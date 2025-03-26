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Выпуск CRIU 4.1, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

26.03.2025 09:29

После шести месяцев разработки опубликован выпуск инструментария CRIU 4.1 (Checkpoint and Restore In Userspace), предназначенного для сохранения и восстановления процессов в пространстве пользователя. Инструментарий позволяет сохранить состояние одного или группы процессов, а затем возобновить работу с сохранённой позиции, в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. CRIU применяется в таких системах управления контейнерами, как OpenVZ, LXC/LXD и Docker. Необходимые для работы CRIU изменения включены в основной состав ядра Linux.

Из областей применения технологии CRIU отмечается обеспечение перезагрузки ОС без нарушения непрерывности выполнения длительно выполняемых процессов, Live-миграция изолированных контейнеров, ускорение запуска медленных процессов (можно начать работу с состояния, сохранённого после инициализации), проведение обновлений ядра без перезапуска сервисов, периодическое сохранение состояния длительно выполняемых вычислительных задач для возобновления работы в случае аварийного завершения, балансировка нагрузки на узлы в кластерах, дублирование процессов на другую машину (fork на удалённую систему), создание снапшотов пользовательских приложений в процессе работы для их анализа на другой системе или на случай если потребуется отменить дальнейшие действия в программе.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка архитектуры RISC-V.
  • Добавлена поддержка механизма PIDFD, позволяющего использовать неизменные идентификаторы, привязанные к исходным процессам (обычный PID может быть назначен другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID).
  • Для платформы ARM64 реализована поддержка расширений для аутентификации указателей (PAC Pointer Authentication Code), обеспечивающих проверку адресов возврата при помощи цифровых подписей, которые хранятся в неиспользуемых верхних битах самого указателя.
  • Расширены возможности по сохранению и восстановлению состояния приложений, использующих технологию NVIDIA CUDA.
  • Предоставлена возможность выбора бэкенда блокировки сети на этапе сборки, без необходимости правки кода. Бэкенд может быть изменён через передачу утилите make параметра NETWORK_LOCK_DEFAULT, который допускает значения "NETWORK_LOCK_IPTABLES", "NETWORK_LOCK_NFTABLES" и "NETWORK_LOCK_SKIP".
  • Включена поддержка генерации coredump-файлов для архитектур Aarch64 и ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/checkpoint-...)
  2. OpenNews: Выпуск CRIU 4.0, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  3. OpenNews: Google развивает систему перезагрузки ядра без остановки работы устройств
  4. OpenNews: Выпуск инструментариев для управления контейнерами LXC 6.0, Incus 6.0 и LXD 5.21.1
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 1.1, со встроенной поддержкой CRIU
  6. OpenNews: CRIU, путь от вызывающей непонимание разработки до интеграции в Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62949-criu
Ключевые слова: criu
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 26/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, как такие системы работают с IO? Что будет если восстановить программу которая была подключена к серверу? Работала с шарнутым файлом? Взаимодействовала через пайпу? Или вообще переводила вдяху или монитор в "особый" режим?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    работает без единого разрыва
     
     
  • 3.4, Жироватт (ok), 09:41, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уж ведётся\
    Сессия рвётся\
    В сутки как минимум раз.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:44, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно работает. Ещё бы графические приложухи научили сохранять, хотя бы без видеопамяти. Некоторые с отвалившейся видеокартой продолжают работать после её возвращения, другие, более кривые, в "режиме совместимости" и требуют перезапуска для включения ускорения.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 09:39, 26/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > ускорение запуска медленных процессов

    Базы оракла? Линуксовый скульсервер? Даже не представляю, зачем оно нужно, если это проблема НЕ системы, а разработчика сервиса.
    Хотя нет, проприентарщина может творить что угодно, так что да, полезно.

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот майнкрафт у меня около часа запускается. Неплохо бы ускорить. Видишь, сколько применений.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 09:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    инициализируй его в облаке, а когда загрузится, забирай процесс себе
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:00, 26/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Помню была такая ОС - Фантом, разработанная Завалишиным. И там была такая штука - перзистентность, это типа другая концепция сохранения данных по сравнению с файлами.
    Мне интересно, CRIU как-то соотносится с этим по достигаемым целям? Может быть людям просто нужна ОС другого типа?
     

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