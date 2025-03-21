Google развивает систему перезагрузки ядра без остановки работы устройств

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|1.3, Аноним (3), 22:20, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Будут обновлять десктопного Андрея без перезагрузки. Жду Google Pixel Laptop ещё сильнее.
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|1.7, Интересующийся (??), 22:34, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Т.е., пилится для облачных технологий?! Ясно.
Что-то много стало уклона в облако.
Корпорации хотят всех пересадить на сервисы с подпиской? Для... Максимум спектра задач компаний и ФЛ.
Понятно.
Не хочу я чего-то...
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|2.8, Аноним (8), 22:38, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Пилится в первую очередь для себя. И с барского плеча так и быть отдаётся сообществу.
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|3.23, Интересующийся (??), 00:18, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заруби себе на носу.
Корпорации, тем более транснациональные, никому с "барского плеча" ничего не дают. Это бизнес и очень жесткий, возможно даже жестокий. А бизнес всегда преследует выгоду. Всегда. Они прагматики.
И если они скинули опенсорс, то, как вероятность, лишняя поддержка сообщества вне их штата, хотя бы в тестировании.
К тому же, посмотри объемы проектов облачных технологий. Хотелось бы еще объемы инвестиций, их доли посмотреть...
Когда надо, они надавят и на форки, и на разработчиков, и на кого угодно, если будет нужда.
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|4.24, anonymous (??), 01:30, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе бы стоило понимать, что выражение "с барского плеча" в современном мире используется в ироничном смысле.
Ясен перец, корпорации не баре и ничего с барского плеча не дают. Я хз, что ты под этим выражением понимал.
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|1.12, Аноним (12), 22:52, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Гуглярщики в этот раз паразитируют на чужих разработках. Что в тексте описано. Хотя почему в этот раз?
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|2.19, Тор (?), 23:28, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слабо вообще без ядра запускать систему ? Вот и я думаю слабо , можно сделать и тогда ядро не будет нужно
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|1.27, Анониссимус (?), 02:31, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поскорее бы уже! А то обновляться жалко. Вот сейчас на моём роутере с openwrt 207 дней аптайма. Обновлюсь -- и слетит, цифарки будут маленькие, меряться нечем будет!
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|1.28, Аноним (-), 02:49, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяет полноценно перезагрузить и обновить ядро без остановки
> работы отдельных устройств
А вот это круто, да. Ну что, дбас, учись как надо было! :)
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