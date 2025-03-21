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Google развивает систему перезагрузки ядра без остановки работы устройств

21.03.2025 22:03

Инженеры из компании Google опубликовали для обсуждения разработчиками ядра Linux набор патчей с реализацией подсистемы Live Update Orchestrator (LUO), предназначенной для обновления ядра в Live-режиме. В отличие от таких механизмов, как livepatch, Ksplice, kpatch и kGraft, новая система не ограничивается возможностью применения отдельных исправлений к работающему ядру Linux, а позволяет полноценно перезагрузить и обновить ядро без остановки работы отдельных устройств. Проект базируется на наборе патчей KHO (Kexec HandOver) к механизму kexec, применяемому для загрузки нового ядра из уже запущенного ядра Linux без физической перезагрузки.

В качестве основной области применения LUO называются облачные окружения, в которых появится возможность обновления гипервизора KVM без нарушения работы запущенных виртуальных машин. В частности, можно будет приостановить виртуальные машины на время перезагрузки ядра с гипервизором, сохранив в рабочем состоянии все прикреплённые к виртуальным машинам устройства.

Для воплощения данной возможности LUO предоставляет возможности для сохранения состояния устройств до переключения на новое ядро и восстановления состояния сразу после задействования нового ядра, таким образом, что непрерывные операции системы и приложений в пространстве пользователя с устройствами не будут нарушены. В процессе перезагрузки ядра также обеспечена неразрывность выполняемых операций с DMA и активность, связанная с обработкой прерываний.

Для координации сохранения состояния и переключения на новое ядро LUO предоставляет API, позволяющий другим подсистемам ядра подключать обработчики для отслеживания и участия в процессе Live-перезагрзки. Среди подсистем, которые могут интегрироваться с LUO, отмечены гипервизор KVM, iommu, система прерываний и драйверы. Для передачи состояния памяти от старого ядра к новому задействован KHO (Kexec HandOver). Управление производится через файлы sysfs "/sys/kernel/liveupdate/{state, prepare, finish}".

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/2...)
  2. OpenNews: Проект TuxTape для развёртывания инфраструктуры live-патчей к ядру Linux
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложен livepatch, механизм обновления без перезагрузки
  4. OpenNews: Oracle поглотил компанию Ksplice, развивающую технологию обновления Linux-ядра без перезагрузки
  5. OpenNews: Компания SUSE открыла код kGraft, системы для обновления ядра Linux без перезагрузки
  6. OpenNews: Компания Red Hat открыла код kpatch для организации обновления на лету ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62929-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, live, update
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:12, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ой а руткиты то как воспрянут духом.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:20, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будут обновлять десктопного Андрея без перезагрузки. Жду Google Pixel Laptop ещё сильнее.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:14, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    И без вашего ведома.
     
     
  • 3.25, Аноним (3), 01:46, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Интересующийся (??), 22:34, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Т.е., пилится для облачных технологий?! Ясно.
    Что-то много стало уклона в облако.
    Корпорации хотят всех пересадить на  сервисы с подпиской? Для... Максимум спектра задач компаний и ФЛ.
    Понятно.
    Не хочу я чего-то...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:38, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пилится в первую очередь для себя. И с барского плеча так и быть отдаётся сообществу.
     
     
  • 3.23, Интересующийся (??), 00:18, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заруби себе на носу.
    Корпорации, тем более транснациональные, никому с "барского плеча" ничего не дают. Это бизнес и очень жесткий, возможно даже жестокий. А бизнес всегда преследует выгоду. Всегда. Они прагматики.
    И если они скинули опенсорс, то, как вероятность, лишняя поддержка сообщества вне их штата, хотя бы в тестировании.
    К тому же, посмотри объемы проектов облачных технологий. Хотелось бы еще объемы инвестиций, их доли посмотреть...
    Когда надо, они надавят и на форки, и на разработчиков, и на кого угодно, если будет нужда.
     
     
  • 4.24, anonymous (??), 01:30, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе бы стоило понимать, что выражение "с барского плеча" в современном мире используется в ироничном смысле.
    Ясен перец, корпорации не баре и ничего с барского плеча не дают. Я хз, что ты под этим выражением понимал.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:41, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облачные сервисы масштабируемы, дело не в хомяках.
     

  • 1.9, xsignal (ok), 22:40, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бред, глюкодром. Перезагрузка нужна. "Семь бед - один ресет!"
     

  • 1.11, Аноним (10), 22:42, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тёплая перезагрузка?
     
     
  • 2.13, BlackRot (ok), 22:56, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мягкая
     
     
  • 3.20, бочок (??), 23:34, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелкая
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:52, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Гуглярщики в этот раз паразитируют на чужих разработках. Что в тексте описано. Хотя почему в этот раз?
     
  • 1.14, чатжпт (?), 23:14, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чего только не придумают, лишь бы микроядро не использовать
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:17, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если микроядро нужно перезагрузить?
     
     
  • 3.18, чатжпт (?), 23:27, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если нужно - перезагружай
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:19, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как насчёт системы перезагрузки ядра без перезагрузки ядра?
     
     
  • 2.19, Тор (?), 23:28, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слабо вообще без ядра запускать систему ? Вот и я думаю слабо , можно сделать и тогда ядро не будет нужно
     

  • 1.22, 12yoexpert (ok), 00:18, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    никогда такого не было, и вот опять
     
     
  • 2.26, Аноним (3), 01:48, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не перезагружал ядро и не буду перезагружать. 2.6.32 норм.
     
     
  • 3.29, 12yoexpert (ok), 03:43, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в огороде бузина, а в Киеве дядька
     

  • 1.27, Анониссимус (?), 02:31, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поскорее бы уже! А то обновляться жалко. Вот сейчас на моём роутере с openwrt 207 дней аптайма. Обновлюсь -- и слетит, цифарки будут маленькие, меряться нечем будет!
     
  • 1.28, Аноним (-), 02:49, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяет полноценно перезагрузить и обновить ядро без остановки
    > работы отдельных устройств

    А вот это круто, да. Ну что, дбас, учись как надо было! :)

     

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