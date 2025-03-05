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Intel реализовал поддержку eUSB2V2 для ядра Linux

05.03.2025 21:26

Инженер из компании Intel подготовил изменение с реализацией поддержки второй версии расширения eUSB2 (eUSB2V2 - Embedded USB2 Version 2.0). Изменение передано в ветку usb-next, в которой тестируется функциональность ядра Linux, намеченная для включения в выпуск 6.15 и связанная с USB.

eUSB2V2 является расширением стандарта USB 2.0, позволяющего снизить напряжение питания (до 1.2 вольт) и повысить производительность. Скорость передачи данных в eUSB2V2 может достигать 4.8 Гбит в секунду, что в 10 раз быстрее обычных 480 Мбит в секунду, типичных для USB 2.0. Предложенная технология позволяет производителям ноутбуков комплектовать свои устройства веб-камерами более высокого разрешения, продолжая при этом использовать для их подключения шину Embedded USB2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме Linux-ядра USB Gadget, потенциально позволяющая выполнить код
  3. OpenNews: USB-стек ядра Linux переведён на использование инклюзивных терминов
  4. OpenNews: Google представил блокировщик подстановки ввода через вредоносные USB-устройства
  5. OpenNews: 15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux
  6. OpenNews: Intel подготовил начальную реализацию драйвера USB 4.0 для ядра Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62825-kernel
Ключевые слова: kernel, usb
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 21:33, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вообще ничего не понятно.

    1. Есть же USB3, для вебкамов это за глаза.
    2. Вебкамы обычно идут уже со встроенным аппаратным кодеком и гонят h.264+/mjpeg какой и потому легко укладываются в 100 мегабит, а реально ещё меньше.
    3. На 1.2В "напряжении питания" для камеры придётся повышать силу тока, в 4+ раза, на что разьёмы и провода не рассчитаны.
    4. Для эмбедет камер ваще есть другие более удобные шины.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:34, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну всё значит они просто добавили троян и уязвимость!
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:43, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    1. Есть же USB3, для вебкамов это за глаза.

    Это дороже и сложнее.
    В патче же даже расписали:
    "power efficient PHY and half-duplex link for the asymmetric camera bandwidth needs, avoiding the costly and complex full-duplex USB 3.x symmetric link and gigabit receivers."

    > 3. На 1.2В "напряжении питания" для камеры придётся повышать силу тока, в 4+ раза, на что разьёмы и провода не рассчитаны.

    Камера изначально рассчитана на 1.2V и просто не работает с обычным USB.

    4. Для эмбедет камер ваще есть другие более удобные шины.

    "А мужики-то и не знают!" (с)

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:54, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пусть мужики посмотрят, как к одноплатникам камеры подключаются.
     
  • 2.6, _kp (ok), 21:53, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Еbedded устройства и работают от низких напряжений, у них даже 3.3V только для ввода/вывода. Смысл работать на нативных  напряжениях, без преобразования уровней, и включения линих преобазователей напряжения питания, то есть именно ради  малопотребляющих устройств.

    Как внешний интерфейс "какой то нетакой" usb2 смысла не имеет, а для внутренних подключений внутри ноутбуков и планшетов вполне уместен.

    Почему не какой нибудь низковольтный usb3? Видимо в периферию, на каждый чих, usb3 пока слишком жирно.

    И вот, что бы ноутбучные камеры и тачпады  работали под Линукс, и нужен драйвер.

    Ps: это мое личное мнение, которое может быть неверным.

     
  • 2.8, Аноним (-), 23:00, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Вебкамы обычно идут уже со встроенным аппаратным кодеком и гонят h.264+/mjpeg какой

    Совершенно неверно. Ты путаешь внешнее устройство приличных размеров с крошечной платой над экраном, где кроме сенсора минимум «мозгов».

     

  • 1.10, Аноним (10), 00:21, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня какая то. На 99% железа оно не будет работать, по простой причине фикс. напряжения питания юсб.
    Получается лчередная "бумажная" технология. И в новых устройствах наверняка не везде будет поддерживаться, нужно ведь будет теперь ставить еще и источник 1.2в дополнительный.
    Ну и 4.8гбс по линиям юсб2.0 выглядит сомнительно, без симметричных дифпар это фигня какая-то.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:31, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А люди сами не могут что-ли поставить себе новую камеру? Что за потребительство в новостях? Обязательно через задницу подавать такое?
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:46, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня как раз есть USB.
     

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