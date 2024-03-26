Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим

В кодовую базу, на основе которой формируется ядро Linux 6.9, принято изменение, переводящее драйвер с реализацией файловой системы Ext2 из категории поддерживаемых в разряд устаревших (deprecated). В качестве причины упоминается поддержка в драйвере только 32-разрядных счётчиков времени в inode, которые переполнятся 19 января 2038 года.

Для работы с существующими разделами вместо драйвера ext2 предлагается использовать драйвер ext4, который поддерживает работу с файловой системой Ext2 и полностью совместим с ней, но при этом может использовать в ext2-разделах временные метки, не подверженные проблеме 2038 года, если ФС создана с inode, размером более 255 байт (в драйвере ext2 32-разрядные счётчики времени использовались независимо от размера inode).

Пользователям ext2 рекомендуется проверить используемый размер inode. Утилита mkfs.ext2 по умолчанию была переведена на использование 256-байтовых inode начиная с версии 1.46.5 (поставляется в Ubuntu 22.04), до этого для увеличения размера inode можно было использовать команду "mkfs.ext2 -I 256". В случае использования 128-байтовых inode, их следует сконвертировать в 256-байтовые:

$ sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Inode size" Inode size: 128 $ sudo e2fsck -f /dev/sda1 $ sudo tune2fs -I 256 /dev/sda1

По словам Теодора Цо (Theodore Ts'o), создателя файловых систем Ext2/3/4, если кому-то будет нехватать драйвера ext2 в силу его простоты (например, драйвер может быть востребован для экономии ресурсов на встраиваемых системах), ещё не поздно перенести в него поддержку 64-разряных счётчиков времени, что не представляет большого труда.



