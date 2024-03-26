Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим

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|1.1, Аноним (1), 19:04, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дед говорил - пилите хурд. Теперь и журнал не выключите, и /usr/ не примонтируете, и console scrollback только в screen. Потому что в гномодесктопе на системд в федоре всё это как пятая нога собаке.
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|2.2, хрю (?), 19:11, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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в ext4 прекрасно можно выключить и журнал и всё что душе угодно.
mke2fs -t ext4 -O ^has_journal /dev/xxx
сложно придумать, когда ext2 может быть кому-то нужна за пределами встройки.
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|1.6, Аноним (6), 19:16, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ext2 сейчас и так не используется. Если в fstab указать тип ext2, то при загрузке ядро автоматически смонтирует как ext4 без журналир.
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|2.20, Аноним (20), 21:13, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ext2 сейчас и так не используется. Если в fstab указать тип ext2,
> то при загрузке ядро автоматически смонтирует как ext4 без журналир.
Бред пишите, уважаемый. Это описание какого-то чудо-дистра, который живёт своей жизнью.
У меня на нескольких машинах ext2 до сих пор используется для /boot и проблем нет и никогда не было.
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|1.7, Аноним (7), 19:23, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ещё не поздно перенести в него поддержку 64-разряных счётчиков времени, что не представляет большого труда.
Вместо того, чтобы трепаться, взял бы да уже перенес.
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|1.8, Аноним (8), 19:26, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Была у меня одна встройка. Работала на QNX 4, но файловая система на диске была ext2.
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|1.9, Аноним (9), 19:35, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По словам Теодора Цо (Theodore Ts'o), создателя файловых систем Ext2
А в Википедии написано, что создатель ext2 - Реми Кар.
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|1.12, Kuromi (ok), 19:52, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну собственно новость ниочем, во всем современных дистрибутивах давно уже ext2 монтируется драйверов ext4, да и смысла использовать саму ext2 уже нет никакого (почти), кроме разве что энтерпрвйзов которые выжимают порой тут максимум скорости, встройки (тоже так себе идея, ломкая же ext2) да ext2fsd под Виндовс, но и там можно ext3.
Иногда раньше еще называли вариант "для флеш носителей", но там есть f2fs для ценителей.
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|5.23, Голум (?), 21:19, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам systemd-boot не умеет ни в какие фс, он использует заранее замапленные прошивкой разделы. А так для ефи есть дрова хоть для ntfs, хоть для apfs.
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|5.35, 1 (??), 21:47, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, отдельный /boot нужен при использовании lvm
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|4.36, 1 (??), 21:49, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сломается ext4, восстанавливать сложнее. А бывает и не восстановить, а ext2 легко чинится и быстрее работает, в виду отсутствия у нее журналирования.
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|3.34, Аноним (34), 21:37, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на что boot ставить
А есть объективные причине делать это? Или дань моде?
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|1.13, Аноним (13), 20:24, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всегда /boot у меня был на Ext2, но теперь ляликс "особенный", ему подавай efi в виндовой Fat32, это просто позор какой-то.
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|2.22, Аноним (20), 21:15, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всегда /boot у меня был на Ext2, но теперь ляликс "особенный", ему
> подавай efi в виндовой Fat32, это просто позор какой-то.
На ноутбуке до сих пор нет этого efi-паразитного раздела и всё отлично работает. /boot тоже в ext2.
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|3.27, Аноним (13), 21:29, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Беда в том, что новые версии Ubuntu не ставяться без efi раздела, а с 20.04 вообще была хохма, установщик писал, что fat32 не unix, и не давал самостоятельно разметить, или на весь диск или гуляй вася.
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|4.31, Аноним (34), 21:34, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Беда в том, что новые версии Ubuntu не ставяться без efi раздела
Ставятся, если заранее в fdisk разметить под dos mbr и создать разделы. Я никогда не пользовался графическими утилитами, для меня они - черный ящик непонятно как и что там размечающие и форматирующие на своё усмотрение с непонятными флагами.
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|2.25, edo (ok), 21:27, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> теперь ляликс "особенный", ему подавай efi в виндовой Fat32
Вы что-то путаете, линуксу вообще всё равно какая фс будет в efi — при загрузке этот раздел монтирует bios. В стандарте упоминается только fat, его поддержка гарантирована, но никто не мешает поддерживать и использовать другие fs.
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|3.29, Аноним (13), 21:32, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Установщики говорят обратное, в ubuntu только fat32, в antix /boot только в ext4, и вообще современный линукс меня уже подз....л.
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|2.28, Аноним (34), 21:30, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, но вы правы. В BIOS последних лет исчезли модули CSM, которые позволяли грузить в legacy режиме.
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|3.30, Аноним (13), 21:33, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Моему компу 10 лет, грузилось всё, пока линукс не подсел на efi, так что дело не в биосе.
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|1.24, DEF (?), 21:22, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Явный намёк на то, что и ext4 скоро будет дропнута в пользу BTRFS.
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|1.26, Аноним (34), 21:28, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сижу до сих пор на ext2. А к 2038 ещё надо дожить, и чую я, что к тому времени мне будет уже не до компов.
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