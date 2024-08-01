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План прекращения поддержки старых процессоров ARM в ядре Linux

01.08.2024 08:44

Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, опубликовал в списке рассылки разработчиков ядра Linux план избавления ядра и сборочного инструментария на базе GCC от кода для поддержи старых CPU ARM и связанных с ними ABI, наборов инструкций и возможностей ядра. План пока находится на стадии RFC, т.е. выставлен для обсуждения сообществом. В случае одобрения плана, удаление старых процессоров ARM предлагается начать в ядре Linux 6.12, релиз которого ожидается в декабре. Первыми кандидатами на удаление названы ARMv4 (без удаления ARMv4T), iWMMXt, BE32 и OABI.

Прекращение поддержки старых CPU ARM в ядре пересекается с прекращением их поддержки в GCC - часть представленных для удаления CPU уже не поддерживается в свежих ветках GCC, а часть планируют удалить в будущих выпусках, что упростит модернизацию и реализацию новых возможностей в компиляторе. Удаление поддержки архитектуры в GCC потребует удаления её поддержки и из ядра в случае повышения минимально поддерживаемой ядром версии GCC (сейчас для сборки ядра требуется как минимум версия GCC 5.1).

Архитектуры, чипы и расширения, которые предлагается удалить из ядра:

  • ARMv3 - поддержка уже прекращена в GCC 9.
  • ARMv4 - используется для ещё находящихся в обиходе процессоров StrongARM и FA526, при этом самые новые из данных чипов выпущены около 20 лет назад. Поддержка ARMv4 прекращена в Debian 5.0. Предлагается вначале прекратить поддержку ARMv4 в GCC, а через несколько лет и в ядре.
  • ARMv4T - в обиходе встречаются 6 семейств SoC с ядрами ARM720T, ARM920T и ARM922T, которые распространены больше, чем SoC на базе ARMv4. Поддержка ARMv4T прекращена в Debian 9.0. В ядре поддержку ARMv4T планируют прекратить, не раньше прекращения поддержки ARMv5.
  • ARMv5 - используется на около 1/3 из всех поддерживаемых в ядре платформ, но большинство из данных платформ близки к окончанию жизненного цикла. Debian продолжает поддерживать ARMv5, но из-за отсутствия FPU и атомартных операций сохранять поддержку становится всё труднее и, вероятно, в скором времени порт Debian для ARMv5 будет переведён в число неофициальных.
  • Начальные поколения ARMv6 - используются в таких SoC, как ARM1136r0p (NXP i.MX31) и OMAP24xx (Nokia N8xx), но их поддержка требует хаков для работы в ядрах с SMP.
  • ARMv6K - используется в ARM1176 (Raspberry Pi 1, AST2500) и ARM1136r1. В ядре нет препятствий для прекращения поддержки, но в дистрибутивах возникают сложности из-за несоответствия типовому набору armv7-a+vfpv3-d16.
  • ARMv7-M - используется в микроконтроллерах на базе Cortex-M3/M4/M7, которые остаются последними поддерживаемыми в ядре чипами без блока управления памятью (MMU). Работа над ядрами на системах без MMU прекращена в 2017 году, после переключения для подобных чипов на развитие RTOS, таких как Zephyr. Предлагается удалить поддержку ARMv7-M в 2027 году, спустя 10 лет, после прекращения разработки, несмотря на продолжение поддержки в GCC.
  • iWMMXt - в ядре уже прекращена поддержка CPU ARMv7 PJ4 (MMP2, Berlin), после чего не осталось находящихся в обиходе систем, использующих данный набор инструкций. Поддержка iWMMXt уже прекращена в Clang и предложена для удаления из GCC.
  • BE32 (big endian ARMv5) - используется лишь в одном SoC Intel IXP4xx. В старых версиях Debian поддерживался только режим little-endian, но в драйверах остаются нерешённые проблемы. Предлагается удалить поддержку BE32 из GCC и ядра, так как в драйверах за несколько лет никто так и не попытался исправить проблемы.
  • BE8 (big-endian ARMv7) - во многих драйверах имеются проблемы, прекращено тестирование работы и нет сведений об остающихся в обиходе устройствах. Режим BE8 может представлять интерес для тестирования компонентов пространства пользователя на системах big-endian, поэтому поддержку BE8 планируют сохранить в ядре и GCC в течение как минимум нескольких лет до того, она начнёт приводить к проблемам.

