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Уязвимость в подсистеме Linux-ядра USB Gadget, потенциально позволяющая выполнить код

16.12.2021 09:08

В USB Gadget, подсистеме ядра Linux, предоставляющей программный интерфейс для создания клиентских USB-устройств и программной симуляции USB-устройств, выявлена уязвимость (CVE-2021-39685), которая может привести к утечке информации из ядра, краху или выполнению произвольного кода на уровне ядра. Атака производится непривилегированным локальным пользователем через манипуляции с различными классами устройств, реализованными на базе API USB Gadget, такими, как rndis, hid, uac1, uac1_legacy и uac2.

Проблема устранена в опубликованных на днях обновлениях ядра Linux 5.15.8, 5.10.85, 5.4.165, 4.19.221, 4.14.258, 4.9.293 и 4.4.295. В дистрибутивах проблема пока остаётся неисправленной (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch). Для демонстрации уязвимости подготовлен прототип эксплоита.

Проблема вызвана переполнением буфера в обработчиках запросов на передачу данных в gadget-драйверах rndis, hid, uac1, uac1_legacy и uac2. В результате эксплуатации уязвимости непривилегированный атакующий может получить доступ к памяти ядра через отправку специального управляющего запроса со значением поля wLength, превышающим размер статического буфера, для которого всегда выделяется 4096 байт (USB_COMP_EP0_BUFSIZ). В ходе атаки можно из непривилегированного процесса в пространстве пользователя прочитать или записать до 65 КБ данных в память ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Доступен USB Raw Gadget, Linux-модуль для эмуляции USB-устройств
  3. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: 15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux
  5. OpenNews: Google представил блокировщик подстановки ввода через вредоносные USB-устройства
  6. OpenNews: Уязвимость во FreeBSD, эксплуатируемая через вредоносное USB-устройство
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56357-linux
Ключевые слова: linux, usb, gadget
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Да блин. Опять все из за Сей, с их буфферами ограниченного размера, создаваемыми на стеке. Сейчас 21-й век. Ну юзайте, блин, динамически выделяемые буфферы.
     
     
  • 2.4, Корец (?), 09:36, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На сях можно выделить память на куче и работать с ней. При чём тут си? Тут ошибка в логике.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:56, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а когда кучу надо освободить — это всегда безопасная процедура?
     
     
  • 4.15, Брат Анон (ok), 10:05, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На стеке -- да. Но никак не в куче. А вообще, Си доказал давно свою профнепригодность.
     
     
  • 5.19, InuYasha (??), 10:14, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пока что, лишь Анон доказал давно свою профнепригодность.
     
     
  • 6.43, Брат Анон (ok), 11:08, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пока что, лишь Анон доказал давно свою профнепригодность.

    При выполнении пары правил (что само по себе не очень идея) -- можно.
    Си по определению опасен. Я бы его использовать не стал. Оберон -- другое дело.

     
     
  • 7.56, Sw00p aka Jerom (?), 11:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Си по определению опасен

    зарубите на носу и держитесь подальше, ибо язык это не для незнаек и недоучек, я даже не представляю как программисты писали бы на асм.

     
  • 5.23, Анонм (?), 10:19, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си еще ладно.
    Машинные коды вообще никуда не годятся!
     
     
  • 6.44, Брат Анон (ok), 11:09, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Си еще ладно.
    > Машинные коды вообще никуда не годятся!

    Машинные коды не язык. И не переносимо. Хреновая идея.

     
     
  • 7.51, псевдонимус (?), 11:31, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по мне так отличная. Одна железка -- одна программа, гы. Как у макосексуалистов. Правдо гейось это не спасло: оно все равно оно, что платформа, что ось.
     
  • 5.53, Sw00p aka Jerom (?), 11:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С доказывает только профнепригодность программистов, которые пишут программы не думая о стеке куче всякой архитектурной хрени
     
  • 4.16, Корец (?), 10:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, если с освобождаемой памятью закончена работа и к ней больше не обращаться.
     
  • 4.41, Аноним (41), 11:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а когда кучу надо освободить — это всегда безопасная процедура?

    Да.
    Как можно не знать таких основ (азов, элементарщины)!

    Нельзя обращаться к освобождённой куче.

     
  • 3.12, Анонн (?), 09:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что при обращении за пределы "своей" памяти по умолчанию происходит... абсолютно ничего! Порти чужую память как хочешь, ты же знаешь что делаешь!
    Это нужно включать всякие защиты в виде доп.опций компиляции чтобы оно начинало проверять и ругаться. И конечно оно выключено по умолчанию.
     
     
  • 4.36, Онаним (?), 10:50, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая "своя память", "чужая память".
    Это ядро и ring0, так-то.
     
  • 3.13, Аноним (1), 10:00, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно это аргументировать так, что куча медленная, но можно же сделать что то типа пулла буферов. Не? Тут смысл просто в том, чтобы не было этого искусственного ограничения из за создания константного массива на стеке, хотя стек в принципе можно тоже выделять и динамически. И чтобы данные не валялись рядом с адресами возврата, которые можно попортить переполнением.
     
     
  • 4.18, Корец (?), 10:08, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >куча медленная

    Первый раз слышу. Расскажи подробнее.

