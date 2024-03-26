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Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим

26.03.2024 18:30

В кодовую базу, на основе которой формируется ядро Linux 6.9, принято изменение, переводящее драйвер с реализацией файловой системы Ext2 из категории поддерживаемых в разряд устаревших (deprecated). В качестве причины упоминается поддержка в драйвере только 32-разрядных счётчиков времени в inode, которые переполнятся 19 января 2038 года.

Для работы с существующими разделами вместо драйвера ext2 предлагается использовать драйвер ext4, который поддерживает работу с файловой системой Ext2 и полностью совместим с ней, но при этом может использовать в ext2-разделах временные метки, не подверженные проблеме 2038 года, если ФС создана с inode, размером более 255 байт (в драйвере ext2 32-разрядные счётчики времени использовались независимо от размера inode).

Пользователям ext2 рекомендуется проверить используемый размер inode. Утилита mkfs.ext2 по умолчанию была переведена на использование 256-байтовых inode начиная с версии 1.46.5 (поставляется в Ubuntu 22.04), до этого для увеличения размера inode можно было использовать команду "mkfs.ext2 -I 256". В случае использования 128-байтовых inode, их следует сконвертировать в 256-байтовые: 


   $ sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Inode size"
   Inode size:	          128

   $ sudo e2fsck -f /dev/sda1

   $ sudo tune2fs -I 256 /dev/sda1

По словам Теодора Цо (Theodore Ts'o), создателя файловых систем Ext2/3/4, если кому-то будет нехватать драйвера ext2 в силу его простоты (например, драйвер может быть востребован для экономии ресурсов на встраиваемых системах), ещё не поздно перенести в него поддержку 64-разряных счётчиков времени, что не представляет большого труда.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают удаление поддержки устаревших платформ
  3. OpenNews: Ошибка в GPSD в это воскресенье приведёт к сдвигу времени на 19 лет назад
  4. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
  5. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  6. OpenNews: В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60853-ext2
Ключевые слова: ext2, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 19:04, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дед говорил - пилите хурд. Теперь и журнал не выключите, и /usr/ не примонтируете, и console scrollback только в screen. Потому что в гномодесктопе на системд в федоре всё это как пятая нога собаке.
     
     
  • 2.2, хрю (?), 19:11, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    в ext4 прекрасно можно выключить и журнал и всё что душе угодно.

    mke2fs -t ext4 -O ^has_journal /dev/xxx

    сложно придумать, когда ext2 может быть кому-то нужна за пределами встройки.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:36, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    boot ?
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:11, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что у этого деда бред, что ты бред пишешь.
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:16, 26/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:14, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo /usr отдельным разделом можно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:16, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ext2 сейчас и так не используется. Если в fstab указать тип ext2, то при загрузке ядро автоматически смонтирует как ext4 без журналир.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 20:36, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это где такие чудеса наблюдаются?
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:13, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ext2 сейчас и так не используется. Если в fstab указать тип ext2,
    > то при загрузке ядро автоматически смонтирует как ext4 без журналир.

    Бред пишите, уважаемый. Это описание какого-то чудо-дистра, который живёт своей жизнью.
    У меня на нескольких машинах ext2 до сих пор используется для /boot и проблем нет и никогда не было.


     

  • 1.7, Аноним (7), 19:23, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ещё не поздно перенести в него поддержку 64-разряных счётчиков времени, что не представляет большого труда.

    Вместо того, чтобы трепаться, взял бы да уже перенес.

     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 19:43, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, ты!
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:26, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была у меня одна встройка. Работала на QNX 4, но файловая система на диске была ext2.
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:35, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По словам Теодора Цо (Theodore Ts'o), создателя файловых систем Ext2

    А в Википедии написано, что создатель ext2 - Реми Кар.

     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 19:46, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ext2/3/4

    Тсо участвовал в 4ой версии.