Предложенные для удаления возможности ядра Linux:

  • Структура param_struct, используемая до ATAGS (ARM Tag-Area) - объявлена устаревшей ещё в 2001 году, но ещё используется в коде для платформ RiscPC и Footbridge.
  • Файлы с параметры на базе структуры ATAGS (использовалась для передачи информации о конфигурации до Device Tree) - в ядре остаётся 29 файлов, связанных с 10 платформами SoС, использующих ATAGS.
  • OABI (Old ABI, старый ABI для архитектуры ARM) - почти везде теперь используется EABI (Embedded ABI). OABI является причиной многих ошибок, так как разработчики драйверов перестали учитывать некоторые связанные с ним особенности. Поддержка OABI при сборке компонентов для пространства пользователей прекращена в GCC 4.8, но для ядра оставлен флаг "-mabi=apcs-gnu". Предлагается пока оставить OABI, но усложнить включение по недосмотру.
  • Режим совместимости с OABI (OABI_COMPAT) - позволяет выполнять исполняемые файлы, собранные для OABI, используя ядро с EABI. Возникают отдельные проблемы в драйверах из-за несовместимости с ioctl, но трудоёмкость сопровождения данного режима заметно меньше, чем сопровождение ядер с OABI. Для сохранения поддержки StrongARM будет рациональным сохранить поддержку OABI или OABI_COMPAT.
  • NWFPE (No Floating Point Emulator, эмулятор для выполнения операций с плавающей запятой) - патчи для удаления были предложены ещё 11 лет назад, но NWFPE требуется для работы некоторых компонентов пространства пользователя, собранных для OABI, поэтому поддержку NWFPE рекомендовано сохранить до тех, пор пока в ядре остаётся поддержка OABI или OABI_COMPAT.
  • Highmem (используется для управления памятью в областях после 1 ГБ) - большинство ARM-систем могут работать без включения highmem или могут использовать CONFIG_VMSPLIT_2GB для доступа к первым 2ГБ физической памяти. Ведётся работа по организации доступа к 4 ГБ ОЗУ на системах с LPAE (Cortex-A7/A15), после завершения которой поддержка Highmem может быть удалена.
  • Sparsemem - требуется для систем для которых нужен highmem.

Предложенные для удаления платформы:

