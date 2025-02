Заморозка изменений дискового формата в Bcachefs

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, отправил pull-запрос с исправлениями в Bcachefs, предложенными для включения в ветку 6.14-rc3. Помимо информации об исправлениях в сообщении объявлено о стабилизации формата дисковых структур Bcachefs. Любые дальнейшие изменения формата будут отнесены к категории не обязательных и будут реализовываться в форме опциональных дополнений. Из исправлений отмечается: улучшение работы в режиме только для чтения; устранение проблемы, приводящей к обращению к памяти после её освобождения (use after free); решение проблем c reflink-указателями в fsck; исправление обработки перезапуска транзакции.