     

  • 1.12, Kuromi (ok), 19:52, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну собственно новость ниочем, во всем современных дистрибутивах давно уже ext2 монтируется драйверов ext4, да и смысла использовать саму ext2 уже нет никакого (почти), кроме разве что энтерпрвйзов которые выжимают порой тут максимум скорости, встройки (тоже так себе идея, ломкая же ext2) да ext2fsd под Виндовс, но и там можно ext3.

    Иногда раньше еще называли вариант "для флеш носителей", но там есть f2fs для ценителей.

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 20:39, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сенсей, на что boot ставить?
     
     
  • 3.17, Ананимус (?), 20:56, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе вообще отдельный /boot? У тебя в десктопе uefi.
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:58, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня /boot на Ext4 и отдельный раздел на FAT для EFI.
     
     
  • 4.19, Ананимус (?), 21:00, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе отдельный /boot, если grub/шиштемдбут умеют ext4?
     
     
  • 5.23, Голум (?), 21:19, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам systemd-boot не умеет ни в какие фс, он использует заранее замапленные прошивкой разделы. А так для ефи есть дрова хоть для ntfs, хоть для apfs.
     
  • 5.35, 1 (??), 21:47, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, отдельный /boot нужен при использовании lvm
     
  • 4.36, 1 (??), 21:49, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сломается ext4, восстанавливать сложнее. А бывает и не восстановить, а ext2 легко чинится и быстрее работает, в виду отсутствия у нее журналирования.
     
  • 3.34, Аноним (34), 21:37, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на что boot ставить

    А есть объективные причине делать это? Или дань моде?

     

  • 1.13, Аноним (13), 20:24, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всегда /boot у меня был на Ext2, но теперь ляликс "особенный", ему подавай efi в виндовой Fat32, это просто позор какой-то.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 21:15, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всегда /boot у меня был на Ext2, но теперь ляликс "особенный", ему
    > подавай efi в виндовой Fat32, это просто позор какой-то.

    На ноутбуке до сих пор нет этого efi-паразитного раздела и всё отлично работает. /boot тоже в ext2.

     
     
  • 3.27, Аноним (13), 21:29, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Беда в том, что новые версии Ubuntu не ставяться без efi раздела, а с 20.04 вообще была хохма, установщик писал, что fat32 не unix, и не давал самостоятельно разметить, или на весь диск или гуляй вася.
     
     
  • 4.31, Аноним (34), 21:34, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Беда в том, что новые версии Ubuntu не ставяться без efi раздела

    Ставятся, если заранее в fdisk разметить под dos mbr и создать разделы. Я никогда не пользовался графическими утилитами, для меня они - черный ящик непонятно как и что там размечающие и форматирующие на своё усмотрение с непонятными флагами.

     
     
  • 5.33, Аноним (34), 21:35, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Предварительно сделать wipefs --all
     
  • 2.25, edo (ok), 21:27, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  теперь ляликс "особенный", ему подавай efi в виндовой Fat32

    Вы что-то путаете, линуксу вообще всё равно какая фс будет в efi — при загрузке этот раздел монтирует bios. В стандарте упоминается только fat, его поддержка гарантирована, но никто не мешает поддерживать и использовать другие fs.

     
     
  • 3.29, Аноним (13), 21:32, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Установщики говорят обратное, в ubuntu только fat32, в antix /boot только в ext4, и вообще современный линукс меня уже подз....л.
     
  • 2.28, Аноним (34), 21:30, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, но вы правы. В BIOS последних лет исчезли модули CSM, которые позволяли грузить в legacy режиме.
     
     
  • 3.30, Аноним (13), 21:33, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Моему компу 10 лет, грузилось всё, пока линукс не подсел на efi, так что дело не в биосе.
     
     
  • 4.32, Аноним (34), 21:34, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите, но вы хрень пишете. Выше объяснил почему.
     

  • 1.24, DEF (?), 21:22, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Явный намёк на то, что и ext4 скоро будет дропнута в пользу BTRFS.
     
  • 1.26, Аноним (34), 21:28, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сижу до сих пор на ext2. А к 2038 ещё надо дожить, и чую я, что к тому времени мне будет уже не до компов.
     

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