  • RiscPC - старейшая из поддерживаемых в ядре платформ. Не поддерживается в GCC, начиная с ветки 9.x из-за удаления поддержки ARMv3. Сопровождающий продолжает тестировать работу ядра на данной платформе, но реальных пользователей, судя по всему, уже нет, поэтому поддержка может быть прекращена в случае потери интереса сопровождающего.
  • SA1100, Footbridge - устаревшие платформы, сохраняемые разве что из соображений ностальгии. Почти все файлы с описанием плат для данных платформ были удалены в ядре 6.3, остаётся только поддержка устройств ipaq h3600, assabet, netwinder и ebsa285. Вопрос удаления зависит от намерений сопровождающего.
  • Gemini, Moxart - используют CPU на базе ARMv4. Чипы выпускались более 20 лет назад, но их поддержка не требует дополнительных усилий в сопровождении, поэтому нет смысла удалять их до удаления платформы StrongARM.
  • Файлы для поддержки PXA - платформы находятся в заброшенном виде и вышли из обихода, если интерес к ним не вернётся, их намерены удалить в начале 2025 года.
  • OMAP1 - с одной стороны остаётся единственной платформой на базе ARMv4T/ARMv5 без поддержки Device Tree и не наблюдается никаких движений по переходу на Device Tree, но с другой стороны у платформы остаются пользователи.
  • Nspire, AT91RM9200, CLPS711X, EP93xx, iMX1 - используют CPU на базе ARMv4T. Ведётся работа по переводу описаний плат на Device Tree, но смысл поддерживать их остаётся только пока сохраняется поддержка ARMv5.
  • OMAP24xx - единственная платформа на базе ARMv6, имеющая активных пользователей. Сохранение поддержки зависит от сохранения поддержки CPU arm1136r0.
  • iMX31 - отсутствуют сведения о наличии активных пользователей, но нет смысла удалять раньше OMAP2.
  • S3C64xx (Cragganmore) - единственная платформа без поддержки Device Tree, построенная на базе ARMv6K. Платформа продолжает использоваться для тестирования звуковых кодеков, поэтому удаление отложено до того, как тестирование не будет переведено на другую плату.
  • Orion5x, mv78xx0 - вопрос удаления планируют рассмотреть в начале следующего года.
  • iMX35, WM8750, AST2500, BCM2835 - хорошо поддерживаются и имеют активных пользователей, удалять пока не планируется.
  • stm32f4/f7/h7 - микроконтроллеры без MMU, сопровождение в ядре продолжается и имеются активные пользователи. Вопрос удаления планируют рассмотреть в 2026 году.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/7/3...)
  2. OpenNews: Инициатива по прекращению поддержки WiMAX в ядре Linux
  3. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают удаление поддержки устаревших платформ
  4. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM
  5. OpenNews: Файловая система ReiserFS объявлена устаревшей в ядре Linux
  6. OpenNews: Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61641-arm
Ключевые слова: arm, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:15, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ищи кому выгодно. А именно интелу и амд.
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 11:23, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как будто-то Intel или AMD как-то по поддержке выделяются. Так же Pentium 1 не в почёте. Кому оно надо.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 11:38, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пентиум 1 поддерживается это 486 свернули.  
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:12, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пентиум 1 поддерживается это 486 свернули.

    Ну, э, тот же дебиан вроде таки i686 требует на x86-32, не? И потому на именно пентиуме - уже таки не взлетит, вроде. И даже если кернел живой, ну, ок, а актуальный юзермод где брать?

     
  • 4.55, Аноним (-), 13:12, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пентиум 1 поддерживается это 486 свернули.

    Ну, э, тот же дебиан вроде таки i686 требует на x86-32, не? И потому на именно пентиуме - уже таки не взлетит, вроде. И даже если кернел живой, ок, а актуальный юзермод где брать? Или что делать с кернелом без нифига?

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:24, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не уверен, что на 40 мегагерцовых армах нынешний линукс будет хорошо работать. Если i486 дропнули, то чем арм лучше? А если тебе нужны виновные, посмотри лучше на тех, кто ржавчину и зависимость от шланга пропихивает.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 11:42, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но древне процессоре в роутере отлично работает. Я конечно понимаю что настоящая причина что надо больше золота. Но в этом нет ничего хорошего для пользователя.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:05, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но древне процессоре в роутере отлично работает.

    Древний линукс, да, отлично работает.

     
  • 4.51, Аноним (-), 13:06, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но древне процессоре в роутере отлично работает.

    А нафига тебе на нем распоследнее ядро? Заплатки ты будешь получать в slts ядро еще лет 10.

    > Я конечно понимаю что настоящая причина что надо больше золота.

    Настоящая причина что в ядре код, который даже проверить не на чем.
    И ты при очередном изменении не можешь узнать что сломал какую-то древнюю железку.

    > Но в этом нет ничего хорошего для пользователя.

    Это прекрасно! Старый хлам должен замещаться, иначе развитие остановится.
    Вас послушать, так все бы сидели за пузатыми текстовыми мониками и говорили "да намально всё, зачем что-то менять???"

     
  • 4.62, Аноним (-), 13:24, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 40МГц Да блин, он даже 10 Мбит поток поди не прожует Настоящая причина что к... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.53, Аноним (54), 13:10, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем профит интел и амд от дропа поддержки окаменелого ABI Справедливости ра... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:21, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Старое должно уходить, ядро -- не append-only база дров. У компаний была куча времени на обновление своей допотопной рухляди.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 11:40, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сегодня старое это арм, а завтра старое это твой трехлетний амд. Окно овертона почитай что такое. Таким способом можно обманывать совершенно любых немамонтов.
     
