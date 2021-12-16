Уязвимость в подсистеме Linux-ядра USB Gadget, потенциально позволяющая выполнить код

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|1.1, Аноним (1), 09:27, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Да блин. Опять все из за Сей, с их буфферами ограниченного размера, создаваемыми на стеке. Сейчас 21-й век. Ну юзайте, блин, динамически выделяемые буфферы.
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|2.4, Корец (?), 09:36, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На сях можно выделить память на куче и работать с ней. При чём тут си? Тут ошибка в логике.
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|3.10, Аноним (10), 09:56, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а когда кучу надо освободить — это всегда безопасная процедура?
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|4.15, Брат Анон (ok), 10:05, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На стеке -- да. Но никак не в куче. А вообще, Си доказал давно свою профнепригодность.
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|6.43, Брат Анон (ok), 11:08, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пока что, лишь Анон доказал давно свою профнепригодность.
При выполнении пары правил (что само по себе не очень идея) -- можно.
Си по определению опасен. Я бы его использовать не стал. Оберон -- другое дело.
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|7.56, Sw00p aka Jerom (?), 11:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Си по определению опасен
зарубите на носу и держитесь подальше, ибо язык это не для незнаек и недоучек, я даже не представляю как программисты писали бы на асм.
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|6.44, Брат Анон (ok), 11:09, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Си еще ладно.
> Машинные коды вообще никуда не годятся!
Машинные коды не язык. И не переносимо. Хреновая идея.
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|7.51, псевдонимус (?), 11:31, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по мне так отличная. Одна железка -- одна программа, гы. Как у макосексуалистов. Правдо гейось это не спасло: оно все равно оно, что платформа, что ось.
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|5.53, Sw00p aka Jerom (?), 11:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С доказывает только профнепригодность программистов, которые пишут программы не думая о стеке куче всякой архитектурной хрени
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|4.16, Корец (?), 10:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, если с освобождаемой памятью закончена работа и к ней больше не обращаться.
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|4.41, Аноним (41), 11:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а когда кучу надо освободить — это всегда безопасная процедура?
Да.
Как можно не знать таких основ (азов, элементарщины)!
Нельзя обращаться к освобождённой куче.
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|3.12, Анонн (?), 09:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что при обращении за пределы "своей" памяти по умолчанию происходит... абсолютно ничего! Порти чужую память как хочешь, ты же знаешь что делаешь!
Это нужно включать всякие защиты в виде доп.опций компиляции чтобы оно начинало проверять и ругаться. И конечно оно выключено по умолчанию.
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|3.13, Аноним (1), 10:00, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно это аргументировать так, что куча медленная, но можно же сделать что то типа пулла буферов. Не? Тут смысл просто в том, чтобы не было этого искусственного ограничения из за создания константного массива на стеке, хотя стек в принципе можно тоже выделять и динамически. И чтобы данные не валялись рядом с адресами возврата, которые можно попортить переполнением.
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|5.32, Аноним (1), 10:33, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как работает стек:
SUB RSP, 10H
Как работает куча:
Найти свободный блок
Выделить свободный блок
Стек всегда можно тоже выделять динамически, просто об этом мало кто знает:
//Предполагается fastcall, размер в rax
AllocStack proc
pop rdx
sud rsp, rax
jmp rdx
endp
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|6.33, Аноним (-), 10:43, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В х..якс интелбои недоделанные. реализация кучи для усера это malloc в libc, sbrk в ведре и тд . стеки оно попает каком-то говноасме неправославном
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|7.39, Аноним (1), 10:56, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да. А malloc за счет духа святого работает. Вот и выросло поколение, которое думает, что выделение памяти - это бесплатная операция. А ведь когда то в давние времена все данные были статичным, в том числе и объекты, именно потому, что это далеко не так.
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|8.49, Аноним (-), 11:26, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
в сообщении выше так и сказано динамической памятью занимается операционная сис... текст свёрнут, показать
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|7.40, Аноним (1), 10:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И да. По мне так AT&T не православный асм, ибо куча знаков препинания ненужных.
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|2.5, Аноним (5), 09:38, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да кстати, пацаны, почему каждая либа изобретает свой собственный менеджер памяти? в libxml2 есть какой-то собственный xmlBuf, а у xerces там вообще страшно смотреть на ихнее дерево классов, посвященное только управлению памяти. Почему нельзя догадаться сделать какой-нибудь libmem, который будет это все делать правильно и унифицировано?
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|3.25, lombock (?), 10:22, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> который будет это все делать правильно и унифицировано
потому что "правильно и унифицированно" не существует. хоть и сказочки корпорастов твердят обратное, а неокрепшие растишки так и тянутся к сказочкам, чтобы потом корпорастики их скушали за обедом мвахахаха
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|3.50, Аноним (-), 11:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> да кстати, пацаны, почему каждая либа изобретает свой собственный менеджер памяти
шоп на выхаде ты такой стоя спиной к эффектному взрыву говоришь - free(xmlBuf) , и уходишь за фокус камеры, можно еще фак в сторону мелкософтного жималока показать
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|2.38, Онаним (?), 10:54, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ядре?
Ну ладно, указанный случай ещё терпимо.
Но вот пожелаю вам в обработчиках прерываний всю жизнь динамически буферы выделять.
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|1.3, Аноним (3), 09:36, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Пока ядро не переведут на более адекватные языки - оно так и будет рассадником дыр
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|3.14, Аноним (10), 10:05, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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пф хуже этой солянки даже не знаю что сыскать, разве что c++/golang/rust
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|4.17, Брат Анон (ok), 10:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что в этом списке делает golang? Тонны годного софта на нём. И не падает.
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|6.45, Брат Анон (ok), 11:10, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тонко, особенно про годный :D
В каждой шутке -- лишь доля шутки. Всё остальное правда.
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|7.52, Аноним (-), 11:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> доля
почти не падает растяжимое понятие, раз в час это тоже почти.
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|5.47, AlexVRud (ok), 11:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Тут 12309 опять вернулся.
- Да врёте вы всё, это сборка мусора в ядре.
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|2.27, Анонм (?), 10:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЕСЛИ дыра_в_ядре РАВНО ЕСТЬ!
НЦ
ПЕЧАТЬ кавычка Обноружена дыра в ядре!!! кавычка
КЦ
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|2.46, Аноним (41), 11:18, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
До 65 КБ - это 64 КБ плюс 1023 байт (999 если СИ сильно жмет)
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|1.22, Анонн (?), 10:18, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну подумаешь, выполнение произвольного кода при работе с юсб-устройством! Просто не пользуйтесь юсб, это все смузихлебство, lpt должно хватить всем! Но зато как быстро! И да, это все погромисты неправильные попались!
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|2.35, Аноним (-), 10:47, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто не пользуйтесь юсб, это все смузихлебство, lpt должно хватить всем!
Ох еслиб, выпилили лптшки комерсы поганые
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|2.42, Аноним (42), 11:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта хреновина (USB Gadget) в обычных потребительских дистрибутивах
не используеься, более того даже не присутствует в основных репах.
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|1.28, Аноним (28), 10:28, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну вот сколько анонимы опеннета им будут повторять, что дырявая сишка их в могилу сведёт, столько они будут в могилу сводиться
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|2.37, Аноним (-), 10:51, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так они и жили. дырявая сишка сводила всех в могилу, а потом уставшие, но довольные возвращались домой и пили чай с пряниками.
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