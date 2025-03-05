Intel реализовал поддержку eUSB2V2 для ядра Linux

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:34, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну всё значит они просто добавили троян и уязвимость!

2.4 , Аноним ( - ), 21:43, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – 1. Есть же USB3, для вебкамов это за глаза. Это дороже и сложнее.

В патче же даже расписали:

"power efficient PHY and half-duplex link for the asymmetric camera bandwidth needs, avoiding the costly and complex full-duplex USB 3.x symmetric link and gigabit receivers." > 3. На 1.2В "напряжении питания" для камеры придётся повышать силу тока, в 4+ раза, на что разьёмы и провода не рассчитаны. Камера изначально рассчитана на 1.2V и просто не работает с обычным USB. 4. Для эмбедет камер ваще есть другие более удобные шины. "А мужики-то и не знают!" (с)

3.7 , Аноним ( 7 ), 22:54, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну пусть мужики посмотрят, как к одноплатникам камеры подключаются.

2.6 , _kp ( ok ), 21:53, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Еbedded устройства и работают от низких напряжений, у них даже 3.3V только для ввода/вывода. Смысл работать на нативных напряжениях, без преобразования уровней, и включения линих преобазователей напряжения питания, то есть именно ради малопотребляющих устройств. Как внешний интерфейс "какой то нетакой" usb2 смысла не имеет, а для внутренних подключений внутри ноутбуков и планшетов вполне уместен. Почему не какой нибудь низковольтный usb3? Видимо в периферию, на каждый чих, usb3 пока слишком жирно. И вот, что бы ноутбучные камеры и тачпады работали под Линукс, и нужен драйвер. Ps: это мое личное мнение, которое может быть неверным.

2.8 , Аноним ( - ), 23:00, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 2.9 , Аноним ( 9 ), 00:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Вебкамы обычно идут уже со встроенным аппаратным кодеком и гонят h.264+/mjpeg какой Совершенно неверно. Ты путаешь внешнее устройство приличных размеров с крошечной платой над экраном, где кроме сенсора минимум «мозгов».