     
     
  • 5.32, Аноним (1), 10:33, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как работает стек:
    SUB RSP, 10H

    Как работает куча:
    Найти свободный блок
    Выделить свободный блок

    Стек всегда можно тоже выделять динамически, просто об этом мало кто знает:
    //Предполагается fastcall, размер в rax
    AllocStack proc
      pop rdx
      sud rsp, rax
      jmp rdx
    endp

     
     
  • 6.33, Аноним (-), 10:43, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В х..якс интелбои недоделанные. реализация кучи для усера это malloc в libc, sbrk в ведре и тд . стеки оно попает каком-то говноасме неправославном
     
     
  • 7.39, Аноним (1), 10:56, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. А malloc за счет духа святого работает. Вот и выросло поколение, которое думает, что выделение памяти - это бесплатная операция. А ведь когда то в давние времена все данные были статичным, в том числе и объекты, именно потому, что это далеко не так.
     
     
  • 8.49, Аноним (-), 11:26, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в сообщении выше так и сказано динамической памятью занимается операционная сис... текст свёрнут, показать
     
  • 7.40, Аноним (1), 10:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И да. По мне так AT&T не православный асм, ибо куча знаков препинания ненужных.
     
  • 6.55, Урри (ok), 11:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man alloca, Аноним.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:38, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да кстати, пацаны, почему каждая либа изобретает свой собственный менеджер памяти? в libxml2 есть какой-то собственный xmlBuf, а у xerces там вообще страшно смотреть на ихнее дерево классов, посвященное только управлению памяти. Почему нельзя догадаться сделать какой-нибудь libmem, который будет это все делать правильно и унифицировано?
     
     
  • 3.20, Иноагент (?), 10:15, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно. Разрешаю.
     
  • 3.25, lombock (?), 10:22, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который будет это все делать правильно и унифицировано

    потому что "правильно и унифицированно" не существует. хоть и сказочки корпорастов твердят обратное, а неокрепшие растишки так и тянутся к сказочкам, чтобы потом корпорастики их скушали за обедом мвахахаха

     
  • 3.50, Аноним (-), 11:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > да кстати, пацаны, почему каждая либа изобретает свой собственный менеджер памяти

    шоп на выхаде ты такой стоя спиной к эффектному взрыву говоришь - free(xmlBuf) , и уходишь за фокус камеры, можно еще фак в сторону мелкософтного жималока показать

     
  • 2.38, Онаним (?), 10:54, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре?
    Ну ладно, указанный случай ещё терпимо.
    Но вот пожелаю вам в обработчиках прерываний всю жизнь динамически буферы выделять.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:36, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Пока ядро не переведут на более адекватные языки - оно так и будет рассадником дыр
     
     
  • 2.7, Аноним12345 (?), 09:48, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже знаю, какой адекватный язык вы имеете ввиду
     
     
  • 3.30, Fracta1L (ok), 10:31, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Догадаться нетрудно
     
  • 3.57, Урри (ok), 11:37, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все знают.
    Нет ядра - нет дыр.
     
  • 2.9, Анонм (?), 09:53, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На яваскрипт, что ли?
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 10:05, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    пф хуже этой солянки даже не знаю что сыскать, разве что c++/golang/rust
     
     
  • 4.17, Брат Анон (ok), 10:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что в этом списке делает golang? Тонны годного софта на нём. И не падает.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 10:45, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тонко, особенно про годный :D
     
     
  • 6.45, Брат Анон (ok), 11:10, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тонко, особенно про годный :D

    В каждой шутке -- лишь доля шутки. Всё остальное правда.

     
     
  • 7.52, Аноним (-), 11:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > доля

    почти не падает растяжимое понятие, раз в час это тоже почти.

     
  • 5.47, AlexVRud (ok), 11:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Тут 12309 опять вернулся.
    - Да врёте вы всё, это сборка мусора в ядре.
     
  • 2.26, lombock (?), 10:25, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проснись, соня, уже давно. почему не пользуешься? а дистриб почему не сделал?

    https://bellard.org/jslinux/
    https://retrage.github.io/lkl-js/

     
  • 2.27, Анонм (?), 10:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕСЛИ дыра_в_ядре РАВНО ЕСТЬ!
        НЦ
          ПЕЧАТЬ кавычка Обноружена дыра в ядре!!! кавычка
        КЦ
     
  • 2.29, lombock (?), 10:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие адекватные?
     

  • 1.6, изнасилованжурналистом50летназад (?), 09:39, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >до 65 КБ

    т.е. до 64 КБ включительно, т е. просто 64 КБ, а не почему то 65 КБ?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:49, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Акция! 1 Кб в подарок!
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 09:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Это как во времена AT. Купи 640Кб, 65520 в подарок.
     
  • 2.46, Аноним (41), 11:18, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    До 65 КБ - это 64 КБ плюс 1023 байт (999 если СИ сильно жмет)
     

  • 1.21, InuYasha (??), 10:16, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Андроед рутануть даст? plug & pray
     
  • 1.22, Анонн (?), 10:18, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну подумаешь, выполнение произвольного кода при работе с юсб-устройством! Просто не пользуйтесь юсб, это все смузихлебство, lpt должно хватить всем! Но зато как быстро! И да, это все погромисты неправильные попались!
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 10:47, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто не пользуйтесь юсб, это все смузихлебство, lpt должно хватить всем!

    Ох еслиб, выпилили лптшки комерсы поганые

     
  • 2.42, Аноним (42), 11:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта хреновина (USB Gadget) в обычных потребительских дистрибутивах
    не используеься, более того даже не присутствует в основных репах.
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:28, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну вот сколько анонимы опеннета им будут повторять, что дырявая сишка их в могилу сведёт, столько они будут в могилу сводиться
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 10:51, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они и жили. дырявая сишка сводила всех в могилу, а потом уставшие, но довольные возвращались домой и пили чай с пряниками.
     

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