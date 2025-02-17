Заморозка изменений дискового формата в Bcachefs

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|2.17, maximnik0 (?), 09:44, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В каких сценариях использования стоит использовать?
С большим количеством файлов с опцией nocow.
Т.к устранены недостатки btrfs - есть контрольная сумма и есть опционально recovery.Да и вообще Кент обещает что fsck на этой фс не будет приводить к катастрофе,т.к есть атомарная транзакция,в крайнем случае повреждённый окажется какой то файл,но не вся фс.А то грустно становится от btrfs-официально запрещено уже fsck пользоваться,т.к попытка ремонта может окончательно угробить данные.А с учётом качества утилит - сталкивался с тем что проверка падает даже на исправной фс ,страшно делается в одно дисковых конфигурациях.Но опять же это предварительная оценка - не думаю что пока все глюки вычистили.
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|2.18, Аноним (18), 09:49, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты с луны свалился чтоль? Новости не читаешь? Всё, теперь у тебя нет данных, есть только их кэш. Дистиллированный кэш и ни как иначе!
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|1.6, KKK (?), 09:22, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мужик-то не сдаётся, так и не понял, с кем он имеет дело.
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|2.8, Аноним (10), 09:25, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он ажатаж устраивает тем самым. Имя себе уже сделал, но все еще с пойманной волны не свалился. Красава.
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|3.14, Лоск_лжи (?), 09:32, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чё он там поимал ? Тупо селфит дот файлы из дампа мега ос. Только рядовые разработчики это догонят через десятки лет из за отсутствия логики и раздутого скама.
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|4.15, Аноним (10), 09:35, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если все так просто, чего сам не сделал? Вот и ответ. О тебе никто ничего не знает,а если бы хоть маленько чего-то из себя представлял, то вымарали бы из всех списьков.)
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|1.16, нитгитлистер (?), 09:42, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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отправить то отправил, а ответ получил? о чем новость то? ну предложил он что-то там а дальше что? новость ради новости....
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|2.20, Аноним (20), 09:56, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, он конечно же получил ответ. Открытку с известным изображением Линуса.
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|1.19, Шарп (ok), 09:51, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>устранение проблемы, приводящей к обращению к памяти после её освобождения (use after free)
Неужели переписал на rust?
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