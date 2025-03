Intel реализовал поддержку eUSB2V2 для ядра Linux

1. Есть же USB3, для вебкамов это за глаза. Это дороже и сложнее.

В патче же даже расписали:

"power efficient PHY and half-duplex link for the asymmetric camera bandwidth needs, avoiding the costly and complex full-duplex USB 3.x symmetric link and gigabit receivers." > 3. На 1.2В "напряжении питания" для камеры придётся повышать силу тока, в 4+ раза, на что разьёмы и провода не рассчитаны. Камера изначально рассчитана на 1.2V и просто не работает с обычным USB. 4. Для эмбедет камер ваще есть другие более удобные шины. "А мужики-то и не знают!" (с)