Intel реализовал поддержку eUSB2V2 для ядра Linux

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|1.1, Ivan_83 (ok), 21:33, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вообще ничего не понятно.
1. Есть же USB3, для вебкамов это за глаза.
2. Вебкамы обычно идут уже со встроенным аппаратным кодеком и гонят h.264+/mjpeg какой и потому легко укладываются в 100 мегабит, а реально ещё меньше.
3. На 1.2В "напряжении питания" для камеры придётся повышать силу тока, в 4+ раза, на что разьёмы и провода не рассчитаны.
4. Для эмбедет камер ваще есть другие более удобные шины.
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|2.4, Аноним (-), 21:43, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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1. Есть же USB3, для вебкамов это за глаза.
Это дороже и сложнее.
В патче же даже расписали:
"power efficient PHY and half-duplex link for the asymmetric camera bandwidth needs, avoiding the costly and complex full-duplex USB 3.x symmetric link and gigabit receivers."
> 3. На 1.2В "напряжении питания" для камеры придётся повышать силу тока, в 4+ раза, на что разьёмы и провода не рассчитаны.
Камера изначально рассчитана на 1.2V и просто не работает с обычным USB.
4. Для эмбедет камер ваще есть другие более удобные шины.
"А мужики-то и не знают!" (с)
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|3.7, Аноним (7), 22:54, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну пусть мужики посмотрят, как к одноплатникам камеры подключаются.
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|2.6, _kp (ok), 21:53, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Еbedded устройства и работают от низких напряжений, у них даже 3.3V только для ввода/вывода. Смысл работать на нативных напряжениях, без преобразования уровней, и включения линих преобазователей напряжения питания, то есть именно ради малопотребляющих устройств.
Как внешний интерфейс "какой то нетакой" usb2 смысла не имеет, а для внутренних подключений внутри ноутбуков и планшетов вполне уместен.
Почему не какой нибудь низковольтный usb3? Видимо в периферию, на каждый чих, usb3 пока слишком жирно.
И вот, что бы ноутбучные камеры и тачпады работали под Линукс, и нужен драйвер.
Ps: это мое личное мнение, которое может быть неверным.
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|2.9, Аноним (9), 00:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Вебкамы обычно идут уже со встроенным аппаратным кодеком и гонят h.264+/mjpeg какой
Совершенно неверно. Ты путаешь внешнее устройство приличных размеров с крошечной платой над экраном, где кроме сенсора минимум «мозгов».
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|1.10, Аноним (10), 00:21, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фигня какая то. На 99% железа оно не будет работать, по простой причине фикс. напряжения питания юсб.
Получается лчередная "бумажная" технология. И в новых устройствах наверняка не везде будет поддерживаться, нужно ведь будет теперь ставить еще и источник 1.2в дополнительный.
Ну и 4.8гбс по линиям юсб2.0 выглядит сомнительно, без симметричных дифпар это фигня какая-то.
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|1.11, Аноним (11), 00:31, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А люди сами не могут что-ли поставить себе новую камеру? Что за потребительство в новостях? Обязательно через задницу подавать такое?
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