков, но ты уже в своём воображаемом мирке все придумал. Вот что значит самодостаточный человек.
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|6.52, Аноним (-), 13:09, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты выпиливаешь и ждешь.
И тут из подвала вылазит тело и начинает вонять что у него всёсламалася!!111
Поздравляю, вы нашли тестировшика. А потом предлагаешь ему самому поддерживать платформу и смотришь как оно сливается)))
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|6.64, Аноним (21), 13:31, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А эти вот, у которых в проде, сами тестированием заняться не хотят? Нет, конечно. Стандартное дай, ДАЙ.
Это как вой поднялся, когда прокрутку консоли выпилили (и вроде так никто на себя поддержку и не взял). Халявщики.
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|2.29, Аноним (28), 12:18, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложно компаниям не продавать новые железки. Кто содержанку содержит - все прихоти того она и исполняет.
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|2.33, Аноним (37), 12:22, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так используй старое ядро для устаревшего железа, если так надо.
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|2.59, Аноним (59), 13:20, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она стоит денег; на разработку и поддержку конторы скидываются не просто так, а потому что они на нём так или иначе зарабатывают. Из этого самым естественным и натуральным образом следует, что платить за поддержку музейных экспонатов в основной ветке ядра нет смысла. Энтузиасты могут заниматься этим самостоятельно.
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|1.10, Аноним (2), 11:43, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно сколько новые арм процессоры для ноутбуков будут поддерживать 3 месяца?
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|1.13, Аноним (13), 11:52, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну и где эти плакальщики с любимыми облезлыми псионами в лапах? идеальный же комп для линуксоида! экран 16 цветов, ком-порт, 32 мб рамы, цпу 200 мгц - всё как мы любим! такие пользователи очень нужны сообществу!
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|1.36, Аноним (36), 12:26, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После поддержки EXT2 новые ядра меня не интересуют, после такого хамства, готовлюсь перейти на виндовс.
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|1.39, Аноним (40), 12:40, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикладуху тянут 10 лет,поддержку в ядре 20. Ясно-понятно.Надо будет в роспотребнадзор наябедничать,чтобы просрочки на полках магазинов не было.D
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|2.44, Аноним (37), 12:52, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всего лишь 20 лет. Считай, только вышла железка, и уже не поддерживается. Запланированное устаревание изо всех щелей.
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|1.41, Аноним (37), 12:43, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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🤡Одни и те же комментаторы:
Выходит новое ядро
- Да ну, сырое, я лучше на старом посижу. И вообще, "работает - не трогай".
Дропается поддержка старого железа
- ЧТО?! ДА КАК ВЫ ПОСМЕЛИ?!!!
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|1.57, Александр (??), 13:13, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По моему пора создавать новую ветку для свежего оборудования. Ядро значительно похудеет и избавится от многих багов. Создать последнюю ветку 7 для поддержки до 2024 года к примеру, а с 8 все новое железо.
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|1.58, Аноним (-), 13:19, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня всегда восхищал вой анонов н̶а̶ ̶б̶о̶л̶о̶т̶а̶х̶ опенка, когда где-то кто-то хочет дропнуть старый хлам.
Сразу же вылазят поциэнты и начинают вопить "вы не имеете права!!1 вы АБЯЗАНЫ тянуть мой хлам ВЕЧНО!!!"
Прям смотришь на этот плач и душа радуется :)
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