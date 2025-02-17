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Заморозка изменений дискового формата в Bcachefs

17.02.2025 08:04

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, отправил pull-запрос с исправлениями в Bcachefs, предложенными для включения в ветку 6.14-rc3. Помимо информации об исправлениях в сообщении объявлено о стабилизации формата дисковых структур Bcachefs. Любые дальнейшие изменения формата будут отнесены к категории не обязательных и будут реализовываться в форме опциональных дополнений.

Из исправлений отмечается: улучшение работы в режиме только для чтения; устранение проблемы, приводящей к обращению к памяти после её освобождения (use after free); решение проблем c reflink-указателями в fsck; исправление обработки перезапуска транзакции.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Автора BcacheFS временно отстранили от разработки ядра Linux из-за нарушения кодекса поведения
  3. OpenNews: Автор Bcachefs констатировал снижение числа выявляемых ошибок на 40%
  4. OpenNews: Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs
  5. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62731-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Жироватт (ok), 08:33, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каких сценариях использования стоит использовать?
     
     
  • 2.9, WE (?), 09:25, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хочешь подраконить старого ЯФина.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:27, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Афина уже не та,только пнуть падающего и остается.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:27, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только когда бесишься с жиру
     
  • 2.17, maximnik0 (?), 09:44, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В каких сценариях использования стоит использовать?

    С большим количеством файлов с опцией nocow.
    Т.к устранены недостатки btrfs - есть контрольная сумма и есть опционально recovery.Да и вообще Кент обещает что fsck на этой фс не будет приводить к катастрофе,т.к есть атомарная транзакция,в крайнем случае повреждённый окажется какой то файл,но не вся фс.А то грустно становится от btrfs-официально запрещено уже fsck пользоваться,т.к попытка ремонта может окончательно угробить данные.А с учётом качества утилит - сталкивался с тем что проверка падает даже на исправной фс ,страшно делается в одно дисковых конфигурациях.Но опять же это предварительная оценка - не думаю что пока все глюки вычистили.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:52, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем специальная ФС для кэша, и почему её так много обсуждают?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:49, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с луны свалился чтоль? Новости не читаешь? Всё, теперь у тебя нет данных, есть только их кэш. Дистиллированный кэш и ни как иначе!
     

  • 1.6, KKK (?), 09:22, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мужик-то не сдаётся, так и не понял, с кем он имеет дело.
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 09:25, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он ажатаж устраивает тем самым. Имя себе уже сделал, но все еще с пойманной волны не свалился. Красава.
     
     
  • 3.14, Лоск_лжи (?), 09:32, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё он там поимал ? Тупо селфит дот файлы из дампа мега ос. Только рядовые разработчики это догонят через десятки лет из за отсутствия логики и раздутого скама.
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 09:35, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если все так просто, чего сам не сделал? Вот и ответ. О тебе никто ничего не знает,а если бы хоть маленько чего-то из себя представлял, то вымарали бы из всех списьков.)
     

  • 1.7, Аноним (10), 09:23, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, нитгитлистер (?), 09:42, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отправить то отправил, а ответ получил? о чем новость то? ну предложил он что-то там а дальше что? новость ради новости....
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:56, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, он конечно же получил ответ. Открытку с известным изображением Линуса.
     

  • 1.19, Шарп (ok), 09:51, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >устранение проблемы, приводящей к обращению к памяти после её освобождения (use after free)

    Неужели переписал на rust?

     

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