     
  • 3.14, Хурдит (?), 11:54, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему тут так много людей, которые рассуждают с помощью патернов протухших клише?
     
     
  • 4.18, Аноним (2), 11:57, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему так много людей которые не могут в историю и живут в мире розовых пони где все всегда хорошо? Хоть даже им золотой дождь по 2 раза в день выдают.
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:58, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что они разумны и обладают интеллектом? История циклична... А ты пренебрежительно называешь это словом "клише".
     
  • 4.22, Аноним (21), 12:07, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне более интересно, почему так много людей пихают «окно Овертона» абсолютно абы куда.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 12:14, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне вот интересно как ты определил что являешь экспертом по тому куда можно пихать окно Овертона. И не является ли это синдромом даннинга-крюгера?
     
  • 5.37, Аноним (37), 12:39, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что думают, что будут выглядеть умнее, если бросаться терминами, смысла которых не понимают,
     
     
  • 6.46, Аноним (2), 12:54, 01/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:17, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему обманывать? Куда вы вообще денетесь с подводной лодки!
     

  • 1.9, nc (ok), 11:43, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю) Неужели эта поддержка такая сложная? Скорее всего в 99% случаев там должно быть просто "работает - не трогай"
    Жалко же, мало ли всякого старого железа, на котором что-то работает или под которое энтузиасты могут что-то запилить.
     
     
  • 2.12, Bob (??), 11:50, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тащить весь хлам в мейнстрим? Пусть собирают и компилят на чуть более старом lts ядре.
    Оно 10 лет актуальненьким по софту будет, бекпортят.
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 11:56, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тогда обновлять ядро если у него только деградация функциональности?
     
     
  • 4.56, Аноним (-), 13:13, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если у него только деградация функциональности

    А где собственно деградация? То что хлам выкинули?
    Так это не деградация, это наоборот - генеральная уборка и чистка кодовой базы.

    Функциональности в ядро добавляют по самое не балуй. В каждой новости про новую версию ядро пару экранов новшеств. В том числе поддержка новых, актуальных железок.

     
  • 3.20, nc (ok), 12:02, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему хлам? Есть железо с такими процессорами, оно работает. Зачем трогать?
    Так и поддержку 32-битных систем однажды выпилят, а это огромный сегмент. Для многих задач 4 гига памяти более чем достаточно.
     
     
  • 4.31, Tron is Whistling (?), 12:21, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 640кб вообще хватит всем.
    Для многих задач, которым достаточно 4 гига, разницы между x86 и x86-64 не ощутить.
     
     
  • 5.38, Аноним (5), 12:40, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы ещё дело было в памяти (и для каких таких задач интересно)
     
  • 3.35, Аноним (37), 12:24, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собирать? Кому, мне??? Я лучше буду ныть в комментариях.
     
     
  • 4.47, Аноним (2), 12:56, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты иди потерпи в уголке.
     
  • 2.23, Аноним (21), 12:07, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее всего в 99% случаев там должно быть просто "работает - не трогай"

    А как удостовериться, что оно работает?

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 12:15, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно же по помощи выпиливания из ядра. Других способов наука на придумала.
     
     
  • 4.32, Аноним (21), 12:22, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же, придумала. Тестировать. Только найти, кто будет тестировать, на чём и — главное — для кого.
     
     
  • 5.48, Аноним (2), 12:58, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, объявляешь что ты никого не нашел и выпиливаешь. А то что все есть и даже в проде твоё же дело выпилить. В новости ни слова нет что не нашли тестировщиков, но ты уже в своём воображаемом мирке все придумал. Вот что значит самодостаточный человек.
     
     
  • 6.52, Аноним (-), 13:09, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты выпиливаешь и ждешь.
    И тут из подвала вылазит тело и начинает вонять что у него всёсламалася!!111
    Поздравляю, вы нашли тестировшика. А потом предлагаешь ему самому поддерживать платформу и смотришь как оно сливается)))
     
  • 6.64, Аноним (21), 13:31, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти вот, у которых в проде, сами тестированием заняться не хотят? Нет, конечно. Стандартное дай, ДАЙ.
    Это как вой поднялся, когда прокрутку консоли выпилили (и вроде так никто на себя поддержку и не взял). Халявщики.
     
  • 2.29, Аноним (28), 12:18, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно компаниям не продавать новые железки. Кто содержанку содержит - все прихоти того она и исполняет.
     
  • 2.33, Аноним (37), 12:22, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так используй старое ядро для устаревшего железа, если так надо.
     
  • 2.59, Аноним (59), 13:20, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она стоит денег; на разработку и поддержку конторы скидываются не просто так, а потому что они на нём так или иначе зарабатывают. Из этого самым естественным и натуральным образом следует, что платить за поддержку музейных экспонатов в основной ветке ядра нет смысла. Энтузиасты могут заниматься этим самостоятельно.
     
     
  • 3.60, Аноним (59), 13:21, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "на нём" в смысле "на ядре"
     

  • 1.10, Аноним (2), 11:43, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно сколько новые арм процессоры для ноутбуков будут поддерживать 3 месяца?
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:52, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну и где эти плакальщики с любимыми облезлыми псионами в лапах? идеальный же комп для линуксоида! экран 16 цветов, ком-порт, 32 мб рамы, цпу 200 мгц - всё как мы любим! такие пользователи очень нужны сообществу!
     
     
  • 2.42, Аноним (37), 12:46, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот они, понабежали и плачут.
     

  • 1.15, Alladin (?), 11:54, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    первую малину не трогай, а вот арм 4 и арм 3.. такого я не встречал
     
  • 1.17, Tron is Whistling (?), 11:57, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот блин наплодили несовместимых рахитектур.
    То ли дело x86.
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:10, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и куда теперь девать старый телефон?
     
     
  • 2.34, Аноним (37), 12:23, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На переработку сдай.
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:26, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После поддержки EXT2 новые ядра меня не интересуют, после такого хамства, готовлюсь перейти на виндовс.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:42, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я уже это сделал и почти нисколько не жалею о переходе.
     
  • 2.43, ДругойАнон (?), 12:47, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда готовьтесь к еще более сомнительному обращению от Майкрософта
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:53, 01/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.61, Tron is Whistling (?), 13:23, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.11?
     

  • 1.39, Аноним (40), 12:40, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикладуху тянут 10 лет,поддержку в ядре 20. Ясно-понятно.Надо будет в роспотребнадзор наябедничать,чтобы просрочки на полках магазинов не было.D
     
     
  • 2.44, Аноним (37), 12:52, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всего лишь 20 лет. Считай, только вышла железка, и уже не поддерживается. Запланированное устаревание изо всех щелей.
     
  • 2.49, Аноним (2), 13:00, 01/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.50, Аноним (40), 13:05, 01/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.41, Аноним (37), 12:43, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    🤡Одни и те же комментаторы:
    Выходит новое ядро
    - Да ну, сырое, я лучше на старом посижу. И вообще, "работает - не трогай".
    Дропается поддержка старого железа
    - ЧТО?! ДА КАК ВЫ ПОСМЕЛИ?!!!
     
  • 1.57, Александр (??), 13:13, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По моему пора создавать новую ветку для свежего оборудования. Ядро значительно похудеет и избавится от многих багов. Создать последнюю ветку 7 для поддержки до 2024 года к примеру, а с 8 все новое железо.
     
  • 1.58, Аноним (-), 13:19, 01/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня всегда восхищал вой анонов н̶а̶ ̶б̶о̶л̶о̶т̶а̶х̶  опенка, когда где-то кто-то хочет дропнуть старый хлам.
    Сразу же вылазят поциэнты и начинают вопить "вы не имеете права!!1 вы АБЯЗАНЫ тянуть мой хлам ВЕЧНО!!!"

    Прям смотришь на этот плач и душа радуется :)

     
  • 1.63, Аноним (-), 13:30, 01/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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